11 modelli gratuiti di registro e tracciamento dei problemi in Excel e ClickUp

Indipendentemente dal prodotto o dal servizio che offrite, ogni giorno si presentano dei problemi che voi e il vostro team dovete affrontare. Sia che si tratti di un cliente insoddisfatto o di una consegna andata persa, avrete bisogno di un software di tracciamento dei problemi e strumenti per gestire questi problemi in modo efficiente.

Uno dei modi migliori per gestire i problemi è un modello di tracciamento dei problemi. Che si tratti di tenere sotto controllo il feedback dei clienti o di identificare e risolvere rapidamente i bug, un sistema affidabile può fare la differenza.

Fortunatamente, esistono molti modelli che possono aiutarvi a fare questo. In questo articolo esploreremo alcuni dei nostri modelli di tracciamento dei problemi preferiti, dalla gestione del servizio clienti alla sicurezza informatica, in modo che possiate trovare lo strumento perfetto per il vostro team!

Che cos'è un modello di tracciamento dei problemi?

Un modello di tracciamento dei problemi è uno strumento che semplifica la catalogazione dei problemi da parte dei team, la pianificazione delle strategie di mitigazione e, infine, la risoluzione dei problemi.

Come in tutti i progetti, di tanto in tanto si verificano dei problemi. Questi possono includere funzionalità che non funzionano come previsto, bug nel software o reclami dei clienti.

Lo scopo di un modello di tracciamento dei problemi è quello di gestire questi problemi del progetto e di seguirne l'andamento fino alla loro risoluzione. In questo modo, il team può affrontare rapidamente e facilmente i problemi che si presentano, senza rischiare di lasciarli irrisolti per troppo tempo.

Cosa rende un buon modello di Issue Tracker?

I migliori modelli di issue tracker condividono tutti alcuni attributi chiave. Per essere un modello di issue tracker efficace, dovrebbe essere:

facile da capire : Un'ottima interfaccia utente dovrebbe consentire alle persone di trovare ciò di cui hanno bisogno a colpo d'occhio.

: Un'ottima interfaccia utente dovrebbe consentire alle persone di trovare ciò di cui hanno bisogno a colpo d'occhio. Personalizzabile : Le viste multiple rendono il modello adattabile alle vostre esigenze.

: Le viste multiple rendono il modello adattabile alle vostre esigenze. Smart : Consentire una facilel'inserimento dei dati che si adatta perfettamente ai vostri flussi di lavoro.

: Consentire una facilel'inserimento dei dati che si adatta perfettamente ai vostri flussi di lavoro. Azionabile: Includere spazi per i membri del team per capire qual è il problema e cosa devono fare per risolverlo.

11 dei migliori modelli di tracciamento dei problemi

Le aziende affrontano ogni giorno problemi di ogni tipo. Ecco una raccolta di 11 modelli che possono aiutarvi a gestire la maggior parte di essi.

1. Modello di tracciamento dei problemi di ClickUp

Scarica questo modello

A volte non serve nulla di troppo sofisticato. Modello di tracciamento dei problemi di ClickUp è semplice, facile da usare e perfetto per quasi tutti i team. Ciò rende questo modello particolarmente adatto come cavallo di battaglia per diversi team.

Tuttavia, il fatto che sia un modello di base non significa che non abbia qualche asso nella manica. Per esempio, il modello Issue Tracker ha diverse visualizzazioni uniche. Con un clic su un pulsante, può passare da un diagramma di Gantt a una visualizzazione a elenco, in base alle vostre preferenze.

Inoltre, è dotato di tutte le colonne di informazioni più importanti di cui potreste aver bisogno per tenere traccia dei problemi di gestione del progetto in tempo reale. Queste includono:

Priorità del compito

Personale assegnato

Data di inizio

Data di scadenza

Dipartimento

Questo modello è anche completamente personalizzabile. Quindi, se vedete qualcosa di cui avete bisogno (o non avete bisogno), è abbastanza semplice apportare le modifiche.

Se siete alle prime armi con i modelli di tracciamento dei problemi o avete semplicemente bisogno di qualcosa per gestire le attività del vostro team del prodotto non cercate oltre: questo è il template perfetto per voi! Scarica questo modello

2. Modello di tracciatore di problemi a livello di rischio di ClickUp

Scarica questo modello

Il Modello di tracciatura dei problemi del livello di rischio di ClickUp è la soluzione ideale per i team che hanno bisogno di definire le priorità dei loro compiti e di assicurarsi che gli elementi più importanti vengano affrontati per primi.

Questo modello offre ai team una panoramica semplificata delle attività più critiche, consentendo loro di concentrarsi prima su quelle. La possibilità di riformattare rapidamente il modello in diverse viste (ad esempio, diagrammi di Gantt o visualizzazione a elenco) aggiunge ulteriori funzionalità che rendono ancora più facile la gestione delle attività di tutti i livelli di rischio.

Il Risk Level Issue Tracker è inoltre dotato di tutte le colonne essenziali necessarie, per cui dovrebbe bastare davvero poco per scaricare questo modello e renderlo un elemento chiave del funzionamento del vostro team.

Scoprite come potete tenere sotto controllo i problemi dei vostri prodotti scaricando oggi stesso il nostro modello di tracciatore di problemi a livello di rischio. Scaricate questo modello

3. Template ClickUp per il tracciamento di bug e problemi

Scarica questo modello

È un dato di fatto che i bug non piacciono a nessuno, soprattutto quando sono presenti nel vostro software. Fortunatamente, con il programma ClickUp Bug & Issue Tracking Template è più facile che mai eliminare i bug che si presentano durante il processo di sviluppo.

Questo modello rende la possibilità di segnalare, tracciare e risolvere i bug il più indolore possibile per il vostro team. Invece di affidarsi a complicati fogli di calcolo o a messaggi informali su Slack, questo modello centralizzato può essere il modo migliore per il vostro team di avere i bug conosciuti sul radar e risolverli rapidamente.

Con questo modello, potete sfruttare la forza dell'organizzazione e del lavoro di squadra per ridurre i problemi del vostro software. Per esempio, potete lavorare in diversi reparti per ottimizzare i vostri sforzi di eliminazione dei bug. Il servizio clienti può segnalare i bug noti segnalati dagli utenti, i team di prodotto possono misurare il livello di rischio e il livello di sicurezza creare rapporti sui bug e i team di ingegneri possono occuparsi subito dei bug più importanti.

Inoltre, questo modello consente di avere più viste, in modo che tutti i bug e i problemi siano monitorati in un unico posto. Questo modello è dotato delle seguenti viste:

Vista elenco : Visualizza le attività aperte e le organizza per priorità, punti Scrum e altro.

: Visualizza le attività aperte e le organizza per priorità, punti Scrum e altro. Vista scheda : Utilizza un drag-and-dropLavagna Kanban per tenere traccia della posizione delle correzioni dei bug nella pipeline.

: Utilizza un drag-and-dropLavagna Kanban per tenere traccia della posizione delle correzioni dei bug nella pipeline. Vista del carico di lavoro : Per vedere i carichi di lavoro del team, in modo da poter evitare i colli di bottiglia prima che si verifichino.

: Per vedere i carichi di lavoro del team, in modo da poter evitare i colli di bottiglia prima che si verifichino. Vista dei moduli : Trovate tutti i vostrisegnalazioni di bug inviate in un unico posto.

: Trovate tutti i vostrisegnalazioni di bug inviate in un unico posto. Vista temporale: Pianificate le iniziative del vostro team su una linea temporale, in modo che tutti sappiano esattamente come e quando arriverete dall'obiettivo A all'obiettivo B.

Quindi, se volete un software che funzioni senza intoppi, abbinate questo modello a un ottimo software per il tracciamento dei bug e sarete liberi da bug in pochissimo tempo! Scarica questo modello

4. Modello di segnalazione di bug ClickUp

Scarica questo modello

Spesso i bug vengono trovati nei momenti più inopportuni. Quando si sta facendo altro, l'ultima cosa che si vuole fare è creare un rapporto dettagliato sui bug per il proprio team.

Ecco perché abbiamo creato la funzione Modello di segnalazione di bug ClickUp .

ClickUp Bug Report Template è la soluzione ideale per i team che hanno bisogno di un modo semplice e diretto per segnalare, tracciare e dare priorità ai bug.

Questo modello di segnalazione di bug include domande dettagliate che consentono di segnalare il problema in modo rapido e accurato. Include informazioni quali:

Dettagli sulla data di comparsa del bug

La piattaforma su cui si è verificato

Funzionalità interessate

Passi per replicare

Inoltre, questo modello è completamente personalizzabile. Quindi, se avete altre informazioni che devono essere tracciate con ogni segnalazione di bug, potete aggiungerle facilmente.

Assicuratevi che il vostro prodotto funzioni senza problemi aggiungendo il nostro modello di segnalazione di bug oggi stesso! Scarica questo modello Avete bisogno di ulteriore aiuto per la gestione dei prodotti? Date un'occhiata a questi 20 modelli di gestione del prodotto per avere ancora più bontà nella gestione dei prodotti.

5. Modello di tracciamento dei problemi per la gestione del servizio clienti ClickUp

Scarica questo modello

Ci sono poche cose più difficili di un buon servizio clienti. Ci vogliono tempo, pazienza e risorse per far sì che i clienti trovino una soluzione soddisfacente a qualsiasi problema li affligga.

Un modo per dare ai team di assistenza clienti una marcia in più è quello di dotarsi degli strumenti organizzativi giusti. Il Modello di tracciamento dei problemi per la gestione del servizio clienti di ClickUp può fare proprio questo.

I rappresentanti del servizio clienti possono usare questo modello per organizzare tutti i clienti, i feedback e le priorità in un unico posto. Inoltre, possono tenere traccia delle valutazioni di soddisfazione dei clienti, creare ticket e collaborare con altri team o reparti per risolvere i problemi.

Non rendete ancora più difficile un lavoro già difficile. Iniziate a implementare il modello di tracciamento dei problemi di ClickUp Customer Service Management e date ai vostri team di assistenza clienti tutto l'aiuto di cui hanno bisogno per fornire il servizio indimenticabile che i clienti si aspettano. Scarica questo modello

6. Monitoraggio della salute dei clienti dell'agenzia ClickUp di Zenpilot

Scarica questo modello

Nel mondo delle agenzie, rimanere al corrente dei problemi dei clienti è fondamentale per mantenere solide relazioni e per aumentare la soddisfazione dei clienti. È qui che il ClickUp Agency Client Health Tracker da Zenpilot Template viene fornito. Questo modello personalizzabile consente alle aziende di monitorare lo stato di salute dei loro rapporti con i clienti in un'unica comoda posizione, rendendo più facile la gestione delle informazioni sui clienti e la gestione di qualsiasi problema che si presenti.

Con ClickUp Agency Client Health Tracker, le agenzie possono tenere traccia di dati importanti come i livelli di soddisfazione dei clienti, i punti di contatto e i feedback. Queste informazioni sono fondamentali per identificare potenziali problemi prima che diventino gravi, consentendo alle aziende di agire in modo proattivo e di mantenere i clienti soddisfatti. Con tutti questi dati archiviati in un unico luogo, è facile identificare schemi e tendenze, consentendo alle aziende di ottimizzare i propri servizi e migliorare la soddisfazione complessiva dei clienti.

Incorporando il Client Health Tracker di ClickUp Agency nel processo di tracciamento dei problemi della vostra agenzia, sarete in grado di ottimizzare i flussi di lavoro e di tenere sotto controllo i problemi dei clienti che si presentano. Scarica questo modello

7. Modello di sicurezza informatica ClickUp

Scarica questo modello

Uno dei problemi più importanti per qualsiasi prodotto digitale è la sicurezza informatica. Con un numero sempre maggiore di informazioni archiviate nel cloud, le aziende e i clienti devono essere certi che vengano implementate tutte le misure di sicurezza.

Tuttavia, tenere il passo con questo grande problema è particolarmente difficile per le aziende più piccole. Per contribuire a garantire la sicurezza dei vostri dati, abbiamo creato il Modello di sicurezza informatica ClickUp .

Questo modello viene fornito preformattato con le informazioni più aggiornate parametri di sicurezza raccomandati da The Centro per la sicurezza in Internet (CIS). Utilizzando questo modello, il team IT può assicurarsi che vengano adottate tutte le precauzioni necessarie per mantenere i dati al sicuro.

Inoltre, grazie alla comoda visualizzazione a tabellone, è possibile vedere quali iniziative di sicurezza sono in atto, in corso o non ancora avviate. In questo modo, è possibile pianificare una tabella di marcia realistica per mantenere il prodotto protetto e sicuro. Scaricate questo modello

8. Modello di registro dei problemi di consegna di ClickUp

Scarica questo modello

Il Modello di registro dei problemi di consegna di ClickUp è uno strumento prezioso per i team che devono tenere traccia dei problemi di consegna.

Con questo modello è possibile monitorare e gestire eventuali ritardi o discrepanze nel processo di spedizione. Questo include il monitoraggio dello stato attuale di ogni ordine, la registrazione di eventuali problemi che si verificano durante il trasporto e la fornitura di informazioni dettagliate su eventuali ritardi.

Questo vi aiuterà a gestire qualsiasi problema della catena di approvvigionamento e vi fornirà un registro unico dei problemi da cui attingere dati per esaminare la capacità della vostra azienda di consegnare i prodotti. Potete quindi utilizzare questi dati per cercare di ottimizzare la velocità e l'affidabilità per creare un servizio ancora migliore. Scarica questo modello

9. Modello di modulo di feedback ClickUp

Scarica questo modello

I grandi prodotti si costruiscono a partire da un feedback ancora migliore. Perché, siamo onesti, all'inizio nulla è perfetto.

Perciò, se volete assicurarvi che il vostro prodotto sia il migliore possibile, avete bisogno di un modo semplice per raccogliere, archiviare e analizzare i feedback dei clienti in un unico, comodo posto.

Ebbene, non cercate altro che il Modello di modulo di feedback ClickUp .

Questo modello è un modo fenomenale per i team di raccogliere e gestire i feedback dei clienti. Vi consentirà di raccogliere in modo efficiente i feedback dei clienti e di rispondere più facilmente e tempestivamente, apportando miglioramenti sulla base delle informazioni fornite. Scarica questo modello

10. Modello di help desk ClickUp

Scarica questo modello

Non c'è niente di più salato per un cliente che dover aspettare una soluzione. Se passano anche solo un paio di giorni mentre il loro ticket è in attesa di essere risolto, un piccolo inconveniente può diventare una vera e propria perdita di affari.

Per evitare questo risultato, è necessario un help desk pronto a ricevere e risolvere i ticket il prima possibile.

Il Modello di help desk ClickUp è la scelta ideale per aiutarvi a farlo. Con questo modello è possibile organizzare, dare priorità e gestire le richieste dei clienti prima che si trasformino in grossi problemi. Questo dovrebbe aiutarvi a guadagnare punti con i vostri clienti e a raggiungere gli obiettivi prefissati oKR di successo del cliente .

Inoltre, grazie alla capacità di assegnare i compiti ai vari membri del team in modo rapido ed efficiente, i vostri clienti riceveranno le loro soluzioni in modo tempestivo. Quindi, quello che potrebbe essere un aspetto negativo agli occhi dei vostri clienti, può essere un'opportunità per dimostrare che, quando qualcosa va storto, voi li coprirete le spalle. Scarica questo modello

11. Modello di tracciamento dei problemi del laboratorio Modello di Excel

Tramite Template Lab

Excel può non sembrare troppo moderno, ma non si può negare la potenza di questo sistema. Excel è stato per decenni il modo più importante per tenere traccia dei problemi, e per una buona ragione.

Se voi e il vostro team vi sentite a vostro agio con il sistema Excel e volete un modello di tracciamento dei problemi che si integri con esso, allora questo modello è quello che fa per voi.

Come la maggior parte dei modelli di Excel, questo modello è piuttosto semplice. È dotato di punti da aggiungere:

Una dichiarazione del problema

Numero ID

Il nome del proprietario

L'eventuale risoluzione

La data di risoluzione

Inoltre, è abbastanza facile aggiungere o rimuovere colonne secondo le necessità.

Quindi, se siete già nell'ecosistema di Excel, dovete provare questo semplice modello. Scaricate questo modello

Risolvete il tracciamento dei problemi con i modelli di tracciamento dei problemi!

Il giusto modello di tracciamento dei problemi può fare la differenza quando si tratta di tenere traccia dei problemi dei vostri prodotti.

Che si tratti di un piccolo team o di una grande azienda, c'è una soluzione per il tracciamento dei problemi che può soddisfare le vostre esigenze e aiutarvi a tenere traccia di ogni potenziale problema in modo rapido e semplice.

Un modo per ottenere il massimo dai vostri modelli è crearli e utilizzarli in ClickUp, che dispone di migliaia di modelli predefiniti che funzionano tutti nel nostro ecosistema. Ciò significa che è possibile importare ed esportare facilmente i dati, automatizzare i processi e collegare il monitoraggio dei problemi ai flussi di lavoro.

Non lasciate che i problemi rallentino lo sviluppo del vostro prodotto. Iniziate oggi stesso con ClickUp e create un'esperienza impeccabile per i vostri clienti.