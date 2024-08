I 10 principali strumenti DevOps per l'automazione, il monitoraggio e altro ancora 2024

Scegliere il giusto set di strumenti DevOps con le migliori funzioni ha un impatto enorme sulla produttività degli uomini dei vostri team e sulla funzionalità delle app che sviluppano. Inoltre, Da fare senza buoni strumenti è meno divertente. ✨

In questo articolo daremo un'occhiata ai più recenti strumenti DevOps, con un occhio di riguardo a quelli che enfatizzano l'automazione, il monitoraggio e altre funzionalità/funzione critiche, in modo che voi e il vostro team possiate dedicarvi alla creazione e alla distribuzione di codice eccellente. 🙌

Che cos'è DevOps?

DevOps è una metodologia per gestire lo sviluppo del software che combina pratiche e strumenti sia per lo sviluppo del software (Dev) che per le operazioni IT (Ops).

Ogni professionista definisce il proprio ciclo di vita DevOps in modo diverso, ma le fasi più comuni del flusso di lavoro sono:

Sviluppo continuo: piano ecodice del software2. Integrazione continua: Commettere frequentemente le modifiche al codice sorgente Test continui: test automatizzati per valutare le modifiche al codice Distribuzione continua viene messo sui server di produttività, chiamato anche distribuzione continua Monitoraggio e osservabilità continui: Tracciare e documentare l'intero processo DevOps **Feedback continuo: le informazioni sull'utilizzo del software vengono restituite ai team DevOps **Operazioni continue: automazione del processo di rilascio e di distribuzione delle applicazioni

Molti degli aspetti chiave di DevOps derivano da Agile , ma c'è una differenza tra Agile e DevOps pratiche.

Cosa cercare in uno strumento DevOps?

Per sua natura, DevOps richiede più strumenti che lavorino in modo interfunzionale per assistere l'intero ciclo di vita della produzione del software. Ogni strumento si occupa di una o più fasi del ciclo di vita DevOps.

Per avere la catena di strumenti più efficace da un capo all'altro per il vostro ambiente di produttività, dovreste considerare i seguenti aspetti di ogni strumento preso in considerazione:

Compatibilità tra ogni strumento della toolchain e gli strumenti esterni. Le informazioni devono fluire facilmente da uno strumento all'altro. Facilità di comunicazione e collaborazione all'interno e tra i team. Ciò include il project management, il monitoraggio delle specifiche e la comunicazione dei risultati del feedback continuo. Integrazione di automazione dell'integrazione e del deployment, definita pipeline DevOps o Continuous Integration andDistribuzione continua (CI/CD). Acquisizione e registrazione semplice e automatica delle azioni intraprese nella catena di strumenti. Funzionalità/funzione che automatizzano o semplificano attività comuni che richiedono tempo se terminate manualmente. Un esempio è la possibilità di utilizzare un modello per generare automaticamente i filenote di rilascio. Funzione flessibile che si adatta al processo più efficiente anziché costringere il processo ad adattarsi allo strumento.

I 10 migliori strumenti DevOps per l'esito positivo dei progetti end-to-end

Ora che abbiamo un buon background, ecco un elenco dei 10 migliori strumenti DevOps disponibili oggi.

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

Consultate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il vostro flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è uno strumento di project management e collaborazione basato su cloud con una forte integrazione con altri strumenti DevOps comuni. Offre molte delle funzionalità/funzione di cui i team di sviluppo software hanno bisogno per implementare DevOps, insieme a una piattaforma di project management potente e facile da usare.

Ideale per:

Collaborazione tra i team e tra i team

DevOps Project Management

Pianificazione, assegnazione di attività, programmazione e monitoraggio dello stato di avanzamento durante lo sviluppo

Cattura e condivisione dei risultati del monitoraggio

Monitoraggio e trasmissione del feedback

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Strumento basato su cloud percreazione di documenti e collaborazione per progetti* Strumenti di automazione all'interno di ClickUp e altri comuni strumenti DevOps

Collaborazione e monitoraggio utilistrumenti come il monitoraggio delle attività cardinekanban, lavagne online e una varietà di grafici e diagrammi

Visualizzazione del progetto sotto forma di Mappa, Tabella, Sequenza o qualsiasi altro stile che funzioni meglio per voi

Tag e commenti dell'utente su tutte le attività

Stabilire le dipendenze e tenere traccia degli stati di avanzamento

Modelli robusti e flessibili per un rapido sviluppo, garantendo al tempo stesso la coerenza, tra cui specificimodelli specifici per i flussi di lavoro agili.

Integrazioni potenti e semplici con strumenti esterni come Google Drive, Salesforce, Basecamp e soluzioni di molti provider, compresi i più diffusi strumenti open-source

Funziona on-premise o nel cloud

Visualizzate i vostri progetti conClickUp Mappe Mentali Limiti di ClickUp:

Un numero così elevato di funzionalità/funzioni può mettere in difficoltà i nuovi utenti

Alcune funzionalità/funzione, come la visualizzazione della Tabella, non sono ancora disponibili sull'app mobile

Gli avvisi e le promemoria via email possono diventare eccessivi

Prezzi di ClickUp:

Free Forever: $0

$0 Unlimitato: $5/mese per utente

$5/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Contatto per i prezzi Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (6.600+ recensioni)

4,7/5 (6.600+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.600 recensioni)

2. Miro

Via MiroMiro è una piattaforma per lavagne digitali con molteplici strumenti utilizzati dai team per riunirsi online, collaborare, presentare e condividere le proprie idee e il proprio lavoro in modo visivo. È una delle più popolari lavagna online Project Management strumenti. Può essere usata per visualizzare informazioni visive durante le riunioni, per completare il piano dei flussi di lavoro dei progetti o per fare presentazioni.

Ideale per:

Brainstorming, organizzazione delle specifiche e piano delle attività durante lo sviluppo

Rivedere, discutere e sviluppare azioni per il feedback

Presentare i risultati dei test

Le migliori funzionalità/funzione di Miro:

Supporta la maggior parte dei tipi di file, tra cui GIF, PDF, fogli di calcolo, immagini e altro ancora

Videoconferenza con funzioni complete e condivisione della lavagna online

Flussi di lavoro agili

Tela infinita

Supporta un numero elevato di utenti interattivi contemporaneamente

Interfaccia semplice e facile da usare

Ampia libreria di modelli per flussi di lavoro, mappe mentali e tabelle Kanban

Integrazione con i più comuni strumenti DevOps

Limiti di Miro:

L'assenza di collegamenti o tag rende difficile la connessione delle informazioni

Scarsa capacità offline

La navigazione all'interno della lavagna online è confusa e richiede un certo tempo per essere appresa

Limitati strumenti di schizzo e modifica

Prezzi di Miro:

Gratuito: $0

$0 Starter: $8/mese per utente

$8/mese per utente Business: $16/mese per utente

$16/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Miro valutazioni e recensioni:

G2: 4,8/5 (4.400+ recensioni)

4,8/5 (4.400+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (1.100+ recensioni)

3. Confluenza

Via AtlassianConfluence è un'area di lavoro per team per l'acquisizione di conoscenze e la collaborazione, pensato per i team remoti. Oltre alle funzionalità di collaborazione che aiutano i membri del team a collaborare in modo creativo, Confluence fornisce documentazione, project management, analisi, reportistica e automazione dei flussi di lavoro.

Gli utenti creano spazi in cui possono assegnare attività, raccogliere e organizzare informazioni, ottimizzare i processi e interagire attraverso conversazioni. Confluence fa parte della suite DevOps di Atlassian.

Ideale per:

Definizione di passaggi e funzioni durante lo sviluppo

Catturare il feedback

Documentare i risultati dei test

Le migliori funzionalità/funzione di Confluence:

Forte integrazione con Jira

Etichette per le pagine per semplificare la ricerca dei contenuti

Costruito per supportare flussi di lavoro agili

Semplici strumenti di coinvolgimento sociale e notifiche personalizzabili

Editor di testo ricco di funzionalità/funzione completo

Tag degli utenti che genera email per gli utenti nominati

Limiti di Confluence:

La ricerca non è così accurata come potrebbe essere

Il caricamento e la formattazione dei contenuti possono essere difficili per i nuovi utenti

Difficoltà nell'organizzare le aree di lavoro in modo intuitivo

Prezzi di Confluence:

Gratuito: $0

$0 Standard: $5.75/mese per utente

$5.75/mese per utente Premium: $11/mese per utente

$11/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Confluence:

G2: 4,1/5 (oltre 3.500 recensioni)

4,1/5 (oltre 3.500 recensioni) Capterra: 4,4/5 (oltre 2.800 recensioni)

4. Docker

Via Docker Docker è una piattaforma per lo sviluppo di software, l'automazione dei test e la distribuzione di software tramite immagini containerizzate. Un contenitore è una versione isolata del software che viene eseguita nello stesso modo, indipendentemente dal sistema operativo o dal linguaggio di programmazione utilizzato, evitando la necessità di creare macchine virtuali.

La piattaforma Docker include interfacce di programmazione per utenti, linee di comando e applicazioni (UI, CLI e API) e sicurezza per supportare ogni passaggio del ciclo di vita dello sviluppo software.

Ideale per:

Creare software durante lo sviluppo

Gestire l'integrazione

Test all'interno dei container per il monitoraggio delle prestazioni e della robustezza delle applicazioni

Distribuire le applicazioni nei container

Operazioni automatizzate per l'integrazione, il test e il deployment

Le migliori funzionalità/funzione di Docker:

Robusta implementazione dell'orchestrazione dei container

Impostazione flessibile di strumenti

Supporta la maggior parte dei sistemi operativi, tra cui Windows, Linux e MacOS

Forte integrazione con strumenti leader del settore

Potente CLI che semplifica la distribuzione

Comunità di utenti ampia e attiva

Ampia libreria di ambienti preconfigurati

Limiti di Docker:

L'affidamento all'interfaccia della riga di comando può essere a volte difficoltoso

I concetti alla base dei container possono essere confusi e difficili da capire

Le immagini possono essere molto grandi e utilizzare risorse significative

Prezzi di Docker:

Personale: $0

$0 Pro: $5/mese, per singolo utente

$5/mese, per singolo utente Team: $9/mese per utente

$9/mese per utente Business: $24/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Docker:

G2: 4.6/5 (100+ recensioni)

4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (400+ recensioni)

5. GitHub

Via GitHub GitHub è l'insieme più comunemente utilizzato di strumenti di gestione della configurazione di alta qualità per lo sviluppo del software. È un sistema di controllo della versione costruito su Git per i team di sviluppo distribuiti, fornendo un unico repository con check-in e check-out.

Inoltre, GitHub include il controllo degli accessi, il monitoraggio dei bug, la gestione delle richieste, la gestione delle attività e l'automazione, oltre a molte altre funzionalità/funzione. GitHub è di proprietà di Microsoft e funziona su Azure.

Ideale per:

Project management e attività di sviluppo

Controllo della versione e dell'accesso distribuito per l'integrazione

Strumenti collaudati per la distribuzione

Automazioni per le operazioni, compresa la sicurezza

Le migliori funzionalità/funzione di GitHub:

Standard di settore per il controllo della versione

Strumento di gestione del codice più conosciuto e utilizzato

Standard di settore per CI/CD

Interfaccia semplice e intuitiva

Potenti strumenti per la condivisione delle informazioni all'interno del team

Suggerimenti di codice basati su IA con GitHub Copilot

Si integra con la maggior parte degli strumenti DevOps, comprese le piattaforme di ambiente di sviluppo integrato (IDE)

Limiti di GitHub:

Curva di apprendimento ripida per i principianti

La documentazione è scarsa

La ricerca è basilare

Prezzi di GitHub:

Gratuito: $0

$0 Team: $4/mese per utente

$4/mese per utente Azienda: $21/mese per utente

Valutazioni e recensioni su GitHub:

G2: 4,7/5 (1.900+ recensioni)

4,7/5 (1.900+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (5.700+ recensioni)

6. AWS

Via AWS Amazon Web Services (AWS), copre l'intera offerta di piattaforme cloud di Amazon. Include una matrice di moduli AWS DevOps per applicazioni SaaS e mobili che girano su AWS. Gli strumenti includono diverse opzioni per la gestione della configurazione, la creazione e il test automatizzati e l'automazione della distribuzione. Supportano anche i container e il serverless computing.

Gli strumenti DevOps più utilizzati di AWS sono AWS CodePipeline, AWS CodeBuild e AWS CodeDeploy.

Ideale per:

CI/CD con AWS CodePipeline per integrazione e distribuzione

Compilatori e automazione dei test con AWS CodeBuild per lo sviluppo

Automazione del deployment con AWS CodeDeploy

Le migliori funzionalità/funzione di AWS:

Il provisioning del cloud è integrato nel processo, in modo che gli utenti non rimangano mai senza risorse

Integrazione con l'intero ecosistema AWS

Pipeline CI/CD configurabile in pochi clic

Metriche complete per il test

I processi manuali e quelli di automazione sono facili da impostare e utilizzare

Strumenti di sicurezza e monitoraggio

Limiti di AWS:

Non abbastanza personalizzabile per alcuni casi d'uso

Presuppone la distribuzione sull'infrastruttura cloud di AWS

Sono necessari più strumenti per completare il flusso di lavoro

La piattaforma AWS può risultare eccessiva

Prezzi AWS:

Contattare AWS per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di AWS:

G2: 4,3/5 (oltre 500 recensioni)

4,3/5 (oltre 500 recensioni) **CodePipeline, 4,5/5 (13 recensioni); CodeBuild, 4,3 (3 recensioni); CodeDeploy, 4,5 (4 recensioni)

7. Mend

Via Mend Mend, ex WhiteSource, è una piattaforma per la sicurezza delle applicazioni. Si integra negli strumenti DevOps per implementare il programma di sicurezza delle applicazioni (AppSec) del team, spostando i punti vulnerabili del software e correggendo tali vulnerabilità nelle prime fasi del processo di sviluppo.

Ideale per:

Valutare la sicurezza delle applicazioni in fase di test

Fornisce soluzioni di rimedio durante il feedback

Le migliori funzionalità/funzione del Mend:

Valuta e trova le vulnerabilità nei pacchetti open-source della vostra applicazione in tempo reale

Facile integrazione in GitHub

Fornisce reportistica dettagliata

Implementa automaticamente le modifiche al codice per le vulnerabilità più comuni ed evita l'errore umano quando si correggono le falle nella sicurezza

Il team di Mend.io monitora e aggiorna costantemente le vulnerabilità

Supporta tutti i principali linguaggi di programmazione, tra cui Java, Python, Ruby, JavaScript, Nodo.js, C++ e C#, oltre a molti linguaggi specifici del dominio

Limiti di Mend:

L'interfaccia utente può risultare un po' goffa

Le dashboard possono creare confusione

L'implementazione può essere difficile per alcune pipeline DevOps

Può generare falsi positivi

Prezzi di vendita:

MEND SCA Advanced: $16.000/anno per 20 sviluppatori

$16.000/anno per 20 sviluppatori MEND SAST Advanced: $16.000/anno per 20 sviluppatori

$16.000/anno per 20 sviluppatori MEND SCA & SAST Advanced: $24.000/anno per 20 sviluppatori

$24.000/anno per 20 sviluppatori MEND Premium (Enterprise): Contattare per i prezzi

Mend valutazioni e recensioni:

G2: 4.3/5 (90+ recensioni)

4.3/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (7 recensioni)

8. Jira

Via Atlassian Jira è un'azienda di monitoraggio dei problemi (bug) e project management. Include Agile Project Management funzioni, tra cui flussi di lavoro, attività, budget e previsioni e mappatura. Include anche un sistema di gestione dei problemi completo e integrato per documentare e gestire i bug nel codice e nelle operazioni. Jira fa parte della suite DevOps di Atlassian.

Ideale per:

Project management durante lo sviluppo

Monitoraggio e automazione dei problemi durante il feedback e lo sviluppo

Le migliori funzionalità/funzione di Jira:

Costruito da zero per l'agilità con scrum e Metodologie Kanban * Altamente personalizzabile

Molto efficace nella gestione dei problemi

Lavora per molti tipi diversi di progetti, non solo per lo sviluppo di software

Si integra con molti altri strumenti DevOps

Limiti di Jira:

Può essere difficile da impostare e utilizzare

Limitati strumenti di collaborazione integrati nel prodotto

Non è predisposto per più team che lavorano insieme

È uno strumento di gestione dei problemi con l'aggiunta della gestione dei progetti, non una piattaforma di project management completa

Prezzi di Jira:

Gratuito: $0

$0 Standard: $7,75/mese per utente

$7,75/mese per utente Premium: $15,25/mese per utente

$15,25/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Jira:

G2: 4,3/5 (oltre 5.200 recensioni)

4,3/5 (oltre 5.200 recensioni) Capterra: 4,4/5 (13.100+ recensioni)

9. Bitbucket

Via Bitbucket Bitbucket è una piattaforma alternativa di hosting del codice sorgente software con controllo della versione, anch'essa basata su Git. Include strumenti di CI/CD ed è incentrata sull'assistenza agli utenti di Jira. È progettato per consentire la collaborazione all'interno di un team di sviluppo. Bitbucket fa parte della suite DevOps di Atlassian.

Ideale per:

Distribuzione della versione e controllo degli accessi per l'integrazione

Flussi di lavoro automatizzati per il deployment

Le migliori funzionalità/funzione di Bitbucket:

Strettamente integrato con Jira

Interfaccia utente moderna e pulita

Forti strumenti di configurazione per l'organizzazione di progetti complessi, incluso il ramo

Potenti strumenti di revisione del codice

Limiti di Bitbucket:

Progettato per lavorare con altri prodotti Atlassian, l'integrazione con altri strumenti è minima

Funzionalità/funzione limitate rispetto ad altre piattaforme di controllo della versione

Meno popolare di altri strumenti simili, quindi la comunità di utenti è piccola, così come le opzioni di plugin

Prezzi di Bitbucket:

Gratuito: $0

$0 Standard: $3/mese per utente

$3/mese per utente Premium: $6/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Bitbucket:

G2: 4,4/5 (800+ recensioni)

4,4/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (1.200+ recensioni)

10. Slack

Via Slack Slack è una piattaforma di collaborazione basata sulla messaggistica istantanea che utilizza il concetto di canali. Gli utenti possono comunicare all'interno dei team con conversazioni testuali su un determinato canale, messaggi diretti tra utenti, riunioni video o audio (Huddle), messaggi asincroni di testo e video (Clip) o attraverso i taccuini (Canvas). Include anche alcuni gestione delle attività strumenti.

Ideale per:

Collaborare durante lo sviluppo

Catturare i risultati dei test

Documentare il feedback

Le migliori funzionalità/funzione di Slack:

Interfaccia semplice e facile da navigare

Tutte le comunicazioni per un canale specifico sono in un unico luogo

Altamente personalizzabile

Un'ampia libreria diapp di integrazione (Dai un'occhiata al sitole migliori integrazioni per Slack)

Ricerca potente

Possibilità di raggruppare le conversazioni in thread

Videoconferenze integrate

Limiti di Slack:

Essendo incentrato sulla collaborazione, è necessario caricare più app di integrazione per aumentare le funzioni

Può diventare opprimente con tante aree di lavoro e canali

La gestione delle attività è al limite

Prezzi di Slack:

Gratuito: $0

$0 Pro: $7,25/mese per utente

$7,25/mese per utente Business+: $12,50/mese per utente

$12,50/mese per utente Griglia aziendale: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Slack:

G2: 4,5/5 (31.200+ recensioni)

4,5/5 (31.200+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (22.900+ recensioni)

ClickUp: Lo strumento DevOps migliore per il vostro team

Indipendentemente dall'aspetto del vostro playbook DevOps, per far lavorare insieme i team di sviluppo e operativi non serve la magia, ma gli strumenti DevOps giusti. Devono lavorare insieme in modo da abilitare i vostri processi, invece di costringervi a cambiare i vostri processi per adattarli agli strumenti. 🛠

Ecco perché i team di ogni tipo contano su ClickUp per il project management, la collaborazione, la documentazione e molto altro ancora, il tutto in un'interfaccia facile da usare che si integra con il resto degli strumenti DevOps. Quindi, la prossima volta che state mettendo a punto una nuova ricerca di progetti software, iscrivetevi per una versione di prova gratuita di ClickUp e rendete la vostra vita più semplice. 🤩