10 modelli di corsie di nuoto e diagrammi di flusso gratuiti in ClickUp

Più soggetti sono coinvolti in un progetto, più è facile che i ruoli si confondano l'uno con l'altro e che le responsabilità si confondano. I diagrammi a corsia di nuoto o i diagrammi di flusso possono aiutarvi a dare un senso ai processi complessi, mostrando i compiti di ciascun membro del team in un formato visivo, come le corsie parallele di una piscina. 🏊

In questo modo, tutti possono vedere chi è responsabile di una particolare attività o sottoattività e si possono evitare colli di bottiglia e inefficienze del progetto suddividendo le fasi del processo. Ecco come creare un grande diagramma di flusso a corsia di nuoto utilizzando uno di questi 10 modelli gratuiti di corsia di nuoto di ClickUp.

Che cos'è un modello di corsia di flusso?

Un diagramma a corsia di nuoto è un tipo di diagramma di flusso che utilizza la forma di una piscina come rappresentazione visiva di un progetto o di un processo aziendale. Il progetto viene suddiviso in "corsie" verticali o orizzontali per ciascun team o individuo coinvolto nel progetto.

Proprio come i nuotatori in una piscina si attengono alle loro corsie, gli stakeholder o i project manager hanno le loro corsie in un diagramma a corsie. Un modello di diagramma a corsia di nuoto è utile per i progetti e per i manager di progetto gestione del team . È utile anche in altri casi d'uso in cui diversi reparti o membri del team hanno un ruolo da svolgere.

Ogni persona può vedere una rappresentazione visiva delle proprie responsabilità e di quelle degli altri stakeholder. Una corsia di navigazione esempio di diagramma o diagramma di flusso è conosciuto anche come "diagramma di flusso interfunzionale" e può essere una grande risorsa per team interfunzionali .

Che cos'è un modello di diagramma a corsia di bagno? Si tratta di un diagramma di flusso a corsie vuote o che può essere modificato per visualizzare i propri processi e sottoprocessi, spesso con linee orizzontali o verticali.

È possibile utilizzare software per diagrammi di flusso per creare diagrammi a corsia di bagno da modelli di diagrammi a corsia di bagno preesistenti. Questi 10 modelli di diagrammi a corsia di bagno di ClickUp sono tutti dotati di caselle di testo modificabili, in modo da poterli personalizzare e rendere propri. 🛠️

Prova_ Strumenti software per diagrammi di flusso per Mac !

Cosa rende un buon modello di corsia di nuoto?

Un buon modello di corsia di nuoto deve essere facile da capire e da navigare. Anche se il vostro progetto potrebbe essere complicato, il vostro template non dovrebbe esserlo.

Un buon diagramma a corsia di nuoto è come un'infografica, che utilizza forme e colori per mostrare come tutto si incastra. Il diagramma a corsia mobile deve mostrare il punto di partenza e di arrivo del flusso di lavoro, nonché ogni attività e punto di decisione lungo il percorso.

A differenza di una piscina vera e propria in cui i nuotatori gareggiano in modo indipendente, un diagramma a corsia di nuoto può includere dipendenze o passaggi di consegne tra diversi reparti o membri del team. Ciò significa che il diagramma di flusso può mostrare sia il movimento verticale sia quello orizzontale.

Ad esempio, la corsia B può contenere una sola pietra miliare che deve essere completata a metà del processo. È possibile utilizzare i connettori per mostrare quale attività della corsia A attiva l'attività della corsia B e quale fase del processo la segue.

È possibile utilizzare il diagramma di flusso della corsia di nuoto insieme a una roadmap del progetto o a una tabella di marcia mappa del processo per rappresentare più dimensioni di un progetto.

10 Modelli di corsia di nuoto da usare nel 2024

1. Modello di Piano di nuoto ClickUp

Il modello di diagramma di flusso Swimlane di ClickUp aiuta a visualizzare i flussi di lavoro e a identificare i ruoli nei progetti

Questo modello Modello di corsia di nuoto ClickUp è ottimo per i principianti, poiché include tutte le caratteristiche principali di un diagramma a corsia di nuoto senza complicare eccessivamente le cose.

Presenta quattro corsie orizzontali per gli individui o i team (Assegnati A, B, C e D) e quattro simboli per rappresentare le diverse parti del processo:

Cerchi per i terminali o i punti di inizio/fine

Quadrati per un compito, un'attività o un processo

Diamanti per una decisione o un punto di controllo

Frecce per mostrare il flusso del processo

Ogni corsia è codificata con un colore e si dovrebbe usare lo stesso colore per ogni simbolo della corsia, in modo che sia facile vedere chi è responsabile di ogni attività o decisione. 👀

Le corsie orizzontali o verticali nel vostro modello possono migliorare la collaborazione sul posto di lavoro aiutandovi a mettere d'accordo più parti interessate sul loro ruolo nel processo nel modo più chiaro possibile. Scarica questo modello

2. Modello di corsia di nuoto per la gestione agile di ClickUp Scrum

Questo modello avanzato offre 30 stati codificati a colori per una gestione efficace della mischia

Il Modello di corsia di nuoto per la gestione agile di ClickUp Scrum è un modello più avanzato Lavagna per i team di prodotto . Supporta l'elaborazione del backlog e la pianificazione degli sprint, lo stand-up giornaliero, le retrospettive degli sprint, le fasi del processo e altro ancora.

È possibile scegliere tra 30 stati codificati per colore, tra cui In sviluppo, Pronto per la distribuzione, In revisione e Test. I flussi di lavoro possono iniziare con una idea di prodotto o un difetto rilevato e terminare con uno stato come Non è un bug o Impossibile riprodurre.

È inoltre possibile utilizzare 13 diverse ClickApp, tra cui Time Tracking, Time Estimates, Milestones, Dependency Warnings e Multiple Assignees.

Il diagramma di flusso può essere visualizzato come scheda, processo, elenco o uno dei tanti altri tipi di visualizzazione. Questo modello è anche compatibile con Spazi ClickUp in modo da poter controllare l'accesso e concedere le autorizzazioni all'intero gruppo di lavoro.

Utilizzate questo modello per il bug tracking, gli sprint, i test e altri flussi di lavoro che coinvolgono i team di prodotto, di progettazione e di garanzia della qualità. Scaricate questo modello

3. Modello di lavagna ClickUp con piani di nuoto

Questo semplice modello di lavagna offre una facile introduzione al formato delle swimlane

Un altro ottimo modo per tracciare il quadro generale è l'utilizzo di un modello di Lavagna ClickUp con un modello Swimlanes che offre cinque opzioni di stato come Bloccato, Revisione e In corso.

Questo Lavagna in stile Kanban è un modello facile da usare per i principianti. Tutto ciò che si deve fare per trasformarlo in un diagramma a corsie è aggiungere gli swimlanes alla vista Board . Ad esempio, se le attività sono organizzate in colonne, è possibile raggrupparle per stato, data di scadenza, assegnatario, priorità e altri fattori.

Attivare la funzione swimlanes per creare righe oltre alle colonne, che possono essere raggruppate in base a qualsiasi campo che non sia già stato usato per ordinare le colonne. Una volta ottenute le swimlanes necessarie, è possibile creare nuove attività dall'interno di una swimlane, in modo da non doverle spostare in seguito.

La funzione swimlane nella vista Board è gratuita con qualsiasi piano ClickUp e chiunque abbia accesso alla board può aggiungervi swimlanes. Scarica questo modello

4. Modello di flusso utente ClickUp

Questo modello di mappatura utente consente di creare rappresentazioni visive di idee complesse come flussi utente, wireframe e diagrammi di progettazione

Il modello Modello di flusso utente ClickUp è un diagramma di flusso del processo che mostra l'esperienza degli utenti quando interagiscono con il vostro sito web o la vostra applicazione.

È possibile inserire schermate o simulazioni di ogni fase del processo, come la visita dell'utente alla home page o la compilazione di un modulo di iscrizione. Utilizzate le swimlanes per dimostrare più varianti del flusso dell'utente, ad esempio cosa succede se un modulo non è completo.

Quando si usa il metodo Lavagne di ClickUp, è facile trascinare documenti, immagini e altri riferimenti nella creatore di diagrammi di flusso per fornire al team una comoda rappresentazione visiva del processo. 🤩

Il modello di flusso utente di ClickUp utilizza gli stessi simboli dei connettori degli altri modelli di diagrammi a corsia mobile, compresi i terminali e i punti di decisione, in modo da poter utilizzare lo stesso linguaggio visivo su tutti i diagrammi e i diagrammi di flusso.

Bonus:_ Software di diagrammi ! Scarica questo modello

5. Modello di diagramma di flusso del processo ClickUp

Il modello di diagramma di flusso dei processi di ClickUp consente di progettare, gestire e visualizzare i processi con facilità.

Il Modello di diagramma di flusso del processo ClickUp presenta dei piani verticali che possono essere utilizzati per rappresentare i diversi ruoli e responsabilità in un processo.

Il modello esemplificativo utilizza l'esempio di un selezionatore, di un responsabile delle assunzioni e di un prospect, ognuno dei quali ha responsabilità in fasi diverse del processo.

Naturalmente, il bello di usare un modello è che potete personalizzarlo con i vostri compiti e assegnatari.

Come per qualsiasi modello di swimlane, è necessario assicurarsi di utilizzare colori, caratteri e simboli in modo coerente per facilitare la visualizzazione di processi complessi.

Si tratta di un modello facile da usare per i principianti che può essere utilizzato per la gestione dei progetti, le risorse umane e il reclutamento, l'ingegneria e il prodotto e decine di altri casi d'uso. Scarica questo modello

6. Modello di diagramma del flusso di dati ClickUp

Utilizzate questo diagramma di flusso dei dati per rappresentare il modo in cui le informazioni si muovono all'interno della vostra organizzazione

Questo Modello di diagramma del flusso di dati di ClickUp può essere utilizzato per tracciare il modo in cui le informazioni si muovono all'interno di un sistema. In questo esempio, i dati si muovono tra due diversi archivi di dati e due entità esterne in una serie di flussi e processi.

Sebbene i simboli di un diagramma di flusso dei dati (DFD) differiscano dagli altri modelli del nostro elenco, hanno uno scopo simile: mostrare dove i dati entrano ed escono dal sistema, quali processi avvengono in quale ordine e così via.

È possibile utilizzare etichette di testo e frecce per fornire ulteriori dettagli, come i flussi di dati multidirezionali o il trasferimento di dati tra due sistemi diversi.

Questo diagramma di flusso dei dati è compatibile con il software ClickUp Software Whiteboard in modo da poterlo utilizzare insieme ad altri strumenti per mappatura dei processi , pianificazione e brainstorming. 🧠 Scarica questo modello

7. Modello di flusso del processo ClickUp

Semplificate la visualizzazione del progetto con una panoramica chiara e concisa del vostro flusso di lavoro end-to-end

Il Modello di flusso del processo ClickUp è una sorta di corsia di nuoto mappa del processo che mostra come più fasi si inseriscono in un unico processo.

Questo modello di esempio include fasi come la pianificazione, l'esecuzione e la valutazione, ma potete personalizzarlo con le vostre etichette per adattarlo al vostro processo specifico.

Il modello di flusso di processo è ideale per una panoramica di alto livello, che mostri l'inizio e la fine del processo e le fasi intermedie lungo il percorso.

Potreste aver bisogno di altri modelli per entrare nel dettaglio del vostro processo, ma questo è il bello di usare un creatore di diagrammi di flusso come ClickUp: avrete accesso a più modelli con qualsiasi piano tariffario e molti dei migliori modelli sono gratuiti!

Utilizzate le funzioni di Whiteboard digitale di ClickUp per tenere aggiornati gli stakeholder e migliorare la qualità del lavoro la collaborazione in tempo reale con team distribuiti o lavoratori remoti. Scarica questo modello

8. Modello ClickUp Kanban per lo sviluppo di software

Questo modello di facile utilizzo combina un formato swimlane con un flusso di lavoro Kanban

Il Modello ClickUp Kanban per lo sviluppo del software applica un formato swimlane al flusso di lavoro Kanban per facilitare la visualizzazione di progetti complessi.

È possibile utilizzare il modello Lavagna Kanban per organizzare le idee e le richieste di prodotto e decidere se portarle avanti o meno. I singoli possono presentare le proprie idee utilizzando un modulo di richiesta prodotto integrato.

Quando si decide di andare avanti, basta cambiare lo stato di un'attività in Da fare e l'attività verrà spostata automaticamente sulla lavagna Kanban. Impostate dei limiti di WIP (work in progress) per garantire che il vostro team non prenda più di quanto possa gestire.

Questo modello intermedio offre sette stati, quattro campi personalizzati, quattro tipi di visualizzazione e un'automazione, il che lo rende uno strumento conveniente per i team di sviluppo software o per le aziende che cercano di coltivare un'esperienza di lavoro e di sviluppo mentalità agile . Scarica questo modello

9. Modello di PowerPoint per processi interfunzionali a corsia preferenziale di SlideTeam

Tramite SlideTeam

Questo modello di Microsoft PowerPoint di SlideTeam è perfetto per i team e i processi interfunzionali. Contiene quattro piani di lavoro che possono essere personalizzati con il proprio team o con singoli assegnatari, oltre a campi di testo modificabili per compiti e azioni.

Le frecce indicano la direzione del movimento da un compito all'altro. Per le decisioni che possono portare a più di un risultato, è possibile utilizzare frecce divergenti per mostrare ciascuno dei percorsi che hanno origine da un particolare punto di decisione.

La maggior parte del movimento in questo modello è da sinistra a destra, ma si può usare anche per mostrare il movimento verticale per le attività che si spostano da una corsia all'altra.

Oltre alle icone di base per le attività e i punti di decisione, questo modello offre connettori aggiuntivi come il nastro di carta, il ritardo, l'inserimento manuale e altro ancora. Scarica questo modello

10. Modello di diagramma della corsia di nuoto in PowerPoint di SlideTeam

Tramite SlideTeam

Questo modello di diagramma a corsia di nuoto di SlideTeam è simile al modello precedente, ma con meno spazio verticale in ogni corsia per un diagramma di flusso meno disordinato.

Avrete comunque quattro corsie, campi di testo modificabili e decine di forme tra cui scegliere. Utilizzate le frecce per mostrare la relazione tra i compiti, in modo da seguire facilmente la direzione del movimento, anche quando le cose si fanno un po' complicate!

Come per ogni modello di PowerPoint, è possibile modificare lo stile e le dimensioni dei caratteri in modo che si adattino allo stile visivo della vostra azienda. Questo modello è disponibile anche in due formati, 16:9 e 4:3, in modo da poterlo esportare facilmente per la vostra prossima presentazione. Scarica questo modello

I piani di nuoto sono solo l'inizio

I modelli di diagrammi a corsie di nuoto sono una grande risorsa per i team interfunzionali, perché possono essere utilizzati a quasi tutti i livelli di gestione del progetto.

Un diagramma a corsia di nuoto di base può rendere più facile per i diversi reparti e per gli stakeholder esterni trovarsi sulla stessa lunghezza d'onda riguardo a un progetto o a un processo. Ma è possibile incorporare i diagrammi a corsia mobile anche nelle tavole Kanban, nei diagrammi di flusso dei dati e altro ancora.

Una volta scelto il modello, condividetelo con tutti i membri del team utilizzando ClickUp Spaces o ClickUp Whiteboard per migliorare la collaborazione.

Utilizzate le cartelle per mantenere l'organizzazione e impostate le autorizzazioni in modo che solo le persone giuste possano accedere o modificare i diagrammi finiti. È anche possibile utilizzare le automazioni per aggiungere o assegnare automaticamente i compiti per migliorare l'efficienza e ridurre le attività manuali.

Date un'occhiata al Centro modelli ClickUp per ulteriori idee su come ottimizzare il flusso di lavoro utilizzando i modelli di diagrammi a corsia di bagno!