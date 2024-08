10 Migliori software di gestione IT per i team nel 2024

Se IT sono le gocce di cioccolato, l'azienda è il resto del biscotto. 🍪

Che cos'è il software di gestione IT?

Il software di gestione IT è progettato per aiutare le aziende a gestire l'infrastruttura, le applicazioni e i servizi IT. Questo include strumenti di project management per il monitoraggio delle attività, delle prestazioni della rete, delle licenze software e delle risorse hardware, dati di approvvigionamento e altro ancora.

Un solido sistema di gestione dell'IT è fondamentale per i processi aziendali complessivi, il che significa avere un software di gestione agile soluzione diventa ancora più importante. Senza monitoraggio, gestione delle risorse o provider di servizi gestiti, l'organizzazione è persa.

Cosa cercare nel software di gestione IT

Come per qualsiasi altra applicazione, prima di scegliere un software di gestione IT è necessario fare un passaggio e guardare al quadro generale. Nel vagliare i migliori strumenti di gestione dell'IT, pensate a quanto segue:

Una dashboard facile da usare e intuitiva per il project management nel suo complesso

Funzionalità/funzione personalizzabili per sistemi e progetti IT più sofisticati

Capacità di integrarsi con le soluzioni di gestione e flusso di lavoro esistenti

Funzionalità/funzione di sicurezza e protezione dei dati per la gestione degli asset

Numeroso supporto clienti e risorse per migliorare i processi aziendali

Anche se il software di gestione IT potrebbe sembrare limitato a ai soli sviluppatori e ai team altamente tecnologici una grande soluzione di software gestionale dovrebbe lavorare per team interfunzionali nell'organizzazione. Le migliori soluzioni software di gestione sono quelle che lavorano bene con tutti gli altri, in modo da ridurre i salti da una piattaforma all'altra.

I 10 migliori software di gestione IT

Creare sprint di durata compresa tra una settimana e un mese con l'approccio Agile in ClickUp

Sia i team piccoli che quelli grandi amano ClickUp per gestire progetti e scadenze, biglietti , attività, comunicazioni tra team e molto altro ancora. È un software per il project management altamente personalizzabile e gestione delle attività opzione software che include un ampio intervallo di funzionalità/funzione del software di gestione IT.

I team IT possono creare attività relative alla risoluzione dei bug del software, assegnarle agli sviluppatori e monitorare lo stato di avanzamento fino alla risoluzione di ciascun problema. Inoltre, possono utilizzare ClickUp per gestire gli aggiornamenti dell'infrastruttura di rete, assegnare compiti ai tecnici di rete, monitorare lo stato di avanzamento di tali attività e vederle completate in un unico sistema di gestione IT.

ClickUp offre anche funzionalità di gestione dell'IT e dei servizi, come il monitoraggio del tempo, gestione delle risorse e stati personalizzati. Comunicate facilmente i passaggi successivi, registrate i progetti e aggiungete visibilità a più campagne in corso.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Dashboard personalizzabili per un monitoraggio immediato

Strumenti integrati per il monitoraggio del tempo

Fornisce modelli informatici in modo da non dover iniziare i progetti da zero

Integrazione perfetta con un'infinità di app e soluzioni di gestione popolari

Stati personalizzati per il monitoraggio di flussi di lavoro specifici per l'IT

Funzionalità/funzione di gestione delle risorse per documentare il tutto

Limiti di ClickUp

ClickUp può risultare eccessivo per i team che si avvicinano per la prima volta a un sistema altamente personalizzabile software di project management altamente personalizzabile se non sono abituati a curve di apprendimento più ripide.

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited: $5/mese per utente

Business: $12/mese per utente

Business Plus: $19/mese per utente

Azienda: Contattare per i prezzi

Recensioni su ClickUp

G2: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Jira

Jira recentemente rilasciata per la visualizzazione del monitoraggio dei problemi Jira è una popolare opzione di software di project management per i team di sviluppo e la sua funzionalità/funzione di gestione dei servizi Jira porta con sé soluzioni di software di gestione IT. Offre funzionalità/funzione come software di gestione delle attività per la gestione dei flussi di lavoro, dei bug e delle monitoraggio dei problemi e progetti di tutte le dimensioni.

Jira è un'opzione del software di gestione IT perché aiuta i team a lavorare meglio e più velocemente mantenendo tutte le informazioni sul progetto in un unico posto, come attività, scadenze e comunicazioni.

Con Jira, ad esempio, i team possono facilmente tenere traccia dei bug, assegnare attività agli sviluppatori e assicurarsi che le cose vengano terminate con viste Carico di lavoro. Tutto ciò rende Jira uno strumento davvero utile per i team IT, indipendentemente dalle loro dimensioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Jira

Flussi di lavoro personalizzabili per adattarsi a processi di sviluppo specifici

Utili funzionalità di reportistica e analisi

Integrazione con altre popolari soluzioni software di gestione IT come Bitbucket e GitHub

Limiti di Jira

Può essere complesso per gli utenti non tecnici o per i team non tecnici di grandi dimensioni. In alcuni casi, gli utenti possono riscontrare un ritardo nel caricamento dei problemi di Jira e nell'inserimento degli aggiornamenti.

Prezzi di Jira

Free: Per un massimo di 10 utenti

Standard: $7,75/mese per utente

Premium: 15,25 dollari/mese per utente

Azienda: Contattare per i prezzi

Opinioni su Jira

G2: 4.3/5 (oltre 5.000 recensioni)

Capterra: 4.4/5 (12.000+ recensioni)

3. NinjaOne

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/NinjaOne-Platform-Example.png Esempio di piattaforma NinjaOne /$$$img/

Via NinjaOne NinjaOne è una soluzione di gestione IT all-in-one che include funzionalità/funzione come la gestione delle patch, la distribuzione del software e il monitoraggio remoto. Con NinjaOne, i team gestiscono l'intera infrastruttura IT da un'unica dashboard.

NinjaOne ottimizza le operazioni IT per aziende di tutte le dimensioni, ovvero è costruito in modo completo.

Aiuta i team a stabilire le priorità delle attività, a fissare le scadenze e a monitorare lo stato di avanzamento, in modo che i team possano risolvere i problemi IT molto più rapidamente. Inoltre, le funzionalità di automazione di NinjaOne consentono ai team IT di automatizzare le attività ripetitive e di ridurre l'errore umano, il che è ottimo quando si lavora con risorse limitate.

Le migliori funzionalità/funzione di NinjaOne

Flussi di lavoro automatizzati per soluzioni software di gestione IT semplificate

Monitoraggio in tempo reale per migliorare i tempi di risposta

Opzioni di implementazione flessibili per aziende con esigenze diverse

Limiti di NinjaOne

Potrebbe non essere personalizzabile come altre soluzioni di gestione IT. L'applicazione manca di alcune funzionalità/funzione avanzate presenti in soluzioni più complesse.

Prezzi di NinjaOne

Parte da 3 dollari al mese per dispositivo e aumenta in base al numero di dispositivi.

NinjaOne lavora con un modello di prezzo pay-per-device. Richiedete un preventivo per saperne di più sul costo totale.

Recensioni su NinjaOne

G2: 4.8/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4.8/5 (oltre 100 recensioni)

4. Servizio fresco

Via Freshservice da Freshworks Servizio Freshservice è uno strumento di gestione dei servizi IT basato su cloud che mira a semplificare le operazioni IT delle aziende. Con funzionalità/funzioni quali gestione degli incidenti , software di gestione degli asset, e gestione del cambiamento freshservice offre una serie completa di funzionalità/funzione che rispondono direttamente alle esigenze del software di gestione IT.

La gestione dei loro Operazioni di service desk IT è uno dei modi in cui i team IT mettono al lavoro Freshservice. Tutto, dalla gestione delle richieste di servizio, degli incidenti e delle richieste di modifica, può essere terminato da un'unica dashboard.

L'app offre anche un intervallo di funzionalità reportistiche e analitiche, utili ai team IT che devono identificare le aree di miglioramento e misurare le proprie prestazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Freshservice

Interfaccia di facile utilizzo per una navigazione e un'adozione agevole

Strumenti di gestione del service desk IT

Gestisce licenze hardware e software

Robusta reportistica e analisi per aiutare i team a ottimizzare i flussi di lavoro e la gestione del team il debito tecnologico * Piuttosto personalizzabile

Limiti di Freshservice

Un limite di Freshservice che gli utenti dovrebbero conoscere è la limitata personalizzazione dell'interfaccia utente, che potrebbe non essere adatta a team con requisiti molto specifici.

Prezzi di Freshservice

Starter: 19 dollari per utente al mese con fatturazione annuale

Growth: 49 dollari per utente al mese con fatturazione annuale

Pro: 95 dollari per utente al mese con fatturazione annuale

Enterprise: $119 per utente al mese con fatturazione annuale

Recensioni su Freshservice

G2: 4.6/5 (oltre 900 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (500+ recensioni)

5. Monday.com

Via MondayMonday.com è un software di project management basato su cloud che include funzionalità/funzione come il monitoraggio dei progetti, la collaborazione e persino i modelli. Sebbene non sia stato progettato specificamente per la gestione IT, Monday è abbastanza personalizzabile da soddisfare le esigenze dei team IT.

Ad esempio, i team IT possono utilizzare Monday per snellire i processi di sviluppo del software creando schede per ogni progetto, monitorando lo stato di avanzamento e assegnando attività agli sviluppatori. Possono anche integrare monday.com con altri strumenti, come GitHub o Jira, per aggiornare automaticamente gli stati dei progetti e mantenere tutte le informazioni in un unico posto. I flussi di lavoro personalizzabili di Monday aiutano a definire passaggi specifici nei processi di sviluppo, riducendo gli errori e consentendo la consegna di software di alta qualità nei tempi previsti.

Le migliori funzionalità/funzione di Monday

Interfaccia flessibile e intuitiva per facilitare la navigazione e l'adozione del software

Flussi di lavoro personalizzabili per soddisfare le specifiche esigenze aziendali

Aggiornamenti in tempo reale per migliorare la collaborazione del team

Utile per il piano degli sprint

Limiti di Monday

Potrebbe non essere adatto per attività di gestione IT complesse. Opzioni di personalizzazione limitate rispetto alle soluzioni di gestione IT alternative.

Prezzi di Monday

CRM di base: $10 per postazione al mese

CRM standard: $14 per postazione al mese

CRM Pro: 24 dollari per postazione al mese

CRM aziendale: Contatti commerciali

Recensioni di Monday

G2: 4,7/5 (oltre 6.000 recensioni)

G2: 4,7/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (3.000+ recensioni)

6. Atera

Tramite Atera Atera è una piattaforma di gestione IT all-in-one basata su cloud e progettata per fornire monitoraggio remoto, gestione delle patch e flussi di lavoro automatizzati per aziende di tutte le dimensioni.

Ad esempio, i team IT possono utilizzare Atera per accedere e gestire da remoto computer, server e altri endpoint, in modo da risolvere rapidamente i problemi e fornire un'assistenza veloce. Ciò contribuisce a migliorare la soddisfazione degli utenti finali e a ridurre i tempi di inattività, con conseguente aumento della produttività e risparmio di tempo per i team IT.

Un'altra funzionalità/funzione chiave di Atera è rappresentata dalle sue Automazioni. I team IT possono automatizzare attività di routine come gli aggiornamenti software, i backup e le patch, il che li aiuta a risparmiare risorse . 👨‍💻

Inoltre, aiuta a ridurre il rischio di errori, a minimizzare i tempi di inattività e a liberare tempo per i team IT, che possono così concentrarsi su attività più strategiche, come ad esempio la cybersecurity o il piano di continuità aziendale . Atera è ideale per i team IT sofisticati che devono fornire assistenza alle aziende.

Le migliori funzionalità/funzione di Atera

Interfaccia semplice e intuitiva per una facile adozione e navigazione

Monitoraggio e gestione automatizzati per operazioni IT semplificate

Opzioni di implementazione flessibili per soddisfare le specifiche esigenze aziendali

Limiti di Atera

Atera è più costoso e più adatto ai team che hanno bisogno di funzionalità informatiche sofisticate per terminare il lavoro.

Prezzi di Atera

Professional: $149 al mese per tecnico con fatturazione annuale

Expert: $169 al mese per tecnico con fatturazione annuale

Master: $$$a al mese per tecnico con fatturazione annuale

Azienda: Contattare il reparto commerciale

Recensioni su Atera

G2: 4.8/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (200+ recensioni)

7. Punto vela

Tramite SailPoint SailPoint è un software di gestione delle identità che aiuta le aziende a gestire l'accesso ai loro sistemi e applicazioni critici. Con SailPoint le aziende controllano chi ha accesso a cosa, monitorano l'attività degli utenti e automatizzano la reportistica di conformità.

SailPoint è la soluzione migliore per gestire i rischi informatici e per lavorare con un team che può essere remoto. Con l'aiuto dell'IA, garantisce la conformità di tutti i sistemi IT con notifiche e aggiornamenti automatici. Se desiderate avere un'idea dei risparmi stimati una volta adottata una soluzione come SailPoint, visitate la sua homepage per saperne di più.

Le migliori funzionalità/funzione di SailPoint

Interfaccia di facile utilizzo che facilita la navigazione e l'adozione del sistema

Automazioni nella reportistica di conformità che fanno risparmiare tempo e riducono gli errori

Integrazioni estese con altri strumenti e software per massimizzare le funzioni

Limiti di SailPoint

SailPoint è pensato per le aziende Fortune 500 con esigenze di gestione IT più complesse. Non è altrettanto adatto alle piccole PMI con un budget limitato.

Prezzi di SailPoint

I prezzi di SailPoint sono disponibili su richiesta.

Recensioni su SailPoint

G2: 4.4/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4.2/5 (oltre 10 recensioni)

8. Dispositivo42

Tramite Device42

Con Dispositivo42 le aziende ottengono visibilità sulla loro infrastruttura IT e ottimizzano le loro operazioni.

Device42 fornisce ai team IT un sistema di un inventario completato di tutti gli asset hardware e software, nonché delle connessioni e dipendenze di rete. Queste informazioni aiutano i team IT a gestire le risorse in modo più efficace, a ottimizzare le operazioni IT e a ridurre i tempi di inattività.

Come soluzione di gestione, è la più adatta per i team IT che cercano una soluzione all-in-one per le loro esigenze informatiche. Le estese capacità reportistiche e analitiche della piattaforma forniscono ai team IT informazioni sulla loro infrastruttura, consentendo loro di prendere decisioni migliori e migliorare i servizi.

Le migliori funzionalità/funzione di Device42

Potenti funzionalità/funzione di monitoraggio degli indirizzi IP e di gestione delle password che aumentano l'efficienza

Strumenti di scoperta dell'infrastruttura

Funzionalità di mappatura delle dipendenze

Gestione delle licenze software

Gestione dei certificati SSL

Limiti di Device42

Potrebbe non essere adatto per attività di gestione IT più generali.

Prezzi di Device42

Device42 lavora su un modello di sottoscrizione annuale basato sul numero di dispositivi. Richiedete una demo per saperne di più.

Recensioni su Device42

G2: 4.7/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4.8/5 (oltre 50 recensioni)

9. Wrike

Via Wrike I team IT usano Wrike per gestire un progetto di sviluppo software, assegnare attività agli sviluppatori, monitorare lo stato di avanzamento e comunicare con le parti interessate. Inoltre, offre flussi di lavoro personalizzabili, modelli e funzionalità di reportistica per aiutare i team a ottenere risultati migliori.

Come strumento di gestione delle attività IT, Wrike lavora bene per le aziende di tutte le dimensioni che cercano una soluzione di project management basata su cloud, facile da usare e con un intervallo di funzionalità/funzioni abbastanza malleabile da guidare i progetti IT.

Wrike è particolarmente utile per i team IT che devono gestire progetti complessi che coinvolgono più parti interessate, come lo sviluppo di software, la gestione delle infrastrutture e la sicurezza informatica.

Le migliori funzionalità di Wrike

Interfaccia flessibile e intuitiva che ne facilita l'adozione e l'utilizzo

Flussi di lavoro personalizzabili che rispondono alle specifiche esigenze aziendali

In tempo realefunzionalità/funzione di collaborazione in tempo reale che migliorano la produttività del team

Limiti di Wrike

Potrebbe non essere adatto per attività di gestione IT complesse.

Prezzi di Wrike

Gratis

Teams: 9,80 dollari per utente al mese

Business: 24,80 dollari per utente al mese

Aziende: Contattare il reparto commerciale

Pinnacle: Contatti commerciali

Recensioni su Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 3.000 recensioni)

Capterra: 4.3/5 (2.000+ recensioni)

10. xMatters

Tramite xMatters xMatters è un software di gestione degli incidenti che aiuta le aziende a risolvere rapidamente gli incidenti IT grazie a pratici strumenti di comunicazione e collaborazione in tempo reale. Con xMatters, i team IT sono in grado di rispondere e risolvere rapidamente gli incidenti, migliorando la soddisfazione dei clienti.

Con xMatters, se un sistema critico va in tilt, il software avvisa automaticamente il personale IT competente, se necessario, attiva un'escalation del problema e fornisce aggiornamenti in tempo reale sullo stato dell'incidente. Ciò contribuisce a garantire che i team IT possano rispondere rapidamente agli incidenti.

xMatters è la soluzione ideale per le aziende che devono gestire sistemi e servizi mission-critical, come quelle che operano nel settore finanziario, sanitario o delle telecomunicazioni. Le solide funzionalità/funzione di comunicazione della piattaforma, comprese le notifiche vocali, di testo e push mobile, aiutano i team IT a rimanere in connessione e a rispondere rapidamente agli incidenti, indipendentemente dalla loro posizione.

Le migliori funzionalità/funzione di xMatters

Funzionalità/funzione di comunicazione e collaborazione in tempo reale che migliorano i tempi di risposta agli incidenti

Personalizzabileflussi di lavoro personalizzabili per la gestione degli incidenti che rispondono alle specifiche esigenze aziendali

Utili integrazioni con altri strumenti di gestione IT

I limiti delle migliori funzionalità/funzione di xMatters

xMatters si concentra principalmente sulla gestione degli incidenti e sulla comunicazione e potrebbe non offrire lo stesso intervallo di funzionalità/funzione di altre piattaforme di gestione IT.

Prezzi di xMatters

Gratuito

Starter: 9 dollari per utente al mese

Base: $39 per utente al mese

Avanzato: Contatto commerciale

Recensioni di xMatters

G2: 4.4/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

Ottenere di più dal software di gestione IT

I provider che forniscono software, hardware o servizi devono limitare gli effetti delle interruzioni del servizio sull'esperienza dell'utente per evitare di perdere clienti. Per questo motivo è necessaria la migliore opzione di software di gestione IT che sia flessibile alle vostre esigenze.

