Gestione dei progetti sui social media nel 2024: La guida definitiva

Siete alla ricerca di un processo ben definito per gestire i vostri progetti sui social media? Sappiamo che a volte può essere una sfida, quindi abbiamo creato una guida per voi!

In questa guida completa, ci addentreremo negli intricati dettagli del project management dei social media. Esploreremo cosa comporta questo processo, ne evidenzieremo i vantaggi e vi forniremo preziosi suggerimenti per garantire il vostro esito positivo.

Quindi, senza ulteriori indugi, iniziamo subito! 👩‍💻✨

Che cos'è il Social Media Project Management?

Il project management dei social media è il processo di pianificazione, distribuzione e monitoraggio dei social media campagne di marketing su più piattaforme, per raggiungere oggetti specifici come l'aumento delle entrate, il miglioramento del coinvolgimento dei follower o la posizione di leadership di pensiero all'interno di un settore specifico.

Il project management dei social media comprende diverse attività, tra cui:

Creazione di contenuti

Pianificazione e programmazione dei contenuti

Stabilireflussi di lavoro sui social media* Misurare le prestazioni delle campagne

E altro ancora

I social media manager contano spesso su software di project management e strumenti di gestione dei social media per aiutarci in queste attività.

Il Modello di post sociali di ClickUp include visualizzazioni flessibili pre-costruite, stati personalizzati, campi personalizzati e altro ancora, il vostro modello personale per i social media vi offre la base perfetta per inserire, strategizzare e ottimizzare i vostri contenuti

Social Media Project Management vs Project Management tradizionale

Il social media project management e il project management tradizionale, pur essendo entrambi fondamentali nel panorama aziendale, operano in modo diverso.

Il social media project management è una disciplina specializzata che si concentra sul piano, l'esecuzione e il monitoraggio delle iniziative sui social media. Ciò include la creazione di contenuti accattivanti, la programmazione dei post, la gestione delle interazioni con il pubblico e l'analisi dei dati sulle prestazioni. Strumenti come ClickUp sono preziosi in questo senso, in quanto offrono funzionalità/funzioni per un'organizzazione, una collaborazione e una misurazione efficaci.

Il project management tradizionale, invece, è un campo più ampio, applicabile a qualsiasi tipo di progetto, che si tratti di costruzione, sviluppo di software o pianificazione di eventi. Comporta l'impostazione degli obiettivi del progetto, l'allocazione delle risorse, la gestione della Sequenza e la supervisione dello stato fino al completamento.

La differenza chiave sta nel loro obiettivo. Il social media project management richiede risposte in tempo reale e aggiustamenti costanti in base al feedback del pubblico. È dinamica, interattiva e dipende in larga misura da strumenti specializzati come ClickUp.

Il project management tradizionale, invece, è più strutturato e si concentra sulla realizzazione di progetti entro vincoli definiti di portata, tempo, costi e qualità. Richiede una serie di competenze più ampie, tra cui la leadership, la gestione del rischio e la gestione degli stakeholder.

Cosa comporta il project management dei social media?

Il project management dei social media comprende diverse attività. Approfondiamo un po' ciascuna di esse per capire come si presenta questo processo.

1. Piano e gestione della campagna

La pianificazione delle campagne è uno degli aspetti più importanti della vostra strategia sui social media: dà una direzione alle vostre campagne social e le aiuta ad allinearsi con gli obiettivi aziendali più ampi.

Iniziate identificando l'obiettivo principale della vostra strategia di marketing sui social media, ad esempio aumentare le menzioni positive del marchio del 20% entro tre mesi.

Quindi, impostate le attività cardine. Queste rappresentano piccoli traguardi che contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo principale. Seguendo lo stesso esempio, una buona attività cardine potrebbe essere l'aumento delle menzioni positive del marchio online del 7% nel primo mese.

Dovrete quindi stabilire come raggiungere i vostri obiettivi attività cardine e obiettivi . Questo processo prevede l'identificazione delle reti di social media più adatte e del tipo di contenuto necessario, l'assemblaggio del team, l'impostazione di una sequenza di esecuzione della campagna e altro ancora.

Considerate la possibilità di valutare le tattiche utilizzate nelle campagne precedenti per capire cosa potrebbe funzionare nelle vostre attuali strategie sui social media.

CONSIGLIO PRO Sviluppate il piano per la vostra campagna di social media marketing con un modello come il seguente Modello di piano di campagna di ClickUp , quindi applicare il modello Modello di gestione delle campagne di marketing di ClickUp per aiutarvi a pianificare, eseguire e gestire più campagne di marketing in un unico posto.

2. Creazione di contenuti

I contenuti sono parte integrante delle vostre campagne di social media e di gestione del marchio strategie: dà voce al vostro marchio e mette in connessione la vostra base di follower con la vostra azienda.

Detto questo, la creazione di contenuti è un processo continuo e non è un'attività facile. Brief creativi sono essenziali per fornire linee guida chiare e concise per progetti creativi sui social media. Questi documenti includono tutte le informazioni necessarie sugli obiettivi del progetto, su come raggiungerli, sul pubblico di riferimento e altro ancora. In altre parole, i brief creativi sono utili per ideare idee di contenuto pertinenti e in linea con gli obiettivi e il target dell'azienda.

Sebbene la creazione di contenuti possa richiedere molto tempo, diversi Strumenti di IA per il marketing come ClickUp con un'IA incorporata assistente di scrittura può accelerare l'ideazione, la stesura e la rifinitura dei contenuti. ⚡️

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Social-Media-Campaign-Using-ClickUp-AI-1400x1198.png Creazione di una campagna sui social media con ClickUp AI /%img/

Utilizzo di ClickUp AI per generare idee di campagna tenendo conto del pubblico di riferimento e degli obiettivi della campagna

Un altro strumento con Funzionalità di IA per i social media è Planable. Ha un Strumento di creazione di contenuti di IA integrato nel post-composer. È dotato di una serie predefinita di prompt di riscrittura che aiutano a migliorare il testo e consentono di fornire istruzioni personalizzate e dettagliate.

Generazione di copy generati dall'IA per i post sui social (via Planable)

Non affidatevi solo a questo strumento, però. I contenuti sono il mezzo principale per la connessione e la comunicazione con il vostro target, quindi aggiungere il tocco umano è d'obbligo, soprattutto sui social media. ✨

Anche se è possibile creare calendari dei contenuti da zero con Fogli Google o file Excel, i modelli di calendario dei contenuti possono farvi risparmiare tempo. La loro compilazione richiede meno tempo e forniscono un percorso chiaro da seguire per il prossimo calendario dei social media da creare.

Gestite il vostro calendario dei social media e pubblicate i vostri messaggi su tutti i canali in Visualizzazione del calendario di ClickUp e modello di calendario dei social media

Bonus: modelli per la strategia di marketing dei contenuti !

4. Sviluppo e spazio di archiviazione delle risorse creative

La creazione di contenuti per i social media può essere un processo complesso. I post necessitano di contenuti scritti, grafica, video, immagini e altro ancora. Disporre di un sistema per sviluppare queste risorse creative è importante per distribuire in modo efficiente il lavoro tra copywriter, grafici, videografi ed editor.

Un altro componente essenziale è la mediateca. Essa funge da spazio di archiviazione per gli asset autorizzati e di marca di un'azienda, come loghi, video e immagini. Ciò consente agli addetti al marketing di organizzare e trovare facilmente gli elementi di design creativo necessari per creare un post.

CONSIGLIO PRO Google Drive è un ottimo database di risorse digitali. È possibile integrare Google Drive con gli strumenti per il project management per mantenere accessibili le risorse creative.

5. Pianificazione dei post

Una volta che le risorse creative sono pronte, è il momento di programmare i contenuti per i social media sul calendario editoriale. Pianificazione dei post sui social media è un'operazione efficace che consiste nell'individuare i giorni e gli orari migliori per la pubblicazione dei contenuti su ogni social network. Programmate i post tenendo conto del vostro pubblico. Identificate le piattaforme su cui il vostro target è più attivo, nonché i giorni e gli orari in cui è più probabile che le utilizzi.

Quindi, determinate la frequenza ideale dei post: non volete postare troppo raramente, ma nemmeno troppo spesso. Dovrete trovare il punto di equilibrio, ed è importante notare che la frequenza di pubblicazione ideale può anche variare da piattaforma a piattaforma.

CONSIGLIO PRO Gli strumenti di pianificazione dei social media sono molto diffusi tra i project manager. ClickUp può aiutarvi con i contenuti project management per il marketing mentre Planable può aiutare a creare e pubblicazione di post sui social media su diverse piattaforme sociali contemporaneamente. Inoltre, consentono di pianificare i contenuti in anticipo, garantendo una frequenza di pubblicazione coerente.

6. Ascolto e monitoraggio dei social media

L'ascolto dei social media raccoglie dati da varie piattaforme per capire in che modo il vostro traguardo si impegna con il vostro settore, la vostra azienda, i vostri concorrenti o la vostra produttività.

D'altro canto, il monitoraggio dei social media va più a fondo, incoraggiando le aziende a partecipare attivamente a specifiche conversazioni online e a rispondere alle menzioni del marchio.

Dotarsi degli strumenti appropriati per il monitoraggio e l'ascolto dei social media consente agli addetti al marketing dei social media di interagire con il proprio pubblico e di affrontare i potenziali reclami dei clienti prima che diventino problemi più gravi.

Bonus:_ Software per il marketing dei contenuti !

**CONSIGLIO PER L'ACQUISTO L'ascolto e il monitoraggio dei social media sono strumenti di ricerca di mercato. Comprendete i punti dolenti, le esigenze e le motivazioni dei vostri clienti effettuando attivamente ricerche di mercato - il che significa che i vostri clienti non sono in grado di capire il loro dolore, le loro esigenze e le loro motivazioni Modello di ricerca di mercato di ClickUp può aiutare a tenere traccia dei processi, delle attività e dei risultati.

7. Flussi di lavoro e approvazioni

Ogni post sui social media deve passare attraverso una processo di revisione del contenuto prima che possa essere pubblicato. Questo processo funge da lista di controllo per garantire che il post soddisfi tutti i requisiti necessari.

Ad esempio, consideriamo i post sulle infografiche. Ecco un flusso di lavoro suggerito:

Proporre argomenti rilevanti che possano avere una certa risonanza sul vostro pubblico

Condurre una ricerca e raccogliere le statistiche appropriate per il post

Assegnare a un copywriter il compito di presentare le statistiche in modo accattivante

Assegnare a un designer grafico il compito di creare immagini visivamente accattivanti per il post

Combinare il copy e le immagini per creare il post finale

Eseguire il processo di approvazione per assicurarsi che tutto sia in ordine

Aggiungete i contenuti approvati al vostro calendario per la programmazione

Stabilendo dei flussi di lavoro per diversi tipi di contenuto, è possibile snellire il processo e migliorare la produttività. Inoltre, la presenza di processi di approvazione ben definiti garantisce che nulla venga trascurato e che i progetti e i post sui social media siano privi di errori quando vengono pubblicati.

CONSIGLIO PRO Accelerate e semplificate il processo del ciclo di feedback utilizzando l'applicazione Correzione di bozze in ClickUp . Questa pratica funzione consente di annotare immagini, video e PDF: è sufficiente fare clic sull'immagine o sulla sezione in cui si desidera aggiungere un commento e utilizzare la funzionalità/funzione @ per assegnarlo a una persona specifica.

Centralizzare il feedback e accelerare i processi di approvazione con la Correzione di bozze, assegnando commenti direttamente agli allegati delle attività

8. Reportistica e analisi

Il processo di gestione dei social media richiede un'analisi e un miglioramento continui . Questo aiuta le aziende a capire dove le loro campagne hanno successo e dove falliscono.

Per questo motivo, la generazione di reportistica periodica dovrebbe far parte del carico di lavoro. Altrimenti, si rischia di individuare i problemi quando è troppo tardi. Monitorate metriche come reach, engagement, impressioni e altro.

CONSIGLIO PRO Il monitoraggio delle campagne sui social media e delle loro prestazioni è la chiave del social media project management. Strategate di conseguenza e date il via alle vostre prossime campagne sui social media con fiducia, utilizzando modelli come quello di Modello di monitoraggio e analisi delle campagne di ClickUp per gestire le campagne di marketing, le spese, le prestazioni, le creatività e altro ancora.

Vantaggi degli strumenti di project management per i social media

Un piano ben definito per i social media, un flusso di lavoro ottimizzato per i social media e strumenti adeguati per i social media sono essenziali per le aziende che vogliono sfruttare efficacemente la potenza dei social media.

Sia che il piano preveda la creazione di contenuti, la programmazione dei post, l'esecuzione di una campagna di marketing Campagna SEO se siete alla ricerca di una campagna SEO o di una gestione del team e dei progetti di marketing, gli strumenti di social media management come ClickUp e Planable possono fornirvi la struttura, le soluzioni e il supporto di cui avete bisogno per realizzare progetti dall'esito positivo.

Ora parliamo del perché la gestione dei progetti sui social media è essenziale nell'era digitale di oggi.

1. Garantisce chiarezza e allineamento con la strategia

Piuttosto che fare tutto al volo, la gestione dei social media vi spinge a pianificare le attività in anticipo, garantendo una chiara visualizzazione degli obiettivi e delle finalità.

Le piattaforme di project management dedicate, come ClickUp, offrono gli strumenti necessari per monitorare facilmente i progetti e lo stato dei social media. In questo modo, i team che si occupano di social media sono sempre aggiornati sulle attività cardine e sulle prestazioni, garantendo l'allineamento tra i flussi di lavoro attuali e i piani originali.

2. Risparmia tempo e risorse

Pianificare il più possibile in anticipo vi farà risparmiare il tempo che altrimenti impieghereste a fare continui aggiustamenti al volo.

Anche in questo caso, gli strumenti di project management e di social management sono molto utili, in quanto vi aiutano a creare e delegare automaticamente attività ricorrenti a specifici membri del team, a impostare le dipendenze, ad automatizzare le approvazioni e a svolgere altre attività noiose che occuperebbero gran parte del vostro tempo se fossero svolte manualmente.

A proposito di risparmio di tempo, si possono trovare anche varie modelli per i social media adatti a varie attività, in modo da potersi mettere subito al lavoro!

3. Migliora la produttività e la collaborazione del team

Dare al team una visione a volo d'uccello delle attività e degli oggetti aiuta i membri a rimanere in carreggiata e aumenta la produttività.

Con un progetto e una gestione delle attività come ClickUp, è possibile visualizzare i carichi di lavoro dei membri del team, in modo da distribuire il lavoro in modo uniforme tra i membri del team ed evitare colli di bottiglia o sovraccarichi di lavoro per i dipendenti.

Altre soluzioni, come Planable, si concentrano sulla collaborazione sui contenuti. Con Planable è possibile gestire i feedback accanto a ogni post, condividere file, tenere conversazioni interne separate dagli occhi del client, pianificare campagne all'interno del calendario dei contenuti e pubblicare direttamente sulle principali piattaforme di social media. In poche parole: una collaborazione senza soluzione di continuità che fa risparmiare molto tempo!

4. Permette di gestire più campagne contemporaneamente

Gli strumenti di project management offrono una visualizzazione centralizzata dei progetti e delle campagne di marketing. Da lì, è possibile ottenere una visione più granulare, vedere chi lavora su cosa, stabilire obiettivi specifici per ogni progetto, ecc.

La possibilità di ottenere una panoramica generale di più progetti contemporaneamente o di zoomare su una campagna specifica è eccellente per misurare lo stato dei progetti e apportare rapide modifiche.

5. Semplifica il monitoraggio e la reportistica

Sulla stessa nota, è possibile monitorare facilmente lo stato di avanzamento dei progetti.

Per istanza, ClickUp permette di impostare gli obiettivi per ogni progetto . Avrete così una panoramica visiva di quanto il vostro progetto sia vicino al raggiungimento di quell'obiettivo, perfetto per capire se siete sulla buona strada o se dovete accelerare il passo.

È inoltre possibile accedere a carichi di lavoro in tempo reale, attività del team, agilità, reportistica sulla durata stimata e molto altro ancora, tutto all'interno della stessa dashboard. Di conseguenza, è possibile centralizzare le informazioni cruciali e prendere decisioni rapide basate sui dati.

Come semplificare il project management dei social media

Come si è visto, il social media project management può portare molti vantaggi, se terminato nel modo giusto. Vediamo alcuni suggerimenti che vi aiuteranno a implementare questo processo con esito positivo all'interno della vostra strategia.

1. Impostate obiettivi chiari per i social media con ClickUp Obiettivi

Rimanete in carreggiata per raggiungere i vostri obiettivi con sequenze chiare, traguardi misurabili e monitoraggio automatico dello stato

Per prima cosa, stabilite cosa volete ottenere dalle vostre campagne sui social media. Gli obiettivi devono essere raggiungibili e specifici.

Per istanza, "Aumentare i follower di TikTok" non funzionerebbe: l'obiettivo è troppo ampio e non definisce un percorso chiaro verso il raggiungimento dell'oggetto principale. Al contrario, "Aumentare i follower di TikTok di X unità entro X mesi" è più preciso. Considerate l'implementazione del Obiettivi SMART per l'impostazione degli obiettivi sui social media.

Identificate i vostri KPI (reach, engagement, crescita del pubblico, ecc.) e misurate le prestazioni delle campagne esistenti. KPI aiutano a quantificare lo stato di avanzamento verso il raggiungimento di un obiettivo specifico, mentre la misurazione delle prestazioni esistenti fornisce un'idea della situazione attuale.

2. Pianificate le vostre campagne e create un calendario dei social media

Organizza i tuoi contenuti in un calendario per aiutarti a pianificare, visualizzare e monitorare i post sui social media, le campagne e i progetti

Successivamente, pianificate le campagne e stabilite chi lavora su cosa e quando. Le campagne sui social media devono essere in linea con l'obiettivo principale di cui abbiamo parlato sopra. Definite delle buyer personas chiare che vi diano un'idea del vostro target e del tipo di contenuti che gli interessano, nonché dei canali social media su cui sono più attivi per massimizzare i vostri lavori richiesti.

Dopodiché, mappate la vostra campagna di marketing con strumenti come lavagne online e programmare i contenuti su un calendario editoriale: i calendari dei contenuti di Planable e ClickUp sono eccellenti per questo scopo. Consentono di programmare facilmente i contenuti in arrivo, di impostare etichette di colore per mantenere l'ordine e altro ancora.

3. Creare i contenuti

Funzionalità/funzione del Contenuto Universale in Planable

I contenuti dei social media devono essere in linea con il vostro obiettivo e il vostro traguardo. Create contenuti specifici per il social network principale della vostra base di follower (le foto dei prodotti e i contenuti generati dagli utenti sono i migliori per Instagram, le notizie sono adatte per Twitter, le infografiche per Pinterest e altro ancora.

Planable vi aiuta a fare questo. È possibile creare, programmare e collaborare ai post direttamente all'interno della piattaforma. Inoltre, questa soluzione software per il project management offre dashboard dedicate a ciascuno dei principali social network, oltre a blog, newsletter e qualsiasi altro tipo di contenuto all'interno della sua funzionalità/funzione Universal Content.

Ogni dashboard per i social media offre anteprime perfette al pixel del layout della rete corrispondente, facilitando la creazione di contenuti ottimizzati. La piattaforma include anche una libreria multimediale per l'archiviazione delle risorse di progettazione

4. Stabilire un chiaro ciclo di feedback e processi di approvazione

Un processo di feedback accurato garantirà al team un alto livello di precisione e adattabilità. I gestori del team e i client possono facilmente lasciare un feedback accanto a una bozza sui social media, dando ai membri del team un accesso rapido ai suggerimenti e consentendo loro di apportare immediatamente le modifiche necessarie.

I processi di approvazione possono evitare di rilasciare accidentalmente progetti di social media non perfezionati. Per questo motivo, assicuratevi di creare un team per l'approvazione dei contenuti, di stabilire una chiara guida di stile per i social media e di organizzare le risorse di design.

ClickUp e Planable vi aiuteranno a fare questo. Entrambe le piattaforme consentono di caricare e collaborare direttamente sui file, lasciare feedback in tempo reale, invitare ospiti e client e altro ancora.

5. Pianificare i contenuti su tutte le piattaforme

Il passaggio successivo è la pianificazione! Pianificate i vostri post con un drag-and-drop in Planable, impostate etichette di colore per una migliore organizzazione, e programmare i post su LinkedIn , TikToks e reel dallo stesso posto senza dover andare sulla piattaforma di social media per ulteriori passaggi.

6. Monitorare i risultati e rivedere il piano se necessario

Tenere sotto controllo le campagne sui social media è la chiave dell'esito positivo. Monitoraggio del progetto monitorare costantemente lo stato di avanzamento del progetto e realizzare reportistica di periodo sui KPI per verificare se il progetto è sulla strada giusta.

Il Modello di analisi dei social media di ClickUp può aiutarvi a monitorare le metriche chiave della vostra campagna per migliorare la vostra strategia sui social media.

Tenete sotto controllo le vostre metriche e fissate nuovi obiettivi con il modello di analisi dei social media di ClickUp

Potete anche considerare Test A/B i vostri testi creativi, come le immagini, i titoli e il testo. C'è sempre spazio per i miglioramenti: ad esempio, se si sostituisce un'immagine statica con una GIF, il coinvolgimento nei post sarà maggiore.

**Chi trae vantaggio dall'utilizzo di un piano per i social media?

Teams: Un piano per i social media può aiutare i team di marketing a creare campagne più efficaci, a coordinare la messaggistica su più piattaforme, a monitorare i risultati e a misurare gli esiti positivi.

**I titolari di piccole aziende possono avvalersi di un piano per i social media per comprendere il loro target, creare messaggi che risuonino con loro e raggiungere i potenziali clienti.

Migliorare il vostro marchio con il project management dei social media

Ecco una panoramica dettagliata su cos'è il social media project management, cosa comporta e quali sono i suoi vantaggi, oltre ad alcune best practice.

Anche se può sembrare che ci siano molte cose da capire, iniziate con i primi passaggi e sicuramente ne verrete a capo. Anche strumenti come ClickUp e Planable vi aiuteranno.

La pianificazione dei contenuti, la collaborazione in tempo reale, i processi di approvazione personalizzati e gli strumenti di pianificazione di Planable aiutano i team a produrre contenuti di alta qualità in modo rapido e semplice, mentre lo strumento di gestione dei progetti di ClickUp, con i suoi report dettagliati e i modelli dedicati ai social media, vi aiuterà a snellire i flussi di lavoro del team, a migliorare la produttività e ad aumentare il livello di gestione del vostro progetto sui social media. 🙌

Scrittore ospite:_

andreea Coroian, Social Media Marketer presso Planable