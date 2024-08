10 Esempi di obiettivi del reparto IT per raggiungere gli obiettivi

Nell'intricato viaggio che è la tecnologia dell'informazione (IT), è indispensabile avere una direzione chiara. Un piano aziendale approssimativo o obiettivi di massima per il vostro reparto IT possono portarvi solo fino a un certo punto. Che siate un manager IT o un direttore aziendale, avete bisogno di obiettivi ben definiti per sapere esattamente dove il vostro team deve andare e come arrivarci.

La definizione di un obiettivo misurabile o gestibile per il vostro team IT può trasformare le vostre prestazioni da soddisfacenti a eccellenti, dando alla vostra azienda un vantaggio in qualsiasi settore competitivo. Questo garantisce che il tempo e gli sforzi del team IT siano utilizzati in modo efficiente, che i problemi siano affrontati rapidamente e che tutti siano soddisfatti, dai leader aziendali ai singoli membri del personale IT. 🔥

In questo articolo scopriremo di più su obiettivi e traguardi IT, a breve e a lungo termine. Tratteremo di:

10 obiettivi IT allineati ai vostri attuali sistemi IT

KPI comuni per misurare i progressi del vostro reparto IT

Il processo di creazione di obiettivi definiti e il loro monitoraggio con strumenti come ClickUp, una soluzione di gestione dei progetti per i team IT

Che cosa sono gli obiettivi IT?

Gli obiettivi IT sono specifici obiettivi aziendali che mirano a migliorare e potenziare le operazioni all'interno del reparto IT di un'organizzazione. Di solito, fanno parte del Quadro di governance IT allineandosi e supportando gli obiettivi generali dell'organizzazione.

Ad esempio, mentre i vostri concorrenti stanno adottando nuove tecnologie, il miglioramento dell'efficienza operativa diventa uno degli obiettivi aziendali di alto livello della vostra organizzazione. Una parte degli obiettivi IT definiti in questo caso potrebbe essere l'implementazione di strumenti IT a favore dell'efficienza per automatizzare le attività e snellire i flussi di lavoro. 🛠️

È importante che gli obiettivi del reparto IT siano in linea con gli obiettivi aziendali generali. Nel nostro esempio precedente sull'efficienza, l'obiettivo generale a livello di reparto potrebbe essere quello di creare strumenti IT mappe dei processi e trovare opportunità per automatizzare le attività. Definizione degli obiettivi è efficace solo se accompagnata da tempi definiti e da indicatori chiave di prestazione (KPI) per misurare il successo. Ecco perché molti leader IT utilizzano il framework degli obiettivi SMART per la definizione degli obiettivi, dove SMART è un acronimo che descrive gli obiettivi come :

Specifici

Misurabili

Raggiungibile

Rilevante

Legato al tempo

È inoltre importante stimare l'impegno e il valore che gli obiettivi IT comportano, in modo da poter dare priorità ai piani che hanno il maggiore impatto misurabile sull'organizzazione.

Suggerimento bonus: Create obiettivi SMART per i vostri team informatici utilizzando il programma gratuito Modello di piano d'azione per obiettivi SMART di ClickUp . Offre un quadro eccellente per la creazione di obiettivi IT definiti e compiti realizzabili, con strumenti integrati per tracciare le tappe.

Tracciate e gestite tutti i vostri obiettivi e traguardi in modo dettagliato con il modello di piano d'azione per obiettivi SMART di ClickUp

Scoprite altri modelli di definizione degli obiettivi !

Quali sono i vantaggi di fissare obiettivi IT?

Quando si definiscono e si danno priorità agli obiettivi IT in modo chiaro, si possono ottenere vantaggi quali:

Allineamento organizzativo: Gli sforzi del reparto IT contribuiscono alla crescita dell'organizzazione, aiutando a raggiungere gli obiettivi in modo efficiente e ad avere successo **Miglioramento del processo decisionale: gli obiettivi IT forniscono un quadro affidabile a cui fare riferimento quando si prendono decisioni difficili per tutte le esigenze aziendali e, cosa più importante, quando si decide di prendere una decisioneallocazione delle risorse o di rinnovare i sistemi esistenti Valutazione delle prestazioni: Quando saprete a cosa tendere, avrete un riferimento per il monitoraggio dei progressi, valutazione delle prestazioni e per individuare le aree di miglioramento continuo Concentrazione e motivazioneÈ facile perdersi in attività informatiche banali e dimenticare il motivo per cui si sta facendo quello che si sta facendo. Gli obiettivi IT forniscono un senso di direzione e di scopo, motivando i team a svolgere un lavoro intenzionale Vantaggio competitivo: Quando il lavoro è allineato ed efficiente, l'organizzazione può adattarsi ai cambiamenti e alle tendenze in atto e avere il margine di manovra per innovare più rapidamente e guadagnare slancio. Ciò consente all'azienda disuperare i concorrenti e di posizionarsi come leader di mercato 👑

10 esempi di obiettivi IT per i dipartimenti IT

Gli obiettivi IT devono riflettere le esigenze del vostro reparto e della vostra organizzazione. Per aggiungere un po' di ispirazione, esploriamo dieci obiettivi di tendenza su cui si concentrano i team IT di oggi. 🌱

1. Automazione ed efficienza per ottimizzare i processi aziendali

Guidata dall'intelligenza artificiale (AI) e dall'apprendimento automatico (ML), la tecnologia all'avanguardia oggi disponibile ha il potenziale per trasformare il modo in cui le organizzazioni operano. È una sorta di obiettivo inevitabile sfruttare le tecnologie emergenti di AI/ML per integrare i processi aziendali Operazioni IT end-to-end e ridurre gli errori. 🤖

Tenetevi al passo con i progressi tecnologici nel vostro settore e siate aperti a strumenti come software di automazione delle attività che potrebbero ottimizzare il vostro flusso di lavoro. Prima automatizzate le attività ripetitive, più tempo avrete a disposizione per altre attività preziose, come l'innovazione dei sistemi e delle infrastrutture IT.

Ad esempio, molte aziende stanno ora adottando ClickUp , un sito gratuito e di alto livello strumento di gestione del progetto con un un set di funzionalità dedicate ai team IT . La piattaforma è dotata di:

Automazioni ClickUp per velocizzare le attività manuali ripetitive

ClickUp Form Builder per raccogliere e tenere traccia di bug e richieste di problemi

Funzionalità come Campi personalizzati, Punti Sprint, Pietre miliari e Dipendenze per progettare flussi di lavoro su misura per i reparti IT

Raccogliere feedback e trasformarli automaticamente in attività con ClickUp Forms

Inoltre, è possibile usufruire di una delle più avanzate Assistenti AI per l'IT sulla piattaforma: il Cervello ClickUp . Può creare e modificare Documentazione informatica creare brief, fare brainstorming su idee di progetto, riempire automaticamente i dati delle tabelle, scrivere e-mail per i clienti, riassumere e tradurre testi per voi.

Automatizzate la stesura della documentazione con l'intelligenza artificiale, monitorate i progressi attraverso grafici e sprint e risolvete rapidamente i bug di codifica con ClickUp

2. Migliorate le attività di collaborazione per semplificare la vita del vostro reparto IT

Le culture lavorative remote e ibride sono il presente e il futuro dell'IT, ma rendono difficile la collaborazione. Per questo motivo, l'adozione di un ambiente di lavoro flessibile è uno degli obiettivi IT più attuali.

Ma questo non deve andare a scapito della produttività.

Creare un Gestione IT cultura basata sul self-service, ma anche implementare strumenti che favoriscano un'efficace comunicazione e collaborazione a distanza. 🤝

ClickUp è lo strumento perfetto per collaborazione a distanza . Permette di gestire le attività e risorse in una piattaforma centralizzata, rendendo il lavoro trasparente e accessibile da qualsiasi luogo.

Con Lavagne ClickUp , l'intero Team IT può fare brainstorming e creare roadmap in tempo reale. È inoltre possibile comunicare istantaneamente tramite ClickUp Chat , fili di commento e @menzioni senza lasciare l'applicazione.

Collaborate a qualsiasi decisione e analizzate i processi in tempo reale con le lavagne ClickUp

È essenziale disporre di un sistema completo di conoscenza di base a cui il personale IT può rivolgersi in qualsiasi momento. Per fortuna, Documenti ClickUp consente di creare un centro risorse accattivante per i wiki aziendali e le procedure operative standard (SOP). In questo modo si ridurrà la necessità di riunioni non necessarie e di un'attività di "back-and-forth", consentendo a tutti di concentrarsi sul proprio lavoro.

3. Rivalutazione dello stack tecnologico per affinare la strategia aziendale

Le esigenze del vostro reparto IT si evolvono di pari passo con l'espansione del lavoro e dei dati. Uno strumento che prima era rivoluzionario può diventare inadatto o obsoleto con il rilascio di nuove tecnologie. 📟

Uno degli obiettivi del vostro reparto IT dovrebbe essere quello di valutare i vostri stack tecnologico regolarmente. Ricercate le tecnologie emergenti e analizzate il vostro attuale ecosistema per individuare inefficienze o ridondanze.

Invece di destreggiarvi tra vari strumenti individuali, potreste aver bisogno di **implementare un sistema unificato per rendere il vostro lavoro più snello, scalabile ed efficace dal punto di vista dei costi

una piattaforma completa come ClickUp può sostituire diversi strumenti, tra cui il software di gestione delle attività e dei progetti, software di ticketing , suite di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e strumenti per l'editing e la comunicazione del testo, tra gli altri.

4. Fortificazione della sicurezza informatica con tecnologia all'avanguardia

Con il progredire della tecnologia, aumentano anche le minacce informatiche. Se il vostro team non è proattivo e vigile, l'integrità e la riservatezza dei dati sensibili possono essere compromesse. Una simile battuta d'arresto può avere un impatto significativo sugli obiettivi IT e sulla reputazione dell'azienda.

Un obiettivo potenziale: implementare un solido sistema di sicurezza per mantenere l'azienda al sicuro, proteggere i dati sensibili e garantire la conformità normativa. 🔒

Assicuratevi che i vostri nuovi sistemi IT comportino:

Misure quali la crittografia dei dati e l'autenticazione a due fattori

Strategie di mitigazione dei rischi, comprese procedure di backup e ripristino

Audit e aggiornamenti regolari della sicurezza

Formazione sulla sicurezza

Suggerimento: Utilizzate il Modello di piano d'azione per la cybersicurezza di ClickUp per organizzare la vostra strategia di sicurezza aziendale in un formato organizzato e flessibile.

Utilizzando il modello di piano d'azione per la cybersecurity di ClickUp per creare un piano di implementazione della cybersecurity organizzato e dettagliato

5. Aggiornamento dell'infrastruttura IT e dell'architettura aziendale

L'infrastruttura IT è la base di tutto il lavoro IT. Allo stesso modo, un'architettura aziendale obsoleta può causare problemi come la riduzione delle prestazioni del sistema.

Considerate quindi di dedicare una quantità significativa di tempo e di sforzi alla manutenzione e all'ottimizzazione dei vostri sistemi IT. Ad esempio, oggi sempre più aziende stanno migrando verso soluzioni cloud, che tendono ad essere:

Scalabili: Consentono di adattare le risorse in base alla domanda

Consentono di adattare le risorse in base alla domanda Sicure: sono dotate di misure di sicurezza rigorose e di soluzioni di disaster recovery

sono dotate di misure di sicurezza rigorose e di soluzioni di disaster recovery Efficienti dal punto di vista dei costi: di solito hanno un modello di prezzo "pay-as-you-go"

di solito hanno un modello di prezzo "pay-as-you-go" Accessibilità: Consentono di accedere ai dati da qualsiasi luogo, il che li rende adatti ai team remoti

Quando si migra a un cloud, è importante pianificare e supervisionare attentamente l'operazione per garantire un trasferimento dei dati senza interruzioni e prevenire le interruzioni. Utilizzare il Modello di analisi dei bisogni tecnologici di ClickUp per dare maggiore struttura a questo processo.

Valutate le esigenze formative dei vostri dipendenti con il modello di analisi delle esigenze tecnologiche di ClickUp

6. Ridurre i costi per raggiungere gli obiettivi finanziari aziendali

Che si tratti di istruzioni dirette dell'alta direzione o di un'iniziativa interna, la riduzione dei costi è un obiettivo in cui i team IT si imbattono spesso. Di solito devono collaborare con il team finanziario per allineare gli investimenti del reparto IT con gli obiettivi di capacità e fatturato dell'azienda. 💰

Per ridurre le spese, è necessario innanzitutto monitorare e analizzare le spese correnti. Identificate le aree che comportano i costi più elevati e tagliate le spese non necessarie. Cercate di negoziare accordi migliori con i fornitori o di rivedere la vostra strategia di allocazione delle risorse. È possibile liberare alcune risorse implementando Automazione IT .

Con il ClickUp Finance Suite è possibile monitorare facilmente le spese e le scadenze finanziarie, effettuare calcoli automatici basati su dati numerici e monitorare i progressi verso una spesa efficiente.

7. Investite nello sviluppo dei talenti per mantenere i team motivati e competitivi

I professionisti IT di talento di solito non hanno difficoltà a trovare lavori ben pagati, ma devono costantemente aggiornarsi per rimanere competenti.

Uno degli obiettivi fondamentali per molti dipartimenti IT è rivalutare le competenze del personale, identificare le lacune di conoscenza e offrire opportunità di aggiornamento professionale. Investite in programmi di formazione e certificazione e in conferenze. In questo modo, potrete dare al vostro personale IT la possibilità di diversificare le proprie competenze e di rimanere al passo con i tempi.

Un altro vantaggio della formazione è che alleggerisce la pressione dei reclutatori. Invece di cercare nuove assunzioni, potete concentrarvi sulla preparazione dei vostri attuali dipendenti a compiti più impegnativi.

Suggerimento: Utilizzate il Modello di matrice delle competenze IT di ClickUp per mappare visivamente le capacità e le competenze dell'attuale team IT, suddivise per ruolo o reparto, e pianificare i programmi di formazione.

Questo modello è stato progettato per aiutarvi a identificare, tracciare e monitorare le competenze del vostro team

8. Qualità e distribuzione del software

Se il vostro team sviluppa e mantiene un software, il vostro obiettivo potrebbe essere quello di migliorarlo. Questi miglioramenti includono:

L'introduzione di nuove funzionalità o l'aggiornamento di quelle attuali

Abilitazione dell'accessibilità multipiattaforma, ad esempio web o mobile

Mettere a punto il fileprogettazione dell'esperienza utente (UX)* Ridurre i difetti, migliorando i processi di sviluppo e di garanzia della qualità

È ora possibile semplificare l'intero ciclo di vita dello sviluppo con ClickUp . Utilizzatelo per costruire roadmap chiare, pianificare e tenere traccia degli sprint, gestire il backlog e monitorare i progressi. ClickUp integra anche con repository noti come GitHub, GitLab e Bitbucket, consentendo di sincronizzare il lavoro tra le varie piattaforme.

ClickUp può integrarsi con GitHub e oltre 1.000 altri strumenti per semplificare la pianificazione e lo sviluppo

9. Miglioramento continuo e innovazione per l'intera azienda

Indipendentemente dal settore, promuovere una cultura del miglioramento continuo è lodevole. Permette di raggiungere, mantenere e migliorare l'eccellenza operativa. 📈

Il primo passo per raggiungere questi risultati è il monitoraggio dei progressi e delle prestazioni. Dovete definire e tracciare i KPI e raccogliere i dati relativi alle prestazioni il feedback degli utenti fin dall'inizio. È quindi possibile analizzare questi dati per identificare i colli di bottiglia, dando forma al processo decisionale e alla definizione degli obiettivi futuri.

Considerare i gateway per il miglioramento continuo è un ottimo obiettivo a lungo termine, perché in questo modo si espande la vostra capacità di risolvere i problemi e rendere il vostro team IT resiliente.

10. La sostenibilità come parte degli obiettivi IT a lungo termine

Le preoccupazioni ambientali sono sempre più diffuse e fanno pressione sulle aziende affinché siano socialmente responsabili. ♻️

Il settore IT non fa eccezione. Le aziende e i reparti IT possono ridurre il loro impatto ambientale in molti modi. Alcuni obiettivi da considerare sono:

Incoraggiare il lavoro da remoto: Ridurre il pendolarismo per ridurre l'impronta di carbonio Impegnarsi nell'economia circolare: Riutilizzare, riparare e riciclare gli oggetti per massimizzare l'uso efficiente delle risorse e ridurre al minimo i rifiuti Passare alla tecnologia e alla produzione eco-compatibili: Usare hardware e attrezzature che abbiano valutazioni e certificazioni di efficienza energetica ottimali Investire in fonti rinnovabili: Sfruttare l'energia solare o eolica per soddisfare parte o tutto il proprio fabbisogno energetico Ottimizzare il processo di sviluppo: rivedere le pratiche di sviluppo del software in modo che comportino un minor numero di processi ad alta intensità di risorse

Metriche KPI IT da monitorare insieme agli obiettivi del reparto IT

Pur dovendo misurare il più possibile i progressi dei vostri obiettivi, non potete prestare attenzione a tutto. Dovete privilegiare il monitoraggio di alcuni KPI che sono i più rilevanti per i vostri obiettivi attuali. 📚

Di seguito elencheremo alcuni dei tipi di metriche più comuni tra le funzioni IT, che possono essere collegate ad alcuni degli obiettivi discussi in precedenza:

Operativo

Per misurare le prestazioni e l'efficienza operativa, è possibile utilizzare:

Tasso di successo dei progetti: La percentuale di progetti completati in tempo, nel rispetto del budget e delle specifiche

La percentuale di progetti completati in tempo, nel rispetto del budget e delle specifiche Ticket churn: il rapporto tra ticket totali e ticket aperti, che indica la percentuale di attività incomplete

il rapporto tra ticket totali e ticket aperti, che indica la percentuale di attività incomplete Tempo medio di gestione: Quanto tempo serve di solito al team o a un membro del team per completare un'attività o risolvere un problema

Sistemi IT

Utilizzate i seguenti KPI per monitorare lo stato di salute della vostra infrastruttura e del vostro software:

Tempo di attività vs. tempo di inattività: La percentuale di tempo in cui i sistemi o i server sono in funzione vs. non operativi

La percentuale di tempo in cui i sistemi o i server sono in funzione vs. non operativi Utilizzo del server o del cloud: La misura delle prestazioni del sistema

La misura delle prestazioni del sistema Tempo medio di riparazione/recupero: Il tempo solitamente necessario al team IT per risolvere i problemi di sistema

Sicurezza

Questi indicatori riguardano la sicurezza e la governance dei dati misure:

Tempo di recupero/obiettivo di punto: La quantità di tempo o di dati che l'organizzazione può permettersi di perdere in caso di incidente

La quantità di tempo o di dati che l'organizzazione può permettersi di perdere in caso di incidente Giorni dall'ultimo incidente: Quanto tempo è passato dall'ultimo incidente, che trasmette l'efficacia delle strategie di sicurezza implementate

Quanto tempo è passato dall'ultimo incidente, che trasmette l'efficacia delle strategie di sicurezza implementate Numero di vulnerabilità aperte: Utilizzato per monitorare l'esposizione a potenziali minacce

Utilizzato per monitorare l'esposizione a potenziali minacce Tasso di successo del backup: La percentuale di dati sottoposti a backup e il numero di giorni trascorsi dall'ultimo backup

Finanziario

Se l'obiettivo dell'IT è analizzare e ridurre i costi, è possibile monitorare le seguenti metriche:

Spesa IT vs. piano: Quanto del budget IT disponibile state utilizzando e se lo state utilizzando in modo efficace

Quanto del budget IT disponibile state utilizzando e se lo state utilizzando in modo efficace Ritorno sull'investimento **Il confronto tra i guadagni e le perdite derivanti dagli investimenti IT

Soldi risparmiati: La quantità di denaro risparmiata grazie alla negoziazione dei costi, al consolidamento degli strumenti e al passaggio a soluzioni più convenienti

Servizio clienti

Le metriche riportate di seguito indicano il successo dei vostri sforzi di sviluppo e ottimizzazione del software:

Tasso di risoluzione al primo contatto: La percentuale di problemi risolti al primo contatto con il service desk

La percentuale di problemi risolti al primo contatto con il service desk Soddisfazione dell'utente e net promoter score: La misura soggettiva degli utenti di quanto sono soddisfatti del vostro prodotto o servizio e quanto sono propensi a raccomandarlo ad altri

La misura soggettiva degli utenti di quanto sono soddisfatti del vostro prodotto o servizio e quanto sono propensi a raccomandarlo ad altri Tasso di completamento dell'onboarding dell'utente: La percentuale di utenti che completano l'onboarding, che indica la facilità d'uso del vostro software

Risorse umane (HR)

Per valutare l'efficacia della vostra strategia di sviluppo dei talenti IT e degli sforzi di miglioramento della collaborazione, utilizzate le seguenti metriche:

Soddisfazione dei dipendenti: Le sensazioni soggettive dei dipendenti riguardo al loro lavoro

Le sensazioni soggettive dei dipendenti riguardo al loro lavoro Tasso di fidelizzazione dei dipendenti: La percentuale di dipendenti che rimangono nell'organizzazione durante un determinato periodo

La percentuale di dipendenti che rimangono nell'organizzazione durante un determinato periodo Tasso di partecipazione alle riunioni: La percentuale di dipendenti presenti alle riunioni, che indica la volontà di collaborare e partecipare

Come impostare e monitorare gli obiettivi IT con ClickUp

La definizione degli obiettivi IT è un'attività impegnativa e ad alto rischio, ma ClickUp la rende facile come una torta. 😍

Vediamo come sfruttarla al meglio!

Il primo passo consiste nell'annotare tutti i vostri obiettivi IT sul sito di ClickUp Obiettivi di ClickUp per il vostro spazio di lavoro. Aggiungete i nomi, le scadenze e i destinatari, perfezionando i permessi di accesso per ogni obiettivo.

Successivamente, suddividete gli obiettivi in traguardi misurabili. Avete a disposizione quattro tipi di obiettivi:

Numerici Monetario Vero o falso Obiettivi del compito

È anche possibile trascinare le attività esistenti del reparto IT per collegarle agli obiettivi Raggruppare obiettivi simili in cartelle per organizzarli e renderli più gestibili. Ad esempio, se la strategia aziendale generale prevede il lancio di una nuova applicazione mobile nel prossimo trimestre, tutti gli obiettivi e i compiti del team IT possono essere raggruppati in una cartella denominata Obiettivi di lancio dell'applicazione.

È inoltre possibile identificare le aree di progresso chiave per il team aggiungendo Pietre miliari di ClickUp -Il monitoraggio dei piccoli successi mantiene il team motivato.

Man mano che voi e il vostro team IT completate il lavoro, contrassegnate le attività come Done e inserite i risultati all'interno della piattaforma. ClickUp terrà automaticamente traccia dei vostri progressi, trasmettendoli in percentuale. È possibile valutare rapidamente i progressi collettivi e individuali verso ogni obiettivo con schede di valutazione settimanali.

Definite i vostri obiettivi IT e seguite i progressi senza fatica con ClickUp Goals

Misurare i KPI con ClickUp Dashboard

Costruite il vostro Cruscotto ClickUp e tenere traccia dei KPI in tempo reale per l'avanzamento degli obiettivi, le prestazioni, la capacità del team, le statistiche di tracciamento del tempo e qualsiasi altra cosa sia rilevante per il team o il progetto. È dotato di una calcolatrice integrata per i KPI più complessi.

Inoltre, è possibile personalizzare la Dashboard con oltre 50 schede o report diversi. Utilizzate rappresentazioni grafiche come burnup e grafici della velocità per verificare lo stato degli obiettivi IT.

Create la vostra dashboard ClickUp ideale e ottenete una panoramica in tempo reale di tutto il vostro lavoro, dei progressi e delle prestazioni

Lo capiamo: ClickUp ha così tante funzioni che all'inizio può sembrare opprimente da usare. Ecco perché abbiamo preparato numerose Modelli IT per i diversi casi d'uso per assistervi.

Ad esempio, è possibile utilizzare il modello Modello di elenco dei progetti IT di ClickUp è un ottimo punto di partenza per qualsiasi progetto. Dal monitoraggio delle scadenze dei compiti all'allocazione delle risorse, può aiutarvi a mettere in ordine tutti i vostri progetti.

Il Modello di roadmap ClickUp IT è un altro strumento perfetto per i principianti per la pianificazione strategica e la definizione degli obiettivi. Vi aiuta a progettare l'intero itinerario IT su una linea temporale interattiva, completamente adattabile alle mutevoli esigenze aziendali. 🥳

Create piani strategici per le vostre iniziative IT con il modello di roadmap IT di ClickUp

Stabilite e superate gli obiettivi del vostro reparto IT con ClickUp

La definizione degli obiettivi deve essere seguita da un'ampia pianificazione e dal monitoraggio dei progressi. Fortunatamente, uno strumento come ClickUp può rendere tutte queste fasi facilmente superabili. Iscrivetevi a ClickUp e lasciate che vi sostenga durante le vostre attività di pianificazione strategica e oltre. ❣️