10 modelli gratuiti di flusso di lavoro in ClickUp ed Excel

Quando si tratta di lavorare in modo più intelligente, non più difficile, si inizia con un modello.

Cioè, non fareste mai a mano libera tutti i cerchi della vostra pasta di zucchero, vero? no!

Usate un tagliabiscotti. 👩🏼‍🍳

I modelli seguono un concetto simile e i migliori modelli hanno due qualità fondamentali:

Sono completamente personalizzabili

E 100% gratuiti

È proprio il caso di dire che è possibile avere il proprio biscotto e mangiarlo anche, vero?! 🍪

I modelli sono pensati per semplificarvi la vita e farvi risparmiare tempo prezioso, sostenendo un certo peso durante l'intero processo di progetto, non solo durante la pianificazione delle fasi.

Inoltre, i modelli non mancano mai! La parte più difficile è semplicemente trovare i modelli più validi flusso di lavoro in base al caso d'uso, allo stile di lavoro preferito, alle dimensioni del team e alla complessità del progetto.

Ma noi siamo qui per darvi una mano con 10 dei nostri modelli preferiti modelli di gestione del progetto per diversi flussi di lavoro, stili di lavoro e livelli di esperienza. Che siate l'ultimo arrivato nel team o il manager preferito da tutti, questi 10 modelli gratuiti fanno al caso vostro.

10 modelli di flusso di lavoro per la gestione dei progetti Gestire i flussi di lavoro con un modello personalizzabile è un passaggio obbligato per i team e le aziende di tutti i settori

mappare i viaggi dei clienti la vostra struttura organizzativa, l'onboarding dei dipendenti, il processo di vendita e altro ancora.

Un modello di flusso di lavoro appropriato vi copre le spalle con funzionalità mirate al vostro caso d'uso, tra cui stati delle attività personalizzabili, viste multiple dei progetti, una struttura precostituita, campi personalizzati, automazioni e altro ancora.

vi sembrano molte funzioni? Perché la pianificazione di un flusso di lavoro può essere complicata, ma i modelli possono rendere questo compito scoraggiante molto più semplice. ✨

Ecco 10 modelli di flusso di lavoro semplici ed efficaci per qualsiasi team e processo, e sono completamente gratuiti. 😎💸

1. Modello di flusso di lavoro a mappa mentale semplice di ClickUp

Visualizzate il vostro flusso di lavoro in un diagramma flessibile con il modello Simple Mind Map di ClickUp

Se siete alle prime armi con i flussi di lavoro della gestione dei progetti o con i diagrammi in generale, iniziate con mappe mentali !

**Le mappe mentali sono un modo altamente visivo e creativo per esplorare le idee relative a un argomento centrale o a un obiettivo finale. Come i rami di un albero genealogico o i fili di una ragnatela, le mappe mentali mostrano la progressione naturale di un processo attraverso compiti o nodi che si svolgono in un ordine specifico. ♻️

La mappa mentale per principianti Semplice modello di flusso di lavoro della Mappa mentale di ClickUp è il punto di partenza perfetto per utenti di ogni livello di esperienza, anche se siete l'esperto di mappe mentali designato dal team.

Con due stati personalizzati e tre visualizzazioni applicate automaticamente al vostro spazio di lavoro, questo modello vi guida all'inizio della creazione di una mappa mentale Mappa mentale in ClickUp in due modi:

modalità Task : Una rappresentazione visiva delle attività del flusso di lavoro per delineare eventuali sottoattività,consolidare le relazioni tra le attivitàe mostrare lo stato delle attività

: Una rappresentazione visiva delle attività del flusso di lavoro per delineare eventuali sottoattività,consolidare le relazioni tra le attivitàe mostrare lo stato delle attività Modalità vuota: Un approccio più creativo alla mappatura mentale, con nodi che collegano un'idea all'altra e che possono essere successivamente convertiti in attività.

Il vantaggio più grande di questo modello è che fa muovere le cose velocemente. 💨

Avendo già creato il vostro punto di partenza in entrambe le varianti, potete facilmente adattare il modello Modello di mappa mentale per creare qualsiasi tipo di diagramma di flusso di lavoro. Scaricate questo modello

2. Modello di flusso del diagramma di flusso a corsia di nuoto di ClickUp

Sfruttate al massimo i vostri flussi di lavoro utilizzando le lavagne bianche con il modello di diagramma di flusso Swimlane di ClickUp

Volete un po' più di libertà con il vostro modello di flusso di lavoro? Pianificatelo su una lavagna virtuale! Lavagne ClickUp sono uno strumento di brainstorming altamente visivo e collaborativo che può accompagnare il progetto dalla fase di ideazione a quella di esecuzione.

Soprattutto quando si confrontano i possibili risultati o si presenta il progetto diagrammi del flusso di lavoro , il Modello di diagramma di flusso a corsia di nuoto di ClickUp consente di disegnare, spostare, etichettare e collegare idee su una tela infinita.

le prime tre lavagne di ClickUp sono gratuite!

Volete saperne di più sulle lavagne ClickUp? Scoprite tutta la potenza collaborativa, creativa e totalmente personalizzabile di ClickUp Whiteboards La nuova funzione preferita di ClickUp . Scaricare questo modello

3. Mappatura del concetto Modello di flusso di lavoro di ClickUp

Suddividete concetti complessi in flussi di lavoro gestibili con il modello di lavagne per la mappatura concettuale di ClickUp

Se ti è piaciuto il Corsia di nuotoModello di diagramma di flusso allora amerete il template Modello di mappa concettuale di ClickUp !

Con caratteristiche come la legenda colorata, i descrittori in ogni connessione e la dettagliato del documento ClickUp per aiutarvi a navigare in tutti i nuovi strumenti della Whiteboard, questo modello è la risorsa ideale per tracciare i flussi di utenti e determinare le relazioni tra due idee.

Aggiungete facilmente forme e spostatele nella Whiteboard per personalizzare l'aspetto del flusso di lavoro in base alla complessità dei compiti da svolgere. È possibile anche modificare il colore, il testo e i media collegati alla lavagna per fornire ai membri il maggior contesto possibile per il flusso di lavoro!

Spostate, modificate e aggiungete facilmente collegamenti o forme alla lavagna per personalizzare il modello in pochi secondi

Presentare la lavagna Mappa concettuale in una riunione o condividerla tramite un semplice link per rendere la vostra esperienza con questo modello tanto collaborativa quanto personalizzabile. Scarica questo modello

4. Modello di flusso di lavoro di progettazione grafica di ClickUp

Rimanete al passo con ogni richiesta di design grazie agli elenchi multipli preconfezionati di questo modello di Graphic Design di ClickUp

Quando si tratta di gestire processi di progettazione grafica in più fasi, una struttura coerente è fondamentale. Questo Modello di progettazione grafica di ClickUp è ricco di funzioni che consentono di stabilire scadenze chiare, organizzare i file e dare priorità alle scadenze in una cartella flessibile.

E quando diciamo "ricco di funzioni" intendiamo proprio questo.

L'obiettivo di questo modello di progettazione grafica è quello di snellire il processo di progettazione grafica e di tenere sotto controllo i progressi. Sia che si tratti di un libero professionista questo modello consente di personalizzare il flusso di lavoro con 25 stati personalizzati, cinque campi personalizzati, cinque visualizzazioni del flusso di lavoro e un'automazione per tenere il passo con ogni richiesta di design. 🤩

E con L'infrastruttura gerarchica di ClickUp questi strumenti sono facili da navigare! Iniziate compilando gli elenchi predefiniti per Nuove richieste, Richieste attive e Clienti, poi lasciate che sia il vostro modello a occuparsene. Scaricare questo modello

5. Modello di gestione dei contenuti di ClickUp

Il modello di gestione dei contenuti di ClickUp consente di gestire facilmente i contenuti tra più team, progetti e attività.

Modello di gestione dei contenuti di ClickUp è un elemento indispensabile per il flusso di lavoro del vostro team di contenuti. Vi aiuta a monitorare gli obiettivi dei contenuti, a identificare le lacune e a collaborare con gli altri membri del team.

Con il modello di gestione dei contenuti di ClickUp, potete creare facilmente un sistema unificato per la gestione di tutti i contenuti della vostra organizzazione. Questo sistema aiuta a semplificare il processo di creazione, approvazione, pubblicazione e manutenzione dei contenuti su più canali. Inoltre, consente la collaborazione con altri team, assicurando a tutti la visibilità dei contenuti ogni volta che è necessario.

E, a dirla tutta, da un collega scrittore di blog a un altro, questo modello vi piacerà. Scarica questo modello

6. Modello di flusso di lavoro "Fare le cose" di ClickUp

Mantenete il team in movimento utilizzando il fidato metodo GTD con il modello Getting Things Done di ClickUp

Basato su La metodologia GTD di David Allen per la produttività personale, il Modello per fare le cose in fretta di ClickUp è la cartella definitiva per suddividere i compiti più grandi in azioni gestibili.

Questo potente modello contiene molte cose, tra cui l'amichevole Help Doc di quartiere per padroneggiare ogni funzione indispensabile e sette elenchi precostituiti, uno per ogni fase del metodo GTD. 🙂

Con la versatilità necessaria per semplificare qualsiasi cosa, dal processo di pianificazione alla pianificazione di progetti complessi, il modello GTD lo rende possibile grazie a visualizzazioni personalizzabili come le viste Elenco, Bacheca, Documenti o Calendario di ClickUp.

L'efficienza è la parola d'ordine quando si tratta del modello GTD. Avrete a disposizione quattro automazioni per mantenere il flusso di lavoro in movimento con le modifiche alle date di inizio attività, alle date di scadenza e ai campi personalizzati.

Il motivo principale per cui amiamo questo modello? Non si tratta solo di portare a termine il lavoro, ma di portarlo a termine bene. Scaricate questo modello

7. Modello di flusso di lavoro della mappa dei processi in Excel

via Microsoft 365Mappe di processo sono un ottimo modo per pianificare o aggiornare i flussi di lavoro esistenti . Cosa ci piace di questo Modello di mappa dei processi per Microsoft Excel è quello di tracciare automaticamente i dati del processo sotto forma di diagramma per visualizzare le fasi del processo.

Soprattutto quando si documentano nuovi flussi di lavoro, questo modello vi darà un'idea di come sarà il vostro processo quando sarà il momento di metterlo in pratica. Perché, ammettiamolo, a volte le nostre grandi idee non vanno sempre come previsto, ma vedere la vostra tabella Excel ricreata in un diagramma di flusso può aiutarvi ad anticipare potenziali problemi prima che si verifichino.

Se siete nuovi a mappe di processo questo modello vi aiuterà ad apprendere gli elementi di base dei diagrammi di flusso di lavoro, il significato di ciascuna forma e il modo in cui si relazionano l'una con l'altra in una guida passo-passo per leggere rapidamente o costruire diagrammi più complessi in futuro. Scaricate questo modello

8. Modello di diagramma di flusso in Excel

via Microsoft 365 Questo modello di diagramma di flusso di base condivide caratteristiche simili a quelle dell'altro modello Microsoft elencato sopra.

Come il precedente modello di Excel gestione del flusso di lavoro questo modello completo di flusso di lavoro costruisce automaticamente il diagramma in base ai dati aggiunti al foglio di calcolo. Inoltre, troverete la stessa suddivisione passo-passo delle FAQ e dei suggerimenti per i diagrammi di flusso del modello precedente. Ma a differenza del modello di mappa dei processi, questa risorsa offre l'opzione di layout di diagrammi aggiuntivi per team interfunzionali , organigrammi e processi aziendali di base.

via Microsoft 365 Scarica questo modello

9. Modello di diagramma di flusso SmartArt in Excel

via Microsoft 365 Il modello SmartArt Flow Chart di Microsoft Excel non è tanto un modello quanto un elenco di grafici modificabili che si possono aggiungere in Excel.

Accessibili dalla scheda Inserisci, i layout SmartArt aiutano a pianificare le sequenze del flusso di lavoro con grafici personalizzabili codificati per colore, in modo da poter aggiungere testo, forme e formattazione man mano che si costruisce il diagramma in Excel Microsoft Excel . Scarica questo modello

10. Modello di flusso di lavoro per la strategia sui social media di ClickUp

Tramite ClickUp

Avete bisogno di coordinare le vostre campagne e i vostri post sui social media? Con Modello di flusso di lavoro per la strategia sui social media di ClickUp è possibile tracciare facilmente le attività, rispondere alle richieste dei clienti e monitorare i progressi di ogni campagna. Il modello è dotato di liste di controllo, promemoria, scadenze e notifiche integrate per non perdere nulla di importante.

Con questo modello di flusso di lavoro, è possibile ottimizzare facilmente il vostro social media e di rimanere al passo con i compiti da svolgere. Inoltre, consente la collaborazione tra i membri del team per garantire che tutti siano sulla stessa pagina quando si tratta di attività sui social media. Provate oggi stesso questo modello di flusso di lavoro per ottimizzare la vostra strategia sui social media. Scarica questo modello

Come creare un flusso di lavoro in ClickUp

Avete capito bene: i modelli di flusso di lavoro sono un'enorme risorsa! Ma il vostro modello è potente solo quanto il piattaforma di gestione del progetto a cui viene applicato. Ecco perché la ricerca del software perfetto è importante quanto quella del modello giusto.

E questa ricerca termina con ClickUp . 🏆

Consultate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è lo strumento di produttività all-in-one che riunisce il vostro lavoro in un hub centralizzato con potenti strumenti per pianificare, visualizzare e collaborare ai vostri flussi di lavoro. Oltre alla sua ricca serie di funzioni, ClickUp offre oltre 1.000 integrazioni e centinaia di modelli personalizzabili per organizzare, dare priorità e snellire qualsiasi processo.

Tra i suoi migliori strumenti di pianificazione dei progetti? lavagne e mappe mentali di ClickUp!

Grazie all'interfaccia drag-and-drop di ClickUp, è possibile regolare e riorganizzare facilmente i nodi delle mappe mentali Mappa mentale per mostrare le dipendenze, le relazioni e le sequenze di più fasi.

Pianificate e organizzate progetti, idee o attività esistenti in ClickUp per ottenere uno schema visivo di ultima generazione

Parte dell'utilità delle Mappe Mentali di ClickUp nel processo di pianificazione del flusso di lavoro è rappresentata dalla possibilità di scegliere tra la modalità Task e la modalità Blank, per fare brainstorming di nuove idee. Come se si trattasse di uno schizzo su un foglio di carta fresco, la modalità Vuoto offre una superficie pulita per aggiungere rapidamente al diagramma fasi, idee e testo che possono essere successivamente collegati o convertiti in attività.

Personalizzare le mappe mentali da zero in ClickUp con la modalità vuota

Ma le Mappe Mentali non sono l'unico modo per creare un diagramma di flusso di lavoro in ClickUp: potete anche pianificare qualsiasi processo utilizzando le Lavagne in ClickUp!

Mentre altri strumenti gratuiti per la gestione dei progetti clickUp è uno dei pochi che offre integrazioni per le funzionalità della lavagna, ma è uno dei pochi che costruisce internamente la propria piattaforma di lavagne. Ciò significa che non sono necessarie integrazioni, componenti aggiuntivi o aggiornamenti. 🙌🏼

Accedi a tutte le funzionalità creative e di collaborazione necessarie per costruire il flusso di lavoro perfetto in ClickUp Whiteboards

Le lavagne di ClickUp sono il modo più rapido, semplice e collaborativo per agire sulle idee nel momento stesso in cui si presentano. Inoltre, sono abbastanza flessibili da poter gestire praticamente tutto: dai link alle immagini, ai media incorporati, alle attività, ai documenti e altro ancora. E soprattutto, è possibile convertire qualsiasi forma della lavagna in un'attività fattibile.

Convertite le forme in attività sulla vostra lavagna ClickUp per iniziare immediatamente a mettere in pratica il vostro diagramma di flusso

Utilizzare un modello di flusso di lavoro per ottimizzare il processo aziendale

Sia che stiate costruendo un Flusso di lavoro agile i modelli di gestione del progetto sono la risorsa ideale per risparmiare tempo e coprire ogni minimo dettaglio.

Questi 10 modelli non solo metteranno in moto il vostro flusso di lavoro, ma vi aiuteranno a consegnare i prodotti al meglio delle vostre possibilità. E se siete ancora alla ricerca di una marcia in più per portare i vostri flussi di lavoro al livello successivo? Non cercate altro che ClickUp. Iscrivetevi a ClickUp e accedi a un numero illimitato di attività, ClickUp Docs, Whiteboards e altro ancora senza alcun costo.