10 migliori software di gestione progetti per architetti

Il segreto per progetti architettonici che funzionano senza intoppi? pianificare, pianificare e ancora pianificare.

Avere il polso dell'avanzamento del progetto, delle risorse, dei tempi e delle battute d'arresto è fondamentale per mantenere le promesse fatte a tutti i clienti, agli stakeholder e ai membri del team, al punto che è assolutamente necessario chiedere aiuto a un potente software di gestione dei progetti progettato per aiutare gli architetti a lavorare in modo efficiente.

Esistono tonnellate di vantaggi dell'utilizzo della gestione dei progetti i software di gestione dei progetti sono dotati di funzioni che aiutano i team ad aumentare la produttività, ma gli architetti devono cercare funzionalità aggiuntive che rispondano alle loro sfide, ai loro processi e ai loro stili di lavoro.

Ma come si fa a scegliere?

Basatevi su questo elenco dettagliato dei 10 migliori software gestione del progetto strumenti per architetti per trovare lo strumento migliore per le vostre esigenze. Prendete nota di tutte le caratteristiche indispensabili da ricercare in un software di alta qualità e confrontate le ripartizioni delle applicazioni, gli svantaggi, i prezzi e altro ancora.

Cosa si deve cercare in un software di gestione dei progetti per architetti?

Oggi sul mercato ci sono moltissimi strumenti funzionali, ma ognuno di essi è adattato a casi d'uso specifici.

Per gli architetti, gli strumenti di gestione delle scadenze, di reporting e di collaborazione sono fondamentali. Ma come si presentano queste caratteristiche sulla carta? Ecco le cinque principali caratteristiche non negoziabili da ricercare nel vostro prossimo sito web software per la gestione dei progetti per architetti:

Visualizzazioni multiple del progetto per visualizzare la timeline, le attività e la pianificazione

per visualizzare la timeline, le attività e la pianificazione Condivisione e collaborazione personalizzate per consentire ai clienti di accedere ai materiali, visualizzarli, commentarli o modificarli secondo le necessità *Tracciamento del tempo e calcolo del tempo fatturabile per garantire che le fatture siano precise e puntuali

per consentire ai clienti di accedere ai materiali, visualizzarli, commentarli o modificarli secondo le necessità *Tracciamento del tempo e calcolo del tempo fatturabile per garantire che le fatture siano precise e puntuali Reporting istantaneo emonitoraggio delle milestone per mostrare visivamente i progressi verso il completamento

Tonnellate di integrazioni per estendere le funzionalità del vostrogestione del progetto e portare più contesto in ogni attività

I 10 migliori software di gestione progetti per architetti

Tenendo presente il vostro budget, il vostro team e le caratteristiche più importanti, utilizzate questo elenco per guidare la vostra ricerca di software.

Seguiteci mentre ci immergiamo nei migliori gestione del progetto strumenti per architetti per trovare il software più adatto alle vostre esigenze.

Consultate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

Il successo di un progetto architettonico richiede un'attenta pianificazione e organizzazione. Ma può essere difficile tenere traccia di tutti i pezzi in movimento di un progetto, dai materiali alle tempistiche, dai preventivi alle liste di controllo.

Sia che stiate gestendo una piccola ristrutturazione o una costruzione su larga scala, una piattaforma di produttività come ClickUp aiuta gli architetti a tenere sotto controllo i loro compiti dall'inizio alla fine!

ClickUp elimina le congetture dalla gestione dei progetti grazie a potenti funzioni come i diagrammi di Gantt, la visualizzazione del calendario e l'automazione dei processi. È possibile creare dipendenze tra le attività con pochi clic e assegnare le attività ai membri del team e agli appaltatori in qualsiasi parte del mondo.

Inoltre, ClickUp si integra facilmente con altri software e applicazioni per gestire il lavoro da un unico spazio di lavoro dinamico!

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Limitazioni di ClickUp

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili nell'app mobile

La presenza di così tanti e potenti strumenti di collaborazione può rappresentare una curva di apprendimento per alcuni utenti

Prezzi di ClickUp

Piano gratuito per sempre

Piano illimitato: $5/mese per membro

$5/mese per membro Piano Business: $12/mese per membro

$12/mese per membro **Piano aziendaleContattare le vendite per i prezzi Valutazioni e recensioni di ClickUp

Capterra : 4.7/5 (oltre 3.500 recensioni)

: 4.7/5 (oltre 3.500 recensioni) G2: 4.7/5 (5.400+ recensioni)

2. Monografia

via Monografia Monograph è un software di gestione dei progetti progettato per semplificare la vita degli architetti. Semplifica il processo di pianificazione fornendo tutti gli elementi della pianificazione del progetto in un unico luogo, dalla programmazione e dal budget alle riunioni e agli elenchi di cose da fare. Monograph offre anche un calendario aziendale condiviso, in modo che tutti i partecipanti a un progetto possano collaborare comodamente nello stesso spazio. Inoltre, ogni utente può personalizzare la propria interfaccia per mantenere le cose digitali e organizzate.

Questo software di gestione dei progetti è ideale per i progetti basati su fasi. Suddividendo il lavoro in fasi più piccole e gestibili in Monograph, è possibile tenere meglio traccia dei progressi, identificare le aree che richiedono maggiore attenzione e persino individuare potenziali problemi prima che diventino più gravi. L'obiettivo è sempre quello di completare il progetto più rapidamente, pur mantenendo i più alti standard di qualità.

Le migliori caratteristiche di Monograph

Tracciamento di tempo e spese tramite MoneyGantt

Timer in-app per tenere traccia del tempo fatturabile e non fatturabile

Rapporti di progetto per confrontare le prestazioni gratuite

Strumenti per la gestione delle risorse e delle previsioni del personale

Limitazioni della monografia

Manca una varietà di visualizzazioni del progetto

L'esportazione dei registri temporali è limitata al formato CVS

Prezzi di Monograph

Monograph parte da 40 dollari per utente al mese, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni della monografia

Capterra: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

4,5/5 (oltre 100 recensioni) G2: 4.3/5 (2 recensioni)

Vedi questi_ Modelli di registro del tempo !

3. Nuova forma

via Nuovaforma Il prossimo software di gestione dei progetti per architetti è Newforma. Questo software è stato progettato specificamente per gli studi di architettura e ingegneria. Offre un'ampia gamma di funzionalità che snellire i processi e aumentare la produttività. Con Newforma, gli architetti possono accedere rapidamente ai materiali del progetto, creare scadenze ed elenchi di attività, archiviare documenti, condividere informazioni con colleghi e collaboratori, rivedere i piani di progettazione e monitorare i progressi in tempo reale. Di conseguenza, gli architetti sono in grado di tenere sotto controllo i loro progetti e di completarli in tempo.

Gli architetti di tutti i livelli di esperienza troveranno utile Newforma. La sua interfaccia intuitiva facilita l'impostazione e la gestione dei progetti, mentre le sue funzioni avanzate offrono agli architetti il pieno controllo del processo. Dalla gestione delle offerte e degli appaltatori al monitoraggio degli ordini di modifica e dei costi del progetto, Newforma aiuta a mantenere l'organizzazione.

Le migliori caratteristiche di Newforma

File server, SharePoint Online, BIM 360 e contenuti ProjectWise accessibili in un'unica vista

Dashboard per gli invii e le RFI per monitorare le voci in ritardo e quelle in arrivo

Add-in di Outlook per trascinare le e-mail in una cartella di progetto

Project Center per gestire i documenti chiave da consegnare

Limitazioni di Newforma

L'app Newforma Plans supporta solo i dispositivi Apple

Funzionalità di modifica dei PDF limitate

Prezzi di Newforma

Contattare Newforma per i dettagli

Valutazioni e recensioni di Newforma

Capterra: 3.8/5 (8 recensioni)

3.8/5 (8 recensioni) G2: 4.1/5 (90+ recensioni)

4. Fuori programma

via Fuori programma Outplanr è un potente strumento per manager e team che consente di trasformare i banali elenchi di cose da fare in piani d'azione completi. Con Outplanr, i team possono impostare progetti in modo rapido e semplice, suddividendo le attività in fasi gestibili. Visualizzando un'intera attività in una sola volta, i team possono assicurarsi di essere sulla stessa lunghezza d'onda, evitando confusione e blocchi della produttività.

Outplanr semplifica la verifica dei progressi, offrendo ai team la possibilità di monitorare i loro piani d'azione in modo visivamente accattivante. Possono visualizzare una panoramica di tutte le attività associate a ciascun progetto, il che li aiuta a rimanere organizzati e aggiornati sui progressi del team. Inoltre, i team possono modificare il loro programma in base a eventuali modifiche o nuovi sviluppi, il che offre loro un maggiore controllo sul progetto architettonico.

Le migliori caratteristiche di Outplanr

Widget per il monitoraggio del tempo

Widget di caricamento per monitorare l'avanzamento del completamento dei file

Tempi di completamento del progetto effettivi e stimati

Applicazioni native per iOS, Android e MacOS e Windows Desktop

Limitazioni di Outplanr

Mancanza di opzioni di personalizzazione nelle viste dei progetti

Integrazioni native limitate

Prezzi di Outplanr

A partire da 15 dollari al mese per 3 persone

Valutazioni e recensioni di Outplanr

Capterra: N/A

N/A G2: 4.3/5 (10+ recensioni)

5. ArchiSnapper

via ArchiSnapper Il software di gestione dei progetti ArchiSnapper semplifica la generazione di rapporti accurati sul campo e la collaborazione con gli altri su progetti architettonici. È una soluzione potente che aiuta i team ad acquisire rapidamente le diverse dimensioni di un lavoro, assicurando che tutti i progetti siano contabilizzati. Grazie al suo design intuitivo, è possibile utilizzare l'app ArchiSnapper per tenere facilmente traccia dei dettagli relativi a lavori, attività e altri tipi di dati.

Per i team che lavorano a distanza, ArchiSnapper aiuta a mantenere tutti collegati. Consente una comunicazione semplice ed efficiente tra i vari reparti e le varie sedi, con aggiornamenti dettagliati sullo stato dei lavori immediatamente disponibili. Inoltre, è possibile condividere i documenti con altri, in modo che tutti siano sempre sulla stessa pagina. Sia che stiate gestendo un singolo progetto o più attività in diverse sedi, ArchiSnapper vi garantisce la produzione di rapporti accurati sul campo e la collaborazione con il vostro team in modo rapido ed efficace.

Le migliori caratteristiche di ArchiSnapper

Rapporti sul campo personalizzati ed elenchi di lavori da eseguire

Puntatori numerati sulle planimetrie per visualizzare il lavoro in base alla posizione

Funzionalità di annotazione sui disegni disponibile nelle applicazioni Web, iOS e Android

Modelli di e-mail

Limitazioni di ArchiSnapper

Piani tariffari costosi rispetto ad altri strumenti

Funzioni limitate del diagramma di Gantt

Prezzi di ArchiSnapper

A partire da $29/mese per utente, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ArchiSnapper

Capterra: 4.6/5 (40+ recensioni)

4.6/5 (40+ recensioni) G2: N/A

6. Xledger

via Xledger I responsabili di progetti architettonici hanno bisogno di uno strumento di contabilità in grado di tenere aggiornate le finanze, i costi dei progetti e le spese. Xledger è un'ottima soluzione per semplificare la gestione del lavoro in cantiere e le operazioni contabili. La piattaforma, facile da usare, consente un accesso agevole e una serie di funzioni progettate per semplificare il processo.

Xledger consente agli architetti di tenere sotto controllo la propria pianificazione finanziaria grazie a una serie di potenti strumenti di analisi. Rapporti automatizzati, cruscotti personalizzabili e previsioni dettagliate sono possibili con questa solida piattaforma. Con Xledger, sarete in grado di prendere decisioni più intelligenti in modo più rapido, consentendovi di raggiungere gli obiettivi in modo rapido ed efficiente.

Le migliori caratteristiche di Xledger

oltre 200 report predefiniti e standard

Fatturazione automatica di tempo e spese

App Xledger Mobile per telefoni iOS, Android e Windows

Calcolo dei costi dei progetti, reportistica e follow-up suprogetti di costruzione Limitazioni di Xledger

Capacità limitata di gestire diversi livelli di progetti complessi

Mancanza di capacità di comunicazione rispetto ad altri strumenti di gestione dei progetti

Prezzi di Xledger

Contattare Xledger per i dettagli del piano tariffario

Valutazioni e recensioni di Xledger

Capterra: 4.7/5 (6 recensioni)

4.7/5 (6 recensioni) G2: 4.5/5 (2 recensioni)

7. Ereo

via Ereo Heeros (precedentemente Taimer) è un progetto strumento di pianificazione per i team che hanno bisogno di un modo migliore per tenere sotto controllo compiti, scadenze e budget. I team possono facilmente impostare notifiche per monitorare i progressi e pianificare i progetti nei minimi dettagli. Integrandosi con i sistemi di flusso di lavoro esistenti, come DocuSign, Google Calendar e HubSpot, Heeros elimina il noioso monitoraggio e aumenta la produttività per aiutare gli studi di architettura a consegnare i progetti più velocemente.

Heeros si concentra anche sull'assistenza ai team nella pianificazione delle risorse. Le viste Gantt e Grid mostrano le scadenze, il carico di lavoro e la capacità, in modo che i project manager possano pianificare con piena trasparenza. Ad esempio, la vista Gantt permette ai project manager di vedere le fasi di un progetto progetto e le dipendenze del piano.

Le migliori caratteristiche di Heeros

Pianificazione e risorse con prioritizzazione delle attività

Schede Kanban per la collaborazione

Traccia del tempo incorporata per preventivare, tracciare e assegnare ore in base alla capacità del team

Fatture,ordini di acquistoe gestione delle spese

Limitazioni di Heeros

Capacità limitata di gestirediversi stili di lavoro e preferenze

La gestione dei progetti è una funzione a pagamento del piano Business

Prezzi di Heeros

Piano gratuito

Contattare Heeros per i dettagli del piano a pagamento

Valutazioni e recensioni di Heeros

Capterra: N/A

N/A G2: N/A

8. Lavoro di squadra

via Lavoro di squadraTeamwork è uno strumento di collaborazione progettato per aiutare i team a collaborare ai progetti. La sua interfaccia facile da usare consente ai membri di un team di assegnare compiti, stabilire scadenze e obiettivi, monitorare i progressi e comunicare tra loro in un unico hub centrale. Con Teamwork, i leader possono anche accedere a rapporti in tempo reale per essere sempre aggiornati sui progressi del team.

Teamwork semplifica il processo di gestione dei progetti. I team possono tenere il passo con le scadenze e assicurarsi che i compiti vengano completati creando liste di controllo e date di scadenza. Possono anche condividere file e documenti all'interno della piattaforma e utilizzare gli strumenti di collaborazione per avere conversazioni produttive su questi argomenti. Il sistema facilita una migliore comunicazione tra i membri del team e rende più facile per il team rimanere in carreggiata con il progetto, offrendo una visione completa dell'intera storia del progetto.

Le migliori caratteristiche di Teamwork

Gestione delle risorse per il giorno per giornopianificazione della capacità* Modelli di gestione del progetto per la collaborazione del team

App per desktop e mobile per aggiornare il lavoro mentre si è sul posto

Utenti clienti gratuiti illimitati

Limitazioni di Teamwork

I nuovi utenti possono essere sopraffatti dal sovraccarico di funzioni e dal design dell'interfaccia utente

La piattaforma può richiedere del tempo per aggiornare i campi del progetto quando si assegnano i compiti

Prezzi di Teamwork

Gratuito Per sempre

Deliver : $9,99/mese per utente, con fatturazione annuale

: $9,99/mese per utente, con fatturazione annuale Crescita : $17,99/mese per utente, fatturati annualmente

: $17,99/mese per utente, fatturati annualmente Scala: Contattare Teamwork per i dettagli

Valutazioni e recensioni di Teamwork

Capterra: 4.5/5 (700+ recensioni)

4.5/5 (700+ recensioni) G2: 4,4/5 (1.000+ recensioni)

9. SquadraGantt

via SquadraGantt TeamGantt è un pratico software di gestione dei progetti che aiuta gli studi di architettura a pianificare i progetti utilizzando grafici visivi. Sfruttando la potenza dei diagrammi di Gantt, TeamGantt offre agli architetti la flessibilità di visualizzare le attività e le tappe fondamentali. Grazie alle funzioni drag-and-drop di facile utilizzo, gli architetti possono semplicemente spostare la timeline per tenere sotto controllo lo stato più recente. In questo modo possono reagire rapidamente ai cambiamenti delle richieste del progetto, semplificando la gestione dei compiti più difficili.

Gli architetti possono anche identificare i percorsi critici nella timeline del progetto, pianificare le risorse necessarie per ogni attività e persino tenere traccia di problemi e ritardi. I diagrammi di Gantt di TeamGantt portano trasparenza e ordine nei progetti di architettura, consentendo ai team di prendere decisioni informate.

Le migliori caratteristiche di TeamGantt

Scheda di gestione delle risorse

Viste e rapporti del portafoglio

Modelli di piani di progetto

Tempistica pianificata vs. tempistica effettiva

Limitazioni di TeamGantt

Funzionalità di dipendenza complessa per una gestione fluida dei progetti architettonici

Il tracciamento dei tempi è una funzione a pagamento

Prezzi di TeamGantt

Lite : $19/mese per manager, fatturati annualmente

: $19/mese per manager, fatturati annualmente Pro : $49/mese per manager, fatturati annualmente

: $49/mese per manager, fatturati annualmente Enterprise: $99/mese per manager, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni di TeamGantt

Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

4.6/5 (100+ recensioni) G2: 4.8/5 (800+ recensioni)

Prova questi_ Alternative al TeamGantt !

10. Basecamp

via BasecampCampo base è una soluzione online per la gestione dei progetti, progettata per aiutare i team a collaborare e a seguire i loro progetti. Offre una serie di funzioni per aiutare i team a collaborare, assegnare compiti, gestire le scadenze, archiviare file e comunicare efficacemente con tutti i partecipanti a un progetto.

Il suo design intuitivo consente ai team di suddividere le attività in parti gestibili e di assegnare loro una priorità in base all'importanza. Grazie alla possibilità di assegnare compiti, fissare scadenze e discutere obiettivi in tempo reale, i team possono rimanere organizzati e produttivi. Gli strumenti di Basecamp facilitano la partecipazione di tutti, consentendo agli utenti di condividere file, caricare immagini e fare commenti direttamente all'interno della piattaforma.

Le migliori caratteristiche di Basecamp

Grafici delle colline per vedere visivamente i progressi in salita o in discesa nel tempo

Messaggi diretti individuali o di gruppo all'interno dell'app

Dashboard di progetti, incarichi e scadenze in un'unica pagina

Chat e sistema di messaggistica in tempo reale

Limitazioni di Basecamp

Funzionalità limitata di monitoraggio dei progressi

Nessuna priorità dei compiti

Prezzi di Basecamp

Utenti illimitati : $299/mese, fatturati annualmente

: $299/mese, fatturati annualmente Per freelance, startup o piccoli team: $15/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Basecamp

Capterra: 4,3/5 (14.000+ recensioni)

4,3/5 (14.000+ recensioni) G2: 4.1/5 (5.000+ recensioni)

Controlla questi_ Alternative al basecamp !

Scegliere il miglior software di gestione progetti per architetti

Il software di gestione dei progetti è fondamentale per gli architetti per gestire in modo efficiente i loro progetti e i loro team. Tra le varie opzioni disponibili, ClickUp si distingue come lo strumento migliore. Grazie al design intuitivo, alle funzioni personalizzabili e alla perfetta integrazione con altri strumenti, ClickUp offre agli architetti una soluzione completa per gestire con facilità progetti, attività e team.

Che siate architetti solitari o a capo di un team, ClickUp offre la flessibilità, la trasparenza e la collaborazione necessarie per portare i vostri progetti al livello successivo. Provate ClickUp oggi stesso !