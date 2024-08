10 Migliori alternative e concorrenti di Teamwork nel 2024

Dal lancio nel 2007, Lavoro di squadra è diventata un'app popolare per la collaborazione tra team e il project management. Questo non significa che sia la soluzione perfetta per ogni team. Molti team cercano alternative a Teamwork che si adattino meglio alle loro esigenze e preferenze.

Fortunatamente, esistono molte alternative a Teamwork per tenere traccia delle prestazioni complessive del team.

Approfondiamo alcune altre strumenti per il project management esaminando le loro funzionalità/funzione, i vantaggi, gli svantaggi, i prezzi e le valutazioni degli utenti. Esplorando queste alternative e opzioni di Teams, otterrete preziose informazioni sulle prestazioni complessive del software e sarete in grado di prendere una decisione informata sulla piattaforma più adatta per il vostro team.

Cosa cercare nelle alternative a Teamwork?

Quando si valutano le alternative a Teams, è fondamentale concentrarsi sulle funzionalità/funzioni chiave che corrispondono alle esigenze del team. Cercate soluzioni che offrano solide funzionalità di project management, un'assegnazione e un monitoraggio intuitivi delle attività e una collaborazione senza interruzioni.

Vediamo alcune funzionalità/funzione a cui dovreste prestare particolare attenzione quando valutate le alternative a Teamwork.

Robuste funzionalità/funzione di reportistica : Cercate uno strumento che riporti lo stato di avanzamento del progetto, che vi notifichi il completamento delle attività, che vi fornisca informazioni sulla produttività del team e che tenga traccia del tempo trascorso

: Cercate uno strumento che riporti lo stato di avanzamento del progetto, che vi notifichi il completamento delle attività, che vi fornisca informazioni sulla produttività del team e che tenga traccia del tempo trascorso Interfaccia di facile utilizzo : Le dashboard devono essere pulite e intuitive. Quando si fa clic su una scheda, le pagine devono caricarsi rapidamente. Quanto più il progetto è complesso e ricco di dati, tanto più è facile da usare

: Le dashboard devono essere pulite e intuitive. Quando si fa clic su una scheda, le pagine devono caricarsi rapidamente. Quanto più il progetto è complesso e ricco di dati, tanto più è facile da usare Potenti funzionalità di gestione delle attività: Avete bisogno di una visibilità completa dello stato del progetto, delle attività assegnate, delle priorità del progetto e dei rischi

Le 10 migliori alternative a Teamwork che dovreste conoscere nel 2024

Di seguito, vi illustreremo come ognuna di queste 10 alternative a Teamwork potrebbe adattarsi meglio alle vostre esigenze.

Le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp offrono alle organizzazioni una soluzione da parete a parete per ogni team

ClickUp è una soluzione all-in-one project management piattaforma specificamente progettata per essere versatile. È in grado di soddisfare le esigenze di project management di qualsiasi tipo di team, dalle aziende di software con team interfunzionali a agenzie che hanno bisogno di gestire e collaborare con i client.

Se il vostro team vuole lavorare più velocemente e essere più produttivi clickUp dispone di una serie di potenti funzionalità che possono aiutare il team a a gestire il proprio tempo e il carico di lavoro in modo più efficace.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Incredibilmente dashboard personalizzabili aiutano il team a visualizzare il lavoro quotidiano, a creare attività e a monitorare meglio l'allocazione delle risorse

Impostare e tenere traccia degli obiettivi organizzando OKR e attività cardine che consentono di monitorare lo stato del team con reportistica in tempo reale

Consultate le centinaia di documenti già prontimodelli pronti per l'usopergestione delle attività e altri casi d'uso. Quindi, personalizzateli facilmente per soddisfare le vostre esigenze e automatizzare i flussi di lavoro

Automatico e manualemonitoraggio del tempo tramite app desktop, mobile e browser. Create stime per definire le aspettative del vostro team e accedete a report dettagliati per misurare facilmente lo stato della squadra

Integrazioni con più di 1.000 strumenti aziendali popolari per semplificare ogni fase del lavoro

Limiti di ClickUp

Se non avete mai usatosoftware di project management così robusto, il team potrebbe impiegare un po' di tempo per abituarsi a ClickUp e capire come funzionano tutte le sue funzionalità/funzione avanzate

Gli utenti del piano gratuito hanno a disposizione solo 100 MB di spazio di archiviazione, ma il piano da 5 dollari al mese elimina questo limite

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $5/mese per utente

$5/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.000+ recensioni)

4,7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. ProofHub

via ProofHub Una delle migliori alternative a Teamwork è ProofHub. Questo strumento di project management aiuta a tenere tutto in un unico posto. Ha schede di attività per organizzare il lavoro, thread di discussione per le chat del team e un calendario integrato per tenere traccia delle scadenze. È facile da usare, robusto e non costa molto: un'ottima scelta per i team che vogliono snellire il flusso di lavoro, tracciare lo stato di avanzamento dei progetti, avere accesso ai grafici Gantt e completare progetti complessi.

Le migliori funzionalità/funzioni di ProofHub

Grafici Gantt e schede Kanban sono inclusi per i team che li usano per consegnare i progetti

Monitoraggio del tempo, fatturazione e altre funzionalità/funzione finanziarie in questa soluzione per il project management

Integrazioni con i più diffusi spazi di archiviazione cloud

Buona app mobile per i project manager

Strumenti di collaborazione e discussione integrati per la comunicazione con il team

Limiti di ProofHub

Integrazioni limitate con le app e i software aziendali più diffusi

I moduli di formazione sono scarsi e possono creare confusione durante l'esecuzione dei progetti

Prezzi di ProofHub

Essenziale: $45/mese per utente

$45/mese per utente Ultimate Control: $89/mese per utente

Valutazioni e recensioni di ProofHub

G2: 4.5/5 (80 recensioni)

4.5/5 (80 recensioni) Capterra: 4.6/5 (83 recensioni)

3. Freedcamp

via Freedcamp Freedcamp è un'alternativa solida, ma piuttosto semplice, a Teamwork, per il project management senza troppi fronzoli. Ha le funzionalità/funzione di base di cui i project manager hanno bisogno, come la gestione delle attività, il monitoraggio del tempo e la visualizzazione del calendario, senza essere eccessivo. Questo rende la gestione del lavoro molto semplice.

E la parte migliore? È gratis per l'uso di base.

Le migliori funzionalità/funzione di Freedcamp

Gli elenchi di attività aiutano i team ad assegnare i compiti e a tenere traccia dello stato di avanzamento del progetto e a condividere facilmente risorse come documenti e grafici tra le varie attività

I calendari del team, disponibili nella dashboard, facilitano l'assegnazione dei compiti e la tracciabilità dello stato di avanzamento del progettoteams di vedere tutte le attività e le priorità che sono stati assegnati loro per semplificare il piano

Sono disponibili opzioni di gestione del tempo per vedere quanto tempo è stato speso per ogni attività e creare fatture, se necessario

Limiti di Freedcamp

Di basedashboard del progetto rendono difficile trovare le funzionalità di base, come le discussioni e la reportistica, senza dover effettuare una ricerca

Sono disponibili pochissime integrazioni native rispetto ad altri strumenti di project management presenti in questo elenco

Prezzi di Freedcamp

**Gratis: Progetti e attività illimitate

Minimalista : $1,49/mese per utente

: $1,49/mese per utente Aziendale : $7,49/mese per utente

: $7,49/mese per utente Azienda: $16,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Freedcamp

G2: 4.5/5 (130+ recensioni)

4.5/5 (130+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (460+ recensioni)

4. Microsoft Teams

via Microsoft TeamsMicrosoft Teams non è solo uno strumento per chattare. È un'area di lavoro completa e uno strumento di project management che si integra facilmente con l'intero sistema di gestione delle risorse umane Microsoft Office Suite. Teams offre videoconferenze, condivisione di file e spazi di collaborazione personalizzati per far sentire il lavoro da remoto un po' meno remoto.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Teams

Facile integrazione con altre app Microsoft come Word, Excel e PowerPoint

Collaborazione in tempo reale sui documenti

Riunioni video e condivisione dello schermo per una migliore collaborazione del team

Limiti di Microsoft Teams

I piani tariffari possono essere costosi per i team più grandi

Mancanza di compatibilità se il team non utilizza esclusivamente prodotti e strumenti Microsoft

Prezzi di Microsoft Teams

Free: funzionalità/funzione di base con limiti

funzionalità/funzione di base con limiti Microsoft 365 Business Essentials: $4/utente/mese

$4/utente/mese Microsoft 365 Business Basic: $6/per utente/mese

$6/per utente/mese Microsoft 365 Business Standard: $12,50/per utente/mese

Valutazioni e recensioni di Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (13.0800+ recensioni)

4,3/5 (13.0800+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (9.000+ recensioni)

5. Slack

via Slack Slack è una delle applicazioni aziendali più popolari per la comunicazione e le chat dei membri del team. È anche una delle migliori alternative a Teamwork per quanto riguarda le sue funzionalità/funzioni native di chat.

Immaginate una piattaforma facile da navigare in cui tutte le comunicazioni vengono suddivise in canali. Con Slack potete dire addio al caos delle email e dare il benvenuto a una comunicazione organizzata e ottimizzata.

Tuttavia, l'app non offre molte funzionalità/funzione direttamente collegate al project management, al piano dei progetti e alla gestione delle risorse.

Le migliori funzionalità/funzione di Slack

Messaggistica diretta e videochiamate per la comunicazione con il team

Funzionalità di condivisione dei file

Eccellenti funzionalità di sicurezza e privacy

Slack integra con molte popolari app di terze parti

Limiti di Slack

Problemi occasionali di prestazioni durante i picchi di utilizzo

Può distrarre facilmente a causa di tutte le opzioni di comunicazione disponibili e delle continue notifiche

Non molte funzionalità/funzione native possono essere utilizzate per monitorare le attività e altri aspetti del project management non legati alla comunicazione e alla collaborazione

Prezzi di Slack

Free

Pro: $7,25/mese per utente

$7,25/mese per utente Business Plus: $12,50/mese per utente

$12,50/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Slack

6. Mondo operativo

via Taskworld Taskworld è una delle soluzioni di project management nello spazio che si concentra sulla collaborazione tra i membri del team e sulla gestione delle attività. Utilizzate Taskworld per creare sequenze visive dei progetti, assegnare attività e chattare con il vostro team, il tutto in un unico posto.

Le migliori funzionalità di Taskworld

La gestione del project management è semplice e consente ai team di seguire l'avanzamento dei progetti attraverso l'uso di comode liste di controllo per il monitoraggio dello stato di un'attività

L'interfaccia utente è chiara e non richiede molto tempo per essere compresa

Limiti di Taskworld

Necessita di più opzioni di integrazione con app esterne =

Difficile importare dati da altre piattaforme e strumenti in Taskworld

Prezzi di Taskworld

Free: funzionalità/funzione di base con limiti

funzionalità/funzione di base con limiti Premium: $8/mese per utente

$8/mese per utente Business: $15/mese per utente

$15/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Taskworld

G2: 4.4/5 (80 recensioni)

4.4/5 (80 recensioni) Capterra: 4.5/5 (220 recensioni)

7. Celoxis

via Celoxis Celoxis è un software di project management perfetto per chi è attento ai dettagli. Offre una buona quantità di funzionalità/funzione a un prezzo accessibile per la maggior parte dei team. Pur non avendo funzionalità/funzione di alto livello e molte opzioni di integrazione, è molto personalizzabile.

Con Celoxis è possibile monitorare facilmente le attività, gestire le risorse e generare reportistica approfondita. È lo strumento ideale per le aziende che valorizzano il processo decisionale basato sui dati.

Le migliori funzionalità/funzione di Celoxis

Flussi di lavoro e funzionalità di project management molto personalizzabili

Opzioni di personalizzazione flessibili per la creazione del dashboard più adatto alle vostre esigenze

Box di progetti disponibili con KPI già pronti per l'uso

Limiti di Celoxis

L'interfaccia utente dell'app mobile è difficile da usare

Non sono disponibili funzionalità/funzione di fatturazione rispetto ad altre alternative di Teamwork

Prezzi di Celoxis

Cloud: $25/mese per utente

$25/mese per utente On-Premise: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Celoxis

G2: 4.4/5 (70+ recensioni)

4.4/5 (70+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (290 recensioni)

8. Zona di lavoro

via Zona di lavoro Workzone presenta una piattaforma intuitiva e facile da usare, dotata di una serie equilibrata di funzionalità per gestire efficacemente i carichi di lavoro. Workzone offre attività di project management, modelli di progetto e monitoraggio del tempo. Ma ciò che lo distingue sono gli elenchi personalizzati e individuali dei compiti da fare e i report di facile comprensione sul carico di lavoro per la gestione dei progetti in generale.

Questa piattaforma è perfetta per i team che cercano uno strumento che combini semplicità e funzioni, rendendo il project management un gioco da ragazzi anziché un lavoro faticoso. Tuttavia, il prezzo è un po' alto, soprattutto per i team di piccole dimensioni.

Funzionalità/funzione migliori di Workzone

Un'eccellente dashboard che offre una panoramica di tutti i team, progetti e persino client

Comodi elenchi di cose da fare e promemoria automatici via email che aiutano a stabilire le priorità delle attività

Solidi strumenti di gestione dei file

Servizio clienti personalizzato

Limiti della Workzone

Non è disponibile alcuna versione gratuita al di fuori della versione di prova gratuita

Interfaccia obsoleta e non molto intuitiva, soprattutto per l'assegnazione delle attività e l'impostazione delle priorità

La piattaforma invia un sacco di email inutili per gli aggiornamenti dei progetti

Prezzi di Workzone

Team: $24/mese per utente

$24/mese per utente Professionale: $34/mese per utente

$34/mese per utente Enterprise: $42/mese per utente

valutazioni e recensioni su #### Workzone

G2: 4.2/5 (50+ recensioni)

4.2/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (180+ recensioni)

9. Chiaroscuro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/planview-clarizen.jpg

/$$$img/

via Clarizen Specificamente costruito per le aziende, Clarizen (ora Planview AdaptiveWork) è una soluzione di project management collaborativo ricca di funzionalità/funzione.

Questa solida piattaforma consente di gestire progetti, automatizzare i flussi di lavoro e collaborare in modo efficiente, il tutto sotto un unico tetto. Offre una serie estesa di funzionalità, tra cui la gestione delle attività, la pianificazione delle risorse e il monitoraggio del tempo. Ma la ciliegina sulla torta? Le ricche funzionalità di portfolio e project management, che forniscono una visualizzazione globale delle vostre attività.

Clarizen è ideale per chi desidera soluzioni avanzate e personalizzabili, in grado di adattarsi alle crescenti esigenze aziendali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Clarizen

Dashboard molto personalizzabili e opzioni di automazione del flusso di lavoro

Buone funzionalità/funzione di interazione e collaborazione sociale

Ottime integrazioni con molti strumenti aziendali e fornitori popolari

Interfaccia moderna ed elegante

Limiti di Clarizen

Mancanza di strumenti di reportistica

Limiti di archiviazione per i livelli di prezzo più bassi

Prezzi di Clarizen

Contattare per i dettagli sui prezzi

Valutazioni e recensioni di Clarizen

G2: 3.6/5 (40+ recensioni)

3.6/5 (40+ recensioni) Capterra: 3,9/5 (10+ recensioni)

10. Podio

via Podio Benvenuti nel vostro parco giochi personale nel regno della gestione del lavoro. Podio si distingue per il suo approccio personalizzabile, offrendo una piattaforma che consente di costruire i propri flussi di lavoro.

Scegliete i moduli di cui avete bisogno, integrate le vostre app preferite e personalizzate i vostri dashboard. Ma non si ferma qui. Le funzionalità/funzione collaborative di Podio, come le funzionalità integrate di chat e video, mantengono il team in connessione e favoriscono un ambiente di lavoro trasparente.

Con Podio, tutto sta nel darti l'autonomia di lavorare nel modo che desideri, assicurando una perfetta vestibilità per le aziende che desiderano flessibilità e controllo sui loro processi di lavoro .

La migliore funzionalità/funzione di Podio

Dashboard di progetto molto personalizzabili e intuitive che rendono facile la creazione di attività e l'automazione di attività ricorrenti

Interfaccia ben progettata

Limiti di Podio

Mancanza di nuove funzionalità/funzione che vengono sviluppate regolarmente

Assenza di supporto, a meno che non si sia clienti Enterprise

I tempi di inattività si verificano spesso

I dati sono isolati in varie app e non possono essere utilizzati nell'intera piattaforma

Non è mobile-friendly

Prezzi di Podio

**Gratis

Plus: $14/mese per utente

$14/mese per utente Premium: $24/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Podio

G2: 4.2/5 (460+ recensioni)

Capterra: 4.3/5 (300+ recensioni)

Trova la migliore alternativa di Teamwork per il tuo team

Se in questo momento state usando Teamwork e non sta funzionando per i membri del vostro team, la buona notizia è che ci sono molte opzioni da considerare quando si cerca il miglior strumento di project management. Da fare per valutare tutti gli strumenti disponibili, assicuratevi di prendervi il tempo necessario e di esaminare a fondo ogni piattaforma per trovare la migliore alternativa a Teamwork.

Vi abbiamo già fornito alcune opzioni da considerare, ma se volete accelerare il processo, iniziate con ClickUp. Iscrivetevi oggi stesso per una versione di prova gratuita e scoprite perché molti considerano ClickUp l'ultima frontiera software di gestione delle attività e di gestione del lavoro per migliorare le prestazioni del team.