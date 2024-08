10 consigli ispiratori su come motivare una squadra

Se state cercando un modo per aumentare la motivazione e le prestazioni del vostro team, non siete soli. A un certo punto, ogni leader si trova ad affrontare la sfida di motivare il proprio team.

Ma il punto è questo: la motivazione non riguarda solo i bonus o i vantaggi dell'ufficio. È più profonda e ha una strategia comprovata alle spalle.

In questo post scopriremo perché la motivazione dei dipendenti è importante, i diversi tipi di motivazione e 10 consigli pratici per ispirare il vostro team.

Tuffiamoci! 🏊

Perché la motivazione del team è importante?

Immaginate un team in cui ogni membro abbraccia con entusiasmo le sfide quotidiane, dove l'entusiasmo e la grinta sono la norma. Questo è il potere della motivazione del team.

La motivazione del team crea una cultura aziendale positiva in cui ogni membro del team sente una profonda spinta a contribuire e ad eccellere. ✨

Quando il team è motivato:

Lavorano più velocemente, in modo più intelligente e realizzano di più in meno tempo

Sono più attenti ai dettagli e producono lavori di alta qualità

È più probabile che lavorino bene insieme e che i conflitti siano minimi

Hanno una maggiore soddisfazione lavorativa e sono più propensi a rimanere nella vostra azienda

Si presentano al lavoro e si impegnano con gli altri, con il risultato di ridurre l'assenteismo

Sono più propensi ad accettare ed eccellere in nuove sfide

Vogliono Da fare per se stessi e per l'azienda nel suo complesso

Tipi di motivazione

Esistono due categorie principali di motivazione: intrinseca ed estrinseca. Entrambe sono importanti per spingere i membri del team a svolgere i loro ruoli, a prosperare e a brillare sul posto di lavoro. Diamo uno sguardo più da vicino a ciascuna di queste categorie.

1. Motivazione intrinseca

La motivazione intrinseca nasce dall'interno: è la gioia o la sfida personale che un membro del team prova quando si impegna in un'attività. Ecco alcuni dei vari tipi di motivazione intrinseca che potrebbero guidare il vostro team:

Motivazione alla competenza: La spinta a migliorare o a padroneggiare un'abilità non per ottenere riconoscimenti esterni, ma per lo sviluppo personale e la soddisfazione di sé

La spinta a migliorare o a padroneggiare un'abilità non per ottenere riconoscimenti esterni, ma per lo sviluppo personale e la soddisfazione di sé Motivazione al raggiungimento: deriva dall'impostazione di obiettivi personali impegnativi e dal crogiolarsi nella gloria di averli raggiunti

deriva dall'impostazione di obiettivi personali impegnativi e dal crogiolarsi nella gloria di averli raggiunti Motivazione creativa: Il desiderio di prendere iniziative, pensare fuori dagli schemi e creare qualcosa di nuovo

Il desiderio di prendere iniziative, pensare fuori dagli schemi e creare qualcosa di nuovo Motivazione attitudinale: La spinta ad agire in modi che si allineano con le proprie convinzioni, etica e principi personali

La spinta ad agire in modi che si allineano con le proprie convinzioni, etica e principi personali Motivazione all'affiliazione: Il desiderio di connettersi e collaborare con gli altri e di provare un senso di appartenenza

2. Motivazione estrinseca

La motivazione estrinseca deriva dall'ottenere ricompense esterne o dall'evitare conseguenze. Ecco come potrebbe apparire nel vostro team:

Motivazione basata sulla ricompensa: la spinta a lavorare grazie a incentivi come bonus, regali o anche feedback positivi da parte dei manager o di altri membri del team

la spinta a lavorare grazie a incentivi come bonus, regali o anche feedback positivi da parte dei manager o di altri membri del team Motivazione basata sulla paura: La spinta ad agire dovuta alla minaccia di perdere il posto di lavoro, di essere retrocessi o di ricevere un feedback negativo per scarse prestazioni di fronte ai colleghi

La spinta ad agire dovuta alla minaccia di perdere il posto di lavoro, di essere retrocessi o di ricevere un feedback negativo per scarse prestazioni di fronte ai colleghi Motivazione basata sul potere: La spinta a lavorare e a scalare i ranghi per ottenere autorità, influenza e controllo

Creare obiettivi personali in ClickUp e impostare traguardi per monitorare il proprio stato

Sia la motivazione intrinseca che quella estrinseca sono utili in vari modi. Teneteli a mente per assicurarvi che il vostro stile di gestione tenga conto di entrambi.

10 consigli su come motivare il proprio team

Mentre alcuni membri del team sono spinti dalla realizzazione personale e dalla passione, altri rispondono meglio alle ricompense esterne e al riconoscimento del loro lavoro.

Utilizzate questi 10 passaggi per creare un ambiente di lavoro equilibrato e sano, in cui entrambi i tipi di motivazione siano riconosciuti e incoraggiati.

1. Impostare obiettivi chiari e condividerli con il team

Uno dei metodi più semplici ed efficaci per motivare il team è quello di fissare obiettivi chiari per il team che siano in linea con i valori o gli oggetti aziendali a breve e a lungo termine. Una volta che siete allineati sul quadro generale, assicuratevi che ogni membro del team sia ben informato su questi obiettivi più ampi e capisca come contribuire a realizzarli.

Senza chiarezza, i membri del team possono trascurare alcune attività o sottovalutarne l'importanza. Ma quando un membro del team ha una chiara comprensione del "perché" di ciò che fa, sarà più motivato a completare le proprie attività. Potrebbero persino fare il passo più lungo della gamba per Da fare un buon lavoro, avvicinando l'azienda al raggiungimento dei suoi obiettivi. 🎯

Creare obiettivi SMART in ClickUp con diversi modi per monitorare lo stato e raggiungere i propri traguardi

Per creare obiettivi aziendali e di team, utilizzare la funzione Il quadro degli obiettivi SMART -Specifici, Misurabili, Raggiungibili, Rilevanti e Limitati nel tempo. Per condividere questi obiettivi con il vostro team, utilizzate un'adeguata impostazione degli obiettivi e strumento per il monitoraggio degli obiettivi .

Questi strumenti consentono di:

Personalizzaremodelli di impostazione degli obiettivi per ottimizzare i processi

Suddividete le attività cardine più grandi in obiettivi più piccoli e gestibili lungo il percorso

Collegate ogni obiettivo direttamente alle attività assegnate ai membri del teamMonitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi !

Motivare il team per favorire la collaborazione e la crescita aziendale

Non c'è dubbio che sapere come motivare un team può migliorare le prestazioni e la fidelizzazione dei dipendenti. Provate queste strategie per trovare quelle che risuonano meglio con il vostro team e perfezionatele se necessario. Con il tempo, trasformerete il vostro team in un gruppo motivato e performante.

