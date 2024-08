Quando si gestisce un progetto o si fa semplicemente brainstorming, i pensieri e le nuove idee possono aggrovigliarsi come il filo dopo che il gatto ha finito di giocarci. A mappa mentale è come un ago da calza: aiuta a tessere le idee in un bellissimo maglione! 🧶

I modelli di mappe mentali consentono di visualizzare e organizzare concetti e informazioni fornendo una struttura già pronta da utilizzare subito. Chiunque, dagli studenti ai project manager, può beneficiare di questo strumento per la pianificazione, il processo decisionale e la risoluzione dei problemi.

In questo articolo condivideremo 10 dei nostri modelli di mappe mentali preferiti. Approfittate dei loro numerosi vantaggi e vedrete il vostro processo di apprendimento, di insegnamento o di pianificazione di un progetto svelarsi!

Che cos'è un modello di mappa mentale?

Un modello di mappa mentale è una mappa mentale digitale precostituita che vi offre un modello di mappa mentale per iniziare le sessioni di brainstorming . Queste mappe digitali presentano molti vantaggi rispetto a quelle su carta e penna.

Permettono di avere più spazio e libertà di fare errori e modifiche. Inoltre, offrono funzionalità aggiuntive, come l'aggiunta di media, link e altri elementi.

Le mappe mentali sono simili a mappe concettuali che sono ottime per delineare relazioni complesse tra diversi concetti principali. Un altro strumento correlato è il diagramma di flusso che è un diagramma che rappresenta una fase di un processo o di un sistema.

Disegnate connessioni e collegate gli oggetti per creare roadmap o flussi di lavoro dalle vostre idee insieme al vostro team in ClickUp Whiteboards

10 Modelli gratuiti di mappe mentali

Sia che si tratti di uso personale, di insegnamento a scuola o di pianificazione del progetto , un modello di mappa mentale aiuta a dare vita ai concetti!

Abbiamo selezionato 10 dei nostri preferiti per iniziare. Funzionano in ClickUp word e Google Docs, e la cosa migliore è che la maggior parte di essi sono gratuiti. Date un'occhiata al nostro elenco e scegliete il modello più adatto al vostro stile di pensiero.

1. ClickUp Modello di mappa mentale semplice

Modello di mappa mentale semplice ClickUp

Il Modello di mappa mentale semplice di ClickUp è fedele al suo nome: è il nostro strumento di mappatura del pensiero più semplice per visualizzare idee e compiti.

In questo modello di mappa mentale, il concetto principale è chiamato radice, mentre i sottoargomenti sono nodi. Le loro relazioni sono rappresentate dai connettori, che possono essere colorati per introdurre un ulteriore livello di informazioni.

Il modello è disponibile in due modalità:

Modalità task: I nodi sono interattivi e rappresentano le attività. Facendo clic su di essi si apre la finestra dell'attività e si possono rivelare o aggiungere ulteriori dettagli, come assegnatari, liste di controllo e allegati. È anche possibile aggiungere commenti e tenere traccia del tempo Modalità vuota: I nodi sono statici e non includono alcuna informazione aggiuntiva. Questa modalità è destinata alla visualizzazione piuttosto che alla pianificazione del progetto

Questo modello di mappatura mentale è il più intuitivo possibile: tutte le opzioni sono a portata di clic. Trascinate i nodi per spostarli e fate doppio clic su di essi per modificare il testo. Zoomate e navigate nel modello espandendo e chiudendo i livelli per prendere appunti, generare idee e collaborare in tempo reale con il vostro team. Scarica questo modello

2. Mappa mentale vuota ClickUp Modello di lavagna bianca

Mappa mentale vuota ClickUp Modello di lavagna bianca

Se preferite qualcosa di più colorato e interattivo, date un'occhiata a questo modello Modello vuoto di mappa mentale per lavagna ClickUp e partire da una tela bianca. Si tratta di una mappa mentale in Lavagna di ClickUp che consente una maggiore flessibilità e libertà di esprimere la propria creatività. 🌈

Con il design di una mappa mentale in Whiteboards, è possibile non solo creare più mappe mentali, ma anche decorarle con altri elementi, ad esempio:

Testo

Immagini

Video

Note adesive

Documenti

Schede di siti web

Gli elementi visivi del modello forniscono ulteriori approfondimenti senza sovraccaricare la mappa. Sentitevi liberi di scarabocchiare, aggiungere altre forme e modificare la combinazione di colori: tutto ciò che serve per far capire il vostro punto di vista!

Come nel modello precedente, è possibile spostare i nodi dove si desidera. Selezionate il segno più accanto al nodo per aggiungere un sotto-nodo. È possibile aggiungere connettori (frecce) per indicare una relazione tra i nodi, indipendentemente dal loro livello o posizione.

Per impostazione predefinita, la creazione di una mappa mentale online avviene in modalità vuota, quindi i nodi non sono legati alle attività. È possibile creare attività separatamente e posizionarle nella mappa, se necessario. Scaricate questo modello

3. Modello di mappatura mentale del progetto ClickUp

Modello di mappatura mentale del progetto ClickUp

Quando si ha a che fare con progetti complessi, è utile suddividerli in componenti per ottenere un quadro più chiaro dei compiti da svolgere e comprenderne le dipendenze. Il Modello di mappatura del progetto ClickUp è lo strumento perfetto per questo scopo.

Questa mappa mentale gratuita viene fornita con diverse visualizzazioni. La prima è la Guida introduttiva, un documento che spiega i diversi elementi e come utilizzarli.

La successiva è la vista Elenco delle idee. È la sede di tutti i vostri dati. Nei campi è possibile riassumere le informazioni chiave di ogni attività, come lo stato, l'assegnatario, il team e il commento. È quindi possibile raggruppare, filtrare e ordinare le attività per assegnare loro una priorità.

Infine, il modello contiene una vista Mind Map in modalità attività. I nodi e i connettori appaiono in colori diversi, a indicare il loro stato. È possibile modificare le categorie e i colori per adattarli meglio alle proprie esigenze flusso di lavoro del progetto . Fare clic sulle due frecce accanto al testo del nodo per gestire tutti i dettagli dell'attività.

Si noti che è possibile creare senza problemi una mappa mentale anche per qualsiasi altro progetto. Create una gerarchia di attività nella vista Elenco, poi aggiungete una nuova vista Mappe mentali e voilà: la mappa apparirà magicamente in pochi secondi. ✨ Scaricate questo modello

4. Modello di mappa mentale per la gestione di un'agenzia ClickUp

Modello di mappa mentale per la gestione di un'agenzia ClickUp

Gestire un'agenzia è come dirigere un'orchestra. Richiede abilità, precisione, creatività e senso del ritmo per rendere l'esecuzione armoniosa e dinamica.

Questo Modello di mappa mentale per la gestione dell'agenzia di ClickUp vi aiuta a raggiungere tutte le idee, i compiti e le strategie per creare una sinfonia di produttività. 🎶

Mentre i modelli di mappatura mentale precedenti sono facili da usare anche per gli utenti meno esperti, questo è più avanzato e richiede un po' di tempo per abituarsi. Fortunatamente, il modello è corredato da una guida completa che vi aiuterà a padroneggiare tutte le sue funzioni.

Occupa un intero spazio ed è composto da numerose cartelle, ognuna delle quali contiene diversi elenchi e viste. Le cartelle coprono gli aspetti più importanti della gestione dell'agenzia:

CRM : Elenchi di lead, accordi, account e contatti

: Elenchi di lead, accordi, account e contatti Scope of Work : Documenti che delineano il lavoro che svolgerete per ogni cliente

: Documenti che delineano il lavoro che svolgerete per ogni cliente Fatturazione : Fatture e elenco di monitoraggio delle fatture

: Fatture e elenco di monitoraggio delle fatture Impegni post-vendita : Contratti chiusi, progetti e gestione delle risorse in entrata

: Contratti chiusi, progetti e gestione delle risorse in entrata Progetti per piccoli e grandi clienti : Gestione dei progetti e documenti per le riunioni online

: Gestione dei progetti e documenti per le riunioni online Feedback del cliente: Modulo di feedback e risultati

Il modello viene fornito con otto moduli precostituiti per semplificare il flusso di lavoro . È possibile modificarle e creare azioni automatiche personalizzate. Scarica questo modello

5. Modello di mappa mentale del flusso utente di ClickUp

Questo modello di mappatura utente consente di creare rappresentazioni visive di idee complesse come flussi utente, wireframe e diagrammi di progettazione

Per creare la migliore esperienza utente possibile, è necessario progettarla con attenzione. Con questo Modello di flusso utente di ClickUp è possibile mappare il processo per capire come appare all'utente. In questo modo, i professionisti della creatività possono individuare le incongruenze e le lacune logiche e risolverle prima che l'applicazione o il sito web vengano pubblicati.

Questo compito può sembrare noioso, ma questo modello di mappatura mentale non lo è affatto. Utilizza forme, colori e grafici divertenti per trasmettere i diversi passaggi ed elementi, rendendo il processo molto più dinamico per mostrare la vostra idea principale.

In questo modello, le diverse forme rappresentano terminali, attività e punti di decisione. È possibile aggiungere connettori per indicare la direzione del flusso e allegare schermate per mostrare come appare ogni fase dal punto di vista dell'utente. Come per altri modelli di lavagna, è possibile inserire elementi aggiuntivi, lavorare con stili e visualizzazioni diverse per fornire maggiore valore. Scarica questo modello

6. Modello di mappa mentale per il tracciamento di bug e problemi di ClickUp

Modello di mappa mentale per il monitoraggio di bug e problemi

Per garantire che il loro prodotto funzioni e sia venduto bene, gli sviluppatori devono lavorare costantemente per perfezionarlo. Poiché ciò comporta una grande quantità di informazioni, hanno bisogno di un modo per organizzarle e visualizzarle. Questo è ciò che fa il Modello di tracciamento dei bug e dei problemi di ClickUp è tutto ciò che riguarda!

È un potente strumento di comunicazione che collega i team di progettazione, assistenza e prodotto, nonché i clienti e le altre parti interessate. Aiuta a ridurre le riunioni banali e inutili, assicurando che tutti seguano le fasi corrette per tracciare problemi e bug.

Questo modello a livello di cartella contiene diversi elenchi e viste:

Guida al modello

Elenco principale dei difetti

Bug segnalati

Limitazioni e soluzioni

Documenti del team (processi e domande frequenti)

Nella cartella principale si trova anche il Modulo di segnalazione dei bug. Distribuirlo tra gli utenti per raccogliere feedback. Dopo il completamento, ClickUp lo trasformerà automaticamente in un'attività per farvi risparmiare tempo. È inoltre possibile aggiungere automazioni e integrarsi con gli strumenti di sviluppo preferiti, come GitHub, GitLab e BitBucket.

Create una mappa mentale a partire da uno qualsiasi degli elenchi per visualizzare il lavoro che vi aspetta oppure schematizzare la segnalazione dei bug e i processi di risoluzione. Per farlo, andate all'elenco delle scelte e aggiungete una nuova vista Mappa mentale. Selezionate la struttura dei compiti per utilizzare la gerarchia esistente e mantenere la mappa interattiva. Scaricate questo modello

7. Modello di mappatura mentale della qualità del progetto in Word by Template.net

Utilizzate il modello di mappa mentale per la qualità del progetto Microsoft Word di Template.net per elaborare un solido piano di garanzia della qualità e garantire la soddisfazione dei clienti

In qualità di fornitore di prodotti o servizi, è vostro dovere assicurarvi che i vostri clienti ricevano i loro soldi. Questo li fa tornare, favorisce la fedeltà a lungo termine e rafforza il vostro marchio. 💪

Il modo più efficace per raggiungere questo obiettivo è un solido piano di garanzia della qualità del progetto. Utilizzate il modello Project Quality Mind-Mapping Session in Word di Template.net per elaborare il piano e visualizzarne la struttura.

Il modello ha tre rami principali:

Gestione della qualità: Approccio proattivo, include istruzioni per prevenire i problemi e promuovere la qualità fin dall'inizio Piano di gestione della qualità: Delinea le strategie e le risorse da impiegare per garantire la qualità Controllo della qualità: Approccio reattivo, si riferisce al monitoraggio e all'ispezione di prodotti, servizi e processi, nonché all'individuazione e alla risoluzione dei problemi

Per scaricare questo modello o altri esempi di mappe mentali, è necessario abbonarsi a uno dei piani a pagamento di Template.net. Scarica questo modello

8. Mappe mentali per storie brevi in Word by Template.net

Il modello di mappa mentale per storie brevi di Microsoft Word di Template.net è un assistente fidato per ogni narratore

Anche se di dimensioni meno grandiose rispetto ai romanzi, i racconti brevi richiedono comunque un'enorme quantità di lavoro. Dopo tutto, bisogna racchiudere un intero universo di creatività in una piccola costellazione. 🌌

Per fortuna, esistono molti strumenti utili per organizzare le informazioni e creare una storia coinvolgente. Uno di questi è questo modello di mappe mentali per storie brevi in Word di Template.net.

Il diagramma si divide in cinque parti, ognuna delle quali rappresenta un aspetto essenziale della narrazione:

Ambientazione

Trama

Conflitto

Personaggi

Tema

È possibile aggiungere altri rami per delineare idee specifiche. Questo intuitivo Mappa mentale di parole consente di collegare visivamente ed espandere gli elementi della storia, assicurando una narrazione coesa e convincente per il marketing o per qualsiasi altro scopo. Scarica questo modello

9. Vuoto Modello di mappa mentale in Google Docs da GDoc

Guida il tuo processo di pensiero con il modello di mappa mentale vuota di Google Docs di GDoc

Se la pianificazione è un punto dolente per voi, provate questo Modello di mappa mentale vuota in Google Docs di GDoc . Fornisce una struttura solida e multiuso per strutturare e organizzare le idee e i piani. 🛠️

Tra gli esempi di mappe mentali di questo elenco, questo non potrebbe essere più semplice. Seguite le istruzioni per il download e lanciate il modello in Google Docs. Compilatelo casella per casella, spuntate le caselle di controllo accanto ai compiti man mano che li completate e vedete che tutto si concretizza man mano che aggiungete altre idee al documento.

Con oltre 12 nodi di sotto-argomento, il modello offre molto spazio per l'ideazione, ma è sempre possibile espanderlo. Il suo design minimalista è pulito e non distrae dalle questioni importanti. Scarica questo modello

10. Modello di mappa mentale per la gestione dei progetti in Google Docs di GDoc

Utilizzate questo modello di mappa mentale per la gestione dei progetti di Google Docs di GDoc per gestire qualsiasi progetto con facilità

Gli inizi sono spesso la parte più difficile della gestione di un progetto. Anche se avete un'idea eccezionale, tradurla in parole e definire obiettivi perseguibili può sembrare a volte una maratona senza fine. 😮‍💨

È qui che entra in gioco il modello di mappa mentale per la gestione dei progetti GDoc in Google Docs. È il vostro strumento di riferimento per strategizzare le fasi successive di qualsiasi progetto e tenere traccia di tutti i suoi aspetti cruciali.

Questo modello viene fornito precompilato, dandovi una solida base su cui lavorare quando iniziate a pianificare e vi permette di inserire il logo del vostro marchio per renderlo personale. Il modello comprende le seguenti fasi del progetto:

Integrazione del progetto Gestione del calendario Gestione dei costi Gestione del rischio Gestione degli appalti

È sempre possibile modificare il modello per adattarlo meglio al progetto in corso o al flusso di lavoro preferito. Scarica questo modello

Cosa rende un buon modello di mappa mentale?

Una mappa mentale efficace deve seguire e permettere di visualizzare il processo di pensiero. Per servire a questo scopo, una buon modello di mappa mentale deve:

avere un layout pulito : Una gerarchia logica che fornisca maggiore chiarezza e definisca gli argomenti principali, i sottoargomenti e le loro relazioni

: Una gerarchia logica che fornisca maggiore chiarezza e definisca gli argomenti principali, i sottoargomenti e le loro relazioni essere ben progettato : Forme, colori e altri elementi visivi rendono il documento più accattivante ed esteticamente gradevole

: Forme, colori e altri elementi visivi rendono il documento più accattivante ed esteticamente gradevole Permettere la personalizzazione : Il modello deve essere adattabile a vari usi e scopi

: Il modello deve essere adattabile a vari usi e scopi Facilitare la comunicazione: Collaborazione in tempo reale e processi più chiari e gestibili. Iniziate a usare questi modelli oggi stesso e mappate la vostra strada verso la genialità! 🦸

