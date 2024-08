Corso accelerato sulla metodologia Scrumban: Concetti chiave, vantaggi e consigli per l'implementazione

Da fare: cosa hanno in comune le parole brunch, motel, webinar e Scrumban? Beh, sono tutte portmantee, ovvero combinazioni di due parole separate con un nuovo significato unico! 🦄

Scrumban fonde due potenti strutture all'interno di agile del project management -Scrum e Kanban per creare un metodo di project management ibrido progettato per aumentare la flessibilità dei progetti, snellire i flussi di lavoro e supportare il miglioramento continuo.

Ma cosa offre esattamente questa metodologia relativamente nuova ai project manager e quando è opportuno utilizzarla? In questo articolo scoprirete tutto quello che c'è da sapere sulla metodologia Scrumban e sulle sue best practice. Inoltre, vi presenteremo un pratico software di gestione visiva che vi aiuterà a implementare i principi di Scrumban senza alcuno sforzo.

Che cos'è Scrumban?

Scrumban è una metodologia di gestione visuale project management quadro che combina i migliori principi e strumenti di Scrum e Kanban . Mantiene la gestione visiva del flusso di lavoro di Kanban e la integra con la struttura stabile degli sprint di Scrum per creare una metodologia ibrida, flessibile e adatta a team agili di tutte le dimensioni.

Scrumban è stato inizialmente creato per aiutare i team a passare da Scrum a Kanban e viceversa. Tuttavia, alla fine è diventata una metodologia separata, perfetta per i team che cercano di raggiungere il punto di equilibrio tra la struttura a tempo di Scrum e gli aspetti di flessibilità e miglioramento continuo di Kanban.

Ma Da fare in modo che Scrumban combini queste due metodologie agili? Per rispondere a questa domanda, prima di tutto approfondiamo le caratteristiche di Scrum e Kanban e analizziamo le loro funzionalità/funzione principali. 📦

La metodologia Scrum

Scrum è una delle metodologie agili più popolari per lo sviluppo snello del software che divide i progetti in cicli più piccoli chiamati Sprints. Ogni sprint dura da una a quattro settimane, consentendo di lavorare individualmente su sezioni separate del progetto.

Dopo aver completato uno sprint, lo si presenta al proprio team di lavoro clienti per avere un feedback e poi incorporare le loro richieste prima di passare allo sprint successivo. In questo modo, i team Scrum possono adattarsi rapidamente ai cambiamenti e spostare le priorità, se necessario. I team Scrum sono tipicamente piccoli e auto-organizzati, e sono composti da:

Uno Scrum Master (un team leader) Un titolare del prodotto Il team di sviluppo del prodotto

Se pensate che il vostro team possa prosperare con Scrum, ottimizzate i vostri lavori di gestione con il programma Modello di gestione di ClickUp Agile Scrum -Un framework pre-progettato con tutti gli elementi essenziali di Scrum!

Utilizzate il modello ClickUp Agile Scrum Management per simulare l'ambiente Scrum senza partire da zero

Vantaggi di Scrum

Il Metodologia Scrum deve la sua popolarità tra i project manager ai suoi numerosi vantaggi, tra cui:

Maggiore adattabilità: Quando i progetti sono divisi in cicli più piccoli, è più facile apportare modifiche in linea con le preferenze degli stakeholder. In caso di problemi, si deve rifare solo un ciclo invece dell'intero progetto

Quando i progetti sono divisi in cicli più piccoli, è più facile apportare modifiche in linea con le preferenze degli stakeholder. In caso di problemi, si deve rifare solo un ciclo invece dell'intero progetto Miglioramento della soddisfazione del cliente: Poiché i clienti sono coinvolti attivamente nel processo di sviluppo, è possibile incorporare il loro feedback a tutti i livelli per un miglioramento continuocreare un prodotto che soddisfa perfettamente le loro esigenze

Poiché i clienti sono coinvolti attivamente nel processo di sviluppo, è possibile incorporare il loro feedback a tutti i livelli per un miglioramento continuocreare un prodotto che soddisfa perfettamente le loro esigenze Facilità di collaborazione: poiché i team Scrum sono piccoli efunzione trasversalepossonocomunicare più efficacemente e da fare più veloce

poiché i team Scrum sono piccoli efunzione trasversalepossonocomunicare più efficacemente e da fare più veloce Aumento della motivazione: i team Scrum lavorano su obiettivi più piccoli e a breve termine, che portano a un più forte senso di realizzazione alla fine di ogni sprint

Limiti di Scrum

Sebbene la metodologia di project management Scrum presenti molti vantaggi, ha anche alcuni svantaggi:

Richiede esperienza : Per una personaCerimonia Scrum per avere esito positivo, è necessario che ci sia un project manager con esperienza o un coach agile . I membri inesperti del team di progetto possono rallentare le cose, portando a sprint non riusciti

: Per una personaCerimonia Scrum per avere esito positivo, è necessario che ci sia un project manager con esperienza o un coach agile . I membri inesperti del team di progetto possono rallentare le cose, portando a sprint non riusciti È costruito principalmente per piccoli team : Un team Scrum è idealmente composto da tre a nove membri, quindi se avete un team più grande, dovrete suddividerlo in più team individuali

: Un team Scrum è idealmente composto da tre a nove membri, quindi se avete un team più grande, dovrete suddividerlo in più team individuali Ha una curva di apprendimento ripida: Scrum è un framework relativamente complesso, in cui i membri del team devono avere familiarità con le tecniche di gestione dei progettitermini unici come durata ciclo, lead time, elemento di lavoro, storia utente e punto storia

La metodologia Kanban

Kanban è un mix di parole giapponesi per segno e quadro . È un altro framework agile molto popolare, ma a differenza di Scrum, Kanban incoraggia il miglioramento continuo, cioè pianificare, rivedere e misurare continuamente i risultati di ciascuna attività.

In questa metodologia, le attività sono rappresentate da schede e disposte su una Bacheca Kanban che consente di visualizzare le varie fasi di stato in cui si trovano. Una Bacheca Kanban ha in genere tre colonne primarie:

Da fare: le attività su cui non si è ancora iniziato a lavorare Lavoro in corso (WIP): Le attività che sono in corso Da fare: le attività completate

Per cambiare lo stato di un'attività, è sufficiente spostare la scheda nella colonna corrispondente del tabellone, in modo che tutto il team sia aggiornato sul suo stato.

I team Kanban limitano il numero di elementi da gestire simultaneamente grazie all'impostazione di limiti di lavoro in corso (WIP) I limiti di WIP riducono il disordine e favoriscono la concentrazione. 🧐

Volete provare le lavagne Kanban senza partire da zero? Date un'occhiata al Modello di Bacheca Kanban semplice di ClickUp che consente di personalizzare e visualizzare completamente le attività in un'unica e ordinata visualizzazione.

ClickUp Simple Kanban Bacheca Modello fornisce tutte le nozioni di base per iniziare a utilizzare le lavagne Kanban il prima possibile

Vantaggi di Kanban

I benefici chiave dell'implementazione della metodologia di project management Kanban includono:

Migliore concentrazione: I team Kanban devono concentrarsi su un'attività alla volta, il che porta a un miglioramento dei processi e a una maggiore qualità complessiva del lavoro

I team Kanban devono concentrarsi su un'attività alla volta, il che porta a un miglioramento dei processi e a una maggiore qualità complessiva del lavoro Maggiore flessibilità: Permette al gestore del team di spostare le attività senza interrompere il flusso di lavoro del team, in quanto quest'ultimo è concentrato solo sull'attività corrente

Permette al gestore del team di spostare le attività senza interrompere il flusso di lavoro del team, in quanto quest'ultimo è concentrato solo sull'attività corrente Facilità d'uso: Kanban rende facilevisualizzare il flusso di lavoro per evidenziare i punti deboli del processo e non richiede un'estesa esperienza precedente. Ogni membro del team può vedere rapidamente cosa sta succedendo e chi sta lavorando su cosa

Kanban rende facilevisualizzare il flusso di lavoro per evidenziare i punti deboli del processo e non richiede un'estesa esperienza precedente. Ogni membro del team può vedere rapidamente cosa sta succedendo e chi sta lavorando su cosa **Riduzione dei colli di bottiglia: aiuta a ridurre gli arretrati, poiché i limiti di lavoro in corso (WIP) limitano il numero di attività in corso contemporaneamente

Limiti di Kanban

Ogni sistema ha i suoi difetti e Kanban non fa eccezione. Ecco alcuni problemi del metodo Kanban:

Rischio di scarsa prioritizzazione: Poiché si tratta semplicemente di spostare le attività da una colonna all'altra della bacheca Kanban, si può dimenticare di dare la priorità alle attività

Poiché si tratta semplicemente di spostare le attività da una colonna all'altra della bacheca Kanban, si può dimenticare di dare la priorità alle attività **Potenziali errori di comunicazione: il metodo Kanban si concentra più sul flusso di lavoro che sulle dinamiche del team, quindi potrebbero verificarsi problemi di comunicazione dovuti a un monitoraggio insufficiente

**Mancanza di scadenze: a differenza di Scrum, Kanban non prevede scadenze, il che può rendere difficile rispettare le scadenze

Comprendere il framework Scrumban

Scrum e Kanban sono metodologie di project management notevoli, ampiamente adottate da team di sviluppo software di tutte le dimensioni. Tuttavia, hanno la loro parte di svantaggi, che costringono a scendere a compromessi quando si sceglie l'una o l'altra. Ecco Scrumban, un approccio ibrido che unisce il meglio dei due mondi! 🌍

Analizziamo cosa esattamente Scrumban prende in prestito da ciascuno di questi due framework agili e come si differenzia da entrambi.

La parte Scrum di Scrumban

Scrumban prende i seguenti tre ingredienti chiave dal framework Scrum:

Sprints: Come il framework Scrum, Scrumban suddivide progetti molto complessi in cicli di sviluppo più piccoli e di durata fissa. L'unica differenza è che si chiamano iterazioni anziché sprint e durano in genere due settimane Riunioni di pianificazione: Similmente a Scrum, ogni progetto Scrumban ha una riunione di pianificazioneriunione di piano in cui i team creano un backlog, un elenco di elementi che devono essere affrontati nell'intero progetto **Alla fine di ogni ciclo, il team si riunisce per analizzare le proprie prestazioni e utilizza queste informazioni per migliorare il piano delle iterazioni

Tuttavia, Scrumban non adotta molti degli elementi caratteristici di Scrum, come le riunioni giornaliere di standup, il feedback continuo dei clienti e la struttura specifica del team.

La parte Kanban di Scrumban

Kanban svolge un ruolo importante nel sistema Scrumban, soprattutto grazie al suo approccio a tabellone che aiuta i team a vedere i loro flussi di lavoro in azione. Tuttavia, invece di visualizzare le attività su una lavagna Kanban, Da fare su una lavagna Scrumban.

Le lavagne hanno un aspetto molto simile, con colonne che rappresentano gli stati e schede che rappresentano le attività del progetto. Man mano che le attività procedono, è possibile spostare facilmente le schede corrispondenti nelle colonne appropriate per mostrare se sono in corso o terminate. ✅

Scrumban prende spunto dal libro dei giochi di Kanban accettando il sistema pull. I team utilizzano i cosiddetti segnali pull per indicare che nuove attività sono pronte per essere lavorate. Un segnale di pull viene triggerato all'interno del sistema pull quando il numero di schede in una colonna scende al di sotto di un limite specificato. D'altra parte, quando si raggiungono i limiti di lavoro in corso, nessun'altra attività del sistema pull può essere portata avanti finché l'attività in corso non è completata.

In cosa si differenzia Scrumban da Kanban e Scrum?

Sebbene Scrumban sia inevitabilmente simile a Kanban e Scrum, è una metodologia unica con funzionalità/funzioni distintive. Ad esempio, i team di Scrumban comprendono di solito meno di dodici membri, non ci sono ruoli rigidi all'interno del team e, a parte la riunione di piano iniziale, non ci sono problemi di sicurezza, riunioni giornaliere sono facoltativi.

Ecco una piccola panoramica delle differenze tra Scrumban, Scrum e Kanban:

Scrumban

Scrum

Kanban

Dimensione del team

Non ci sono dimensioni specifiche per i team, ma si consiglia di non superare i 12 membri

I team Scrum sono piccoli e di solito sono composti da tre a nove membri

A differenza di altri team agili non c'è limite alla dimensione di un team Kanban

I ruoli

Anche se di solito c'è un ruolo project manager non ci sono ruoli rigidi all'interno del team

Un team Scrum ha tre ruoli chiave: Scrum Master Titolare della produttività Team di sviluppo

Di solito c'è un project manager, ma non ci sono ruoli rigidi nel team

Riunioni del progetto

C'è una riunione iniziale di piano, simile a quella di un riunione di pianificazione di uno sprint . Tuttavia, tutte le altre riunioni giornaliere sono facoltative

Comprende cinque riunioni obbligatorie:

Pianificazione del backlog di prodotto Pianificazione dello sprint Scrum giornaliero Revisione dello sprint Retrospettiva dello sprintStandup giornalieri (brevi riunioni) di fronte al tabellone Kanban

Cicli di lavoro

Comporta brevi cicli di lavoro chiamati iterazioni che durano fino a due settimane

Coinvolge brevi cicli di lavoro chiamati sprint che durano 2-4 settimane

Il flusso di lavoro non è suddiviso in cicli distinti

Come lavora il processo Scrumban?

Scrumban combina la visualizzazione del flusso di lavoro e la flessibilità di Kanban con il modello Sprints di Scrum. Tuttavia, Scrumban non è così rigido come Scrum, il che permette ai team di personalizzare i loro cicli di lavoro sviluppo della produttività approccio.

Ecco come sviluppare un prodotto utilizzando il metodo Scrumban:

Fare un elenco degli elementi di cui si ha bisogno per creare un prodotto Trasformare questi elementi in attività e inserirli nella colonna Da fare della lavagna Scrumban Limitare la quantità di lavoro che il team può svolgere in qualsiasi momento Determinare quali elementi della lavagna devono avere la priorità, in modo che il team possa affrontarli per primi Pianificare l'iterazione di ogni elemento: deve includere una scadenza e un elenco di attività da completare Spostare le attività in In corso quando si inizia a lavorarci o nella colonna Da fare quando sono terminate Una volta completate tutte le attività previste per un'iterazione, si inizia a lavorare su quella successiva e si ripete il processo fino a completare il prodotto

Vantaggi della metodologia Scrumban

Ecco i vantaggi chiave dell'uso di Scrumban che lo rendono una metodologia così popolare nel project management:

Facilità d'uso: A differenza del metodo Scrum, Scrumban non include processi complicati, riunioni quotidiane e terminologia che il team deve padroneggiare, rendendone più facile l'adozione

A differenza del metodo Scrum, Scrumban non include processi complicati, riunioni quotidiane e terminologia che il team deve padroneggiare, rendendone più facile l'adozione Maggiore flessibilità: Poiché Scrumban divide i progetti in iterazioni o cicli di sprint, è possibile apportare modifiche anche nel bel mezzo del processo e allo stesso tempo procedere verso il completamento del progetto

Poiché Scrumban divide i progetti in iterazioni o cicli di sprint, è possibile apportare modifiche anche nel bel mezzo del processo e allo stesso tempo procedere verso il completamento del progetto Flusso di lavoro continuo: permette ai team di consegnare le funzionalità quando le completano, senza aspettare la fine di uno sprint

permette ai team di consegnare le funzionalità quando le completano, senza aspettare la fine di uno sprint Aumento della motivazione: Considerando le capacità del team e impostando di conseguenza i lavori in corso (WIP)mantiene il team motivato e riduce il rischio di burnout *Risoluzione più rapida dei problemi: la visualizzazione delle attività sotto forma di schede su una lavagna Scrumban aumenta la chiarezza e laaumenta la collaborazioneaiutando i team a trovare e risolvere i problemi più rapidamente 🏃

Quando utilizzare la metodologia Scrumban?

**Ad esempio, Scrumban potrebbe non funzionare in modo efficiente per alcuni team a causa di problemi di flusso di lavoro, debolezze dei processi o limitazioni delle risorse. Allo stesso tempo, Kanban può rendere difficile per i team stabilire priorità chiare.

Più specificamente, l'implementazione di Scrumban è un'idea eccellente per progetti di sviluppo software con requisiti in evoluzione, frequenti modifiche alle storie degli utenti o bug. Questo perché il processo di Scrumban prevede sia iterazioni a tempo che sviluppo continuo, consentendo ai team di lavorare in modo incrementale, anche quando bug da correggere o i requisiti sono cambiati.

Anche i progetti con iniziative multiple e simultanee possono trarre beneficio dall'adozione dei principi di Scrumban. Le grandi aziende spesso hanno progetti multipli in corso contemporaneamente, e a volte coinvolgono gli stessi team. La flessibilità di Scrumban consente iniziative concomitanti e permette a piccoli team di affrontare più requisiti.

Come implementare Scrumban in 4 semplici passaggi

Sebbene Scrumban possa essere più facile da implementare rispetto a Scrum o Kanban, è comunque necessario disporre degli strumenti giusti per Da fare in modo efficace. Affidarsi a un potente software di project management Scrum e Kanban può aiutarvi:

Mappare la vostra Bacheca Scrumban Organizzare le attività Tenere traccia degli stati di avanzamento ClickUp è la soluzione di project management definitiva che fornisce tutti gli strumenti e le funzionalità per implementare Scrumban nel vostro prossimo progetto senza sforzo.

Dalle lavagne Kanban di facile utilizzo e dalle attività facilmente tracciabili alle semplici funzionalità/funzione di priorità e strumenti di collaborazione clickUp ha tutto! Vediamo nel dettaglio come adottare i principi di Scrumban in quattro semplici passaggi.

Passaggio 1: Creare una bacheca Scrumban

Gestire un progetto Scrumban senza una board è come cucinare senza una pentola: quasi impossibile! 🍲

Fortunatamente, è possibile utilizzare il programma Vista Bacheca di ClickUp È la Bacheca di Scrumban perfetta per il vostro team. Consente di visualizzare le attività e i progetti proprio come se si trattasse di una normale Bacheca Kanban. Tuttavia, è ricca di funzionalità/funzione aggiuntive che il vostro team apprezzerà!

Controlla le attività e i progetti in un colpo d'occhio su una bacheca Kanban e trascina, ordina e filtra senza sforzo le attività di ClickUp

Le lavagne in stile Kanban di ClickUp aiutano a visualizzare le attività sotto forma di schede interattive. È sufficiente trascinare e rilasciare una scheda in una colonna appropriata che simboleggia stati come Da fare, Lavoro in corso (WIP) o Terminato.

Queste schede sono completamente personalizzabili per adattarsi a qualsiasi flusso di lavoro, anche se richiede più schede! È sufficiente aprire il Vista Tutto per avere un'istantanea di tutte le schede Kanban. 📸

Siete stanchi di aggiornare le attività una per una? Il Barra delle azioni in blocco permette di risparmiare tempo modificando gli stati, eliminando le attività e aggiungendo assegnatari senza lasciare la vista Bacheca.

Passaggio 2: organizzare le attività

La maggior parte delle Bacheche di Scrumban ha solo tre colonne relative allo stato delle attività: Da fare, Lavoro in corso (WIP) e Terminato. Ma cosa succede se avete bisogno di una colonna intermedia, come In revisione o In esecuzione? 🤔

Il Attività di ClickUp personalizzate per lo stato delle attività L'opzione consente di creare tutti gli stati desiderati e di salvarli come modelli riutilizzabili In questo modo, tutti i progetti di Scrumban possono avere colonne multiple per rendere il monitoraggio degli stati più semplice e preciso.

Utilizzate uno stato diverso per le vostre attività in ogni fase del progetto con ClickUp

Oltre agli stati, è possibile organizzare Attività di ClickUp in base alla data di scadenza, alla priorità, ai tag e al nome dell'attività, oltre ad altre opzioni. Grazie a queste funzionalità/funzione di categorizzazione, non dovrete più setacciare tutte le schede della vostra Bacheca per trovare quella che stavate cercando!

Passaggio 3: stabilire priorità chiare.

Utilizzate ClickUp per impostare la priorità delle attività con quattro livelli di urgenza e comunicare ciò che richiede attenzione per primo

Kanban è incentrato sulla visualizzazione, mentre Scrum sottolinea l'importanza della definizione delle priorità. E Scrumban? Come sempre, è una combinazione perfetta di entrambi!

ClickUp vi consente di impostare Priorità per ogni attività, in modo che il team di Scrumban sappia sempre cosa affrontare per primo direttamente nella vista Bacheca. 🚩

Il sistema di priorità di ClickUp ha un codice di colore per semplificare la navigazione:

Rosso (Urgente): Le attività più urgenti Giallo (Alta): Attività molto importanti Blu (Normale): Attività che possono aspettare Grigio (Basso): Attività a bassa priorità

Una volta impostati i livelli di priorità, aggiungere Dipendenze per garantire che il team si concentri sulle attività a più alta priorità prima di immergersi in quelle a più bassa priorità!

Aggiungere dipendenze direttamente all'interno dell'attività per garantire che il lavoro sia completato nell'ordine corretto con ClickUp

Passaggio 4: tenere traccia del lavoro svolto

Creare un elenco delle attività su cui si lavorerà durante le iterazioni e tenerne traccia è una parte fondamentale della metodologia Scrumban. Da fare in modo efficiente, utilizzate il programma Le liste di controllo delle attività di ClickUp per suddividere gli elementi dello sprint backlog o deliverables per ogni iterazione. ✔️

Creare e organizzare facilmente liste di controllo dettagliate con sottoattività annidate in ClickUp

Poiché si tratta fondamentalmente di semplici elenchi Da fare in questo modo è possibile controllare rapidamente ogni attività man mano che si procede. È anche possibile utilizzare la funzionalità/funzione Nesting per creare sottovoci della lista di controllo e organizzarle con una funzione drag-and-drop di facile utilizzo.

Questo è particolarmente utile per i team di Scrumban: potete creare una lista di controllo separata per ogni iterazione e includere le attività secondarie da fare in ciascuna di esse. In questo modo, sarà facilissimo monitorare quante attività rimangono da svolgere nell'iterazione corrente. ⏳

Diventa un professionista di Scrumban con ClickUp

Oltre alle tavole Kanban, alle priorità e alle liste di controllo delle attività, ClickUp offre un'intera sezione di funzionalità/funzione per supportare qualsiasi team agile . Da 15+ visualizzazioni personalizzabili e versatili Dashboard a Automazioni e numerosi opzioni per la gestione degli sprint clickUp può aiutarvi a pianificare e gestire alla perfezione ogni progetto di Scrumban!

Siete pronti a implementare l'approccio Scrumban e a raccogliere tutti i vantaggi delle metodologie Scrum e Kanban? Iscrivetevi a ClickUp ed esplora tutte le funzionalità/funzione per iniziare il tuo viaggio in Scrumban con stile! ⚡