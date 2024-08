10 Esempi di flussi di lavoro e casi d'uso nel 2024

A meno che non siate seduti per un autoritratto dipinto a mano con il vostro cane, essere fermi non è mai una buona cosa.

Questo è particolarmente vero quando si tratta del vostro processi aziendali e ripetitivi flussi di lavoro .

Sarà difficile trovare storie di successo dietro ad aziende che "hanno sempre fatto le cose in questo modo"_. E credetemi, nessuno sentirà la mancanza del tempo speso in un lavoro impegnativo che altrimenti avrebbe potuto essere riservato a un cocktail dopo il lavoro.

La stagnazione dei processi minaccia in ultima analisi il potenziale di crescita di un'azienda e porta a colli di bottiglia o addirittura a opportunità mancate. 🙅🏼‍♀️

Per fortuna, oggi l'automazione dei flussi di lavoro è in grado di fare gran parte del lavoro pesante su questo fronte!

Con l'aiuto di un sistema flessibile applicazioni di gestione del flusso di lavoro per il monitoraggio di aggiornamenti, clienti, rapporti, richieste e altro ancora, è possibile automatizzare molte attività quotidiane ripetitive.

L'eliminazione di queste noiose incombenze vi regalerà molto tempo da dedicare alle attività più importanti e porterà a un aumento della produttività dell'intero team. 😍

I vantaggi di una corretta automazione del flusso di lavoro sono chiare, ma la sfida sta nel capire quale sia l'automazione migliore per snellire i processi e creare il flusso di lavoro ottimizzato dei vostri sogni.

Ma non siete soli! Siamo qui per voi in ogni fase del processo con 10 esempi di flussi di lavoro efficienti e consigli utili da parte di professionisti del settore che giurano sui loro processi.

Ci siamo! 🙂🚗

10 esempi di flusso di lavoro per diversi team

Iniziamo dalle basi cos'è la gestione del flusso di lavoro ?

La gestione del flusso di lavoro è la processo di mappatura l'ordine delle azioni da seguire per raggiungere un obiettivo o completare un compito più ampio. In questo processo aziendale è anche possibile identificare le azioni che possono essere automatizzate con l'aiuto di un strumento di gestione del flusso di lavoro .

In questo modo è possibile attenuare o prevenire i ritardi tra le fasi del processo per mantenere il flusso di lavoro il più produttivo possibile. È un'azione proattiva! 👏

Questi 10 esempi di flusso di lavoro vi daranno un'idea di come i diversi team pensano ai loro processi, alle piattaforme utilizzate per ottimizzare questi processi aziendali e come creare un proprio flusso di lavoro. 💯

1. Gestione del flusso di lavoro di reclutamento

Quando trovate il candidato perfetto, lo volete nel team il più velocemente possibile.

Un processo di reclutamento snello è essenziale per rendere questa transizione fluida e organizzata. Inoltre, dimostra al candidato che la vostra azienda ha davvero le idee chiare e che il vostro interesse per lui è genuino.

Inoltre, un flusso di lavoro continuo è il segreto per garantire che i candidati giusti trovino le vostre opportunità e che nessun candidato vada perso.

Automatizzando il lavoro dietro il processo di reclutamento, il vostro team di talenti può concentrarsi su ciò che conta di più: le competenze, i valori e la probabilità di successo del candidato nel ruolo. Ecco un esempio di come si presenta questo aspetto presso ClickUp . 👉

Il responsabile delle assunzioni identifica un'esigenza e stabilisce i requisiti del lavoro Il responsabile delle assunzioni crea la descrizione del lavoro appropriata e la invia al team di reclutamento Un membro del team di reclutamento crea un'attività per la posizione aperta e la aggiunge a un elenco in ClickUp, organizzato per reparto e classificato per priorità Il membro del team di reclutamento crea un annuncio di lavoro con un collegamento a un modulo ClickUp La posizione viene pubblicata sul sito web dell'azienda,social mediae sulle bacheche delle offerte di lavoro Un candidato si candida per un lavoro attraverso uno di questi annunci e le informazioni del modulo diventano automaticamente un compito da esaminare per il team di reclutamento Se il candidato soddisfa tutti i criteri dei responsabili delle assunzioni, viene effettuato un primo colloquio In caso contrario, viene inviata al candidato una cortese e-mail di rifiuto

Trovate sempre il candidato perfetto con un flusso di lavoro di reclutamento ben congegnato in ClickUp Whiteboards Modello di piano d'azione per il reclutamento di ClickUp può essere utilizzato per semplificare e snellire il processo di reclutamento di un'azienda. Questo modello può aiutare i team delle risorse umane a creare una strategia di reclutamento efficace per le posizioni aperte in azienda, fornendo un piano chiaro e organizzato. Include una guida passo-passo che aiuta i team a delineare il processo di reclutamento dall'inizio alla fine, includendo la pubblicazione delle offerte di lavoro, lo screening dei curriculum, la programmazione dei colloqui e le procedure di offerta di lavoro.

2. Flusso di lavoro per l'inserimento dei dipendenti

Per attirare nella vostra azienda talenti di alto livello ci vogliono molte riflessioni e sforzi, ma trovare il candidato perfetto è solo metà dell'opera.

Il processo di onboarding è la prima esperienza di un nuovo assunto come dipendente e stabilisce il tono di come si aspetta che l'azienda lo tratti in futuro.

Più che un giorno di solitudine per leggere il manuale o firmare una pila di fogli, il processo di onboarding è un'esperienza che si basa sul modo in cui il nuovo assunto si aspetta di essere trattato dall'azienda in futuro processo di inserimento dei dipendenti è una prima impressione fondamentale. Consideratelo come un'opportunità per dimostrare la passione e la capacità della vostra azienda di:

Aiutare i dipendenti a crescere

Promuovere un sano benessere fisico e mentale

Offrire sostegno

Facilitare una transizione agevole verso un nuovo team

Coinvolgere in conversazioni su argomenti importanti

E molto altro ancora!

L'onboarding deve essere il più informativo, coinvolgente ed efficiente possibile, il che richiede una pianificazione accurata analisi del flusso di lavoro per iniziare ogni nuovo dipendente con il piede giusto. Prima di inviare l'offerta, ecco come potrebbe essere il processo di pre-inserimento in ClickUp:

Un candidato invia una candidatura ClickUpForma per una posizione aperta Il modulo viene indirizzato a un elenco di potenziali candidati in ClickUp per essere esaminato Il modulo viene convertito in un'attività con lo stato RECEIVED Una volta completato il processo di intervista, l'attività del candidato viene spostata nello stato NUOVO ASSUNTO , che attiva la creazione di una nuova attività per il team di Onboarding di ClickUp

Che ci crediate o no, il processo di onboarding dei dipendenti inizia prima che venga estesa l'offerta: inizia al primo contatto. Le app di workflow sono fondamentali per tenere traccia delle comunicazioni, degli aggiornamenti e delle fasi successive durante l'intero processo di onboarding processo di onboarding . In ClickUp, le modifiche allo stato di un'attività personalizzata attivano una nuova serie di automatismi per eliminare il lavoro manuale dal team di onboarding.

Nello stato HIRED , viene visualizzato un commento che consente al formatore per l'onboarding e al responsabile delle assunzioni di connettersi con il team di onboarding Nello stato OFFER SIGNED , il nuovo assunto riceve un'e-mail automatica di benvenuto con le informazioni necessarie per prepararsi al primo giorno di lavoro Nello stato **EQUIPAGGIAMENTO** , all'interno dell'attività viene visualizzata una lista di controllo delle forniture per tutte le attrezzature di lavoro necessarie. Una volta che ogni elemento è stato contrassegnato come completo, un'altra automazione sposta lo stato dell'attività a REVIEW Nello stato REVIEW , il formatore per l'onboarding saprà che tutti gli elementi dell'azione di pre-imbarco sono stati completati Nello stato DIRECTORY , l'attività del nuovo assunto rimarrà nell'elenco delle directory per il resto del suo impiego in ClickUp

Coprite ogni fase del processo di onboarding del vostro nuovo assunto prima del suo primo giorno con un flusso di lavoro visivo creato in ClickUp Whiteboards

Vi piace quello che vedete qui? Consultate il nostro blog per ulteriori dettagli su come Il team Onboarding di ClickUp utilizza ClickUp . 💜 Modello di inserimento dei dipendenti di ClickUp è un modello precostituito che può essere utilizzato per semplificare il processo di onboarding dei nuovi dipendenti. Questo modello fornisce una guida passo-passo che copre tutti gli aspetti del processo di onboarding, compresi i documenti HR, le politiche e le procedure aziendali, i programmi di formazione e altro ancora.

3. Flusso di lavoro per l'inserimento dei clienti

Il il processo di onboarding del cliente è importante quanto quello dei dipendenti.

Un flusso di lavoro di onboarding dei clienti non fluido può essere l'ostacolo che impedisce ai clienti di immergersi completamente nel vostro prodotto, soprattutto se richiede strumenti di apprendimento aggiuntivi per integrarlo completamente nel loro team.

Ecco come Belén Papa , analista di marketing digitale presso Flokzu utilizza l'automazione del flusso di lavoro per ottimizzare il suo workflow di onboarding dei clienti:

È possibile automatizzare promemoria, e-mail e report in base al flusso di lavoro. Quando si registra un nuovo cliente, si possono inserire tutte le sue informazioni nel sistema: paese, lingua, azienda, ecc. Con Flokzu, inoltre, trasformiamo queste informazioni in preziose metriche e statistiche Il flusso di lavoro inizia quando registrate il nuovo cliente. È possibile impostare un'e-mail automatica personalizzata in cui si dà il benvenuto e si invita il cliente al primo incontro con un Customer Success Manager. Durante il primo incontro, si stabiliscono obiettivi e piani comuni per mostrare al cliente come ottenere il massimo dal servizio Da questo momento in poi, il CSM diventa un partner del successo del cliente e assegna il cliente a un Executive per continuare il processo Con Flokzu, l'Executive può impostare promemoria automatici con date di scadenza per seguire e assicurare che ogni obiettivo sia raggiunto. Una volta che il processo di onboarding si conclude e il cliente è stabile, è possibile notificarlo automaticamente al CEO e al COO.{\i}

Belén Papa , analista di marketing digitale presso Flokzu

Esempio di flusso di lavoro per l'avvio del cliente in Flokzu

Utilizzare Modello di avvio del cliente di ClickUp per creare un'esperienza di onboarding efficiente e coerente per i loro clienti, aiutandoli a iniziare a utilizzare i loro prodotti o servizi in modo rapido e semplice. Il modello consente alle aziende di personalizzare il processo di onboarding in base alle proprie esigenze e ai propri requisiti specifici, assicurando che i clienti ricevano le informazioni e il supporto adeguati di cui hanno bisogno.

4. Flusso di lavoro per la richiesta di ferie

Anche se lavorate per una startup alla moda, con ferie e PTO illimitati, dovrete far approvare la richiesta da un manager.

Un flusso di lavoro efficiente per le richieste di ferie vi aiuterà a non perdere il favore di tutti i manager (e delle risorse umane), tenendo le vostre richieste di ferie fuori dalla chat del team o dalle caselle di posta elettronica occupate. Inoltre, un processo automatizzato aiuta la vostra richiesta ad essere inoltrata più velocemente! Così potrete iniziare a fare i vostri piani per la spiaggia il prima possibile.

Ecco un altro flusso di lavoro condiviso da Belén Papa che mostra come implementa il flusso di lavoro per la richiesta di ferie dei dipendenti:

_Nel nostro processo di richiesta ferie, si può vedere come il flusso di lavoro può essere molto più semplice quando si automatizza il processo con un software BPM come Flokzu I dipendenti compilano il modulo pubblico personalizzato che viene automaticamente inviato alle Risorse Umane per l'accettazione o il rifiuto. È possibile impostare promemoria e date di scadenza per assicurarsi che le Risorse Umane decidano rapidamente Una volta presa la decisione, viene inviata un'e-mail che notifica al dipendente se la sua richiesta è stata accettata o meno. Questa opzione è estremamente utile per le aziende con centinaia di dipendenti

Belén Papa , analista di marketing digitale presso Flokzu

Esempio di flusso di lavoro per la richiesta di ferie in Flokzu Bonus: Software BPM

5. Flusso di lavoro dell'ordine di vendita

Gli ordini di vendita comprendono preventivi, fatture, stime, resi, informazioni sui prodotti e altro ancora. Sono un sacco di cose da gestire. 😳

Indipendentemente dalle dimensioni della vostra azienda o dal settore, avere un flusso di lavoro digitale per tenere traccia di tutti gli ordini di vendita è un must. In questo modo non solo si mantiene l'organizzazione, si riduce il disordine e si aiuta a tracciare con precisione la redditività, ma lo si fa anche più velocemente.

Rinunciare a un processo digitale per gli ordini di vendita può portare a ritardi significativi in attesa di firme o approvazioni, e rinunciare a un flusso di lavoro automatizzato può essere altrettanto turbolento.

I moduli digitali e le firme elettroniche completate nel software di gestione del flusso di lavoro possono attivare nuove attività o notifiche una volta completate, aiutando i team a elaborare gli ordini più velocemente e praticamente da qualsiasi luogo.

Ecco un esempio di come potrebbe essere il flusso di lavoro di un ordine di vendita:

Un venditore o un cliente crea un ordine utilizzando ClickUp Forms L'invio del modulo crea automaticamente un'attività corrispondente a quell'ordine con tutte le informazioni necessarie sul cliente e sull'ordine Il manager del venditore approva l'ordine e lo invia al cliente Il cliente approva l'ordine e il reparto contabilità viene avvisato La contabilità emette la fattura al cliente Il cliente riceve l'ordine L'attività corrispondente viene completata e rimane in un elenco organizzato per la conservazione dei dati

Relativo:_ Flussi di lavoro del CRM

Assicuratevi che nessun ordine o richiesta del cliente vada perso con un processo dettagliato creato in ClickUp Mind Maps

6. Flusso di lavoro della campagna e-mail

Frfr, le campagne e-mail sono difficili. 🥵

Ma una campagna e-mail ben eseguita può portare molta attenzione e nuove entrate alla vostra azienda. Inoltre, è anche un modo eccellente e più personalizzato di coinvolgere gli abbonati o i clienti che si desidera portare più avanti nell'imbuto.

Quindi, se non siete ancora saliti sul treno del flusso di lavoro via e-mail, è ora di salire a bordo. 🚂

Al di là del lato di relazione con il cliente dell'email marketing, il flusso di lavoro della vostra campagna email dovrebbe aiutarvi a risparmiare tempo, a gestire i clienti su più canali e ad essere personalizzato per ogni obiettivo della campagna.

Supponiamo che un nuovo utente si sia appena iscritto al vostro blog. Un flusso di lavoro per la campagna di benvenuto vi aiuterà a entrare in contatto con il nuovo iscritto, a far progredire il vostro rapporto e a condurlo verso i contenuti del vostro blog che probabilmente apprezzerà.

Ecco un esempio di come potrebbe essere il flusso di lavoro:

Un nuovo iscritto si unisce alla vostra lista e-mail Un'e-mail di benvenuto pre-scritta viene inviata a quell'abbonato Dopo due giorni, verificate se i link contenuti nell'email di benvenuto sono stati cliccati Inviate un'altra e-mail con contenuti personalizzati in base ai loro interessi e ai link che hanno cliccato

Pianificate e fate un brainstorming su ogni possibilità della vostra campagna e-mail con le lavagne in ClickUp

7. Flusso di lavoro del marketing dei contenuti

Un flusso di lavoro che mi sta molto a cuore. 💓

Produrre contenuti di alta qualità è fondamentale per affermare il vostro marchio come leader del settore. Attira nuovi potenziali clienti, crea ulteriore fiducia nei clienti esistenti e offre un'ulteriore opportunità per promuovere i vostri prodotti e servizi.

Non c'è da stupirsi, ma noi di ClickUp usiamo ClickUp per realizzare un sito chiaro e funzionale flusso di lavoro per il marketing dei contenuti per pubblicare quanti più contenuti possibile su base regolare. Ma c'è più di un modo in cui i diversi team possono raggiungere i propri obiettivi di contenuto.

Ecco come Kashyap Trivedi , Growth Marketer presso Compagno di vendita ha creato e implementato i suoi contenuti flusso di lavoro del marketing :

_Utilizziamo il Pipeline Management (Kanban) di Salesmate per gestire il flusso di contenuti per il nostro team di marketing. In pratica, abbiamo scomposto l'intero percorso dei contenuti in una serie di fasi e lo abbiamo trasformato in una pipeline Una volta che l'affare (scheda di contenuto) è passato alla fase successiva, alle persone interessate viene assegnato il compito successivo utilizzando Salesmate Workflow Automation

Kashyap Trivedi , Growth Marketer presso Compagno di vendita

Esempio di flusso di lavoro di marketing dei contenuti in Salesmate

Esempio di automazione del flusso di lavoro dei contenuti in Salesmate

vuoi saperne di più sui diversi flussi di lavoro del content marketing e vedere come personalizziamo i processi del nostro blog in ClickUp?

Non guardate oltre questo seminario dalla nostra conferenza sulla produttività LevelUp! Scoprite le migliori pratiche e gli strumenti offerti da ClickUp per la gestione delle diverse parti del sistema flusso di lavoro del web design come, scrittori, designer e sviluppatori.

I team di marketing possono utilizzare Il modello di calendario dei contenuti di ClickUp per creare e gestire la propria strategia di content marketing. Questo modello aiuta i team a pianificare e organizzare la creazione, la pubblicazione e la promozione dei contenuti, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di content marketing.

8. Flusso di lavoro per l'approvazione dei progetti

Assicurarsi che ogni scelta di design, copy, marketing e prodotto sia fedele al vostro marchio è un lavoro a tempo pieno e completo.

Come ogni richiesta delle risorse umane o suggerimento per la merenda, tutti i progetti devono rispettare un processo di approvazione fisso prima di ottenere il via libera. 🚦

Questo processo di progettazione può avere un aspetto simile a questo:

Viene fatta una richiesta di design con un'idea generale e un possibile mockup per il design previsto Il concetto di design o il mockup viene approvato Il designer riceve la richiesta e crea un'immagine o una grafica basata sul concetto approvato Il design viene rivisto dal manager e approvato o rinviato con note specifiche per lievi modifiche

Concettualizzare e seguire il processo di progettazione dall'inizio alla fine utilizzando le mappe mentali di ClickUp

9. Flusso di lavoro per il lancio del prodotto

Ogni lancio di un prodotto di successo comporta un'infinità di parti in movimento e forse anche qualche lacrima.

È essenziale allineare i team agili su tutti i processi, la messaggistica e gli obiettivi relativi al prodotto ben prima del lancio, e ci vorrà più di una lista di controllo dettagliata per portare a termine il lavoro.

Ecco come Gabrielle Lafontaine responsabile del marketing di prodotto e delle partnership presso Unito ha creato e implementato il suo flusso di lavoro per il lancio del prodotto:

Il lancio di un prodotto è difficile, quindi abbiamo progettato questo modello _per facilitare la fusione tra la pianificazione (che avviene in Miro) e ClickUp (dove il lavoro viene effettivamente spedito e tracciato) Il nostro lancio ha comportato mesi di duro lavoro di ricerca, pianificazione, progettazione, costruzione e infine lancio, il che significa TANTISSIMI... collaborazione interfunzionale tra prodotti _manager, sviluppatori, designer, marketing e team rivolti al cliente Gestire tutti i reparti e assicurarsi che consegnino in tempo senza che nulla vada perso può richiedere un grande sforzo. Per costruire questo flusso di lavoro abbiamo utilizzato Unito, che ci ha aiutato a realizzare i lanci di prodotto più grandi e complessi

Gabrielle Lafontaine responsabile del marketing di prodotto e delle partnership presso Unito

Esempio di flusso di lavoro per il lancio di un prodotto in Unito

I team di prodotto possono utilizzare Modello di lancio del prodotto di ClickUp per pianificare ed eseguire un lancio di prodotto di successo. Questo modello fornisce una guida passo-passo che copre tutti gli aspetti del processo di lancio del prodotto, comprese le ricerche di mercato, lo sviluppo del prodotto, i test e la promozione.

10. Flusso di lavoro del processo di supporto

I flussi di lavoro per il successo del cliente o per l'assistenza sono un modo eccellente per garantire che le domande dei clienti trovino risposta e che le loro esigenze siano soddisfatte in modo tempestivo.

I clienti vogliono sapere che la loro voce viene ascoltata e che la loro esperienza con il vostro prodotto o servizio è importante per voi - e un processo di assistenza affidabile è fondamentale per raggiungere questo obiettivo.

Questo flusso di lavoro è essenzialmente la sequenza di azioni automatizzate che ogni agente dell'assistenza clienti compie per risolvere reclami, domande o problemi che un cliente può avere. La risoluzione dei problemi è una delle situazioni più comuni che gli agenti dell'assistenza clienti si trovano ad affrontare quotidianamente e, in parte, ciò che li rende così importanti è che questi problemi sono spesso legati al tempo.

In altre parole, è necessario affrontare questi problemi il prima possibile.

In ClickUp, il flusso di lavoro di un processo di assistenza potrebbe essere simile a questo:

Un cliente compila un modulo di problema con le sue informazioni di base, una descrizione dettagliata del problema e la sua priorità Il modulo diventa un'attività in ClickUp e viene assegnato a un membro del team Customer Success Il team di successo del cliente fornirà una soluzione o inoltrerà il problema alla persona competente

Create visivamente il vostro piano d'attacco per ogni richiesta e problema dei clienti utilizzando le mappe mentali di ClickUp

Bonus:_

**Esempi di grafici RACI_

!

Come creare un flusso di lavoro per la vostra azienda in ClickUp

In poche parole, esiste un esempio di flusso di lavoro per ogni cosa. Ma non volete passare da un software di workflow all'altro per eseguire ogni processo.

La soluzione?

Una piattaforma di produttività all-in-one che centralizzi tutti i flussi di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni del team o del settore. OVVERO, ClickUp . 🤓

Tra le caratteristiche completamente personalizzabili di ClickUp ci sono Mappe mentali e una lavagna digitale per creare flussi di lavoro altamente visivi, coinvolgenti e automatizzati per qualsiasi caso d'uso. Il tutto senza dover mai aprire un'altra scheda. Mappe mentali di ClickUp sono perfette per visualizzare il processo passo dopo passo di qualsiasi progetto o flusso di lavoro.

Con la funzionalità drag-and-drop è possibile tracciare e organizzare le idee. Trascinate poi i rami per mostrare le relazioni tra le attività e le dipendenze, oppure modificate la posizione dei nodi per organizzare e riorganizzare l'area di lavoro.

Disegnare il flusso di lavoro da zero con le mappe mentali di ClickUp in modalità vuota e convertire i nodi in attività realizzabili Software per lavagne digitali ma sapevate che ClickUp è una delle poche piattaforme che costruisce internamente la propria funzione di lavagna? 🏡 Lavagne ClickUp forniscono una tela infinita per disegnare flussi di lavoro di qualsiasi tipo, persino mappe mentali! Per non parlare del fatto che ClickUp offre tonnellate di modelli di flusso di lavoro specificamente per le lavagne collaborative, per aiutarvi a risparmiare tempo più rapidamente.

Aggiungete forme che si convertono direttamente in attività ClickUp e si collegano al vostro flusso di lavoro, quindi disegnate collegamenti tra di esse per mostrare facilmente l'ordine delle attività.

Disegnare connessioni tra qualsiasi forma o supporto sulla Whiteboard per costruire il flusso di lavoro in ClickUp

Indipendentemente dall'attività o dal settore, ClickUp sarà il vostro nuovo punto di riferimento per tutto ciò che riguarda i processi e i flussi di lavoro.

e abbiamo già detto che queste funzioni sono completamente gratuite iniziate a risparmiare tempo automatizzando e snellendo i vostri processi con ClickUp. ♻️