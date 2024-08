10 modelli di mappe di processo per ClickUp, Excel e Word 2024

Una mappa dei processi è uno strumento incredibilmente utile nella gestione dei progetti. 💡

Aiuta a scomporre attività e processi complessi in immagini di facile comprensione. Con una mappa dei processi al seguito, avrete meno problemi a identificare le aree di miglioramento e i potenziali colli di bottiglia in ogni progetto.

Per creare le mappe di processo è possibile utilizzare un'ampia gamma di strumenti, tra cui ClickUp excel o anche Word. 💻

La buona notizia?

Non è necessario partire da zero per creare una mappa dei processi che sia visivamente accattivante, condivisibile e modificabile. In questo articolo vi forniamo una panoramica di 10 modelli di mappe di processo per iniziare a mappare i vostri processi.

Che cos'è un modello di mappatura dei processi?

Un modello di mappa dei processi è un diagramma che visualizza un processo e dettaglia le singole fasi coinvolte nell'attività. È stato progettato per aiutare i project manager, a prescindere dalla loro funzione, a identificare le aree di miglioramento e i potenziali colli di bottiglia nei loro processi flussi di lavoro del progetto .

Cosa rende un buon modello di mappatura dei processi?

Un solido modello di mappatura dei processi è tutto ciò che ci si aspetta che sia: un modo chiaro, conciso e visivamente organizzato per visualizzare il flusso di lavoro dei vostri team. Deve essere facile da leggere e da capire e deve includere tutte le informazioni necessarie per portare un progetto dall'inizio alla fine.

Un ottimo modello utilizza simboli di mappatura dei processi, frecce e riquadri per rappresentare le diverse fasi da un capo all'altro. Le mappe dei processi devono essere ottimizzate per il loro caso d'uso specifico.

Ad esempio, in qualità di manager, è probabile che vogliate utilizzare una mappa di processo a corsie per visualizzare chi, all'interno del vostro team, è responsabile di ogni fase del processo. 🏊

D'altra parte, creare un diagramma di flusso la mappa dei processi, completa di simboli di mappatura dei processi, aiuterebbe a visualizzare tutte le fasi di un processo che risolve un problema specifico.

Come creare una mappa di processo

La creazione di una mappa dei processi inizia con la determinazione del l'ambito del progetto . Questo include l'individuazione del obiettivi del progetto e obiettivi chiave , importanti stakeholder e compiti da svolgere. 📝

Il passo successivo consiste nel suddividere ogni compito in fasi più piccole e nell'analizzare quali fasi sono collegate e come. Da qui, utilizzare un strumento di mappatura dei processi per creare la mappa.

ClickUp è dotato di strumenti integrati per fornire forme, etichette e frecce che aiutano a visualizzare il flusso di attività e a illustrare le connessioni tra le attività. È possibile aggiungere colori ed etichette al modello di mappatura dei processi aziendali.

Ora, come si fa?

Un esempio di nodo vuoto e di nodo compito all'interno della vista Mappe Mentali di ClickUp

Creare una mappa di processo con ClickUp Mappe mentali è facile e intuitivo. Innanzitutto, selezionate + Vista nella parte superiore dell'area di lavoro di ClickUp e fate clic sull'icona per creare una nuova mappa mentale.

Da qui si può scegliere tra due opzioni: Modalità attività o Modalità vuota.

Modalità Attività

Utilizzando la modalità attività, vengono visualizzati tutti i compiti nella Mappa mentale

Questa modalità visualizza tutti i compiti all'interno della Mappa mentale . In questo modo è facile riorganizzare l'area di lavoro, perché facilita il trascinamento dei rami per regolare i nodi.

Inoltre, è possibile creare, modificare e cancellare attività man mano che si procede. In termini di mappatura dei processi aziendali la modalità task aiuta a identificare i colli di bottiglia, i passaggi chiave e tutti i compiti che coinvolgono i diversi membri del team che lavorano nel vostro reparto.

Modalità vuota

Sviluppate le idee con il team disegnandole in una Mappa Mentale di forma libera con la Modalità vuota di ClickUp

Se preferite lavorare in modalità vuota, potete creare mappe mentali con nodi scollegati. Con la modalità Blank, potete creare tutti i nodi che volete e poi convertirli facilmente in attività in un elenco a vostra scelta.

Quindi, partendo dalla modalità principale, fate clic su + Attività per iniziare a costruire la vostra mappa mentale. Aggiungete un nome per ogni attività e premete invio per crearla.

Man mano che si aggiungono rami e nodi, è possibile utilizzare la codifica a colori per illustrare accuratamente ogni fase. Una volta terminato, è facile salvare e condividere la mappa del processo con il resto del team.

10 modelli di mappa dei processi per delineare il vostro prossimo progetto

Ci piacciono le mappe di processo dettagliate. E ci piacciono anche i modelli che aiutano a tracciare l'intero processo. E ci sono molte opzioni tra cui scegliere per tracciare il diagramma di flusso del vostro prossimo progetto.

Ecco perché abbiamo raccolto i 10 migliori modelli di mappa dei processi da prendere in considerazione, includendo diversi casi d'uso per ciascuno di essi.

1. Modello di mappa dei processi ClickUp per lavagna

Modello di lavagna per la mappa dei processi di ClickUp

Il Lavagna per la mappa dei processi di ClickUp è una grande risorsa per i project manager e i creativi. Il modello di mappa dei processi aiuta a visualizzare chiaramente il flusso delle attività in ogni fase del processo. In questo modo, si scoprono le attività più importanti in ogni fase, in modo da dare la priorità alle attività che ci faranno progredire.

È un modello adatto ai principianti. Con ClickUp Lavagne bianche il modello di mappa dei processi è stato sviluppato per creare una mappa dei processi, salvarla e condividerla facilmente con il gruppo di lavoro. Invece di passare da uno strumento all'altro per creare una mappa dei processi condivisibile, potete usare questo modello per creare una mappa dei processi, salvarla e condividerla facilmente con il team.

Il modello include un formato a colonne colorato e visivamente organizzato ed è ottimizzato per tracciare il flusso di un progetto. È inoltre dotato di etichette per ogni fase del processo, compresi gli obiettivi, le attività e gli elementi di azione.

È dotato di due stati, un campo personalizzato e tre tipi di visualizzazione: la flessibilità è ampia. Scarica questo modello

2. Modello di diagramma di flusso della mappa dei processi di ClickUp

Modello di diagramma di flusso della mappa dei processi di ClickUp

Un diagramma di flusso è una visualizzazione semplificata di come avvengono i processi aziendali. Di solito è indicato da determinate forme, etichette e linee di collegamento dall'inizio alla fine nelle mappe dei processi.

Questo Modello di diagramma di flusso della mappa dei processi di ClickUp è ideale per comprendere la sequenza logica di un'attività o di un processo. Aiuta a suddividere i grandi progetti in componenti più piccoli e gestibili. Una volta terminato, questo modello di mappa dei processi consente di riorganizzare e ottimizzare facilmente la visualizzazione di un progetto dall'inizio alla fine.

Questo modello è particolarmente utile per la visualizzazione di progetti complessi diagrammi di flusso di lavoro ed è regolabile con colori, forme, etichette e linee per adattarsi alle esigenze di qualsiasi progetto.

Con due stati e due tipi di vista, non è necessario iniziare un diagramma di flusso da zero. Scarica questo modello

3. Modello di mappa dei processi PDCA di ClickUp

Modello di mappa dei processi PDCA di ClickUp

Pianificare, fare, controllare e agire. Queste sono le quattro fasi del Modello di mappa del processo PDCA . Con questo modello, i progetti diventano più facili da eseguire e i processi aziendali molto più semplici.

La mappa dettagliata dei processi è costruita intorno a ciascuna delle quattro fasi, in modo che i compiti all'interno di esse diventino più gestibili. Una volta suddivise e categorizzate le attività, diventa molto più facile capire quali sono le più importanti.

La mappa del processo PDCA è un ottimo modo per migliorare la mappatura dei processi, perché offre una visione diversa del progetto complessivo. Se siete alla guida di un team e avete bisogno di una visione semplice da cui partire, utilizzate una mappa del processo PDCA.

Quando si gestisce un progetto, ci sono un sacco di compiti da gestire, e non c'è da sorprendersi. Tuttavia, è utile ricordare che la mappatura dei processi suddivide la totalità di un progetto in pezzi piccoli e funzionali. Chi non ama la semplicità? Scaricate questo modello

4. Modello di attività di mappatura dei processi ClickUp

Modello di attività di mappatura dei processi ClickUp

La mappatura dei processi consente di standardizzare le attività ripetitive che concorrono alla gestione dell'azienda. Questo Modello di attività di mappatura dei processi di ClickUp è ideale per chi desidera suddividere e tracciare le singole attività coinvolte in qualsiasi processo. Include colonne personalizzabili, come Tempo, Risorse e Costo.

In questo modo è possibile misurare con precisione il tempo, il costo e le risorse associate a ciascuna attività. Inoltre, ogni attività può essere assegnata a un particolare membro del team, il che facilita il monitoraggio e la gestione di progetti complessi.

Uno degli aspetti più interessanti della mappatura dei processi è che non solo si chiariscono le attività e le fasi del progetto, ma si capisce anche chi è responsabile di cosa. L'utilizzo di questo modello di mappatura dei processi di ClickUp aggiunge visibilità alle responsabilità del progetto.

E il più delle volte, tenere traccia di queste responsabilità è un grattacapo senza una ripartizione condivisa con il team. Quindi, date al vostro team (e a voi stessi) maggiori informazioni sul diagramma di flusso dei processi per aiutarvi a definire il vostro processo attuale. Scaricate questo modello

5. Modello di task per la mappa dei processi semplici di ClickUp

Modello semplice di task per la mappa dei processi di ClickUp

Immaginate di avere una mappa chiara che mostra il flusso delle attività per ogni fase di un particolare processo. Ecco perché è possibile creare una mappa dei processi in modo semplice utilizzando Semplice mappa dei processi di ClickUp .

I project manager utilizzano un modello di mappa dei processi per suddividere le attività complesse di un progetto in fasi semplici e facili da seguire. Aiuta a identificare le aree del processo attuale in cui il flusso di lavoro può essere semplificato.

Per esempio, la mappa dei processi di alto livello potrebbe aiutare a ridurre le attività per rimanere all'interno di un budget del progetto e trovare aree di miglioramento logistico.

Come il resto dei modelli di ClickUp, potrete assegnare i compiti ai membri del team, monitorare i progressi e misurare i successi senza dover partire da zero con le tecniche di mappatura dei processi. Scaricate questo modello

6. Modello di mappa del processo ClickUp Swimlane

Modello di mappa del processo ClickUp Swimlane

Come abbiamo discusso in precedenza, le mappe dei processi a corsia di bagno sono uno strumento eccellente per gestione del progetto . E il ClickUp Modello di mappa dei processi a corsia di nuoto è un elemento indispensabile se si vuole indicare chi è responsabile di determinate attività all'interno del flusso di lavoro.

Questo modello consente di mantenere ognuno nella propria corsia, in modo che il flusso del processo mostri le sottoattività e gli eventi che rientrano nelle loro corsie specifiche. L'uso di un modello di mappatura dei processi aziendali come questo è ottimo per i processi complessi che devono essere semplificati.

Siete preoccupati di assegnare troppe responsabilità a un membro del team e di non distribuire le risorse in modo più uniforme? A mappa del processo swimlane aiuta a ridistribuire visivamente le responsabilità come si ritiene opportuno.

È un ottimo modello per chi vuole avviare un processo swimlane ed è dotato di due stati e tipi di visualizzazione. Scaricare questo modello

7. Modello di mappa mentale semplice ClickUp

Modello di mappa mentale semplice ClickUp

State iniziando un progetto? Non dimenticate di fare un po' di brainstorming! Utilizzate il Modello di mappa mentale semplice di ClickUp per annotare con facilità appunti e idee non elaborate. Il brainstorming di queste idee avviene in modo collaborativo, per evitare che i progetti si svolgano nel vuoto.

Oltre a due stati e a tre tipi di visualizzazione, questo modello di mappa mentale semplifica la creazione di nodi, la connessione di idee e la riorganizzazione delle mappe mentali gestione del flusso di lavoro finché non si arriva a qualcosa che funziona. Scarica questo modello

8. Mappa di processo Excel per modello di diagramma di flusso di base

Tramite Microsoft

Quando tutto il resto fallisce, si può sempre ricorrere a Excel. Non si può dire cosa sia possibile fare con esso, compresa la creazione di mappe dei processi che aiutano a eliminare le attività ripetitive o a stabilirne di nuove con un punto di riferimento ben tracciato.

Questo Modello di mappa dei processi in Excel vi permette di non dover spiegare più volte un processo e di risparmiare tempo. ⌛

Grazie all'interfaccia intuitiva e alla possibilità di creare e formattare facilmente tabelle, il modello di Excel consente di mappare i processi in modo efficace e rapido con un paio di clic. Il modello offre diverse forme, linee e frecce per indicare il flusso di un processo.

Anche se ci sono molti Alternative di Excel alcuni dei suoi modelli possono essere un buon punto di partenza. Scarica questo modello

9. Diapositiva Team PowerPoint Mappa del processo di miglioramento aziendale Template

Tramite il team di diapositive

Sapevate che esiste una serie di modelli di mappe di processo per creare presentazioni in PowerPoint? Il modello di mappa dei processi di PowerPoint semplifica il processo di creazione di una presentazione efficace e visivamente coinvolgente su miglioramento dei processi aziendali con poche modifiche.

Utilizza icone, forme e frecce intuitive per illustrare ogni fase dell'analisi del processo come definire, misurare, analizzare, migliorare e controllare. In questo modo si ottiene una rappresentazione visiva di facile comprensione.

Tra le mappe di processo di alto livello presenti in questo elenco, questa ha una libreria di immagini predefinite ed elementi personalizzati per abbellire le diapositive e renderle ancora più professionali. Scaricate questo modello

10. Modello di mappa dei processi della corsia di nuoto TemplateLab

Tramite TemplateLab

TemplateLab fornisce un ottimo Modello di mappa del processo a corsia di nuotata che può essere utilizzato in Microsoft Word o PowerPoint.

Grazie a questo modello è possibile identificare le aree di potenziale miglioramento, come l'eliminazione degli sprechi, l'aumento dell'efficienza e la riduzione dei costi. Questo modello di swimlane è ottimo per visualizzare e monitorare le metriche di performance, garantire la soddisfazione dei clienti e migliorare le prestazioni complessive dei processi.

Una volta individuate le fasi più complesse di un processo, la mappa dei processi aiuta a semplificarle o addirittura a eliminarle per ottenere un sistema più pulito. Scaricate questo modello

I modelli sono solo la punta dell'iceberg della mappatura dei processi

Le mappe dei processi forniscono un'utile visualizzazione per i team che vogliono rimanere organizzati mentre realizzano i processi e lavorano in modo efficiente. Tuttavia, i modelli di mappatura dei processi sono solo la punta dell'iceberg quando si tratta di strumenti che aiutano a semplificare qualsiasi progetto dall'inizio alla fine.

Con ClickUp automazioni con l'aiuto di spazi di lavoro personalizzabili, attività assegnabili, tracciamento del tempo e altre funzioni del diagramma del flusso di lavoro, si crea un'esperienza molto più fluida nella gestione di un processo complesso o di diversi progetti da parte del team.

Se volete altri esempi, visitate il sito Centro modelli ClickUp per centinaia di opzioni che possono fornire un modo più semplice e intuitivo per iniziare i vostri progetti. Le possibilità sono illimitate!