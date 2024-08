10 modelli gratuiti di piano di sviluppo del team in Excel e ClickUp

Che siate addetti alle risorse umane, leader aziendali o manager, il vostro team è una priorità assoluta. Investire tempo e lavoro richiesto per garantire il loro esito positivo significa avere dipendenti più felici. E porta anche a risultati più significativi a livello aziendale.

Ma Da fare per creare un team che prosperi, raggiunga nuovi traguardi e risolva i problemi alla velocità della luce? ⚡

Un modo efficace è quello di creare piani di sviluppo. Questi piani possono essere utili per tutto ciò che riguarda la promozione di nuove competenze e l'acquisizione di nuove competenze pianificazione dell'esito positivo e sviluppo del talento .

I piani di sviluppo non sono solo per i team. Sono incredibilmente utili per sviluppare le proprie capacità e diventare un leader migliore.

Che si tratti di sviluppo professionale del team o di sviluppo personale, questo elenco di 10 modelli gratuiti di piani di sviluppo vi aiuterà a gettare le basi per un esito positivo.

Cos'è un modello di piano di sviluppo?

Un piano di sviluppo è un quadro progettato per migliorare le competenze, supportare la crescita e aumentare la produttività. Questi piani includono in genere una suddivisione delle competenze su cui lavorare, un piano d'azione per guidare il processo, le risorse necessarie e un calendario.

I piani di sviluppo vengono creati congiuntamente dal dipendente e dal manager diretto. Entrambe le parti forniscono input sulle competenze e sui processi necessari per raggiungere gli obiettivi di sviluppo desiderati. 🎯

La maggior parte dei piani di sviluppo inizia con una discussione sugli obiettivi professionali. Successivamente, si evidenziano i punti di forza e i talenti e si identificano i punti deboli. Questi servono come base per capire cosa il dipendente sa già fare bene e dove puntare per migliorare.

Sulla base di queste discussioni, il dipendente e il manager devono poi esplorare le opportunità di sviluppo. Partendo dall'obiettivo di carriera, si elabora un piano d'azione con passaggi specifici. Questo include la valutazione del tipo di risorse necessarie, compresi i programmi di formazione e i workshop.

I modelli di piano di sviluppo eliminano le congetture dal processo. Organizzano le idee e i passaggi del piano d'azione. Inoltre, forniscono un quadro di riferimento e un sistema di monitoraggio per gestire lo stato di avanzamento.

Utilizzate un modello di piano di sviluppo per risparmiare tempo e iniziare a creare una tabella di marcia verso l'esito positivo per ogni singolo dipendente. 🏆

Cosa rende un buon modello di piano di sviluppo?

I piani di sviluppo sono una componente critica dell'esito positivo e prevengono la stagnazione dei dipendenti che occupano lo stesso ruolo per lungo tempo. Inoltre, creano un ambiente incentrato sui risultati e sull'apprendimento continui.

Un buon modello di piano di sviluppo:

Creare un'organizzazione chiara : Cercate modelli di piano di sviluppo che offrano grafici e tabelle organizzative per tenere traccia delle competenze e degli elementi di azione

: Cercate modelli di piano di sviluppo che offrano grafici e tabelle organizzative per tenere traccia delle competenze e degli elementi di azione Elenco degli obiettivi professionali chiaro: Per costruire una cultura dell'apprendimento, scegliete un modello che si concentri sui punti di forza e su come costruire nuove competenze e che vi permetta di delineare chiaramente gli obiettivi desiderati

degli obiettivi professionali chiaro: Per costruire una cultura dell'apprendimento, scegliete un modello che si concentri sui punti di forza e su come costruire nuove competenze e che vi permetta di delineare chiaramente gli obiettivi desiderati Avere un piano d'azione : Un piano è valido quanto i suoi passaggi attuabili. Cercate dei modelli che definiscano facilmente una tabella di marcia e i passaggi per raggiungere l'obiettivo generale

: Un piano è valido quanto i suoi passaggi attuabili. Cercate dei modelli che definiscano facilmente una tabella di marcia e i passaggi per raggiungere l'obiettivo generale Offrire personalizzazioni : I modelli migliori sono quelli che potete personalizzare per soddisfare le vostre esigenze aziendali

: I modelli migliori sono quelli che potete personalizzare per soddisfare le vostre esigenze aziendali Automazioni: Un ottimo modello di piano di sviluppo includerà funzionalità/funzione per automatizzare le attività in base ai passaggi stabiliti nel piano di sviluppo

10 modelli di piano di sviluppo da usare nel 2024

Utilizzate i seguenti modelli di piano di sviluppo dei dipendenti per aiutare i dipendenti ad apprendere nuove competenze, creare piani d'azione incentrati sugli obiettivi e creare un ambiente di lavoro più produttivo. Sfruttate ciascuno di essi per le vostre specifiche esigenze aziendali.

Rivedete il processo regolarmente, anche come parte del reingegnerizzazione dei processi aziendali -per costruire una cultura dell'apprendimento e della produttività.

1. Modello di piano di sviluppo personale ClickUp

ClickUp Piano di sviluppo personale Tem

Modello di piano di sviluppo personale (PDP) di ClickUp semplifica l'identificazione delle aree di miglioramento, la creazione di un piano d'azione e il monitoraggio delle metriche dello stato in un unico luogo.

Iniziate definendo un obiettivo per il vostro ruolo attuale, identificando le competenze esistenti e stabilendo le esigenze di sviluppo. Utilizzare Documenti ClickUp per il vostro processo di brainstorming . 🧠

Successivamente, stabilite attività cardine e compiti raggiungibili per il vostro piano di sviluppo professionale. Questi devono essere misurabili ed è una buona idea mettere da parte del tempo per rivederli regolarmente. Per essere sempre responsabili, assegnate a ogni attività uno stato personalizzato, tra cui Obiettivo raggiunto, Non iniziato, In attesa o In corso.

Utilizzate le diverse visualizzazioni personalizzate per monitorare il vostro stato. La vista Piano d'azione consente di visualizzare tutto ciò che è presente nell'elenco delle cose da fare e una tabella di marcia passo dopo passo verso gli obiettivi di sviluppo. Le visualizzazioni PD per trimestre e Progress Tracker consentono di monitorare gli esiti positivi lungo il percorso.

2. Modello di piano di sviluppo per i dipendenti ClickUp

Modello di piano di sviluppo per i dipendenti ClickUp

Con Modello di piano di sviluppo per i dipendenti di ClickUp il vostro team svilupperà nuove competenze e aumenterà le prestazioni dei dipendenti. Utilizzate il modello di piano di sviluppo della carriera per costruire roadmap personalizzate e complete sia per il dipendente che per l'intero team. 🗺️

Iniziate valutando le competenze attuali di ogni persona del team. Utilizzate Obiettivi ClickUp per creare un elenco di obiettivi di oggetti misurabili . Identificare le risorse, gestire la conoscenza ogni membro del team avrà bisogno di conoscenze e di un piano d'azione basato sugli obiettivi a lungo termine.

Questo modello facilita la revisione delle prestazioni e semplifica il processo di inserimento dei nuovi dipendenti. Utilizzate gli stati delle attività con codice colore per monitorare lo stato di avanzamento. Cambiate le visualizzazioni per vedere lo stato dell'intero reparto.

È anche possibile accedere ai piani individuali e ai riepiloghi/riassunti dei dipendenti per monitorare gli stati individuali.

Le funzionalità di monitoraggio del tempo e le automazioni (come gli avvisi via email) mantengono tutti in orario e consentono di modificare il piano d'azione secondo le necessità per mantenere il programma di sviluppo al traguardo.

Se qualche membro del team rimane indietro, è possibile programmare automaticamente dei check-in per discutere come affrontare i problemi e mantenere i piani di sviluppo dei dipendenti.

3. Modello di piano di sviluppo aziendale ClickUp

Modello di piano di sviluppo aziendale ClickUp

Mentre i piani di sviluppo personale e dei dipendenti consentono di costruire le competenze dalle fondamenta, a volte è necessario un approccio alla crescita a livello aziendale. Con Il modello di piano di sviluppo aziendale di ClickUp creare piani Business per l'azienda nel suo complesso.

Ideale per le startup e le aziende in fase di espansione, questo modello di piano di sviluppo consente di concentrarsi sullo sviluppo delle competenze e sugli obiettivi aziendali. Iniziate decidendo quali sono gli obiettivi aziendali. Successivamente, create progetti o Spazi ClickUp per rappresentare ciascun obiettivo. 🏆

Suddividete l'obiettivo in attività gestibili per ciascun membro del team. Assegnate le autorizzazioni per consentire a partner, consulenti o formatori di accedere a determinati progetti. Suddividete le attività in categorie per rimanere organizzati e impostate notifiche per ricevere avvisi quando le cose si muovono nella pipeline.

Utilizzate la vista Bacheca per vedere lo stato di avanzamento delle attività o il grafico Gantt per creare una pianificazione delle attività. La vista Calendario consente di verificare facilmente se si è in regola, mentre la vista Tabella mostra il passaggio di ogni attività nel processo.

4. Modello di percorso di carriera ClickUp

Modello di percorso professionale ClickUp

Aumentate la crescita professionale e migliorate la fidelizzazione dei dipendenti con il modello Modello di percorso di carriera ClickUp .

Questo modello facilita la definizione di oggetti chiari, l'evidenziazione delle competenze attuali e l'identificazione di nuove certificazioni per la crescita. È anche facile definire la portata del processo di sviluppo e stabilire i metodi per misurare l'esito positivo.

Iniziate identificando le esigenze di sviluppo di ogni singolo dipendente del team. Quindi, delineate le risorse di cui avranno bisogno per raggiungere gli obiettivi. Queste includono l'accesso a corsi online, seminari di formazione professionale o programmi di mentorship.

Costruire una Sequenza per monitorare gli obiettivi e la crescita dei dipendenti. Classificate le attività in base alla quantità di lavoro richiesto, al livello di impatto e allo stato attuale. Aggiungete campi personalizzati per sfruttare il modello in base alle esigenze specifiche dei vostri dipendenti.

5. Modello di piano d'azione per obiettivi SMART di ClickUp

Modello di piano d'azione per obiettivi SMART di ClickUp

Organizzatevi e costruite un approccio passo dopo passo per la riunione dei vostri obiettivi di sviluppo con il modello Modello di piano d'azione per obiettivi SMART di ClickUp . Questo modello gratis elimina il caos creando una struttura e una sequenza semplice per i vostri obiettivi di sviluppo.

Create una nuova attività per ogni nuova competenza o oggetto che volete conquistare. Assegnate le priorità in modo da concentrare il vostro tempo e il lavoro richiesto dove ne avete più bisogno.

Organizzate le attività in sprint giornalieri o settimanali per rispettare i tempi. Monitorate lo stato di avanzamento visualizzando diverse viste, dagli elenchi delle attività ai grafici Gantt, fino alle panoramiche.

Suddividete ulteriormente la vostra roadmap con campi personalizzati. Etichettate le attività in base al reparto o alle competenze a cui mirate.

Aggiungete una classifica per la complessità delle attività, per vedere rapidamente quali elementi richiedono un impegno maggiore e quali invece sono facili da raccogliere. Il tipo di attività e l'avanzamento degli obiettivi forniscono informazioni su ciò che si sta lavorando e su come si sta procedendo. 🛠️

6. Modello di piano di sviluppo ClickUp a 30-60-90 giorni

Modello di piano di sviluppo a 30-60-90 giorni di ClickUp

Supportate la crescita professionale e costruite un team di superstar con Il modello di 30-60-90 giorni di ClickUp . Progettato per semplificare i processi di onboarding e di sviluppo, questo modello consente di creare procedure operative standard per la formazione tra i vari reparti.

Cancellare il processo di impostazione degli obiettivi, concentrandosi anche su Obiettivi SMART . Successivamente, creare procedure di passaggio per i formatori e i dipendenti da monitorare nel corso dell'anno periodo successivo di 30-60-90 giorni . Infine, monitorare lo stato di avanzamento e impostare le valutazioni per migliorare il processo .

Funzionalità/funzione come gli assegnatari multipli facilitano il monitoraggio dello stato, anche quando più persone sono coinvolte in un'attività. Inoltre, semplifica la comunicazione con il team per una migliore collaborazione. Le dipendenze evidenziano le attività che devono essere completate per prime per sbloccare le altre.

7. Modello di piano d'azione giornaliero ClickUp

Modello di piano d'azione giornaliero di ClickUp

Un modo per garantire la crescita personale è quello di inserire obiettivi a breve termine e formazione nelle attività quotidiane. Utilizzare Il modello di piano d'azione giornaliero di ClickUp per identificare le lacune nelle competenze e suddividere programmi di sviluppo complessi in attività quotidiane di dimensioni ridotte.

Il vantaggio principale di questo modello è che gli obiettivi diventano una componente chiave della vita quotidiana. Non sono solo cose astratte verso cui lavorare di tanto in tanto.

Il piano giornaliero incoraggia i dipendenti ad allenarsi e a costruire competenze ogni giorno per raggiungere gli oggetti generali. 🌻

Dal momento che l'obiettivo principale è suddiviso in attività quotidiane, è possibile usare strumenti di prioritizzazione per evidenziare ciò che deve essere terminato per primo. Le dipendenze elencano chiaramente le attività che impediscono lo stato di avanzamento in altre aree, in modo che i dipendenti sappiano di cosa devono occuparsi.

8. Modello di produttività personale ClickUp

Modello per la produttività personale ClickUp

In qualità di team leader, è facile farsi prendere la mano e concentrarsi solo sull'assistenza ai loro programmi di sviluppo. Non dimenticate di lavorare su voi stessi e di dedicare del tempo al vostro sviluppo.

Utilizzare Modello di produttività personale di ClickUp per tenere traccia dei propri obiettivi aziendali e degli stati di avanzamento.

Impostate promemoria giornalieri per gli obiettivi mensili e create elenchi giornalieri di cose da fare. Includete obiettivi per il vostro percorso professionale o abitudini di produttività quotidiana per ogni aspetto della vostra vita. Assicuratevi che le attività siano vincolate al tempo per monitorare lo stato e rispettare i tempi.

9. Modello di piano di sviluppo professionale individuale di Slideteam

via Slideteam

Un altro modello che aiuta a definire un percorso di crescita per i singoli dipendenti è il Modello di piano di sviluppo individuale di Slideteam. Utilizzate questo modello di piano di sviluppo professionale per stabilire i criteri di un programma di formazione e monitorare l'esito positivo.

Il modello, strutturato come una presentazione, offre una panoramica del programma di formazione. Evidenzia le competenze, discute le abilità e stabilisce gli oggetti in poche semplici diapositive. 👨🏽‍💻

Semplificare il processo decisionale stabilendo linee guida e quadri di riferimento chiari per la formazione nei vari reparti. Quando si è pronti a implementare il piano d'azione, si può usare una software di project management strumento come ClickUp .

10. Modello di piano di sviluppo dei dipendenti in Excel di PeopleGoal

via PeopleGoal

Il modello di piano di sviluppo in Excel di PeopleGoal è un modo per creare un ambiente produttivo per i dipendenti dipendenti impegnati . Questo strumento di project management crea un punto di partenza per il vostro piano di formazione.

Lavorare con il dipendente per compilare i campi relativi agli obiettivi di carriera , le competenze, le conoscenze e le caratteristiche personali. Successivamente, stabilite le potenziali distrazioni e suddividete ogni passaggio in base a dettagli più approfonditi.

Creare programmi di formazione per la crescita personale e dei dipendenti

Che si tratti di creare procedure operative standard per l'onboarding e la formazione o di lavorare con un singolo dipendente per favorirne la crescita, esiste un modello di piano di sviluppo adatto alle vostre esigenze. Ogni modello è personalizzabile e fa parte di un ampio spazio di project management. In questo modo è possibile stabilire obiettivi, monitorare lo stato e celebrare le attività cardine in un unico spazio. Iscriviti a ClickUp oggi stesso e create un ambiente di lavoro più produttivo per voi e per i vostri dipendenti. È più facile che mai creare nuove competenze e un ambiente di lavoro più felice. ✨