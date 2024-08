10 modelli gratuiti di linee guida del marchio per il vostro team di marketing

Volete conoscere la salsa segreta di un'azienda di esito positivo? Avere un ottimo prodotto e una strategia di marketing ben studiata è importante, ma ciò che davvero eleva i migliori dagli altri è una forte presenza del marchio.

Anche se investire nel proprio marchio può sembrare un lavoro impegnativo, il risultato può davvero cambiare le carte in tavola. Secondo un'indagine di sondaggio su 452 professionisti del settore la coerenza del marchio può aumentare la crescita dei ricavi fino al 20%. Inoltre, il 46% dei consumatori statunitensi afferma che il riconoscimento del marchio è una delle ragioni principali per cui sceglierebbe un prodotto più costoso rispetto a uno più economico.

Per questi motivi, avere una presenza coerente del marchio è essenziale per qualsiasi azienda, ma crearne e gestirne una può essere scoraggiante. Per facilitare il compito, abbiamo creato dei modelli gratuiti di linee guida per il marchio da utilizzare.

Questi modelli consentono di pianificare facilmente tutti gli aspetti importanti per la creazione di un marchio unificato e accattivante, tra cui loghi, schemi di colori, stile e altro ancora.

Quindi, cosa state aspettando? Iniziate a definire un marchio che permetta alla vostra azienda di conquistare il cuore e la mente dei vostri clienti.

Cos'è un modello di linee guida del marchio?

Un modello di linee guida del marchio è uno strumento che aiuta le aziende a creare un look unico e coerente per la loro società. Può includere elementi come loghi, font, tagline e tutto ciò che aiuterà le persone a riconoscere il vostro marchio quando lo vedranno online.

Costruire una linea guida del marchio non è un'attività da poco un modello rende più facile per un'azienda di qualsiasi dimensione pianificare e coordinare questi dettagli cruciali in tutto il team. Anche se non siete ancora convinti al 100% di ogni aspetto del vostro marchio, lavorare su questi modelli vi aiuterà a riflettere su ciò che il vostro marchio deve essere per distinguersi e prosperare nel vostro settore.

Cosa rende un buon modello di linee guida di stile del marchio?

Prima di tutto, un modello di linee guida buona linea guida del marchio modello deve porre le domande giuste. Ogni domanda o spazio vuoto deve guidarvi dolcemente nel processo di creazione del marchio, rendendolo un esercizio semplice e creativo.

Un modello professionale per le linee guida del marchio dovrebbe essere utile. Un buon modello si distingue per i consigli su come compilarlo al meglio. In questo modo, anche i principianti possono pianificare come il loro marchio apparirà su diverse piattaforme o dispositivi.

Infine, i modelli utili devono conoscere i propri limiti. Un marchio è una cosa enorme e aspettarsi che un singolo modello possa pianificarlo è una ricetta per il disastro.

Invece, un ottimo modello di marchio vi aiuterà a organizzare e gestire aree specifiche. Questa specializzazione non solo vi permetterà di pianificare il vostro marchio in parti più gestibili, ma vi farà anche pensare a tutti gli aspetti che compongono un marchio potente e unificato.

10 Modelli di linee guida del marchio gratis

Trovare i giusti modelli di linee guida per il marchio può spesso essere un po' complicato. Tuttavia, con questo elenco di 10 modelli di linee guida per il marchio, il lavoro è stato terminato.

Non perdete un altro secondo a cercare aiuto per costruire il vostro marchio. Grazie a queste risorse, potrete iniziare a definire chi è la vostra azienda e perché farà un'impressione duratura sui vostri clienti.

1. Modello di linee guida del marchio ClickUp

Documentate in modo chiaro il look and feel del vostro marchio con questo modello completo

Il Modello di linee guida del marchio ClickUp è uno strumento incredibilmente completo e semplice per creare una presenza del marchio che sia totalmente vostra.

È particolarmente utile per chi parte da zero, perché vi guiderà attraverso tutte le nozioni di base di cui dovete preoccuparvi per primi. Invece di perdervi in una miriade di dettagli che possono bloccarvi, vi concentrerete sulle questioni più importanti del monitoraggio.

Questi elementi includono loghi, colori, font e tagline.

Come bonus, il nostro modello include consigli di esperti che permetteranno a chiunque di compilarlo. Quindi, se non siete sicuri di come definire il vostro logo o le best practice tipografiche, abbiamo pensato a voi con un trafiletto che spiega cosa dovreste includere e perché vi sarà utile.

2. Modello di lavagna online delle linee guida del marchio ClickUp

Visualizzate le linee guida del marchio nella lavagna online per vedere facilmente colori, testi, loghi e altro ancora

Questo Modello di lavagna online delle linee guida del marchio ClickUp è un ottimo modo per creare il vostro brand book o manuale del marchio in modo divertente e visivo. Un libro del marchio è la guida definitiva per il vostro marchio.

Tuttavia, un manuale di grandi dimensioni può essere un po' troppo impegnativo da leggere. Con il nostro modello di lavagna online delle linee guida del marchio, potete creare un TLDR visivamente accattivante per il vostro marchio identità del marchio in modo che chiunque possa capire rapidamente cosa sia o non sia il vostro marchio.

Il nostro modello di lavagna online delle linee guida del marchio contiene tutti i campi di cui avrete bisogno per costruire il vostro libro del marchio. Vi guiderà attraverso sezioni come la storia dell'azienda, la missione, la selezione tipografica e altro ancora.

E la cosa migliore è che questo modello include utili Da fare e da non fare, in modo da non doversi preoccupare di andare troppo fuori strada quando si crea una presenza unica del marchio.

Se state cercando un modo fantastico per dare vita al marchio aziendale che volete creare, questo è il modello che fa per voi.

3. Modello di gestione del marchio ClickUp

Questo Gestione del marchio Il modello consente di monitorare tutte le attività per i clienti, oltre a documentare le guide di stile e i processi interni

Con la crescita della vostra azienda, mantenere il controllo della gestione del marchio diventerà sempre più complesso. Potreste avere diversi dipartimenti che devono lavorare insieme per offrire una presenza coerente in tutta la vostra azienda social media contenuti, comunicazioni e interazioni con i clienti.

Il Modello di gestione del marchio ClickUp consente di monitorare facilmente le attività dei client, i processi interni e le attività di gestione del marchio brief di progettazione tutti in un unico posto. In questo modo, potrete organizzare tutto ciò che riguarda il mantenimento del vostro marchio.

In questo modello, c'è una sede per ogni attività, oltre a consentire di assegnare date di scadenza, designare un responsabile e lasciare note su ciò che deve essere terminato. Con un po' di lavoro di compilazione, questo documento diventa rapidamente una base per tutti i lavori di gestione del marchio.

Non dovrete più correre in giro per capire cosa sta succedendo. Questo modello vi offre un unico documento che terrà tutti internamente in sincronizzazione, in modo che nulla venga dimenticato o trascurato.

L'organizzazione di tutto questo non solo vi farà risparmiare tempo, ma vi aiuterà anche a raggiungere i vostri obiettivi kPI di marketing cruciali perché sarete in grado di realizzare progetti più coerenti per migliorare la presenza del vostro marchio. Iniziate a perfezionare la gestione del marchio con il modello sottostante.

4. Modello di identità del marchio ClickUp

Imparate a definire il vostro marchio con questo modello completo

Se desiderate creare un'identità di marca potente che vi porti all'esito positivo, allora il modello Modello di identità del marchio ClickUp è esattamente ciò di cui avete bisogno. Sia che stiate lanciando un lavoro richiesto di rebranding, sia che stiate iniziando da zero con una nuova identità di marchio, questo modello può aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi in tempi record.

Questo modello è adatto ai principianti e comprende cinque pagine: Brand Foundation, Brand Identity, My Identity vs. Competition, Branding Brief, e Risorse e linee guida del marchio . Ogni pagina offre una comprensione più completa della situazione attuale del vostro marchio e di come può essere migliorato.

Per istanza, la pagina "La mia identità contro la concorrenza" vi aiuterà a capire dove si trova il vostro marchio in questo momento e vi spingerà a considerare come modificarlo per superare i vostri concorrenti.

Se desiderate quindi un modo rapido per iniziare a lavorare con linee guida complete sull'identità del marchio, il modello di identità del marchio di ClickUp è l'opzione ideale per la vostra azienda.

5. Modello di libro del marchio ClickUp

Crea un libro del marchio da zero con spazi per le icone, le risorse e altro ancora

Avere un libro del marchio è essenziale per qualsiasi azienda, ma crearlo e gestirlo può richiedere molto tempo. Con il Modello di libro del marchio ClickUp il sito ClickUp vi offre un modello completo per creare facilmente il vostro libro del marchio.

Questo documento cliccabile vi aiuterà a pianificare tutto, dalla storia dell'azienda alle dichiarazioni di missione, dalla selezione della tipografia alle regole del marchio. Il modello non solo illustra tutti gli aspetti che dovrete includere per creare una guida in piena funzione, ma contiene anche un video che vi guiderà attraverso il processo.

Inoltre, in questo documento c'è spazio per le risorse del marchio, così è ancora più facile tenere traccia di tutto ciò che il team ha già creato. Ciò significa meno tempo per la ricerca di risorse e più tempo per stupire i vostri clienti.

Se state cercando un modo semplice per creare e gestire il vostro libro del marchio, questo è il modello che fa per voi.

6. Modello di rebranding per ClickUp

Mantenete il vostro rebrand nei tempi previsti con la nostra visualizzazione della Sequenza

Il rebranding della vostra azienda può essere un'attività piuttosto impegnativa, anche per chi ha già affrontato il processo una o due volte. Ecco perché il Modello di rebranding ClickUp è qui per aiutarvi! Si tratta di un modello completo che vi fornirà tutti gli elementi di design necessari per un rebranding efficace.

Questo modello è popolato da una tonnellata di attività che probabilmente dovrete terminare per il vostro rebrand, come ad esempio la modifica delle risorse del vostro brand e aggiornare i calendari dei contenuti . Inoltre, siete liberi di personalizzare il modello con le attività più importanti per il vostro esito positivo.

Grazie all'interfaccia intuitiva e alle risorse utili di ClickUp, potrete assicurarvi che tutte le attività siano pianificate e organizzate in un unico posto.

Vi sembra una buona idea? Prepariamo il vostro rebranding progetto e in esecuzione con il ClickUp Modello di rebranding .

7. Modello di lancio del marchio ClickUp

Per il lancio del vostro marchio, assicuratevi che ogni attività sia completata in tempo

Tre, due, uno, abbiamo il decollo!

O almeno questo è quello che vorreste sentire. Ma ci sono molti piani da terminare prima del giorno del lancio del marchio e questo modello può aiutarvi a farlo.

Il Modello di lancio del marchio ClickUp consente al team di organizzare tutte le attività del progetto legate al lancio del marchio. Questo include l'assegnazione dei ruoli, l'impostazione delle date di scadenza e l'elenco di tutti gli elementi cruciali da consegnare.

È anche facile da usare per i principianti e consente di rimanere organizzati con un elenco di attività da completare, un calendario delle riunioni e persino una Sequenza che mostra quando sarete pronti per il grande giorno.

Vi sentite un po' intimiditi? Ci pensiamo noi! Abbiamo creato una guida dettagliata per questo modello, in modo che sappiate come ottenere il massimo dai vostri lavori richiesti per il lancio.

Non c'è più bisogno di aspettare. Rendete il lancio del vostro marchio un giorno da ricordare con il modello ClickUp Brand Launch.

8. Modello di guida allo stile del marchio ClickUp

Pianificate la guida allo stile del vostro marchio fino all'ultima attività

Volere una guida di stile e crearne una sono due cose molto diverse. A volte, la creazione di una guida di stile unificata può sembrare un'attività enorme da portare a termine. Ma con il modello giusto che mette insieme il vostro team, è facile creare linee guida di stile degne della vostra produttività.

Con il Modello di guida allo stile del marchio ClickUp il team può definire facilmente una tabella di marcia per la creazione della nuova guida allo stile del marchio. Questo modello permette di importare automaticamente , aggiungere e organizzare tutte le attività necessarie a terminare il lavoro.

È inoltre possibile aggiungere elementi come il livello di lavoro richiesto, la complessità, i revisori e le risorse coinvolte per ogni attività, per poi visualizzarli in un elenco organizzato di attività o in un grafico Gantt.

Siete pronti a definire la personalità del vostro marchio? Utilizzate il nostro Modelli di guida allo stile per iniziare a pianificare il vostro documento di stile e voce perfetto.

9. Modello di guida di stile per il marchio ClickUp

Stabilite le linee guida del vostro marchio in un documento di facile lettura

Pianificare la vostra guida di stile è solo metà della battaglia. Dovete anche assicurarvi che la vostra guida di stile contenga istruzioni chiare su tutti gli aspetti del vostro marchio.

Il Modello di Guida allo stile del marchio ClickUp rende questo processo più semplice che mai, definendo tutte le aree principali che compongono lo stile di un marchio unificato. Queste includono:

Voce del marchio

Missione aziendale

Cultura e valori

Identità visiva e stile

Mettere a punto la guida allo stile del vostro marchio è importantissimo perché vi aiuterà ad aumentare il livello le future campagne di marketing . Con l'aiuto di questo modello, potrete assicurarvi che tutti i vostri lavori siano in sintonia tra loro e forniscano un'esperienza migliore a chi interagisce con il vostro marchio.

Così, indipendentemente dal fatto che i clienti stiano consultando un post del blog, guardando un'infografica o leggendo un articolo del sito comunicato stampa è evidente che è stato creato da voi.

Cliccate sul link sottostante per iniziare a pianificare la guida allo stile del vostro marchio.

10. Modello di guida allo stile del logo ClickUp

Create un logo che sia unico per voi con il nostro modello di creazione di logo

Il logo è la pietra miliare di qualsiasi marchio e il volto che mostrate al mondo. Per questo motivo è necessario che tutte le varianti del logo e dell'iconografia del sito siano corrette.

Il Modello di guida allo stile del logo ClickUp vi assicura di coprire tutto il necessario per progettare un logo memorabile. Questo modello vi guida attraverso tutte le decisioni importanti che dovrete prendere, come la tavolozza dei colori del marchio, la selezione della tipografia e le variazioni del logo.

Fornisce inoltre utili provider per assicurarsi che gli elementi del marchio siano applicati correttamente su piattaforme e dispositivi diversi.

Iniziate a rendere il vostro logo unico nel suo genere con il nostro modello di guida allo stile del logo.

Costruire un marchio un passaggio alla volta

I marchi sono cose enormi che richiedono molto tempo e lavoro richiesto per essere creati e mantenuti aggiornati. Tuttavia, con l'aiuto dei modelli di linee guida per il marchio, questo processo è più facile che mai.

Indipendentemente dal fatto che stiate progettando un marchio aziendale o un marchio per una piccola impresa, sarete in grado di creare un'efficace strategia di branding che porterà la vostra azienda all'esito positivo. Dalla creazione di loghi al piano di lancio, i nostri 10 modelli gratuiti di ClickUp Brand porteranno i lavori richiesti dalla vostra azienda a un livello superiore.

Create il vostro account gratuito ClickUp oggi stesso, e potrete iniziare a scegliere tra migliaia di modelli che vi aiuteranno a definire il vostro marchio e a costruire la vostra azienda.