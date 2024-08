12 modelli di produttività gratuiti in Excel e ClickUp

Essere produttivi è una sfida più che mai, sia che si lavori in ufficio che da remoto. Con tutte le distrazioni che ci circondano, può essere difficile sapere come dare priorità al proprio lavoro . 😵‍💫

Un modo per fare le cose in modo più efficace è avere un piano di produttività . Prima di aggiungere "Imparare a creare un piano di produttività" alla vostra lista di cose da fare, prendete in considerazione l'utilizzo di un modello gratuito. Che sia per il lavoro o per la vita privata, è un ottimo modo per migliorare il flusso di lavoro e la gestione delle attività.

Fare le cose e migliorare la produttività personale e di gruppo non è mai stato così facile con i giusti modelli di produttività una suite di strumenti utili e modelli gratuiti per Notion, Excel e ClickUp. 📋

Che cos'è un modello di produttività?

Un modello di produttività è un modo per tracciare un quadro di ciò che deve essere fatto, chi è responsabile di cosa, i tempi del progetto e come il lavoro di una persona influisce sul flusso di lavoro complessivo.

Questo documento dovrebbe incrementare la produttività fornendo tutte le informazioni necessarie per raggiungere gli obiettivi e i compiti prefissati. Tutti sono alla costante ricerca della migliore trucchi per la produttività e l'ultimo strumenti di produttività -ma collaborazione in tempo reale e le applicazioni per la gestione della produttività, come ClickUp, sono un ottimo modo per ottenere di più in meno tempo.

ClickUp Docs consente la formattazione ricca e i comandi di comandi slash per lavorare in modo più efficiente

Ecco perché queste risorse gratuite in Excel e ClickUp sono così utili per affrontare le attività più importanti. Vi forniscono i quadri giusti da integrare con il vostro pianificatore di produttività, il vostro le attività quotidiane e gli elenchi di cose da fare per la gestione del tempo e il vostro approccio personale al lavoro.

Grazie a modelli di flusso di lavoro precostituiti e personalizzabili, è possibile applicarli a progetti specifici, a team o all'intera organizzazione. Anche i singoli membri del team possono utilizzare modelli di pianificazione personali per concentrarsi sulla propria produttività.

Utilizzando questi modelli si possono identificare i ritardi, le attività che si possono automatizzare ed eliminare e i modi per semplificare la gestione delle attività quotidiane.

Cosa rende un buon modello di produttività?

La maggior parte dei sistemi di produttività nasce come un'idea sulla carta. Un leader aziendale o operativo fissa degli obiettivi per se stesso, per l'azienda o per un team, come ad esempio un roadmap di prodotto e poi si passa alla pianificazione della produttività.

Ma questo non è sufficiente per gestire un progetto fino al suo completamento. Da questo momento in poi, è necessario un modello personalizzabile per supervisionare ogni fase del piano e monitorare i progressi. Un modello efficace dovrebbe includere:

Modi semplici e flessibili per assegnare le priorità alle attività in base al proprio flusso di lavoro

Funzioni di editing, scrittura e organizzazione collaborativa per lavorare insieme sui documenti

Formati per personalizzare i campi di inserimento dati per adattare un modello alla vostra strategia attuale

Aree per scrivere appunti, tenere traccia delle riunioni o delle attività in un calendario e organizzare il processo

Una struttura che si allinea alle esigenze aziendali (come il budget, le dimensioni del team, i progetti, ecc.)

Integrazione con il software che il vostro team utilizza effettivamente, come ad esempio unCRM o un diagramma di Gantt pertempistiche di progetto* Strumenti di gestione dei progetti AI per riassumere, modificare e aiutare a scrivere contenuti nell'ambito del proprio ruolo specifico

Utilizzate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle e-mail e altro ancora

12 modelli di produttività per ottimizzare i flussi di lavoro nel 2024

Mantenere alti livelli di produttività è una sfida in ogni azienda e in ogni settore. Ecco perché molti leader aziendali e operativi investono in app e modelli di produttività.

Ma non tutti i modelli sono progettati per fare la stessa cosa.

Fortunatamente, abbiamo fatto il lavoro duro per voi, proponendovi 12 dei nostri modelli di produttività gratuiti preferiti, con spiegazioni su cosa includono e su come utilizzarli per aumentare la produttività vostra, del vostro team e della vostra organizzazione.

Diventiamo produttivi! ✅

1. Modello di produttività personale di ClickUp

Modello di produttività personale di ClickUp

In qualsiasi lavoro, la produttività personale fa un'enorme differenza per quanto riguarda il rendimento sul lavoro, la promozione, il guadagno e la soddisfazione personale e professionale.

Allo stesso tempo, se volete portare a termine le vostre attività in modo coerente e mantenere un po' di sanità mentale nella vostra vita, allora l'autodisciplina è essenziale anche. Ecco perché questo Modello di produttività personale di ClickUp è un ottimo punto di partenza.

Scaricate questo modello di pianificazione gratuito per tenere traccia degli obiettivi personali o aziendali con facilità. Vi permetterà di concentrare le vostre energie sulla realizzazione degli obiettivi, invece di perdere tempo a tenere traccia di tutto.

Create e raggiungete gli obiettivi o aggiungete note dettagliate ai vostri compiti in modo più efficace, anche come tracciamento delle abitudini. Pensate a questo strumento come a un bullet journal personale che potete integrare con ClickUp. Scaricate questo modello

2. Modello di rapporto sulla produttività personale di ClickUp

Modello di rapporto sulla produttività personale di ClickUp

Rendetevi conto di voi stessi con questo Modello di rapporto sulla produttività personale di ClickUp per conoscere i dettagli di tutti i vostri compiti.

La produttività è un gioco di azioni e conseguenze. Se riuscite a gestire il vostro tempo in modo più efficace, riuscirete a fare di più.

Misurare l'impatto del vostro lavoro sul team o sui clienti è più facile quando potete suddividere i componenti in metriche tracciabili, come una sorta di mappa di calore della produttività per la vostra azienda elementi d'azione .

Ora è possibile grazie a questo modello di rapporto di produttività già integrato con ClickUp, che consente di rendere conto delle azioni, dei risultati e dei compiti completati rispetto agli elenchi di cose da fare. Scaricate questo modello

3. Utilizzo del modello ClickUp for Productivity di ClickUp

Utilizzo di ClickUp per il modello di produttività di ClickUp

ClickUp è adatto a innumerevoli casi di utilizzo della produttività, settori aziendali, tipi di progetti e ruoli lavorativi. Sfruttarlo al massimo vi aiuterà a bilanciare molteplici responsabilità, ma volete essere sicuri che nulla rimanga indietro.

Con il Utilizzo del modello ClickUp per la produttività è possibile tenere traccia e gestire i carichi di lavoro, le attività, gli elenchi di cose da fare e il mix di obiettivi a breve, medio e lungo termine.

Siamo onesti: esistono moltissime applicazioni e modelli per la pianificazione della produttività, ma non è forse utile ottimizzare l'uso che ne farete? Questo è ciò che rende questa risorsa di ClickUp così grande, perché vi insegna come creare uno spazio all'interno della piattaforma e come usarlo effettivamente per tenere tutto organizzato.

Non dovete essere soli! Scarica questo modello

4. Modello di produttività Kwik di ClickUp

Modello di produttività Kwik di ClickUp

Scarica il Modello di produttività ClickUp Kwik per integrare "Kwik Productivity" di Jim Kwik con ClickUp.

Jim Kwik è l'autore del bestseller mondiale Limitless. Da 30 anni è anche uno dei maggiori esperti di produttività e coach a livello mondiale.

Le strategie di coaching di Kwik hanno avuto un impatto positivo su alcune delle più grandi organizzazioni di successo, come Google, Nike, l'Università di Harvard e l'Aeronautica Militare degli Stati Uniti. Ha formato atleti di alto livello, amministratori delegati e celebrità.

Bonus: Chiunque scarichi questo modello riceverà un codice esclusivo per ottenere uno sconto del 20% su uno qualsiasi dei suoi corsi di apprendimento accelerato. Scarica questo modello

5. Marc Andreessen Modello di produttività di ClickUp

Modello di produttività Marc Andreessen by ClickUp

Sbloccate alcuni dei segreti della produttività con il modello Modello di produttività di Marc Andreessen di ClickUp .

ClickUp ha trasformato il sistema di produttività di Marc Andreessen in un modello da utilizzare nel proprio lavoro e da integrare perfettamente con i numerosi strumenti e funzioni di ClickUp una volta aggiunto al proprio spazio di lavoro.

Marc Andreessen è uno degli imprenditori seriali e investitori di maggior successo al mondo, nonché cofondatore di Andreessen Horowitz (a16z). Questa società di venture capital è responsabile degli investimenti nelle cose che la maggior parte di noi usa online ogni giorno, come Facebook, Twitter, GitHub e altro ancora.

Se siete manager, probabilmente passate gran parte della vostra giornata a supervisionare l'assegnazione dei compiti e a fornire feedback sui progetti, come Andreessen. L'uso di un modello di piano di progetto come questo, è un modo efficace per assegnare i compiti e introdurre una priorità del progetto che semplificherà la gestione dei membri del team e dei freelance. Scarica questo modello

6. Modello di piano d'azione di ClickUp

Modello di piano d'azione di ClickUp

Avere un piano d'azione è un modo per vedere il futuro.

Tracciate le attività da portare a termine per raggiungere i vostri obiettivi con il modello Modello di piano d'azione di ClickUp . Create un percorso personalizzabile per raggiungere i vostri obiettivi finali e seguite i vostri progressi mentre lavorate per raggiungerli.

Per i team, utilizzare il modello con Lavagne ClickUp in modo che tutti siano sulla stessa pagina quando si inizia a pianificare tutto. Potete collaborare con i membri del team per seguire tutto il progetto, oppure ravvivare la vostra lista di cose da fare con una lavagna colorata e interattiva in cui potete aggiungere facilmente attività da diversi elenchi o cartelle.

Pianificare la prossima grande cosa è appena diventato più facile. Scarica questo modello

7. Modello di matrice di priorità di ClickUp

Modello di matrice di priorità di ClickUp

Stabilire le priorità è importante, ma come si fa a rispettarle una volta stabilite? È facile farsi sopraffare dalla quantità di voci presenti nell'elenco e iniziare ad affrontare i compiti a caso.

Fortunatamente abbiamo una soluzione per questo: il programma Modello di matrice di priorità di ClickUp . Utilizzate questo modello per identificare, organizzare e visualizzare i compiti in base all'importanza e all'urgenza.

In questo modo, il vostro team si concentra solo sulle attività più critiche, in modo che tutti rimangano produttivi. Aggiungete questo modello alla vostra area di lavoro ClickUp e iniziate a stabilire le priorità dei vostri compiti per ottenere elenchi di cose da fare più efficienti. Scarica questo modello

8. Modello di avanzamento settimanale di ClickUp

Modello di avanzamento settimanale di ClickUp

Con questo Modello di avanzamento settimanale di ClickUp il modello di avanzamento settimanale di ClickUp consente di visualizzare lo stato generale del team e i progressi suddivisi per settimana. Preferite usare i calendari? È semplice visualizzare queste attività nel Calendario di ClickUp e in numerose altre viste all'interno della piattaforma.

Quando i manager possono vedere i progressi di ciascuno, i progetti si svolgono in modo più fluido. Questo non solo migliora la responsabilità, ma mantiene tutti motivati.

I membri del team possono anche identificare facilmente i colli di bottiglia della settimana e accedere a dettagli importanti per sapere cosa fare. Come manager, potete intervenire per eliminarli o fornire maggiori risorse e strumenti per aiutare il vostro team a superarli. Scarica questo modello

9. Modello di pianificatore giornaliero Excel di Vertex42

via Vertice42 La possibilità di vedere cosa si sta facendo da un giorno all'altro riduce il carico di lavoro mentale che comporta ricordare ogni singolo compito.

Questo modello giornaliero gratuito è un semplice modello stampabile che vi permetterà di avere un elenco di cose da fare ogni giorno, facile da visualizzare e da consultare. Per coloro che hanno bisogno di pause dallo schermo per rimanere produttivi e concentrati, è utile avere una guida fisica accanto al software di pianificazione della produttività. Scaricate questo modello

10. Modello di elenco giornaliero delle cose da fare in Excel di Spreadsheet123

via Foglio di calcolo123 Spreadsheet123 è un altro fornitore di guide e modelli di produttività per Excel. Se la galleria di modelli di Microsoft rientra maggiormente nella vostra strategia, questo download gratuito farà al caso vostro.

Scaricate e stampate questo modello gratuito di pianificatore di produttività se volete visualizzare i vostri compiti per giorno e le vostre responsabilità, soprattutto se sono separati dalle attività quotidiane e dagli elementi da gestire. Scaricate questo modello

11. Modello di tracciatore di abitudini Notion

Via Notion

Ci sono molti modelli gratuiti di Notion da passare al setaccio, e anche molti modelli non proprio gratuiti. Ma questo modello di tracker delle abitudini è una risorsa gratuita per creare una lista di controllo dettagliata delle vostre abitudini e se le state rispettando. Scarica questo modello

12. Modello di pianificatore di progetto Notion

Via Notion

Se siete alla ricerca di modelli Notion specifici per essere produttivi nella pianificazione dei progetti, abbiamo trovato quello che fa per voi. I modelli di Notion sono realizzati internamente ed esternamente, e questo specifico modello è stato realizzato dalla Cajun Koi Academy.

È un'opzione ideale per organizzare progetti personali o sprint di lavoro. Quindi, sia che siate un team di molti o un team di uno, questo modello di Notion potrebbe esservi utile. Scaricate questo modello

Aumenta la tua produttività con i modelli ClickUp

La produttività è una sfida con cui tutti lottano. Che si tratti di un nuovo rappresentante o di un amministratore delegato di un'azienda multimiliardaria, tutti abbiamo 24 ore al giorno e ci destreggiamo tra molteplici compiti, elenchi e obiettivi personali e professionali. 🤹

Gli strumenti e i modelli di produttività rendono più facile la gestione di queste attività e azioni concorrenti. Abbiamo creato e reperito questi modelli per aiutarvi ad affrontare le sfide della produttività personale, professionale e di squadra.

Per coloro che già utilizzano ClickUp, la maggior parte di questi modelli può essere utilizzata subito all'interno della piattaforma, insieme a numerosi strumenti e funzioni di ClickUp, per potenziare i vostri flussi di lavoro.

Siete pronti a portare la vostra produttività a nuovi livelli? Combinate i modelli di produttività con una potente app di produttività all-in-one: Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp . 🏆