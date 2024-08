10 modelli IT per manager tecnologici e team IT

Gestione delle operazioni IT all'interno dell'organizzazione è un processo complesso. Il numero di progetti, tra cui lo sviluppo di software, i processi di helpdesk e le segnalazioni di bug, richiede tempo e lavoro richiesti.

Non sarebbe bello evitare di ricominciare da zero ogni volta che si presenta un nuovo progetto IT, una presentazione, un sito web o un prodotto tecnologico? È proprio qui che entrano in gioco i modelli.

Indipendentemente dal tipo di organizzazione che gestite, i responsabili IT e i team IT di tutti i settori potranno contare su lanci di progetti più rapidi, efficienti e snelli grazie ai potenti modelli incentrati sull'IT contenuti in questa guida.

Sia che si tratti di creare presentazioni in PowerPoint o di realizzare di conoscenza questi modelli vi faranno risparmiare tempo, energia e mal di testa.

Che cos'è un modello IT?

I modelli IT aiutano i gestori del team tecnologico a standardizzare e semplificare i processi e i flussi di lavoro, delineando rapidamente il lavoro necessario per lo sviluppo di un software o la manutenzione di una tecnologia.

Per un'azienda di software o un'agenzia di web design, ciò potrebbe significare una migliore organizzazione dei processi e dei flussi di lavoro sviluppo di software e SaaS processo. Per un helpdesk, potrebbe essere incentrato su ticket e monitoraggio dei problemi .

I nuovi filtri misti della dashboard di ClickUp consentono di personalizzare ulteriormente i gruppi con gli operatori "e" e "o"

I modelli IT sono semplici documenti o fogli di calcolo che aiutano le organizzazioni a creare ed eseguire procedure operative standard. Un documento preimpostato garantisce la definizione dei dettagli, aiutando i colleghi e le parti interessate a rimanere sulla stessa pagina per quanto riguarda il formato e la struttura del documento.

Il modello giusto può anche aiutare a comunicare con i clienti. Una società di software può usare un modello per delineare i servizi offerti ai client in un pacchetto standard, ad esempio. Ciò contribuisce a far apparire il progetto più snello e professionale, mentre il team beneficia di un maggiore controllo e di una maggiore standardizzazione.

I Teams possono usare il modello giusto per aiutare il loro team IT a pianificare il futuro, sapendo esattamente cosa aspettarsi la prossima volta che si verifica un problema o che è necessario costruire un'app.

Cosa rende un buon modello IT?

Modelli diversi sono utili per soluzioni diverse. Di conseguenza, può essere difficile definire con esattezza ciò che rende un buon modello IT. Detto questo, le opzioni migliori hanno alcune caratteristiche comuni, come quelle che seguono:

Facilità per l'utente: Tutti i membri del team devono essere in grado di utilizzare il modello con facilità e sicurezza, sapendo esattamente in che modo possono trarne vantaggio

Tutti i membri del team devono essere in grado di utilizzare il modello con facilità e sicurezza, sapendo esattamente in che modo possono trarne vantaggio **Integrazione con il project management: l'ideale è che il modello si integri direttamente con il sistema di gestione dei progettiproject management per lo sviluppo del web ostrumento di sviluppo appche consente agli utenti di creare attività o di trasformare un'idea in un progetto più ampio

$$$a basso (o nullo) costo: Il modello che utilizzate dovrebbe essere gratis con lo strumento che avete scelto o offrire una demo che vi permetta di testarlo prima di impegnarvi

Il modello che utilizzate dovrebbe essere gratis con lo strumento che avete scelto o offrire una demo che vi permetta di testarlo prima di impegnarvi Funzionalità/funzione di collaborazione: Un buon modello aiuta il team a modificare il contenuto insieme e a collaborare per l'esecuzione

I 10 migliori modelli IT gratis per i gestori di tecnologia e i team IT

È ora di entrare nello specifico. Che siate un'azienda di software che vuole semplificare i processi di agenzia o un'organizzazione alla ricerca di soluzioni IT migliori, i modelli di questa guida aiuteranno la vostra azienda a raggiungere gli obiettivi tecnologici più importanti.

1. Modello di elenco dei progetti IT di ClickUp

L'Elenco dei progetti IT di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a gestire e monitorare i progetti IT.

Indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda, è probabile che il team tecnologico abbia molti lavori da svolgere. Il Modello di elenco dei progetti IT di ClickUp aiuta i team leader a monitorare i progetti e a rispettare le scadenze.

È l'opzione perfetta per visualizzare e gestire il portfolio dei progetti o per contribuire a migliorare la gestione delle risorse umane software di biglietteria per il vostro desk dei servizi IT.

Il modello è composto da tre visualizzazioni principali:

La visualizzazione Riepilogo/riassunto offre una panoramica immediata dei progetti. È possibile controllare variabili come le date di scadenza,livelli di priorità, lo stato e il livello di impatto per prendere rapidamente decisioni strategiche

La panoramica dei processi fornisce le stesse informazioni, ma le organizza in base allo stato attuale. Si può usare per collegare i progetti ai team e monitorare le attività in sospeso in ogni fase

La visualizzazione Calendario crea un costruttore di progetti e una panoramica basata sulla data. È un ottimo strumento per approfondire i piani a lungo termine e le panoramiche delle capacità in un determinato mese

Combinate, queste visualizzazioni offrono alla vostra azienda una panoramica di tutti i progetti per facilitare la gestione e il flusso di lavoro.

2. Modello di gestione agile ClickUp Scrum

Modello di gestione del progetto Agile Scrum di ClickUp

Un approccio agile può essere una salvezza quando si sviluppano software, siti web o soluzioni SaaS. Modello di gestione Agile Scrum di ClickUp vi aiuta a eseguire e semplificare il vostro approccio.

C'è un motivo per cui l'agilità ha preso il sopravvento come metodo dominante sviluppo di progetti per la maggior parte delle aziende. Ma la sua esecuzione può essere difficile per le organizzazioni che si stanno appena abituando a questo concetto. Questo modello completo può aiutare, grazie a un intervallo di funzionalità/funzioni e visualizzazioni che includono:

Un diagramma di flusso delle cerimonie e degli eventi su lavagna online che ha lo scopo di mantenere il flusso del software in movimento

Una visualizzazione su lavagna dei vari passaggi primaverili, tra cui il piano, le riunioni di standup, le revisioni e le retrospettive

Un modulo per la richiesta di prodotti che vi aiuta a ottimizzare le soluzioni che state costruendo grazie al feedback esterno sulle funzionalità/funzione

Un costruttore di backlog di prodotto che consente di tenere traccia delle funzionalità/funzione che potrebbero essere in ritardo sulla tabella di marcia

Una visualizzazione per il monitoraggio dei bug che ha lo scopo di proteggere la vostra app da potenziali problemi futuri

Un elenco di test per assicurarsi che il vostro software funzioni senza problemi

Ma soprattutto, molte di queste visualizzazioni e funzionalità/funzione sono già precostituite e pronte per la presentazione. Ciò significa che potete creare presentazioni in PowerPoint e altre presentazioni professionali in pochi minuti per tenere informati gli stakeholder sulle vostre app.

3. Modello di elenco della sicurezza informatica di ClickUp

Riducete al minimo i rischi e gestite i vostri sistemi in modo più efficiente con il modello di sicurezza IT di ClickUp

Il Modello di elenco per la sicurezza informatica di ClickUp mira a mantenere i vostri dati al sicuro monitorando e visualizzando le vostre iniziative di sicurezza, monitorando le prestazioni del sistema e aiutandovi a coordinare i vostri team per proteggere l'organizzazione dal punto di vista tecnologico.

Si inizia con stati personalizzati che monitorano le potenziali minacce attive e i lavori richiesti per mitigarle. Da qui, si ottengono vari log visivi sui bug e sulle minacce che potrebbero essere nell'elenco da risolvere in futuro. I campi personalizzati consentono di aggiungere attributi per gestire meglio le iniziative.

Ma ancora una volta, come per molti modelli di ClickUp, sono le visualizzazioni e le integrazioni a renderlo un download indispensabile per il vostro team di sicurezza.

Per quanto riguarda le visualizzazioni, è possibile raggruppare attività e iniziative per tipo di risorsa, funzione di sicurezza e altri parametri. Le integrazioni con gli strumenti di project management e di collaborazione possono spostare i problemi di sicurezza del software dalla panoramica a un piano attuabile per risolverli.

4. Modello di rapporto sugli incidenti IT di ClickUp

Documentate, monitorate e risolvete gli incidenti in modo rapido ed efficiente con il modello di reportistica sugli incidenti IT di ClickUp

Se il vostro team non li gestisce bene, gli incidenti tecnologici possono mandare in tilt il vostro sito web, la vostra app o addirittura l'intera azienda. Il Modello di reportistica sugli incidenti IT di ClickUp aiuta a mantenere l'integrità operativa mentre si lavora alla risoluzione degli incidenti.

Voi e il vostro team IT potete inserire e tenere traccia degli incidenti ad alto livello, tra cui:

Il reparto

Il dipendente che ha segnalato l'incidente

Il tipo di incidente, che può essere personalizzato in base alla vostra azienda e alle vostre operazioni

La sensibilità dei dati, che consente di dare priorità agli incidenti relativi ai dati sensibili

Il potenziale impatto negativo sul software o sul sito web e sull'azienda nel suo complesso

Raccomandazioni su come risolvere l'incidente

Questo modello include attività standard da fare che possono essere personalizzate per garantire che l'azienda intraprenda tutti i passaggi necessari per la risoluzione. La funzionalità avanzata di monitoraggio del tempo consente di monitorare il tempo necessario per la risoluzione di un problema, che può informare i piani d'azione per gli incidenti futuri.

5. Modello ClickUp per il monitoraggio dei bug e dei problemi

Ottimizzate il monitoraggio di bug e problemi con la soluzione collaborativa di ClickUp

Il Modello di monitoraggio dei bug e dei problemi di ClickUp aiuta i team IT a trovare e risolvere bug e altri problemi per le soluzioni di siti web, software e app. Molteplici visualizzazioni, stati personalizzati e un flusso semplificato consentono ai professionisti IT di standardizzare il processo.

La funzionalità/funzione visualizzata è una lavagna online che illustra il modo in cui la vostra azienda o agenzia gestisce e risolve i bug. L'Elenco principale dei difetti offre una panoramica dei problemi aperti, bloccati, assegnati e in corso. È possibile espandere ogni elenco per visualizzare in modo approfondito ogni bug e i passaggi necessari per risolverlo.

E questo è solo l'inizio. La schermata Limiti e soluzioni aiuta a capire esattamente cosa le soluzioni possono o non possono supportare. Un modulo integrato per la reportistica dei bug fa confluire i nuovi problemi direttamente nel vostro flusso di lavoro, mentre un documento di triage precostituito delinea il processo da seguire quando uno di questi nuovi bug entra nel sistema.

6. Modello di ClickUp Backlog & Sprints

ClickUp piano di sprint il modello aiuta a gestire le operazioni e le integrazioni in un unico posto con viste precostituite, stati personalizzati, campi personalizzati, documenti e altro ancora!

Il backlogging è una parte cruciale del processo di sviluppo e progettazione agile, e il modello Modello di backlog e sprint di ClickUp mantiene il processo semplice. Utilizzatelo come modello di strumento di mappatura dei processi per far risparmiare tempo al team e tenere tutti aggiornati.

Questo modello può essere un grande vantaggio per le aziende di software che lavorano continuamente a nuove versioni. Inserite variabili come la scadenza, la priorità e la durata stimata necessaria, quindi assegnate punti di mischia front-end e back-end. A ogni check-in è possibile monitorare lo stato di avanzamento, anche attraverso un misuratore di fiducia che indica se l'attività è sulla buona strada per essere completata nei tempi previsti.

7. Modello di note di rilascio di ClickUp

Utilizzate il modello di note di rilascio di ClickUp per assicurarvi che tutti siano sulla stessa pagina quando documentate le modifiche e gli aggiornamenti del prodotto

Con il modello Modello delle note di rilascio di ClickUp è possibile semplificare uno dei maggiori grattacapi che i team di sviluppo devono affrontare: far sapere a tutti cosa è cambiato nell'ultima versione delle soluzioni per le app o del design del sito web.

Il modello consente di delineare le nuove funzionalità/funzioni e le correzioni dei bug presenti nella nuova versione. Con questo modello, chiunque utilizzi le vostre soluzioni sa cosa aspettarsi e può facilmente fare riferimento alle note di rilascio in qualsiasi momento.

Poiché questo modello si trova all'interno di ClickUp Docs, comprende collaborazione in tempo reale funzionalità/funzione. Più membri del team possono collaborare per creare il contenuto e renderlo pronto per la presentazione a chiunque abbia bisogno di vederlo.

8. Modello di segnalazione di bug ClickUp

Utilizzate il modello di segnalazione dei bug di ClickUp per assicurarvi che tutti siano sulla stessa pagina quando identificate e risolvete i problemi del software

Come funzionalità/funzione centralizzata per i team IT che desiderano snellire il proprio lavoro, pochi modelli battono il modello Modello di segnalazione dei bug di ClickUp .

Si tratta di un semplice report di una pagina che i membri del team possono utilizzare per delineare il contesto di base e i problemi connessi a un bug che loro stessi (o altri membri dell'organizzazione) hanno riscontrato nelle soluzioni o nel sito web. Include anche un costruttore di attività che crea e assegna chiari passaggi successivi.

Ma questo modello offre una funzione più preziosa della semplice identificazione di ogni singolo bug che potrebbe nascondersi nelle vostre soluzioni. È possibile utilizzarlo anche per ottenere una visione più olistica, basata sulla Sequenza, di tutti i problemi che devono essere risolti, aiutandovi a definire meglio le priorità delle correzioni necessarie per mantenere le vostre soluzioni funzionanti senza problemi.

9. Modello di caso di test ClickUp

Il modello per i casi di test di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a monitorare lo stato dei casi di test.

La creazione di un software non si completa senza un'estesa attività di test che ne garantisca la stabilità, la sicurezza e l'esito positivo. Sia che siate un'agenzia che lavora per conto dei client, sia che forniate servizi IT interni, Modello di casi di test di ClickUp vi aiuta a migliorare e semplificare i test.

Il modello è un costruttore di casi di test che standardizza l'intero processo. Oltre a delineare alcune informazioni di base, come la data e la release del software, è possibile inserire i parametri di base del test (ad esempio, il tentativo di accedere alla nuova applicazione di marketing) e i suoi risultati.

Si può anche andare oltre questo processo. La sezione Dettagli sui risultati del case builder consente di aggiungere ogni sfumatura del test, compresi i risultati attesi, i risultati effettivi e un indicatore di superamento del test. In questo modo, tutti i membri del team possono vedere esattamente cosa devono fare per migliorare il prodotto.

10. Modello di registro delle modifiche al software ClickUp

Il modello di registro delle modifiche software di ClickUp vi aiuta a tenere traccia di tutte le attività software in un unico posto

Il Modello di registro delle modifiche al software ClickUp permette di fornire al team un account di ciò che è cambiato esattamente con ogni rilascio e aggiornamento, consentendo ai membri del personale IT di approfondire le sfumature di tali aggiornamenti nel momento in cui un esperimento o un rilascio va storto.

Si tratta di una tabella semplice, che include sezioni come numero di modifica, tipo di modifica, descrizione, stato, priorità e titolare. Ma ciò che rende questo modello davvero unico è la sua capacità di integrarsi con la più ampia infrastruttura di ClickUp.

Improvvisamente, la tabella statica può diventare dinamica, grazie alle dipendenze. Anche le attività possono uscire direttamente dal registro delle modifiche. Rimane una panoramica di base, ma aggiunge funzionalità/funzione aggiuntive per migliorare la facilità d'uso e l'interattività di tutto il team.

Potenziate le operazioni e lo sviluppo con i modelli di tecnologia dell'informazione di ClickUp

Non possiamo sopravvalutare la differenza che il modello giusto può fare per i vostri servizi e le vostre procedure tecnologiche. Se riuscite a non dover ricominciare da zero ogni volta e a concentrarvi sui dati e sui contenuti di un modello prestabilito, avete già vinto.

E questo prima ancora di parlare della differenza che il modello giusto può fare per i vostri servizi tecnologici e le vostre procedure Software di gestione IT può fare, soprattutto quando questo software include un costruttore di modelli e una libreria estesa.

Tra le molte soluzioni disponibili, ClickUp si distingue. Forse per le funzionalità di project management, le capacità di collaborazione e il design intuitivo dell'interfaccia utente. O forse è la versione gratis a cui potete iscrivervi per testare la nostra app e i nostri modelli senza alcun impegno.

Qualunque cosa sia, è il momento di provare ClickUp per la vostra organizzazione e di ottimizzare i lavori richiesti dalla tecnologia. Pronti per iniziare? Create il vostro account gratis sul nostro sito web oggi stesso!