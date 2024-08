Modelli gratuiti per lo sviluppo del prodotto

Avete un'idea per un nuovo prodotto affascinante che conquisterà il mondo? Congratulazioni! 💡

Nella vostra mente, voi e il vostro team lo vedete già sul mercato, battere record di vendite e raggiungere la fama. In realtà, dovete prima passare attraverso una vera e propria processo di sviluppo del prodotto .

Questo processo copre tutte le fasi di sviluppo di un prodotto, dall'ideazione al posizionamento sul mercato. È la biografia del prodotto e copre il suo intero ciclo di vita.

Scrivere questa biografia è più facile a dirsi che a farsi, perché ci sono decine di capitoli (compiti) da completare, come la definizione degli obiettivi, la stima del valore del prodotto, l'analisi della concorrenza e la preparazione al lancio.

Fortunatamente, è possibile prendere una scorciatoia e completare la biografia in tempi record, grazie ai modelli di sviluppo prodotto. Le loro sezioni preconfezionate vi aiutano a definire ogni attività critica, a collaborare con le parti interessate e a impostare il vostro prodotto per il successo.

In questo articolo parleremo dei massimi 10 modelli che vi aiuteranno a gestire l'intero processo di sviluppo del prodotto senza problemi.

Che cos'è un modello di sviluppo prodotto?

Un modello di sviluppo prodotto fornisce a voi e al vostro team una mappa chiara per navigare nel complesso viaggio dello sviluppo di un prodotto. Vi guida in ogni fase, assicura che nulla vada perso e aumenta le possibilità di successo. Sviluppo del prodotto prevede diverse fasi che rappresentano il percorso di un prodotto dall'idea al lancio sul mercato. Sebbene il numero e la natura di queste fasi dipendano dagli obiettivi dell'azienda e dal prodotto stesso, una cosa è certa: il processo richiede un lavoro di squadra e un'organizzazione di alto livello per avere successo.

Personalizzate facilmente il vostro Ambito del progetto Modello di lavagna bianca con l'aggiunta di documenti, attività e altro ancora

Alcuni modelli di gestione del prodotto vi aiutano mappare l'intero processo mentre altri si concentrano su aspetti particolari come la visualizzazione di una roadmap del prodotto oppure progettare il prodotto . Qualunque sia la scelta, i product manager potranno godere di una maggiore produttività e di una collaborazione semplificata.

Cosa rende un buon modello di sviluppo prodotto?

Esistono centinaia di modelli di sviluppo prodotto. Se volete separare il grano dalla pula, cercate i seguenti elementi:

Scopo chiaro : Poiché i modelli di sviluppo prodotto si concentrano spesso su diversi ambiti di progetto, il vostro modello dovrebbe permettervi di definire il suo scopo, sia che si tratti di un progetto di sviluppo prodotto che di un progetto di sviluppo prodottostrategia di prodotto,programmazione della produzione, orequisiti di prodotto* Opzioni di collaborazione: Dovrebbe incoraggiare il lavoro di squadra con opzioni come la modifica in tempo reale, la possibilità di lasciare commenti e un facile monitoraggio dei progressi per i product manager

: Poiché i modelli di sviluppo prodotto si concentrano spesso su diversi ambiti di progetto, il vostro modello dovrebbe permettervi di definire il suo scopo, sia che si tratti di un progetto di sviluppo prodotto che di un progetto di sviluppo prodottostrategia di prodotto,programmazione della produzione, orequisiti di prodotto* Opzioni di collaborazione: Dovrebbe incoraggiare il lavoro di squadra con opzioni come la modifica in tempo reale, la possibilità di lasciare commenti e un facile monitoraggio dei progressi per i product manager Funzioni di brainstorming : I modelli di gestione dei prodotti dovrebbero includere strumenti come lavagne digitali che consentano a voi e al vostro team di fare brainstorming e di ispirare la generazione di idee per ottenere i migliori risultati

: I modelli di gestione dei prodotti dovrebbero includere strumenti come lavagne digitali che consentano a voi e al vostro team di fare brainstorming e di ispirare la generazione di idee per ottenere i migliori risultati Cronologia del progetto : Dovrebbe consentirvi di creare uno sviluppo completo del prodottodel progetto con fasi e scadenze chiare. Questo aiuta voi e i product manager a mantenere la trasparenza e a garantire che ognuno sia al corrente delle proprie responsabilità

I 10 migliori modelli di sviluppo prodotto in ClickUp ed Excel

Dopo aver analizzato decine di modelli di sviluppo prodotto, abbiamo selezionato i 10 migliori che offrono funzionalità e facilità d'uso eccezionali.

Esplorate le loro caratteristiche e trovate quello che vi aiuta a delineare il processo di sviluppo del prodotto senza sudare troppo! 🥵

1. Modello di sviluppo di un nuovo prodotto

Tenete traccia delle diverse milestone e delle consegne del progetto con il modello di sviluppo di un nuovo prodotto di ClickUp

Una pianificazione meticolosa e un'esecuzione impeccabile sono alla base del successo del lancio di un nuovo prodotto. Il Modello ClickUp per lo sviluppo di un nuovo prodotto vi aiuta a pianificare, organizzare e monitorare ogni dettaglio del processo, a promuovere la collaborazione del team e a gestire le attività come un professionista! 💪

Il modello offre team di gestione del prodotto quattro viste per delineare il processo di sviluppo, assegnare e tracciare i compiti e garantire un completamento tempestivo senza sovrapposizioni o incomprensioni.

La prima vista del modello è Riepilogo del progetto: è qui che si aggiungono i compiti e si dividono in fasi. Per impostazione predefinita, le fasi sono sette, ma è possibile modificarle se necessario:

Screening dell'idea Sviluppo e test del concetto Strategia di marketing e analisi aziendale Sviluppo del prodotto Test beta/di mercato Implementazione tecnica Lancio del prodotto Fornite dettagli come le date di inizio e di scadenza, la complessità delle attività, i livelli di impegno e di impatto e il team/reparto o i responsabili di prodotto incaricati di ciascuna attività.

La vista Process Board visualizza le attività definite nella vista precedente come schede e le ordina in base alla fase a cui appartengono (una delle sette menzionate sopra). Quando si completano le attività, si possono spostare le schede corrispondenti con semplici azioni di trascinamento.

Il Grafico di Gantt consente di creare una linea temporale dinamica, di tracciare dipendenze delle attività e prevenire le sovrapposizioni, mentre la vista Timeline mostra le attività in un calendario e consente di monitorare le scadenze e le pianificazioni.

2. Modello di lavagna per lo sviluppo del prodotto

Utilizzate il modello di lavagna per la roadmap di sviluppo del prodotto di ClickUp per pianificare, monitorare e celebrare visivamente le tappe dello sviluppo del prodotto

Volete visualizzare il processo di sviluppo del prodotto, fissare gli obiettivi e mantenere tutti sulla stessa pagina? Il Modello di lavagna per la roadmap di sviluppo prodotto di ClickUp è esattamente ciò di cui avete bisogno!

Innanzitutto, è importante ricordare che si tratta di un modello per lavagna bianca. Lavagne ClickUp sono tele digitali che consentono di visualizzare, fare brainstorming e personalizzare i processi con la massima trasparenza e collaborazione.

Poiché questo modello specifico riguarda lo sviluppo di un prodotto, vi aiuta a suddividere il processo in fasi e a creare linee temporali facili da seguire.

Iniziate a usare il modello inserendo le attività e i relativi dettagli nella Vista elenco. Poi passate alla vista Whiteboard, la vostra tela per visualizzare il processo. Aggiungere note adesive che rappresentano compiti e pietre miliari e inserirli nel campo appropriato a seconda della tempistica di esecuzione. Aggiornare la lavagna man mano che si completano le attività per riflettere le ultime modifiche e prevenire la confusione.

Le Whiteboard di ClickUp sono dotate di un editor drag-and-drop, per cui spostare gli oggetti è facile e veloce. Aggiungete i vostri stakeholder al modello di sviluppo del prodotto e consentite loro di tenere sotto controllo i progressi.

3. Modello di strategia di prodotto

La strategia di prodotto è essenziale per lo sviluppo di un prodotto di successo

Se volete creare un prodotto che soddisfi le esigenze dei clienti e sia in linea con la vostra visione, avete bisogno di una strategia a prova di bomba. Il Modello di strategia di prodotto ClickUp può essere un valido alleato del vostro team grazie all'utile strumento di gestione del progetto.

Questo modello di sviluppo del prodotto vi aiuta a pianificare ogni dettaglio relativo al prodotto, a tenere il vostro team al corrente e a centralizzare tutte le informazioni rilevanti. Il modello completo per lo sviluppo del prodotto è suddiviso in tre sezioni:

Caratteristiche Squadra La linea del tempo

La sezione Caratteristiche delinea tutte le funzionalità che il prodotto dovrebbe avere. Iniziate creando una nuova attività per ogni funzionalità desiderata nella vista Tutte le funzionalità. Utilizzare Campi personalizzati come Stato, Categoria della caratteristica, Priorità, Data di inizio, Sforzo, Priorità e Leader del team per fornire maggiori dettagli su ogni caratteristica/task.

È possibile utilizzare il modulo di presentazione delle funzioni per incoraggiare gli stakeholder a proporre nuove funzioni. Condividete il modulo con il vostro team e le funzionalità suggerite appariranno automaticamente nell'elenco Tutte le funzionalità.

Utilizzate visualizzazioni come Priorità o Per impegno per filtrare le attività e concentrarvi su un particolare aspetto della strategia di prodotto. Questo vi aiuterà a monitorare meglio la vostra roadmap di prodotto e a capire quali sono i primi punti da affrontare.

La sezione Team riguarda le persone che lavorano alla strategia. Elencate tutte le persone coinvolte nel progetto, determinatene il ruolo e fornite ulteriori dettagli se necessario.

La sezione Timeline consente di seguire l'intero processo di sviluppo del prodotto sviluppo del progetto evitare sovrapposizioni e garantire il successo dell'implementazione delle funzionalità.

4. Modello di programma di sviluppo

Questo modello di pianificazione dello sviluppo è uno strumento utile per garantire che il processo di sviluppo

Che si tratti della creazione di un nuovo prodotto o dell'aggiornamento di uno esistente, è necessario assemblare un piano di sviluppo per stabilire obiettivi chiari e garantire una collaborazione fluida tra i team.

Il Modello di programma di sviluppo di ClickUp è proprio quello che vi serve per pianificare le risorse, tenere traccia del budget e monitorare le scadenze.

Iniziate a usare il modello passando alla vista Attività di sviluppo del prodotto. Per prima cosa, compilate la tabella contenente informazioni di base come la descrizione del prodotto, il lead di sviluppo e le date di inizio e fine.

Quindi, passare all'elenco sotto la tabella e aggiungere tutte le attività relative al progetto e i relativi dettagli, come lo stato, la fase, l'assegnatario e le date di inizio e fine. Per impostazione predefinita, le attività saranno raggruppate in base alla loro fase.

La Vista Gantt Sviluppo prodotto visualizza le attività della vista precedente su una linea temporale, permettendo di visualizzare le date di inizio e fine e le dipendenze delle attività.

La vista Fase di sviluppo del prodotto è una visualizzazione Pannello Kanban che mostra i compiti come carte raggruppate in base alla loro fase (come Ideazione, Ricerca e Pianificazione) e al loro stato (come Da fare, In corso o Necessita di input).

5. Modello di analisi del divario tra prodotti

Il modello di ClickUp Product Gap Analysis vi aiuta a comprendere i punti deboli del vostro prodotto e a creare strategie di miglioramento

Il miglioramento continuo del prodotto vi mantiene in vantaggio rispetto alla concorrenza e garantisce la soddisfazione dei clienti. Il Modello di analisi del gap di prodotto ClickUp si basa su questa filosofia: vi aiuta a identificare i punti deboli del vostro prodotto e a sviluppare modi per migliorarlo.

Questo modello Whiteboard è suddiviso in cinque sezioni:

Obiettivo: Qui si delineano i propri obiettivi Stato attuale: Questa sezione riguarda la situazione attuale, quella che desiderate migliorare Stato desiderato: Qui si definisce ciò che si desidera ottenere Definizione del gap: Delineare i fattori che contribuiscono al divario tra lo stato attuale e quello desiderato Soluzioni: Definire cosa si può fare per raggiungere lo stato desiderato

Aggiungete al modello i membri del team interessati, create note adesive e collocatele nelle sezioni adeguate per completare la vostra Whiteboard e mantenere le informazioni ordinate. Grazie alla modifica in tempo reale e alla possibilità di lasciare commenti, è possibile lavorare con il proprio team indipendentemente dalla posizione.

6. Modello di posizionamento del prodotto

Utilizzate il modello di elenco di posizionamento dei prodotti ClickUp per comprendere i dettagli di un prodotto e presentarlo correttamente al mercato di riferimento

Prima di lanciare un prodotto, è necessario determinare la sua posizione nel mercato e capire cosa la rende unica rispetto alla concorrenza. Il Modello di posizionamento del prodotto ClickUp fornisce le basi perfette per questo scopo, aiutandovi a comprendere i dettagli del vostro prodotto e a definire la migliore strategia di posizionamento.

Il primo passo per utilizzare il modello è la compilazione del modulo nella vista Formulario di valutazione del posizionamento del prodotto. Il modulo si concentra sui punti dolenti e sui punti di vendita unici del vostro prodotto per aiutarvi a capire la sua posizione competitiva.

Potete condividere il modulo con i vostri colleghi per permettere loro di dire la loro e sollecitare opinioni obiettive.

I dati forniti nel modulo si traducono automaticamente nella vista Elenco prodotti. Ogni prodotto è rappresentato da un'attività separata, per cui non avrete problemi a trovare le informazioni che vi interessano. Le attività sono raggruppate in base al loro stato (come Pianificazione, In corso e In attesa).

È disponibile anche la Vista Whiteboard della mappa di posizionamento del prodotto. Qui è possibile determinare la posizione del prodotto in termini di valore apportato al mercato rispetto al suo costo. Posizionate anche i vostri concorrenti sulla mappa per vedere la posizione del vostro prodotto.

7. Modello di roadmap di prodotto

Visualizzate il vostro processo di sviluppo del prodotto con il modello di roadmap del prodotto ClickUp

La strada dello sviluppo del prodotto è accidentata e presenta numerose tappe. Il Modello di roadmap del prodotto ClickUp vi aiuta a tracciare la mappa di questo viaggio, a prepararvi per il viaggio e a raggiungere la destinazione senza spiacevoli sorprese lungo il percorso. 🛣️

La prima sezione del modello, Product Master Backlog, consente di delineare ogni elemento del backlog, dalle idee di nuovi prodotti ai suggerimenti per aggiungere nuove funzionalità ai prodotti esistenti. Create una nuova attività per ogni voce e fornite i dettagli usando i campi personalizzati (come Assegnatario, Caratteristica del prodotto, Impatto e Sforzo).

La sezione Esecuzione settimanale si concentra sugli elementi su cui si sta lavorando attivamente. Tutti i compiti sono raggruppati per squadra per facilitare la navigazione. Seguite l'avanzamento di ogni attività e assicuratevi che tutto fili liscio. Utilizzate diverse viste, come Esecuzione del prodotto per trimestre o Priorità, per concentrarvi su attività specifiche.

La sezione Product Roadmap consente di ottenere informazioni dettagliate sui rilasci previsti, sulle attività ad alta priorità e sulle scadenze. Ad esempio, la vista Roadmap trimestrale della sezione elenca le attività in base alla data di completamento.

Nel frattempo, la Roadmap per iniziative mostra le attività su una lavagna Kanban per ottenere la massima visibilità e controllo. Questa sezione contiene anche una vista Whiteboard che consente di visualizzare la mappa dall'inizio alla fine.

La sezione Note di rilascio è un Documento ClickUp per documentare le modifiche apportate al prodotto.

8. Modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto

Gestite i compiti, monitorate lo stato del progetto e assegnate le date di scadenza con il modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto ClickUp

Il processo di lancio di un prodotto è composto da molte parti in movimento, alcune delle quali potrebbero facilmente sfuggire alla vostra attenzione senza una lista di controllo completa. Il Modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto ClickUp vi aiuta a organizzare e monitorare tutti i compiti e le attività e a ridurre al minimo il rischio di problemi.

Il modello è dotato di varie viste per gestire il prodotto di lancio del prodotto con facilità. Iniziate con la vista Attività, dove aggiungerete tutte le attività associate e fornirete dettagli utilizzando campi personalizzati come Priorità, Categoria dell'attività, Stato e Assegnatario.

La vista ordina i compiti in base alla loro categoria, consentendo di tracciare l'intero processo, dall'analisi di mercato al KPI (metriche) e feedback post-lancio.

La vista Per categoria è una Lavagna Kanban che mostra i compiti sotto forma di schede ordinate per categoria (le categorie sono state definite nella prima vista: possono essere Analisi di mercato, Prezzi, Strategia di vendita, ecc.)

Il Vista Gantt visualizza le attività su una linea temporale per facilitare la pianificazione e il monitoraggio dei progressi. Allo stesso modo, la vista Vista Timeline delinea i compiti e le loro categorie per aiutare a monitorare le scadenze e le tappe fondamentali.

9. Modello di piano di sviluppo prodotto in Excel di OnePager

Utilizzate il modello di piano di sviluppo prodotto Excel di OnePager per creare una panoramica di tutte le attività e rappresentarle visivamente

Pianificate, organizzate e monitorate tutti i compiti e le attività relative allo sviluppo del prodotto con il modello di piano di sviluppo prodotto Excel di OnePager.

Questo modello di prodotto facile da usare modello di sviluppo in Excel viene fornito con due file. Il primo è un file Excel con un esempio di processo di sviluppo del prodotto suddiviso in attività.

Ogni attività ha la sua fase, la data di inizio e di fine, il nome della risorsa (il team incaricato) e la percentuale di completamento.

L'altro file (.tat) è un modello OnePager che trasforma i dati forniti nel foglio Excel in un diagramma di Gantt. Il grafico raggruppa le attività in base alle loro fasi (come lo screening delle idee, lo sviluppo del concetto e l'analisi del business) e le visualizza su una linea temporale.

La conversione del file Excel in un diagramma di Gantt richiede solo pochi passaggi e OnePager fornisce istruzioni dettagliate. Per completare il processo è necessario OnePager Express. Se non lo si possiede, si potrà utilizzare solo il file Excel.

10. Modello di programma di sviluppo del prodotto in Excel da WPS Template

Dividete il processo di sviluppo del prodotto in attività e tracciate le tempistiche con il modello Excel Product Development Schedule di WPS Template

Se la facilità d'uso e la semplicità sono in cima alle vostre priorità priorità quando si tratta di modelli di sviluppo del prodotto, il modello Excel Product Development Schedule di WPS Template potrebbe essere un'ottima opzione.

Questo modello non offre viste multiple o opzioni di collaborazione avanzate, ma potrebbe essere sufficiente per tenere traccia del processo di sviluppo di un prodotto e assicurarsi che tutto si svolga secondo il programma.

Le righe del modello rappresentano un'attività legata al processo che deve essere completata, mentre le colonne simboleggiano una linea temporale: mostrano i mesi dell'anno divisi in settimane.

I campi verdi bloccati aiutano a misurare il tempo e a tenere traccia delle scadenze. Per ogni attività, sono presenti i campi previsione e realtà. In Previsione, si prevede quanto tempo occorrerà per una determinata attività e quando avverrà.

Ad esempio, se si prevede che la preparazione dei campioni richiederà tre settimane (fine marzo e inizio aprile), si coloreranno di verde i campi corrispondenti. In Reality, si illustra quando un'attività si è effettivamente svolta e quanto tempo ha richiesto.

Modelli di sviluppo prodotto: Trasformare un'idea in realtà

Ogni prodotto inizia con un'idea. I modelli di sviluppo prodotto elencati vi aiutano a delineare questa idea, a definire le fasi che la trasformano in un prodotto reale e pronto per il mercato e a monitorare il successo.

Abbiamo parlato di otto modelli di ClickUp, ma questa è solo la punta dell'iceberg. La piattaforma offre una vasta collezione di modelli con oltre 1.000 opzioni per vari usi, dalla gestione delle attività e dei prodotti al marketing e all'ingegneria. Iscriviti a ClickUp ed esplora la sua libreria di template oggi stesso! 📚