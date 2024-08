10 modelli gratuiti di mappe concettuali in Google Docs e ClickUp

Prima di iniziare qualsiasi tipo di progetto, è fondamentale sapere dove si vuole arrivare.

Tutte le persone coinvolte devono essere allineate sugli obiettivi a lungo termine e in grado di accedere alle giuste informazioni sul progetto per raggiungerli. La ricerca iniziale, il brainstorming e i modelli sono solo una parte delle chiavi di lettura del progetto documentazione del progetto che lo rende possibile. Ma Da fare per dare un senso a tutte queste parti in movimento?

Con la mappatura concettuale, ovviamente. 🙂

Questi aiutano i team a dare un senso alle loro idee tracciando relazioni tra di esse che le riconducono all'argomento più ampio. Soprattutto nelle prime fasi dello sviluppo di un prodotto, quando le nuove idee vengono lanciate come palloni da calcio, queste connessioni aiutano i progettisti e gli ingegneri a definire un quadro generale da portare avanti nella fase successiva.

Inoltre, la mappatura concettuale dà spazio a tutti i membri per esplorare adeguatamente le loro idee più creative. 🎨

Sebbene si possa sempre ripartire da zero per creare la prossima mappatura concettuale, il modo migliore per sfruttare al meglio questo strumento è strategia di ideazione è applicare un modello di mappa concettuale già pronto. L'utilizzo di un modello di mappa concettuale precostituito rende più facile la migliorare il processo di brainstorming con una struttura in cui inserire e riprodurre le idee complesse man mano che si procede.

Inoltre, sono tipicamente integrati nel vostro sistema di software di brainstorming o che si integri perfettamente con il vostro attuale stack tecnologico, in modo da non dover sborsare la scheda dell'azienda per mappa concettuale . Questo articolo è il punto di partenza perfetto. Non solo ci occuperemo di come creare mappe concettuali, ma abbiamo anche terminato il lavoro per proporvi i 10 migliori modelli di mappe concettuali per qualsiasi progetto. ✅

Cos'è un modello di mappa concettuale?

Un modello di mappa concettuale utilizza tabelle, grafici, diagrammi o, più spesso, diagrammi precostituiti per rappresentare visivamente le informazioni riconducendole a un'idea generale. Questi modelli forniscono un quadro per aiutare i team a definire i dettagli di alto livello di un progetto in una struttura gerarchica, dove le idee più importanti e complesse si trovano in cima.

Ogni idea o i concetti chiave sono rappresentati da forme diverse sulla mappa concettuale, che possono essere modificate per riflettere i dettagli del progetto, quasi come un libro matto. Quasi.

Disegnare connessioni tra qualsiasi forma o supporto della lavagna online per costruire il diagramma di flusso in ClickUp

Essendo altamente visivi, i modelli di mappa concettuale sono strumenti eccellenti da introdurre fin dalle prime fasi dell'ideazione e da tenere a disposizione per il futuro l'acquisizione da parte degli stakeholder . La progettazione della mappa concettuale richiede una mentalità da road-mapping per connettere le idee, costruire una struttura gerarchica e collegare informazioni complesse in un documento presentato visivamente.

Inoltre, le mappe concettuali possono essere utilizzate per illustrare qualsiasi cosa, dalle idee di base a procedure e sistemi specifici. Queste visualizzazioni aiutano a mappare e completare una serie di attività, sia che le si voglia usare per sviluppare nuovi prodotti, campagne di marketing o ristrutturare il reparto.

Tipi di modelli di mappa concettuale

Fattori come il tipo di progetto, i requisiti, lo stack tecnologico attuale e lo stile di lavoro influenzeranno il tipo di modello di mappa concettuale più adatto a voi. E dato che esistono moltissimi modi per mappare le mappe concettuali, ce n'è per tutti i gusti!

Si tratta solo di trovare il modello più adatto. Quindi, che tipo di modello di mappa concettuale dovreste cercare? Diagrammi di flusso illustrano flussi di lavoro e processi, mentre le mappe concettuali dei sistemi aiutano a visualizzare diversi tipi di sistemi semplici o complessi. Si possono anche usare le mappe ragno per formare una "ragnatela" di idee o ramo per ramo da un diagramma esistente per focalizzarsi su un singolo argomento attraverso modelli di mappe mentali.

Personalizzate la vostra Mappa Mentale da zero in ClickUp con la Modalità Vuota

Le mappe di gerarchia sono un altro stile di mappa concettuale creativa, utile per determinare le priorità o l'autorità degli elementi. Ovvero, per trasmettere la dipendenza delle attività o per suddividere la catena di comando all'interno del vostro dipartimento.

Bonus:_ Mappe mentali contro mappe concettuali_ per condividere, modificare e presentare le vostre mappe concettuali con il team

Molteplici integrazioni per allineare il modello della mappa concettuale con gli strumenti di lavoro più utilizzati

Considerate il progetto a cui state lavorando per trovare la soluzione più appropriata in grado di soddisfare i vostri requisiti specifici. E non c'è bisogno di essere avari con il vostro elenco di modelli! La mappatura concettuale è una strategia di diagramma molto diffusa e le funzionalità/funzione che abbiamo elencato sono solo una piccola parte di ciò che alcune di queste risorse possono fare per voi.

10 Modelli di mappa concettuale gratis

Con così tante opzioni disponibili, troverete sicuramente il modello di mappa concettuale che fa per voi. Ma non c'è bisogno di intraprendere questo viaggio da soli! Siamo qui per aiutarvi con 10 dei nostri modelli di mappa preferiti per aiutarvi a vivere la vostra vita più creativa!

1. Modello di mappa concettuale di ClickUp

Per costruire diagrammi di qualsiasi tipo, suggeriamo sempre di cercare un modello che si allinei con i vostri preferiti software per lavagne online . Non avete mai usato lavagne virtuali prima d'ora? Preparatevi a rimanere a bocca aperta!

Le lavagne online rendono la vostra ideazione e il vostro piano del progetto fasi più d'impatto, visive e coinvolgenti. Inoltre, questo software è stato creato per gestire la creazione di mappe concettuali tramite diagrammi, diagrammi di flusso e strutture di qualsiasi tipo.

E il Modello di mappa concettuale di ClickUp organizza ed espande tutti i dati e le informazioni in una mappa concettuale presentazione visivamente accattivante su Lavagne online . Costruite mappe concettuali, personalizzate le strutture e codificate per colore ogni concetto, sottoconcetto o idea. Poi è possibile convertire le idee direttamente in attività realizzabili all'interno delle mappe concettuali.

Potete anche aggiungere del testo tra ogni idea, concetto o risultato in connessione, per stabilire ulteriormente il modo in cui ciascuno di essi si collega agli altri all'interno della mappa. Con attività, Documento e schede web per incorporare risorse dal vivo nella Bacheca, è possibile iniziare immediatamente ad aggiungere un contesto a ogni nuovo pensiero.

2. Modello di mappa mentale di ClickUp

Non siete amanti delle lavagne digitali? Nessun problema! La Mappa mentale è un'alternativa altrettanto visiva e intuitiva per connettere le vostre idee su mappe concettuali interattive.

Il Semplice modello di mappa mentale di ClickUp è la risorsa perfetta per i diagrammatori esperti e per i timer alle prime armi. La sua facilità d'uso e la capacità di creare mappe concettuali con le vostre Mappa mentale in due modi: Attività o Modalità vuota.

Entrambi i metodi aiutano a esplorare le idee in modo più approfondito, grazie a connettori di colore e alla funzione di trascinamento per modificare, espandere e rielaborare rapidamente i diagrammi o le mappe concettuali, ma ognuno ha anche i suoi punti di forza. La modalità Task è progettata per aiutare a organizzare le idee in un flusso di lavoro attuabile, con ogni idea che rappresenta un'attività attuabile all'interno dell'area di lavoro.

La modalità Vuoto è l'alternativa libera che vi permette di creare nuove mappe concettuali che si ramificano in qualsiasi modulo possiate immaginare! Perfetta per mappare il flusso di un utente e per una sessione di brainstorming, la modalità Blank vi dà comunque la possibilità di agire sulle vostre idee quando siete pronti a fare il passo successivo con il vostro progetto, convertendo i nodi direttamente in Attività di ClickUp .

3. Modello di mappa a bolle di ClickUp

Il Modello di mappa a bolle di ClickUp è una risorsa eccellente per scomporre i concetti più grandi in sottoconcetti più piccoli, quanti ne volete! Poiché ogni bolla si dirama da un'idea centrale, è possibile tracciare una linea chiara dai dettagli più piccoli all'obiettivo più grande. Per concetti complessi su uno strumento di lavagna online, questo modello di mappa concettuale a bolle è un must.

Bonus: date un'occhiata alla nostra top

10 sofisticati modelli di mappa a bolle per la visualizzazione e il brainstorming_

La natura altamente visiva e orientata alle idee di questo modello è fondamentale per identificare potenziali schemi che i creativi e i project manager potrebbero aver altrimenti trascurato, schemi che possono poi aiutare a stabilire i flussi di lavoro, attività cardine del progetto e dipendenze delle attività !

Il modello di mappa concettuale a bolle di ClickUp inizia con una struttura a fiocco di neve. Espandete o semplificate facilmente le idee, iniziando con una bolla di categoria principale al centro e con rami preconnessi per stimolare i vostri processi di pensiero creativo. È poi possibile connettere vari aggettivi per descrivere ogni sottocategoria. Insieme, questi componenti aiutano a esplorare a fondo i concetti correlati.

4. Modello di roadmap di prodotto di ClickUp

Se siete alla ricerca di mappe concettuali specifiche per lo sviluppo di un prodotto, il modello Modello di roadmap di prodotto di ClickUp è per voi! Questo modello semplifica la mappatura e l'elaborazione di una panoramica completa di tutto il progetto, dall'inizio alla fine.

Fornisce una visualizzazione a livello macro di ogni elemento del progetto, dalla visione e direzione alle varie iniziative e funzionalità/funzioni. È l'ideale per i responsabili di prodotto per tenere traccia di ogni singolo elemento del progetto fase del progetto e condividere lo stato di avanzamento con gli altri. Include tutto ciò che vi aiuterà a completare con successo il vostro prossimo progetto, ad esempio:

5. Modello di mappa concettuale per l'infermieristica di ClickUp

I modelli di mappa concettuale non sono solo per creativi e project management! Per applicazioni e gestione dei pazienti nel settore sanitario, gli infermieri e gli altri professionisti dell'assistenza possono utilizzare la Modello di mappa concettuale per l'assistenza infermieristica di ClickUp .

Questo modello può aiutare a organizzare tutti i dati raccolti dalle analisi e dalle valutazioni dei pazienti, a identificare i problemi specifici dei pazienti e a esplorare le varie procedure sanitarie. Il modello utilizza una struttura a mappe mentali per aiutare gli operatori sanitari a tenere traccia dei fattori che possono influenzare il trattamento di un paziente, fino alle sue credenze culturali o religiose.

Come risultato, queste mappe concettuali sono una componente cruciale per eseguire le procedure nel modo giusto e ottenere i migliori risultati per ogni paziente.

**Per saperne di più

**Software di project management per l'assistenza sanitaria_

!

6. Modello di mappa dei processi di ClickUp

Se amate la possibilità di trasformare gli oggetti sulla vostra lavagna in attività di ClickUp Whiteboards, allora il modello di mappa dei processi di ClickUp è un'ottima soluzione Modello di Mappa dei processi di ClickUp è qui per aiutarvi a fare un passo avanti! Con una struttura precostituita, questo modello è stato progettato per massimizzare la produttività dei team illustrando il flusso delle attività in ogni fase di un processo.

È possibile utilizzare questo modello di mappa dei processi per vedere una panoramica completa del progetto ed eliminare le attività meno importanti, consentendo di concentrarsi solo sulle attività più importanti e sugli elementi d'azione che aiutano a raggiungere gli obiettivi.

Con attività spostabili in ogni colonna con codice colore e corsie per differenziare gli elementi d'azione, gli obiettivi e le attività, questo modello di mappa concettuale funge essenzialmente da Bacheca Kanban per il processo di brainstorming. Man mano che si spostano le idee sulla lavagna, si ha la possibilità di convertirle in attività.

7. Modello di mappa dei processi per la lavagna online di ClickUp

Se volete adottare un approccio visivo diverso alla vostra mappa concettuale, potete farlo! Le mappe concettuali sono radicate nella creatività e sono destinate a farvi pensare fuori dagli schemi. E quando sarete pronti a razionalizzare, la mappa concettuale Modello di mappa dei processi per la lavagna online di ClickUp è lì per facilitarvi il compito.

Questo modello di lavagna online, adatto ai principianti, è essenziale per consolidare i concetti di flusso di lavoro per i team interfunzionali. Grazie alla possibilità di visualizzare il processo dall'inizio alla fine e di specificare quali oggetti rappresentano attività, decisioni e responsabilità, può aiutare a mappare flussi e processi UX.

Utilizzando questo mappa del processo è possibile assegnare attività diverse tra i vari reparti ed evitare di partire da un modello di mappa concettuale vuoto! È sufficiente aggiungere nuove righe o modificare facilmente le sezioni esistenti per personalizzare il progetto.

8. Modello di mappa dei flussi di processo di ClickUp

Questo Modello di mappa dei flussi di processo di ClickUp è un altro ottimo strumento per aiutarvi a mappare correttamente i vostri nuovi concetti. Organizzato in un flusso di processo altamente visivo, questo modello vi dà la possibilità di supervisionare ogni fase da un livello elevato.

Questa mappa concettuale divide l'idea principale in cinque sezioni, ognuna con un'icona identificativa e un codice colore per aiutare l'organizzazione e l'identificazione. Le diverse fasi della mappatura comprendono la Pianificazione, lo Sviluppo, l'Esecuzione, la Gestione e la Valutazione. Ognuna di esse aiuta a completare con successo il processo designato e a valutare i risultati.

9. Modello di diagramma di flusso a corsie di ClickUp

Il modello Modello di diagramma di flusso a corsie di ClickUp offre un altro modo di vedere l'ambito del lavoro per un intero concetto. Questo diagramma di flusso crea immagini per ogni fase di un processo, fornendo aggiornamenti sulle persone o sui reparti responsabili delle varie attività.

È possibile assegnare le attività lungo il processo a persone o team specifici e ottenere una comprensione più approfondita dell'intero processo. Inoltre, è pronto per la presentazione, per la condivisione e per facilitare la collaborazione con tutte le parti interessate!

Si può iniziare dando un nome al processo e a ciascun ruolo nella colonna "Assegnato". Quindi si indica l'inizio e la fine del processo e si definiscono tutti i terminali, le attività e le decisioni necessarie per completare il progetto.

10. Modello di Mappa concettuale di Figma

Modello di Mappa concettuale via Figma

Un altro modello creativo di mappa concettuale che potrebbe piacere al vostro team è Concept Map Template di Figma. Questo mappatore facile da usare vi permette di organizzare tutte le idee e i concetti in un ampio spazio, dove potete creare liberamente un diagramma di connessione tra tutti gli elementi rilevanti.

Iniziate con un concetto centrale al centro della mappa, quindi dividete l'idea in diversi sottoconcetti interconnessi e idee corrispondenti. Oppure indicate il modo in cui ogni idea si collega per dare un contesto a ogni connessione attraverso la mappa.

Ottieni tutto ciò che ti serve con il giusto modello di Mappa Concettuale

Una qualsiasi di queste mappe concettuali darà il via al vostro project management con il piede giusto. Ma se siete alla ricerca di un modello per strutturare le grandi idee in diagrammi puliti, allora ClickUp è perfetto per voi. 🙂

Con la sua vasta Libreria di modelli clickUp è l'unica piattaforma veramente potente per riunire tutti i vostri lavori e risparmiare tempo Da fare!

Accedete a tutti i modelli di ClickUp presenti in questo elenco, oltre a centinaia di altre funzionalità altamente visive e collaborative quando iscrivendosi oggi stesso a ClickUp . 🏆