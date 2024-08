8 buone pratiche per creare un flusso di lavoro efficace sui social media

Il panorama dei social media è in continua evoluzione. Ciò che funzionava ieri potrebbe non funzionare oggi e ciò che funziona oggi potrebbe non funzionare domani. Per questo motivo è importante avere una flusso di lavoro sui social media su cui potete contare per mantenere la vostra strategia di contenuti organizzata ed efficace.

Non esiste una soluzione unica per ogni azienda, ma esistono alcune best practice che possono aiutarvi a creare un flusso di lavoro sui social media che funzioni per voi. Eccone otto che potete implementare per creare un flusso di lavoro sui social media snello e positivo.

Cos'è un flusso di lavoro sui social media?

Un flusso di lavoro sui social media è un sistema per gestire la creazione, la pubblicazione e la promozione dei post sui social media. Gestito da diversi membri del social media team, comprende tutti i passaggi necessari per creare, preparare, pubblicare e promuovere i contenuti, dall'ideazione all'analisi.

via Porta della ricerca I migliori flussi di lavoro per i social media sono flessibili e adattabili; possono essere modificati secondo le necessità per adattarsi ai cambiamenti del panorama. Inoltre, devono essere facili da usare e da capire, per aiutare il team a gestire le attività sui social media nel modo più efficiente possibile.

I vantaggi di un flusso di lavoro ottimizzato per i social media

I vantaggi di avere un flusso di lavoro per i social media sono molteplici gestione del flusso di lavoro , tra cui:

Snellisce il processo di creazione dei contenuti facendovi risparmiare tempo prezioso

Garantisce che tutti i contenuti siano di alta qualità, privi di errori e d'impatto

Vi aiuta a misurare meglio i risultati delle vostre attività (social)campagne sui media* L'allocazione delle risorse diventa molto più semplice

Evita la ridondanza e la duplicazione del lavoro richiesto Ora, prima di addentrarci nelle pratiche specifiche del flusso di lavoro sui social media, esaminiamo alcuni aspetti generali da tenere a mente per iniziare:

**L'ultima cosa che volete è un sistema contorto e bizantino che nessuno capisce o sa usare. Mantenete il flusso di lavoro sui social media il più semplice possibile, in modo che sia facile da usare per tutti i membri del team

Rendetelo flessibile e adattabile . Il vostro flusso di lavoro sui social media deve essere abbastanza flessibile da adattarsi al panorama in continua evoluzione dei social media e del vostro team. Deve essere facile aggiungere nuovi passaggi o rimuovere quelli non necessari, se necessario

. Il vostro flusso di lavoro sui social media deve essere abbastanza flessibile da adattarsi al panorama in continua evoluzione dei social media e del vostro team. Deve essere facile aggiungere nuovi passaggi o rimuovere quelli non necessari, se necessario Automazioni ove possibile . L'automazione può aiutarvi a risparmiare molto tempo e lavoro richiesto quando si tratta del processo del flusso di lavoro sui social media. Cercate modi per automatizzare le attività ripetitive, come ad esempioprogrammare i post o l'invio di promemoria

Utilizzare modelli per i social media . Modelli di flusso di lavoro possono aiutarerisparmiare tempo semplificando il processo di creazione dei contenuti. La creazione di modelli per i tipi di contenuto più diffusi, come i post del blog o le infografiche, può aiutare a creare i contenuti più velocemente. Un buon modo per creare modelli consiste nel prendere il contenuto, cambiare lo sfondo e la foto e memorizzarlo per un uso futuro. Avrete così una banca di elementi con cui sperimentare o creare

. Modelli di flusso di lavoro possono aiutarerisparmiare tempo semplificando il processo di creazione dei contenuti. La creazione di modelli per i tipi di contenuto più diffusi, come i post del blog o le infografiche, può aiutare a creare i contenuti più velocemente. Un buon modo per creare modelli consiste nel prendere il contenuto, cambiare lo sfondo e la foto e memorizzarlo per un uso futuro. Avrete così una banca di elementi con cui sperimentare o creare **Assicuratevi di monitorare i vostri stati, in modo da poter vedere cosa funziona e cosa no. Questo vi aiuterà a perfezionare il flusso di lavoro e la strategia sui social media e ad apportare le modifiche necessarie

Ora che avete una conoscenza generale dei flussi di lavoro per i social media, passiamo alle best practice specifiche per crearne uno che funzioni per voi e per il vostro team.

8 best practice per creare un flusso di lavoro efficace sui social media

1. Stabilire i ruoli e le responsabilità

Il primo passaggio nella creazione di un flusso di lavoro sui social media è stabilire chi sarà coinvolto e quali saranno i suoi ruoli e le sue responsabilità. Questo vi aiuterà a garantire che tutti siano sulla stessa pagina e conoscano il loro ruolo e il loro contributo al processo.

Ecco alcuni ruoli che possono lavorare insieme a gestione dei social media :

**I social media manager sono responsabili della gestione delle attività quotidiane dei canali di social media, della creazione di strategie di social media efficaci e della garanzia di un flusso di lavoro fluido per il team. Questo può includere attività come la pubblicazione di contenuti, la risposta ai commenti e il monitoraggio delle analisi (anche se, ancora una volta, questo dipende molto dall'organizzazione).

Autore di contenuti: Questo ruolo è per coloro che aiutano a trasformare le idee di contenuto in vita e a creare un'immagine di qualitàcreare contenuti per i team di marketing. Non ci si deve limitare ai contenuti specifici per i social media, perché si possono riproporre anche altri contenuti, come i post del blog per i social media. Un esempio potrebbe essere la suddivisione di un post del blog in pezzi di dimensioni ridotte per le storie di Instagram.

Questo ruolo è per coloro che aiutano a trasformare le idee di contenuto in vita e a creare un'immagine di qualitàcreare contenuti per i team di marketing. Non ci si deve limitare ai contenuti specifici per i social media, perché si possono riproporre anche altri contenuti, come i post del blog per i social media. Un esempio potrebbe essere la suddivisione di un post del blog in pezzi di dimensioni ridotte per le storie di Instagram. Community manager : Un community manager è responsabile della creazione della comunità. Da fare moderando gli account dei social media, aiutando a creare una forte presenza sui social media e coinvolgendo la comunità. È responsabile della creazione di rapporti con il pubblico su più piattaforme, della risposta ai commenti e ai messaggi, del monitoraggio del sentiment negativo e della risposta alle domande, il tutto utilizzando la voce del brand

: Un community manager è responsabile della creazione della comunità. Da fare moderando gli account dei social media, aiutando a creare una forte presenza sui social media e coinvolgendo la comunità. È responsabile della creazione di rapporti con il pubblico su più piattaforme, della risposta ai commenti e ai messaggi, del monitoraggio del sentiment negativo e della risposta alle domande, il tutto utilizzando la voce del brand Designer: I designer creano contenuti visivi per i post sui social e possono anche essere coinvolti nella creazione di contenuti per i social networkfilmare e modificare i video. Per una maggiore efficienza, un progettista deve essere in sincronizzazione con lacopywriter e autore di contenutie nella maggior parte delle organizzazioni questi due ruoli sono altamente simbiotici

I designer creano contenuti visivi per i post sui social e possono anche essere coinvolti nella creazione di contenuti per i social networkfilmare e modificare i video. Per una maggiore efficienza, un progettista deve essere in sincronizzazione con lacopywriter e autore di contenutie nella maggior parte delle organizzazioni questi due ruoli sono altamente simbiotici **L'analista è responsabile dell'analisi delle prestazioni di ogni campagna sui social media e dei lavori richiesti. Si tratta di attività quali il monitoraggio delle metriche, la conduzione di ricerche, la fornitura al team di dati chiave e la stesura di reportistica.

Non tutti questi ruoli saranno rilevanti per ogni azienda, quindi dovrete adattare il vostro team alle vostre esigenze specifiche. Una volta stabilito chi sarà coinvolto, è il momento di iniziare a creare i vostri social media flusso di lavoro sui social media .

E per quanto riguarda situazioni specifiche?

Ci sono alcune situazioni specifiche che possono essere prese in considerazione quando si crea il flusso di lavoro sui social media. Ecco alcuni esempi:

Se lavorate con più membri del team, dovrete stabilire chi è responsabile di ogni attività. Questo punto meritava di essere ripetuto, perché molti team che si occupano di social media sorvolano su questo aspetto e non prestano la necessaria attenzione alla suddivisione delle responsabilità

Quando si collabora con collaboratori esterni, è necessario stabilire linee guida chiare per il loro lavoro: scadenze, risultati, aspettative e così via. Queste linee guida devono includere anche aspetti come la voce e il tono del marchio. Poche cose sono più dispendiose in termini di tempo e produttività del dover modificare e supervisionare costantemente i contenuti per garantire la coerenza del marchio

È probabile che lavoriate con più account sui social media, quindi dovrete stabilire flussi di lavoro separati per ciascuno di essi. Questo non significa creare un flusso di lavoro completo per ogni account, ma piuttosto deve tenere conto delle specificità di ogni pagina. Una pagina di supporto clienti non avrà gli stessi requisiti di una pagina dedicata al marchio

E per quanto riguarda l'ufficio legale, le risorse umane e gli altri stakeholder? Quando dovrebbero essere coinvolti?

Questa sezione riguarderà i processi di approvazione più che il flusso di lavoro dei social media in sé, ma merita comunque di essere chiarita.

dipende dalle dimensioni dell'organizzazione, dagli obiettivi condivisi dall'intera organizzazione e dalla portata dei contenuti. Se l'obiettivo del contenuto è l'employer branding, allora le Risorse Umane dovrebbero essere coinvolte fin dall'inizio, grazie alla loro esperienza e conoscenza dell'organizzazione. L'ufficio legale deve passare a garantire che i contenuti siano sicuri dal punto di vista del copyright e della legalità.

2. Pianificare in anticipo: Sapere cosa si vuole pubblicare e quando

La prossima best practice riguarda il piano. Dovreste avere delle idee iniziali sul tipo di contenuti che volete pubblicare e sapere quando pubblicarli in modo tempestivo. Questo vi aiuterà a rimanere organizzati, in linea con il monitoraggio e preparati.

Guardate il nostro video esplicativo del modello di gestione dei contenuti ClickUp per imparare a visualizzare calendari personalizzati su più canali

Da fare, è necessario creare un'applicazione contenuto nel Calendario . Un calendario per i social media è uno strumento che aiuta a pianificare e programmare i contenuti. Può essere semplice come un foglio di calcolo o uno strumento online come Google Calendar o un calendario per i social media Visualizzazione del calendario in ClickUp.

Utilizzare l'opzione Modello di gestione dei contenuti di ClickUp per creare visualizzazioni del calendario dei contenuti per tutto il team di marketing. Date visualizzazioni specifiche per l'email, i social e il team del blog, in modo che tutti possano usarle separatamente, ma anche avere una visione completa del calendario dei contenuti calendario dei contenuti .

Prova il modello di gestione dei contenuti di ClickUp

Approfondiremo l'argomento più avanti nell'articolo, ma per il momento ecco alcuni consigli per la creazione di un template di gestione dei contenuti di ClickUp calendario dei contenuti :

Iniziate con un brainstorming di idee per i contenuti dei social media. Queste possono includere post di blog, immagini, infografiche o video

Una volta che avete alcune idee, iniziate a determinare la Sequenza e a pianificare quando volete pubblicarle. Considerate aspetti come il ciclo delle notizie, le festività e altri eventi che potrebbero avere un impatto sui contenuti

Una volta definito il piano, potete iniziare ad assegnare le attività acreare contenuti e programmare i post sui social media nel vostro calendario dei social media e altri contenuti visivi. Questo può includere la scrittura di post sul blog, la progettazione di immaginiper diverse piattaforme socialio le riprese di video

Assicuratevi di lasciare un po' di flessibilità nel vostro calendario. Le cose cambiano e potrebbe essere necessario modificare i piani. È sempre una buona idea lasciare un po' di margine di manovra per eventi di cui non si era a conoscenza. Ad esempio, se il 7 agosto si scopre che l'8 agosto è la Giornata internazionale del gatto, ma il calendario è pieno di post con il marchio. Non volete essere quella persona che deve fare i salti mortali per infilare qualche bella foto di gatto tra i post brandizzati, giusto?

3. Create la vostra strategia per i social media in base al flusso di lavoro Strategie per i social media sono create intorno al flusso di lavoro di un team e non viceversa. In sostanza, prima di abbozzare una strategia è necessario considerare aspetti logistici come la creazione, la distribuzione e il monitoraggio dei contenuti. Il motivo è molto semplice: da fare in questo modo, sarete in grado di creare una strategia su misura per le esigenze, i punti di forza e i limiti del vostro team.

L'esempio più elementare in questo senso è quello di pianificare un'iniziativa di contenuti ad alto contenuto visivo senza disporre della larghezza di banda necessaria per supportarla. "Larghezza di banda" non significa necessariamente X numero di designer per Y quantità di risorse visive. Purtroppo, non esiste una formula per questo. Significa anche lavorare con copywriter, editor, approvatori e così via. Ricordate la simbiosi tra designer e copywriter di cui ho parlato prima? Anche in questo caso ha un ruolo.

Per quanto riguarda i consigli generali per creare una strategia per i social media in base al vostro flusso di lavoro, ecco cosa dovreste tenere a mente:

Definire gli obiettivi : Da fare con la vostra strategia sui social media?

: Da fare con la vostra strategia sui social media? Ricerca del pubblico : Chi state cercando di raggiungere con la vostra strategia?

: Chi state cercando di raggiungere con la vostra strategia? Scegliere le piattaforme giuste: Su quali canali di social media concentrarsi e come utilizzare ciascuno di essi per le campagne sociali?

Su quali canali di social media concentrarsi e come utilizzare ciascuno di essi per le campagne sociali? Creare contenuti coinvolgenti: Che tipo di contenuti risuoneranno con il vostro pubblico e come creerete i post?

Che tipo di contenuti risuoneranno con il vostro pubblico e come creerete i post? Piano di distribuzione: Come farete arrivare i contenuti sui social media al vostro pubblico?

Come farete arrivare i contenuti sui social media al vostro pubblico? **Come monitorerete e misurerete l'esito positivo dei vostri social media?campagne di marketing?

Per un buon punto di partenza, l'immagine seguente mostra alcune delle domande che potreste porvi quando sviluppate la vostra strategia sui social media:

Scuola di marketing digitale

4. Conoscere le piattaforme dei social media

Quando si parla di social media, ci sono molte piattaforme diverse tra cui scegliere. Ogni piattaforma ha i suoi punti di forza e di debolezza, quindi prima di iniziare a creare contenuti per i social media, è necessario scegliere la piattaforma giusta per la propria strategia.

Ecco alcuni elementi da considerare quando si sceglie una piattaforma di social media:

Obiettivi: Da fare con la vostra strategia sui social media? Conversioni? Consapevolezza del marchio? Generazione di lead? Ad esempio, se l'obiettivo è aumentare le conversioni, Twitter potrebbe non essere la piattaforma giusta. Oppure potrebbe esserlo, a seconda di chi lo chiede.

Da fare con la vostra strategia sui social media? Conversioni? Consapevolezza del marchio? Generazione di lead? Ad esempio, se l'obiettivo è aumentare le conversioni, Twitter potrebbe non essere la piattaforma giusta. Oppure potrebbe esserlo, a seconda di chi lo chiede. **Chi state cercando di raggiungere con la vostra strategia sui social media? Il vostro pubblico di riferimento frequenta Twitter o LinkedIn? O magari su Reddit?

Contenuto: Che tipo di contenuto è in grado di attirare l'attenzione del vostro pubblico? Infografiche? White-papers? Post sul blog? Infografiche, white paper e blog post vengono condivisi come Instagram Stories

Questo processo di riflessione vi risparmierà molti grattacapi nel lungo periodo. Per quanto si possa essere tentati di essere "ovunque", un team può produrre solo una quantità di contenuti di alta qualità. Non disperdetevi troppo: concentratevi sui punti di forza del vostro team e sui luoghi che sapete essere frequentati dal vostro pubblico di riferimento.

5. Utilizzate uno strumento di gestione dei social media per programmare i post

E ora arriviamo a una delle parti migliori del nostro blog: la logistica della pubblicazione sui social media!

Si potrebbe dire che la programmazione dei post è uno dei pilastri di un solido flusso di lavoro sui social media, e per buone ragioni. La più ovvia è che, Da fare, sarete in grado di garantire che i vostri contenuti siano coerenti e pubblicati regolarmente. Ha perfettamente senso, no?

Planable per la gestione dei social media

Planable

Ora, mentre alcune piattaforme supportano la programmazione dei contenuti in modo nativo, è opportuno utilizzare uno strumento di gestione dei social media dedicato come Pianificabile . Questo perché uno strumento di pianificazione vi permette di programmare i post per tutte le vostre pagine in un unico posto, invece di accedere a ogni piattaforma e Da fare manualmente.

Inoltre, programmare i post in anticipo è un ottimo modo per garantire che i contenuti siano coerenti e pubblicati regolarmente. Tuttavia, è importante ricordare che è necessario essere pronti a pubblicare in tempo reale.

come può Planable aiutarvi a creare un flusso di lavoro perfetto? In molti modi, ma per ora concentriamoci su due: Il sistema di approvazione e le funzionalità/funzione di Planable.

Planable è dotato di 4 flussi di lavoro di approvazione (Nessuno, Opzionale, Richiesto e Multilivello) progettati per adattarsi a team di tutte le dimensioni. Questo sistema di approvazione assicura che nessun contenuto venga pubblicato prima di essere pronto al 100% e che raggiunga i responsabili delle decisioni prima di essere rilasciato. Può fare la differenza tra un post bloccato nel limbo dell'approvazione e una pubblicazione puntuale.

Poi ci sono le funzionalità/funzione di collaborazione. Poiché Planable imita la sensazione e il flusso dei social media, i feedback vengono visualizzati accanto ai post che richiedono attenzione sotto forma di commenti e risposte. È possibile taggare i membri del team e i client per condividere i loro pensieri e rilasciare le risorse (immagini, testi, ecc.).

ClickUp per semplificare le operazioni sui contenuti e il monitoraggio delle campagne

Utilizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per visualizzare e pianificare campagne mediatiche

Un altro strumento altrettanto valido per sviluppare una campagna flusso di lavoro del team social media è ClickUp . ClickUp è un'applicazione di strumento di project management che aiuta i team a rimanere organizzati ed efficienti. Offre ai membri del team un luogo dove monitorare il proprio lavoro, comunicare tra loro e collaborare ai progetti.

ClickUp fornisce anche strumenti per la gestione delle scadenze, l'assegnazione delle attività e il monitoraggio dello stato. Grazie alle sue funzionalità/funzione flessibili e all'interfaccia intuitiva, ClickUp rende facile la gestione di qualsiasi progetto, grande o piccolo che sia. Potete anche utilizzare il loro modelli pronti all'uso e personalizzabili per migliorare il vostro attuale flusso di lavoro sui social media. Nel complesso, è un ottimo strumento da usare in tandem con Planable per creare un flusso di lavoro a prova di bomba per il vostro team.

6. Non saltare il processo di approvazione

È importante avere un processo di approvazione all'interno del flusso di lavoro sui social media. Questo è particolarmente vero se lavorate con un team. Grazie a un flusso di lavoro coerente, sarete in grado di garantire che tutti i vostri contenuti siano di alta qualità e in linea con il marchio.

Ci sono alcuni aspetti da considerare quando si crea un processo di approvazione:

Chi deve essere coinvolto?

In quale momento deve avvenire il processo di approvazione?

In che modo il processo di approvazione vi aiuterà a raggiungere i vostri obiettivi?

Chi deve essere coinvolto nel processo di approvazione?

La risposta a questa domanda varia a seconda del team e degli obiettivi. Tuttavia, ci sono alcune persone chiave che dovrebbero sempre essere coinvolte:

**L'autore del contenuto: ovvio, no? Questa persona dovrebbe essere coinvolta nel processo di approvazione per garantire che il contenuto soddisfi tutti i requisiti.

Un esperto della materia : Per fornire un feedback sull'accuratezza del contenuto. Particolarmente utile nelle campagne sensibili e ad alto rischio o quando ci sono molti contenuti che devono essere spinti e che necessitano di una correzione approfondita

: Per fornire un feedback sull'accuratezza del contenuto. Particolarmente utile nelle campagne sensibili e ad alto rischio o quando ci sono molti contenuti che devono essere spinti e che necessitano di una correzione approfondita Un copy editor : assicura che i contenuti siano privi di errori e, in alcuni casi, in linea con il marchio

: assicura che i contenuti siano privi di errori e, in alcuni casi, in linea con il marchio Il decisore finale (approvatore): La persona che si assicura che il contenuto sia conforme alla politica aziendale e dà il timbro di approvazione al contenuto

7. Avere linee guida chiare per la pubblicazione dei contenuti

Per quanto riguarda i social media, è importante avere delle linee guida chiare per la pubblicazione. Questo è particolarmente vero se lavorate con un team. Le linee guida di pubblicazione consentono di garantire che tutti i contenuti siano di alta qualità, rispettino la politica aziendale e rispecchino il tono del marchio.

Alcuni elementi da considerare quando si creano le linee guida per la pubblicazione:

Quale tono di voce deve essere usato?

Quali argomenti devono essere trattati?

Quali tipi di contenuti devono essere pubblicati?

Con quale frequenza devono essere pubblicati i contenuti?

8. Considerare i diagrammi dei flussi di lavoro

In alternativa, si può prendere in considerazione anche una flusso di lavoro . Il bello dei diagrammi di processo è che non solo delineano le attività che compongono un processo (come un elenco di cose da fare con un inizio e una fine), ma possono anche aiutare a visualizzare dati e post dei social media, percorsi decisionali e persino attività cardine in un determinato processo.

Fantastico, vero?

E la visualizzazione è solo uno dei tanti vantaggi. Questa documentazione può aiutare tutte le persone coinvolte a comprendere il processo e a farvi riferimento ogni volta che è necessario per accelerare le cose.

Siete pronti a far sì che il vostro flusso di lavoro 'lavori' per voi?

Un flusso di lavoro sui social media è (e dovrebbe sempre essere) una parte vitale di qualsiasi strategia sui social media.

Ricordate di stabilire ruoli chiari, di avere linee guida chiare e di creare sempre la vostra strategia di social media intorno al flusso di lavoro al meglio delle vostre possibilità. Seguendo queste pratiche e utilizzando strumenti per il flusso di lavoro sui social media, potete garantire che il vostro team fornisca contenuti in modo rapido senza sacrificare la qualità.

In particolare, Planable si concentra sulla gestione dei social media e sulla semplificazione dei processi di collaborazione, così come ClickUp social media project management di ClickUp funzionalità/funzione e modelli.

Buon lavoro a flusso continuo!

