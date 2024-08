Come creare un piano efficace di 30-60-90 giorni per l'onboarding

I vostri nuovi dipendenti hanno bisogno di tempo, purché 12 mesi in alcuni casi, per imparare i meccanismi dell'organizzazione e raggiungere il loro pieno potenziale di rendimento all'interno di un ruolo. Tuttavia, è fondamentale impostare i dipendenti in modo che abbiano un esito positivo e dare loro obiettivi chiari su cui lavorare.

Per questo è importante creare un piano di 30-60-90 giorni. Si tratta di un piano di onboarding strutturato per i nuovi assunti, in cui gli obiettivi e le attività sono spaziati in periodi di 30, 60 e 90 giorni.

In questo articolo vi mostreremo come creare questo piano e come inserire i nuovi dipendenti in ogni passaggio del loro percorso di onboarding.

**Che cos'è un piano di 30-60-90 giorni?

Un piano 30-60-90 giorni è esattamente quello che sembra: è un documento che delinea le attività cardine, gli obiettivi perseguibili e le priorità di alto livello che i nuovi dipendenti devono raggiungere nei primi 30, 60 e 90 giorni di assunzione. Il responsabile dell'assunzione del nuovo dipendente è responsabile della creazione di un piano.

Da fare il piano dei 30-60-90 giorni:

Evidenzia gli obiettivi praticabili da raggiungere nei primi tre mesi di assunzione di un nuovo dipendente, suddividendoli in incrementi di 30, 60 e 90 giorni.

Semplifica gli obiettivi su cui il dipendente deve concentrarsi

Dimostra le metriche per misurare l'esito positivo nei 30, 60 e 90 giorni

Aiuta i nuovi dipendenti a massimizzare il loro rendimento e a raggiungere attività cardine allineate con la missione dell'azienda

Elementi importanti di un piano di 30-60-90 giorni

Il concetto centrale di un buon piano da 30-60-90 giorni ruota intorno a:

Convertire gli obiettivi più grandi in attività cardine più piccole e digeribili

Impostazione di un obiettivo finale per 90 giorni con passaggi da realizzare ai 30 e 60 giorni

Assicurarsi che gli obiettivi siano raggiungibili ma stimolanti

Ottenere l'adesione dei nuovi dipendenti, facendo loro tracciare un grafico o contribuendo al piano

Allineare il piano con la missione dell'azienda per aiutare i nuovi assunti a capire il loro ruolo nell'organizzazione e a muoversi facilmente

Le cinque parti di un buon piano di 30-60-90 giorni

Prima di scoprire come creare un piano di 30-60-90 giorni, vediamo innanzitutto cosa comporta.

Cosa rende grande un piano di 30-60-90 giorni? Innanzitutto, deve chiarire immediatamente le aspettative dell'organizzazione nei confronti del nuovo assunto.

Un ottimo piano di 30-60-90 giorni ha cinque elementi di alto livello:

Obiettivi: dichiara lo scopo, la missione e gli oggetti dell'azienda in modo concreto e misurabile; categorizza gli obiettivi del nuovo assunto in obiettivi di apprendimento, obiettivi professionali, obiettivi di performance e obiettivi personali per ottenere i migliori risultati Obiettivi: Specifica su cosa il nuovo assunto deve concentrarsi durante ogni fase per rimanere in carreggiata e lavorare per raggiungere gli obiettivi strategici Priorità: Identifica le attività e i progetti vitali a cui il nuovo assunto deve dare priorità in ogni periodo di 30 giorni per gestire efficacemente il proprio tempo e lo stato Metriche di successo: Definisce gli indicatori di performance chiave (KPI) per misurare l'esito positivo del nuovo assunto, offre chiarezza su come si presenta il successo e aiuta a monitorare lo stato Flessibilità: Dovrebbe essere abbastanza flessibile da adattarsi alle mutevoli circostanze, consentendo ai nuovi assunti di adattare i loro obiettivi e le loro priorità in base agli obiettivi generali dell'azienda

Integrare gli obiettivi SMART nel piano di 30-60-90 giorni

Impostazione di obiettivi SMART con ClickUp

Per rendere fattibile il vostro piano di 30-60-90 giorni, provate a scrivere obiettivi SMART. Il vostro piano di 30-60-90 giorni deve avere oggetti specifici che siano misurabili, raggiungibili, realistici e limitati nel tempo:

Specifici : Definite chiaramente cosa volete raggiungere in ogni periodo di 30, 60 e 90 giorni. Ad esempio, invece di impostare un obiettivo vago come "migliorare l'efficienza del progetto", impostare un obiettivo specifico come "ridurre le sequenze del progetto del 10%"

: Definite chiaramente cosa volete raggiungere in ogni periodo di 30, 60 e 90 giorni. Ad esempio, invece di impostare un obiettivo vago come "migliorare l'efficienza del progetto", impostare un obiettivo specifico come "ridurre le sequenze del progetto del 10%" Misurabile : Includere indicatori di performance chiave per monitorare lo stato, come i tempi di completamento del progetto, i risparmi sui costi, i punteggi di soddisfazione dei clienti, ecc.

: Includere indicatori di performance chiave per monitorare lo stato, come i tempi di completamento del progetto, i risparmi sui costi, i punteggi di soddisfazione dei clienti, ecc. Raggiungibili : Impostare obiettivi impegnativi e realistici. Ad esempio, l'obiettivo di ridurre le sequenze dei progetti del 50% in 30 giorni potrebbe non essere raggiungibile, ma una riduzione del 10% potrebbe essere realistica

: Impostare obiettivi impegnativi e realistici. Ad esempio, l'obiettivo di ridurre le sequenze dei progetti del 50% in 30 giorni potrebbe non essere raggiungibile, ma una riduzione del 10% potrebbe essere realistica Rilevante : Assicurarsi che gli obiettivi siano in linea con gli obiettivi generali dell'azienda e del progetto

: Assicurarsi che gli obiettivi siano in linea con gli obiettivi generali dell'azienda e del progetto Temporalmente vincolati: Impostare scadenze specifiche per il raggiungimento di ciascun obiettivo per rimanere concentrati e monitorare lo stato nel tempo

I vantaggi di un piano di 30-60-90 giorni

Un piano di 30-60-90 giorni è un progetto di esito positivo: identifica le attività cardine per i nuovi dipendenti durante i primi giorni di lavoro.

Fa un parallelismo con un piano di piano di produttività -che aiuti i nuovi membri del team:

Sapere cosa ci si aspetta da loro

Gestire il loro carico di lavoro

Concentrarsi su attività orientate agli obiettivi

Impostare i giusti parametri per un esito positivo

Ecco i principali vantaggi di un piano di 30-60-90 giorni:

Aumento della produttività

Un piano strategico di onboarding è fondamentale per aumentare la produttività; 61 la % dei nuovi assunti si sente pronta ad assumere un nuovo ruolo dopo aver effettuato un onboarding strutturato.

Il piano di onboarding fornisce indicazioni su come il nuovo assunto può iniziare rapidamente e offre un accesso con un solo clic alle risorse giuste. Il team capisce quali sono le priorità e come ottenere aiuto se si blocca in qualsiasi momento del percorso di onboarding:

una maggiore produttività e la sincronizzazione del team sono i prodotti di una solida esperienza di onboarding via_ {\an8}Gallup Per aiutare i nuovi assunti a capire il loro ruolo e a ricevere un aiuto contestuale, utilizzare una modello di piano da 30-60-90 giorni .

Migliore coesione del team

Un'esperienza di onboarding senza soluzione di continuità è possibile con il coinvolgimento del team.

Il team dovrebbe riunirsi e conoscersi fin da subito per costruire una solida base. Integrate le chiamate one-to-one nel processo di onboarding e aiutate i membri del team a conoscere i loro colleghi e gli stakeholder.

Ricordate, l'idea è quella di iniziare a costruire relazioni importanti fin da subito e creare un senso di lavoro di squadra. Nel corso del processo, i manager devono anche chiarire gli obiettivi e spiegare come gli obiettivi dell'organizzazione si adattino agli obiettivi del team e a quelli individuali.

Per migliorare la comprensione da parte dei dipendenti delle attività e dei risultati del team, utilizzare Bacheca Kanban di ClickUp per visualizzare tutte le attività del team e il loro stato in un solo colpo d'occhio:

la Bacheca di ClickUp permette di raggruppare le attività in base al loro stato

Valutazione coerente delle prestazioni

Intorno a 61% dei dipendenti preferirebbe rimanere nella propria attuale organizzazione per lo sviluppo e la crescita professionale:

Ma non si può sviluppare ciò che non si valuta, giusto? È qui che un piano di 30-60-90 giorni inserisce le valutazioni delle prestazioni nel calendario del manager e assicura che i nuovi assunti vengano esaminati in un periodo periodico.

La costanza delle revisioni consente di valutare meglio lo stato e le prestazioni dei nuovi assunti. Questo, a sua volta, aiuta i nuovi assunti a migliorare le proprie competenze, a ottenere prestazioni ottimali e a integrarsi bene nell'organizzazione.

I dati dicono tutto metà dei lavoratori che ricevono un'abilitazione significativa alle prestazioni, ha livelli di ottimismo, fiducia, impegno e produttività molto più elevati rispetto alla metà dei dipendenti che non ne hanno

I manager possono avere colloqui strutturati di valutazione delle prestazioni con i nuovi assunti con l'aiuto del modello Modello di riunione ClickUp 1:1 .

Questo modello di documento aiuta i manager a inserire e monitorare le informazioni rilevanti per i nuovi assunti. Include pagine precostituite per i ruoli dei dipendenti, le aspettative e i programmi delle riunioni ricorrenti. Per una maggiore organizzazione, è possibile creare pagine annidate all'interno di ogni pagina.

Impostazione dei dipendenti al successo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Docs-Subpages-Simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Sottopagine dei documenti semplificate /$$$img/

Condivisione di politiche aziendali, piani e altre informazioni utili con i nuovi assunti tramite ClickUp Docs

Un piano di 30-60-90 giorni illustra i primi tre mesi di lavoro di un nuovo membro del team, introducendolo alle politiche aziendali, al lavoro di squadra e agli oggetti aziendali. È un modo infallibile per aiutare i nuovi assunti a prendere confidenza con le attività cardine dei 30-60-90 giorni.

Per iniziare bene, assicuratevi che il nuovo arrivato possa accedere a tutta la documentazione necessaria: politiche aziendali, piani del team, grafico, ecc. I gestori del team Risorse Umane possono fare questo con una documentazione condivisibile ClickUp Documenti .

Per rendere utile il piano di 30-60-90 giorni, convertite il vostro piano in attività per ogni periodo di 30 giorni.

Utilizzare Attività di ClickUp per impostare attività e sottoattività con le rispettive date di scadenza:

impostare in modo semplice e rapido le date di inizio e di scadenza all'interno di un'attività o utilizzare impostazioni a condizione che le date si ripetano o che venga creata una nuova attività dopo il completamento_

Una volta impostate le scadenze, lasciate al team la possibilità di visualizzare le attività in diverse impostazioni e di filtrare le attività in base alla priorità e allo stato:

È inoltre possibile assegnare commenti e collegare le attività ai documenti per garantire che tutti siano sempre al corrente:

assicuratevi che i vostri commenti vengano visualizzati assegnando i commenti agli utenti direttamente nelle attività e visualizzando rapidamente i commenti assegnati in una Checklist

Infine, è possibile creare dashboard complete con gli obiettivi e le metriche del lavoro richiesto dal team e visualizzare facilmente lo stato delle attività:

unisci gli obiettivi del tuo team e visualizza il lavoro richiesto dal team con la Dashboard di ClickUp

Come si presenta un piano di 30-60-90 giorni per i diversi ruoli

Un piano di 30-60-90 giorni ha molte facce, a seconda di chi lo usa e per quale scopo.

Ma prima di entrare nel merito, cerchiamo di capire quando fare un piano di 30-60-90 giorni:

Nuovi dipendenti : I responsabili delle assunzioni dovrebbero creare un piano al momento dell'inserimento di un nuovo dipendente per facilitare il periodo di transizione

: I responsabili delle assunzioni dovrebbero creare un piano al momento dell'inserimento di un nuovo dipendente per facilitare il periodo di transizione Dipendenti esistenti : I gestori del team che vogliono lanciare nuove iniziative o cambiamenti di ruolo devono utilizzare un piano di 30-60-90 giorni per offrire ai dipendenti esistenti un percorso praticabile

: I gestori del team che vogliono lanciare nuove iniziative o cambiamenti di ruolo devono utilizzare un piano di 30-60-90 giorni per offrire ai dipendenti esistenti un percorso praticabile Prospettivi dipendenti: I potenziali candidati possono utilizzare un piano di 30-60-90 giorni per prepararsi a un colloquio e dimostrare serietà al responsabile delle assunzioni

Come fare un piano di 30-60-90 giorni per i manager

L'utilizzo di un modello di piano operativo è una scelta obbligata per i manager che vogliono dare vita alle loro idee fin dall'inizio.

Per elevare le loro capacità di gestione, i manager devono aggiungere disciplina al loro stile di lavoro creando un piano di 30-60-90 giorni, che può avere un aspetto simile a questo:

30-giorni

**Obiettivo: migliorare le capacità di gestione del tempo del team utilizzando un processo di implementazione migliorato:

Condurre riunioni individuali con i membri del team per comprendere i loro ruoli (e le loro sfide)

Identificare e implementare un'opportunità di miglioramento del processo, come una migliore gestione del tempo

Impostazione di obiettivi a breve termine con i membri del team, allineati con gli oggetti generali

Stabilire una cadenza di comunicazione regolare con il team per monitorare lo stato

60 giorni

**Obiettivo: valutare lo stato di avanzamento delle capacità di gestione del tempo da parte del team

Utilizzate il monitoraggio del tempo in ClickUp per vedere esattamente quanto tempo viene speso dai membri del team per ogni attività

Continuare con riunioni individuali per aiutare il team a valutare le proprie prestazioni

Utilizzare strumenti di monitoraggio del tempo per raccogliere dati in tempo reale sulle prestazioni del team

Valutare i risultati dei miglioramenti del team in relazione alla gestione del proprio tempo

Valutare i risultati degli obiettivi a breve termine identificati nei primi 30 giorni

Perfezionare il piano di comunicazione sulla base degli input del team e dei rapporti diretti

Impostare obiettivi a medio termine che si basino sui risultati ottenuti nei primi 30 giorni

90 giorni

Obiettivi: Stabilire una cultura di gestione ottimizzata del tempo per i progetti futuri, mantenendo la qualità:

Condurre un'analisi SWOT e fornire un feedback generale al team

Condurre sessioni di formazione sulla gestione del tempo per colmare le lacune di competenze all'interno del team

Rivalutare la necessità di condurre riunioni in base allo stato del team, in base alle esigenze

Utilizzare le conoscenze acquisite per creare un piano strategico a lungo termine che possa essere replicato in futuro

Come fare un piano di 30-60-90 giorni per i product manager

I responsabili della produttività possono sfruttare software gratuiti di project management per accelerare il loro lavoro senza compromettere la produttività o la qualità.

Avere un piano strutturato di 30-60-90 giorni è fondamentale per aiutare i nuovi product manager a comprendere rapidamente le loro responsabilità e ad avere un impatto positivo. Ecco un piano campione come riferimento:

30-giorni

Identificare tre punti dolenti chiave dei clienti e proporre soluzioni nella prossima iterazione del prodotto:

Condurre interviste con i clienti attuali per raccogliere feedback sul prodotto esistente

Riunione con il team di ingegneri per comprendere gli aspetti tecnici del prodotto

Analizzare le tendenze del mercato e i prodotti della concorrenza per identificare le aree di miglioramento

Sviluppare un piano per risolvere eventuali problemi immediati dei clienti o del prodotto

Creare un documento sui requisiti del prodotto

Generare documenti sui requisiti di prodotto in pochi secondi con ClickUp Brain

60 giorni

Per avere un prototipo convalidato pronto per l'implementazione:

Collaborare con il team di progettazione per creare wireframe per i miglioramenti del prodotto proposti

Eseguire test sugli utenti con i prototipi per convalidare le soluzioni proposte

Lavorare con il team di marketing per sviluppare una strategia di messaggistica per i miglioramenti del prodotto

90-giorni

Lanciare con successo l'iterazione aggiornata del prodotto e misurare un aumento del 15% della soddisfazione dei clienti in base al feedback successivo al lancio:

Implementare i miglioramenti del prodotto in collaborazione con il team di progettazione

Lanciare il prodotto aggiornato e monitorare le metriche di performance per garantire l'impatto desiderato

Raccogliere il feedback dei clienti e degli stakeholder interni sui miglioramenti del prodotto

Iniziare a pianificare la prossima iterazione del prodotto sulla base dei feedback e degli apprendimenti ottenuti dall'iterazione corrente

Come fare un piano di 30-60-90 giorni per i dirigenti

Anche i dirigenti e l'alta direzione possono trarre beneficio dal piano 30-60-90 giorni.

Ecco un campione di piano a cui ispirarsi per migliorare l'efficienza operativa del 20% e aumentare l'allineamento del team agli obiettivi aziendali:

30 giorni

Condurre colloqui con le parti interessate per comprendere le sfide e le opportunità attuali

Identificare i risultati rapidi per dimostrare l'impatto della leadership

Implementare una strategia di comunicazione per allineare i team agli obiettivi strategici

Utilizzaremodello di piano di lavoroper mappare gli obiettivi di alto livello e gli elementi d'azione per i primi 90 giorni

Mappate gli elementi d'azione e gli obiettivi di alto livello per il team utilizzando uno dei numerosi modelli di piano di lavoro di ClickUp

60 giorni

Creare e guidare un team interfunzionale per affrontare una sfida operativa chiave

Sviluppare e implementare un'iniziativa di miglioramento dei processi

Condurre una valutazione delle competenze del team e avviare programmi di formazione mirati

Aggiornare il modello del piano di lavoro con gli stati di avanzamento e adeguare gli obiettivi per i successivi 30 giorni

90 giorni

Presentare un piano strategico per il prossimo anno fiscale basato sulle intuizioni dei primi 60 giorni

Lanciare un'iniziativa per un nuovo prodotto

Stabilire gli indicatori chiave di prestazione (KPI) e le metriche per l'esito positivo del team

Finalizzare il piano di lavoro per il prossimo trimestre, comprese attività dettagliate e scadenze

Come fare un piano di 30-60-90 giorni per i direttori commerciali

I responsabili commerciali hanno già familiarità con utilizzando le app per il monitoraggio degli obiettivi per raggiungere gli obiettivi mensili o trimestrali. Un piano di 30-60-90 giorni consente di ottenere prestazioni migliori.

Ecco un esempio che vale la pena di esaminare:

30-giorni

Un nuovo gestore del team entra in azienda. Il suo obiettivo per i primi 30 giorni dovrebbe riguardare la fase di apprendimento, ovvero completare i moduli di formazione, seguire le chiamate commerciali e condurre riunioni individuali con i membri del team.

Nei primi 30 giorni si concentrano su:

Imparare a conoscere la produttività e i processi commerciali esistenti

Riunione con gli stakeholder interfunzionali

Comprendere le dinamiche del team

Costruire relazioni con i membri del team

Familiarizzare con le personas dei clienti target e i profili dei clienti ideali

Riepilogare/riassumere le note di una riunione e trasformarle in elementi attuabili grazie a ClickUp Brain

60 giorni

Entro il 60° giorno, il responsabile commerciale dovrebbe avere:

Identificare le aree di miglioramento del processo commerciale

Implementato i cambiamenti, come l'introduzione di nuovi strumenti commerciali e l'affinamento dell'approccio alle vendite

Impostare obiettivi S.M.A.R.T concreti per i prossimi 30 giorni, come far crescere la pipeline commerciale del 20% e migliorare il morale del team di vendita valutando le metriche di gestione del tempo entro il primo trimestre

90 giorni

Al traguardo dei 90 giorni, il responsabile commerciale dovrebbe avere:

Implementato con esito positivo un piano per un aumento del 15% del fatturato commerciale

Sviluppato una strategia commerciale a lungo termine basata sui risultati e sulle intuizioni dei primi 90 giorni

Sfruttato il format del piano di 30-60-90 giorni per monitorare lo stato di avanzamento e guidare il miglioramento continuo

Come realizzare un piano di 30-60-90 giorni per gli analisti di dati

Gli analisti di dati possono utilizzare un piano di 30, 60 o 90 giorni per comprendere e migliorare la metodologia di analisi dei dati nella loro organizzazione.

Ecco un esempio per comodità:

30-giorni

Completare la formazione sugli strumenti e sulle tecniche di analisi dei dati dell'azienda esoftware di gestione delle attività* Partecipare alle riunioni del team per comprendere i progetti in corso e contribuire con le proprie idee

Esaminare le best practice per l'analisi dei dati e applicarle al lavoro

Completare la formazione e contribuire a un progetto sui dati entro i primi 30 giorni

60 giorni

Guidare un piccolo progetto di analisi dei dati

Migliorare l'efficienza dell'analisi dei dati del 10%

Collaborare con i membri del team per snellire i processi

Completare il progetto e presentare i risultati al team entro il 60° giorno

Ottenere riepiloghi/riassunti dei progetti con l'AI Project Manager™ di ClickUp

90-giorni

Implementare una nuova strategia di visualizzazione dei dati

Aumento del 20% dell'efficacia della visualizzazione dei dati

Collaborare con il team IT per integrare gli strumenti per un'analisi senza soluzione di continuità

Continuare a perfezionare le competenze e a rimanere aggiornati sui nuovi strumenti

Implementare la strategia e raccogliere il feedback del team entro il 90° giorno

Come realizzare un piano di 30-60-90 giorni per i manager IT

Anche i manager IT appena assunti devono avere pronto un piano di 30-60-90 giorni per avere un vantaggio in un nuovo ambiente aziendale.

Ecco un esempio per aiutarvi a crearne uno:

30-giorni

Acquisire familiarità con l'infrastruttura IT dell'azienda estrumenti per il piano del progetto* Impegnarsi con il team per conoscerlo e conoscere il suo stile di lavoro

Esaminare le best practice e le politiche informatiche

60 giorni

Piano e implementazione di miglioramenti all'infrastruttura IT

Lavorare con i membri del team per ridurre i tempi di inattività del 10%

Completate i miglioramenti e verificate lo stato di avanzamento entro il 60° giorno

Brainstorming e collaborazione con ClickUp Whiteboard per arrivare a un piano che si adatti al meglio alle vostre esigenze organizzative

90 giorni

Sviluppare una strategia IT a lungo termine

Aumentare l'efficienza complessiva del 15%

Collaborare con altri dipartimenti per allinearsiObiettivi IT con gli oggetti dell'azienda

Implementare la strategia e raccogliere il feedback degli stakeholder entro il 90° giorno

Come creare un piano di 30-60-90 giorni per i nuovi dipendenti

Potete scrivere la migliore descrizione del lavoro del mondo, ma i nuovi dipendenti si sentiranno comunque sopraffatti senza un piano di onboarding.

È qui che un piano strategico di 30-60-90 giorni può aiutare i nuovi dipendenti a partire dal giorno zero.

Ecco un esempio di piano di 30-60-90 giorni per i nuovi dipendenti che vale la pena emulare:

30-giorni

Completare la formazione per l'inserimento e ambientarsi nel nuovo lavoro

Dimostrare di comprendere le responsabilità chiave e la cultura aziendale

Partecipare a sessioni per rompere il ghiaccio con i membri del team per instaurare relazioni

Ottenete risposte istantanee a tutte le vostre domande con ClickUp Brain

60 giorni

Iniziare a contribuire ai progetti del team

Ricevete e documentate il feedback del mentore/dei membri del team

Continuare a imparare e a fare domande

Partecipare a sessioni di formazione per migliorare le competenze

Completare le attività e i progetti assegnati entro il giorno 60

90 giorni

Assumere maggiori responsabilità e contribuire con le proprie idee

Completano i progetti e rispettano le scadenze

Cercare feedback dai supervisori e continuare a crescere nel nuovo lavoro

Come scrivere un piano di 30-60-90 giorni in cinque semplici passaggi

Creare un piano di 30-60-90 giorni è facile se si seguono questi cinque passaggi:

Passaggio 1: Scrivere la missione dell'azienda

La missione aziendale è l'elemento fondamentale del vostro piano di 30-60-90 giorni. Identificate quindi gli obiettivi e le attività cardine dell'azienda, in modo che il nuovo dipendente capisca il suo ruolo nello schema più ampio.

Passo 2: fare un brainstorming sugli oggetti dei primi 30 giorni

Scrivete cosa volete che la persona raggiunga nei primi 30 giorni. Come regola empirica:

Limitare il numero di obiettivi a tre-cinque

Scrivere una chiave metrica per ogni obiettivo mappato per misurarlo accuratamente

Passaggio 3: Creare obiettivi per i primi 60 giorni e 90 giorni rispettivamente

catalogate il vostro piano di 30-60-90 giorni in obiettivi rintracciabili con ClickUp Obiettivi

Mappate gli obiettivi per i primi 60 e 90 giorni, come avete creato gli obiettivi per i primi 30 giorni. Tenete a mente le stesse regole menzionate nel passaggio precedente.

Passo 4: Evidenziare le risorse giuste

Il vostro piano di 30-60-90 giorni ha un valore pari a quello delle risorse supplementari che avete messo a disposizione, come ad esempio:

Chiavi di contatto , ovvero membri del team e stakeholder per aspetti specifici del piano (con chi il nuovo assunto deve mettersi in contatto per raggiungere gli obiettivi o per rispondere a eventuali domande)

, ovvero membri del team e stakeholder per aspetti specifici del piano (con chi il nuovo assunto deve mettersi in contatto per raggiungere gli obiettivi o per rispondere a eventuali domande) Materiali di formazione (Elenco di tutorial, collegamenti a webinar, documenti e altre risorse che aiuteranno il nuovo assunto ad acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per avere successo nel suo ruolo)

(Elenco di tutorial, collegamenti a webinar, documenti e altre risorse che aiuteranno il nuovo assunto ad acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per avere successo nel suo ruolo) Strumenti e sistemi interni (istruzioni per accedere agli strumenti esistenti utilizzati dall'organizzazione)

(istruzioni per accedere agli strumenti esistenti utilizzati dall'organizzazione) Risorse esterne (pubblicazioni di settore, forum online, organizzazioni professionali, ecc. per ottenere preziose informazioni e supporto)

Passo 5: Tenere d'occhio gli stati di avanzamento

L'ultima fase consiste nel valutare lo stato del piano:

Il nuovo assunto sta raggiungendo gli obiettivi?

Sta utilizzando le risorse che avete delineato?

Sta affrontando le sfide a testa alta?

Sono sulla stessa pagina degli oggetti dell'azienda?

Se tutto questo vi sembra un lavoro troppo impegnativo, utilizzate Il modello di 30-60-90 giorni di ClickUp per iniziare l'onboarding con un solo clic:

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-429.png Utilizzate questo modello di ClickUp per pianificare i futuri check-in con i nuovi assunti https://app.clickup.com/signup?template=t-182104475&\_gl=1\*fvkob9\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MTE3MDQyMzcuRUFJYUlRb2JDaE1JMWVUVzljVFhoQU1WQnktREF4MkowUTNVRUFBWUFTQUFFZ0w0NXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Scarica questo modello /%cta/

Questo modello garantisce ai nuovi assunti:

Si adattino bene nei primi tre mesi con obiettivi personali e aziendali perfettamente mappati

Agiscano sulle attività di onboarding richieste con comportamenti, abilità e competenze regolarmente rivisti

Si aggiornano rapidamente

Documentare lo stato di avanzamento e monitorare gli elementi di azione sin dal primo giorno

Abbiamo visto come creare un piano di 30-60-90 giorni. Vediamo ora come un responsabile delle assunzioni può utilizzare i piani di 30-60-90 giorni per migliorare la gestione del tempo, la fidelizzazione dei dipendenti e i processi di assunzione.

Migliorare la gestione del tempo con i piani 30-60-90 giorni

Ogni piano di 30-60-90 giorni è diverso per ogni persona. Tuttavia, ci sono alcune tecniche che si possono sfruttare per ottenere vantaggi nella gestione del tempo:

impostare la priorità delle attività con bandiere con codice a colori

Priorità : Considerate le priorità del vostro nuovo collaboratore. Utilizzate bandierine di colore nelle attività per fargli conoscere l'importanza relativa di ciascuna di esse

: Considerate le priorità del vostro nuovo collaboratore. Utilizzate bandierine di colore nelle attività per fargli conoscere l'importanza relativa di ciascuna di esse Auto-riflessione : Includere un tempo di riflessione all'interno del piano

: Includere un tempo di riflessione all'interno del piano Sviluppo strategico : Suddividere gli obiettivi in tre parti: primo mese, secondo mese e terzo mese, con obiettivi di difficoltà crescente

: Suddividere gli obiettivi in tre parti: primo mese, secondo mese e terzo mese, con obiettivi di difficoltà crescente Apprendimento: Aggiungere del tempo per guidare lo sviluppo professionale e promuovere l'apprendimento continuo

Tenete sotto controllo le vostre attività mensili e gestite il tempo come un professionista con Visualizzazione del calendario di ClickUp, che può essere sincronizzato con Google Calendar:

non perdete mai le attività e le scadenze più importanti con ClickUp Calendar_

Gestire la fidelizzazione dei dipendenti utilizzando piani di 30-60-90 giorni

Il piano di 30-60-90 giorni consente di creare un'impressione positiva e duratura nella mente del dipendente:

Avvia un sondaggio per raccogliere feedback con i moduli altamente personalizzabili di ClickUp

La voce del dipendente : Una volta raggiunta la soglia dei 30 giorni, fate un sondaggio ai nuovi assunti per chiedere loro come hanno vissuto il processo di onboarding. In questo modo, sentiranno che la loro voce conta per l'organizzazione, aumentando la valutazione del coinvolgimento

: Una volta raggiunta la soglia dei 30 giorni, fate un sondaggio ai nuovi assunti per chiedere loro come hanno vissuto il processo di onboarding. In questo modo, sentiranno che la loro voce conta per l'organizzazione, aumentando la valutazione del coinvolgimento Contenuti on-demand : Distribuite contenuti on-demand che mettano in evidenza la cultura, i valori e la missione dell'azienda e incoraggino relazioni significative con i dipendenti

: Distribuite contenuti on-demand che mettano in evidenza la cultura, i valori e la missione dell'azienda e incoraggino relazioni significative con i dipendenti Carità: Enfatizzare il ruolo dei dipendenti nella nuova organizzazione per i primi 90 giorni pone le basi per un'esperienza di lavoro più felice. Collaborate con il dipendente e costruite un piano d'azione chiaro e guidato dalle istruzioni

Correlato: Modelli di piani di transizione per semplificare il vostro lavoro

Utilizzo del piano 30-60-90 giorni per un reclutamento intelligente e colloqui di lavoro

Dal punto di vista di un responsabile delle assunzioni, un piano di 30-60-90 giorni può migliorare notevolmente il processo di assunzione. Ecco come:

**I manager possono usare il piano per valutare la comprensione del ruolo da parte del candidato e il modo in cui intende allineare i propri obiettivi con quelli dell'organizzazione nei primi 30, 60 e 90 giorni

Capire la capacità di adattamento del candidato: I responsabili delle assunzioni possono chiedere al candidato come intende modificare il proprio approccio in base alle responsabilità specifiche del ruolo

I responsabili delle assunzioni possono chiedere al candidato come intende modificare il proprio approccio in base alle responsabilità specifiche del ruolo **Imparare a conoscere l'intraprendenza del candidato: i gestori del team possono utilizzare il piano anche per discutere di come i candidati potrebbero sfruttare le risorse disponibili (ad esempio, formazione, strumenti e supporto del team) per raggiungere efficacemente i loro obiettivi

**Valutare le capacità di problem solving del candidato: i manager possono presentare scenari ipotetici e sfide e chiedere ai candidati come modificherebbero il loro approccio per superare gli ostacoli entro i primi 90 giorni

Correlato: documenti essenziali di onboarding per i nuovi assuntis 📂

Dare ai nuovi dipendenti il miglior inizio possibile con ClickUp

Il piano di 30-60-90 giorni è una risorsa per qualsiasi datore di lavoro. Permette ai responsabili delle assunzioni di inserire facilmente i nuovi assunti, di guidare le valutazioni periodiche delle prestazioni e di mostrare (letteralmente) ai potenziali candidati cosa ci si aspetta da loro nei primi 90 giorni di lavoro (e oltre).

Tuttavia, creare il piano nel modo giusto è fondamentale, così come garantire che i nuovi dipendenti si inseriscano al più presto nel mondo del lavoro.

Usate ClickUp per consentire ai nuovi dipendenti di abbracciare il cambiamento, lavorare in modo intelligente oltre i 90 giorni e riflettere su come stanno procedendo con un piano di 30-60-90 giorni consapevole e ben concepito. Iscriviti ora gratis!

Domande frequenti

**1. Che cosa dovrebbe includere un piano di 30-60-90 giorni?

Un piano di 30-60-90 giorni deve includere gli obiettivi attuali dell'azienda e il modo in cui il dipendente raggiungerà le attività cardine ai 30, 60 e 90 giorni. Deve anche includere le risorse, le attività e la formazione di cui il nuovo dipendente potrebbe aver bisogno per raggiungere il traguardo.

2. Da fare per creare un piano di formazione di 30-60-90 giorni?

Seguite questi passaggi per creare un piano di formazione di 30-60-90 giorni:

Passaggio 1: scrivere la missione dell'azienda, concentrandosi sulle priorità a breve e a lungo termine

Passaggio 2: scrivere gli obiettivi che si vogliono raggiungere nei primi 30, 60 e 90 giorni, insieme alle metriche chiave per ogni obiettivo

Passaggio 3: aggiungere tutte le risorse pertinenti di cui il nuovo assunto avrà bisogno per raggiungere rapidamente l'obiettivo finale, compreso il materiale di formazione, le informazioni di contatto per le persone importanti, ecc.

Passaggio 4: monitorare lo stato con revisioni periodiche delle prestazioni

**3. Da fare per scrivere una presentazione di 30-60-90 giorni?

Utilizzate questi suggerimenti per migliorare la stesura della vostra presentazione di 30-60-90 giorni: