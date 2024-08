11 migliori certificazioni di Project Management per avanzare di carriera nel 2024

È un momento emozionante: A Studio del Project Management Institute (PMI) ha riportato che entro il 2030 l'economia globale avrà bisogno di altri 25 milioni di professionisti del progetto per soddisfare la sua domanda.

Nell'attuale mercato del lavoro, i project manager si interrogano sull'importanza delle certificazioni di project management e su come possano migliorare la loro commerciabilità presso i potenziali datori di lavoro. Queste credenziali forniscono una prova tangibile del fatto che conoscenze in materia di project management competenze e il commitment per lo sviluppo professionale. 🌱

Abbiamo elencato le 11 migliori certificazioni con diversi argomenti di interesse e abbiamo mappato i consigli di produttività per iniziare il vostro viaggio di certificazione. Ma prima di approfondire, iniziamo a capire le certificazioni fondamenti per i project manager .

Cos'è una certificazione di Project Management?

La certificazione di project management è una credenziale professionale che convalida le conoscenze, le abilità e le competenze di un individuo nel campo del project management. Significa che il project manager ha riunito requisiti specifici, come istruzione, esperienza ed esami, stabiliti da enti o organizzazioni accreditate.

Le certificazioni sono concepite per garantire che i project manager abbiano una comprensione completa di diverse metodologie, principi, best practice e tecniche di project management.

Queste certificazioni coprono vari aspetti del project management per ottenere un esito positivo: Piano del progetto, esecuzione, monitoraggio, gestione del rischio, comunicazione, coinvolgimento degli stakeholder e leadership.

Ma non tutte le certificazioni di project management sono adatte a ogni settore e ruolo di project manager. Diamo un'occhiata più da vicino ad alcune delle principali certificazioni disponibili oggi! 🎓

11 Migliori certificazioni di project management per il 2024

1. Certificazione Project Management Professional (PMP)

Argomento di interesse: Leadership nel project management Offerto da: Project Management Institute (PMI) Costo dell'esame: Non membri: $575, Membri PMI: $405

Il Certificazione Project Management Professional (PMP) riconosce la competenza nello standard del project management. L'esame di certificazione valuta le conoscenze dei candidati in esecuzione dei progetti integrazione, ambito, tempi, costi, gestione della qualità, comunicazione, approvvigionamento, e gestione degli stakeholder . Valuta la loro capacità di applicare metodologie di project management e tecniche in scenari reali.

Per ottenere la certificazione PMP, i candidati devono essere in possesso di un diploma di scuola superiore o di un titolo equivalente e aver maturato cinque anni di esperienza nella gestione di progetti negli ultimi otto anni.

In alternativa, i candidati con una laurea quadriennale richiedono un minimo di tre anni di esperienza nella gestione di progetti negli ultimi otto anni.

Per mantenere la validità e la valuta della certificazione, è necessario accumulare 60 unità di sviluppo professionale (PDU) in un ciclo di tre anni attraverso l'apprendimento attivo e lo sviluppo professionale. Queste PDU dimostrano il vostro commit alla crescita e alla competenza in campo!

2. Certificazione Certified Associate in Project Management (CAPM)

Argomento di interesse: Leadership di progetto a livello di voce Offerto da: Project Management Institute (PMI) Costo dell'esame: Non membri: $300, membri PMI: $225

Il Certificazione Certified Associate in Project Management (CAPM) è una credenziale professionale che dimostra le conoscenze e le competenze in materia di project management. L'esame copre aree quali lo sviluppo del progetto e la sua gestione l'ambito del progetto raccogliere i requisiti, stabilire un budget, pianificare le attività, monitorare lo stato di avanzamento e altro ancora.

È possibile frequentare corsi di formazione e seminari che consentono di comprendere a fondo i concetti dell'esame. Inoltre, sono disponibili test pratici per valutare la propria preparazione all'esame.

Questa certificazione di base consente di usufruire di ruoli di project management come coordinatore di progetto e junior project manager. Per sostenere l'esame, il candidato deve essere in possesso di un titolo di studio secondario, ad esempio un diploma di scuola superiore, e di almeno 23 ore di formazione in project management.

3. Certificazione di professionista della gestione dei programmi (PgMP)

Argomento di interesse: Gestione dei programmi Offerto da: Project Management Institute (PMI) Costo dell'esame: Non membri: $1.000, membri PMI: $800

Il Certificazione di professionista della gestione dei programmi (PgMP) riconosce l'eccellenza e la padronanza in gestione del programma . Indica il massimo livello di competenza nella conduzione e nella supervisione di programmi complessi. Un programma è un insieme di progetti multipli collegati tra loro e gestiti nel loro insieme per raggiungere un oggetto comune, ad esempio un cambiamento organizzativo.

L'esame di certificazione PgMP valuta i candidati in ambiti quali l'allineamento della strategia di programma, la governance, la gestione del ciclo di vita e la gestione dei benefici, gestione degli stakeholder e la gestione del rischio. Valuta la loro capacità di applicare il programma principi di gestione del programma a scenari reali. Il risultato è che i responsabili dei programmi sono in grado di orchestrare efficacemente iniziative su larga scala.

I prerequisiti per il PgMP sono un diploma secondario con quattro anni di esperienza nel project management o un Project Management Professional (PMP) e quattro anni di esperienza nel program management negli ultimi 15 anni.

In alternativa, i candidati con una laurea quadriennale e quattro anni di esperienza nel project management o il Project Management Professional (PMP) e quattro anni di esperienza nella gestione di programmi negli ultimi 15 anni.

Per mantenere attiva la certificazione PgMP, è necessario accumulare 60 unità di sviluppo professionale (PDU) in un periodo di tre anni.

4. Certificazione PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)

Argomento di interesse: Gestione agile del team Offerto da: Project Management Institute (PMI) Costo dell'esame: Non membri: $495, Membri PMI: $435

Il Certificazione PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) riconosce la competenza in Agile project management pratiche. Dimostra una comprensione completa dei principi e dei framework Agile (Scrum, Kanban, Lean, XP) e la capacità di gestire la complessità e di promuovere il miglioramento continuo.

Per poter ottenere la certificazione PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP), i candidati devono soddisfare alcuni prerequisiti. Questi prerequisiti includono una combinazione di istruzione, esperienza professionale e formazione nelle pratiche agili.

Per mantenere attiva la certificazione PMI-ACP (Agile Certified Practitioner), è necessario conseguire 30 unità di sviluppo professionale (PDU) specificamente legate alle tematiche Agile nell'arco di un periodo di tre anni.

Imparare in modo efficace suggerimenti per la gestione del team per gestire i progetti!

5. Certificazione di Professionista della gestione del portfolio (PfMP)

Argomento di interesse: Gestione del portfolio Offerto da: Project Management Institute (PMI) Costo dell'esame: Non membri: $1.000; membri PMI: $800

Il Certificazione di Professionista della Gestione del Portfolio (PfMP) riconosce le persone con competenze eccezionali nell'allineare progetti e programmi agli obiettivi organizzativi, nell'ottimizzare le risorse e nel massimizzare il valore aziendale.

La gestione del portfolio implica un approccio olistico alla gestione di progetti, programmi e iniziative per raggiungere gli oggetti strategici. Mostra la capacità di una persona di governare i portfolio, di dare priorità agli investimenti, di bilanciare rischi e ricompense e di gestire le risorse umane ottimizzare l'utilizzo delle risorse .

I prerequisiti per il PfMP includono una laurea e sette anni di esperienza nella gestione del portfolio. I candidati devono avere otto anni di esperienza professionale in ambito aziendale negli ultimi 15 anni.

Per mantenere attiva la certificazione PfMP (Portfolio Management Professional), è necessario conseguire 60 unità di sviluppo professionale (PDU) specificamente legate ai temi della gestione del portfolio in un periodo di tre anni.

6. Certificazione ScrumMaster (CSM)

Argomento di interesse: Metodi agili di lavoro con i team e i settori industriali Offerto da: Più formatori con diversi format di apprendimento Costo: Contattare un provider Certified ScrumMaster (CSM) per i dettagli sui prezzi

Il Maestro di mischia certificato (CSM) convalida la competenza di un individuo in Scrum , un framework Agile per un project management efficace. In qualità di project manager certificato, i partecipanti acquisiranno una comprensione completa dei principi di Scrum per guidare le attività di project management i team interfunzionali e organizzazioni nell'implementazione delle pratiche Scrum.

I partecipanti acquisiscono competenze pratiche per applicare Scrum in scenari reali. La formazione enfatizza la collaborazione, l'auto-organizzazione e il miglioramento continuo, consentendo ai CSM di promuovere team performanti e autogestiti.

L'ottenimento delle certificazioni CSM di project management apre le porte a diverse opportunità di carriera, tra cui ruoli come Maestro Scrum , Agile coach o Agile project manager.

7. Certificazione PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)

Argomento di interesse: Gestione del rischio Offerto da: Project Management Institute (PMI) Costo dell'esame: Non membri: $670, membri PMI: $520

L'esame Certificazione PMI Risk Management Professional (PMI-RMP) riconosce le persone con competenze avanzate nella gestione del rischio. Convalida le competenze nell'identificazione, nella valutazione e nella mitigazione dei rischi.

I professionisti certificati PMI-RMP hanno una profonda comprensione dell'identificazione proattiva dei rischi, dell'analisi dell'impatto e dello sviluppo di strategie per minimizzare gli effetti negativi gli effetti negativi sugli oggetti del progetto . Aumentano la fiducia degli stakeholder, promuovono una cultura del rischio proattiva e facilitano un migliore processo decisionale.

Il programma di certificazione copre la pianificazione, l'identificazione, la valutazione, il piano di risposta e il monitoraggio dei rischi. Fornisce ai professionisti un approccio olistico alla gestione dei rischi durante l'intero ciclo di vita del progetto.

Come le altre certificazioni di project management del PMI, il PMI-RMP ha dei requisiti di idoneità. Il candidato deve essere in possesso di un titolo di studio secondario con tre anni di esperienza nella gestione dei rischi di progetto negli ultimi cinque anni e 40 ore di formazione sulla gestione dei rischi di progetto.

In alternativa, i candidati devono essere in possesso di una laurea quadriennale con due anni di esperienza nella gestione del rischio di progetto negli ultimi cinque anni e 30 ore di formazione sulla gestione del rischio di progetto.

8. Certificazione IT Infrastructure Library (ITIL) Foundation

Argomento di interesse: Gestione dei servizi IT Offerto da: Più provider con diversi format di apprendimento Costo: Contattare un provider di certificazione ITIL Foundation per i dettagli sui prezzi

Il Certificazione ITIL Foundation offre una conoscenza completa dei concetti, dei principi e dei processi ITIL. Allinea i servizi IT agli oggetti aziendali, ottimizza l'erogazione dei servizi e promuove il miglioramento continuo.

La certificazione ITIL Foundation è vantaggiosa per gli individui in quanto favorisce la crescita professionale e convalida le competenze. Consente una comunicazione e una collaborazione efficaci con i professionisti IT.

Per le organizzazioni, i professionisti certificati ITIL promuovono l'eccellenza e l'orientamento al servizio, migliorando la soddisfazione dei clienti e l'efficienza operativa. Gestiscono efficacemente incidenti, problemi e cambiamenti IT.

9. Certificazione Scaled Agile Framework (SAFe)

Argomento di interesse: Trasformazione agile in scala Offerto da: Più provider con diversi format di apprendimento Costo: Contattare Scaled Agile per i dettagli sui prezzi

Il Certificazione Scaled Agile Framework (SAFe) riconosce i professionisti esperti nell'implementazione di trasformazioni Agile e nella creazione di valore nello sviluppo di software e sistemi su larga scala.

I professionisti certificati SAFe acquisiscono una profonda comprensione delle metodologie Agile come Lean, Scrum, Kanban e DevOps per affrontare le sfide in pianificazione dei progetti e lo sviluppo dei sistemi.

I vantaggi di SAFe si estendono alle organizzazioni con una migliore collaborazione, un time-to-market più rapido e una maggiore agilità aziendale. I professionisti certificati SAFe guidano questa trasformazione e promuovono il miglioramento continuo.

10. Certificazione CPMP (Certified Project Management Professional)

Argomento di interesse: Commerciale e marketing project management

Offerto da: Istituto americano di certificazione industriale (AiCi) Costo: Informarsi presso l'AiCi per i dettagli sui prezzi

Il Il programma Certified Project Management Professional (CPMP) consente ai professionisti di migliorare le proprie competenze di marketing. Dai titolari di piccole aziende agli account manager, sono disponibili contenuti specializzati per coprire diversi campi di carriera del project management.

Il programma copre diversi aspetti del marketing, tra cui la definizione di strutture di marketing aziendale, la conduzione di audit e analisi, l'implementazione di sistemi efficaci di gestione del marketing e del commerciale e lo sviluppo di strategie competitive.

Offre vantaggi come il miglioramento del curriculum, la convalida delle conoscenze commerciali e di marketing, le opportunità di formazione di gruppo e la creazione di reti con i professionisti che saranno presto certificati.

11. Certificato professionale di project management di Google

Argomento di interesse: Project Management, pensiero strategico, gestione del rischio Offerto da: Certificati di carriera di Google e Coursera Costo: 49 dollari al mese su Coursera dopo un periodo iniziale di 7 giorni di versione di prova gratuita

Il Certificato professionale di project management di Google fornisce un'introduzione completa ai concetti e alle pratiche del project management. È pensato per coloro che desiderano avviare o migliorare la propria carriera in questo campo.

Il programma copre cinque corsi, dai fondamenti come il piano di progetto, la programmazione, il budgeting e la gestione del rischio ad argomenti avanzati come la leadership di progetto e la collaborazione tra team. Offre inoltre un'esperienza pratica con strumenti come Fogli Google, Documenti, Slides e Drive.

Come progetto finale, gli studenti potranno applicare le loro competenze in uno scenario di progetto simulato utilizzando l'area di lavoro di Google. Saranno valutati in base alla loro capacità di completare le attività nel rispetto dei tempi e del budget previsti. Una volta completato, gli studenti ricevono un certificato riconosciuto da Google e dai datori di lavoro di tutto il mondo.

Vale la pena ottenere una certificazione in project management?

Una certificazione in project management vale la pena se soddisfa tutte le vostre esigenze: obiettivi del project management , le qualifiche, le preferenze di apprendimento, il contenuto del corso, l'accreditamento, la rete professionale, il costo e il livello di assistenza

Mentre si esaminano le opzioni di certificazione, vale la pena di verificare se il programma di formazione è stato aggiornato di recente per allinearsi alle tendenze attuali del settore, come ad esempio IA (intelligenza artificiale) e fare riferimento ai più recenti strumenti di project management. ⚙️

Se volete fare più esperienza pratica per migliorare le vostre capacità di project management, provate ClickUp! La nostra valutazione altamente positiva software gratuito di project management è stato progettato per consentire a team di ogni dimensione e settore di lavorare insieme in un'unica piattaforma.

Il vostro prossimo progetto: Creare un programma di studio per l'esame di certificazione in ClickUp

Le certificazioni di project management possono richiedere diversi mesi o anni per essere conseguite, a seconda della vostra esperienza e dei vostri impegni. ClickUp offre diversi modi per suddividere l'esteso programma di studio in sessioni gestibili. Impostate traguardi e obiettivi, create sequenze di tempo flessibili e suddividete gli incarichi in attività e sottoattività! 🧑‍💻

Con ClickUp, avete accesso a centinaia di strumenti per la produttività per monitorare il materiale di studio e creare un piano d'azione. Ecco cinque consigli per ottimizzare la vostra formazione in project management.

Suggerimento #1: Creare un gruppo di studio per la certificazione di project management

Quando si lavora su un progetto di gruppo, è possibile invitare un numero qualsiasi di compagni di classe nell'area di lavoro di ClickUp. In questo ambiente collaborativo, è possibile assegnare in modo efficiente le attività e collaborare senza problemi, il tutto all'interno di una piattaforma unificata.

Per un ulteriore livello di privacy, potete estendere gli inviti ai vostri compagni di studio come ospiti della vostra area di lavoro. Questo vi permette di mantenere il controllo e di concedere l'accesso esclusivamente alle cartelle, agli elenchi o a specifiche attività di vostra scelta. Godetevi la libertà di collaborare in sicurezza, mantenendo i dettagli del progetto organizzati e riservati. 🔐

Per iniziare, toccate il pulsante Invita nell'angolo in basso a destra dell'area di lavoro per invitare rapidamente chiunque!

Suggerimento #2: Monitoraggio di tutto il materiale di studio

Raccogliere il giusto materiale di studio è un ottimo modo per iniziare a studiare per un esame di certificazione in project management. Iniziate consultando il programma dell'esame che intendete sostenere e assicuratevi di avere tutti i libri, le guide e gli esami pratici necessari.

Se possibile, chiedete ad altri professionisti del campo se conoscono risorse come esami pratici che potrebbero essere utili. È anche una buona idea cercare forum e comunità online dove poter porre domande e ricevere consigli da project manager esperti che hanno già sostenuto l'esame. ✔️

Una volta raccolto tutto il materiale, create un Elenco dei materiali che indichi quando e come utilizzerete ciascuna risorsa. In questo modo sarà più facile rimanere concentrati sullo studio e assicurarsi di avere abbastanza tempo per coprire tutti gli argomenti senza sentirsi sopraffatti.

Get modelli gratuiti per il project management per risparmiare tempo con flussi di lavoro precostituiti!_

Suggerimento #3: Aggiungete le attività cardine per visualizzare i principali risultati ottenuti

Gli impegni di ognuno sono diversi, quindi è importante creare un piano di studio che si adatti al proprio stile di vita e ai propri impegni quotidiani. Sapere quando si prevede di sostenere l'esame è un passaggio importante nel processo di preparazione. 🎯

Stabilite una data precisa per quando vorreste sostenere l'esame e poi lavorate a ritroso per aggiungere punti di controllo (o attività cardine) da raggiungere. Questo vi aiuterà a stabilire una solida Sequenza di quando dovreste aver terminato ogni argomento e a responsabilizzare anche voi stessi.

Una volta fissata la data dell'esame, iniziate a contare le settimane che lo precedono. Puntate a terminare la maggior parte della preparazione qualche settimana prima della data dell'esame, in modo da avere abbastanza tempo per rivedere qualsiasi argomento o domanda dell'ultimo minuto!

Suggerimento #4: Raccogliete in un documento tutte le vostre esperienze di project management passate

In ordine all'esame di certificazione in project management, spesso è necessario fornire prove di esperienze passate per soddisfare i requisiti di idoneità. Per essere sicuri di poter presentare facilmente tutte le informazioni necessarie, create un documento ClickUp che contenga tutte queste informazioni in una posizione di facile accesso. In questo modo, quando sarà il momento di presentare la domanda per l'esame, non dovrete affannarvi a cercare tutti i dettagli necessari. 🔍

**CONSIGLIO PER L'ESAME Avete sentito parlare di ClickUp University ? La nostra piattaforma di apprendimento online, gratuita e autogestita, offre un'esplorazione approfondita delle funzionalità/funzione principali della piattaforma e rilascia certificati al completamento. Imparate a collaborare con i team, a costruire ricette di automazione, a creare flussi di lavoro per i progetti e molto altro ancora!

Suggerimento #5: Risparmiare tempo con le attività ricorrenti

Ci sono attività che si ripresentano più volte, settimanalmente o mensile che precede l'esame. Soprattutto se si devono incastrare gli studi tra lavoro e impegni personali, è meglio creare sistemi e routine in modo da avere un'attività in meno da svolgere manualmente.

Avete la possibilità di personalizzare completamente la frequenza e la data di scadenza, dandovi una maggiore flessibilità per studiare nel modo più adatto a voi! ⚡️

Crescere la vostra carriera con le certificazioni di project management

La maggior parte delle certificazioni di project management è corredata da materiale di preparazione per il giorno dell'esame. Se non siete ancora pronti a fare il grande passo, ma volete comunque continuare a imparare, abbiamo un'offerta di newsletter gratuita per i gestori del progetto e i team con consigli di esperti per la gestione di progetti e attività.

In un periodo di incertezza economica, decidere Da fare con il tempo che si ha a disposizione è una pressione notevole. Quindi, rilassate le spalle, prendetevi un po' di tempo per riflettere su voi stessi ed esplorate le cose che vi appassionano. C'è un'incredibile comunità di professionisti del project management e appassionati, e siamo felici che tu ne faccia parte!