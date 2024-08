20 Migliori software, strumenti e soluzioni per il tracciamento delle cimici nel 2024

Ogni software si imbatte di tanto in tanto in qualche bug. 🐜

Sebbene sia essenziale individuarli, sappiamo che è ancora più fastidioso scavare in una tonnellata di registri per trovare il bug e determinarne la causa.

Da fare, quindi, per sbarazzarsi di queste piccole creature senza perdere produttività ?

Utilizzando un software di monitoraggio dei bug!

Gli strumenti di monitoraggio dei bug aiutano a gestire i bug del software in ogni fase del ciclo di vita, dalla scoperta del bug alla sua risoluzione. In questo articolo vedremo perché avete bisogno di un software di monitoraggio dei bug e metteremo in evidenza i 20 migliori strumenti di monitoraggio che potete utilizzare oggi.

schiacciamo un po' di bug!

I vantaggi del software per il monitoraggio dei bug

I bug sono errori o difetti riscontrati in qualsiasi sistema informatico o pezzo di codice che impediscono al software di funzionare correttamente o del tutto. Sono estremamente comuni nello sviluppo del software, con i team che producono regolarmente nuovo codice.

Purtroppo i bug rimangono nel software finché qualcuno non li elimina manualmente. Ecco perché il software di monitoraggio dei bug è fondamentale per i team di sviluppo software.

Il monitoraggio dei bug aiuta i team a tenere d'occhio i problemi che provengono da un numero infinito di parti. Se i bug vengono lasciati irrisolti, possono causare pagine rotte, strumenti di checkout o dati non salvati. Tutto ciò che ne consegue sono clienti insoddisfatti, perdite di fatturato e una significativa perdita di reputazione della vostra azienda

Quali sono quindi i migliori strumenti di monitoraggio dei bug per aiutarvi a registrarli e a eliminarli prima che rovinino la vostra azienda?

Certo, potreste usare Excel oppure Fogli Google fogli di calcolo per il monitoraggio dei bug. Ma questo è tutto quello che Da fare. Per gestire efficacemente i bug, i team di sviluppo software hanno bisogno di una solida soluzione di monitoraggio dei bug o di strumenti di monitoraggio dei difetti.

Questi strumenti vi aiutano nel monitoraggio dei bug in ogni fase del progetto, dal processo di sviluppo del software alla fase di test e di lancio della Q&A. I migliori strumenti per il monitoraggio dei bug dispongono di funzionalità /funzione quali:

Gestione delle attivitÃ

Dashboard

Agile project management (grafici di burndown, Gantt, ecc.)

Invio di reportistica sui bug

Reportistica analitica dei bug

Notifiche via email

Strumenti di automazione

Vediamo quali sono i software di monitoraggio dei bug disponibili per aiutare il vostro team a rimanere agile e informato.

I 20 migliori software per il monitoraggio dei bug per il 2022

1. ClickUp ClickUp è uno dei programmi di

valutazione più alta strumenti per la produttività e il monitoraggio dei bug. Fornisce soluzioni da parete a parete per le organizzazioni che hanno bisogno di produttività ed efficienza. ClickUp non è solo un robusto software di project management, ma è anche un hub di lavoro centralizzato per i team da fare. 🤝

Uno dei motivi per cui è in cima a questo elenco dei migliori strumenti per il monitoraggio dei bug è dovuto al fatto che Alla potente integrazione di ClickUp con GitHub . Ad esempio, i team di sviluppo software possono vedere tutte le attività di GitHub relative a un'attività e ricevere notifiche quando vengono aggiunti elementi. Oppure è possibile modificare lo stato di un'attività da GitHub automaticamente in ClickUp.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/image16-6.gif monitoraggio dei bug /$$$img/

Le funzionalità /funzione flessibili di ClickUp consentono ai team di sviluppo software di lavorare in modo collaborativo all'interno dell'organizzazione. Non è più necessario rincorrere i project manager o i team del supporto clienti, del marketing e del design per connettersi alla reportistica dei bug.

Avete scoperto un bug? 🔍

Assicuratevi facilmente che tutti i membri del team sappiano Da fare e chi sta lavorando su cosa con le attività di ClickUp. Assegnate i bug a un singolo sviluppatore, a più assegnatari o a un intero team.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/image17-6.gif monitoraggio dei bug con ClickUp /$$$img/

Aggiungere più assegnatari o un intero team in ClickUp

Certo, gli strumenti di gestione delle attività sono utili per il monitoraggio dei bug, ma sappiamo che i team veramente efficienti hanno bisogno di qualcosa di più. Ecco perché ClickUp è il software di tracciamento dei bug perfetto per gli sviluppatori che hanno bisogno di costruire dashboard sulle prestazioni e sul monitoraggio.

Create dashboard all'interno di ClickUp per monitorare lo stato del team, scoprire i colli di bottiglia e gestire le risorse per mantenere la produttività . Inoltre, è possibile personalizzare le dashboard con più di 50 widget, tra cui Burnup , Burndown , Flusso cumulativo e Grafico della velocità diagrammi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/image10-5-1400x693.png clickUp dashboard /$$$img/

Le dashboard di ClickUp sono completamente personalizzabili per visualizzare esattamente ciò di cui avete bisogno per terminare il vostro lavoro

E i team di sviluppo software che hanno bisogno di una soluzione software migliore per l'help desk? Raccogliete facilmente i dati con La visualizzazione dei moduli di ClickUp e ricevere gli invii di bug da parte degli utenti tramite un Modulo di ClickUp per la vostra app.

Usate ClickUp per creare attività a partire dalle risposte del Modulo, in modo che il team del supporto le sposti in un flusso di lavoro.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/image14-8.gif modulo per l'invio di bug in ClickUp /$$$img/

Creazione di moduli per l'invio automatico di email o per la creazione di attività quando viene trovato e inviato un bug

Funzionalità di ClickUp

Visualizzazioni personalizzabili per il monitoraggio dei bug : Utilizza qualsiasi stile di progetto come Agile, Scrum o grafici Gantt per adattarsi al meglio alle esigenze del team

: Utilizza qualsiasi stile di progetto come Agile, Scrum o grafici Gantt per adattarsi al meglio alle esigenze del team Dipendenze delle attività : Utilizzate le dipendenze per aiutare i team a risolvere i bug nell'ordine corretto e a evitare di completare lavori non necessari

Stato, tag e priorità personalizzati delle attività : Dare maggiori dettagli ai bug in un'attività con tag e stati personalizzati, come problemi trovati e risolti, o impostare priorità per mostrare l'urgenza di un'attivitÃ

: Dare maggiori dettagli ai bug in un'attività con tag e stati personalizzati, come problemi trovati e risolti, o impostare priorità per mostrare l'urgenza di un'attività Automazioni delle attività : Utilizza oltre 50 automazioni per snellire i flussi di lavoro e tagliare le attività ripetitive

Documenti : Creare roadmap e delineare i processi per i nuovi compagni di squadra utilizzando ClickUpDocumenti Ottenere il modello di monitoraggio dei bug e dei problemi di ClickUp Limiti di ClickUp

Non esiste una vista Bacheca nell'app mobile (ancora)

La personalizzazione può essere complessa per alcuni utenti

La ricerca e il filtraggio possono essere più lenti per alcuni (miglioramenti importanti in arrivo 😉 )

Prezzi di ClickUp

Scegliete tra più piani tariffari:

Piano Free Forever : Piano illimitato

: Piano Unlimited : $7 al mese per membro

: $7 al mese per membro Piano Business : $12 al mese per membro

: $12 al mese per membro Azienda: Contatto per maggiori dettagli!

valutazioni dei clienti ClickUp

G2: 4.7/5 (2000+ recensioni)

4.7/5 (2000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2000+ recensioni)

2. Jira

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/JIRA-development-status-example-1400x789.png Esempio di stato di sviluppo di Jira /$$$img/

Tramite JiraJira è una piattaforma di project management e di software per il monitoraggio dei problemi che fornisce ai team diversi report Agile in tempo reale per il monitoraggio dei bug. Tuttavia, questo software di monitoraggio dei bug non ha alcuna funzionalità /funzione di gestione delle idee.

Perché è un problema?

Gli sviluppatori di software hanno bisogno di uno spazio creativo per sviluppare nuovi progetti, soluzioni software e piani di monitoraggio dei bug. Ma senza funzionalità /funzione di gestione delle idee, non è possibile memorizzare mentalmente le idee.

In secondo luogo, a parte gli sviluppatori di software, Jira non è lo strumento più personalizzabile, il che gli impedisce di essere una soluzione completa per l'intera organizzazione.

Funzionalità /funzione chiave di Jira

Visualizzazioni agili come le Bacheche di Scrum e Bacheche Kanban * Accesso a reportistiche come il report dei problemi creati e risolti e il report dei problemi creati di recente

Dashboard personalizzabili

Monitoraggio di attività cardine, lanci, bug e molto altro ancora

Limiti di Jira

Nessun tempo realefunzionalità /funzione di collaborazione sui documenti che permettano ai team di lavorare insieme sui bug

Non è possibile cercare facilmente i problemi senza conoscere il linguaggio di query di Jira

La funzione Sandbox per testare i codici è disponibile solo nel piano premium

Il piano Free è molto limitante

Prezzi di Jira

Jira ha tre piani tariffari, tra cui un'offerta gratuita:

**Gratuito

Standard : $7,50 al mese per membro

: $7,50 al mese per membro Premium : $14,50 al mese per membro

: $14,50 al mese per membro Azienda: Contattare per i dettagli

Valutazioni dei clienti di Jira

G2: 4,2/5 (oltre 3.000 recensioni)

4,2/5 (oltre 3.000 recensioni) Capterra: 4.4/5 (10.000+ recensioni)

Leggi come si usa **Jira per la gestione dei progetti e il **Le migliori alternative a Jira .

3. Redmine

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/image15-4-1400x801.png pagina web dello strumento redmine /$$$img/

Via Redmine Redmine è un programma flessibile di strumento open-source di project management con grafici Gantt, visualizzazioni del calendario e altro ancora. Questo strumento di monitoraggio del tempo supporta progetti multipli e ha uno strumento di monitoraggio del tempo incorporato. Vediamo se riuscite a trovare qualche tesoro per il monitoraggio dei bug! 👑

Funzionalità /funzione chiave di Redmine

Creare attività secondarie e assegnarle a diversi membri del team

Creazione di problemi e modifica dell'argomento e della descrizione

Campi personalizzati per problemi, progetti e voci di tempo

Supporta le notifiche via email

Limiti di Redmine

L'interfaccia utente non è molto intuitiva

Non è adatto ad Agilemonitoraggio dei problemi teams

Integrazioni integrate di limite con potenti strumenti di project management

Prezzi di Redmine

Redmine è un sistema di monitoraggio dei bug gratuito e open-source.

Valutazioni dei clienti di Redmine

G2: 3.9/5 (oltre 200 recensioni)

3.9/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 4.1/5 (100+ recensioni)

Leggi di più su utilizzare Redmine e le sue migliori alternative .

4. Tracciamento dei bug di Zoho

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Zoho-Bug-Tracker-Tool-example.png Esempio di strumento Zoho Bug Tracker /$$$img/

Via Zoho Zoho Bug Tracker è uno strumento di monitoraggio dei difetti che consente di creare campi personalizzati e flussi di lavoro e di personalizzare l'interfaccia per individuare qualsiasi bug del software.

Purtroppo, questo sistema di monitoraggio dei problemi non offre uno spazio di archiviazione illimitato, rendendo difficile per gli sviluppatori di software memorizzare tutti i dati di monitoraggio dei bug nell'app.

Funzionalità /funzione chiave di Zoho Bug Tracker

Flussi di lavoro personalizzati che aiutano a inviare e risolvere i bug con facilitÃ

Reportistica che mostra quanti bug sono stati segnalati, risolti e altro ancora

Notifiche via email che tengono aggiornati voi e il vostro team quando vengono creati dei bug

Aggiunta di commenti con descrizioni dei bug e allegati

Limiti di Zoho

Non offre uno spazio illimitato di archiviazione per segnalare i bug

Integrazioni limitate con app diverse da Zoho

Possibilità di accedere solo alle schede e agli elenchi Kanban quando si visualizzano i bug

Prezzi di Zoho

Lo strumento di monitoraggio dei bug specifico di Zoho ha tre piani diversi:

Piano Free : Piano standard : Piano gratuito : Piano standard : Piano gratuito

: : : : Standard : 3 dollari al mese per utente

: 3 dollari al mese per utente Premium: $8 al mese per utente

Valutazioni dei clienti di Zoho

G2: 4.4/5 (30+ recensioni)

4.4/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

5. Asana

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Asana-Spreadsheet-Elenco-View-Example.png Esempio di vista Elenco del foglio di calcolo di Asana /$$$img/

Via AsanaAsana è uno strumento di project management e di monitoraggio del problema che consente di dare priorità ai bug, in modo che il team lavori prima su quelli più sensibili al tempo. Tuttavia, per assegnare attività a più persone in questo strumento di project management, è necessario creare copie di tali attività .

Questo significa che, con il passare del tempo, avrete presto una tonnellata di attività duplicate in tutta l'area di lavoro.

Funzionalità /funzione chiave di Asana

Modello per il monitoraggio dei bug

Creazione di moduli per il monitoraggio dei bug

Traccia i bug e individua le tendenze con campi personalizzati

Visualizzazione della Bacheca Agile

Limiti di Asana

Nessun nativo monitoraggio del tempo funzionalità /funzione

Non si possono convertire i commenti in attivitÃ

Il piano Free è limitato (nessun campo personalizzato o modulo)

Manca un robusto editor di documenti o un hub per la condivisione delle conoscenze

Prezzi di Asana

Asana offre quattro piani diversi:

Piano base : Gratis

: Gratis Piano premium : $10,99 al mese per membro

: $10,99 al mese per membro Piano Business : $24,99 al mese per membro

: $24,99 al mese per membro Azienda: Contattare per i dettagli

Valutazioni dei clienti di Asana

G2 : 4.3/5 (7000+ recensioni)

: 4.3/5 (7000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (9000+ recensioni)

Leggi il nostro_ **alternative consigliate ad Asana .

6. nTask

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/intask-manager-issue-tracking.png monitoraggio dei bug del gestore di ntask /$$$img/

Via nTask nTask è un software di project management che consente ai team Agile di gestire e dare priorità ai bug. La combinazione delle sue tavole Kanban con solidi strumenti di collaborazione del team, come la documentazione dei problemi e dei rischi, lo rende uno strumento potente per il monitoraggio e la prioritizzazione dei bug.

Tuttavia, questa piattaforma ha un numero limitato di integrazioni integrate. Quindi, se volete integrare nTask con altri strumenti, dovrete fare molto affidamento su Zapier.

funzionalità /funzione chiave di nTask

Visualizzazioni agili permonitoraggio dei bugcomprese le bacheche Kanban personalizzabili

Viste Gantt per la pianificazione dei progetti, per mappare grandi iniziative con dipendenze e attività cardine

Strumenti di mitigazione del rischio per aiutare i team Agile a documentare e monitorare problemi e bug

Strumenti di gestione delle scadenze per aiutarvi a pianificare, programmare e condurre riunioni nella piattaforma

Limiti di nTask

Non ci sono molte integrazioni integrate

Opzioni di personalizzazione e di formattazione limitate

Prezzi di nTask

Ci sono quattro piani tra cui scegliere, tra cui:

Piano Free : Piano gratuito

: Piano Premium : 3 dollari al mese per utente

: 3 dollari al mese per utente Piano Business : $8 al mese per utente

: $8 al mese per utente Azienda: Contattare per un preventivo

nTask valutazioni dei clienti

G2: 4.5/5 (10+ recensioni)

4.5/5 (10+ recensioni) Capterra: 3.9/5 (10+ recensioni)

7. Bugzilla

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/image18-1-1400x791.png pagina di destinazione di bugzilla /$$$img/

Via Bugzilla Bugzilla è uno strumento open-source per la reportistica dei bug con sistemi avanzati di reportistica . È inoltre possibile utilizzare questa app per il monitoraggio del tempo per stimare la durata stimata per la correzione di un bug e fissare una scadenza.

Tuttavia, questo tracker di problemi non ha le funzionalità /funzione di cui hanno bisogno i team Agile, come le visualizzazioni multiple dei progetti. Questo potrebbe risultare in un team Scrum frustrato che necessita di visualizzazioni critiche o che passa continuamente da una piattaforma all'altra.

Funzionalità /funzioni chiave di Bugzilla

Funzione nativa di monitoraggio del tempo

Funzionalità /funzione email integrata

Opzioni complete per le autorizzazioni

Visualizzazione delle dipendenze dei bug in una struttura ad albero

Limiti di Bugzilla

Limitato al testo normale o a campi personalizzati a discesa per segnalare i bug

Non è adatto per i team di gestione dei problemi Agile

Non si integra con potenti strumenti di project management

Prezzi di Bugzilla

Bugzilla è un sistema di monitoraggio dei bug gratuito e open-source.

Valutazioni dei clienti di Bugzilla

G2: 3.8/5 (100+ recensioni)

3.8/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (100+ recensioni)

8. BugHost

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Bughost-dashboard-example.png Esempio di dashboard di Bughost /$$$img/

Via BugHost BugHost, secondo i suoi autori, non è solo un sistema di monitoraggio dei difetti del software, ma funge anche da gestione dei problemi. Come piattaforma di monitoraggio dei bug e di project management basata su cloud, BugHost fornisce un pratico servizio chiamato WebHost che consente agli utenti finali di creare e gestire i problemi in un progetto.

BugHost dispone anche di un dashboard in tempo reale che fornisce agli utenti una panoramica completa dei progetti passati e in corso.

Funzionalità /funzione chiave di BugHost

Offre un audit trail completo con cronologia illimitata per il monitoraggio di ogni difetto di un progetto

Funzionalità di lavoro che permette di assegnare i bug ai membri di un team

Funzionalità di "ricerca e segnalazione dei bug" semplificata ma robusta

Collegamento personalizzabile tra bug simili

Funzionalità di WebSubmit che permette ai personalizzati di inviare i bug trovati direttamente dal sito web del cliente

Limiti di BugHost

È rigorosamente basato su cloud, il che lo rende non disponibile senza una connessione

Ha un'interfaccia poco stimolante e monotona

Da fare a meno di un livello di prezzo gratuito

La struttura dei prezzi è inutilmente rigida

Il sito web sembra molto datato

Prezzi di BugHost

Bughost ha un sacco di livelli di prezzo:

Progetto Kickoff : $10 al mese (10 utenti e 1 progetto)

: $10 al mese (10 utenti e 1 progetto) Startup : $29 al mese (5 utenti e 5 progetti)

: $29 al mese (5 utenti e 5 progetti) Teams : $59 al mese (10 utenti e 10 progetti)

: $59 al mese (10 utenti e 10 progetti) Sindacato : $99 al mese (15 utenti e 15 progetti)

: $99 al mese (15 utenti e 15 progetti) Corporate : $159 al mese (25 utenti e 25 progetti)

: $159 al mese (25 utenti e 25 progetti) Azienda: $299 al mese (50 utenti/progetti), $499 al mese (100 utenti/progetti), $699 al mese (500 utenti/progetti), $999 al mese (1.000 utenti/progetti)

Valutazioni dei clienti di BugHost

G2: 3.8/5 (3 recensioni)

3.8/5 (3 recensioni) Capterra: Ancora nessuna recensione

9. Uccello mangia bug

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Bird-Eats-Bug-Screen-Recording-and-Logging-Feature-1400x875.png Registrazione dello schermo e funzionalità /funzione di bug di Bird Eats Bug /$$$img/

Via Uccello mangia bug Siete sviluppatori che fanno tutto quello che possono su un browser? Se è così, Bird Eats Bug potrebbe essere un ottimo strumento per trovare e monitorare i bug. Questa estensione per browser è stata creata per semplificare il processo di creazione di report interattivi e ricchi di dati.

È possibile utilizzare l'estensione per browser di Bird per registrare un problema, effettuare una registrazione dello schermo e allegare dati tecnici utili come errori di rete, informazioni sul browser e registri della console.

Funzionalità /funzioni chiave di Bird Eats Bug

Funzionalità /funzione di segnalazione dei bug con un solo clic per acquisire tutti i dettagli tecnici necessari agli ingegneri per risolvere un problema

Non richiede conoscenze tecniche di software o di codice per essere utilizzato

Ha una funzionalità /funzione di replay che cattura i dati in background, inclusi i log tecnici e gli screenshot che catturano i bug non visibili in primo piano

Facilita la condivisione delle segnalazioni di bug con i membri del team tramite strumenti di sviluppo integrati

Limiti di Bird Eats Bug

Da fare: non cattura le box di errore a comparsa di JavaScript

Bird Eats Bug è limitato dalle autorizzazioni che il browser concede alle estensioni

Invia reportistica di errore verbosa (fastidiosa per i team di software)

Prezzi di Bird Eats Bug

Bird Eats Bug ha quattro piani tariffari:

**Gratuito

Starter : $50 al mese

: $50 al mese Premium : $200 al mese

: $200 al mese Azienda: Prezzi personalizzati disponibili

Valutazioni dei clienti su Bird Eats Bug

G2: 4.5/5 (2 recensioni)

4.5/5 (2 recensioni) Capterra: 4.7/5 (40+ recensioni)

10. Utente

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Userback-platform-example-of-in-app-feedback.png Esempio di piattaforma Userback per il feedback in app /$$$img/

Via Ritorno dell'utente Userback sostiene di offrire il modo più veloce per segnalare bug e fornire feedback da applicazioni e siti web. Con screenshot automatizzati, registrazioni dello schermo, registri della console, informazioni sul browser e funzionalità /funzione di monitoraggio degli eventi, Userback "riporta l'utente nello sviluppo". Questo strumento è pensato per i progettisti di software, gli sviluppatori e le aziende che cercano una piattaforma per gestire tutti i loro progetti.

Funzionalità /funzione chiave di Userback

Dettagliata reportistica visiva per designer, sviluppatori e utenti

Creazione di flussi di lavoro personalizzati

Contesti visivi per i bug segnalati con annotazioni, replay delle sessioni e approfondimenti per l'utente

Connessione con strumenti di project management come GitHub, Slack e Jira

Limiti di Userback

Alcuni utenti si lamentano del fatto che Userback sia "goffo"

Gli utenti e i clienti finali hanno bisogno di un account per monitorare i ticket

Può essere difficile da usare per i client all'inizio

Prezzi di Userback

Userback ha quattro opzioni di prezzo:

Solo : $19 al mese

: $19 al mese Startup : $79 al mese

: $79 al mese Azienda : $159 al mese

: $159 al mese Premium: $289 al mese

Valutazioni dei clienti su Userback

G2: 4.8/5 (140+ recensioni)

4.8/5 (140+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (70+ recensioni)

11. BugHerd

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Bug-Herd-Platform-Feedback-Side-Bar-Example.jpeg Esempio di barra laterale per il feedback della piattaforma Bug Herd /$$$img/

Via BugHerd BugHerd è una delle migliori opzioni per il monitoraggio dei bug, perché permette agli sviluppatori di tenere facilmente traccia dei bug e di raccogliere e gestire i feedback per le pagine web. I team di sviluppo e i client devono solo fissare i feedback e le segnalazioni di bug a un elemento di una pagina web e gli sviluppatori individueranno con precisione la posizione del problema.

BugHerd cattura anche tutti i dati tecnici necessari per riprodurre e risolvere più rapidamente un bug. Per quanto riguarda i sistemi di monitoraggio dei bug, questo è efficace per più progetti ed è utilizzato da diversi team di software.

Funzionalità /funzione chiave di BugHerd

Classificazione delle attività e tabella delle attività simile a Kanban

Reportistica e monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori

Cattura screenshot e registrazioni di schermate con annotazioni

Limiti di BugHerd

Limiti ai ruoli degli utenti

Limitate opzioni di personalizzazione della Bacheca delle attivitÃ

Prezzi di BugHerd

Questo strumento di monitoraggio dei bug ha quattro opzioni di piano:

Standard : $39 al mese

: $39 al mese Premium : $129 al mese

: $129 al mese Deluxe: $229 al mese

$229 al mese Personalizzato: Contattare per i dettagli

Valutazioni dei clienti BugHerd

G2: 4.7/5 (70 recensioni)

4.7/5 (70 recensioni) Capterra: 4.7/5 (50+ recensioni)

12. Marker.io

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Marker.io-platform-feedback-example.png Esempio di feedback della piattaforma Marker.io /$$$img/

Via Marker.io Marker.io si occupa di aiutare gli sviluppatori a ricevere feedback e suggerimenti da compagni di squadra e client mentre sono in movimento. Questo strumento di monitoraggio dei bug utilizza annotazioni visive e una visualizzazione in tempo reale dei bug per consentire agli sviluppatori di trovare facilmente soluzioni ai problemi dei client e degli utenti.

Un semplice widget di feedback posizionato sul sito web del client rende semplice la segnalazione dei problemi su un sito web per facilitare il processo di monitoraggio dei bug. Lo strumento registra automaticamente i registri e gli errori specifici del client e genera comodamente informazioni utili per l'azione reportistica sui bug .

Funzionalità /funzione chiave di Marker.io

Reportistica dei problemi in tre passaggi: clicca, annota, invia

Annotazioni su schermo

Abilitato su siti web mobili e reattivi

Opzioni di visibilità dei widget personalizzati

Limiti di Marker.io

Integrazione solo a livello di utente con il project management

Può catturare solo uno screenshot per ogni segnalazione di bug

Prezzi di Marker.io

Marker.io offre tre piani tariffari:

Starter : $49 al mese

: $49 al mese Teams : $99 al mese

: $99 al mese Azienda: $199 al mese

Valutazioni dei clienti di Marker.io

G2: 4.7/5 (10+ recensioni)

4.7/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (50+ recensioni)

13. Squadra Spira

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/SpiraTeam-Bug-Tracking-Example-1400x622.png Esempio di monitoraggio dei bug di SpiraTeam /$$$img/

Via SpiraTeam SpiraTeam è uno strumento due in uno: uno strumento di monitoraggio dei bug e una soluzione di gestione dei problemi. Il suo punto di forza è il modo in cui semplifica la creazione di segnalazioni approfondite di bug e ne ottimizza la risoluzione, soprattutto per i progetti di sviluppo software.

In quanto applicazione integrata Gestione del ciclo di vita dell'applicazione (ALM) spiraTeam è costruita per gestire i portfolio di applicazioni. Questi includono i requisiti del programma, i rilasci, i test e i problemi, le linee di base, i flussi di lavoro e le attività , il tutto in un ambiente unificato.

Funzionalità /funzione chiave di SpiraTeam

Progetto unificatopiattaforma di gestione del ciclo di vita Creazione automatica degli incidenti *(Guarda questi **Modelli di reportistica sugli incidenti_ )

Robusta collaborazione del team

Feedback su screenshot e registrazioni video

Limiti di SpiraTeam

Complicato processo di reportistica dei problemi e dei bug

Interfaccia utente poco curata

Modello di prezzo complicato rispetto a questo elenco di strumenti per il monitoraggio dei bug

Prezzi di SpiraTeam

SpiraTeam offre diversi piani di prezzo per licenze fluttuanti e fisse, a seconda delle funzionalità /funzioni selezionate. Vende anche licenze per funzionalità /funzione specifiche del suo strumento di monitoraggio dei bug, tra cui:

KronoDesk: 18,50 dollari per utente al mese

18,50 dollari per utente al mese SpiraTest : $31 per utente al mese

: $31 per utente al mese SpiraTeam : $40,30 per utente al mese

: $40,30 per utente al mese SpiraPlan : $52,80 per utente al mese

: $52,80 per utente al mese RemoteLaunch : $80 per plugin

: $80 per plugin Rapise: $190 per licenza al mese

Valutazioni dei clienti SpiraTeam

G2: 4.0/5 (20+ recensioni)

4.0/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (90+ recensioni)

14. Trac

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Trac-Platform-Example.jpeg Esempio di piattaforma Trac /$$$img/

Tramite Trac Pur non essendo un sistema di monitoraggio specializzato, Trac è un bug tracker open-source che si può usare per tenere sotto controllo i problemi nei progetti software. Questo strumento in stile wiki utilizza un approccio minimalista per gestire progetti sul web e aiutare gli sviluppatori a creare software di qualità .

L'interfaccia di Trac si integra con alcune delle principali piattaforme di project management, tra cui Subversion e GitHub. Questa integrazione è l'elemento che dà forza alla sua capacità di reportistica.

Funzionalità /funzione chiave di Trac

TracWiki offre la gestione dei problemi e il monitoraggio delle attività cardine

Assistenza clienti basata su ticket

Feedback tramite screenshot e registrazione di video

Potente collaborazione con il team

Limiti di Trac

Dipende da integrazioni di terze parti per completare il monitoraggio dei bug

Limitati strumenti di project management

Prezzi di Trac

Trac è uno strumento open-source

Valutazioni dei clienti su Trac

G2: 3.0/5 (10+ recensioni)

3.0/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (10 recensioni)

15. Scorciatoia

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Shortcut-Platform-Example-of-Roadmap-view.png Scorciatoia Piattaforma Esempio di visualizzazione Roadmap /$$$img/

Via Scorciatoia Shortcut, ex Clubhouse, è uno dei migliori software di monitoraggio dei bug che lavora anche come piattaforma di project management collaborativo. Naviga facilmente tra le attività in una gerarchia dettagliata ma semplice, ideale per pianificare o gestire gli sprint di sviluppo del software.

Integra i documenti nelle fasi di pianificazione e sviluppo, in modo che i team lavorino in un unico spazio. Inoltre, Shortcut permette ai project manager di entrare nei minimi dettagli di un'attività o di monitorare la velocità di progettazione di un'intera organizzazione.

Questo strumento di project management ha anche diverse integrazioni con strumenti come GitHub, Gitlab e Slack.

Funzionalità /funzione chiave di Shortcut

Capacità di project management e di monitoraggio di bug

API accessibili per automatizzare i flussi di lavoro

Viste Bacheca

Tracciatore e organizzatore di attività cardine

Reportistica di progetto

Piattaforma per i documenti

Limiti della scorciatoia

La piattaforma ha bisogno di soluzioni più visibili (visualizzazioni del progetto)

Le epiche in una milestone devono essere completate per essere rimosse

Mancanza dimodelli per il monitoraggio dei bug per iniziare

Il design dell'interfaccia è un po' "monocromatico"

Mancano le funzionalità di trascinamento e rilascio dove sono più necessarie

Prezzi degli scorciatoi

Questa piattaforma offre quattro piani diversi:

**Gratuito

Team : $8,50 al mese per utente

: $8,50 al mese per utente Business : $12 al mese per utente

: $12 al mese per utente Azienda: Contattare per i dettagli

valutazioni dei clienti per #### Shortcut

G2: 4.3/5 (130+ recensioni)

4.3/5 (130+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (320+ recensioni)

16. Pachno (precedentemente The Bug Genie)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Pachno-platform-example-1400x818.jpeg Esempio di piattaforma Pachno /$$$img/

Via Pachno Pachno, ex The Bug Genie, è principalmente un software per il monitoraggio dei bug con molte altre capacità . Si tratta di uno strumento di livello aziendale che può essere utilizzato anche per monitorare i problemi di sviluppo e gestire il ciclo di vita del software.

Questo strumento open source supporta progetti Agile e può integrare diverse piattaforme SCM per potenziare le sue funzionalità di defect management. Con Pachno è possibile creare nuovi progetti, monitorare funzionalità /funzione e problemi e integrare wiki direttamente da un'interfaccia web.

Funzionalità /funzione chiave di Pachno

Monitoraggio del tempo e del progetto in tempo reale

Integrazione completata del codice sorgente

Architettura basata su moduli estensibili

Supporto per flussi di lavoro personalizzabili

Limiti di Pachno

Documentazione e informazioni di supporto limitate

Il suo sito web non è attualmente sicuro, il che solleva alcune questioni importanti

Prezzi di Pachno

Pur essendo un bug tracker open-sourced gratuito, Pachno offre piani di hosting a pagamento:

Gratuito

Basic : €49 al mese

: €49 al mese Professionale : 149 euro al mese

: 149 euro al mese Enterprise: 399 euro al mese

valutazioni dei clienti su #### Pachno

G2: 4.0/5 (1 recensione)

4.0/5 (1 recensione) Capterra: N/A

17. Faro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Lighthouse-platform-for-bug-tracking.png Piattaforma Lighthouse per il monitoraggio dei bug /$$$img/

Via Faro Lighthouse è stato progettato per essere un semplice strumento di monitoraggio dei bug e di collaborazione per qualsiasi progetto o team. Che si tratti di un piccolo team di due persone o di una grande azienda di 500 persone, questo strumento robusto può aiutare a semplificare i flussi di lavoro e a riportare il divertimento nel monitoraggio dei bug.

Gli sviluppatori di Lighthouse si sono impegnati a fondo per mantenere l'atmosfera della vecchia scuola del project management nell'app, che a qualcuno potrebbe sembrare davvero obsoleta. Tuttavia, sono riusciti a inserire molte funzionalità /funzione.

Funzioni/funzione chiave di Lighthouse

Organizzazione automatica di bug e attivitÃ

Gestione dei ticket basata su email

Piattaforma unificata per la panoramica dei progetti

Monitoraggio degli obiettivi e delle attività cardine

Condivisione semplice di immagini e documenti

Limiti di Lighthouse

Interfaccia utente obsoleta e poco intuitiva

Limitate funzionalità /funzione di project management

Non è il miglior rapporto qualità /prezzo

Prezzi di Lighthouse

Questo strumento di monitoraggio dei bug utilizza un sistema di prezzi a tre livelli:

Bronzo : $25 al mese

: $25 al mese Argento : $50 al mese

: $50 al mese Oro: $100 al mese

valutazioni dei clienti su #### Lighthouse

G2: 3.1/5 (10 recensioni)

3.1/5 (10 recensioni) Capterra: N/A

18. IBM Rational ClearQuest

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/IMB-Rational-ClearQuest-Comparing-Fields.jpg IMB Rational ClearQuest Campi a confronto /$$$img/

Via IBM IBM Rational ClearQuest, precedentemente Rational ClearQuest, è un programma di sviluppo di applicazioni e di sistema di flusso di lavoro per database . Questa robusta soluzione per lo sviluppo e la produttività è molto più di uno strumento di monitoraggio dei bug. Dispone di strumenti flessibili per il monitoraggio dei difetti, di processi personalizzabili e di strumenti di monitoraggio e reportistica del ciclo di vita in tempo reale.

Funzionalità /funzione chiave di IBM Rational ClearQuest

Monitoraggio e reportistica dei difetti in tempo reale

Tracciamento del ciclo di vita dello sviluppo

Estesa gestione degli audit trail

Gestione del portfolio

Limiti di IBM Rational ClearQuest

Interfaccia goffa e poco intuitiva

Opzioni di personalizzazione limitate

Tenta di affrontare più di quanto le sue funzionalità /funzione possano Da fare

Prezzi di IBM Rational ClearQuest

Per gli strumenti di monitoraggio dei bug, IMB offre solo prezzi personalizzati a partire da 1.080 dollari per licenza

Valutazioni dei clienti di IBM Rational ClearQuest

G2: 3.9/5 (30+ recensioni)

3.9/5 (30+ recensioni) Capterra: 3.0/5 (1 recensione)

19. BackLog

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Backlog-platform-example-of-a-Gantt-Chart-1400x777.png Esempio di diagramma di Gantt per la piattaforma Backlog /$$$img/

Via BackLog BackLog è una soluzione di monitoraggio dei bug e di project management basata sul web per team remoti. Sviluppatori e client possono usare questo strumento per segnalare e analizzare i bug, monitorare i problemi e lasciare commenti sugli eventi con facilità .

Con BackLog, un team di sviluppo può migliorare la produttività , la comunicazione e la collaborazione. È l'unico strumento di cui il team ha bisogno per garantire un'ottima esperienza utente mentre lavora per fornire un prodotto privo di bug.

Funzionalità /funzioni chiave di BackLog

Schede visive del flusso di lavoro basate su Kanban

Repository Git e SVN incorporati

Ricerca e filtri avanzati

Gestione completa del ciclo di vita dello sviluppo

Limiti di BackLog

Implementazione disordinata delle attività secondarie rispetto ad altri strumenti di monitoraggio dei bug

Nessuna funzionalità di screenshot o di registrazione di video

Prezzi di BackLog

Questo strumento di monitoraggio dei bug offre quattro piani:

gratuito : Semplificato

Semplificato Starter : $35 al mese

: $35 al mese Standard : $100 al mese

: $100 al mese Premium: $175 al mese

Backlog valutazioni dei clienti

G2: 4.5/5 (160+ recensioni)

4.5/5 (160+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (70+ recensioni)

20. FogBugz

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/FogBugz-platform-example.jpeg Esempio di piattaforma FogBugz /$$$img/

Via FogBugz FogBugz è uno strumento leggero ma altamente personalizzabile per pianificare, monitorare e lanciare un software privo di bug. Dispone di solide funzionalità , tra cui il monitoraggio del tempo, gestione del ciclo di vita dello sviluppo di app e assistenza via email.

Il principale punto di forza di FogBugz è l'unificazione di tutto il monitoraggio dei bug in un unico luogo. Anche se questo strumento non è in cima alla classifica delle migliori opzioni di monitoraggio dei bug, il team di sviluppo può segnalare, tracciare e risolvere i bug in un'unica posizione. Lo strumento si integra inoltre comodamente con Twitter, Slack, Trello e GitHub per una collaborazione senza soluzione di continuità .

Funzionalità /funzione chiave di FogBugz

Strumento versatile per il monitoraggio dei bug

Filtri potenti

Esportazione in Excel

Bacheca Kanban

Limiti di FogBugz

Lo strumento per il monitoraggio dei bug non è in grado di generare report visivi

Non è stato costruito per team di grandi dimensioni

Le informazioni sui prezzi sono difficili da trovare

Prezzi di FogBugz

68 dollari al mese (5 utenti)

Valutazioni dei clienti su FogBugz

G2: 3.9/5 (10+ recensioni)

3.9/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (20+ recensioni)

Cercate altri strumenti per il monitoraggio dei problemi? Date un'occhiata a questi_

**Alternative lineari_

Dire 'Bye-Bye' ai bug e ai problemi persi 👋

Senza il miglior sistema di monitoraggio dei bug, rischiate di aumentare i costi di sviluppo del prodotto, di perdere clienti e persino di diminuire la qualità del vostro software

Abbiamo menzionato alcuni ottimi strumenti di monitoraggio dei problemi, ma ClickUp è di gran lunga il più avanzato.

Dal motivare l'utente attraverso le attività cardine del progetto al fornire tutte le funzionalità /funzione chiave di cui un team Agile efficiente ha bisogno, ClickUp è lo strumento di project management definitivo. Ottenete gratis ClickUp oggi stesso per distruggere i tuoi bug e i tuoi obiettivi aziendali!