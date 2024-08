10 strumenti di intelligenza artificiale per il Mind Mapping e il Brainstorming nel 2024

L'intelligenza artificiale (IA) non si limita a creare copie intelligenti o generare arte emozionante . Oggi l'intelligenza artificiale sta diventando un vero e proprio partner creativo, che aiuta i team a collaborare, ideare e risolvere i problemi.

Uno dei modi migliori per utilizzare le funzionalità dell'IA nel processo creativo è il mind-mapping e il brainstorming. L'intelligenza artificiale può aiutare a trasformare i pensieri in mappa mentale o di idee innovative durante le sessioni di brainstorming, trovando connessioni e intuizioni uniche che l'occhio umano potrebbe trascurare.

Volete vedere cosa può fare l'IA per trasformare la vostra azienda? mappatura della mente e sessioni di brainstorming? Ecco 10 straordinari strumenti di mappe mentali alimentati dall'intelligenza artificiale che possono aiutare a rimodellare il vostro processo creativo e a colmare il divario tra l'immaginazione umana e la prossima grande idea.

Cosa cercare negli strumenti di intelligenza artificiale per le mappe mentali?

Quando si sceglie uno strumento Strumento di IA per la creazione di mappe mentali, è necessario valutare attentamente le caratteristiche offerte. Sono cinque le caratteristiche essenziali da ricercare quando si cerca il migliore software per mappe mentali :

Interfaccia utente intuitiva: Non si dovrebbero spendere ore per imparare a usare un software di mappatura mentale prima di poterlo utilizzare in modo efficace. Un buon software di mappatura mentale dovrebbe essere abbastanza intuitivo da poter essere utilizzato in pochi minuti

Non si dovrebbero spendere ore per imparare a usare un software di mappatura mentale prima di poterlo utilizzare in modo efficace. Un buon software di mappatura mentale dovrebbe essere abbastanza intuitivo da poter essere utilizzato in pochi minuti Suggerimenti intelligenti dell'IA: Gli strumenti di IA per la mappatura mentale dovrebbero fornire suggerimenti e raccomandazioni intelligenti mentre si costruisce la mappa mentale. L'intelligenza artificiale potrebbe suggerire parole chiave, aiutare a collegare le idee o identificare le lacune nella mappa mentale per rendere la mappa più semplicebrainstorming più efficace

Gli strumenti di IA per la mappatura mentale dovrebbero fornire suggerimenti e raccomandazioni intelligenti mentre si costruisce la mappa mentale. L'intelligenza artificiale potrebbe suggerire parole chiave, aiutare a collegare le idee o identificare le lacune nella mappa mentale per rendere la mappa più semplicebrainstorming più efficace Buone opzioni di integrazione: Software di mappatura mentale diventa ancora più utile quando lo si collega ad altre applicazioni e piattaforme del proprio stack tecnologico. Cercate un software per le mappe mentali AI compatibile con i vostri strumenti di produttività preferiti, come Google Workspace, Slack osoftware di gestione dei progetti. Controllate anche le opzioni di esportazione della piattaforma

Software di mappatura mentale diventa ancora più utile quando lo si collega ad altre applicazioni e piattaforme del proprio stack tecnologico. Cercate un software per le mappe mentali AI compatibile con i vostri strumenti di produttività preferiti, come Google Workspace, Slack osoftware di gestione dei progetti. Controllate anche le opzioni di esportazione della piattaforma **Il brainstorming è spesso uno sforzo collaborativo. Se avete intenzione di fare mind mapping con un team, assicuratevi che la piattaforma di IA scelta vi permetta di farlo facilmente. Cercarecollaborazione in tempo reale in modo che più membri del team possano lavorare contemporaneamente sulla stessa mappa mentale

**Molte delle app di mappatura mentale presenti in questo elenco offrono opzioni gratuite, che possono essere un ottimo modo per testare la piattaforma e verificare che sia adatta alle vostre esigenze. Assicuratevi che il piano gratuito vi offra le funzioni che desiderate e, se dovete fare un upgrade, assicuratevi che il piano a pagamento sia adatto al vostro budget

Utilizzate i periodi di prova e i piani gratuiti per testare alcune funzionalità dell'AI. Questo vi aiuterà a determinare quali sono le opzioni che meglio si adattano alle vostre esigenze e a quelle della vostra azienda flusso di lavoro .

I 10 migliori strumenti di AI Mind Mapping da usare nel 2024

Disegnate connessioni e collegate gli oggetti per creare roadmap o flussi di lavoro dalle vostre idee insieme al vostro team in ClickUp Whiteboards

Probabilmente conoscete e amate già ClickUp per le sue versatili funzionalità di gestione dei progetti, ma la piattaforma offre una miscela unica di funzioni che potete sfruttare per sessioni di brainstorming e mind-mapping di qualità superiore.

Con l'aggiunta di Cervello ClickUp gli utenti possono ora utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale di ClickUp per generare contenuti scritti o idee. In questo modo i documenti di brainstorming rimangono chiari e professionali. In base alla sessione di brainstorming, il sistema è in grado di prevedere quali attività si desidera creare. Ciò consente di risparmiare tempo e di non dimenticare nessuna idea.

La funzione Whiteboard della piattaforma è la tela perfetta per i pensatori visivi, che possono abbozzare idee, tracciare collegamenti e fare brainstorming collaborativo con i membri del team.

ClickUp offre anche un'area dedicata modello di mappa mentale che offre agli utenti un modo strutturato per organizzare le loro idee. La combinazione di questi strumenti e funzioni consente a ClickUp di diventare una piattaforma versatile per i pensatori lineari e non lineari. Questa piattaforma può essere integrata senza problemi nel vostro flusso di lavoro.

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Strumenti basati sull'intelligenza artificiale con suggerimenti precostituiti per ogni reparto dell'organizzazione

Personalizzabilemodelli di mappatura mentale rendono facile il lancio di unsessione di brainstorming e allegare rapidamente i file

La collaborazione in tempo reale rende tutti partecipi dell'azione per una più rapida generazione di idee

Limitazioni di ClickUp

ClickUp non crea mappe mentali con l'intelligenza artificiale (ancora!), ma introduce costantemente suggerimenti basati sull'intelligenza artificiale

Prezzi di ClickUp

Gratuito Per sempre

Illimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Impresa : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/mese per membro dello spazio di lavoro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 8.700 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (oltre 3.700 recensioni)

2. Ayoa

Via Ayoa Ayoa è uno spazio di lavoro digitale per la mappatura mentale collaborativa. Si distingue per la sua neuro-inclusività e l'interfaccia facile da usare. Il software di mappatura mentale offre un ambiente visivamente coinvolgente in cui individui e team fanno brainstorming di idee, organizzano i pensieri e creano piani attuabili a partire dai concetti iniziali.

Le migliori caratteristiche di Ayoa

I generatori di mappe mentali AI possono aiutare a sviluppare un'idea centrale e a porre le domande giuste

I rami a mano libera creano una mappa mentale visivamente emozionante e simulano la sensazione di disegnare a mano le mappe mentali

Molte opzioni di mappatura flessibili, tra cui whiteboard, workflow, canvas eGrafici di Ganttper visualizzare le informazioni nel modo migliore

Limitazioni di Ayoa

Gli strumenti del generatore di mappe mentali AI sono a pagamento e per usufruirne è necessario pagare il piano Ultimate.

Prezzi di Ayoa

Ayoa gratuito

Ayoa Mind Map: $10/mese per utente, addebitato annualmente

Ayoa Ultimate: $13/mese per utente, addebitato annualmente

Valutazioni e recensioni di Ayoa

G2: 4.3/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (oltre 200 recensioni)

3. Boardmix

Via Boardmix Boardmix è una piattaforma collaborativa online software per lavagne bianche con una miscela di strumenti di generazione di mappe mentali AI e un'interfaccia facile da usare. Gli utenti possono creare mappe mentali visivamente interessanti mentre collaborano al brainstorming e utilizzano l'intelligenza artificiale per sbloccare nuove intuizioni. È possibile annotare le idee in qualsiasi formato, compresi documenti, PDF, immagini, testo o disegni.

Le migliori caratteristiche di Boardmix

I modelli gratuiti aiutano a iniziare il processo di creazione di mappe mentali e a organizzare le informazioni

L'interfaccia "clicca e trascina" rende semplicissimo spostare, aggiungere e organizzare le informazioni

Gli strumenti interattivi, come i commenti, le chat e le videoconferenze, migliorano la collaborazione

Limitazioni di Boardmix

Poiché sono disponibili molti strumenti, la curva di apprendimento per la creazione di mappe mentali complete può essere piuttosto ripida

Prezzi di Boardmix

Gratuito per sempre

5,90 dollari/mese

58,80 dollari/anno

104,40 dollari/tre anni

Boardmix valutazioni e recensioni

Capterra: 4.7/5 (3+ recensioni)

4. Coggle

Via Coggle Coggle è un'opzione eccellente per chi cerca un'applicazione di mappatura mentale semplice. L'interfaccia utente utilizza principalmente la funzionalità di clic e trascinamento, con opzioni semplici per la codifica dei colori e la categorizzazione dei rami. È possibile condividere facilmente uno spazio di lavoro con collaboratori online inviando loro un link privato e vedendo i loro aggiornamenti in tempo reale.

Le migliori caratteristiche di Coggle

L'interfaccia utente si concentra sulla semplicità e sull'accessibilità per facilitare la creazione di mappe mentali ai principianti

La finestra di chat e la condivisione sicura dei link permettono di collaborare con gli altri in tempo reale

Possibilità di aggiungere, modificare o eliminare facilmente i rami della mappa mentale man mano che si sviluppano le idee

Limitazioni di Coggle

Nessuna capacità di intelligenza artificiale che aiuti ad alimentare il processo di pensiero creativo

Prezzi di Coggle

Gratuito

Fantastico: $5/mese

Organizzazione: $8/mese per membro

Impresa: Contattare per un preventivo

Coggle valutazioni e recensioni:

G2: 4.8/5 (5+ recensioni)

Capterra: 4.5/5 (40+ recensioni)

5. IA stravagante

Via Capriccioso Whimsical AI è una piattaforma online creata per il pensiero creativo e la collaborazione. Più che un semplice strumento di mappatura mentale dell'intelligenza artificiale, gli utenti possono utilizzare i diagrammi di flusso, i wireframe e altri flussi di lavoro della piattaforma in un unico spazio di lavoro.

Date alla piattaforma un punto di partenza, quindi utilizzate la funzione "one-click" Strumenti di intelligenza artificiale per generare nuovi rami da un'idea centrale e fare brainstorming di soluzioni. Create organigrammi, liste di controllo per il lancio di un prodotto, modelli di pagine di destinazione e molto altro nell'ambiente collaborativo visivamente coinvolgente di Whimsical AI.

Le migliori caratteristiche di Whimsical AI

I suggerimenti dell'intelligenza artificiale facilitano la generazione di nuove idee e la creazione di nuove connessioni

Buona selezione di modelli, comemappe concettualiche aiutano ad avviare il processo di ideazione

Robusta integrazione con i più diffusiapplicazioni di produttivitàtra cui Jira, GitHub, Slack e Notion

Limiti dell'IA capricciosa

Alcuni utenti ritengono che l'interfaccia utente sia poco intuitiva

Offre opzioni limitate di modelli per le idee più complesse

Prezzi di Whimsical AI

Gratuito

Pro: $10/mese per editore, con fatturazione annuale

Organizzazione: $20/mese per editore, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni di Whimsical.AI

G2: 4.6/5 (170+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (oltre 50 recensioni)

6. Wondershare EdrawMind

Via Wondershare EdrawMind Wondershare EdrawMind è uno spazio collaborativo per la mappatura mentale, il brainstorming e la delineazione. Dispone di un'eccellente gamma di funzioni che interessano sia gli studenti che i professionisti e di un'interfaccia intuitiva che rende facile la creazione di una rappresentazione visiva per la pianificazione di progetti e altre idee complesse.

La piattaforma offre anche una mappatura mentale potenziata dall'intelligenza artificiale, in modo che gli utenti possano creare intere mappe mentali con un solo clic o utilizzare l'interfaccia dell'intelligenza artificiale per espandere le loro idee attuali. Include anche modelli che aiutano a dare il via al processo.

Le migliori caratteristiche di Wondershare EdrawMind

Robusti strumenti di intelligenza artificiale, tra cui generazione di copie, analisi SWOT, annotazione intelligente, rapporti settimanali e traduzione linguistica

Permette di trasformare gli schemi in mappe mentali e viceversa, in modo da organizzare meglio le idee

Modelli per il brainstorming e la pianificazione strategica,note di riunionee molto altro ancora

Limitazione di Wondershare EdrawMind

Opzioni di esportazione limitate, in particolare nella versione gratuita della piattaforma

Prezzi di Wondershare EdrawMind

Piano di abbonamento: 59 dollari/anno

Piano a vita: 118 dollari

Piano bundle a vita: 245 dollari

Wondershare EdrawMind valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (10+ recensioni)

Capterra: 4.5/5 (50+ recensioni)

7. GitMind

Via GitMind GitMind è uno strumento online per la creazione di mappe mentali e il brainstorming che consente agli utenti di creare, condividere e collaborare su mappe mentali altamente estetiche. È possibile creare mappe mentali con un numero illimitato di nodi e diramazioni, quindi condividerle in formato PDF, immagine o persino pagina web.

GitMind offre alcuni modelli per iniziare, ed è possibile personalizzare l'aspetto della mappa mentale con diversi temi e schemi di colori.

Le migliori caratteristiche di GitMind

Le eccellenti funzioni di esportazione consentono di condividere la mappa mentale in vari modi con il pubblico

Il chatbot AI integrato risponde alle domande, fornendo riassunti e generando idee centrali

Aggiunta di note alla mappa mentale per ricordare dove si è lasciato o cosa si vuole esplorare successivamente

Limitazioni di GitMind

Opzioni di template limitate e gli utenti potrebbero trovare la personalizzazione un po' complicata

Prezzi di GitMind

Base: fino a 10 mappe mentali gratuite

Tre anni: 2,19 dollari/mese (con tre anni gratuiti)

Annuale: 4,08 dollari/mese

Mensile: $9/mese

Valutazioni e recensioni di GitMind

G2: 4.8/5 (3+ recensioni)

Capterra: 4.6/5 (9+ recensioni)

8. Lucidchart

Via Lucidchart Lucidchart è uno strumento di diagramma basato sul web che consente di creare facilmente diagrammi di flusso, wireframe, mappe mentali e altro ancora.

La piattaforma offre funzioni di collaborazione per visualizzare le idee con l'intero team. Le intuitive funzioni di trascinamento consentono di creare rapidamente l'area di lavoro, aggiungendo forme, cambiando i colori e prendendo appunti dove necessario. Grazie alle sue ampie capacità di integrazione, è possibile collegarla a molte delle app presenti nel vostro sistema stack tecnologico per ulteriori funzionalità.

Le migliori caratteristiche di Lucidchart

La collaborazione in tempo reale consente di collaborare con l'intero team, indipendentemente dalla sua ubicazione

La cronologia delle versioni aiuta a tenere traccia delle modifiche e a tornare facilmente alle versioni precedenti

Ottime opzioni di esportazione che consentono di condividere le mappe mentali nel formato preferito

Limitazioni di Lucidchart

L'esperienza su dispositivi mobili è un po' complicata e molti utenti trovano complicato il ridimensionamento degli oggetti

Prezzi di Lucidchart

Gratuito

Individuale: $7,95/mese

Team: $6,67/mese

Impresa: Contattare per prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Lucidchart

G2: 4,5/5 (oltre 4.700 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (1.900+ recensioni)

9. Jeda.ai

Via Jeda.ai Jeda.ai è uno strumento di whiteboarding basato sul web che consente di collaborare con i team in tempo reale, indipendentemente dalla posizione. Lo strumento di mappatura mentale offre una serie di funzioni per aiutare il brainstorming, l'ideazione e la gestione dei progetti. Gli strumenti di intelligenza artificiale consentono di creare diagrammi da una semplice richiesta, creando istantaneamente casi d'uso, ricette, mappe mentali e altro ancora. Può anche generare arte o aiutare ad analizzare i dati .

Le migliori caratteristiche di Jeda.ai

La tela infinita consente di disegnare o scrivere ovunque, aggiungendo immagini, note e forme intelligenti per creare le mappe mentali

L'intelligenza artificiale generativa crea diagrammi all'istante a partire da un'indicazione data

La modalità di presentazione semplifica il lavoro di tutti e la condivisione con i principali stakeholder

Limitazioni di Jeda.ai

Alcune funzioni sono a pagamento, quindi è possibile che la versione gratuita non disponga degli strumenti necessari

Prezzi di Jeda.ai

Cintura bianca: Gratuito

Cintura nera: $10/mese

Impresa: Contattare per prezzi personalizzati

Jeda.ai valutazioni e recensioni

Non disponibile

10. Taskade

Via Taskade Taskade è uno spazio di lavoro collaborativo che combina la gestione delle attività, la presa di appunti e la gestione dei progetti in un unico strumento.

È anche un ottimo strumento basato sul web per la creazione di mappe mentali. Utilizzate la piattaforma per creare mappe mentali con il vostro team in modo collaborativo, quindi mettete l'intelligenza artificiale integrata al lavoro per generare elenchi di attività, piani di lancio e altro ancora. Può anche aiutarvi a espandere le vostre idee o a fare un brainstorming di soluzioni.

Le migliori caratteristiche di Taskade

Strumenti basati sull'intelligenza artificiale per aiutarvi a espandere la vostra mappa mentale o a generare elenchi di attività da sessioni di brainstorming

Crea facilmente schede Kanban per visualizzare il flusso di lavoro e l'avanzamento del progetto

Si integra con altri strumenti, come Slack, Google Drive e GitHub

Limitazioni di Taskade

Alcuni utenti riscontrano ritardi quando caricano più contenuti o creano più progetti.

Prezzi di Taskade

Gratuito

Starter: $4/mese per un massimo di tre utenti

Plus: $8/mese per un massimo di cinque utenti

Pro: $19/mese per un massimo di 10 utenti

Business: $49/mese per un massimo di 25 utenti

Ultimate: $99/mese per un massimo di 50 utenti

Taskade valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (30+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (40+ recensioni)

Creare e collaborare a mappe mentali dinamiche con ClickUp

L'intelligenza artificiale aiuta i creativi a lavorare in modo più efficiente che mai. Potete organizzare rapidamente i vostri pensieri e creare bellissime mappe mentali per guidare il vostro prossimo progetto sfruttando soluzioni innovative come gli strumenti di mappatura mentale AI.

Sia che dobbiate organizzare gli appunti delle lezioni, pianificare il lancio del prossimo progetto o ideare la prossima grande innovazione, questi strumenti di intelligenza artificiale possono potenziare il vostro processo di brainstorming e aiutarvi a scoprire nuove idee e connessioni.

Siete pronti a portare la vostra produttività e creatività a un livello superiore? È il momento di mettere ClickUp al lavoro come generatore di mappe mentali AI. La piattaforma completa integra perfettamente l'assistenza alla scrittura con l'AI modelli di mappe mentali per creare uno spazio di lavoro in cui immaginare, creare e pianificare. Iniziate oggi stesso a utilizzare gratuitamente la piattaforma ClickUp per creare un numero illimitato di mappe mentali e scoprire la vostra prossima grande idea.