11 Sistema software di ticketing per i team IT nel 2024

Gli esperti di ticketing sono sempre alla ricerca del modo migliore per gestire un grande volume di richieste di supporto clienti. Abbiamo raccolto la lista definitiva di 11 sistemi software di ticketing per help desk che faranno battere il cuore al vostro team IT come se non ci fosse un domani.

Da monitoraggio dei problemi sovralimentato a funzionalità/funzione avanzate di collaborazione, questi strumenti possono aiutare a mantenere impenetrabile la vostra fortezza informatica.

Preparatevi a conquistare, un ticket alla volta! 💥

Cos'è il software di biglietteria?

Il software di ticketing è un programma informatico progettato per monitorare richieste, attività e servizi. Offre un modo organizzato per gestire le richieste di supporto clienti e i problemi di assistenza tecnica attraverso il monitoraggio e la risoluzione dei problemi. Questo tipo di applicazione ha funzionalità/funzione come la categorizzazione dei ticket, l'instradamento automatico, gli aggiornamenti in tempo reale, le impostazioni di notifica e le metriche di reportistica dettagliate.

Che cosa si deve cercare in un software di ticketing?

I team IT utilizzano un software di ticketing per elaborare le richieste dei clienti e i problemi tecnici. Quando si cerca il software di ticketing perfetto, ci sono diverse funzionalità/funzioni chiave da tenere a mente:

Facilità d'uso: Cercate un software che sia facile da usare e intuitivo

Cercate un software che sia facile da usare e intuitivo Gestione dei ticket: Assicuratevi che il software abbia funzionalità/funzione come l'assegnazione dei ticket, la definizione delle priorità e il monitoraggio dello stato

Assicuratevi che il software abbia funzionalità/funzione come l'assegnazione dei ticket, la definizione delle priorità e il monitoraggio dello stato Automazioni: Cercate funzionalità di automazione per ottimizzare le attività ripetitive, come l'instradamento e l'escalation dei ticket

Utilizzate le ricette di automazione predefinite in ClickUp o personalizzate in base alle vostre esigenze, in modo che il vostro team possa concentrarsi su ciò che conta di più

Personalizzazione e scalabilità: È necessario che il software sia personalizzato per adattarsi ai flussi di lavoro e ai requisiti specifici, soprattutto in caso di crescita

È necessario che il software sia personalizzato per adattarsi ai flussi di lavoro e ai requisiti specifici, soprattutto in caso di crescita Integrazione: Il software deve integrarsi con le piattaforme di email, CRM o project management esistenti

Il software deve integrarsi con le piattaforme di email, CRM o project management esistenti Reportistica e analisi: L'accesso a una reportistica completa vi aiuta a valutare le prestazioni del team, a identificare i colli di bottiglia e a migliorare l'efficienza complessiva 📊

L'accesso a una reportistica completa vi aiuta a valutare le prestazioni del team, a identificare i colli di bottiglia e a migliorare l'efficienza complessiva 📊 Sicurezza: Assicuratevi che il software aderisca agli standard del settore e offra la crittografia dei dati e l'accesso sicuro agli utenti 🔐

Assicuratevi che il software aderisca agli standard del settore e offra la crittografia dei dati e l'accesso sicuro agli utenti 🔐 Accessibilità mobile: L'accessibilità in movimento consente ai membri del team di tenere sotto controllo i ticket ovunque si trovino

L'accessibilità in movimento consente ai membri del team di tenere sotto controllo i ticket ovunque si trovino Assistenza ai clienti : Avere un supporto affidabile può essere cruciale quando si verificano problemi

Tenendo a mente questi fattori e confrontando i diversi sistemi di ticketing, è possibile trovare quello più adatto al proprio team IT o di supporto. 🎫

Gli 11 migliori software di ticketing da utilizzare nel 2024

Nel mondo frenetico di un team IT o di supporto clienti, essere all'avanguardia è il nome del gioco dei sistemi di ticketing. La richiesta di sistemi di ticketing per help desk senza soluzione di continuità non è mai stata così forte.

Di seguito, troverete un elenco degli 11 migliori software di ticketing da utilizzare nel 2024. Queste gemme del sistema di ticketing sono pronte ad elevare le capacità del team del supporto clienti.

Personalizzare un Modulo ClickUp per scopi di Help Desk trascinando e rilasciando qualsiasi campo desiderato nel Modulo

ClickUp software di project management offre una soluzione completa che consente ai team IT di gestire le richieste dei clienti in tempo reale.

I team possono utilizzare Moduli ClickUp per costruire i campi di assunzione. Le risposte dei clienti vengono automaticamente convertite in attività tracciabili. I moduli standard, come il modulo Modello di ticket per l'Help Desk di ClickUp aiutano a ridurre i tempi di risposta e a migliorare l'esperienza del cliente.

Il modello include stati personalizzati come Aperto e In corso per monitorare lo stato dei ticket, oltre a campi personalizzati per una facile categorizzazione per i team del supporto clienti.

Con sei diverse visualizzazioni, è possibile organizzare in modo efficiente le categorie di ticket, le priorità e altro ancora con il software desk. Il modello migliora anche i lavori richiesti dal project management grazie a funzionalità/funzione quali tag, promemoria automatici e allegati.

È possibile aggiungere altri campi tramite ClickUp Modulo per acquisire i dati necessari al team.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Create stati personalizzati per monitorare i ticket di assistenza, come Aperto, Annullato, In corso, In attesa e Escalato. Gli utenti possono ricevere notifiche quando lo stato di un ticket cambia

Automazioni delle richieste di supporto e creazione di moduli per l'utilizzo da parte del team, particolarmente utili in caso di un elevato volume di ticket

ClickUp è conforme alle normative GDPR, PCI DSS Service Provider Level 1 e CCPA

Limiti di ClickUp

ClickUp offre un numero elevato di funzionalità/funzione, ma la curva di apprendimento potrebbe essere elevata e impegnativa per alcuni

Il piano Free non include l'accesso alla visualizzazione dei moduli

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (8.200+ recensioni)

4.7/5 (8.200+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.700 recensioni)

2. Scrivania

via Scrivania Deskpro è uno strumento di gestione dei servizi basato su cloud che si distingue per un numero di funzionalità/funzioni di rilievo. Il suo supporto multicanale consolida tutte le richieste dei clienti provenienti da email, chat, social media e altro ancora in un'unica piattaforma centralizzata e in un sistema di ticketing IT.

Nessuna query passerà inosservata.

Deskpro eccelle come soluzione per far lavorare insieme più team. I team di supporto clienti, i team di supporto interni e i team commerciali possono tutti utilizzare Deskpro attraverso un sistema automatizzato di gestione delle richieste comunicazioni e gestione delle attività .

I team possono anche creare integrazioni con piattaforme come Google Suite, Slack e Trello. Ulteriori integrazioni sono disponibili tramite Zapier.

Le migliori funzionalità/funzioni di Deskpro

I clienti possono passare in qualsiasi momento dalla distribuzione su cloud a quella on-premise

I centri dati multipli situati in tutto il mondo garantiscono la sicurezza delle informazioni

Un'interfaccia intuitiva rende facile per i clienti trovare soluzioni personalizzate

limiti di #### Deskpro

I team devono pagare per componenti aggiuntivi per cose come l'onboarding, la formazione degli agenti e la certificazione degli agenti

Le integrazioni possono essere difficili per il sistema di ticket di assistenza

Prezzi di Deskpro

Teams: $29 per agente/mese

$29 per agente/mese Professional: $59 per agente/mese

$59 per agente/mese Enterprise: $99 per agente/mese

Deskpro valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (20+ recensioni)

4.3/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (35+ recensioni)

3. Intercom

via Intercom Intercom è un software di help desk che vanta una matrice impressionante di funzionalità/funzioni di prim'ordine. Uno dei suoi punti di forza è la funzione di live chat. I chatbot consentono di interagire in tempo reale con i clienti, rispondendo alle query e fornendo un supporto immediato.

L'intuitivo Centro assistenza di questo sistema di ticketing service desk offre agli utenti opzioni di self-service.

La reportistica e le analisi avanzate di Intercom offrono preziose informazioni sul comportamento dei clienti e sulle prestazioni degli agenti, fornendo metriche cruciali sulle prestazioni. La perfetta integrazione con varie app di terze parti semplifica la gestione del servizio La gestione IT che ne fanno una soluzione versatile e adattabile ad aziende di tutte le dimensioni.

le migliori funzionalità/funzione di #### Intercom

Fin, il chatbot di Intercom dotato di IA, aiuta a semplificare la gestione degli incidenti

Riduce le attività amministrative dei team, consentendo loro di aggiungere valore ai lavori richiesti dal servizio clienti

Facilità di scalare il supporto senza impattare l'esperienza del cliente o dell'utente finale

Limiti di Intercom

Alcuni utenti hanno trovato l'interfaccia un po' goffa rispetto a quella di altri sistemi di ticketing

Gli utenti hanno indicato che il sistema di prezzi era difficile da comprendere

Prezzi dell'Intercom

Starter: $74/mese

$74/mese Pro: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Premium: Contattare per i prezzi

valutazioni e recensioni su #### Intercom

G2: 4,5/5 (oltre 2.750 recensioni)

4,5/5 (oltre 2.750 recensioni) Capterra: 4.5/5 (950+ recensioni)

4. Zoho Desk

via Zoho Desk Zoho Desk presenta una serie di funzionalità/funzioni notevoli che lo rendono un concorrente di primo piano nel mercato dei software di ticketing. Il suo sistema di ticketing multicanale raccoglie le query dei clienti da diversi canali.

L'assistente IA della piattaforma, Zia, migliora la produttività degli agenti con suggerimenti intelligenti e risposte automatizzate, accelerando la risoluzione delle query. Zoho Desk è personalizzabile base di conoscenza consente agli utenti di trovare soluzioni in modo indipendente.

Questo riduce il carico di lavoro del team del supporto e aumenta la soddisfazione dei clienti. Con oltre 100 reportistica predefinita integrata, le aziende possono ottenere preziose informazioni sulle tendenze dei clienti e sulle prestazioni degli agenti in tutto il software del sistema di ticketing.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho Desk

L'azienda crede nella costruzione di relazioni a lungo termine con i clienti e consente di monitorare le valutazioni sulla loro felicità

L'intelligenza predittiva consente di affrontare facilmente i problemi dei clienti prima che si presentino

Le opzioni di prezzo includono le spese di configurazione per integrare rapidamente il sistema di ticket di supporto

Limiti di Zoho Desk

Limitata disponibilità di personalizzazioni e integrazioni per il sistema di ticketing

La mancanza di funzionalità di formattazione delle email potrebbe rendere i ticket di supporto più difficili da gestire

Prezzi di Zoho Desk

Standard: $14 per utente/mese

$14 per utente/mese Professionale: $23 per utente/mese

$23 per utente/mese Enterprise: $40 per utente/mese

Valutazioni e recensioni di Zoho Desk

G2: 4.4/5 (4.800+ recensioni)

4.4/5 (4.800+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (2.050+ recensioni)

5. Zendesk

via Zendesk Zendesk, pioniere del software per il servizio clienti, vanta una notevole serie di funzionalità/funzione che ne consolidano la posizione di soluzione di punta per le aziende di tutto il mondo. Il suo supporto omnichannel raccoglie le interazioni dei clienti da diversi canali.

Il sistema di ticketing di Zendesk, dotato di routing intelligente e automazione, ottimizza la gestione dei ticket, consentendo una risoluzione efficiente e tempestiva dei problemi per una maggiore soddisfazione dei clienti. Gli agenti possono inoltre inserire i dati dei clienti in qualsiasi punto del loro percorso, grazie alle opzioni di integrazione con o senza codice.

L'ampio mercato di integrazioni di Zendesk garantisce una connessione perfetta con altri strumenti aziendali essenziali, migliorando la produttività complessiva e la collaborazione nel sistema di ticketing.

Infine, grazie alla base di conoscenza personalizzata e al portale self-service, i clienti possono trovare le risposte alle loro query in modo indipendente, consentendo al team del supporto di creare valore in altre aree.

Le migliori funzionalità/funzione di Zendesk

Assiste più di 1.000 integrazioni per supportare i ticket di assistenza

Robusti dashboard di analisi inclusi nella confezione

Offre un supporto personalizzato e una formazione per gli agenti del servizio clienti

Limiti di Zendesk

Più costoso rispetto ad altre opzioni del nostro elenco

Ci sono dubbi sul servizio clienti interno di Zendesk

Il sistema di ticketing da scrivania potrebbe essere eccessivo per le piccole aziende

Prezzi di Zendesk

Suite Teams: $69 per agente/mese

$69 per agente/mese Suite Growth: $115 per agente/mese

$115 per agente/mese Suite Professional: $149 per agente/mese

$149 per agente/mese Suite Enterprise Plus: Contattare il servizio commerciale

Valutazioni e recensioni su Zendesk

G2: 4,3/5 (5.600+ recensioni)

4,3/5 (5.600+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (3.675+ recensioni)

6. Sportello ProProfs

via ProProfs ProProfs Help Desk è un leader comprovato nel settore dei software di ticketing. L'azienda esiste da più di 100 anni e crede fermamente nel servizio personalizzato. I servizi di assistenza sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

La piattaforma di Help Desk è stata progettata per lavorare in modo simile a Gmail, il che rende l'iscrizione un gioco da ragazzi. La piattaforma offre strumenti di ticketing, chat, sondaggio e Knowledge Base come un'unica soluzione di supporto clienti.

I team possono personalizzare i flussi di lavoro per soddisfare le loro esigenze. ProProfs Help Desk si integra con piattaforme di marketing, CRM e project management.

Le migliori funzionalità/funzione di ProProfs Help Desk

Interfaccia del service desk semplice e di facile comprensione

Servizio clienti disponibile via chat, email e telefono 24 ore su 24, 7 giorni su 7

La Knowledge Base riduce il volume dei ticket fino all'80%

Limiti di ProProfs Help Desk

Limitate opzioni di integrazione per i ticket di assistenza

Non c'è un'app mobile

Prezzi di ProProfs Help Desk

30 dollari per utente/mese

Valutazioni e recensioni di ProProfs Help Desk

G2: 4.7/5 (15+ recensioni)

4.7/5 (15+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (10+ recensioni)

7. Help Desk HappyFox

via FeliceFox HappyFox offre un sistema di ticketing intuitivo, che consente agli utenti di tenere traccia e gestire in modo efficiente le richieste dei clienti su diversi canali.

HappyFox ha un costruttore di knowledge base che permette al team di creare database di FAQ organizzati e ricercabili. Ci piace questa funzionalità/funzione perché consente ai clienti di trovare risposte in modo indipendente, riducendo il carico di lavoro degli agenti di supporto e aumentando la soddisfazione dei clienti.

Il sistema di ticketing possiede solide funzionalità di reportistica e di analisi per fornire preziose informazioni sulle prestazioni del team e sulle tendenze dei clienti. Inoltre, le integrazioni di HappyFox con i più diffusi strumenti aziendali creano un ecosistema unificato.

Per le aziende che cercano una soluzione di help desk completa con potenti funzionalità di ticketing, automazione, knowledge base e reportistica, HappyFox è una scelta eccezionale. 🦊

Le migliori funzionalità/funzione di HappyFox

Tutti i piani tariffari offrono caselle di posta elettronica e ticket illimitati

Si integra con Slack e Microsoft Teams per gestire il supporto interno

I ticket in entrata possono essere suddivisi in diverse categorie

Limiti di HappyFox

I clienti hanno apprezzato il processo di onboarding iniziale, ma hanno dichiarato che manca il supporto del sistema di ticketing aggiuntivo

Le regole intelligenti e le automazioni non possono essere configurate per includere più azioni

Prezzi di HappyFox

Mighty: $39 per agente/mese

$39 per agente/mese Fantastic: $59 per agente/mese

$59 per agente/mese Enterprise: $79 per agente/mese

$79 per agente/mese Enterprise Plus: $99 per agente/mese

HappyFox valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (125+ recensioni)

4.5/5 (125+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (90+ recensioni)

8. Aiuto Scout

via Aiuto Scout Help Scout offre una matrice di funzionalità/funzione che lo rendono la scelta migliore per le aziende che si concentrano sulla realizzazione di un servizio clienti personalizzato . La sua finestra In arrivo condivisa centralizza tutte le richieste dei clienti provenienti da vari canali, consentendo una collaborazione perfetta tra gli agenti di supporto e una gestione efficiente dei ticket. Grazie al suo intuitivo costruttore di basi di conoscenza, Help Scout consente ai clienti di trovare soluzioni self-service, riducendo il carico dei team del supporto.

Le integrazioni di Help Scout con i più diffusi strumenti aziendali creano un ecosistema unificato, migliorando la produttività e favorendo la fluidità dei flussi di lavoro. Per istanza, gli utenti possono sfruttare il Beacon Builder per progettare widget personalizzabili che si integrano perfettamente nel loro sito web.

Per le organizzazioni che cercano una soluzione di supporto clienti con una finestra In arrivo condivisa, una base di conoscenza self-service, automazioni e analisi approfondite, Help Scout è il migliore.

Le migliori funzionalità di Help Scout

Le risposte in scatola possono includere collegati, inviti all'azione, immagini e altro ancora

Il dashboard Messaggi consente al team dell'assistenza clienti di vedere facilmente quali problemi sono stati affrontati

Forte tasso di fidelizzazione, con oltre l'80% delle aziende di medie dimensioni che iniziano a utilizzare Help Scout e che rimangono fedeli alla piattaforma per almeno quattro anni

Limiti di Help Scout

Gli utenti hanno dichiarato che era troppo facile passare dalla modalità automatizzata a quella manuale, il che a volte causava problemi

La formattazione dei documenti può essere difficile e alcuni utenti hanno indicato che i documenti non hanno un aspetto curato

Prezzi di Help Scout

Standard: 25 dollari per utente/mese

25 dollari per utente/mese Plus: $50 per utente/mese

$50 per utente/mese Pro: Contatti commerciali, solo prezzi annuali

Contatti commerciali, solo prezzi annuali Help Scout for Good : Prezzi per le organizzazioni non profit, contattare il reparto commerciale

: Prezzi per le organizzazioni non profit, contattare il reparto commerciale Help Scout for Startups: Prezzi per le startup, contattare il commerciale

Valutazioni e recensioni di Help Scout

G2: 4.4/5 (390 recensioni)

4.4/5 (390 recensioni) Capterra: 4.6/5 (200+ recensioni)

9. ServiceDesk Plus

via ServiceDesk Plus ServiceDesk Plus si distingue per il suo sistema di ticketing completo, che consente agli utenti di creare, tracciare e gestire in modo efficiente le richieste di supporto. La funzionalità/funzione di gestione degli asset integrata nella piattaforma migliora la visibilità degli asset e la loro gestione gestione della forza lavoro .

Con i moduli di gestione dei problemi e delle modifiche di Service Desk Plus, le aziende possono identificare e affrontare in modo proattivo i problemi IT e implementare le modifiche senza problemi.

La piattaforma offre un service desk IT integrato, che funge da ponte tra l'azienda e il reparto IT.

Funzionalità/funzione migliori di Service Desk Plus

Combina la gestione degli asset IT e la gestione dei servizi IT in un'unica piattaforma

Facilità di implementazione dei personalizzati grazie alle funzionalità a basso codice

L'azienda è proprietaria dei propri data center ed elimina i tracker e i sotto-processi, il che mantienei dati personalizzati sicuri

Limiti di Service Desk Plus

Maggiorazione del prezzo per l'implementazione in loco

Gli utenti si sono lamentati di problemi di implementazione

Prezzi di Service Desk Plus

Standard: $10 per tecnico/mese

$10 per tecnico/mese Professionale: $21 per tecnico/mese

$21 per tecnico/mese Enterprise: $50 per tecnico/mese

Service Desk Plus valutazioni e recensioni

G2: 4.2/5 (200+ recensioni)

4.2/5 (200+ recensioni) Capterra: Nessuna recensione

10. Front

via Front Front è una soluzione di biglietteria di prim'ordine per le aziende moderne che cercano un servizio clienti personalizzato comunicazione e collaborazione . La finestra In arrivo condivisa centralizza le richieste di assistenza clienti provenienti da diversi canali, consentendo un lavoro di squadra senza soluzione di continuità e una gestione semplificata dei ticket.

Front consente di gestire email, chattare dal vivo, testi via SMS e altro ancora in un unico hub collaborativo, fornendo una piattaforma unificata per tutte le interazioni con i clienti.

Gli strumenti di collaborazione di Front, come i commenti interni e le assegnazioni, permettono di collaborazione in tempo reale tra gli agenti di supporto.

Le migliori funzionalità/funzione di Front

La finestra In arrivo condivisa aumenta la collaborazione tra i membri del team

Le esercitazioni e le risorse aiutano durante il processo di inserimento

Box con 100 integrazioni pronte all'uso

Una forte reportistica sulle prestazioni per la soddisfazione dei clienti e gli accordi sul livello di servizio (SLA)

Limiti di Front

Secondo i recensori, la curva di apprendimento è molto ripida

Manca la possibilità di personalizzare gli orari delle notifiche nei giorni feriali e non nei fine settimana

Prezzi di Front

Crescita: 59 dollari per postazione/mese

59 dollari per postazione/mese Scala: $99 per postazione/mese

$99 per postazione/mese Premier: $229 per postazione/mese

Valutazioni e recensioni di Front

G2: 4,7/5 (1.800+ recensioni)

4,7/5 (1.800+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (250+ recensioni)

11. TeamSupport

via TeamSupport TeamSupport è un sistema di ticketing avanzato progettato appositamente per i team del servizio clienti B2B. Il suo pacchetto completo di funzionalità/funzione aiuta a rispondere alle richieste dei clienti provenienti da vari canali, tra cui i social media, le chat del sito web e le email.

Le migliori funzionalità di TeamSupport

Gli strumenti di Customer Distress Index integrati aiutano a monitorare e a prevenire la rinuncia all'acquisto

Si integra con strumenti di supporto clienti e team, tra cui Slack, Salesforce, JIRA, HubSpot e Azure DevOps

Le funzionalità/funzione chiave del Database prodotti consentono di tracciare i dati dei clienti e i prodotti a livello di ticket per una risoluzione più rapida e un monitoraggio informato dei problemi per i team del supporto

Limiti di TeamSupport

Non c'è una versione di prova gratuita

Le regole di automazione dei ticket vengono eseguite una sola volta per evitare loop, ma ciò significa scrivere manualmente più regole per gestire i ticket helpdesk più complicati

Non dispone di solide soluzioni di project management rispetto ad altri strumenti di desk

Prezzi di TeamSupport

Assistenza essenziale: $49/mese per agente

$49/mese per agente Assistenza Enterprise: $69/mese per agente

$69/mese per agente Completata Assistenza clienti Suite: $119/mese per agente

TeamSupport valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (840+ recensioni)

4.4/5 (840+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (830+ recensioni)

Vantaggi dell'utilizzo del software del sistema di biglietteria

L'uso di un software di ticketing è diventato sempre più popolare in quanto le aziende cercano di migliorare le operazioni di assistenza clienti. Dalla semplificazione dei processi di comunicazione alla promozione della collaborazione tra gli agenti di supporto, i sistemi di ticketing possono migliorare notevolmente la soddisfazione dei clienti e le prestazioni aziendali.

Ecco alcuni modi in cui il software di ticketing può essere utile al vostro team:

Aumenta la produttività : Automatizzando le attività manuali e snellendo il processo di gestione dei ticket, le aziende possono aumentare la produttività della propria forza lavoro fino al 20%.

: Automatizzando le attività manuali e snellendo il processo di gestione dei ticket, le aziende possono aumentare la produttività della propria forza lavoro fino al 20%. Migliora la collaborazione : Grazie a funzionalità quali finestre In arrivo per i team, flussi di lavoro condivisi e dashboard integrati, i Teams possono collaborare in modo più efficace per risolvere le query dei clienti.

: Grazie a funzionalità quali finestre In arrivo per i team, flussi di lavoro condivisi e dashboard integrati, i Teams possono collaborare in modo più efficace per risolvere le query dei clienti. Migliora la sicurezza : centralizzando le informazioni sui clienti in un'unica piattaforma sicura, le aziende possono garantire che i dati sensibili dei clienti rimangano al sicuro e protetti.

: centralizzando le informazioni sui clienti in un'unica piattaforma sicura, le aziende possono garantire che i dati sensibili dei clienti rimangano al sicuro e protetti. Risparmio sui costi: Grazie alle sue capacità di automazione, il software di ticketing elimina la necessità di un'elaborazione manuale, risultando in un sostanziale risparmio sui costi.

**Analisi approfondite: grazie ai dashboard analitici integrati, i team possono identificare rapidamente le tendenze e ottenere informazioni sul comportamento dei clienti.

Soddisfazione dei clienti: Grazie alla risoluzione rapida ed efficiente delle query dei clienti, i sistemi di ticketing possono contribuire ad aumentare la soddisfazione dei clienti.

Nel complesso, i sistemi di ticketing sono preziosi per aiutare le aziende a tenere sotto controllo le operazioni di assistenza clienti e a migliorare l'esperienza complessiva dei clienti.

Migliorare l'assistenza IT con un robusto sistema di ticketing

Il panorama dei sistemi di ticketing è ricco di opzioni software di altissimo livello, fatte su misura per migliorare le attività di assistenza IT. Con funzionalità/funzione progettate per la facilità d'uso, la gestione dei ticket senza soluzione di continuità e la collaborazione efficiente, il software di ticketing può aiutare il vostro team IT a brillare come mai prima d'ora.

Se siete pronti a rivoluzionare la vostra esperienza di ticketing, non cercate altro che ClickUp! Con un'interfaccia user-friendly, potenti funzionalità/funzione di gestione dei ticket e integrazioni perfette, ClickUp è il software di project management più avanzato per migliorare il vostro supporto IT. Provate ClickUp oggi stesso per sperimentare il futuro del project management in azione. Il vostro team IT vi ringrazierà e i vostri clienti vi ameranno per questo. 🏆