10 migliori strumenti di pianificazione degli sprint per i project manager nel 2024

Nel 2024 stiamo assistendo a un'evoluzione nel campo del project management. Piano di sprint , una pietra miliare delle metodologie agili, è emersa alla ribalta. E perché no? Con la giusta piano di sprint i team agili sono in grado di cambiare rapidamente, di mantenere alto lo slancio e di trasformare le visioni in prodotti realizzabili.

Ma ecco l'intoppo. Con innumerevoli strumenti devops e strumenti di project management presenti sul mercato, Da fare per individuare lo sprint perfetto software di piano ?

Che si tratti di un'azienda di leader di progetto se siete per la prima volta a capo di riunioni per la pianificazione degli sprint o se siete un project manager esperto che si appresta a cambiare software, avete bisogno di chiarezza, non di caos.

Abbiamo ristretto il campo delle migliori riunioni di sprint strumenti per il piano che danno potere, ispirano e realizzano. Siete pronti a trovare il partner perfetto per il vostro progetto? Immergiamoci.

Cosa cercare negli strumenti per il piano di sprint?

Se siete a caccia dello strumento perfetto per lo sprint planning, è fondamentale sapere cosa è importante considerare. Dopo tutto, con così tante opzioni in lizza per attirare l'attenzione, volete essere sicuri di scegliere il campione, non solo il più rumoroso nella stanza. Quindi, che cosa rende il software per il piano di sprint veramente brillante? Vediamo di capire meglio:

Adattabilità: Lo strumento deve essere personalizzabile in base alle vostre esigenze. Che si tratti di sistemi a punti o di integrazioni, la flessibilità è fondamentale

Lo strumento deve essere personalizzabile in base alle vostre esigenze. Che si tratti di sistemi a punti o di integrazioni, la flessibilità è fondamentale Chiarezza visiva: Dite no ai muri di testo. Cercate strumenti che forniscano ausili visivi chiari, come grafici e codici di priorità a colori. In uno sprint veloce, le immagini possono trasmettere più delle parole

Dite no ai muri di testo. Cercate strumenti che forniscano ausili visivi chiari, come grafici e codici di priorità a colori. In uno sprint veloce, le immagini possono trasmettere più delle parole **Automazioni senza sforzo: gli aggiornamenti manuali appartengono al passato. Cercate uno strumento che riporti automaticamente le attività incompiute allo sprint successivo, risparmiandovi una costante supervisione.

**Se avete investito in piattaforme come GitHub, Gitlab o Bitbucket, assicuratevi che il vostro strumento si integri perfettamente con esse. Una sincronizzazione fluida è essenziale per un project management ottimizzato

I 10 migliori strumenti per il piano di sprint da usare nel 2024

Che siate un team di piccole dimensioni o un'azienda, qui c'è qualcosa per tutti per potenziare gli sprint di sviluppo software!

Impostare i punti dello sprint per le attività di ClickUp per gestire meglio i carichi di lavoro

Considerato da molti come un titano nel settore della software per il project management clickUp non solo offre una suite completa di strumenti, ma è anche specializzata nel cuore delle metodologie agili: il piano degli sprint.

ClickUp comprende le sfumature e le complessità della pianificazione degli sprint. Questa piattaforma di produttività all-in-one è stata progettata per essere più di un semplice gestore di attività; è un'area di lavoro in cui i team agili possono strategizzare, allocare ed eseguire senza problemi. Con la dinamica Funzionalità/funzione di ClickUp Sprints è possibile snellire il processo, un tempo noioso.

Inoltre, ClickUp si distingue anche per la sua flessibilità. Sia che siate un piccolo team all'inizio della vostra viaggio agile o una configurazione di livello enterprise con esigenze complesse, ClickUp si adatta ai flussi di lavoro interfunzionali. Voi dettate il ritmo e ClickUp lo orchestra alla perfezione.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Modelli per il piano di sprint come il modelloModello di piano di sprint agile di ClickUp aiutano a pianificare facilmente gli sprint, indipendentemente dalla complessità del progetto

Visualizzare le attività e le dipendenze in una chiara visualizzazione della timeline e tenere traccia dello stato in tutte le fasi del ciclo di vita dello sprint

Determinate le tempistiche dello sprint, assegnate i punti ed evidenziate le priorità per garantire che tutti siano sulla stessa pagina con le attività e le scadenze. Trasferite senza problemi le attività incomplete nello sprint successivo e allineate lo stato del team con piattaforme come GitHub, Gitlab o Bitbucket

Supervisionate le attività del team utilizzando un sistema di punti su misura. Accumulate punti dalle attività più piccole, distribuiteli in base all'assegnatario e categorizzateli senza sforzo per una panoramica rapida dei vostri sprint

Valutate lo stato di avanzamento tipico delle vostre attività a ogni sprint per affinare le stime per i prossimi

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti a causa del numero di funzionalità/funzione disponibili

Non tutte le visualizzazioni sono disponibili sull'app mobile

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende:Contatto per i prezzi *ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,7/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Jira

via Jira Jira di Atlassian è uno dei nomi più conosciuti nel settore del project management e del team management. Realizzato specificamente per le metodologie agili, vanta schede dinamiche che semplificano la visualizzazione delle attività e dello stato.

Flussi di lavoro personalizzati permettono di team scrum per modellare i loro processi unici, assicurando che ogni sprint sia adattato al ritmo del team. Al di là delle sue funzioni principali, Jira è in grado di fornire un strumenti di reportistica forniscono ai team informazioni sulle prestazioni, consentendo un miglioramento continuo.

Le migliori funzionalità/funzione di Jira

Le bacheche di Scrum visualizzano in modo organizzato le attività e le fasi del progetto, garantendo una pianificazione ottimale degli sprint

Facile da usareBacheca Kanban impiega un sistema drag-and-drop, che semplifica lo stato delle attività

Chiude la reportistica per monitorare da vicino lo stato di avanzamento del progetto

La perfetta integrazione con numerose applicazioni di terze parti aumenta la produttività e l'efficienza

limiti di Jira

Assenza di una sequenza temporale incorporata per monitorare l'avanzamento del progettole attività cardine del progetto e lo stato di avanzamento del progetto

Mancano le funzionalità/funzione di collaborazione per la comunicazione con il team che altri strumenti di project management hanno

È pensato principalmente per i team di ingegneri e sviluppatori di software

Non offre funzionalità/funzione integrate per la gestione delle idee

Prezzi di Jira

Gratis fino a 10 utenti

fino a 10 utenti Versione standard: $7,75/mese per utente

$7,75/mese per utente Versione premium: $15,25/mese per utente

$15,25/mese per utente Versione di livello Enterprise: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Jira

G2: 4,3/5 (oltre 5.400 recensioni)

4,3/5 (oltre 5.400 recensioni) Capterra: 4,4/5 (13.200+ recensioni)

3. GoPlan

via GoPlan Con GoPlan la semplicità si riunisce alla sofisticazione. Progettata per semplificare il processo di pianificazione degli sprint, l'interfaccia intuitiva di GoPlan consente ai team di concentrarsi su ciò che conta davvero: impostare le priorità e raggiungere gli obiettivi.

Questo software di scrum project management offre una suite di strumenti che aiutano i team ad assegnare le attività in modo efficiente e a monitorare lo stato di avanzamento in tempo reale. Gli strumenti di comunicazione integrati favoriscono la collaborazione, assicurando che ogni membro del team sia allineato con il progetto oggetti del progetto e Sequenza. Per chi è alla ricerca di un mix di eleganza ed efficienza, GoPlan è la scelta migliore.

Le migliori funzionalità/funzione di GoPlan

Visualizza il lavoro dei singoli membri del team, le attività imminenti e le attività cardine in avvicinamento

Permette di organizzare i progetti in attività e tappe con livelli multipli di sottoattività

Possibilità di caricare direttamente file e documenti, consolidando le risorse del progetto

Limiti di GoPlan

La dashboard è datata e semplicistica

Offre integrazioni di terze parti in numero limite

Prezzi di GoPlan

Startup: $10/mese fino a 10 progetti

$10/mese fino a 10 progetti Professionale: $35/mese fino a 45 progetti

$35/mese fino a 45 progetti Unlimited: $80/mese fino a progetti illimitati

Valutazioni e recensioni di GoPlan

Capterra: 5/5 (2 recensioni)

4. Sinnaps

via Sinnaps Nell'universo dello sprint planning, Sinnaps brilla per il suo commit nell'ottimizzazione della gestione del flusso di lavoro. La sua funzionalità/funzione principale è il piano guidato da algoritmi, che prevede e suggerisce i percorsi più efficienti per gli sprint. Questo approccio proattivo aiuta i team ad anticipare le sfide e a snellire i processi.

Con questo strumento di agile project management, le sequenze temporali visive diventano una parte centrale del piano, aiutando i team a comprendere il flusso delle attività e le dipendenze. Se la prevedibilità e il piano proattivo sono le vostre priorità, Sinnaps promette di offrire proprio questo.

Le migliori funzionalità/funzione di Sinnaps

Fornisce un consulente dedicato per aiutare l'implementazione di Sinnaps all'interno dell'organizzazione

Assistenza continua con un consulente per rispondere a qualsiasi query

Teams completa la prioritizzazione dei compiti e l'assegnazione dei team con la verifica via chat del completamento delle attività

Limiti di Sinnaps

Richiede un'esportazione in Excel per visualizzare un grafico Gantt

Assenza di funzionalità di integrazione con piattaforme CRM o ERP

Funzioni limitate dell'app mobile con occasionali ritardi nel pannello di comunicazione

Prezzi di Sinnaps

**Gratuito

Pagato: $9/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Sinnaps

G2: 4.3/5 (4 recensioni)

4.3/5 (4 recensioni) Capterra: 4.6/5 (30+ recensioni)

5. Compagno di mischia

via Scrum Mate Dedicato alla metodologia Scrum, Scrum Mate assicura che i team possano implementare questo framework con la massima precisione. Scrum Mate è incentrato sulla chiarezza visiva e offre schede che rappresentano le attività, gli stati di avanzamento e i backlog in modo intuitivo.

Lo strumento consente ai team di assegnare le priorità ai backlog in modo efficiente, in modo che ogni sprint sia focalizzato e orientato agli obiettivi. Il suo approccio story-driven favorisce una comprensione e una collaborazione profonde, assicurando che ogni attività contribuisca in modo significativo all'evoluzione del prodotto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Scrum Mate

Consolida in modo efficiente progetti multipli di client diversi in un flusso di lavoro unificato

Promuove i lavori richiesti dalla collaborazione, consentendo ai team di contribuire a un unico progetto

Le funzionalità/funzione includono grafici di burndown e un diagramma di flusso cumulativo per il monitoraggio dello stato di avanzamento

Un unico account consente di accedere alle attività di diverse organizzazioni

Limiti di Scrum Mate

Limita il numero di utenti, anche con i prezzi premium

Alcune funzionalità/funzione non sono inizialmente evidenti per i nuovi utenti

Integrazioni limitate con le altre piattaforme di project management più diffuse

Prezzi di Scrum Mate

Startup: $29/mese per sette utenti

$29/mese per sette utenti Piccolo: $59/mese per 15 utenti

$59/mese per 15 utenti Medium: $99/mese per 25 utenti

$99/mese per 25 utenti Large: $199/mese per 50 utenti

Valutazioni e recensioni di Scrum Mate

Capterra: 4.7/5 (15 recensioni)

6. Tara IA

via Tara IA Unendo tecnologia e agilità, Tara IA offre una nuova prospettiva alla pianificazione degli sprint. Sfruttando l'intelligenza artificiale, Tara IA assiste nelle attività di piano tradizionali e prevede potenziali blocchi, sequenze ottimali e allocazione dei compiti.

Il bello sta nell'adattabilità dello strumento. Man mano che i team lo utilizzano, Tara IA impara dai processi, perfezionando continuamente i suoi suggerimenti e le sue intuizioni. In questo modo, il piano di sprint non è solo efficiente nel presente, ma diventa più intelligente con il tempo. Tara IA apre la strada a chi è desideroso di abbracciare il futuro della pianificazione degli sprint.

Le migliori funzionalità di Tara IA

Aggrega i dati sulle prestazioni sia a livello di team che di progetto per fornire approfondimenti significativi

Visibilità in tempo reale sulle operazioni di ingegneria, evidenziando eventuali ostacoli

Facilita la sincronizzazione con gli strumenti più diffusi per un controllo dello stato aggiornato al minuto

Limiti dell'IA Tara

Occasionale mancanza di risposta dell'interfaccia utente alle azioni di drag-and-drop

Impossibilità di modificare i nomi dei progetti, con conseguente rischio di confusione

Affidamento a una struttura simile a quella di Excel, che può risultare macchinosa da vagliare

Prezzi dell'IA Tara

**Gratis

Co-pilot: $8/mese per utente

$8/mese per utente Insights: $35/mese per utente

$35/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Tara IA valutazioni e recensioni

G2: 3.9/5(4 recensioni)

3.9/5(4 recensioni) Capterra: 5/5 (9 recensioni)

7. QuickScrum

via QuickScrum Con un nome come QuickScrum, l'agilità è insita nel suo DNA. Costruito per supportare i team che danno priorità alla velocità senza compromettere l'efficienza, QuickScrum offre strumenti che semplificano la gestione del backlog, il monitoraggio delle attività e la collaborazione. Riconosce che in ambienti veloci la chiarezza è fondamentale.

Per questo motivo, la sua suite di strumenti è stata progettata per offrire una visualizzazione panoramica dello sprint, assicurando che ogni membro conosca il proprio ruolo e le scadenze. L'interfaccia intuitiva facilita l'adattamento dei team, rendendo QuickScrum un alleato essenziale per un rapido piano di sprint.

Le migliori funzionalità/funzioni di QuickScrum

Efficienteutilizzo delle risorseidentificazione e allocazione delle risorse in base a una serie di parametri

Monitora il ritmo del team utilizzando un tracker per il lavoro rimanente, al fine di garantire il completamento tempestivo del progetto

Consente la modifica di più elementi di lavoro contemporaneamente e l'impostazione della priorità degli elementi di lavoro tramite il drag and drop

Limiti di QuickScrum

Non offre l'opzione di includere un'epica nelle attività o nei moduli

L'interfaccia può apparire a volte congestionata a causa del sovraccarico di dati

Prezzi di QuickScrum

Prezzi semplici: 5 dollari al mese per utente

Valutazioni e recensioni di QuickScrum

G2: 4.1/5(6 recensioni)

4.1/5(6 recensioni) Capterra: 4.5/5 (2 recensioni)

8. Spinaci

via Spinaci Spinach porta un approccio nuovo alla tabella di pianificazione degli sprint. Al di là del nome accattivante, offre una piattaforma in cui attività, milestone e collaborazione convergono per creare sprint significativi. Il design incentrato sull'utente assicura che i team, sia alle prime armi che esperti, possano navigare con facilità.

Le rappresentazioni visive delle attività consentono di allocare e regolare rapidamente le attività, assicurando che gli sprint rimangano flessibili e mirati. Con Spinach, l'accento è posto sulla crescita organica, assicurando che ogni sprint contribuisca a una visione più ampia.

Le migliori funzionalità/funzione di Spinach

Si integra con diverse piattaforme per rafforzare il piano degli sprint e gli standup giornalieri,retrospettive di sprinte l'elaborazione del backlog

Gestisce automaticamente tutti gli aggiornamenti scritti delle riunioni, dai verbali alle decisioni chiave

Consente l'invio diretto di bug o funzionalità/funzione in Slack e assicura che i partecipanti siano informati prima delle riunioni

Limiti di Spinach

Mancano alcuniRiunione dell'IA funzionalità/funzione presenti in altri strumenti, rendendo necessari metodi di documentazione alternativi

Attualmente manca una funzione di ricerca e non si integra con gli strumenti di monitoraggio

Prezzi di Spinach

**Gratuito

Pro: $99/mese

Valutazioni e recensioni di Spinach

G2: 4.6/5 (14 recensioni)

9. Lavoro di squadra

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/teamwork\_-\_switch-1400x1050.png Dashboard del lavoro di squadra /$$$img/

via Lavoro di squadra Teamwork non è solo uno strumento, è una filosofia. Costruito sulla base del principio che gli sprint di successo sono il risultato di una collaborazione armoniosa, Teamwork offre funzionalità/funzione che mantengono i team sincronizzati. Le schede delle attività e le visualizzazioni della Sequenza forniscono un quadro chiaro del panorama dello sprint, assicurando che tutti siano allineati.

Ma oltre alla gestione delle attività, Teamwork promuove la comunicazione. Grazie alle funzionalità integrate di chattare e discutere, feedback, idee e aggiornamenti fluiscono senza problemi, avvicinando i team e rendendo gli sprint più coesi.

Le migliori funzionalità/funzione di Teamwork

Funzionalità/funzione di blocco note per una condivisione efficiente e organizzata dei documenti

Permette agli utenti client senza costi aggiuntivi

Estese opzioni di integrazione

Cattura le richieste, i feedback e i dettagli essenziali sia dei client che dei team, con l'invio di moduli che vengono convertiti in attività

Limiti del lavoro di gruppo

I nuovi utenti potrebbero trovare l'interfaccia piuttosto difficile da navigare

Si notano ritardi nell'aggiornamento dei campi del progetto durante l'assegnazione delle attività

Non monitora gli eventi futuri una volta che sono stati creati

Prezzi di Teamwork

Free Forever

Starter: $5,99/utente al mese

$5,99/utente al mese Consegnare: $9,99/utente al mese

$9,99/utente al mese Crescere: $19,99/utente al mese

$19,99/utente al mese Scala: Contattare per i prezzi

Teamwork valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (940+ recensioni)

4.4/5 (940+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (690+ recensioni)

10. Scheda prodotto

via Scheda prodotto ProductBoard si trova all'intersezione tra feedback degli utenti, strategia di prodotto ed esecuzione degli sprint. È progettato per i team che visualizzano ogni sprint come un passaggio verso una visione più ampia del prodotto. Allineando funzionalità/funzione alle esigenze degli utenti, ProductBoard assicura che il processo di sviluppo rimanga incentrato sull'utente.

Gli strumenti di integrazione del feedback catturano le informazioni direttamente dagli utenti, consentendo ai team di dare priorità alle funzionalità/funzione che hanno maggiore risonanza. Con ProductBoard, gli sprint non si limitano a completare le attività, ma diventano un'occasione per costruire prodotti che abbiano una reale risonanza con la base di utenti.

Le migliori funzionalità/funzione di ProductBoard

Consente di dare priorità alle attività in base a informazioni tangibili sui clienti

Visualizzazione olistica di tutti i progetti e dei loro rispettivi stati

Offre strumenti di roadmapping personalizzabili

Portali integrati per catturare e centralizzare i feedback dei clienti

Limiti di ProductBoard

L'estensione delle scelte e delle opzioni personalizzate può essere scoraggiante per alcuni utenti

Necessità di migliorare gli strumenti di presentazione e i metodi di condivisione visiva dei dati

Prezzi di ProductBoard

Essenziale: $25/mese per utente

$25/mese per utente Pro: $90/mese per utente

$90/mese per utente Scala: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Azienda: Contattare per i prezzi

ProductBoard valutazioni e recensioni

Capterra: 4.7/5 (110+ recensioni)

4.7/5 (110+ recensioni) G2: 4.3/5 (140+ recensioni)

Perché ClickUp sprints al top

La funzionalità Sprints di ClickUp è stata progettata tenendo conto delle sfide del mondo reale del progetto. È possibile impostare i punti dello sprint, pianificare con precisione e automatizzare il monitoraggio dello stato.

Gli stati dinamici si adattano al vostro flusso di lavoro, in modo da non dovervi piegare all'indietro per adattare lo strumento. Ma la conversazione non si ferma all'efficienza. Gli Sprints in ClickUp offrono un piacere visivo, rendendo il piano degli sprint più intuitivo che mai. Dalla funzionalità drag-and-drop ai grafici di burndown che hanno davvero senso, è tutto lì, avvolto in un'interfaccia che sembra un'estensione naturale del vostro processo di pensiero.

Sebbene ogni strumento del nostro elenco abbia i suoi meriti, se siete alla ricerca di un software per la pianificazione degli sprint che vada oltre la norma, offrendo sia potenza che semplicità, ClickUp si distingue. Non si tratta solo di pianificare gli sprint, ma anche di potenziarli. Provate ClickUp e sperimentate in prima persona il futuro della pianificazione degli sprint!