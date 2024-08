10 modelli gratuiti di User Persona per capire i vostri clienti

Sviluppare un nuovo prodotto o servizio è come preparare un piatto elaborato per persone con gusti particolari. 🧑‍🍳

Gran parte dell'esito positivo dipende dalla comprensione di ciò che i clienti del traguardo desiderano e sono disposti a spendere. Grazie a questa conoscenza, è possibile creare una soluzione incentrata sull'utente e in grado di vendere.

Una delle tecniche migliori per personalizzare i prodotti per gli acquirenti è lavorare con un utente persona, un profilo generalizzato del cliente ideale. Aiuta gli sviluppatori ad aggiungere funzionalità/funzione che risuonano con gli utenti finali .

Se siete alla ricerca di un modo semplice per condividere i profili degli acquirenti con il vostro team, affidatevi ai modelli di persona utente. Vi aiutano a costruire profili di clienti concisi e puntuali per indirizzare il processo di sviluppo nella giusta direzione. 🧭

Questo articolo presenterà 10 superbi modelli di persona utente per aiutarvi a creare profili di acquirenti ricchi di sfumature e pertinenti a qualsiasi intento.

Cos'è un modello di persona utente?

Un modello di persona utente fornisce un quadro efficiente per delineare in modo coerente la mentalità, lo stile di vita, i punti dolenti e il comportamento dei vostri clienti ideali. Il documento consente di creare un individuo immaginario (o semi-fantastico) con obiettivi, azioni e abitudini di spesa prevedibili.

I team di prodotto spesso faticano a creare profili utente accurati, perché devono ricavarli da diversi dati demografici e sondaggi di mercato. È come fare un mosaico con centinaia di pezzi di forme, colori e dimensioni diverse.

Da fare, però, è comunicare il profilo dell'utente ai membri del team interessati. Il documento aiuterà a modellare il vostro prodotto o servizio su profili di acquirenti da traguardo con precisione. 🎯

Le applicazioni dei modelli di persona utente vanno oltre lo sviluppo del prodotto. Il design, il settore commerciale e il team di marketing si affidano spesso a questi framework per raggiungere e coinvolgere il proprio pubblico con maggiore sicurezza.

Cosa rende un buon modello di persona utente?

Un modello ideale di persona utente si adatta al vostro intento e alla natura del prodotto o servizio che state sviluppando. In generale, dovrebbe essere:

Personalizzabile: Il modello di persona utente deve essereevitare stereotipi fuorvianti e conformarsi alle principali categorie di persone utente, come quelle basate sugli obiettivi, sulla finzione e sui ruoli Definito e organizzato: Assicuratevi che il modello consenta di affrontare categorie chiave come l'età, il sesso, il background educativo e professionale e i punti dolenti dell'utente. Le sezioni devono essere facili da seguire Esteticamente accattivante: Deve permettere di aggiungere grafici, diagrammi, schizzi di caratteri e illustrazioni per far apparire la persona realistica, il che aiuta il team a immedesimarsi nelle esigenze dell'utente 🧚 Collaborativo: Il modello di persona utente deve essere accessibile ai diversi reparti coinvolti nello sviluppo del prodotto o nella campagna di marketing, consentendo loro di aggiungere input in tempo reale Osservabile: Deve avere visualizzazioni o layout multipli per aggiungere nuove prospettive alla persona e promuovere la generazione di nuove idee

10 modelli di persona utente da utilizzare nel 2024

La nostra selezione dei top 10 modelli di persona utente o cliente da ClickUp lavora per qualsiasi scenario, sia che si tratti di il lancio di un nuovo prodotto l'aggiunta di aggiornamenti di funzionalità/funzione, o il piano di campagna di marketing . Esaminatele e scegliete i vostri preferiti! 😎

1. Modello di persona utente di ClickUp

Visualizzate le informazioni chiave sul vostro traguardo, comprese le motivazioni, i dati demografici e la storia professionale, utilizzando il modello User Persona di ClickUp

Se state cercando di espandere o mantenere la propria base di clienti , il Modello di persona utente di ClickUp è ideale per profilare qualsiasi gruppo come un detective esperto. 🕵️

In dipendenza delle esigenze del team di ricerca, il modello può estrarre i dati giusti da diversi gruppi di pubblico. Per impostazione predefinita, ordina le personas per settore, professione o campi di servizio. È possibile creare più tipi di persona per ciascuna di queste categorie!

L'uso del modello non è affatto complicato. Fate clic su una persona vuota e il sistema avvierà un Modulo Persona Utente per voi. Personalizzate il profilo aggiungendo i dettagli desiderati, come nome, sesso, etnia, età, stato civile, stipendio, occupazione e utilizzo di Internet.

Aggiungete o rimuovete elementi per garantire che il profilo finale catturi i dati essenziali per i vostri compagni di squadra. È possibile aggiungere qualsiasi file di immagine come foto della testa, soprattutto per distinguere il profilo dalle altre personalità aggiunte.

Supponiamo che si stiano creando delle personas utente per un'app di streaming multimediale. In questo caso, le personas utente dovrebbero avere attributi come l'età, le motivazioni per guardare contenuti video e le frustrazioni (come i limiti alla condivisione delle password). Se volete ottimizzare i contenuti multimediali dell'app, potreste anche aggiungere i dati relativi allo stato civile, al sesso, al genere preferito e alla personalità.

Una volta aggiunte le personas utente, create attività all'interno del modello e assegnatele a uno o più compagni di squadra.

2. Modello di lavagna online ClickUp User Persona

Utilizzate il modello di lavagna online di ClickUp User Persona per visualizzare tutto ciò che sapete sul vostro pubblico

Lavorare con i profili degli acquirenti non è così semplice come si potrebbe immaginare. Voi e i vostri colleghi potreste essere confusi mentre distinguete tra le diverse user personas e create piani d'azione sensati per raggiungere il vostro target.

Per ottimizzare il tempo e le risorse dedicate ai lavori basati sulle persone, utilizzate i seguenti suggerimenti Modello di lavagna online per le persone degli utenti ClickUp . È uno strumento visivo che favorisce il pensiero innovativo in aree decisionali complesse.

Prima di tutto, questa è una Modello di lavagna online progettato appositamente per portare la collaborazione visiva a un livello superiore. Si ottiene una tela vuota con sezioni a codice colore che raffigurano la persona, proprio come una lavagna Matrice di Eisenhower . 🚦

La parte migliore dell'utilizzo di una lavagna online è il suo potenziale illimitato! Aggiungete l'immagine dell'utente, le informazioni di base, la storia personale, i punti dolenti, le motivazioni, le esigenze e le aspettative e riunite il vostro team per una sessione dal vivo sessione di brainstorming in tempo reale . 💡

I vostri collaboratori possono aggiungere le loro intuizioni alla persona, usando frecce e simboli per connettersi tra gli elementi e generare attività. La barra degli strumenti di modifica è abbastanza intuitiva e facile da navigare!

Supponiamo che stiate usando la Lavagna online per lavorare su un'app di lettura per anziani. In base alla persona, il team potrebbe scoprire che la maggior parte degli utenti di traguardo ha una vista scarsa.

Questa rivelazione potrebbe imporre modifiche al font o al design dell'interfaccia dell'app. La sessione può concludersi con l'assegnazione al team di progettazione di un elenco di cose da fare per la prossima settimana ciclo di sviluppo .

3. Modello di piano di ricerca sugli utenti ClickUp

Il modello di piano per la ricerca sugli utenti di ClickUp semplifica la definizione degli obiettivi e l'allineamento degli stakeholder

La ricerca di una persona utente precede la creazione di una persona, ma il processo può essere altrettanto travolgente. Il Modello di piano di ricerca degli utenti di ClickUp è proprio quello che vi serve per supportare una progettazione e una mappatura degli utenti ricca e basata sui dati! 💪

Il modello vi guida dalla A alla Z dell'esercizio di costruzione delle persone. Si ottiene una struttura chiara ed elementi predefiniti: non si parte da zero, ma si compilano campi basati su un processo di ricerca collaudato. 🧪

Sia che vogliate migliorare la vostra produttività a causa di feedback negativo o state pensando di lanciare una nuova funzionalità, il modello vi aiuterà a definire obiettivi coerenti, a formulare ipotesi e a individuare le esigenze e le motivazioni della vostra persona.

Avrete un documento vivo e vegeto, progettato per mantenere allineati gli stakeholder del prodotto durante il ciclo di sviluppo. Per i team più grandi, è possibile riepilogare/riassumere i passaggi della costruzione di una persona sotto la voce Ricerca per ridurre l'imprevedibilità.

La sezione Denuncia del problema delinea i trigger per la ricerca sugli utenti, come l'insoddisfazione dei clienti o il calo delle entrate. Una volta terminata la ricerca, è possibile aggiungere le chiavi di lettura e i debrief per comunicare le conclusioni al resto del team. Rivedete il modello in qualsiasi momento per aggiornare la ricerca acquisita. 🔎

4. Modello per la mappatura delle storie utente di ClickUp

Costruite e personalizzate la vostra mappa delle storie degli utenti con un modello di lavagna online flessibile e preformattato in ClickUp

Se siete alla ricerca di un unico strumento per gestire la ricerca e la creazione di persone, provate l'applicazione Modello per la mappatura delle storie degli utenti di ClickUp ! Questo modello di lavagna online, facile da usare per i principianti, consente di identificare le personas degli utenti e di visualizzare le prospettive e i valori dei clienti praticamente per qualsiasi caso d'uso. 💃

La mappatura delle storie degli utenti può sembrare opprimente perché ci sono note adesive dappertutto, ma questo modello mette ordine nella procedura.

Visivamente, è possibile trasformare il modello in una rete complessa che connette le personas degli utenti con i requisiti di produttività . Poiché si tratta di un lavoro richiesto, si consiglia di creare dei passaggi sul documento per dare una struttura al processo di mappatura, soprattutto per i team distribuiti.

Una volta preparata la lavagna online, invitate il team e iniziate a delineare le attività dell'utente rilevante per il vostro prodotto. Ad esempio, se avete in programma l'impostazione di un sito web di e-commerce, potete tracciare il processo dalla registrazione alla cassa.

Il modello vi aiuta a rispondere a domande come:

Che cosa non funziona nel traguardo dell'utente?

Quali funzionalità/funzione devono essere aggiunte/aggiornate?

Come può contribuire un particolare membro del team o un reparto?

Potete fidarvi di questo modello per salvare i team Agile da backlog disfunzionali che si perdono nelle operazioni quotidiane. In questo modo, è possibile accelerare il lavoro per le diverse fasi di rilascio del prodotto.

5. Modello di flusso utente ClickUp

Questo modello di mappatura degli utenti consente di visualizzare idee complesse come flussi di utenti, wireframe e diagrammi di progettazione

La microanalisi dell'esperienza utente è un elemento importante per personalizzare prodotti e servizi dal punto di vista dell'acquirente. Se volete mettervi nei panni del vostro cliente medio, sfruttate il modello di micro-analisi dell'esperienza utente Modello di flusso utente di ClickUp . 👟

Il modello vi aiuta costruire diagrammi di flusso raffigurando i flussi degli utenti, si ottiene una rappresentazione visiva di quanti passaggi compiono i clienti per completare un'attività specifica. Questo permette a voi e al vostro team di empatizzare con l'utente, di individuare le aree di miglioramento e di lavorare a una strategia di prodotto funzionale .

Questo è un altro modello di lavagna online del nostro elenco, quindi aspettatevi l'intero intervallo di funzionalità di modifica e di diagramma per organizzare anche i flussi di utenti più fluttuanti. 🪢

Costruire un diagramma è un gioco da ragazzi: inserite e collegate le forme dai punti di inizio a quelli di decisione e avrete un grafico dall'aspetto professionale in pochissimo tempo!

Siete nuovi ai diagrammi di flusso? Utilizzate queste tre forme uniche per visualizzare i flussi degli utenti:

Cerchio arancione : Inizio/termine di un processo 🟠

: Inizio/termine di un processo 🟠 Rettangolo verde : Passaggio/attività del processo 🟩

: Passaggio/attività del processo 🟩 Diamante rosso: Punti di decisione (sì/no) 🔶

Per aiutare il team a seguire meglio il processo, aggiungete screenshot di ciò che l'utente sperimenta in vari punti del flusso.

6. Modello di storia utente di ClickUp

Utilizzate il modello di storia dell'utente di ClickUp per delineare le aspettative e i requisiti dei vostri utenti e trovare un modo per riunirli

Il Modello di storia utente di ClickUp è uno strumento potente che consente di collegare direttamente le attività degli utenti con attività attuabili relative a funzionalità/funzione specifiche. È un partner affidabile in qualsiasi fase di sviluppo, che vi aiuterà a delineare le figure degli utenti in evoluzione attraverso le fasi interconnesse del rilascio del prodotto. 🔗

Questo modello di lavagna online è dedicato allo sviluppo, all'aggiornamento e al monitoraggio delle storie dell'utente per Team Agile e Scrum . Permette di:

Catturare più storie utente con un layout coerente, ad esempio: Come utente, voglio che [obiettivo] faccia in modo che [motivo] Dare priorità a quali storie devono essere affrontate Creare attività e sottoattività secondarie annidate e monitorarne lo stato Verificare se le modifiche e le aggiunte risolvono le frustrazioni identificate

Il modello è in grado di gestire diversi profili utente contemporaneamente e la loro gestione è super ordinata. Come altri modelli ClickUp, è possibile aggiungere campi personalizzati per contestualizzare le singole richieste di funzionalità/funzione. Utilizzate gli stati personalizzati per tenere sotto controllo i lavori in corso (WIP).

Avete a disposizione 15+ visualizzazioni per monitorare il modello. Ad esempio, provate la Vista Carico di lavoro per assicurarvi che le storie utente siano distribuite in modo uniforme tra i compagni di squadra. Utilizzate la visualizzazione Calendario per preparare gli aggiornamenti prima della fase di rilascio successiva.

7. Modello di studi utente di ClickUp

Il modello ClickUp User Studies vi consente di raccogliere i feedback dei vostri utenti e di identificare le funzionalità/funzioni del vostro prodotto/app/sito web che richiedono maggiore attenzione

Avete lanciato un nuovo prodotto, app o sito web? È un'impresa, ma per quanto possa sembrare un cliché, il vostro lavoro non finisce qui.

Le personalità degli utenti sono fluide, quindi preparatevi a essere inondati da le mutevoli esigenze degli utenti , routine, desideri e oggetti. Per fortuna, Il modello per gli studi sugli utenti di ClickUp vi aiuta a rispondere prompt a questi cambiamenti! 🦋

Considerate questo modello come un portale per il passaggio da una persona all'altra. Avete a disposizione oltre 10 campi personalizzati per definire i profili aggiornati dei traguardi. Raccogliete dati per aspetti specifici di funzionalità/funzione e determinate quali aree richiedono ulteriori ricerche.

Ma come raccogliere questi dati? Rilassatevi! Il modello è dotato di moduli di feedback che potete inviare ai clienti esistenti. Le informazioni raccolte saranno il fulcro del vostro lavoro richiesto per quantificare le impressioni degli utenti: accedete ad esse attraverso le visualizzazioni Insights, Research Process, e Needs Action.

Il modello è abbastanza completo per analizzare la validità delle modifiche proposte. Utilizzate stati come Scartato, Raccomandazione e Analisi per facilitare le attività per lo sprint successivo. 🏃

8. Modello ClickUp per la voce del cliente

Utilizzate il modello ClickUp Voice of the Customer per delineare le esigenze dei vostri clienti, individuare le aree di miglioramento e definire i passaggi successivi

Il Modello ClickUp per la voce del cliente è un modello di persona utente senza fronzoli che centralizza i dati dei clienti raccolti da tre fonti:

Pagine dei social media Sondaggi e interviste Chiamate dirette al supporto clienti

Il modello presenta le informazioni raccolte in sezioni sfogliabili e con codici a colori. Ogni sezione ha schede che specificano aspetti particolari della "voce del cliente" 🗣️

Una volta completata l'immagine dell'utente persona, si passa alla sezione successiva del modello, che riguarda:

Commenti: Cattura i punti chiave o comuni del feedback. Ad esempio, alcuni clienti hanno scritto sui social media che non erano soddisfatti dei piani tariffari del prodotto. Per riconoscerlo, si aggiungerà una voce con l'etichetta "Insoddisfazione per i prezzi" Esigenze: delinea le esigenze dell'utente, ricavate in modo sensato dai commenti. Considerando l'esempio precedente, si può aggiungere qui "Riconsiderare i pacchetti di sottoscrizione" Requisiti: Converte i bisogni in attività realizzabili. Seguendo lo stesso caso, si può inserire qui "Creare più piani tariffari" e dare al team attività concrete su cui concentrarsi

L'aspetto ordinato del modello è ideale per chi tende a spaventarsi alla vista di complessi diagrammi di rete. 😜

9. Modello per il viaggio della voce del cliente di ClickUp

Raccogliere e classificare le aspettative e le reazioni dei clienti al vostro prodotto/servizio per capire cosa Da fare per migliorarlo

Il Modello di viaggio della voce del cliente di ClickUp è molto simile all'opzione precedente del nostro elenco, ma in un formato pratico e più in sintonia con le esigenze operative produttività . Questo modello è incentrato sulla gestione dei prodotti da fare. ✔️

Consente di assemblare i feedback provenienti da diverse categorie VoC (Voice of Customer), tra cui sondaggi, chiamate registrate, comportamenti online e social media. 📢

Il suo punto di forza principale è la creazione di soluzioni specifiche per i processi. Utilizzate una scheda per aggiungere riepiloghi/riassunti dei problemi che preoccupano i vostri utenti, interpretateli con il vostro team e annotate le risoluzioni proprio sotto i problemi. Assegnate attività e sottoattività per implementare la soluzione.

In sostanza, si delinea una fonte di VoC, il problema e la soluzione: tutto qui. Questo modello è ideale per affrontare i difetti e gli inconvenienti della produttività con scadenze rigide e per mantenere il vostro impegno a rispettare le scadenze relazioni con i clienti monitoraggio. 🛤️

Essendo un modello di livello operativo, offre una Vista Elenco e Vista Bacheca incentrata sulla chiarezza per interpretare i dati raccolti.

10. Modello di Mappa del Viaggio del Cliente ClickUp

Utilizzate il modello ClickUp Customer Journey Map per rappresentare le abitudini e le preferenze dei vostri clienti e utilizzarle per migliorare il vostro prodotto/servizio

Necessità di visualizzare i viaggi dei clienti e ottenere più conversioni? Rimarrete impressionati da ciò che il Modello di mappa del viaggio del cliente di ClickUp da fare! 😼

Il modello vi aiuta a delineare un viaggio del cliente in estensione, segnando le interazioni dirette e indirette che i clienti hanno con il vostro prodotto o la vostra azienda. Registrate e analizzate i punti di contatto, le esperienze e i punti di attrito dei clienti.

Una volta mappato il viaggio, costruite soluzioni per le tre fasi seguenti:

Consapevolezza: Specificate le azioni per aumentare la visibilità del vostro prodotto. Ad istanza, utilizzare un servizio pubblicitario o un influencer sui social media Considerazioni: Strategare modi per aumentare il coinvolgimento degli utenti e individuare opportunità di crescita per la conversione Conversione: Identificare la forza trainante della fedeltà (o della mancanza di fedeltà) di un utente e indurlo ad acquistare ciò che gli state offrendo

Potete assegnare ai membri del team la supervisione di ogni fase e stabilire la responsabilità durante il percorso del cliente. Utilizzate il Vista Gantt per monitorare lo stato di avanzamento in un formato a sequenza temporale.

Questo è un altro modello di lavagna online, che consente di accedere alle funzionalità di ClickUp come la registrazione dello schermo e le automazioni, Assistente di scrittura IA e la modifica collaborativa, mentre si stabiliscono le personalità degli utenti in movimento!

Gli esseri umani sono complessi e anche le personalità degli utenti!

Molte produttività non riescono a decollare perché sono basate su progetti autoreferenziali con scarsa considerazione per l'utente a cui è destinato. Affidarsi a personas utente ben studiate è l'unico modo collaudato per creare prodotti per il bene degli acquirenti. 💑

Anche se decifrare le personas dei clienti è un lavoro complicato, i nostri modelli servono come solide basi di lancio per farvi progredire. Provatene uno oggi stesso e iniziate subito a entrare in connessione con il vostro traguardo! 🤝