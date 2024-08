Come diventare un leader di progetto efficace per il vostro team

I progetti fanno girare il mondo degli affari. I professionisti della gestione dei progetti di solito ottengono gran parte del credito per il successo dei progetti, ma non sono gli unici a ottenere risultati. I project manager possono anche essere i protagonisti, ma i project leader sono coloro che si muovono e agiscono per supervisionare i progetti, sviluppare grandi idee e gestire le risorse.

Essere un project leader significa molto di più che rispettare le scadenze e supervisionare i compiti. Richiede di motivare i membri del team e di raggiungere obiettivi del progetto . Questo potrebbe sembrare un ruolo abbastanza simile a quello di un project manager, ma i due lavori non sono proprio uguali.

In questa guida vi spiegheremo cosa sono i project leader e come si differenziano dai project manager. Vi sveleremo anche le caratteristiche più richieste dai project leader efficaci, oltre a 10 strategie per aiutarvi a diventare i migliori project leader del mondo. 🙌

**Che cos'è un Project Leader?

Un project leader gestisce il progetto nel suo complesso piano del progetto e garantisce i prodotti da consegnare vengono completati entro le scadenze previste. A differenza di un project manager tradizionale, il project leader si concentra maggiormente sulla guida e sull'ispirazione del team di progetto. Il ruolo comporta un livello di coinvolgimento più elevato, concentrandosi maggiormente sugli aspetti strategici e interpersonali del progetto gestione del team .

I capiprogetto che utilizzano ClickUp possono assicurarsi che i loro commenti vengano visualizzati assegnando i commenti agli utenti direttamente nelle attività e ottenere una rapida visualizzazione dei commenti assegnati in una Checklist

I capi progetto di solito gestiscono compiti come:

Definire l'ambito del progetto

Sviluppare un piano di progetto con compiti, tempistiche, risorse e tappe fondamentali

Definizione di obiettivi e traguardi

Assemblare un team di progetto

Gestire risorse e budget

Coordinarsi con tutte le parti interessate

Monitoraggio dell'avanzamento del progetto

Motivare e guidare i membri del team

Celebrare i successi e analizzare i fallimenti

I leader di project management hanno forti doti di leadership e sanno come costruire un ambiente di lavoro positivo e produttivo in cui tutti si sentono parte del team. Hanno bisogno di grandi capacità relazionali, anche se capire la gestione dei progetti strumenti e metodologie, come Scrum e le linee guida del PMI, non guasta.

Project Leader vs Project Manager

Se siete alla ricerca di ruoli di leadership di progetto, potreste imbattervi in annunci di lavoro sia per project manager che per project leader. Questi ruoli hanno una certa sovrapposizione, ma in realtà si tratta di due lavori distinti. Verificate le principali differenze tra questi due ruoli per capire qual è il più adatto alla vostra esperienza e alle vostre competenze.

Intervento primario

I project manager sono gli esecutori. Eseguono il progetto e controllano tutte le parti in movimento. Si preoccupano di raggiungere gli obiettivi del progetto, di mantenere tutto il lavoro all'interno dell'ambito del progetto e di garantire che il progetto venga realizzato in modo corretto i risultati del progetto vengono completati nei tempi previsti.

I leader di progetto, invece, sono i visionari. Non è raro che sia il project leader a proporre l'idea iniziale del progetto. Questi maestri delegatori affidano la loro visione ai project manager per l'esecuzione, mentre loro si concentrano sul successo del progetto ad alto livello. 💡

Sebbene i leader di progetto siano ancora concreti e razionali, sono i geni pazzi di gestione dei progetti . Sono più disposti ad assumersi dei rischi e ad accettare idee fuori dal comune. I project manager bilanciano questo aspetto con un approccio più misurato e orientato all'azione, assicurandosi che le idee del leader del progetto siano effettivamente realizzabili.

Credenziali

Professionale i project manager sono certificati dal Project Management Institute come Project Management Professionals (PMP). Si tratta di una certificazione specifica che dimostra che un manager sa come seguire diverse metodologie o quadri di lavoro.

I leader di progetto non hanno credenziali ufficiali. Il possesso di una certificazione PMP come project leader è molto utile, ma non è sempre un requisito. Si tratta di un ruolo più generalista, quindi è più importante che il project leader abbia conoscenze istituzionali, capacità relazionali e una sana immaginazione.

Responsabilità

I project manager supervisionano il piano del progetto, il calendario del progetto e il flusso di lavoro del team. Di solito gestiscono le risorse e i budget, anche se alcune organizzazioni affidano questo compito al project leader. I project manager si assicurano inoltre che i progetti seguano le best practice del PMI e siano conformi alle normative del settore.

Confrontate visivamente i carichi di lavoro del team e seguite la progressione con la vista Timeline di ClickUp

Il project leader sostiene la visione del team e la allinea agli obiettivi del progetto. Si concentra sull'innovazione e sulla risoluzione creativa dei problemi. Essendo di solito responsabili delle dinamiche interpersonali, i project leader si occupano della risoluzione dei conflitti. Se c'è un problema all'interno del team di progetto o con un cliente, il leader di progetto è il mediatore.

Ruolo nelle dinamiche di squadra

I project manager sono più orientati alle politiche e seguono processi decisionali strutturati. I leader di progetto sono più flessibili e adattivi dei project manager. A tal fine, il project manager lavora più come supervisore o coordinatore di progetto. Il project leader è anche il leader del team che agisce come mentore. Promuovono un ambiente di lavoro collaborativo e responsabilizzante che, se ben eseguito, favorisce un ottimo lavoro e una forte cultura di squadra.

Caratteristiche di un efficace Capo progetto

I project leader devono ispirare e guidare il team non solo a raggiungere gli obiettivi, ma anche a crescere ed eccellere nel processo. Si tratta di un ruolo sorprendentemente impegnativo che richiede un mix di competenze soft, come la risoluzione dei conflitti, e hard, come la gestione dei progetti. Ogni azienda ha bisogno di qualcosa di diverso dai propri project leader, ma i professionisti che possiedono queste qualità sono dei veri e propri campioni. ✨

Pensiero visionario

I project leader devono essere in grado di guardare al quadro generale. Mentre i project manager si concentrano sulle minuzie dell'esecuzione di un piano di progetto, i project leader sono due passi avanti, allineando gli obiettivi del progetto a una visione più ampia. Anticipano le sfide e le opportunità future e aiutano il loro team a modificarsi, se necessario, per creare un prodotto finale ancora migliore.

Conoscenze tecniche o di settore

Per quanto l'innovazione e la creatività siano utili per un project leader, sono comunque necessarie competenze tecniche. Alcune organizzazioni potrebbero richiedere una certificazione PMP per questo ruolo, mentre altre potrebbero richiedere esperienze, certificazioni o competenze specifiche del settore. L'importante è che abbiate le competenze necessarie per gestire un team di esperti.

Forte abilità comunicative

I project leader devono eccellere nella comunicazione verbale e scritta. Sono loro che fanno andare avanti la nave, quindi una comunicazione chiara e diretta è d'obbligo. I bravi leader intervengono per chiarire i malintesi e la confusione, quindi è importante sapere come gestire le interruzioni della comunicazione senza frustrare il team.

La vista Chat memorizza tutti i commenti in ClickUp per trovare rapidamente qualsiasi conversazione

Intelligenza emotiva

Le persone sono complicate, quindi è essenziale che un project manager abbia un alto grado di intelligenza emotiva. L'ascolto attivo, la gestione dello stress, l'empatia e la regolazione delle emozioni sono qualità che tutti vogliono in un project leader. Queste abilità vi aiuteranno a gestire le questioni spinose che inevitabilmente si presentano nel corso di un progetto, che si tratti di un conflitto interpersonale o di una scadenza irragionevole per il cliente.

Decisività

Il capo progetto è colui che decide, quindi dovrete essere in grado di prendere decisioni tempestive e valide sotto pressione. Ma qui non basta una decisione qualsiasi: dovete essere in grado di fare scelte innovative e ponderate. Questo non significa nemmeno che dobbiate lavorare nel vuoto. I project leader più esperti sanno come raccogliere i feedback, valutarli e incorporarli nei loro processi decisionali.

Flessibilità

La risolutezza è importante, ma è altrettanto importante per un project leader riconoscere quando è il momento di cambiare direzione. È necessario adattarsi ai cambiamenti dell'ambito del progetto, alle dinamiche del team e a tutte le sfide impreviste che si presentano nel corso di un progetto.

Capacità di delega

Non potete fare tutto da soli. I project leader di successo comprendono i punti di forza di tutti i partecipanti al progetto e delegano i compiti di conseguenza. In questo modo si toglie il lavoro dal proprio piatto, ma si dà anche potere al team e si costruisce una cultura della fiducia.

10 Strategie per diventare un Capo progetto di successo

Un solido project leader può fare la differenza tra successo e fallimento. Seguite queste strategie professionali per potenziare le vostre capacità e portare il vostro team al successo.

1. Utilizzare gli strumenti giusti

Suddividete gli obiettivi, le attività, i punti agili e lo stato del progetto nella Dashboard di ClickUp 3.0, altamente personalizzabile

I progetti hanno tante parti in movimento. È facile che vengano stravolti se non si dispone di un sistema organizzativo o di una piattaforma che li sostenga. È qui che entra in gioco un software di gestione dei progetti come ClickUp.

ClickUp è un software per il lavoro, il team e la piattaforma di gestione dei progetti che migliora i flussi di lavoro e l'organizzazione delle attività. Voi vi concentrate sulle grandi idee e noi vi aiutiamo a realizzarle.

Non è necessario programmare chiamate giornaliere sullo stato di avanzamento. Basta impostare il progetto in ClickUp e personalizzare il cruscotto come meglio credete. Scegliete tra oltre 15 visualizzazioni personalizzate per supportare il vostro approccio di leadership, i vostri flussi di lavoro e le vostre preferenze.

Ma la gestione dei progetti è solo la punta dell'iceberg. Documenti in tempo reale un assistente di scrittura AI, un'infinità di modelli e dashboard personalizzabili al 100% rendono la gestione dei progetti un gioco da ragazzi in ClickUp.

2. Strutturare la giornata

Probabilmente partecipate a molte riunioni. Questo non vi lascia molto tempo per svolgere il vostro lavoro effettivo. Invece di programmare troppo, strutturate accuratamente la vostra giornata con uno strumento come il pianificatore giornaliero . Che si tratti di un'agenda digitale o cartacea, pianificare gli impegni con una settimana di anticipo renderà molto più facile bilanciare i compiti e le riunioni. Vi darà anche la possibilità di delegare il lavoro, quindi non abbiate paura di pianificare in anticipo!

3. Individuare ciò che non funziona e risolverlo

Alcune persone sono felici di assecondare lo status quo. Ma i leader di progetto sanno che a volte il cambiamento è necessario per il successo. Se sapete che qualcosa è rotto e non funziona per il team, risolvetelo! Miglioramento del processo fa parte di una leadership di progetto efficace. Chiedete al vostro team quali sono le inefficienze o i punti deboli dei vostri processi, della tecnologia o dell'approccio di leadership. È sempre possibile creare un questionario anonimo modulo di feedback per raccogliere un feedback sincero. La chiave è agire su questi suggerimenti invece di nasconderli sotto il tappeto. Agendo si crea fiducia nel team e si migliora l'azienda: è un vantaggio per tutti!

4. Diventare un maestro nella definizione delle priorità

Utilizzate i filtri nella vista Elenco di ClickUp per ordinare le attività in base allo stato, alla priorità e a diversi altri campi personalizzati per ottenere un'analisi personalizzata del vostro lavoro

Avete solo poche risorse per questo progetto. Come leader del progetto, dovete assegnare livelli di priorità appropriati e distribuire le risorse di conseguenza. Invece di prendere decisioni basate sulle emozioni, è importante classificare le priorità in base all'urgenza e all'importanza. Per questo potrebbe essere necessario utilizzare strumenti come il Modello di matrice di priorità di ClickUp per prendere decisioni imparziali.

5. Stabilire obiettivi per il proprio sviluppo personale

I project leader si impegnano a fondo per i loro team. Ma quando è stata l'ultima volta che avete investito nel vostro sviluppo personale? Stabilire gli obiettivi della leadership e continuate a sviluppare le vostre capacità di leader di progetto. Impostare Obiettivi SMART come "Seguirò un corso di leadership online entro la fine del primo trimestre" o "Aumenterò la fidelizzazione dei dipendenti del 5% entro dicembre 2024"

Stabilire obiettivi misurabili per compiti e progetti con progressione automatica per raggiungere più efficacemente gli obiettivi con tempistiche definite e traguardi quantificabili

6. Chiarire il modo in cui si lavora con i project manager

L'ultima cosa che si vuole fare è pestare i piedi a qualcuno. Tutti i partecipanti al progetto devono avere ruoli chiari e senza sovrapposizioni. Evitate di lavorare male e di risentirvi, chiarendo chi è responsabile di cosa. Potete sempre assegnare automaticamente i compiti in uno strumento come ClickUp per ridurre al minimo la confusione.

7. Potenziate le vostre competenze di team building

Avvia un sondaggio per raccogliere feedback con i moduli altamente personalizzabili di ClickUp

E no, non stiamo parlando di cadute di fiducia o di ritiri di fine settimana. Il team building non avviene solo durante gli eventi di una volta all'anno, ma ogni giorno. Le interazioni quotidiane hanno un impatto maggiore sulla cultura del team di qualsiasi altra cosa, quindi se volete promuovere un ambiente di lavoro più produttivo, diventate maestri nel team building. Potrebbe essere così:

Offrire opportunità di formazione e apprendimento al vostro team

Dare ai dipendenti autonomia e potere decisionale

Gestire efficacemente le riunioni del team

Prendere sul serio il feedback dei membri del team

Riconoscere i successi del team

Essere un giocatore di squadra, sia che ciò richieda un orario di lavoro più lungo, sia che si tratti di svolgere i compiti che nessun altro vuole fare

Niente di tutto ciò sembra divertente come un esercizio di caduta della fiducia, ma queste strategie possono davvero spostare l'ago della bilancia e promuovere un team di progetto coeso.

8. Motivare e ispirare il team

Il burnout e la mancanza di entusiasmo possono compromettere il progresso del progetto e il morale del team. In qualità di leader del team, spetta a voi mantenere tutti impegnati. Riconoscete il duro lavoro del vostro team con premi tangibili, condividete le metriche che dimostrano che il duro lavoro sta dando i suoi frutti e agite in base ai suggerimenti o ai feedback dei dipendenti.

9. Rimanere al passo con le ultime tendenze

I project leader sono innovatori e sognatori. In qualità di project leader, le persone guardano a voi per portare una prospettiva fresca e nuove idee al tavolo. Leggete le notizie, provate le ultime tecnologie e conoscete le novità del vostro settore. Dedicate almeno 10 minuti al giorno a informarvi sulle tendenze, in modo da poter pensare fuori dagli schemi.

10. Costruire una rete diversificata

Se trascorrete tutto il vostro tempo con persone della vostra azienda o del vostro settore, probabilmente non sentirete molte idee interessanti o nuove. Per avere nuove idee, è necessario uscire dalla propria zona di comfort e connettersi con nuove persone. Ascoltate podcast, leggete libri e partecipate a eventi di networking per altri settori o gruppi di interesse. Non si sa mai da dove verrà la prossima grande idea!

