10 Migliori strumenti e software per la mappatura dei processi 2024

La mappatura dei processi è un elemento cruciale per l'esecuzione di flussi di lavoro efficienti e senza intoppi processi aziendali .

Utilizzata nella fase di brainstorming o durante l'intero sviluppo, la mappatura dei processi riduce i colli di bottiglia e ottimizza le operazioni trasmettendo visivamente una serie di passaggi in un flusso di lavoro o in una procedura. Le mappe di processo possono essere utilizzate anche per trasmettere una catena di comunicazione o una procedura grafico dell'organizzazione !

Talvolta indicato come $$$a diagramma del flusso di lavoro la mappatura dei processi può essere terminata in diversi modi e con diversi tipi di software per aggiungere maggiore complessità, funzione e valore alla vostra mappa! Con così tanti modi per costruire questa risorsa necessaria, può essere difficile trovare il software giusto per questo lavoro.

Ma noi siamo qui proprio per questo. 🙂

Continuate a leggere e scoprirete tutto quello che dovete cercare nel vostro prossimo software di mappatura dei processi e un confronto dettagliato dei migliori strumenti sul mercato, comprese le funzionalità chiave per la mappatura dei processi, i pro e i contro, i prezzi e altro ancora.

Cos'è il software di mappatura dei processi?

I software per la mappatura dei processi sono altamente visivi e collaborativi, con funzionalità/funzione che aiutano i project manager a costruire facilmente un progetto diagrammi e grafici per snellire i processi, consolidare le sequenze e controllare lo stato di avanzamento in ogni passaggio.

Pensate alla vostra mappa dei processi come a una diagramma di flusso dettagliato che suddivide la Sequenza del progetto, le attività cardine e le risorse chiave in passaggi chiari e attuabili. I principali elementi di una mappa di processo includono gli input, gli output e la strategia necessari per trasformare la vostra visione in realtà.

Ciò significa che il software di mappatura dei processi deve essere in grado di supportare questi componenti e renderli accessibili a tutti i membri del team, oltre che agli stakeholder, ai client e a tutti i reparti. E poiché la mappatura dei processi è di tipo visivo per natura, il tipico software di gestione delle attività non è adatto. Cercate invece uno strumento in grado di legare insieme la mappatura dei processi e la gestione delle attività!

Convertite le forme in attività di ClickUp Whiteboard per iniziare immediatamente a mettere in pratica il vostro diagramma di flusso Lavagna online digitale software e mappa mentale i software di mappatura dei processi sono alcuni dei moduli più diffusi, ma lo strumento giusto per voi dipenderà dalle esigenze uniche del vostro team, dai progetti e, naturalmente, dal budget. 😳

Cosa cercare in uno strumento di mappatura dei processi?

Poiché gli strumenti di mappatura dei processi possono avere forme e dimensioni diverse, è importante conoscere le funzionalità/funzioni chiave da ricercare. Non c'è un solo modo per creare una mappa dei processi, ma sia che si giuri per la lavagna online per il project management o utilizzare i diagrammi per sviluppare i vostri pensieri, ci sono alcuni punti fermi di cui tenere conto.

Prima di consegnare la scheda aziendale, assicuratevi che il vostro prossimo strumento di mappatura dei processi sia in grado di soddisfare tutti questi requisiti:

Elevato livello di visualizzazione

Tante funzionalità di collaborazione

Gestione delle Sequenze

Reportistica e approfondimenti immediati

Attività cardine, dipendenze e relazioni tra le attività

Funzionalità/funzione di automazione

Molteplici integrazioni

10 Migliori strumenti software per la mappatura dei processi nel 2024

La ricerca di processo efficiente la scelta di un software di mappatura può essere scoraggiante. E con così tante cose in gioco, è una scelta importante da fare! Invece di lasciare che la fatica di decidere prenda il sopravvento, utilizzate questo elenco dettagliato per guidare la vostra ricerca.

Confrontate i 10 migliori strumenti di mappatura dei processi per qualsiasi team o budget, con le loro funzionalità/funzioni chiave, i pro e i contro e le valutazioni.

1. ClickUp - I migliori per la Mappa dei processi di project management

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one con centinaia di funzionalità altamente visive per centralizzare il vostro lavoro tra le varie app in un'unica area di lavoro dinamica. La sua collaborazione Funzionalità/funzione delle lavagne online e Mappe mentali sono perfette per la mappatura dei processi, grazie al rilevamento in tempo reale, agli aggiornamenti automatici e alla possibilità di trasformare qualsiasi oggetto o nodo direttamente in un'attività da svolgere.

Inoltre, ClickUp offre un'ampia gamma di Libreria di modelli di modelli di mappe dei processi per aiutarvi a costruire flussi di lavoro e mappe di processo con facilità ed efficienza! Indipendentemente dalle dimensioni del vostro team o del vostro settore, ClickUp è l'unico strumento di mappatura dei processi progettato per allinearsi al vostro modo di lavorare. Iniziate a costruire il vostro flusso di lavoro con Modello di lavagna online per la mappa dei processi di ClickUp !

Funzionalità/funzione chiave di ClickUp

Un sito dettagliato onlineCentro assistenza,webinare supporto per aiutarvi a utilizzare al meglio la piattaforma

Oltre1.000 integrazioni per portare tutti i dati e le informazioni rilevanti in un'unica piattaforma

Oltre15 visualizzazioni del flusso di lavoro personalizzabili per gestire le attività da ogni punto di vista

Lavagne online collaborative per sviluppare idee in tempo reale insieme al team

Reportistica eDashboard per una panoramica immediata e di alto livello del proprio lavoro

Tante funzionalità/funzione di collaborazione visiva disponibili suogni piano tariffario* Stati personalizzati delle attività per comunicare visivamente gli stati di avanzamento

Mappe mentali intuitive per costruire i processi

Limiti di ClickUp

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili nell'app mobile

La ricchezza di funzionalità/funzione può creare una curva di apprendimento per alcuni utenti

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7 per utente, al mese

: $7 per utente, al mese Aziendale : $12 per utente, al mese

: $12 per utente, al mese Azienda : Contattare ClickUp per prezzi personalizzati Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (5.670+ recensioni)

4,7/5 (5.670+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.540+ recensioni)

2. MindMeister - Il migliore per la concettualizzazione dei processi aziendali

via MindMeister MindMeister è un programma di mappatura mentale basato sul Web progettato per aiutare l'utente a visualizzare idee e concetti . Un'interfaccia intuitiva consente agli utenti di creare e modificare mappe mentali, un tipo di diagramma che mostra le informazioni in una struttura gerarchica ad albero. Nelle mappe mentali, gli utenti possono aggiungere note e mostrare le relazioni tra di esse utilizzando delle linee.

Ad esempio, i project manager possono creare una mappa mentale per tracciare un organigramma, delineando ogni punto principale (i capi reparto) e i suoi sottopunti (i rapporti diretti). Quindi, è possibile riorganizzare la struttura del grafico semplicemente trascinando e rilasciando gli elementi al loro posto.

Vedi il sito _ Alternative di MindMeister !

Le migliori funzionalità/funzione di MindMeister

Modelli di mappa dei processi per il brainstorming e il piano strategico

Media incorporati per aggiungere contesto al contenuto della mappa dei processi

Opzioni di diagrammi multipli con layout di Mappa Mista

Commenti e notifiche per creare discussioni

Limiti di MindMeister

Integrazioni limitate con altri strumenti e app per gestire processi complessi

Varie opzioni di esportazione sono riservate ai costosi piani a pagamento

Prezzi di MindMeister

Basic : Free

: Free Personale : $6/mese

: $6/mese Pro : $10/mese

: $10/mese Business: $15/mese

Valutazioni e recensioni di MindMeister

Capterra: 4.7/5 (200+ recensioni)

4.7/5 (200+ recensioni) G2: 4.3/5 (30 recensioni)

3. Lucidchart - Il migliore per la mappatura visiva dei processi

via LucidchartLucidchart è un software di diagramming e collaborazione visiva basato sul web che consente agli utenti di creare e modificare un ampio intervallo di diagrammi, compresi i diagrammi di flusso dei processi , diagrammi di rete, wireframe e altro ancora. I diagrammi possono essere creati in modo rapido e semplice grazie all'interfaccia utente e alle forme, ai modelli e ai simboli predefiniti.

Lucidchart dispone anche di funzionalità/funzione di collaborazione in tempo reale che consentono a più persone di collaborare simultaneamente a un diagramma, facilitando così la condivisione di idee, il feedback e la collaborazione dei team sui progetti. I diagrammi possono essere arricchiti con elementi interattivi come link ipertestuali e annotazioni per creare wireframe e mockup.

Le migliori funzionalità/funzioni di Lucidchart

Co-authoring, chattare in editor e commenti specifici per la forma per collaborazione in team * Collegamento dei dati e visualizzazione automatica per generare diagrammi comegrafici dell'organizzazione e diagrammi delle relazioni tra entità (ERD)

Integrazionicon l'area di lavoro di Google e Microsoft Office

Automazionidocumentazione dei processi aziendali Limiti di Lucidchart

La Mappa è obsoleta rispetto ad altri strumenti di mappatura dei processi

Non esiste un'app desktop per creare mappe dei processi

Prezzi di Lucidchart

Piano Free : Piano individuale : Piano gratuito : Piano individuale : Piano gratuito : Piano individuale : Piano gratuito : Piano gratuito : Piano gratuito : Piano gratuito

: : : : : : : : : Individuale : A partire da $7.95

: A partire da $7.95 Team : A partire da $9,00/utente

: A partire da $9,00/utente Azienda: Contattare Lucidchart per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Lucidchart

Capterra: 4,5/5 (1.700+ recensioni)

4,5/5 (1.700+ recensioni) G2: 4.6/5 (1.800+ recensioni)

4. Pipefy - Il migliore per la mappatura dei flussi di lavoro

via Pipefy Pipefy è un software di gestione dei processi basato sul web progettato per i team per ottimizzare i loro processi aziendali . Questo strumento offre la funzione di aggiungere attività, impostare scadenze e monitorare lo stato. In questo modo è facile vedere cosa c'è da fare, chi ne è responsabile e quando deve essere completato.

Pipefy offre anche funzionalità/funzione di automazione, che consentono ai team di automatizzare attività ripetitive come l'invio di email e l'aggiornamento di informazioni in altri database. Ad esempio, con la funzionalità/funzione di automazione di Pipefy, è possibile impostare una risposta automatica per aggiornare un record del database dopo che una scheda ha lasciato una fase del processo.

Le migliori funzionalità/funzione di Pipefy

Moduli condivisibili progettati per avviare un processo o raccogliere ulteriori dati

Editor intuitivo per la creazione di modelli personalizzati

Aggiornamenti di stato, notifiche e approvazioni automatiche

Flussi di approvazione persoftware di gestione dei flussi di lavoro Limiti di Pipefy

Opzioni di personalizzazione limitate con il piano gratuito

Nessun monitoraggio del tempo

Prezzi di Pipefy

Starter : Gratis

: Gratis Business : $34/utente al mese

: $34/utente al mese Azienda : Contattare Pipefy per i prezzi

: Contattare Pipefy per i prezzi Unlimitato: Contattare Pipefy per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Pipefy

Capterra: 4.6/5 (200+ recensioni)

4.6/5 (200+ recensioni) G2: 4.6/5 (180+ recensioni)

