10 migliori strumenti software di documentazione IT per risparmiare tempo nel 2024

Un'ottima documentazione tecnica è la chiave per aumentare la produttività. Quando il team sa come utilizzare gli strumenti tecnologici e software e sa dove trovare le risposte alle domande e ai problemi più comuni, passa meno tempo a cercare soluzioni o ad aspettare il supporto dell'help desk.

Tuttavia, la creazione di documentazione interna ed esterna può essere un processo faticoso.

La buona notizia è che il software IT strumenti di documentazione contribuiscono a velocizzare e snellire il processo, fornendo ai dipendenti e ai team indicazioni chiare sui sistemi, le procedure, il software e le best practice dell'azienda.

Vediamo 10 delle migliori opzioni di piattaforma di gestione IT disponibili nel 2024.

Che cos'è il software di documentazione IT?

I professionisti IT utilizzano il software di documentazione IT per creare, gestire e pubblicare informazioni sulla loro infrastruttura IT, compresi hardware, software, reti e procedure organizzative.

La documentazione è una base di conoscenza per tutti i membri del team per imparare le tecnologie all'interno dell'organizzazione. Diventa la base di conoscenza dell'organizzazione wiki tecnologico dell'organizzazione dove i vari membri del team possono imparare a usare il software, a risolvere problemi informatici e a comprendere le best practice per l'utilizzo di strumenti specifici del vostro stack tecnologico.

L'utilizzo della giusta piattaforma di gestione della conoscenza può avere un impatto significativo sull'azienda. Fornisce un repository centralizzato di informazioni che migliora la comunicazione tra il reparto IT e gli altri team.

Poiché tutti sanno dove trovare le informazioni di cui hanno bisogno, aumenta l'efficienza. Può anche ridurre gli errori, offrendo indicazioni sulle best practice e sulle funzionalità/funzione chiave. Infine, aiuta le organizzazioni a rispettare le normative di settore essenziali.

Quasi tutte le organizzazioni si affidano ai sistemi IT nel mondo digitale di oggi, rendendo il software di documentazione IT uno strumento prezioso.

Cosa cercare negli strumenti di documentazione IT?

Quando cercate i migliori strumenti di documentazione IT, considerate le seguenti funzionalità/funzione:

Facili strumenti per la creazione di contenuti: cercate uno strumento di documentazione IT che vi permetta di creare e modificare contenuti in vari formati, come markdown, HTML e XML. Dovrebbero essere disponibili anche opzioni per formattare il testo, comprese tabelle, immagini e blocchi di codice

cercate uno strumento di documentazione IT che vi permetta di creare e modificare contenuti in vari formati, come markdown, HTML e XML. Dovrebbero essere disponibili anche opzioni per formattare il testo, comprese tabelle, immagini e blocchi di codice **Lo strumento di documentazione IT deve consentire di monitorare le modifiche e le revisioni del contenuto della documentazione e di mantenere una cronologia delle modifiche. Ciò consente di tornare a una versione precedente della documentazione, se necessario

Strumenti collaborativi: Più membri del team devono essere in grado di lavorare sulla documentazione in tempo reale. Questo include la modifica, il commit e il provider di feedback. È anche utile avere un sistema incorporato digestione delle attività in modo da poter assegnare attività dall'interno della piattaforma di documentazione

Più membri del team devono essere in grado di lavorare sulla documentazione in tempo reale. Questo include la modifica, il commit e il provider di feedback. È anche utile avere un sistema incorporato digestione delle attività in modo da poter assegnare attività dall'interno della piattaforma di documentazione **Tutta la documentazione del mondo è inutile se nessuno riesce a trovare le informazioni di cui ha bisogno. Cercate strumenti di documentazione con opzioni di ricerca e filtraggio intelligenti che vi permettano di organizzare la documentazione per categorie, argomenti e sezioni

Buone opzioni di esportazione e integrazione: Potete aumentare l'accesso degli utenti condividendo la documentazione online e assicurandovi che gli utenti possano accedervi offline. Cercate opzioni di esportazione, come HTML, PDF e markdown, per creare documentazione disponibile con e senza accesso a Internet

Oltre ai fattori sopra elencati, è necessario tenere presente anche il prezzo. Molte delle soluzioni di documentazione del nostro elenco prevedono versioni di prova gratuite. Approfittate di queste versioni di prova per verificare se il prodotto è lo strumento di documentazione giusto per l'infrastruttura IT della vostra organizzazione.

Le 10 migliori opzioni di software di documentazione IT da utilizzare nel 2024

Organizzate e arricchite le guide e le risorse IT della vostra azienda con il software di documentazione IT di ClickUp

ClickUp è una piattaforma di produttività con potenti strumenti di documentazione IT per creare una documentazione completa per la vostra organizzazione. Con ClickUp Documenti è possibile annidare i documenti per sviluppare un wiki robusto e gestirlo con strumenti intelligenti. È possibile iniziare il progetto con dei modelli, come ad esempio il modello Modello di sviluppo del software ClickUp e velocizzare la scrittura documentazione software utilizzando ClickUp AI .

Se già utilizzate ClickUp, vi piacerà la possibilità di ampliare il vostro utilizzo e di sfruttare le eccellenti opzioni di collaborazione e integrazione della piattaforma. E se siete nuovi utenti di ClickUp, vi piacerà il fatto che potete iniziare a usarlo gratis oggi stesso e sfruttare centinaia di strumenti per una documentazione dettagliata.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Gli strumenti di scrittura IA consentono di creare documentazione interna ed esterna in pochissimo tempo

Un'interfaccia facile da usare permette di creare manuali utente approfonditi con pagine annidate e molte opzioni di styling

Le eccellenti opzioni di collaborazione vi aiutano a connettere la vostra documentazione aflussi di lavoro e ai sistemi di gestione delle attività

Numerosi modelli di documenti adattati alle esigenze di un team IT consentono di avviare il processo di documentazione informatica

Limiti di ClickUp:

Le opzioni di condivisione possono risultare troppo "all-or-nothing" per le organizzazioni che hanno bisogno di opzioni di condivisione dei documenti più sfumate

L'esperienza utente dell'app mobile può risultare macchinosa

Prezzi di ClickUp:

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7 al mese per utente

: $7 al mese per utente Aziendale : $12 al mese per utente

: $12 al mese per utente Aziende : contattare per i prezzi

: contattare per i prezzi ClickUp IA: Disponibile per l'acquisto su tutti i piani a pagamento al prezzo di $5 per membro dell'area di lavoro e ospite interno al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2 : 4.7/5 (8.900+ recensioni)

: 4.7/5 (8.900+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 3.800 recensioni)

2. Base di conoscenza ProProfs

Via Base di conoscenza ProProfs ProProfs Knowledge Base è un software di documentazione IT basato su cloud che vi aiuta a gestire la vostra documentazione Base di conoscenza IT per i clienti interni ed esterni. La creazione e il reperimento delle informazioni sono facili grazie alle solide opzioni di controllo delle versioni e all'organizzazione intuitiva dei documenti. La piattaforma offre anche funzionalità/funzione di sicurezza per proteggere le informazioni e impedire modifiche indesiderate.

Le migliori funzionalità/funzione di ProProfs Knowledge Base:

Un ricco editor di testo consente di creare e modificare il contenuto della documentazione e di aggiungere tabelle, immagini e blocchi di codice

Una piattaforma facile da usare significa che gli utenti che non hanno alcuna esperienza precedente con i software di documentazione IT dovrebbero essere in grado di creare articoli di conoscenza completi

Sono disponibili buone opzioni per il supporto clienti

Limiti di ProProfs Knowledge Base:

Alcuni utenti possono avere problemi di prestazioni con basi di conoscenza più grandi

Prezzi di ProProfs Knowledge Base:

Free: per un massimo di 25 articoli

Business: $$$a al mese (per 100 articoli al mese)

Dominio personalizzato e White label: $30 al mese

Valutazioni e recensioni della Knowledge Base di ProProfs:

G2 : 4.6/5 (25+ recensioni)

: 4.6/5 (25+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (25+ recensioni)

3. Documento360

Via Documento360 Document360 è una piattaforma di knowledge base alimentata dall'IA. Il software di documentazione IT consente di creare una documentazione completa per i dipendenti e i clienti, da condividere pubblicamente o in privato. È possibile adattarlo alle proprie esigenze di documentazione utilizzando uno strumento di authoring intuitivo.

Le migliori funzionalità/funzione di Document360:

Le opzioni di ricerca avanzate facilitano la posizione dei clienti interni ed esterni

Uno strumento per gli autori offre opzioni di personalizzazione estese, che consentono didi dare un marchio alla vostra documentazioneutilizzare modelli e adattare il contenuto alle proprie esigenze

Sono disponibili numerose opzioni di integrazione per la connessione della base di conoscenza con l'helpdesk, i chatbot, gli strumenti di analisi e molto altro ancora

Limiti di Document360:

Al momento non è disponibile un'applicazione per dispositivi mobili, quindi è necessario lavorare su desktop

Prezzi di Document360:

**Gratuito

Standard : $199 per progetto al mese

: $199 per progetto al mese Professionale : $399 per progetto al mese

: $399 per progetto al mese Business : $529 per progetto al mese

: $529 per progetto al mese Azienda: $599 per progetto al mese

Valutazioni e recensioni di Document360:

G2 : 4.7/5 (360+ recensioni)

: 4.7/5 (360+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (190+ recensioni)

4. Confluenza

Via Confluenza Confluence proviene dal team Atlassian ed è un popolare strumento di documentazione per i team che vogliono creare, condividere e collaborare alle basi di conoscenza. Pur essendo un sistema di project management, ha alcune funzionalità/funzioni che lo rendono uno strumento eccellente per la documentazione informatica.

Le migliori funzionalità/funzione di Confluence:

Permette di creare un sistema di project management strutturato per progetti, team, reparti o pacchetti software diversi

È possibile integrarlo con altri prodotti Atlassian, quali Jira e Trello, per ottenere funzioni ancora maggiori

L'estensione delle autorizzazioni consente di controllare chi visualizza, modifica o commenta la documentazione IT a livello granulare

Limiti di Confluence:

Questo software ha requisiti hardware elevati, quindi potrebbe essere necessario dedicare notevoli risorse IT per mantenerlo in funzione

Prezzi di Confluence:

Free : per un massimo di 10 utenti e 2 GB di spazio di archiviazione

: per un massimo di 10 utenti e 2 GB di spazio di archiviazione Standard : $5,75 per utente al mese

: $5,75 per utente al mese Premium : $11 per utente al mese

: $11 per utente al mese Enterprise: chiamare per un prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Confluence:

G2 : 4.1/5 (3.600+ recensioni)

: 4.1/5 (3.600+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (3.000+ recensioni)

5. Che cosa

Via Prefisso Whatfix è una piattaforma di adozione digitale che può integrare gli effetti della documentazione IT. Utilizzando Whatfix, è possibile creare una guida su schermo e un'assistenza interattiva per aiutare gli utenti a mettere al lavoro nuovi software, hardware o sistemi IT. Può aumentare l'adozione supportando gli utenti a sfruttare appieno gli strumenti del loro stack tecnologico.

Le migliori funzionalità/funzione di Whatfix:

È possibile creare percorsi interattivi che insegnano agli utenti come utilizzare il software e gli strumenti del loro stack tecnologico

È possibile creare una base di conoscenza self-service all'interno delle applicazioni software, che include FAQ, guide alla risoluzione dei problemi e video di approfondimento

Fornisce analisi sul modo in cui gli utenti interagiscono con le guide, aiutando il reparto IT a identificare i punti in cui gli utenti hanno bisogno di maggiore supporto

Limiti di Whatfix:

Whatfix è la soluzione migliore per guidare l'adozione del software, ma potrebbe non funzionare altrettanto bene per i reparti IT che devono documentare soluzioni per l'hardware e altre infrastrutture IT

Prezzi di Whatfix:

Contattare per un prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Whatfix:

G2 : 4.6/5 (290+ recensioni)

: 4.6/5 (290+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (75+ recensioni)

6. SuperOps.ai

Via SuperOps.ai SuperOps.ai è una recente opzione software per la documentazione IT che si inserisce perfettamente nell'ecosistema PSA-RMM esistente. L'interfaccia pulita consente di creare documentazione con opzioni intelligenti di controllo degli accessi, in modo che tutti abbiano le informazioni necessarie a portata di mano.

Le migliori funzionalità di SuperOps.ai:

Si integra con le produttività PSA-RMM esistenti per fornire un potente strumento di documentazione senza dover gestire un'altra applicazione

L'eccellente conformità al framework di sicurezza SOC 2 protegge le informazioni sensibili

Le strutture personalizzate dei documenti consentono di organizzare la documentazione IT in base al flusso di lavoro, ai team o ai processi

Limiti di SuperOps.ai:

Alcune funzionalità/funzione sono ancora in fase di sviluppo, pertanto gli utenti potrebbero riscontrare problemi nel sistema

Prezzi di SuperOps.ai:

Solo PSA standard : 59 dollari al mese

: 59 dollari al mese Solo RMM standard : 79 dollari al mese

: 79 dollari al mese Pro : $99 al mese

: $99 al mese Super: $129 al mese

Valutazioni e recensioni di SuperOps.ai:

G2: 4.6/5 (75+ recensioni)

7. Nuclino

Via Nuclino Nuclino è una piattaforma di collaborazione basata su cloud che è anche un'utile soluzione di documentazione. I team possono creare, organizzare e collaborare ai progetti come basi di conoscenza, documentazione informatica e wiki. Ha un design privo di fronzoli, semplice da imparare e veloce da usare.

Le migliori funzionalità/funzione di Nuclino:

Gli eccellenti strumenti di collaborazione in tempo reale consentono a più membri del team di lavorare contemporaneamente sulla documentazione, il che è ottimo per la condivisione delle conoscenze

La cronologia delle versioni consente di monitorare le modifiche, comprese le attività di collaborazione, e di sapere chi ha apportato modifiche o commenti

Le straordinarie opzioni di ricerca consentono di trovare rapidamente le informazioni necessarie all'interno della base di conoscenza

Limiti di Nuclino:

Le opzioni di integrazione sono meno robuste con Nuclino rispetto ad altri software di documentazione

Prezzi di Nuclino:

**Gratuito

Standard : $5 per utente al mese

: $5 per utente al mese Premium: $10 per utente al mese

Nuclino valutazioni e recensioni:

G2 : 4.7/5 (20+ recensioni)

: 4.7/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (60+ recensioni)

8. ClickHelp

Via ClickHelp ClickHelp è uno strumento di documentazione basato sul web per creare, gestire e organizzare la documentazione tecnica. Offre una solida piattaforma di authoring basata sul web dove i team possono creare la documentazione in modo collaborativo, compresi eccellenti strumenti di migrazione per importare le informazioni esistenti.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickHelp:

La piattaforma autore basata sul web consente di collaborare in tempo reale per creare e modificare la documentazione IT

Le opzioni di pubblicazione a fonte unica consentono di creare la documentazione online una sola volta e di pubblicare più progetti come siti web, PDF o sistemi di guida online

Le opzioni di branding assicurano che la documentazione online corrisponda all'estetica della vostra azienda

Limiti di ClickHelp:

La piattaforma offre un gran numero di strumenti, ma la curva di apprendimento per capire come usarli è molto ripida

Prezzi di ClickHelp:

Starter : $175 al mese

: $175 al mese Crescita : $285 al mese

: $285 al mese Professionale: $580 al mese

Valutazioni e recensioni di ClickHelp:

G2 : 4.8/5 (60+ recensioni)

: 4.8/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (15+ recensioni)

9. Ossigeno

Tramite Doxygen Doxygen potrebbe non essere una soluzione di documentazione tradizionale, ma è un ottimo strumento di documentazione del codice sorgente. Oltre a generare documentazione nei progetti di sviluppo software, può essere utile per altri aspetti dell'infrastruttura IT legati al software.

Le migliori funzionalità/funzione di Doxygen:

Genera automaticamente documentazione per vari linguaggi di codice, come C++ e Java, utile per la documentazione delle interfacce di programmazione delle applicazioni (API)

Grazie alle sue capacità di riferimento incrociato, è possibile creare link ipertestuali all'interno della documentazione per offrire risorse più complete

Gli sviluppatori possono annotare la documentazione con descrizioni ed esempi d'uso per rendere più chiara la documentazione API

Limiti di Doxygen:

Doxygen è uno strumento per documentare il codice sorgente, quindi potrebbe non essere adatto ad altre esigenze di documentazione interna

Prezzi di Doxygen:

Gratuito

Valutazioni e recensioni di Doxygen:

Nessuno disponibile

10. GitHub e Jekyll

Via GitHub Forse non si pensa a GitHub come a un sistema di documentazione, ma può essere un ottimo strumento di documentazione informatica quando lo si usa con Jekyll.

GitHub è una piattaforma basata sul web che gli sviluppatori utilizzano principalmente per software collaborativo sviluppo, monitoraggio delle modifiche e archiviazione del codice. Jekyll è un generatore di siti che può trasformare il testo in un sito web o in un blog utilizzando modelli e file markdown. L'uso congiunto di questi due strumenti consente ai team che lavorano su GitHub di creare rapidamente un sito web di facile utilizzo per la loro documentazione informatica.

Le migliori funzionalità/funzione di GitHub e Jekyll:

Entrambe le piattaforme supportano il markdown, che può essere utilizzato per creare documentazione tecnica

GitHub Pages offre servizi di hosting gratuiti, per cui è possibile pubblicare la propria documentazione informatica senza dover pagare per un hosting aggiuntivo

Jekyll automatizza gran parte del processo, in modo da poter trasformare i file markdown in HTML in pochi minuti

Limiti di GitHub e Jekyll:

Gli utenti devono possedere una discreta quantità di conoscenze tecniche per trasformare le attività di GitHub in documentazione informatica utilizzabile

Prezzi di GitHub e Jekyll:

**Gratuiti

Team : $4 per utente al mese

: $4 per utente al mese Azienda: $21 per utente al mese

GitHub e Jekyll valutazioni e recensioni:

G2 : 4.7/5 (2.000+ recensioni)

: 4.7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (oltre 5.800 recensioni)

Creare documentazione IT in modo semplice

La scelta del giusto software di documentazione IT aiuta a garantire che gli utenti interni ed esterni dispongano delle informazioni critiche per il lavoro della vostra infrastruttura IT. Esistono numerose opzioni da esplorare per trovare lo strumento di documentazione IT più adatto al vostro flusso di lavoro.

Se cercate una soluzione versatile e all-in-one che semplifichi la documentazione IT, è il momento di provare ClickUp. Con ClickUp, potete integrare perfettamente una soluzione di gestione dei documenti nel vostro flusso di project management. L'interfaccia intuitiva consente di creare, organizzare e collaborare facilmente con la documentazione.

Per potenziare le vostre operazioni IT, registrate un account gratuito di ClickUp e scoprite i modelli, gli spazi e le funzionalità di ClickUp Strumenti di IA che renderanno le attività di documentazione un gioco da ragazzi.