La guida definitiva alla gestione dei progetti Scrum (2024)

siete pronti a conoscere la gestione dei progetti Scrum?

Scrum potrebbe sembrare una metodologia scientifica difficile che richiede tre lauree ad Harvard per essere compresa, ma non lo è! È in realtà uno dei metodi di project management più efficienti e snelli utilizzati oggi.

Il project management di Scrum prevede la suddivisione di un progetto complesso in piccole parti gestibili chiamate sprint. Alla fine di ogni ciclo di sprint, si presenta il progetto ai clienti e si incorpora il loro feedback prima di passare al ciclo successivo.

Da fare meraviglie per la produttività e trasformare il team di sviluppo software in un A-team!

In questo articolo, esamineremo tutto ciò che c'è da sapere sul project management Scrum per aiutarvi a capire come ottenere il massimo da esso.

Iniziamo.

Che cos'è il project management Scrum? Scrum è una moderna metodologia di project management che condivide il progetto in diversi cicli di sviluppo, chiamati sprint, che di solito hanno una durata di 2-4 settimane per aiutare a raggiungere rapidamente le consegne.

Una volta completato ogni sprint, si presenta il progetto a un'altra persona il vostro stakeholder (di solito il client), che vi darà un feedback su ciò che gli piace e non gli piace. Potete quindi incorporare il loro feedback prima di passare allo sprint successivo.

Per cosa sta Scrum?

Sebbene Scrum possa sembrare un acronimo per qualcosa di complesso, non è così.

La mischia è semplicemente un termine preso in prestito dallo sport del rugby. Nel rugby, i giocatori si riuniscono in una formazione affiatata chiamata mischia. Poiché il project management Scrum richiede che i membri del team siano così affiatati, è stato utilizzato questo termine rugbistico per descriverlo.

E poiché questi team devono essere così profondamente connessi, Scrum è il modo perfetto per superare la maggior parte dei problemi che si possono incontrare in un progetto sfide dei team virtuali associate a project management a distanza .

In cosa si differenzia Scrum dal project management tradizionale?

Nel project management tradizionale, si lavora al progetto nel suo complesso. Con Scrum, si sviluppa ogni funzionalità/funzione separatamente e, una volta che questa è pronta, la si presenta ai clienti.

Ad esempio, se doveste sviluppare un dispositivo per i vostri clienti, impieghereste un anno per i lavori richiesti, che potrebbero includere la concettualizzazione, il codice e il collaudo della macchina.

**Lo presentereste ai vostri clienti solo una volta terminato

Se da un lato questo vi permette di lavorare senza interruzioni, dall'altro presenta un problema chiave:

dato che avete costruito lo strumento senza che i clienti abbiano dato il loro contributo per guidare lo sviluppo, non c'è alcuna garanzia che sia di loro gradimento

Pensateci: da quanto tempo i clienti apprezzano ogni **singola funzionalità _che avete messo a punto?

più spesso che no, avranno qualche lamentela, giusto?

**Lo scrum project management può risolvere questo problema

Date un'occhiata al nostro confronto tra Waterfall e Scrum per saperne di più.

Che cos'è il processo Scrum?

Con Scrum, si sviluppa ogni funzionalità/funzione separatamente e, una volta pronta, la si presenta ai clienti. Loro vi daranno un feedback e voi potrete incorporarlo prima di passare alle altre funzionalità/funzione del prodotto.

In questo modo, il cliente è coinvolto attivamente nel processo di sviluppo e il prodotto software finale è di qualità superiore, poiché è stato sviluppato con cura tenendo conto delle sue esigenze.

il risultato?

Un cliente come questo:

Su cosa si basa Scrum?

Scrum è una metodologia di project management basata su Agile, sviluppata da Ken Schwaber e Jeff Sutherland all'inizio degli anni '90. I due hanno scritto anche la Scrum Guide, che spiega come funziona il metodo Scrum, detto anche "Scrum". Hanno anche scritto la Guida Scrum, che spiega come il metodo Scrum, alias metodo a cascata , lavora.

Aspettate..

Cosa c'è? Agile project management ?

È una struttura di gestione che si basa sull'approccio sprint.

Per comprendere meglio lo sviluppo Agile, è necessario esaminare il Manifesto Agile.

Cos'è il Manifesto? Manifesto Agile ?

È una breve sintesi di ciò che Agile rappresenta e dei principi Agile che lo guidano.

vi sentite un po' persi?

Ogni metodologia Agile segue il Manifesto Agile e divide progetti aziendali su larga scala in sprint più piccoli per incorporare il feedback degli utenti a tutti i livelli.

da fare, cosa intendete per metodologia agile?

c'è più di una metodologia di gestione dei progetti agili?

Sì!

Scrum è solo un altro metodo Agile.

Esistono altre tonnellate di metodologie Agile, come ad esempio Kanban , Magro , Programmazione Estrema (XP) e altro ancora!

L'aspetto migliore di ogni metodologia è che è possibile combinarle per renderle più efficaci. Ad esempio, è possibile combinare Scrum e Kanban per creare una metodologia più snella Flusso di lavoro per lo sviluppo agile del software .

Qual è la differenza tra Scrum e Agile?

I team Scrum sono generalmente più piccoli e con maggiore esperienza rispetto ai team Agile. Inoltre, tendono a essere più autosufficienti, con lo Scrum Master che assume un ruolo di coaching anziché di autorevole project manager.

Per uno sguardo più dettagliato su Scrum e Agile, clicca qui .

Quali sono gli elementi di Scrum?

Il project management di Scrum è suddiviso in tre elementi: artefatti, ruoli ed eventi. Inoltre, non sono così confusi come gli elementi della tabella periodica!

Sono solo componenti essenziali del metodo Scrum:

A. Cosa sono gli artefatti Gli artefatti di Scrum ?

Un artefatto di Scrum è uno strumento fondamentale che dà al progetto Scrum il focus di cui ha bisogno per rimanere in carreggiata. È costituito dal backlog di prodotto, dal backlog di sprint e dall'incremento di prodotto.

Ecco i principali artefatti utilizzati in Scrum:

Product backlog: A backlog di prodotto è l'elenco completo degli elementi di lavoro da completare in un progetto. È essenzialmente una lista di controllo di ciò che l'intero team virtuale deve fare. Dovendo incorporare regolarmente il feedback dei clienti, ogni elemento del backlog di prodotto deve essere costantemente aggiornato e modificato.

**Le voci del backlog di prodotto vengono solitamente visualizzate come storie dell'utente. Una user story assicura che gli sviluppatori sviluppino gli elementi del backlog tenendo conto della prospettiva dell'utente.

Sprint backlog: Abacklog di sprint è un elenco diogni elemento del backlog di produttività che tutto il team tenterà di realizzare in un determinato sprint.

Abacklog di sprint è un elenco diogni elemento del backlog di produttività che tutto il team tenterà di realizzare in un determinato sprint. **L'incremento è il prodotto finale utilizzabile che viene rilasciato dopo ogni sprint. È essenzialmente il deliverable dello sprint nel framework di Scrum.

Ci sono tre ruoli individuali che sono comuni ad ogni Team Scrum :

Titolare della produttivitàMaestro di mischia si raccomanda a tutti i manager di sottoporsi a una formazione _Scrum per diventare uno Scrum master certificato da un'organizzazione come PMI , Scrum.org , o Scrum Alliance.

3. Chi è il team di sviluppo?

I membri del team di sviluppo software lavorano attivamente a un progetto Scrum. Sono i responsabili della consegna del software di lavoro alla fine dello sprint in corso. La dimensione media di un team di sviluppo è compresa tra 3 e 7 membri.

Nota: Un team Scrum è un gruppo di persone che lavorano in un progetto Scrum team interfunzionale cioè comprende membri del team con competenze specialistiche come il codice, la progettazione, il copywriting, il controllo qualità, ecc.

C. Quali sono i 5 eventi di Scrum?

Scrum ha una serie di eventi ripetitivi o Cerimonie Scrum che supportano il quadro e la metodologia Agile. Sono le cerimonie di:

/%img/