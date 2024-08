i 10 migliori strumenti di intelligenza artificiale per i designer 2024

Ammettiamolo: come graphic designer, quando qualcuno vi chiede quale sia la parte del lavoro che preferite, è improbabile che diciate rimozione dello sfondo o formattazione del testo. 😅

Per fortuna, non dovrete più limitarvi a queste attività banali. Il mondo odierno, dotato di IA, ha generato molti strumenti di IA per i designer. Oltre a semplificare le attività per progetti creativi o di marketing, questi strumenti possono ispirarvi con suggerimenti impressionanti quando siete bloccati in una situazione di stallo.

Abbiamo selezionato per voi 10 strumenti software di progettazione IA professionali. Ne descriveremo le funzionalità/funzione, i prezzi, i limiti e le recensioni per individuare quello che fa per voi!

Quali sono gli strumenti di IA per i designer?

Gli strumenti di IA per la progettazione sono applicazioni software che sfruttano la potenza dell'intelligenza artificiale per assistere i team di progettazione. 🎨

Questi strumenti automatizzano attività ripetitive o manuali, come la rimozione degli sfondi e il ridimensionamento delle immagini, dando la libertà e il tempo di concentrarsi su lavori più innovativi. Inoltre, generano immagini completamente nuove contenuti basati su prompt utilizzando l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP).

In particolare, Strumenti di IA per i designer imparano dalle interazioni e dai feedback degli utenti. Nel tempo, si adattano per fornire suggerimenti o contenuti sempre più accurati e personalizzati.

Ma soprattutto, questi strumenti aiutano a strutturare il processo di progettazione e a esplorare nuovi approcci per supportare nicchie aziendali come il marketing e lo sviluppo di prodotti.

Come i team di progettazione utilizzano l'IA

Gli strumenti di IA assistono i designer in tutte le fasi di progettazione, dalla concettualizzazione al perfezionamento. Servono anche a diverse specializzazioni, come grafica, prodotto e produttività progettazione web .

Ecco sei esempi che illustrano i casi d'uso più comuni degli strumenti di IA per i designer:

Automazioni: Da fare per voi alcuni dei lavori più impegnativi, come garantire la coerenza dello stile Generazione di contenuti: Ideazione di nuove idee, come ad esempiosocial media e il marketingcontenuti per siti web3. Ricerca di mercato: Raccolta dei dati degli utenti su tutte le piattaforme per capire le loro preferenze estetiche Ottimizzazione: Suggerimento di miglioramenti per elementi come il layout e la tipografia Test A/B: Analisi della risposta dell'utente a diverse variazioni di design Produttività: Razionalizzare ilpiano ed esecuzione del progetto processo

10 strumenti di IA per la progettazione grafica del 2024

Abbiamo setacciato il mercato alla ricerca di soluzioni in grado di migliorare le vostre creazioni, ottimizzare i processi di progettazione e rendere il vostro lavoro più piacevole. 🤗

Indipendentemente dalla vostra specializzazione, i migliori strumenti di IA miglioreranno significativamente la qualità e la quantità del vostro lavoro. Questo elenco non è assolutamente completo, ma copre vari angoli del panorama della progettazione.

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è una soluzione versatile per il project management, con funzionalità/funzione spettacolari per la collaborazione creativa e tecnica tra i membri del team team di progettazione . Il lancio di ClickUp Brain è stato un vero e proprio cambiamento di rotta, in quanto funge da assistente di lavoro affidabile basato sull'IA, indipendentemente dal reparto, dal ruolo o dal livello di competenza.

L'assistente IA è in grado di supportare il vostro processo creativo completo e i flussi di lavoro: concettualizza idee, framework di progettazione, contenuti di marketing e processi in movimento. Genera inoltre brief creativi, personas e percorsi dell'utente, schemi di presentazione, strategie di campagne di marketing e tagline.

ClickUp Brain funziona in tutta l'area di lavoro di ClickUp per migliorare l'efficienza e la collaborazione. Brainstorming di progetti in tempo reale con i vostri compagni di squadra utilizzando Lavagne online di ClickUp e utilizzare l'opzione Commenti assegnati funzionalità/funzione per delegare attività a se stessi o ai propri collaboratori.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/AI-Tools\_PMO-Project-Brief.gif Utilizzo di ClickUp AI per la stesura di un brief di progetto /$$$img/

Utilizzo di ClickUp Brain AI Writer for Work per creare un brief di progetto

Non riuscite a tenere il passo con quei thread di commenti lunghi chilometri? Utilizzate la potenza dell'IA di ClickUp Brain per riassumere i commenti o per individuare direttamente gli elementi d'azione.

Potete anche esplorare il Funzionalità di bozze per dare priorità alle richieste dei client e per fornire un feedback su immagini, video e altri mockup di design.

Con oltre 15 visualizzazioni per monitorare il flusso di lavoro del design, numerosi modelli e l'automazione delle attività, ClickUp è un alleato affidabile per i team creativi di tutti i settori.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Limiti di ClickUp

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili sull'app per dispositivi mobili

Il centro notifiche può risultare sovraccarico se non si personalizzano le preferenze nelle impostazioni

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro/mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.000+ recensioni)

: 4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. DreamStudio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/DreamStudio.png DreamStudio /%img/

Via: DreamStudio Di proprietà del gigante del settore Stability IA, DreamStudio (ex Stable Diffusion) è uno strumento di progettazione IA che aiuta a creare opere d'arte di alta qualità per qualsiasi scopo, dalle illustrazioni alle immagini fotorealistiche. 🖼️

Inserite il vostro prompt o caricate una foto, quindi selezionate lo stile e le dimensioni desiderate. DreamStudio si metterà prontamente al lavoro, generando molteplici varianti della vostra visione. Lo strumento memorizza la cronologia, in modo che possiate tenere traccia di tutte le vostre creazioni e rivederle in seguito.

Se avete bisogno di apportare modifiche a un'immagine, rivolgetevi all'editor. Si tratta di un'area di lavoro infinita con livelli, che consente di aggiungere, rimuovere e modificare singoli elementi del capolavoro. È anche possibile migliorare la risoluzione delle immagini in pochi secondi!

le migliori funzionalità/funzioni di #### DreamStudio

Varie preimpostazioni di stile

Editor con area di lavoro e livelli infiniti

Regolazione della risoluzione dell'immagine

Versione open-source-StableStudio

Integrazione API

Limiti di DreamStudio

Nessuna preimpostazione della tavolozza dei colori

I prompt scritti prima della registrazione vengono persi

Prezzi di DreamStudio

10 dollari per 1.000 crediti (5.000 immagini)

Valutazioni e recensioni di DreamStudio

Caccia al prodotto : 4.7/5 (20+ recensioni)

: 4.7/5 (20+ recensioni) G2: 4.3/5 (2 recensioni)

3. Viaggio intermedio

Via: Viaggio intermedio Se avete familiarità con gli strumenti di intelligenza artificiale, avrete sicuramente sentito parlare di Viaggio intermedio . Grazie alla sua forte estetica predefinita per le creazioni, è uno dei più conosciuti Generatori di immagini IA oggi. È possibile creare opere d'arte raffinate in pochi minuti con un breve comando di testo su Discord.

L'innovativo strumento bot vi presenta quattro varianti di immagini. Utilizzatele per creare nuove varianti o per selezionare un'immagine e modificarla. Al momento, le opzioni dell'immagine includono lo Zoom e il riposizionamento della composizione con le frecce. Tutte le immagini sono generate alla massima dimensione grazie all'ultimo aggiornamento.

Se si è bloccati, è possibile chiedere aiuto al bot Midjourney utilizzando semplici comandi. È possibile richiedere consigli generali o porre domande specifiche. 💬

Le migliori funzionalità/funzione di Midjourney

Quattro varianti di immagine

Genera immagini alla massima dimensione

Strumenti di zoom e riposizionamento

Bot Midjourney per assistenza e suggerimenti

Parametri e comandi spiegati in una guida

Galleria dei preferiti

Limiti di Midjourney

Nessuna versione di prova gratuita

Le capacità di modifica possono migliorare

Disponibile solo tramite Discord

Prezzi di Midjourney

Basic : $8/mese

: $8/mese Standard : $24/mese

: $24/mese Pro : $46/mese

: $46/mese Mega: $96/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Midjourney

G2 : 4.4/5 (70+ recensioni)

: 4.4/5 (70+ recensioni) Caccia al prodotto: 4.5/5 (15+ recensioni)

4. Adobe Sensei

Via: Adobe Sensei Adobe Sensei è una gemma nascosta quando si tratta di tecnologie di apprendimento automatico. Esiste dal 2016 ed è ampiamente utilizzato nell'ecosistema Adobe. È integrato nella Creative Cloud Suite e in molte app e servizi di marketing e analisi di Adobe.

Gli strumenti di IA di Sensei sono stati addestrati su una serie di immagini stock Adobe, prodotti con licenza libera e contenuti di dominio pubblico con licenze scadute. È sufficiente utilizzare il comando Generate per accedere alle immagini adatte al vostro scopo. È in grado di identificare i concetti profondi e persino emotivi di un'immagine attraverso elementi come la tavolozza dei colori e i dettagli dello sfondo.

La piattaforma identifica e tagga automaticamente le immagini, il che è ideale per i marketer e i designer che gestiscono diverse foto ogni giorno.

Le migliori funzionalità/funzioni di Adobe Sensei

Ottimizzazione e personalizzazione delle risorse di marketing

Riempimento consapevole dei contenuti per rimuovere gli oggetti indesiderati da immagini e video

Auto-Reframe per ottimizzare i video per i diversi canali

Animazione automatica con rilevamento di volti e movimenti

Ottimizzazione di video e suoni

Integrazione in tutto l'Adobe Experience Cloud

Limiti di Adobe Sensei

Non è uno strumento autonomo rispetto ad altri software di progettazione grafica completi

È destinato principalmente agli utenti di Adobe

Prezzi di Adobe Sensei

Integrato nel portfolio di prodotti Adobe Experience Cloud

Valutazioni e recensioni di Adobe Sensei

Non sono disponibili valutazioni autonome

5. Canva

Via: Canva Nel mondo del design, pochi nomi risuonano come Canva. Si tratta di una piattaforma di design gratis rinomata per la sua interfaccia user-friendly, che è ancora più vera ora che dispone di un generatore di testo-immagine! 🙌

Per creare splendidi contenuti visivi sulla piattaforma bastano pochi minuti, inserendo semplici prompt di testo e scegliendo uno stile. Con l'Image Enhancer e altri strumenti di IA per la progettazione grafica, è possibile modificare la propria creazione fino a renderla perfetta:

Migliorare la risoluzione

Correggere la messa a fuoco, l'illuminazione e la saturazione

Rimuovere gli sfondi

Rimuovere, aggiungere e modificare gli oggetti (con Magic Edit o Magic Eraser)

Migliorare il coinvolgimento delle immagini con testi e animazioni o aggiungere adesivi, icone e altri elementi grafici dalla collezione disponibile. Affidatevi al generatore di testi e al pianificatore di contenuti di Canva per coordinare e coordinare e programmare i progetti di design e marketing .

Le migliori funzionalità/funzione di Canva

Stili predefiniti

Strumenti di modifica multipli

Scrittura magicageneratore di testo* Interfaccia intuitiva

Kit di marchi per costruire tavolozze di colori personalizzate

In tempo realecollaborazione sui progetti Limiti di Canva

Potrebbe non fornire il livello di personalizzazione che i designer professionisti si aspettano

Il rimuovi sfondo potrebbe essere migliorato

Alcune funzionalità (come la Gomma magica e il Pianificatore di contenuti) non sono disponibili per l'uso gratuito

Prezzi di Canva

Da testo a immagine:

Gratuito : fino a 50 query a vita

: fino a 50 query a vita Pro : fino a 500 query/mese

: fino a 500 query/mese Teams: fino a 500 query/mese

Magic Write:

Gratuito : fino a 25 query

: fino a 25 query Pro : fino a 250 query/mese

: fino a 250 query/mese Teams:fino a 250 query/mese

Valutazioni e recensioni di Canva

G2 : 4.7/5 (4.000+ recensioni)

: 4.7/5 (4.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (11.000+ recensioni)

Impara a conoscere il_ I migliori CRM per i graphic designer !

6. Mokker

Via: Mokker La rimozione dello sfondo è un'attività che molti designer temono, ma è inevitabile se si vuole impostare una pagina di e-commerce dall'aspetto credibile. È qui che entra in gioco Mokker. È uno strumento di IA che sostituisce lo sfondo delle immagini dei prodotti, aiutandovi a creare immagini professionali e commerciabili.

Mokker è uno strumento semplicissimo. È sufficiente caricare un'immagine del prodotto e selezionare uno tra centinaia di modelli di sfondo. Lo strumento produce immediatamente immagini ad alta risoluzione e pronte per la stampa. È possibile aggiungere vari oggetti fotografici per abbellire il risultato finale.

funzionalità/funzione migliori di #### Mokker

Semplice rimozione dello sfondo perproduttività* 100+ modelli di sfondo

Oggetti di scena

Immagini di alta qualità

API per l'integrazione

limiti di #### Mokker

L'esperienza di onboarding potrebbe essere ottimizzata

Può dare risultati imprevedibili quando si tratta di elementi complessi (come i capelli)

Prezzi di Mokker

Gratis : 40 foto + 12 foto/mese

: 40 foto + 12 foto/mese Inizio : $13/mese

: $13/mese Teams : $29/mese

: $29/mese Organizzazione: $83.25/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Mokker

Caccia al prodotto: 4.4/5 (8+ recensioni)

7. Galileo IA

Via: Galileo IA Lanciato nel 2022, Galileo IA ha rivoluzionato il modo in cui vengono creati i design delle interfacce utente. Il suo generatore di design dell'interfaccia utente è addestrato su migliaia di progetti eccezionali per offrire layout e illustrazioni ad alta fedeltà per diverse piattaforme.

L'utilizzo dello strumento è semplice: è sufficiente una descrizione in testo. Galileo IA genererà quindi un progetto di interfaccia end-to-end, comprese icone e copie su misura! Utilizzate piccole modifiche per superare i noiosi modelli di interfaccia utente e far risaltare il vostro design.

Le migliori funzionalità/funzione di Galileo IA

Genera progetti di interfaccia utente ad alta fedeltà

Facile da usare

Include contenuti e illustrazioni e immagini generate dall'IA

Limiti dell'IA di Galileo

Non è ancora stato completamente rilasciato al pubblico (è necessario richiedere l'accesso anticipato)

Prezzi di Galileo IA

Informazioni sui prezzi non disponibili

Galileo IA valutazioni e recensioni

Non ci sono ancora valutazioni determinabili

8. DALL-E 2 di Open IA

Via: DALL-E 2 Quando DALL-E è stato rilasciato nel 2021, ha conquistato il mondo con la sua capacità di generare immagini suggestive dal linguaggio naturale. Circa un anno dopo, OpenAI ci ha regalato la versione aggiornata di questo strumento, DALL-E 2. Rispetto alla prima edizione, produce immagini più accurate e realistiche con una risoluzione 4 volte superiore.

Oltre a combinare stili e concetti per creare immagini generate dall'IA, questo strumento consente di esplorare le varianti. L'editor DALL-E 2 offre Inpainting per aggiungere e rimuovere elementi in base a prompt aggiuntivi, in modo da tenere conto di ombre, texture e riflessi. Lo Zoom consente di ingrandire la composizione dell'immagine.

DALL-E 2 by Open IA migliori funzionalità/funzioni

Creazione di immagini di alta qualità

Molteplici strumenti di modifica

Aggiornamenti frequenti

Salvaguardia contro la creazione di contenuti espliciti o violenti

DALL-E 2 di Open IA limiti

Versione di prova gratuita non più disponibile

Può trascurare i prompt più lunghi

DALL-E 2 by Open IA prezzi

15 dollari per 115 crediti

DALL-E 2 by Open IA valutazioni e recensioni

G2 : 3.8/5 (20+ recensioni)

: 3.8/5 (20+ recensioni) Capterra: 5/5 (meno di 5 recensioni)

9. Khroma

Via: Khroma Il colore è un elemento psicologico del design e può influenzare il processo decisionale degli utenti. Ma scegliere la giusta gamma di tonalità può essere molto confuso. Rivolgetevi a Khroma per restringere la tavolozza perfetta con il suo strumento di IA per i colori!

Come generatore di tavolozze di colori personalizzate, Khroma è uno strumento di progettazione grafica IA indispensabile. È stato addestrato su migliaia di tavolozze create dall'uomo per produrre combinazioni di colori che funzionano.

Inoltre, potete addestrare la sua rete neurale selezionando i colori che vi colpiscono. I risultati sono tavolozze belle e personalizzate, che si possono visualizzare come gradienti, tipografia o immagini personalizzate.

Salvate i vostri preferiti per usarli in seguito, insieme ai loro nomi, codici esadecimali e valutazioni di accessibilità WCAG. Cercate qualcosa di specifico? Filtrate il generatore in base a fattori quali tonalità, tinta e colore.

Le migliori funzionalità/funzioni di Khroma

Generatore di tavolozze di colori IA

Algoritmo addestrabile

Visualizza i colori come palette, gradienti, tipografia o immagini

Salva i preferiti per poterli aggiungere in seguito

Pratici filtri generatori

Limiti di Khroma

Nessuna funzione di scaricamento/esportazione

Prezzi di Khroma

Gratis

Valutazioni e recensioni di Khroma

Caccia al prodotto: 4.3/5 (15+ recensioni)

10. Jasper.ai

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Jasper.ai\\_.png Jasper.ai /$$$img/

Via: Jasper.ai Ogni artista teme un cattivo comune: il blocco creativo. Per fortuna, viviamo in tempi in cui strumenti di IA come Jasper salvano la situazione di designer, marketer e scrittori in difficoltà, aiutandoli a creare contenuti stellari grazie a prompt.

La piattaforma è un generatore di arte e scrittura IA per progetti multiuso. Da fare per generare progetti grafici:

Avviare il generatore Scrivere un prompt Selezionare uno stile, ad esempio Anime o Pittura a olio Generare il contenuto libero da copyright

Jasper crea quattro immagini alla volta. Il filtro dei contenuti assicura che le creazioni sensibili o non sicure siano escluse dai risultati.

Le migliori funzionalità di Jasper.ai

Motore IA addestrabile che impara il vostro stile preferito

Lavora in più di 30 lingue

Protocolli di sicurezza e privacy di alto livello

Disponibile in versione di prova gratuita

Limiti di Jasper.ai

Sarebbe utile un tutorial sull'uso di alcune funzionalità/funzione

Non è possibile proteggere con il copyright le immagini generate

Prezzi di Jasper.ai

Autore : $39/mese

: $39/mese Team : $99/mese

: $99/mese Azienda: Contatta il settore commerciale

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Jasper.ai valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (1.000+ recensioni)

: 4.7/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1.000+ recensioni)

Creare all'infinito con gli strumenti di IA di ClickUp

Che siate designer o semplici mortali che hanno bisogno di un design veloce, i nostri strumenti di IA elencati possono rendere il vostro viaggio creativo più agevole. Sfruttate il loro potenziale per accedere a splendidi design per uso personale o aziendale. 🤖

Molti strumenti, come ClickUp, sono in grado di generare contenuti per diversi casi d'uso, supportare le vostre iniziative di marketing e migliorare il vostro ROI .

Allora, cosa state aspettando? Abbracciate il futuro della creatività con uno dei vostri aiutanti IA preferiti!