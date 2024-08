15 migliori strumenti software per la gestione della conoscenza nel 2024

Nel frenetico mondo degli affari di oggi, dove l'informazione è il re, gestire efficacemente la conoscenza è come domare una bestia selvaggia. È qui che entrano in gioco i software e gli strumenti di gestione della conoscenza, che fungono da fidata guida safari per navigare nella giungla selvaggia della conoscenza e uscirne vittoriosi.

Immaginate di avere a disposizione un hub potente, dove catturare, organizzare e condividere le conoscenze è facile come il ruggito di un leone. Non dovrete più cercare tra pile di documenti o perdervi in un labirinto di e-mail.

In questo articolo completo, ci avventureremo nel mondo delle soluzioni e degli strumenti di gestione della conoscenza. Esploreremo il loro ruolo indispensabile per le aziende di tutte le dimensioni, ne sveleremo i vantaggi e vi guideremo nell'entusiasmante ricerca della soluzione perfetta per le vostre esigenze specifiche.

Che cos'è il software di gestione della conoscenza?

Il software di gestione della conoscenza è una piattaforma progettata per catturare, organizzare, archiviare e facilitare la condivisione di conoscenze e informazioni all'interno di un'organizzazione. Aiuta le aziende a gestire e utilizzare in modo efficace le loro risorse di conoscenza collettiva, come documenti, file, database e competenze.

Cosa cercare in un software di gestione della conoscenza?

Quando si cerca il software di gestione della conoscenza perfetto, è essenziale assicurarsi che i seguenti fattori siano in linea con le esigenze della propria organizzazione:

Interfaccia facile da usare: Il vostro team deve essere in grado di adottare una soluzione di gestione della conoscenza senza sforzo

Il vostro team deve essere in grado di adottare una soluzione di gestione della conoscenza senza sforzo Repository centralizzato della conoscenza: Il giustosoftware di base della conoscenza consente di centralizzare la conoscenza collettiva dell'organizzazione in modo che sia facilmente accessibile e consultabile. Che si tratti di documenti, file o anche discussioni, avere un hub centralizzato aiuta tutti a trovare le informazioni di cui hanno bisogno

Il giustosoftware di base della conoscenza consente di centralizzare la conoscenza collettiva dell'organizzazione in modo che sia facilmente accessibile e consultabile. Che si tratti di documenti, file o anche discussioni, avere un hub centralizzato aiuta tutti a trovare le informazioni di cui hanno bisogno **Cercate sistemi di gestione della conoscenza con funzionalità di ricerca efficienti. Questa funzione consente al team di individuare rapidamente informazioni specifiche, gestire il tempo e aumentare la produttività

**Scegliete un software che faciliti la collaborazione tra i membri del team. Funzionalità come la modifica in tempo reale, i commenti e il controllo delle versioni consentono a più utenti di lavorare insieme sulla vostra base di conoscenza interna e migliorano la condivisione delle conoscenze all'interno dell'organizzazione

Integrazione con gli strumenti esistenti: Il software di gestione della conoscenza deve essere complementare ai sistemi esistenti, come ad esempio un sistema di gestione delle risorse umane strumento di gestione dei progetti una soluzione di gestione e altri software. Le soluzioni software di base di conoscenza con solide capacità di integrazione semplificano ulteriormente la gestione del progetto la gestione dei processi ed evitare la duplicazione degli sforzi

15 Migliori strumenti software per la gestione della conoscenza da utilizzare nel 2024

I software di gestione della conoscenza costituiscono la spina dorsale delle aziende e dei team di successo, sfruttando l'intelligenza collettiva e promuovendo una collaborazione senza soluzione di continuità.

Abbiamo selezionato con cura i 15 migliori sistemi di gestione della conoscenza da utilizzare nel 2024 per aiutarvi a scegliere gli strumenti più adatti alle vostre esigenze. Ogni opzione promette di trasformare il modo in cui archiviate, condividete e utilizzate le informazioni, aumentando in ultima analisi l'efficienza operativa.

Collaborate alle idee e create documenti o wiki straordinari con pagine annidate e opzioni di formattazione personalizzate per roadmap, basi di conoscenza e altro ancora

ClickUp è un software all-in-one soluzione per la gestione dei progetti che va oltre la tradizionale gestione di progetti e documenti. Grazie ai solidi sistemi di gestione della conoscenza e alle funzionalità chiave di ClickUp, i team di tutte le dimensioni possono creare bellissimi wiki con le buyer personas, i processi aziendali, manuali per i dipendenti, e altri documenti di conoscenza essenziali in Documenti ClickUp .

Collegate senza problemi i vostri dipendenti alle conoscenze organizzative più importanti e consentite un accesso semplice grazie a funzioni chiave come la funzione di ricerca universale, le pagine annidate e la funzione di ricerca per immagini gestione dei compiti per assegnare o etichettare altri compiti in documenti specifici.

Le migliori caratteristiche di ClickUp

ClickUp Brain per crearebasi di conoscenza con l'intelligenza artificiale* Integrazione con oltre 1.000 strumenti, tra cui Jira, Zapier, Slack e Google Drive

Le funzioni di gestione dei documenti collegano i documenti e le attività in modo da poter accedere alle conoscenze aziendali in un unico luogo

Aggiunta di widget per aggiornare i flussi di lavoro, modificare lo stato dei progetti e assegnare compiti

Modificate in tempo reale insieme al vostro team, taggate le persone con commenti, assegnate punti d'azione e trasformate il testo in attività

Ottenere una visione a volo d'uccello del lavoro con la gestione dei progettiCruscotti* Categorizzate i documenti per facilitarne l'accesso e trovate esattamente ciò che vi serve con una solida funzione di ricerca

I team interni possono facilmente aggiungere una risorsa preziosa ai wiki aziendali per costruire in modo collaborativo una base di conoscenze interne con un unico strumento

Scegliete da una vasta libreria di modelli (date un'occhiata ai nostriModello di base di conoscenze HR emodelli di manuali per i dipendenti!)

Limitazioni di ClickUp

A causa del suo ricco assortimento di funzioni, ClickUp può essere complesso da navigare per chi si avvicina per la prima volta al sito, il che comporta una curva di apprendimento più lunga

Alcune visualizzazioni non sono ancora disponibili su mobile

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Impossibile : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi 👉Se avete bisogno di una suite software completa per gestire i carichi di lavoro e i processi aziendali, saremo lieti di aiutarvi a raggiungere il successo! ContattateVendite quando siete pronti.

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (6.670+ recensioni)

4,7/5 (6.670+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.640+ recensioni)

2. Zendesk

Via Zendesk Zendesk non è uno strumento autonomo di gestione della conoscenza, ma piuttosto una suite completa di assistenza clienti. Con Zendesk è possibile creare una base di conoscenza centralizzata per archiviare, organizzare e condividere informazioni preziose sia con i clienti che con i team interni per migliorare l'assistenza ai clienti.

I sistemi e le funzionalità di gestione della conoscenza di Zendesk sono particolarmente preziosi per il team di assistenza. Permette di fornire risposte immediate, ridurre le domande ripetitive dei clienti e migliorare l'esperienza complessiva dei clienti grazie all'accesso agli articoli dell'help desk o della knowledge base.

Le migliori caratteristiche di Zendesk

Creare una base di conoscenza interna di articoli, FAQ e risorse self-service in un'unica posizione centralizzata e facilmente accessibile

Le caratteristiche principali includono una potente funzione di ricerca con parole chiave e filtri e un sistema di gestione dei contenuti per i documenti aziendali

Tenere traccia delle modifiche, ripristinare le versioni precedenti e garantire l'accuratezza dei contenuti della base di conoscenze aziendale

Integrazione con la suite di strumenti Zendesk, tra cui live chat e help desk

Limitazioni di Zendesk

Opzioni di personalizzazione limitate per il design e il layout

La gestione e l'organizzazione dei contenuti in Zendesk diventa più complessa man mano che la base di conoscenza si amplia

Zendesk non offre una soluzione di gestione della conoscenza indipendente

Prezzi di Zendesk

Piani di base * Support team: $19 per agente/mese * Supporto professionale: $49 per agente/mese * Support enterprise: $99 per agente/mese

Support team: Supporto professionale: Support enterprise: $99 per agente/mese Piani Suite Suite team: $49 per agente/mese Suite growth: $79 per agente/mese Suite professional: $99 per agente/mese Suite enterprise: Contattare le vendite per i prezzi



Valutazioni e recensioni di Zendesk

G2: 4,3/5 (5.600+ recensioni)

4,3/5 (5.600+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (3.600+ recensioni)

3. Documento360

Via Documento360 Document360 è un sistema di gestione della conoscenza che eccelle nella creazione e nella gestione dei contenuti, offrendo strumenti intuitivi per la creazione e l'organizzazione di articoli, FAQ e documentazione di progetto .

Document360 è adatto a un'ampia gamma di aziende, tra cui startup, imprese e organizzazioni in crescita, per accedere rapidamente alle informazioni rilevanti. Risponde alle esigenze dei team di assistenza clienti, dei product manager e delle aziende che gestiscono grandi volumi di dati e informazioni.

Le migliori caratteristiche di Document360

Funzionalità di ricerca eccellenti grazie a filtri di ricerca avanzati, ricerche per parole chiave e raccomandazioni basate sull'AI

Interfaccia intuitiva e facile da usare

Robuste funzionalità di collaborazione che consentono ai team di lavorare insieme alla creazione e all'aggiornamento degli articoli della knowledge-base

Limitazioni di Document360

Prezzo elevato

Alcuni utenti hanno riscontrato che la gestione di basi di conoscenza grandi e complesse in Document360 può essere impegnativa

Il sistema di Document360caratteristiche chiave della gestione del flusso di lavoro sono considerate di base e non abbastanza avanzate da alcuni utenti

Prezzi di Document360

**Gratuito

Standard: $149 per progetto/mese fatturato annualmente

$149 per progetto/mese fatturato annualmente Professionale: $299 per progetto/mese con fatturazione annuale

$299 per progetto/mese con fatturazione annuale Business: $399 per progetto/mese fatturati annualmente

$399 per progetto/mese fatturati annualmente Enterprise: $599 per progetto/mese fatturato annualmente

Document 360 valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (330+ recensioni)

4.7/5 (330+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (160+ recensioni)

4. Guru

via Guru Guru è una piattaforma dinamica di gestione delle conoscenze progettata per rivoluzionare la condivisione e l'acquisizione delle conoscenze. Infatti, lo strumento di base di conoscenza di Guru è utile ai team del servizio clienti, ai team di vendita e ai professionisti dell'assistenza che cercano una soluzione semplificata per la gestione della conoscenza.

Oltre a consentire ai team di accedere alle preziose conoscenze dell'organizzazione, questo strumento aumenta la produttività, migliora i tempi di risposta e fornisce informazioni accurate per aiutarvi a offrire un'esperienza eccezionale ai clienti.

le migliori caratteristiche di #### Guru

Trasforma le conoscenze in schede verificate e di dimensioni ridotte, facilmente ricercabili e accessibili

Funzionalità di sincronizzazione in tempo reale che si integrano con i flussi di lavoro e le piattaforme esistenti

Suggerimenti e promemoria basati sull'intelligenza artificiale che aiutano a mantenere le conoscenze aggiornate e rilevanti

Funzionalità chiave come i commenti contestuali e gli spazi per i team promuovono la collaborazione

Limitazioni di Guru

Alcuni utenti hanno riscontrato che l'adozione e la padronanza della piattaforma di Guru richiede una curva di apprendimento ripida

Le opzioni di personalizzazione di Guru, in particolare in termini di visual branding e layout, possono essere limitate

Gli utenti hanno notato che la funzionalità di ricerca potrebbe essere migliorata per essere più precisa ed efficiente tra gli articoli della knowledge-base

Prezzi di Guru

Gratuito: $0 (per un massimo di 5 utenti)

$0 (per un massimo di 5 utenti) Builder: $10 per utente/mese

$10 per utente/mese Impresa: Contattare le vendite per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei guru

G2: 4,7/5 (oltre 1.400 recensioni)

4,7/5 (oltre 1.400 recensioni) Capterra: 4.6/5 (80+ recensioni)

5. Confluenza

via ConfluenzaConfluenza , che fa parte della suite SaaS di Atlassian, è un robusto sistema di software wiki che consente ai team di collaborare e condividere le informazioni senza problemi, in modo che tutti siano sulla stessa pagina.

Adatto a un'ampia gamma di aziende, Confluence è particolarmente utile per i team interfunzionali, i project manager e i reparti ad alta intensità di conoscenza. Facilita la condivisione continua delle conoscenze, migliora la produttività e promuove una collaborazione efficace in tutta l'azienda.

Le migliori caratteristiche di Confluence

Creazione, modifica e organizzazione dei contenuti in tempo reale tra team e persone

Spazi flessibili e personalizzabili che consentono di creare aree dedicate a progetti, reparti o domini di conoscenza specifici

Funzionalità di ricerca avanzata

Robusta personalizzazione di layout, modelli e temi

Limitazioni di Confluence

Può essere necessario tempo e impegno per diventare abili nel navigare e sfruttare efficacemente le funzionalità di Confluence

Gli utenti hanno segnalato che le opzioni di formattazione di Confluence, in particolare in termini di stile e design dei documenti, possono essere limitate rispetto ai software di elaborazione testi dedicati

Sebbene Confluence sia progettato per gestire grandi quantità di contenuti, alcuni utenti hanno riscontrato problemi di prestazioni quando lavorano con basi di conoscenza estese o pagine complesse

Prezzi di Confluence

Gratuito: $0 (fino a 10 utenti)

$0 (fino a 10 utenti) Standard: $5,75/mese per utente

$5,75/mese per utente Premium: $11/mese per utente

$11/mese per utente Enterprise: Contattare per i prezzi

Confluence valutazioni e recensioni

G2: 4,1/5 (3.600 recensioni)

4,1/5 (3.600 recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 2.900 recensioni)

Compara_ Nozione e confluenza_ !

6. Aiuto-succo

Via AiutoSucco Helpjuice è adatto alle aziende di tutte le dimensioni che vogliono ottimizzare le loro pratiche di gestione della conoscenza. Si rivolge ai team di gestione del servizio clienti, ai dipartimenti delle risorse umane e alle iniziative interne di condivisione delle conoscenze.

Il sistema di gestione della conoscenza soddisfa i requisiti delle organizzazioni multilingue e offre diverse funzioni di reporting e analisi per aiutarvi a tenere traccia dei vostri progetti.

Le migliori caratteristiche di Helpjuice

Trova informazioni preziose sull'utilizzo della base di conoscenza, sulle prestazioni degli articoli e sul coinvolgimento degli utenti

La funzionalità di ricerca include la ricerca intelligente, che offre suggerimenti di articoli pertinenti mentre si digitano le query

I commenti in linea, la cronologia delle versioni e i flussi di lavoro per l'approvazione dei contenuti promuovono una collaborazione perfetta all'interno del team

Limitazioni di Helpjuice

Alcuni utenti hanno riscontrato che la gestione dei file multimediali è complessa, poiché Helpjuice non dispone di una cartella dedicata per archiviarli

I recensori hanno notato che le opzioni dei modelli di Helpjuice possono essere un po' rigide, limitando la possibilità di personalizzare il layout e la struttura degli articoli e delle pagine della knowledge base

Prezzi di Helpjuice

Starter: $120/mese (fino a 4 utenti)

$120/mese (fino a 4 utenti) Run-Up: $200/mese (fino a 16 utenti)

$200/mese (fino a 16 utenti) Premium Limited: $289/mese (fino a 60 utenti)

$289/mese (fino a 60 utenti) Premium Unlimited: $499/mese (utenti illimitati)

Valutazioni e recensioni di Helpjuice

G2: 4.3/5 (15+ recensioni)

4.3/5 (15+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (90+ recensioni)

7. Nozione

Via NozioneNotion è uno spazio di lavoro versatile e all-in-one dove i team possono creare e organizzare basi di conoscenza interne, wiki di progetto e documenti collaborativi in un'unica piattaforma.

Il sistema di gestione delle conoscenze e lo strumento di gestione delle attività sono adatti a un'ampia gamma di individui e team, tra cui project manager, creatori di contenuti e team remoti. È una soluzione completa per organizzare e accedere alle informazioni, semplificare i flussi di lavoro e migliorare la produttività dei team.

Le migliori caratteristiche di Notion

L'area di lavoro flessibile e personalizzabile consente di progettare layout, modelli e database personalizzati per soddisfare i flussi di lavoro e le preferenze specifiche

I team possono collaborare in tempo reale, lasciare commenti e tracciare le modifiche

Facile incorporazione e integrazione di vari tipi di media, tra cui immagini e video

La funzionalità di database di Notion consente di creare contenuti strutturati, organizzare i dati e creare visualizzazioni dinamiche all'interno della base di conoscenza

Limitazioni di Notion

Con l'aumento della complessità e del volume delle informazioni, gli utenti hanno riscontrato che le prestazioni di Notion possono essere compromesse

Gli utenti hanno riscontrato difficoltà nel gestire il controllo degli accessi per sezioni specifiche o informazioni sensibili all'interno di una knowledge base, a meno che non si tratti del livello Enterprise

Prezzi di Notion

Free: $0

$0 Plus: $8 per utente/mese con fatturazione annuale o $10 con fatturazione mensile

$8 per utente/mese con fatturazione annuale o $10 con fatturazione mensile Business: $15 per utente/mese con fatturazione annuale o $18 con fatturazione mensile

$15 per utente/mese con fatturazione annuale o $18 con fatturazione mensile Impresa: Contattare per una demo

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4.7/5 (3.800+ recensioni)

4.7/5 (3.800+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.600+ recensioni)

8. Bloomfire

via Bloomfire Bloomfire è un robusto software di knowledge base che semplifica l'acquisizione, l'organizzazione e la condivisione delle informazioni da parte dei team.

Grazie alla sua interfaccia intuitiva, Bloomfire consente ai team di creare e classificare articoli, video e altri tipi di contenuti. È possibile sfruttare le potenti funzionalità di ricerca per trovare le informazioni in modo rapido ed efficiente.

Le migliori caratteristiche di Bloomfire

Le funzionalità di social learning offrono un nuovo modo di coinvolgere il team, condividere le intuizioni, porre domande, fornire feedback e imparare gli uni dagli altri

La potente funzionalità di ricerca consente di individuare rapidamente informazioni specifiche all'interno della knowledge base

Limitazioni di Bloomfire

Sebbene Bloomfire si integri con gli strumenti e le piattaforme più diffuse, gli utenti hanno riscontrato limitazioni durante l'integrazione con alcuni sistemi di terze parti

Gli utenti che desiderano una ricerca più avanzataautomazione del flusso di lavoro o processi di approvazione per la creazione e la pubblicazione di contenuti potrebbero trovare le capacità della piattaforma carenti

Prezzi di Bloomfire

25 dollari per utente/mese a seconda del volume e del modello

Contattare per un preventivo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Bloomfire

G2: 4.6/5 (470+ recensioni)

4.6/5 (470+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (200+ recensioni)

9. Zoho Desk

Via Zoho Desk Zoho Desk è uno dei tanti strumenti per il servizio clienti che fungono anche da software di gestione della conoscenza. Sebbene si concentri principalmente sulla fornitura di funzionalità di help center agli agenti di supporto, offre anche funzionalità di gestione della conoscenza di base, soprattutto soluzioni self-service.

Zoho Desk consente alle aziende di creare e gestire basi di conoscenza rivolte ai clienti, permettendo loro di accedere a risorse per domande e problemi comuni.

Le migliori caratteristiche di Zoho Desk

Traccia le revisioni, visualizza la cronologia delle modifiche e ripristina le versioni precedenti, se necessario

Permette ai clienti di accedere a una base di conoscenza self-service, consentendo loro di trovare risposte alle loro domande e di risolvere problemi comuni in modo indipendente

I membri del team possono collaborare alla creazione, alla revisione e all'aggiornamento dei contenuti

Limitazioni di Zoho Desk

Alcuni utenti hanno espresso la necessità di una maggiore flessibilità nella personalizzazione dell'aspetto, del layout e del branding della knowledge base

Gli utenti hanno segnalato difficoltà nell'integrare il modulo di gestione delle conoscenze di Zoho Desk con altri sistemi o piattaforme utilizzati all'interno dell'organizzazione

Prezzi di Zoho Desk

Standard: $14 per utente/mese con fatturazione annuale

$14 per utente/mese con fatturazione annuale Professional: $23 per utente/mese con fatturazione annuale

$23 per utente/mese con fatturazione annuale Enterprise: $40 per utente/mese con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Zoho Desk

G2: 4,4/5 (4.600+ recensioni)

4,4/5 (4.600+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (2.000+ recensioni)

10. Aiuto Scout

Via Aiuto ScoutAiuto Scout è una piattaforma versatile di assistenza clienti con funzionalità di knowledge base, che consente alle aziende di creare una libreria completa di articoli, FAQ e documentazione.

Grazie alla funzione Docs, è possibile creare e classificare facilmente i contenuti, assicurando una facile navigazione per i clienti che cercano un supporto self-service.

Le migliori caratteristiche di Help Scout

I filtri di ricerca avanzati e gli algoritmi di rilevanza assicurano che i clienti trovino le informazioni pertinenti in modo efficiente

Grazie alle opzioni di etichettatura e categorizzazione, è possibile creare una struttura logica che aiuta i clienti a navigare e a scoprire le informazioni senza sforzo

Limitazioni di Help Scout

Gli utenti hanno espresso la necessità di strumenti di collaborazione più avanzati, come flussi di lavoro per la revisione dei contenuti, assegnazione di compiti o processi di approvazione dei contenuti

La base di conoscenza di Help Scout ha opzioni di personalizzazione limitate, in particolare in termini di layout e design

Prezzi di Help Scout

Standard: $20 per utente/mese con fatturazione annuale

$20 per utente/mese con fatturazione annuale Plus: $40 per utente/mese con fatturazione annuale

$40 per utente/mese con fatturazione annuale Pro: $65 per utente/mese con fatturazione annuale

Help Scout valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (380+ recensioni)

4.4/5 (380+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (190+ recensioni)

11. Quip

via Quip Quip è un software di collaborazione e gestione delle conoscenze basato sul cloud che offre una piattaforma versatile per i team che desiderano lavorare insieme, creare documenti e condividere le conoscenze. Combina le funzioni di un elaboratore di testi, di un foglio di calcolo e di uno strumento di gestione dei progetti in un'unica piattaforma.

Le migliori caratteristiche di Quip

Chat e messaggistica per comunicare con i compagni di squadra all'interno dell'applicazione

Autorizzazioni granulari per impostare i diritti degli utenti a livello di file o di cartella

Applicazioni per Android e iOS per accedere ai file archiviati in mobilità

Elenchi di attività e strumenti di gestione dei progetti

Integrazione con Salesforce per l'archiviazione dei file

Limitazioni di Quip

Curva di apprendimento ripida per i clienti non Salesforce come piattaforma di condivisione di file indipendente

Personalizzazione e personalizzazione limitate

Prezzi di Quip

Starter : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Plus : $25/mese per utente

: $25/mese per utente Avanzato: $100/mese per utente

Quip valutazioni e recensioni

G2 : 4.2/5 (1.000+ recensioni)

: 4.2/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (190+ recensioni)

Via Bitrix24 Bitrix24 è una popolare piattaforma di collaborazione e comunicazione online che offre un'ampia gamma di strumenti per le aziende. Include funzionalità come la gestione dei progetti, il CRM, gli strumenti di comunicazione, la gestione dei documenti e altro ancora. Bitrix24 consente ai team di collaborare in modo efficace, di ottimizzare i flussi di lavoro e di migliorare la produttività.

Le migliori caratteristiche di Bitrix24

Identificare i colli di bottiglia e le opportunità di vendita con lo strumento di analisi dell'imbuto di vendita

Utilizzate l'automazione delle e-mail e degli SMS per incrementare le vendite e migliorare la fidelizzazione dei clienti

Pianificare e monitorare i progressi delle attività di vendita con la visualizzazione del diagramma di Gantt

Creare relazioni tra le attività di vendita con le dipendenze delle attività

Limitazioni di Bitrix24

Limiti di personalizzazione

Curva di apprendimento ripida

Integrazioni limitate

Prezzi di Bitrix24

Bitrix24 ha un piano gratuito, mentre i piani a pagamento partono da 24 dollari al mese per due utenti.

Valutazioni e recensioni di Bitrix24

G2: 4.1/5 (300+ recensioni)

13. ServiceNow

via ServiceNow ServiceNow è una piattaforma leader basata sul cloud che fornisce diverse soluzioni software per la gestione dei servizi a livello aziendale. Offre una serie di strumenti per la gestione dei servizi IT (ITSM), oltre ad altri moduli per la gestione delle operazioni IT (ITOM), la gestione del servizio clienti (CSM), la gestione dei servizi delle risorse umane (HRSM) e altro ancora.

Le migliori caratteristiche di ServiceNow

Rapporti e cruscotti in tempo reale

Assegnazione automatica di priorità e compiti

La dashboard della piattaforma IT archivia tutti i dati e le informazioni in un unico luogo per incrementare la collaborazione e la promozionel'impegno dei dipendenti* Utilizzate i pratici promemoria e le notifiche per la gestione degli accordi sul livello di servizio (SLA) per tenere sotto controllo la soddisfazione dei clienti

Limitazioni di ServiceNow

Non è un servizio completoStrumento di CRM e di gestione dei progettiquindi è necessario utilizzarlo in combinazione con altri strumenti

Alcuni utenti ritengono che le funzioni di reporting potrebbero essere più solide per l'assistenza ai clienti

Prezzi di ServiceNow

Contattate per avere prezzi personalizzati in base alle vostre esigenze aziendali

Valutazioni e recensioni di ServiceNow

G2: 4,4/5 (oltre 1.500 recensioni)

4,4/5 (oltre 1.500 recensioni) Capterra: 4,5/5 (190+ recensioni)

14. Hiver

Gestire le e-mail e migliorare la collaborazione con l'estensione Hiver per Chrome

Hiver è un strumento di gestione collaborativa della posta elettronica che aiuta i team a collaborare in modo efficiente ed efficace all'interno dei loro account Gmail. È stato progettato per migliorare la produttività dei team consentendo loro di collaborare, delegare e tenere traccia delle e-mail senza soluzione di continuità.

Hiver Caratteristiche migliori

Condividere una casella di posta elettronica e gestire le e-mail all'interno di Gmail

Assegnare e risolvere le email insieme, con la possibilità di aggiungere commenti, etichette e note alle email

Creazione e utilizzo di modelli di e-mail per rispondere alle domande più frequenti

Hiver limitazioni

Dipendenza da Gmail

Esperienza mobile limitata

Caratteristiche limitate

Prezzi di Haver

Lite : $15 per membro/mese

: $15 per membro/mese Pro : $39 per membro/mese

: $39 per membro/mese Elite: $59 per membro/mese

Hiver valutazioni e recensioni

4.6/5 (800+ recensioni)

15. Tettra

via Tettra Tettra è un sistema di gestione delle conoscenze e un software wiki alimentato dall'intelligenza artificiale che aiuta i team a gestire e condividere le conoscenze organizzative. Consente agli utenti di raccogliere informazioni aziendali importanti in una base di conoscenza, che può essere utilizzata per rispondere a domande ripetitive e per l'inserimento di nuovi collaboratori. Tettra fornisce una piattaforma per organizzare e collaborare alla documentazione e ai processi del team.

Le migliori caratteristiche di Tettra

Integrazioni

Facilita la contribuzione dei contenuti

Permette media, link e formattazione completa

Limitazioni di Tettra

Man mano che cresce, può essere difficile vedere le nuove attività

Risulta un contenuto duplicato quando si cerca di elencare un documento in due posti

Le immagini all'interno degli elenchi forniscono una formattazione limitata

Prezzi di Tettra

Inizio: Gratuito

Gratuito Scaling: $8,33/mese per utente

$8,33/mese per utente Professionale: $16,66/mese per utente

Tettra valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (89+ recensioni)

4.6/5 (89+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (9+ recensioni)

ClickUp: Il miglior strumento di gestione della conoscenza per i team

Nel vasto panorama della gestione della conoscenza, domare la bestia del sovraccarico di informazioni può essere una prospettiva terrificante. Ma non c'è da temere, perché le funzioni di ClickUp offrono una potente piattaforma per una collaborazione senza soluzione di continuità, archivi di conoscenza centralizzati e recupero delle informazioni senza sforzo.

Grazie alla sua interfaccia intuitiva, è possibile creare, modificare e condividere le conoscenze con facilità, assicurando a tutti i membri della vostra azienda l'accesso alle informazioni più recenti e rendendo le lacune di conoscenza un ricordo del passato.

Iniziate oggi stesso la vostra avventura nella gestione delle conoscenze con ClickUp e sbloccare il vero potenziale delle conoscenze della vostra organizzazione.