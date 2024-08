18 migliori modelli gratuiti di social media per post, campagne e contenuti

Da fare: il 69% degli esperti di marketing usa i social media per aumentare la notorietà del proprio marchio? Oggi più che mai, le aziende iniziano a trovare modi intelligenti per semplificare le loro attività di marketing flusso di lavoro sui social media .

Per questo motivo, molte piccole imprese e grandi aziende si affidano maggiormente a modelli progettati professionalmente per completare le varie attività in modo corretto e puntuale. Utilizzando i modelli, i brand possono finalmente liberare un po' del loro tempo e concentrarsi su altre attività di marketing digitale che richiedono la loro totale attenzione.

Vediamo 18 dei migliori modelli per i social media che potete utilizzare per massimizzare la vostra produttività, ottenere di più in meno tempo e creare coerenza tra team, progetti e altro!

Cosa cercare in un modello per i social media?

Avere una libreria di modelli a portata di mano può portare i progetti a un livello superiore. Per iniziare, esploriamo le parti più importanti da cercare nei modelli per i social media:

**Cercate un modello con un design intuitivo e facile da navigare. Dovrebbe essere altamente visivo, organizzato in modo appropriato e avere una legenda dettagliata, se necessario

**Un altro dettaglio importante quando si cercano modelli per i social media è assicurarsi che siano completamente personalizzati. In questo modo, è possibile aggiungere facilmente i colori, i font e il logo del proprio marchio. Dovreste anche essere in grado di modificare e riposizionare i suoi elementi e riempire gli spazi vuoti secondo le necessità

**Un modello può diventare uno strumento di marketing a tutti gli effetti solo se presenta funzionalità/funzione solide. Cercate sempre di seguire un modello con passaggi e linee guida complete che siano in linea con la vostra strategia

18 Modelli di social media per la gestione dei social media

Scoprite alcuni dei migliori modelli disponibili oggi e usateli per semplificare i vostri processi di social media e trarne vantaggio!

1. Flusso di lavoro per la strategia sui social media di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/social-media-workflow.png Flusso di lavoro per la strategia dei social media modello ClickUp https://clickup.com/templates/social-media-strategy-workflow-t-200549659 Scarica questo modello /$$$cta/

Se state cercando uno dei modelli migliori software per la produttività clickUp è uno dei principali strumenti di project management e produttività per i team di tutti i settori e le aziende di tutte le dimensioni. Questa piattaforma di project management all-in-one è completamente personalizzabile, il che significa che è possibile configurare l'intera piattaforma per adattarla a qualsiasi caso d'uso, alle esigenze del progetto, alle preferenze del flusso di lavoro e altro ancora.

ClickUp offre centinaia di funzionalità/funzioni flessibili, tra cui una libreria di di modelli per ogni team compresi i team di marketing. Per esempio, gli addetti al marketing dei social media possono utilizzare il modello Flusso di lavoro per la strategia sui social media di ClickUp che elimina tutte le incertezze legate alla costruzione di una strategia per i social media.

Questo modello include:

Cinque tipi di visualizzazione personalizzati, tra cui Passi della strategia per i social media in vista Elenco, Fase di creazione in vista Bacheca, Linee guida del marchio Documento,Bacheca dell'umoree altro ancora

Campi personalizzati e stati personalizzati delle attività per semplificare e snellire il flusso di lavoro

Guida introduttiva per aiutarvi a iniziare

L'uso di questo modello di flusso di lavoro assicura che nessuna attività venga lasciata indietro e che si tenga traccia del proprio stato con questo modello di passaggio incentrato sui social media e assegnando ogni attività a team specifici membri.

2. Modello di strategia per i social media di SocialBee

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image1-1-1400x652.png Modello di strategia per i social media di SocialBee /$$$img/

via SocialBee

È ora di riunire tutte le attività di marketing in un unico luogo. Con la giusta strategia sui social media, potete osservare da vicino i vostri concorrenti, il pubblico di riferimento, gli oggetti e la strategia dei contenuti da un unico punto. Da fare con successo, dovreste iniziare ad affidarvi a un modello che vi metta sulla strada giusta.

Ecco i componenti del modello di strategia per i social media:

**Tenete sotto controllo la vostra portata, il coinvolgimento e le informazioni sugli account per sviluppare una strategia solida. Inoltre, annotate il ROAS e Google Analytics per avere una panoramica migliore

Analisi SWOT: Diventate consapevoli dei vostri punti di forza, debolezza, opportunità e minacce rispondendo a una serie di domande illuminanti sulla vostra azienda

Diventate consapevoli dei vostri punti di forza, debolezza, opportunità e minacce rispondendo a una serie di domande illuminanti sulla vostra azienda **Software di analisi competitiva : Studiate attentamente i vostri concorrenti annotando il loro sentiment, la frequenza di pubblicazione, i contenuti più popolari e altro ancora. Questo vi aiuterà ad avere la meglio

Studiate attentamente i vostri concorrenti annotando il loro sentiment, la frequenza di pubblicazione, i contenuti più popolari e altro ancora. Questo vi aiuterà ad avere la meglio Modello di buyer persona: Definite il vostro cliente ideale con il modellomodello di persona utente. Notate i loro desideri, bisogni, obiettivi e preferenze per capire meglio il vostro traguardo

Definite il vostro cliente ideale con il modellomodello di persona utente. Notate i loro desideri, bisogni, obiettivi e preferenze per capire meglio il vostro traguardo **Decidete gli obiettivi aziendali e dei social media ed elencate le metriche e i KPI. In questo modo, potrete facilmente rimanere concentrati su ciò che conta di più per la vostra azienda

Mensile**pianificatore di contenuti per i social media: Create un piano mensile per ogni canale sociale che utilizzate. Questo vi aiuterà a monitorare ciò che è stato pubblicato e la sua performance

È possibile modificare facilmente questo modello digitando le informazioni in ciascuna delle celle disponibili. Basta farne una copia e spostarla in una cartella personale, dove potrete personalizzarla come meglio credete.

3. Modello di audit dei social media di SocialBee

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image12-1-1400x653.png Modello di audit dei social media /$$$img/

via SocialBee

Un audit dei social media ha lo scopo di aiutarvi a mettere in prospettiva la vostra strategia. Valutando ogni canale sociale che state utilizzando, potrete avere un quadro più chiaro di come migliorare i vostri attuali lavori richiesti sui social media e individuare maggiori opportunità di crescita per la vostra azienda.

Con Modello di audit dei social media di SocialBee è possibile verificare i propri account sui social media e capire meglio le proprie prestazioni complessive. Come bonus, potete anche accedere a un pratico esempio di analisi della concorrenza. Utilizzatelo per confrontare le vostre prestazioni con quelle dei vostri concorrenti.

4. Modello di analisi competitiva di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image14-1.png Modello di analisi competitiva di ClickUp https://clickup.com/templates/competitive-analysis-t-193317120 Scarica questo modello /$$$cta/

Quando è stata l'ultima volta che avete dato un'occhiata approfondita ai vostri concorrenti e avete deciso di ricercare i loro punti di forza e di debolezza? Il modello di analisi competitiva per la lavagna online di ClickUp consente di misurare facilmente la presenza sul mercato dei concorrenti e i livelli di soddisfazione dei prodotti.

Questo modello include:

Una matrice di analisi della concorrenza precostituita inLavagne online di ClickUp* Guida introduttiva per aiutarvi a iniziare

La guida offre una visualizzazione interattiva e una legenda completa per ogni quadrante. Le quattro categorie disponibili (Contenders, Leaders, Niche e High Performers) vi aiuteranno a pianificare in modo più strategico.

Utilizzate questa visualizzazione interattiva per creare un'analisi della concorrenza dettagliata e facile da seguire, in cui potete aggiungere, modificare e posizionare liberamente gli elementi in base alle vostre esigenze.

5. Modello di calendario dei post sui social media di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image15.png Modello di calendario dei post sui social media di ClickUp https://clickup.com/templates/social-media-advanced-t-102457923 Scarica questo modello /$$$cta/

Hai bisogno di colpire il tuo contenuto oKR di marketing ?

La personalizzazione Modello avanzato per i social media di ClickUp fornisce una solida base per la gestione dei contenuti.

Questo modello include:

Viste precostituite, tra cui i post dei social media in vista Elenco e Calendario, la visualizzazione Bacheca e altro ancora

Campi personalizzati e stati delle attività personalizzati per organizzare le attività e creare un flusso di lavoro continuo

Documento su come usare questo modello per aiutarvi a massimizzarlo

E altri strumenti flessibili che vi permettono di ottimizzare e strategizzare i contenuti con facilità

Questo modello consente anche di aggiungere importanti dettagli organizzativi, come le categorie di contenuti e i collegamenti alle bozze. Inoltre, la funzionalità/funzione personalizzata aiuterà tutti i membri del team a tenere sotto controllo lo stato di avanzamento di ogni prossimo post sui social media.

6. Calendario dei contenuti per i social media modello di SocialBee

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image11-1-1400x651.png Modello di calendario dei contenuti per i social media di SocialBee /$$$img/

via SocialBee

Un'altra grande risorsa è Il modello di calendario dei contenuti per i social media di SocialBee . È facile da personalizzare e presenta importanti dettagli organizzativi, come lo specialista di social media assegnato, il testo e le immagini del post e gli hashtag. Infine, i team possono tenere traccia delle date di pubblicazione di ogni post, degli URL e delle analisi aggiungendoli a questo modello.

7. Modello di programma di pubblicazione sui social media di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Screen-Shot-2023-03-22-at-11.03.27-AM.png Modello di programma di pubblicazione sui social media di ClickUp https://clickup.com/templates/social-media-posting-schedule-t-182171560 Scarica questo modello /$$$cta/

Organizzate, gestite, modificate e monitorate con facilità il vostro calendario di pubblicazione sui social media con il modello Modello di programma per la pubblicazione sui social media di ClickUp .

Questo modello include:

Viste precostituite con una vista Calendario delle attività, una vista Elenco degli impegni settimanali, una vista Bacheca per visualizzare tutti i post programmati per piattaforma e altro ancora

Campi personalizzati e stati personalizzati delle attività per mantenere il lavoro organizzato e il flusso di lavoro il più fluido possibile

Guida introduttiva per aiutarvi a navigare nel modello

Provate a stabilire i vostri obiettivi sui social media con questo modello di ClickUp dotato di funzionalità/funzione come attività ricorrenti, campi personalizzati e altro ancora, per tenere il vostro team in carreggiata e per lavorare più velocemente e più organizzato che mai.

8 . Modello di monitoraggio delle prestazioni dei social media di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image17.png Modello di monitoraggio delle prestazioni dei social media di ClickUp https://clickup.com/templates/social-media-analytics-t-234105541 Scarica questo modello /$$$cta/

Forse sapete già che la raccolta e l'analisi dei dati dei vostri account principali sui social media può aiutarvi a prendere decisioni più intelligenti dal punto di vista aziendale.

Tenete sotto controllo le metriche rilevanti, come la portata e i like delle pagine di Facebook o i commenti e le impressioni di Instagram, con il modello Modello di analisi dei social media di ClickUp . Grazie al suo design intuitivo e colorato, sarà molto più facile tenere traccia delle metriche chiave delle prestazioni.

Questo modello include:

Viste precostituite, come il riepilogo/riassunto in vista Bacheca, le analisi in vista Elenco e le prestazioni in vista Tabella

Campi personalizzati e stati personalizzati per un'efficace gestione delle attività

Documento introduttivo per aiutarvi a sfruttare al meglio questo modello personalizzabile

Risparmia tempo sui post con_

**Strumenti AI per i social media_

& **Strumenti per la creazione di contenuti_AI !

9. Calendario delle campagne sui social media di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image9.png Calendario delle campagne sui social media di ClickUp https://clickup.com/templates/campaign-calendar-t-200583094 Scarica questo modello /$$$cta/

Il segreto per un esito positivo gestione delle campagne di marketing è multitasking, ma in modo intelligente e non eccessivamente disordinato o caotico.

Ecco perché Calendario delle campagne sui social media di ClickUp potrebbe essere utile per le aziende di piccole e grandi dimensioni. Con questo modello altamente visivo, è possibile rimanere aggiornati su tutti gli stati di avanzamento di ciascun membro del team assegnato.

Questo modello include:

Viste precostituite come Eventi in vista Calendario, Campagna in vista Elenco, Processo di Campagna in vista Tabella

Campi personalizzati e stati personalizzati delle attività per organizzare il flusso di lavoro e stabilire un processo coerente tra team e progetti

Questo modello definisce le attività inserendo gli obiettivi principali, i budget della campagna e le fasi della stessa.

10. Modello di pianificatore di annunci sui social media di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image16-1.png Modello di pianificazione degli annunci sui social media di ClickUp https://clickup.com/templates/ads-schedule-t-194515391 Scarica questo modello /$$$cta/

È il momento di un dato divertente. Sapevate che i budget per la pubblicità sui social media sono destinati a crescere 11.76% all'anno entro il 2026 ?

Se avete in programma di lanciare una manciata di annunci sui social media, è probabile che siate confusi su come tenere traccia di ciascuno dei vostri oggetti di marketing. Non preoccupatevi, perché con il Modello di pianificazione degli annunci di ClickUp è ora possibile annotare dati rilevanti, come le date di inizio e di scadenza di ogni annuncio che si sta per lanciare.

Questo modello include:

Viste precostituite, tra cui la pipeline di annunci in visualizzazione Bacheca e la visualizzazione Calendario

Campi personalizzati e stati personalizzati delle attività per mantenere organizzate e visibili le attività e il calendario degli annunci

Privilegiate i vostri annunci e tenetene sotto controllo lo stato attuale. Ora è più facile che mai lanciare annunci e assicurarsi che l'investimento stia dando i suoi frutti.

11. Modello di linee guida per i social media di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image3-1.png Modello di linee guida per i social media di ClickUp https://clickup.com/templates/brand-guidelines-kkmvq-6319830 Scarica questo modello /$$$cta/

Cosa definisce una solida identità di marchio? Il logo, i font, i colori e gli altri elementi del marchio, naturalmente. Devono essere immediatamente visibili e riconoscibili. In effetti, le aziende dovrebbero essere sempre in grado di condividere il proprio marchio con i clienti linee guida del marchio con i collaboratori e i membri del team.

Ci sono alcuni dettagli degni di nota quando si cerca di sviluppare le linee guida del marchio. Diamo un'occhiata a quelle che si possono trovare nel documento Modello di linee guida del marchio di ClickUp :

La vostra azienda: Approfondite la storia e l'etica del vostro marchio. Fornite anche informazioni utili che i membri del vostro team e i vostri collaboratori dovrebbero conoscere

Approfondite la storia e l'etica del vostro marchio. Fornite anche informazioni utili che i membri del vostro team e i vostri collaboratori dovrebbero conoscere La vostra missione: Qual è lo scopo del vostro marchio? Da fare e come migliorerà il mondo? Impostate obiettivi chiari e definite la vostra visione nei dettagli

Qual è lo scopo del vostro marchio? Da fare e come migliorerà il mondo? Impostate obiettivi chiari e definite la vostra visione nei dettagli Logo del marchio: Idealmente, il logo del vostro marchio dovrebbe avere funzionalità/funzione sia in modalità chiara che scura. Il loro formato può essere PNG o SVG, a seconda del progetto

Idealmente, il logo del vostro marchio dovrebbe avere funzionalità/funzione sia in modalità chiara che scura. Il loro formato può essere PNG o SVG, a seconda del progetto Pratiche del logo: Potreste essere molto specifici su come il vostro logo può essere usato quando si tratta di design. In tal caso, assicuratevi di notare queste specifiche nel modello

Potreste essere molto specifici su come il vostro logo può essere usato quando si tratta di design. In tal caso, assicuratevi di notare queste specifiche nel modello Da fare e da non fare: Le risorse del vostro marchio devono essere utilizzati secondo le vostre specifiche linee guida. Impostate limiti e fornite istruzioni dettagliate. Il vostro marchio, le vostre regole. Il modello delle linee guida del marchio di ClickUp garantisce che il vostro Brand Book sia pronto per l'uso

Le risorse del vostro marchio devono essere utilizzati secondo le vostre specifiche linee guida. Impostate limiti e fornite istruzioni dettagliate. Il vostro marchio, le vostre regole. Il modello delle linee guida del marchio di ClickUp garantisce che il vostro Brand Book sia pronto per l'uso **Utilizzate combinazioni di colori uniche e d'impatto che riflettano l'identità del vostro marchio. In questo modo, il vostro pubblico non dovrà controllare se siete voi. Lo sapranno. Aggiungete i vostri colori preferiti al modello e annotate i loro codici esadecimali

**Colori e font vanno di pari passo, non è vero? Inoltre, cos'è un Brand Book senza almeno un nome di font di fantasia? Aggiungete semplicemente i vostri font preferiti al modello delle linee guida del marchio

12. Modelli di post su Facebook di Canva

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image13-1-1400x661.png Modelli di post sociali per Facebook in Canva /%img/

via Canva

Facebook è uno dei vostri canali di social media preferiti?

Se è così, sarete lieti di scoprire che I modelli gratuiti per i post su Facebook di Canva . Sono facili da personalizzare e sono disponibili in una varietà di argomenti, soprattutto per le occasioni speciali.

13. Modelli di post Instagram di SocialBee

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image7-1-1400x662.png Modelli per i post di Instagram di SocialBee /$$$img/

via SocialBee

Le statistiche dimostrano che Instagram ha circa 1.318 miliardi di utenti di tutto il mondo. Bello, vero? Forse sapete che pubblicare Instagram Stories è un modo rapido per entrare in contatto con i vostri follower. Ma se non avete idee con cui lavorare? I modelli gratuiti per le storie di Instagram di SocialBee vi forniranno l'ispirazione necessaria per quei giorni in cui non riuscite a creare un design visivamente accattivante.

14. Modelli di post su Twitter di Piktochart

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image8-1-1400x659.png Modelli di post sociali su Twitter di Piktochart /$$$img/

via Piktochart

Con Piktochart è possibile sfogliare un'ampia collezione di modelli di Twitter già pronti per l'uso. Sono disponibili in una varietà di colori e design che vale la pena controllare. Assicuratevi di aggiungere il vostro logo e di personalizzarli per riflettere l'identità del vostro marchio.

15. Modelli di post su LinkedIn di Freepik

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image5-1-1400x663.png Modelli di post sociali su LinkedIn di Freepik /$$$img/

via Freepik

Su LinkedIn è importante fare un'impressione impeccabile tra i vostri colleghi, concorrenti e leader del settore. Unitevi a loro aggiornando costantemente il vostro account con contenuti informativi e di grande impatto visivo.

I modelli gratuiti per i post su LinkedIn di Freepik sono un'ottima opzione. Basta selezionare il modello gratis che preferite e scaricare il pulsante. Poi, ricordatevi di personalizzare di conseguenza.

16. Modelli di post su Pinterest di Freepik

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image2-1-1400x663.png Modelli di post sociali su Pinterest di Freepik /$$$img/

via Freepik

Pinterest si basa su immagini accattivanti e descrizioni intelligenti delle foto. Per mettere le cose in prospettiva, circa 445 milioni di persone utilizzano questa piattaforma sociale ogni mese.

Presentate i vostri prodotti e servizi in modo unico con i modelli Pinterest gratuiti di Freepik. Sono disponibili in tutte le forme e dimensioni e possono essere facilmente personalizzati.

17. Modelli di post TikTok di Canva

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image13-2-1400x661.png Modelli di post sociali TikTok di Canva /%img/

via Canva

TikTok è stato aggiunto ai preferiti negli ultimi anni, e a ragione. La piattaforma video è frequentata da una moltitudine di aziende che commercializzano i loro ultimi prodotti e servizi.

Per diventare virali su TikTok, assicuratevi di utilizzare un modello preconfezionato che potete facilmente personalizzare. Non è necessario partire da zero. Basta accedere ai modelli di video TikTok gratis di Canva e prepararsi alla celebrità mondiale.

18. Modelli di post per YouTube di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Screenshot-2023-04-12-at-2.31.30-PM.png Modelli di post per YouTube di ClickUp https://clickup.com/templates/youtube-t-8567581 Scarica questo modello /$$$cta/

Avere un canale YouTube non è certo cosa da deboli di cuore. Le aziende hanno bisogno di una strategia chiara, di sceneggiature accattivanti, di miniature accattivanti e di grandi capacità di modifica. Se avete bisogno di un modo migliore per gestire le varie idee per i vostri prossimi contenuti video, utilizzate il modello YouTube di ClickUp per catturare tutte le vostre idee creative e tenervi organizzati. In questo modo, potrete ordinarle in categorie e playlist e allegarne gli URL.

La parte migliore? Potete condividere i file con i responsabili del vostro canale YouTube e rendere la collaborazione perfetta.

Iniziate a usare i modelli per i social media e aumentate la vostra produttività come non mai

Siete pronti a conquistare il mondo dei social media? Se è così, assicuratevi di utilizzare i modelli che abbiamo condiviso con voi e di tenere d'occhio l'aumento della produttività. Come abbiamo visto, l'uso regolare di modelli per i social media può farvi risparmiare tempo, limitare il lavoro richiesto quotidianamente dai vostri team e garantire che la coerenza sia una priorità assoluta.

Con ClickUp, ora potete gestire attività, progetti e flussi di lavoro con il minimo sforzo e in meno tempo che mai. Pianificate, gestite e monitorate le vostre strategie sui social media. Ottenete il programma tutto in uno strumento di project management con migliaia di modelli personalizzabili e godere di una produttività ottimale gratis per cominciare .

E se state cercando un servizio di gestione dei social media e di marketing che possa aiutarvi a pianificare creare e programmare i post sui social media, allora SocialBee è la scelta giusta per voi. Questa piattaforma è ideale per le piccole aziende, gli imprenditori individuali e le agenzie che vogliono ottenere di più da fare con meno. Iniziate il vostro 14 giorni di versione di prova gratuita ora.

Scrittore ospite:_

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Raluca-SocialBee.png

/%img/

Raluca è l'addetto al marketing dei contenuti di SocialBee _. Crea sempre articoli interessanti sulla gestione dei social media e sul marketing digitale. È stata anche Copywriter freelance e Social Media Specialist

nel tempo libero scrive poesie, crea contenuti freschi per il suo canale YouTube e ha un debole per tutto ciò che riguarda l'arte