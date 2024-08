Lavorare in modo più intelligente, non più difficile: i 10 migliori software per la progettazione dei flussi di lavoro nel 2024

Perché accontentarsi di banali fogli di calcolo quando si può aggiungere un pizzico di entusiasmo alla gestione delle attività e dei progetti? Gli elenchi portano a termine il lavoro, ma avete mai provato un grafico colorato o un diagramma di flusso dinamico per dare vita al vostro lavoro? T

on sono solo strumenti: sono la chiave per un'esperienza di gestione delle attività più visiva, collaborativa e coinvolgente.

È qui che passa il software di progettazione dei flussi di lavoro! È il vostro fidato compagno per creare, organizzare e ottimizzare attività e processi con finezza. Da fare: come funziona? Utilizza rappresentazioni visive per semplificare attività complesse e processi di automazione per risparmiare tempo e lavoro richiesto.

Tuttavia, la scelta del software di progettazione del flusso di lavoro perfetto è di per sé un viaggio. Fortunatamente per voi, abbiamo fatto il salto di qualità nella ricerca. In questo articolo vi sveleremo la top 10 software per la progettazione dei flussi di lavoro con i loro pro, contro e prezzi. Buttiamoci nella mischia! 🦘

Cos'è un software per la progettazione dei flussi di lavoro?

Il software di progettazione dei flussi di lavoro è uno strumento versatile che sfrutta formati visivi come i diagrammi di flusso o i diagrammi di flusso per delineare efficacemente attività e processi. Gli utenti possono costruire i flussi di lavoro da zero specificando passaggi dettagliati, ruoli assegnati e approvazioni richieste, fornendo un metodo completo per la creazione di flussi di lavoro.

Utilizzate le ricette di automazione predefinite in ClickUp o personalizzate in base alle vostre esigenze, in modo che il vostro team possa concentrarsi su ciò che conta di più

Questo software consente di snellire e automatizzare le attività, tipicamente in modo sequenziale, garantendo un'esecuzione precisa e in ordine. Traccia meticolosamente lo stato di avanzamento e offre una visualizzazione intuitiva e chiara del flusso di lavoro.

I principali vantaggi dell'utilizzo di strumenti di progettazione dei flussi di lavoro includono:

Trasparenza: Consente di monitorare più facilmente lo stato di avanzamento, di identificare i colli di bottiglia e di prendere decisioni informate per migliorare il processo Precisione: Automazioni e processi standardizzati riducono al minimo il potenziale di errore umano, con conseguente riduzione di costosi errori, rilavorazioni e ritardi Produttività: La visualizzazione chiara delle attività e degli obiettivi aiuta i team a lavorare in modo più efficiente e, grazie ai flussi di lavoro automatizzati, a concentrarsi su attività più importanti

Come scegliere il miglior software per la progettazione dei flussi di lavoro

Quando si sceglie un software per la progettazione dei flussi di lavoro, bisogna considerare le seguenti funzionalità/funzione essenziali:

Assegnazione delle attività : Il software deve consentire di assegnare facilmente le attività, anche in scenari complessi come le approvazioni dei manager o le assegnazioni basate su formule

: Il software deve consentire di assegnare facilmente le attività, anche in scenari complessi come le approvazioni dei manager o le assegnazioni basate su formule Diversi tipi di flusso di lavoro : Scegliete un software che accetti vari tipi di flussi di lavoro, come quelli sequenziali e paralleli

: Scegliete un software che accetti vari tipi di flussi di lavoro, come quelli sequenziali e paralleli Sub-flussi : La possibilità di creare sottoflussi di lavoro offre flessibilità, semplifica i processi e migliora i test per identificare i colli di bottiglia

: La possibilità di creare sottoflussi di lavoro offre flessibilità, semplifica i processi e migliora i test per identificare i colli di bottiglia Condivisione: Cercate le capacità di copiare, esportare e condividere i flussi di lavoro in modo da poterli replicare o renderli facilmente accessibili ai membri del team e alle parti interessate

La collaborazione è fondamentale con ClickUp 3.0 Docs, per cui è possibile condividere, impostare autorizzazioni o esportare rapidamente i documenti a utenti interni o esterni

Costruttore senza codice : offre un'interfaccia senza codice, facile da usare, con funzionalità di trascinamento e rilascio per i non programmatori

: offre un'interfaccia senza codice, facile da usare, con funzionalità di trascinamento e rilascio per i non programmatori Collaborazione : Optate per uno strumento che supporti l'input e la collaborazione di tutte le parti coinvolte per creare flussi di lavoro completi

: Optate per uno strumento che supporti l'input e la collaborazione di tutte le parti coinvolte per creare flussi di lavoro completi Promemoria e notifiche: dovrebbe consentire di aggiungere promemoria personalizzati per garantire l'esecuzione tempestiva del flusso di lavoro

10 Migliori software per la progettazione di flussi di lavoro nel 2024

Stiamo per esplorare i migliori concorrenti sul mercato per aiutarvi a scoprire lo strumento di progettazione dei flussi di lavoro perfetto per la vostra azienda. Rimbocchiamoci le maniche e iniziamo! ⛏️

Utilizzate ClickUp per progettare i flussi di lavoro con pratiche funzionalità/funzione come whiteboard, mappe mentali, automazioni e numerosi modelli

Riunitevi in ClickUp, una soluzione tutto in uno per tutti i vostri flussi di lavoro gestione del flusso di lavoro e le esigenze di progettazione! Questo potente software consente di creare flussi di lavoro da zero e offre modelli pratici a coloro che desiderano risparmiare tempo affidandosi a strutture predefinite. 🙌 Lavagne online ClickUp sono il rifugio creativo del team. Consentono un'infinita personalizzazione e flessibilità, rendendole il vostro punto di riferimento per:

Brainstorming collaborativo2. Facilita la condivisione di idee tra i team incorporando commenti, note adesive, documenti, collegamenti e file multimediali Affrontare le sfide con l'aiuto di grafici interattivi, diagrammi e forme

Sfruttare ClickUp Mappe mentali è la vostra tela per disegnare connessioni, mappare flussi di lavoro e dare vita alle vostre idee con un semplice trascinamento. Aggiungete, modificate o eliminate attività direttamente sulla vostra Mappa mentale. Creare mappe basate sulle attività collegando le attività a quelle di un altro utente Attività di ClickUp sulla vostra mappa, oppure create il vostro capolavoro visivo con mappe mentali basate sui nodi.

Semplificate la visualizzazione dei progetti con una panoramica chiara e concisa del vostro flusso di lavoro con il modello di lavagna online di ClickUp Process Flow

Sia che stiate creando un nuovo processo, sia che stiate perfezionando uno già esistente, il modello di Modello di lavagna online del flusso di processo di ClickUp è qui per aiutarvi. Semplifica la visualizzazione dei processi, coprendo fasi come pianificazione, sviluppo, esecuzione e valutazione. È dotato di forme a codice colore completamente personalizzabili e di una legenda per una navigazione semplice, che garantisce facilità d'uso e un lavoro efficiente.

Collaborate senza problemi in tempo reale con ClickUp Documenti . Durante le modifiche, è possibile taggare i membri del team nei commenti, assegnare elementi d'azione e persino trasformare il testo in attività da svolgere, mantenendo il lavoro organizzato ed efficiente. ⚡

In più, Automazioni di ClickUp sono qui per semplificarvi la vita ottimizzando i flussi di lavoro e la gestione delle attività di routine. Scegliete tra le Automazioni precostituite o personalizzatele in base alle vostre esigenze, in modo che il vostro team possa concentrarsi su ciò che conta davvero.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.000+ recensioni)

: 4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. Trello

Via: Trello Trello è una bacheca digitale dinamica che dà vita alle vostre attività! Questo strumento visivo strumento per il project management consente di organizzare e supervisionare il lavoro come si vuole, utilizzando diverse visualizzazioni del progetto, automazioni e modelli.

In Trello le attività vengono visualizzate come note adesive digitali o schede su un foglio di carta Bacheca Kanban che si può facilmente riorganizzare con un drag-and-drop. Offre anche diversi layout, dalle classiche Bacheche alle sequenze di project management calendario, tabelle e mappe, per soddisfare le esigenze specifiche del progetto. 🎨

Con Butler, l'assistente di automazione integrato in Trello, è possibile creare regole, pulsanti e comandi per affrontare attività ripetitive senza sforzo. Il software di gestione del flusso di lavoro comprende anche le regole del linguaggio naturale e suggerisce soluzioni di automazione con un solo clic.

Le migliori funzionalità/funzione di Trello

oltre 100 modelli

Molteplici visualizzazioni del progetto

Si integra con software come Jira, Slack e Miro

Assistente per l'automazione delle attività senza codice

Limiti di Trello

Gli utenti potrebbero trarre vantaggio da reportistica e analisi aggiuntive integrate

Più adatto a piccole attività che coinvolgono 3-5 persone

Prezzi di Trello

**Gratuito

Standard : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Premium : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Azienda: $17,50/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Trello

G2 :4.4/5 (13.000+ recensioni)

:4.4/5 (13.000+ recensioni) Capterra:4.5/5 (22.000+ recensioni)

3. Monday.com

Via: monday.com Migliorate l'allineamento, l'efficienza e la produttività del vostro team con monday.com, la piattaforma che si adatta alle vostre esigenze. È un hub completo per la pianificazione dei progetti, il monitoraggio dello stato del team e la gestione completa del project management.

Scegliete tra le varie viste del progetto come il grafico Gantt, le tavole Kanban e le visualizzazioni della Sequenza per gestire le consegne del progetto . ⏳

Zoom con dashboard personalizzabili per una panoramica di alto livello della vostra organizzazione. Vi aiuta a prendere decisioni e a scalare senza sforzo i flussi di lavoro in base all'evoluzione delle vostre esigenze.

Le funzioni/funzioni di automazione degli strumenti di workflow management gestiscono le attività che fanno perdere tempo, come le promemoria email e le richieste di approvazione dei progetti, liberando più tempo della vostra giornata. Inoltre, sono disponibili numerosi modelli personalizzabili gratis, tra cui campagne di marketing, calendari editoriali, pianificazione di eventi e grafici CRM.

monday.com migliori funzionalità/funzione

Dashboard adattabile

Numerosi modelli

Visualizzazioni scalabili dei progetti

Integrazione con strumenti quali Trello e Google Drive

Automazione delle attività per un semplice sistema di gestione del flusso di lavoro

limiti di #### Monday.com

L'impostazione può richiedere un po' di tempo rispetto ad altri strumenti di gestione dei flussi di lavoro

Sarebbe utile migliorare la flessibilità di personalizzazione della schermata principale

monday.com prezzi

Free

Basic $8/mese per utente

$8/mese per utente Standard : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Pro: $16/mese per utente

$16/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

monday.com valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (8.000+ recensioni)

: 4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

4. ProcessMaker

Via: Creatore di processi ProcessMaker è una soluzione software per Automazioni dei processi aziendali (BPA) e la gestione dei flussi di lavoro. Il flusso di lavoro software di automazione vi consente di progettare, eseguire, monitorare e migliorare i processi aziendali in modo efficiente .

È possibile connettere le app più diffuse tramite opzioni preconfigurate o creare i propri flussi di lavoro con le API.

i Modelli di processo sono uno strumento utile per accelerare la creazione dei processi. Salvate i vostri processi personalizzati come modelli da utilizzare come punto di partenza per progetti futuri. Modificateli e condivideteli facilmente. Gli utenti aziendali possono progettare moduli e schermate raffinate per l'integrazione dei flussi di lavoro.

ProcessMaker porta l'automazione a un livello superiore, combinandola con l'IA. Questo permette al team di concentrarsi su attività strategiche, aumentando la produttività. 📈

Le migliori funzionalità/funzioni di ProcessMaker

Elaborazione intelligente dei documenti (IDP)

Ricerca in linguaggio naturale con l'ausilio dell'IA

Automazioni dei processi end-to-end

Integrazioni di moduli come JotForm, Formstack e Typeform

Limiti di ProcessMaker

La progettazione di flussi di lavoro complessi può causare ritardi occasionali

Flusso di lavoro più recentefunzioni di gestione richiedono l'accesso online

Prezzi di ProcessMaker

Piattaforma : $1475/mese per utenti illimitati

: $1475/mese per utenti illimitati Pro : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

ProcessMaker valutazioni e recensioni

G2 : 4.3/5 (250+ recensioni)

: 4.3/5 (250+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (150+ recensioni)

5. Lucidchart

Via: Lucidchart Lucidchart è un'area di lavoro visiva, un hub dinamico che unisce diagrammi, visualizzazione dei dati e collaborazione. Questo strumento di progettazione dei flussi di lavoro basato sul cloud è il vostro alleato per la creazione di flussi di processi aziendali e per la condivisione dei dati mappe di processo con il vostro team. 🗺️

La sua libreria di modelli comprende categorie come i flussi di lavoro del marketing dei contenuti, i processi di supporto e i flussi di lavoro di gestione. I diagrammi dei modelli possono essere adattati senza sforzo grazie alle opzioni di personalizzazione per l'utente, tra cui linee, forme, font e la comoda aggiunta di corsie per la designazione delle attività o delle fasi.

La piattaforma è ideale per la creazione di grafici organizzativi, diagrammi di flusso, wireframe e diagrammi di rete. Inoltre, la funzionalità di collaborazione in tempo reale consente a più utenti di lavorare insieme sullo stesso documento senza soluzione di continuità.

Le migliori funzionalità di Lucidchart

Componenti aggiuntivi per Fogli Google, Documenti Google e Google Slides

Numerosi modelli per processi aziendali unici e soluzioni per la gestione del lavoro

Collaborazione in tempo reale

Plugin ChatGPT e flusso di prompt IA per costruire diagrammi automaticamente

Facile creazione di mappe dei processi aziendali

Limiti di Lucidchart

Gli utenti possono riscontrare problemi di caricamento all'interno dell'app

L'apprendimento di alcune funzionalità/funzione può richiedere molto tempo rispetto ad altri software per l'automazione dei flussi di lavoro presenti in questo elenco

Prezzi di Lucidchart

**Gratuito

Individuale : $7,95/mese per utente

: $7,95/mese per utente Team : $9/mese per utente

: $9/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Lucidchart

GetApp : 4.5/5 (1.500+ recensioni)

: 4.5/5 (1.500+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (1.500+ recensioni)

6. Smartsheet

Via: Smartsheet Smartsheet si ispira ai fogli di calcolo tradizionali e aiuta gli utenti a organizzare attività, processi e programmi attraverso varie visualizzazioni, report e dashboard.

All'interno di questa piattaforma, troverete un'interfaccia low-code di facile utilizzo per la creazione di flussi di lavoro su misura per i vostri processi aziendali. Questi flussi di lavoro possono essere attivati da eventi o pianificazioni, con la flessibilità di incorporare blocchi di attività. 🧱

Smartsheet consente di centralizzare, organizzare e presentare i dati su un canvas completamente personalizzabile. Personalizzate le dashboard per riflettere il vostro stile o allinearvi all'identità del vostro marchio. Utilizzate i widget per mostrare fogli, report, grafici, moduli e contenuti da fonti esterne come Documenti Google e Tableau.

Una funzionalità/funzione utile da notare sono i flussi di lavoro di Smartsheet, che introducono l'automazione per eliminare le attività manuali, garantendo operazioni efficienti su larga scala.

Le migliori funzionalità/funzioni di Smartsheet

Automazione dei flussi di lavoro in codice basso

Condivisione dei dati tra i vari fogli

Si integra con Google Drive, Jira, Slack, ecc.

Visualizzazione dello stato di avanzamento attraverso i grafici Gantt

Numerosi widget

Limiti di Smartsheet

Ha una curva di apprendimento molto ripida

Il software e le funzionalità/funzione di automazione del flusso di lavoro sono alquanto limitate

Prezzi di Smartsheet

**Gratuito

Pro : $6/mese per utente

: $6/mese per utente Business : $22/mese per utente

: $22/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Smartsheet

G2 : 4.4/5 (14.500+ recensioni)

: 4.4/5 (14.500+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (3.000+ recensioni)

7. Creately

Via: Creately La lavagna infinita di Creately è una tela dove prendono vita brainstorming, visualizzazione di progetti, piani e strategie. 🌱

Creately consente di creare diagrammi, diagrammi di flusso e mappe mentali in un'unica posizione. Funzionalità/funzione 70 standard di diagramma e oltre 1.000 forme e connettori per una rapida creazione di diagrammi.

Semplifica il processo di illustrazione e annotazione grazie al disegno a mano libera e alla formattazione del testo con scorciatoie di markdown. È possibile collegare facilmente le forme per creare strutture di navigazione all'interno e tra le aree di lavoro.

Collaborate con numerosi partecipanti in tempo reale, creando e organizzando strutture in linea con la vostra visione. Trascinate forme o insiemi di dati, integrate contenuti esterni e create un hub centralizzato per la gestione delle attività all'interno di un'unica area di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Creately

oltre 8.000 modelli professionali

Scorciatoie da tastiera con la funzionalità/funzione PlusCreate

Canva infinita

Numerosi diagrammi e forme

Un grandealternativa a Lucidchart Limiti di Creately

L'interfaccia dell'app per dispositivi mobili può sembrare obsoleta per alcuni utenti

Lo strumento di gestione del flusso di lavoro può presentare occasionali ritardi e rallentamenti nel caricamento

Prezzi di Creately

free : Gratuito

Gratuito Personale : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Aziendale : $89/mese per utente

: $89/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Creately

G2 : 4.4/5 (1.000+ recensioni)

: 4.4/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (150+ recensioni)

8. Flusso di C

Via: Flusso C Cflow offre un'interfaccia di facile utilizzo che consente di mappare senza sforzo importanti flussi di lavoro aziendali, semplici o complessi. 🤝

Automazioni per i processi ripetitivi che rallentano l'attività grazie al Visual Workflow Builder, basato su grafici di flusso. Sfrutta spunti visivi e flussi per assistere il project management.

Un'altra funzionalità/funzione è il Visual Workflow Designer, uno strumento basato sul web che semplifica la modellazione e la visualizzazione dei flussi di lavoro. Consente di trascinare e rilasciare diverse fasi del processo, di creare automaticamente regole e di implementare facilmente qualsiasi processo.

La flessibilità di Cflow si estende ai suoi modelli predefiniti, che coprono un ampio intervallo di processi. Creazione di modelli personalizzati modelli di flusso di lavoro personalizzati in pochi minuti, senza dover ricorrere al codice, grazie al costruttore visuale di moduli drag-and-drop.

Le migliori funzionalità/funzione di Cflow

Creatore e progettista di flussi di lavoro visivi

Interfaccia drag-and-drop

Progettazione del flusso di lavoro senza codice

Facile integrazione con strumenti come Office 354 e G Suite

Modelli preconfezionati per l'automazione del lavoro

Limiti di Cflow

La piattaforma può rallentare in caso di carichi di lavoro elevati

Le funzionalità/funzione tendono a sopraffare i nuovi utenti

Prezzi di Cflow

Felice : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Gioia : $11/mese per utente

: $11/mese per utente Bliss: $16/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Cflow valutazioni e recensioni

G2 : 5/5 (50+ recensioni)

: 5/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (10+ recensioni)

9. Disegno intelligente

Via: Disegno intelligente SmartDraw unifica diagrammi, lavagne e dati in un unico strumento aziendale di facile utilizzo. Consente al team di creare immagini diverse, da diagrammi di flusso e grafici organizzativi a disegni dettagliati di progettazione assistita da computer (CAD). ✍

Per i migliori strumenti di progettazione del flusso di lavoro, questa piattaforma semplifica il processo di costruzione dei diagrammi grazie alle automazioni integrate. Quando si aggiungono, eliminano o spostano forme, il diagramma si adatta e mantiene le sue connessioni automaticamente. È inoltre possibile applicare uno schema di colori coordinato con un solo clic, garantendo un aspetto professionale.

La funzionalità Whiteboarding IA consente di collaborare senza problemi con il team. Si adatta automaticamente, espandendosi e riformattandosi man mano che si inseriscono le idee. Questa piattaforma combina il brainstorming in forma libera con diagrammi strutturati, come diagrammi di flusso e roadmap, importati direttamente dai progetti.

Inoltre, SmartDraw contiene modelli per vari tipi di diagrammi, come piani, UML e diagrammi di rete.

Le migliori funzionalità/funzione di SmartDraw

Lavagne online di facile utilizzo

Costruzione di diagrammi

Si integra con l'area di lavoro di Google, Microsoft Teams, ecc.

Collaborazione in tempo reale

Strumenti per la creazione di spazi e piani per gli architetti

Limiti di SmartDraw

La collaborazione remota non è disponibile

La selezione e lo spostamento di più oggetti può risultare difficoltoso

Prezzi di SmartDraw

Individuale : $9,95/mese per utente

: $9,95/mese per utente Team : $8,25/mese per utente (minimo 3 utenti)

: $8,25/mese per utente (minimo 3 utenti) Sito: $2.995/anno

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su SmartDraw

G2 : 4.6/5 (200+ recensioni)

: 4.6/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (100+ recensioni)

10. Gliffy

Via: Gliffy Gliffy è l'app originale di diagrammazione progettata per Confluence, che funge da software per la creazione di diagrammi di flusso e diagrammi. Lavorate all'interno dell'ambiente Confluence e Jira o immergetevi nello strumento di diagrammi indipendente, Gliffy Online.

In Confluence, Gliffy brilla come strumento eccezionale per la creazione di diagrammi interattivi. Toggl permette di attivare/disattivare i livelli del diagramma, svelando vari livelli di dettaglio, il che lo rende ideale per la visualizzazione di strutture e processi complessi.

La piattaforma consente di creare senza sforzo diagrammi UML, diagrammi di flusso e diagrammi di relazioni tra entità dall'aspetto professionale con un semplice drag-and-drop. Utilizzate i modelli per il brainstorming delle mappe mentali o concettuali e integrate senza problemi i grafici organizzativi modificabili negli strumenti del vostro team. 🛠️

Gliffy consente inoltre ai team di produrre in collaborazione immagini precise in Confluence, completate da funzionalità di whiteboarding, un livello di dettaglio perfetto al pixel e un'interfaccia intuitiva.

Le migliori funzionalità/funzioni di Gliffy

Collaborazione in tempo reale in Confluence cloud

Progettato per Confluence e Jira

Le app Atlassian di Gliffy per costruire una documentazione migliore

Interfaccia drag-and-drop

Si integra con app come Slack, Trello e monday.com

Limiti di Gliffy

L'interfaccia utente potrebbe essere migliorata

I nuovi utenti potrebbero incontrare una curva di apprendimento

Prezzi di Gliffy Online

Professionale (1-9 utenti) : $8/mese per utente

: $8/mese per utente Professionale (10-50 utenti) : $6/mese per utente

: $6/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Gliffy

G2 : 4.4/5 (200+ recensioni)

: 4.4/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (50+ recensioni)

Potenziate la produttività con un software di progettazione dei flussi di lavoro di prim'ordine

I team sono al massimo quando possono lavorare insieme senza problemi, personalizzare i flussi di lavoro a loro piacimento e dire addio a lavori noiosi e ripetitivi. Queste soluzioni software per la progettazione di flussi di lavoro di alto livello sono le vostre armi segrete per far salire alle stelle la produttività del team e rendere la gestione del team un gioco da ragazzi.

Se non avete voglia di prendere decisioni, provate gratuitamente ClickUp . Preparatevi a un giro di gioia pieno di lavagne ispiratrici, strumenti di collaborazione in tempo reale e un caveau di modelli pronti a trasformare la vostra vita lavorativa. ✨