10 Migliori strumenti di documentazione software nel 2024

La documentazione del software è una tabella di marcia per i futuri sviluppatori che lavorano a un progetto e una guida per gli utenti che imparano a integrare il software nel loro flusso di lavoro. La documentazione può anche aiutare gli sviluppatori a imparare dagli errori del passato, rendendo i progetti futuri più facili da smontare.

La documentazione del software non deve necessariamente pesare sul vostro elenco di cose da fare. Con gli strumenti giusti, è possibile creare rapidamente una documentazione facile da leggere, utilizzare e condividere. Esploriamo 10 dei migliori strumenti per la documentazione del software nel 2024 che vorrete utilizzare per i vostri progetti prossimo progetto di sviluppo .

Cosa sono gli strumenti di documentazione del software?

La documentazione del software descrive come gli sviluppatori hanno creato il software e come l'utente finale deve utilizzarlo. Può contenere manuali per l'utente, documentazione sulle interfacce di programmazione delle applicazioni (API) e specifiche tecniche.

Il giusto strumento di gestione della conoscenza dovrebbe facilitare la creazione, la gestione e la condivisione della documentazione tecnica. Questi strumenti aiutano a generare documenti più velocemente e con il minimo sforzo. La piattaforma di documentazione del software può generare la documentazione dal codice, produrre un file di base di conoscenza mantenere i sistemi di controllo delle versioni o ospitare guide per gli utenti.

Cosa cercare negli strumenti di documentazione per sviluppatori?

Quando iniziate a cercare il giusto strumento di documentazione software, cercatene uno che offra:

Facilità d'uso: Lo strumento di documentazione del software deve avere le funzioni necessarie all'interno di un'interfaccia di facile utilizzo

Funzione di ricerca: La documentazione software è utile solo se è possibile utilizzarla per trovare le informazioni necessarie. Cercate uno strumento con potenti funzioni di ricerca e di filtraggio per aiutarvi a trovare informazioni specifiche

Lo strumento di documentazione software scelto deve essere in linea con gli obiettivi del progetto. È necessario uno strumento che si adatti al flusso di lavoro e al budget del team. Molti degli strumenti di questo elenco offrono versioni di prova gratuite: un ottimo modo per testare alcune opzioni e capire quale funziona meglio per le esigenze del team.

I 10 migliori strumenti di documentazione software da usare nel 2024

Semplificate il vostro processo di sviluppo con l'hub di lavoro tutto in uno di ClickUp per pianificare, costruire e spedire

Lo strumento di project management preferito dai team di tutto il mondo può essere anche il vostro migliore amico quando si tratta di documentazione software. ClickUp è una soluzione eccezionale per sviluppatori di software che hanno bisogno di una strumento di gestione della conoscenza o spazio per costruire la documentazione del software. C'è anche un'opzione di modello di sviluppo del software per aiutarvi ad avviare il processo e assicurarvi di aver pensato a tutto.

Funzionalità/funzioni come Documenti ClickUp permettono di creare documentazione e di collegare i documenti collegati per costruire wiki software . È anche possibile creare attività tracciabili all'interno del testo del documento per assicurarsi di non trascurare alcun elemento del proprio elenco di cose da fare.

ClickUp ha anche introdotto di recente il suo potente ClickUp AI che può essere utilizzata per generare pagine web, creare una tabella dei contenuti per il manuale dell'utente o copiare i testi tecnici. La funzione Gli strumenti di IA possono anche aiutarvi a trasformare un gergo tecnico complicato in una prosa facile da capire.

Se desiderate una piattaforma all-in-one che vi consenta di pianificare e gestire il vostro progetto di sviluppo software e di trasformare il tutto in una documentazione facile da usare, ClickUp merita un'occhiata.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Strumenti di IA possono aiutare a scrivere la documentazione del software, compresi riepiloghi/riassunti e tabelle di contenuto

Le opzioni di integrazione consentono di lavorare con oltre 1.000 app e piattaforme, tra cui Google Drive, GitHub e Slack

Migliaia di modelli gratuiti possono aiutarvi a iniziare rapidamente il vostro progetto e a completare la vostra documentazione in tempi brevi

Automazioni delle attività consentono di dedicare meno tempo alla documentazione e più alla realizzazione della prossima grande innovazione software

Grandi funzionalità di collaborazione che consentono ai membri del team di lavorare contemporaneamente su un documento per una migliore condivisione delle conoscenze

Limiti di ClickUp

ClickUp AI è disponibile solo su account a pagamento, quindi non potrete utilizzare questo strumento fantastico e facile da usare se vi attenete alla versione gratis

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mese per utente

Business: $12/mese per utente

Aziende: contattare per informazioni sui prezzi

ClickUp AI: disponibile per l'acquisto su tutti i piani a pagamento al prezzo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp e ospite interno al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.900+ recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3.800 recensioni)

2. Base di conoscenza ProProfs

Via Base di conoscenza ProProfs ProProfs Knowledge Base è una piattaforma basata su cloud per la creazione di documentazione software. Questo strumento facile da usare permette agli utenti di costruire basi di conoscenza complete e di condividerle pubblicamente e in privato. Sono disponibili anche alcune eccellenti opzioni di personalizzazione.

Una delle migliori funzionalità/funzione di questo strumento di documentazione software è la possibilità di integrarlo con il vostro helpdesk o la vostra piattaforma di live chat, rendendolo ancora più utile per i team del supporto e per gli utenti finali.

Funzionalità/funzione migliori di ProProfs Knowledge Base

L'integrazione con le piattaforme di helpdesk e live chat rende la documentazione del software ancora più utile

Gli strumenti per la creazione di contenuti facili da usare vi permettono di produrre senza sforzo articoli, guide, FAQ e altra documentazione software

L'eccellente funzione di ricerca vi aiuta a posizionare rapidamente le informazioni di cui avete bisogno all'interno del filesoftware di base Limiti della Knowledge Base di ProProfs

Le opzioni di integrazione disponibili sono meno numerose rispetto ad altri strumenti di documentazione software presenti sul mercato

Prezzi di ProProfs Knowledge Base

Free: fino a 25 articoli

Business: $29,99/mese per un massimo di 100 articoli

Dominio personalizzato e White label: $30/mese

Valutazioni e recensioni su ProProfs Knowledge Base

G2: 4.6/5 (25+ recensioni)

Capterra: 4.6/5 (25+ recensioni)

3. Documento360

Via Documento360 Document360 è uno strumento di documentazione software che offre un'intuitiva interfaccia utente drag-and-drop. Consente di creare facilmente documentazione interna ed esterna, aggiungendo collegamenti, immagini, video, blocchi di codice e altro ancora per creare guide pratiche.

La piattaforma offre un solido sistema di controllo delle versioni per tornare in qualsiasi momento alle versioni precedenti. I pratici strumenti di analisi consentono inoltre di monitorare l'interazione degli utenti con la documentazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Document360

Bella selezione di integrazioni ed estensioni per rendere più fluido il processo di documentazione

Ottimo controllo delle versioni per consentire un facile rollback delle informazioni con pochi clic

Modelli per aiutarvi ad applicare stili di documentazione coerenti e a mantenere formati e design

Limiti di Document360

Le opzioni di integrazione sono disponibili all'interno dello strumento di documentazione, ma alcuni utenti lamentano la difficoltà di impostazione

Prezzi di Document360

Free Forever

Standard: 199 dollari per progetto al mese

Professionale: 399 dollari per progetto al mese

Business: 529 dollari per progetto al mese

Enterprise: $599/per progetto al mese

Valutazioni e recensioni di Document360

G2: 4,7/5 (oltre 360 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (190+ recensioni)

4. Dropbox Carta

Via Carta Dropbox Dropbox Paper è un programma di documento collaborativo piattaforma di modifica e condivisione del famoso spazio di archiviazione cloud. Dropbox Paper consente a più membri del team di lavorare su documenti, note e documenti piani di progetto in un'interfaccia di facile utilizzo. Anche se la piattaforma non è uno strumento di documentazione software a tutti gli effetti, è comunque utile nel processo di documentazione, soprattutto per i team più piccoli che potrebbero non potersi permettere piattaforme più robuste.

Funzionalità/funzioni migliori di Dropbox Paper

Lo strumento di documentazione è gratis con la sottoscrizione a Dropbox, quindi è un ottimo modo per creare la documentazione del software se non ci si può permettere un altro strumento dello stack tecnologico

Le ottime funzionalità di collaborazione consentono ai team di lavorare insieme sulla documentazione del software, anche se lavorano da remoto o in modo asincrono

L'interfaccia di facile utilizzo consente di iniziare rapidamente a creare la documentazione software

Limiti di Dropbox Paper

Non essendo progettato specificamente per la documentazione software, manca di alcune funzionalità/funzione di automazione presenti in altri strumenti

Prezzi di Dropbox Paper

Free con il piano Dropbox

I piani partono da 9,99 dollari al mese per uso personale e 19,99 dollari al mese per uso professionale

Valutazioni e recensioni di Dropbox Paper

G2: 4,1/5 (oltre 4.400 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 200 recensioni)

5. GitBook

Via GitBook GitBook è una popolare piattaforma online per la documentazione di progetti software che mette al centro la collaborazione. Permette ai team di collaborare alla creazione e al mantenimento della documentazione del software attraverso una piattaforma di facile utilizzo che utilizza i file di Markdown.

Le migliori funzionalità/funzioni di GitBook

Le robuste opzioni di importazione e integrazione consentono di inserire la documentazione esistente nella piattaforma, senza dover partire da zero

Ottime funzionalità di collaborazione per garantire che i membri del team, tecnici e non, possano contribuire al processo di documentazione del software

Potenti funzionalità/funzione di ricerca consentono di trovare le informazioni necessarie all'interno di un'interfaccia intuitiva

Limiti di GitBook

Non ci sono molte opzioni di personalizzazione, quindi è possibile che non si riesca a creare l'aspetto desiderato o ad allinearsi con l'aziendalinee guida del marchio aziendale Prezzi di GitBook

Personal: gratis per sempre

Plus: $6,70/mese per utente

Pro: $12,50/mese per utente

Enterprise: contattare per un prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su GitBook

G2: 4.7/5 (130+ recensioni)

Capterra: 4.5/5 (15+ recensioni)

6. Tettra

Via Tettra Tettra è uno dei migliori strumenti di documentazione software per la documentazione interna. Offre uno spazio centrale per riunire tutta la documentazione, organizzarla e utilizzarla per creare una base di conoscenza completa.

Le migliori funzionalità di Tettra

Possibilità di creare rapidamente basi di conoscenza in stile wiki in cui creare, organizzare e modificare la documentazione interna

Eccellente sistema di monitoraggio per avvisare l'utente di pagine non possedute o stantie, in modo da poter mantenere le informazioni aggiornate

Possibilità di inviare domande a cui gli esperti potranno rispondere in un secondo momento, se non riuscite a trovare le risposte utilizzando la potente funzione di ricerca

limiti di #### Tettra

Non ci sono molte opzioni di integrazione, quindi se volete inserirlo in uno stack tecnologico di grandi dimensioni, potreste trovarlo deludente

Prezzi di Tettra

Base: $5/mese per utente

Scalare: $10/mese per utente

Professionale: $15/mese per utente

Tettra valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (85+ recensioni)

Capterra: 4.1/5 (5+ recensioni)

7. Che cosa?

Via Prefisso Whatfix non è un classico strumento di documentazione, ma una piattaforma di adozione digitale. È una piattaforma eccellente per l'onboarding degli utenti e un'estensione naturale della documentazione tecnica. Dispone di un intervallo di strumenti che facilitano la messa in lavoro del software, compresa la possibilità di creare walkthrough interattivi.

Le migliori funzionalità/funzione di Whatfix

Possibilità di creare guide per l'utente per attività specifiche, in modo che l'utente possa vedere esattamente come mettere in funzione il software

Automazioni di attività ripetitive all'interno della piattaforma, in modo da poter fare di più con un solo clic e ridurre al minimo il rischio di errori

Analisi per capire quali sono le aree del software per le quali gli utenti hanno bisogno di maggiore aiuto

Limiti di Whatfix

Sebbene sia un'ottima piattaforma per la creazione di manuali e guide interattive per l'utente, potrebbe non essere adatta alla creazione di altri tipi di documentazione tecnica

Prezzi di Whatfix

Contattare per un prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Whatfix

G2: 4.6/5 (290+ recensioni)

Capterra: 4.6/5 (75+ recensioni)

8. Scriba

Via Scriba Scribe è uno strumento di documentazione che cattura automaticamente i passaggi di un processo e li trasforma in istruzioni facili da seguire. È un modo semplice per creare la documentazione del software. È possibile modificare e condividere la documentazione secondo le necessità.

Le migliori funzionalità/funzione di Scribe

Molti modelli predefiniti che permettono di mantenere la documentazione visivamente coerente con il minimo lavoro richiesto

Possibilità di utilizzare lo strumento come estensione per Chrome o come applicazione desktop per catturare i vostri processi

Possibilità di esportare facilmente la documentazione creata e di incorporare le istruzioni nella knowledge base, nel wiki o in altra documentazione tecnica

limiti di #### Scribe

Alcune delle migliori funzionalità/funzione di questo strumento di documentazione sono dietro un paywall

Prezzi di Scribe

Basic: Free

Pro Personal: $23/mese per postazione

Pro Team: $$$a al mese per postazione con un minimo di cinque postazioni

Enterprise: programmare una demo per un prezzo personalizzato

valutazioni e recensioni di #### Scribe

Capterra: 4.9/5 (5+ recensioni)

9. Bit.ai

Via Bit.aiA Il design di Bit.ai ha in mente la collaborazione. Gli strumenti di documentazione della piattaforma consentono ai team di creare, organizzare e gestire la documentazione utilizzando aree di lavoro versatili all'interno dell'app. Le funzionalità/funzione di coediting e di commento semplificano la compilazione delle conoscenze e assicurano che tutti abbiano voce in capitolo nel processo.

Bit migliori funzionalità/funzione

Le funzionalità di notifiche avvisano i membri del team dei nuovi contenuti che devono rivedere o a cui devono contribuire

Le opzioni di integrazione consentono di connettersi con app come Slack, Trello e Documenti Google

I controlli di accesso aiutano a mantenere privata la documentazione sensibile

Limiti di Bit.ai:

Le opzioni di formattazione disponibili sono limitate, quindi è necessario che vi piaccia l'aspetto dei tipi di documentazione software che Bit.ai crea per voi

Prezzi di Bit.ai

Gratuito

Piano Pro: 8 dollari al mese per membro

Piano Business: $15/mese per membro

Valutazioni e recensioni di Bit.ai

G2: 4/5 (20+ recensioni)

Capterra: 5/5 (5+ recensioni)

10. Nuclino

Via Nuclino Nuclino è uno strumento di documentazione software ricco di funzionalità che supporta la collaborazione, offre il controllo delle versioni e ha un'interfaccia intuitiva e facile da usare. La piattaforma consente di creare facilmente strutture di documenti personalizzate, in modo da poter impostare la documentazione interna nel modo più opportuno per il proprio team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Nuclino

L'interfaccia pulita facilita la creazione di documentazione senza dipendere da molte conoscenze tecniche

La collaborazione in tempo reale permette ai team di creare e modificare le informazioni rapidamente

Il collegamento dei documenti rende facile la creazione di wiki software completi

Limiti di Nuclino

Alcuni utenti segnalano problemi con grandi quantità di documentazione, quindi potrebbe essere più adatto a team di software di piccole e medie dimensioni

Prezzi di Nuclino

Gratuito

Standard: $5/mese per utente

Premium: $10/mese per utente

Nuclino valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (20+ recensioni)

Capterra: 4.8/5 (60+ recensioni)

Semplificare il processo di documentazione del software con ClickUp

Una buona documentazione del software è alla base di un migliore sviluppo futuro. I giusti strumenti di documentazione software possono aiutarvi a creare una documentazione efficace, a favorire la collaborazione e a migliorare l'esperienza dell'utente finale.

Nel 2024 sono disponibili alcuni eccellenti strumenti di documentazione del software, ma ClickUp si distingue come soluzione all-in-one. ClickUp semplifica ogni aspetto del processo di sviluppo, compresa la creazione di manuali utente completi e il monitoraggio dello stato del progetto. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp e rendete il vostro processo di sviluppo del software più semplice che mai.