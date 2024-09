Istogrammi e grafici a barre: Cosa usare e quando

Immaginate di trovarvi in una riunione per presentare i dati sulle prestazioni del vostro team, e di essere assolutamente al top!

Ma poi il vostro collega vi chiede: "È un grafico a barre? Un istogramma sarebbe stata un'opzione migliore, non credi?"

Beh, sarebbe sicuramente una situazione imbarazzante se non si conoscessero bene i grafici.

Istogrammi e grafici a barre: capire i diversi casi d'uso è davvero importante per aiutarvi a padroneggiare le vostre capacità di narrazione dei dati.

Entrambi sono ottimi per mostrare dati quantitativi. Tuttavia, uno utilizza le barre per mostrare i dati categorici in gruppi, mentre l'altro visualizza i dati continui in sezioni.

In questo blog confronteremo i grafici a barre e gli istogrammi per determinare quale sia la scelta migliore in situazioni specifiche. Bonus? Sono inclusi modelli e risorse gratis per aiutarvi a migliorare le vostre capacità grafiche 😉

Cos'è un grafico a barre?

Il grafico a barre è una semplice rappresentazione grafica utilizzata per confrontare i dati tra diverse categorie.

Ogni barra rappresenta una categoria e la sua lunghezza corrisponde al suo valore. I grafici a barre sono ideali per mostrare dati categorici, come le fasce d'età o le vendite di prodotti

In un grafico a barre, le barre verticali mostrano i punti dei dati. L'asse delle X elenca di solito le categorie e l'asse delle Y mostra i valori.

Le barre hanno una larghezza uguale e sono separate da uno spazio di uguale ampiezza. Questo aiuta a confrontare facilmente i dati.

Esempi di utilizzo di un grafico a barre

I grafici a barre sono ideali per mostrare valori distinti, perché permettono di confrontare facilmente le categorie di un set di dati. Ad esempio, stiamo analizzando un sondaggio in cui le persone hanno votato i loro gusti di gelato preferiti.

Ogni gusto sarebbe una categoria e l'altezza della barra mostrerebbe il numero di voti ottenuti da ciascuno. Se il cioccolato ha ottenuto 50 voti e la vaniglia 30, la barra del cioccolato sarà più lunga di quella della vaniglia, rendendo più facile capire quale gusto è più popolare.

Allo stesso modo, un grafico a barre nei dati commerciali può mostrare il numero di unità vendute per le diverse produttività in un mese.

Se il prodotto A ha venduto 100 unità e il prodotto B 75, la barra del prodotto A sarà più alta o più lunga, a seconda dell'orientamento del grafico. In questo modo è facile vedere quale prodotto ha fatto meglio, per cui i grafici a barre sono un ottimo modo per visualizzare dati categorici come voti o numeri commerciali.

Che cos'è un istogramma?

Un istogramma è un tipo di grafico che mostra la distribuzione dei dati continui. Aiuta a visualizzare come i punti di dati rientrano in intervalli diversi.

A differenza di un grafico a barre, che confronta dati categorici, un istogramma raggruppa i dati continui in intervalli o bins. Ogni barra dell'istogramma rappresenta un intervallo di valori e la sua altezza mostra la frequenza dei punti di dati all'interno di quell'intervallo.

Esempi di utilizzo di un istogramma

Un istogramma è un ottimo modo per mostrare la distribuzione dei punteggi dei test degli studenti.

Anche in questo caso, l'asse delle X mostra l'intervallo di valori, mentre l'asse delle Y mostra la frequenza. Pertanto, ogni barra può rappresentare un intervallo di punteggi, come 60-70 o 70-80, e l'altezza della barra mostra quanti studenti rientrano in quell'intervallo.

Gli istogrammi sono ottimi anche per mostrare la distribuzione complessiva di dati continui, come le letture della temperatura nel tempo o l'altezza delle persone in gruppi di età. Questa rappresentazione grafica aiuta a identificare i modelli, ad esempio se i dati sono raggruppati o distribuiti in modo uniforme.

Grafici a barre e istogrammi: Differenze chiave

Sia i grafici a barre che gli istogrammi sono fantastici per la visualizzazione dei dati!

Tuttavia, ciascuno di essi serve a scopi diversi: ecco un rapido riepilogo dei motivi per cui differiscono:

Rappresentazione dei dati

I grafici a barre rappresentano dati categorici, ovvero diverse categorie, come i tipi di frutta o i gruppi di età. Ogni barra rappresenta una categoria specifica, rendendo più facile il confronto dei dati tra variabili categoriali.

Gli istogrammi, invece, sono utilizzati per i dati continui, che mostrano come i punti di dati rientrano in determinati intervalli.

Spazi tra le barre

Una delle differenze chiave tra grafici a barre e istogrammi è lo spazio tra le barre. In un grafico a barre, c'è uno spazio uguale tra ogni barra, il che rende facile distinguere i valori.

In un istogramma, invece, le barre sono adiacenti o si toccano, il che aiuta a mostrare la distribuzione complessiva dei dati continui. Questo perché gli istogrammi si concentrano sul modo in cui le visualizzazioni dei dati di intervalli diversi si relazionano tra loro.

Etichette degli assi

L'asse X di un grafico a barre visualizza tipicamente dati categorici come nomi di prodotti o categorie. Ogni barra corrisponde a un'etichetta specifica, che rappresenta valori individuali. D'altra parte, gli istogrammi hanno intervalli di valori sull'asse X, che rappresentano dati continui.

Questi intervalli, o intervalli, mostrano la frequenza con cui i punti di dati all'interno del set di dati rientrano in ciascun intervallo, fornendo una chiara rappresentazione visiva della distribuzione dei dati numerici.

Quando usare i grafici a barre?

L'uso dei grafici a barre è piuttosto semplice quando è necessario confrontare diverse categorie di dati categorici, come i risultati di un sondaggio o le vendite di un prodotto.

Aiutano a visualizzare valori distinti grazie a un'etichetta chiara per ogni barra, che rende più facile il confronto.

Tracciamo i grafici a barre per gli esempi "voto del gusto del gelato" e "vendite mensili del prodotto" discussi in precedenza.

Prima di tutto, per il grafico a barre del gusto del gelato:

Elenco dei gusti di gelato, come cioccolato e vaniglia, come categorie Quindi, raccogliere il numero di voti ricevuti da ciascun gusto. Ad esempio, il cioccolato ha ricevuto 50 voti e la vaniglia 30 Quindi, tracciate una barra per ogni gusto utilizzando un software di vostra scelta, assicurandovi che l'altezza della barra corrisponda al numero di voti. Colorate ogni barra in modo diverso per facilitare l'osservazione Infine, etichettate l'asse X con i gusti e l'asse Y con il numero di voti

Il risultato finale sarà in qualche modo simile a questo (sia in orizzontale che in verticale):

Similmente, quando si traccia il grafico a barre per le vendite mensili dei prodotti:

Iniziare ad elencare i prodotti, come il Prodotto A e il Prodotto B, come categorie Raccogliere i dati commerciali per ciascun prodotto. Ad esempio, il prodotto A ha venduto 100 unità e il prodotto B 75 unità Con un software di vostra scelta, tracciate una barra per ogni prodotto, assicurandovi che l'altezza della barra rifletta il numero di unità vendute. Assicuratevi che i colori della barra siano diversi Da fare, etichettare l'asse X con i nomi dei prodotti e l'asse Y con le unità vendute

Ecco come apparirà il vostro grafico finale sia in orizzontale che in verticale:

Dopo aver imparato a creare grafici a barre efficaci, ecco un suggerimento su come far risaltare i grafici a barre.

Utilizzate colori diversi per ogni barra, in modo che sia più facile per le persone distinguerle. Scegliete tonalità equilibrate e non troppo chiare o scure.

💡 Pro Tip: Verificate se il vostro software può tracciare i grafici a barre in 3D. In questo modo si aggiunge una bella profondità ai grafici, che attira l'attenzione delle persone e rende più facile vedere e capire i dati.

Quando usare gli istogrammi

Gli istogrammi si usano quando è necessario visualizzare la distribuzione dei dati continui.

Sono ideali per mostrare come i dati rientrano in intervalli specifici e aiutano a visualizzare la distribuzione di frequenza in questi intervalli.

Rispetto ai grafici a barre, gli istogrammi sono molto più adatti per analizzare modelli o tendenze in un insieme di dati su scala continua.

Vediamo di creare passo dopo passo gli istogrammi degli esempi "distribuzione di frequenza dei voti degli studenti" e "letture settimanali della temperatura".

Per l'esempio della distribuzione di frequenza dei voti degli studenti:

Raccogliere i dati relativi ai punteggi dei test per tutti gli studenti Raggruppare quindi i punteggi in intervalli uguali. Per il nostro esempio, abbiamo considerato 17 studenti, con punteggi che vanno da 60 a 100, distribuiti su vari intervalli Tracciare quindi una barra per ogni intervallo, assicurandosi che l'altezza della barra rifletta il numero di studenti in quell'intervallo. Assicurarsi che ogni barra sia disegnata una accanto all'altra senza spazi vuoti Infine, etichettare l'asse X con gli intervalli di punteggio e l'asse Y con il numero di studenti

Da fare: controllare l'istogramma per verificare che mostri il punteggio degli studenti nei diversi intervalli. Se avete fatto tutto bene, l'aspetto sarà questo:

Ecco alcuni suggerimenti da tenere a mente quando si crea un istogramma:

Utilizzare larghezze di bin coerenti per garantire una rappresentazione accurata della distribuzione dei dati

Evitare l'uso di colori che distraggono l'osservatore dai dati stessi; i toni tenui funzionano meglio

Assicurarsi che l'asse X mostri chiaramente l'intervallo di valori ed evitare la sovrapposizione delle barre, che può trarre in inganno l'osservatore

Concentrarsi sulla distribuzione complessiva dei dati continui piuttosto che sui singoli punti di dati

Creare grafici a barre e istogrammi con ClickUp

Ora sapete quando usare i grafici a barre e gli istogrammi: complimenti!

Ma Da fare per creare questi grafici? Sicuramente esistono strumenti specializzati che possono aiutarvi.

Sì, Grafici di Microsoft Excel da fare, così come i grafici a barre e gli istogrammi gratuiti disponibili online.

Se siete professionisti della vecchia scuola, potete anche crearne uno in MS Paint! (preparatevi a un flashback degli anni 2000)

Ma cosa succede se esiste uno strumento che combina tutto, dalle opzioni di creazione di grafici multipli alle diverse funzionalità/funzione e alle capacità di collaborazione del team? ClickUp da fare questo e molto altro ancora, offrendo vari strumenti e funzionalità per visualizzare i dati attraverso tutti i tipi di grafici.

ClickUp Lavagne online ClickUp Lavagne online forniscono una tela flessibile per la creazione di grafici a barre. Funzionalità/funzione come collaborazione in tempo reale, modelli personalizzabili e integrazione delle attività aiutano a migliorare la produttività del team e a tracciare il percorso dal brainstorming all'esecuzione.

Le lavagne online consentono inoltre di incorporare documenti, attività e media direttamente sulla lavagna, in modo da mantenere tutto organizzato e accessibile.

collaborare, fare brainstorming e innovare con le lavagne ClickUp

ClickUp Dashboard ClickUp Dashboard consentono di creare grafici a barre e istogrammi dinamici. È possibile importare direttamente i dati nella dashboard e utilizzare i widget in tempo reale per generare splendide rappresentazioni visive.

Modelli ClickUp

Sebbene tutti questi strumenti facilitino il vostro lavoro, c'è una funzionalità/funzione di ClickUp che vi farà risparmiare più tempo, consentendovi di non partire da zero. Stiamo parlando di Modelli di ClickUp .

Esploriamo quelli più rilevanti per voi.

Modello di grafico a barre per la lavagna online di ClickUp

Scarica questo modello

Modello di grafico a barre per lavagna online ClickUp

Con il modello gratis Modello di grafico a barre per lavagna online di ClickUp questo modello offre un layout pre-progettato per la visualizzazione rapida di grafici a barre (non sono necessarie esercitazioni complesse).

È possibile personalizzare facilmente colori, etichette e punti di dati in base alle proprie esigenze utilizzando la visualizzazione del grafico a barre.

Funzionalità/funzioni aggiuntive come il tag, le attività secondarie annidate, gli assegnatari multipli e le etichette di priorità consentono ai team di collaborare in tempo reale, il che lo rende perfetto per le sessioni di ideazione e analisi dei dati di gruppo.

Scarica questo modello

Modello di grafico a barre impilate ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/stacked-bard-graph-1200-1.webp Modello di grafico a barre impilate di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200646219&department=finance-accounting&\_gl=1\*11kyazz\*\_gcl\_au\*MTUxODAxMTY2MS4xNzIxODU4NDM2 Scarica questo modello /%cta/

Utilizzando il Modello di grafico a barre impilate ClickUp aumenta ulteriormente le vostre capacità di creazione di grafici! Permette di visualizzare e confrontare più impostazioni di dati nel tempo.

Il modello aiuta a evidenziare le relazioni tra i dati, a individuare le tendenze e a prendere decisioni più rapide e informate. È possibile creare attività, personalizzare gli stati, categorizzare i dati e costruire grafici a barre cancellate chiari e perspicaci.

Scarica questo modello

Grafici di Gantt ClickUp e modello di Gantt semplice

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-307.png Modello di Gantt semplice di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-180546792&department=other&\_gl=1\*11kyazz\*\_gcl\_au\*MTUxODAxMTY2MS4xNzIxODU4NDM2 Scarica questo modello /%cta/

Sebbene sia utilizzato principalmente per la Sequenza dei progetti, il modello Modello semplice di Gantt di ClickUp può anche essere adattato per creare grafici a barre. È possibile monitorare le attività, organizzare le priorità e gestire facilmente le dipendenze con aggiornamenti in tempo reale. Le funzionalità/funzione aggiuntive includono:

Personalizzare e colorare i grafici di Gantt per visualizzare i flussi di lavoro e rimanere organizzati in modo chiaro

Utilizzo del Percorso critico e del Tempo di Slack per anticipare i blocchi e le difficoltàmonitorare il progetto* Gestire le dipendenze delle attività tramite aggiornamenti in tempo reale per una migliore gestione del progettocontrollo del progettoGrafici di Gantt di ClickUp fornisce un'ulteriore base per la visualizzazione dei dati nel tempo. Questo può aiutare i team a monitorare lo stato di avanzamento, a identificare i colli di bottiglia e a gestire efficacemente le risorse.

Scaricare questo modello

Leggi tutto: 20 esempi di Gantt Chart per il project management

Funzionalità/funzione chiave di ClickUp per la visualizzazione dei dati

ClickUp funzionalità di visualizzazione dei dati aiutano a personalizzare, collaborare e analizzare con facilità. Ecco come migliorano il flusso di lavoro:

Colori ed etichette personalizzabili: Personalizzate i vostri grafici per adattarli al vostro marchio o al tema del progetto, grazie aClickUp offre un ampio intervallo di personalizzazioni *Collaborazione in tempo reale: Lavorate con i membri del team simultaneamente per creare e aggiornare i grafici utilizzando @ menzioni eAssegnazione di commenti *Opzioni di visualizzazione multiple: Passare da un tipo di grafico all'altro e da una visualizzazione all'altra utilizzando i tastiVisualizzazioni ClickUp per trovare la visualizzazione più adatta ai vostri dati

Personalizzate i vostri grafici per adattarli al vostro marchio o al tema del progetto, grazie aClickUp offre un ampio intervallo di personalizzazioni *Collaborazione in tempo reale: Lavorate con i membri del team simultaneamente per creare e aggiornare i grafici utilizzando @ menzioni eAssegnazione di commenti *Opzioni di visualizzazione multiple: Passare da un tipo di grafico all'altro e da una visualizzazione all'altra utilizzando i tastiVisualizzazioni ClickUp per trovare la visualizzazione più adatta ai vostri dati Funzionalità di importazione dei dati: Possibilità di inserire facilmente i dati da origini dati esterne per un'analisi completa

Possibilità di inserire facilmente i dati da origini dati esterne per un'analisi completa Strumenti di annotazione: Utilizzate Correzione di bozze di ClickUp per aggiungere note e sottolineature per enfatizzare i dati importanti

Suggerimenti per la creazione di grafici efficaci

Con questi suggerimenti per la creazione di grafici efficaci, i vostri grafici saranno più d'impatto e più facili da interpretare:

Scegliere il tipo di grafico giusto: Assicurarsi che il tipo di grafico ( grafico a linee , Gantt grafico,grafico di confrontoecc.) si adatta ai dati che state presentando

Assicurarsi che il tipo di grafico ( grafico a linee , Gantt grafico,grafico di confrontoecc.) si adatta ai dati che state presentando Utilizzare etichette e titoli chiari : Assicurarsi che i grafici siano facili da capire a colpo d'occhio

: Assicurarsi che i grafici siano facili da capire a colpo d'occhio **Mantenere un design semplice: evitare il disordine e concentrarsi sui dati più importanti

**Utilizzare schemi di colore coerenti: mantenere l'uniformità per migliorare la leggibilità

Integrazione con altri strumenti: Possibilità di utilizzare funzionalità avanzate per i grafici grazie all'integrazione di più strumenti/piattaforme

💈Bonus: Per ulteriori suggerimenti sulla creazione di grafici e diagrammi efficaci, consultate le risorse di ClickUp su grafici per il project management e tecniche di visualizzazione dei dati .

Migliora i tuoi grafici con ClickUp

La scelta tra un istogramma e un grafico a barre può risultare travolgente, soprattutto quando si ha a che fare con più insiemi di dati.

Ma non temete!

ClickUp si classifica come uno dei migliori strumenti per la creazione di istogrammi e grafici a barre miglior software per il controllo dei progetti con i suoi strumenti potenti e personalizzabili, può aiutarvi a superare le vostre esigenze di project management e di grafico.

Con ClickUp è possibile visualizzare e comunicare dati complessi senza sforzo, grazie alla collaborazione in tempo reale e ai modelli dinamici (ora chiunque può creare grafici fantastici).

Che si tratti di project management o di presentazione di informazioni, ClickUp vi aiuta a innalzare la barra e a portare il vostro gioco di visualizzazione dei dati a un livello superiore. Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso per creare bellissimi istogrammi e grafici a barre e aumentare le vostre capacità grafiche!