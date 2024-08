8 modelli di ROI affidabili per monitorare i rendimenti in Excel e ClickUp

Il ROI, o Return on Investment, è la metrica di riferimento per tracciare la redditività di tutto ciò che viene fatto con una motivazione commerciale. Si tratta di capire quanto guadagna un progetto rispetto al suo costo, espresso in percentuale. Un ROI negativo significa che un'impresa è in perdita.

Sebbene i calcoli del ROI siano piuttosto elementari, hanno un peso immenso nel mondo aziendale. Le decisioni di portare avanti o abbandonare i progetti dipendono da questi numeri.

Sembra impegnativo? Ecco perché avete bisogno dei giusti modelli di ROI per gestire il vostro portafoglio aziendale e ottimizzare la vostra strategia di allocazione del capitale.

Vi presentiamo un elenco dei modelli di ROI più sofisticati per gestire le vendite e gli investimenti e prendere decisioni basate sui dati per massimizzare i profitti.

Che cos'è un modello ROI?

Prima di passare ai modelli, rinfreschiamo la nostra conoscenza del ROI da un punto di vista matematico. Il ritorno sull'investimento rivela essenzialmente il tasso di crescita o di riduzione dell'investimento in un progetto o in un'attività. Ecco l'equazione del ROI:

Ritorno sull'investimento (ROI) = (Vendite totali - Costo dell'investimento) ÷ Costo dell'investimento

La rilevanza di tutto ciò che un'azienda fa si riduce ai rendimenti, ed è per questo che è necessario un template per aggiungere struttura al metodo del reddito netto.

Un modello di ROI è uno strumento di revisione finanziaria rivolto ai project manager e ai leader strategici. Centralizza i dati dei progetti in corso e di quelli proposti, fornendo informazioni su:

I progetti più validi

I progetti che dovrebbero essere abbandonati a causa di un ROI negativo/basso

Opportunità di investimento redditizie

Progetti che bloccano più fondi (capitale) del dovuto

La salute finanziaria complessiva dell'azienda

Questo modello fornisce la struttura per pianificare, calcolare e illustrare il ROI per gli stakeholder interni. Può essere corredato da funzioni aggiuntive per definire gli obiettivi, delineare le attività che incrementano il ROI, tracciare le metriche di vendita, stabilire le priorità dei progetti e compiti, o fare previsioni.

Cosa rende un buon modello di ROI?

Il tipo di modello di ROI di cui avete bisogno dipende dal vostro obiettivo, che sia l'analisi di un singolo progetto, il confronto tra più progetti o la creazione di un portafoglio aziendale. Tuttavia, affinché il modello sia efficace, dovrebbe avere certe caratteristiche chiave, come:

Personalizzabilità : Deve consentire di modificare e personalizzare diverse sezioni per calcolare il ROI e monitorare il costo totale. Ad esempio, molti modelli consentono di personalizzare gli obiettivi utilizzando il metodoOKR (obiettivi e risultati chiave)
Visual appeal: Dovreste essere in grado di aggiungere elementi come immagini, grafici e diagrammi per fornire una rappresentazione visiva dei ROI e facilitare il confronto

Struttura chiara : I migliori modelli di ROI hanno sezioni organizzate che consentono di assorbire le informazioni chiave in un unico documentofoglio di prezzo
Versatilità e scalabilità: Sebbene i modelli di ROI non si rivolgano tipicamente a un settore specifico, devono adattarsi facilmente per rappresentare diversi tipi e dimensioni di investimenti, spese, progetti o gruppi di reddito

Opzioni di collaborazione: Deve supportare la revisione in tempo reale e le sessioni di brainstorming con il team strategico

8 modelli di ROI da utilizzare nel 2024

Su internet si trovano più di qualche calcolatore di ROI, ma il pozzo è piuttosto asciutto quando si tratta di modelli facili da analizzare per determinare il flusso di cassa dell'azienda.

Tenendo conto dei diversi obiettivi aziendali, abbiamo selezionato otto dei modelli di ROI più potenti per valutare e confrontare progetti e processi aziendali. Gran parte dei nostri modelli provengono da ClickUp -Sono completamente gratuiti e funzionano per la maggior parte dei casi d'uso. Le opzioni che vanno oltre ClickUp possono avere un prezzo.

Immergiamoci e impostiamo la vostra attività per la crescita!

1. Modello di scheda commissione ROI ClickUp

Modello di foglio commissione ClickUp ROI

La nostra prima scelta è il modello Modello di foglio commissione ClickUp ROI -Ideale per esaminare il ROI del team di vendita e l'importo speso in commissioni per ciascun membro!

Questo modello vi aiuta a tenere traccia delle commissioni guadagnate da diversi team di vendita e dai singoli membri. È uno strumento unico per calcolare le commissioni in base al numero di unità vendute.

Per iniziare a usare il modello, è meglio tenere a mente un intervallo di ROI, ad esempio 25%-30%. È possibile inserire nel modello strutture di provvigioni semplici o complicate e garantire che tutti siano equamente compensati per il lavoro svolto. Regolate i tassi di commissione in base alle attuali tendenze del mercato, purché il vostro ROI non scenda al di sotto del tasso desiderato.

Una delle caratteristiche più lodevoli del modello è che i membri del vostro team possono avere tassi di commissione diversi in base alla loro esperienza o alle loro prestazioni.

Ecco alcune cose pratiche che potete fare con questo modello:

Obiettivi ClickUp a ogni venditore e monitorare le sue prestazioni (mantenere obiettivi realistici per evitare di demotivare il team) Personalizzare le formule per le commissioni totali o il ROI Stabilire tappe fondamentali e incentivare i membri del team a raggiungerle Fornite un feedback al vostro team di vendita su base mensile o trimestrale Fare previsioni di budget sulla base degli ultimi rapporti di vendita

L'uso del modello non potrebbe essere più semplice: basta aggiungere i nomi di ciascun venditore e le informazioni pertinenti, come la classificazione del team e la struttura delle commissioni. Tracciate i dati attraverso le viste Commissioni per team e Commissioni per area. Scarica questo modello

2. Modello di tracciatore di vendite ClickUp

Modello di tracciatore delle vendite ClickUp

I continui cambiamenti nelle vendite possono rendere difficile il mantenimento di un ROI medio. Fortunatamente, avete a disposizione il Modello di tracciatore delle vendite ClickUp per stabilizzare i ROI a fronte di processi di vendita in continua evoluzione. Questo modello è dotato di una serie di funzioni che vi aiuteranno a..:

Ottenere informazioni accurate e in tempo reale su tutti gli aspetti in movimento del vostro flusso di lavoro di vendita

Adattare i piani escrivere OKR efficaci per raggiungere gli obiettivi

Testare diverse tecniche di vendita

Tenere traccia degli obiettivi raggiunti e mancati

Se volete usare questo modello in modo efficiente, tutto ciò che dovete fare è inserire i dati giusti nei campi personalizzati forniti. Aggiungete informazioni su qualsiasi cosa, dal Tipo di prodotto e Obiettivo di profitto al Numero di resi.

In base alle prestazioni del vostro team, potete calcolare i ROI ordinati per prodotti o periodi di tempo. Giocate con le visualizzazioni dei modelli per ottenere prospettive semplificate.

Ad esempio, la vista Volume delle vendite per mese illustra le vendite totali di ogni mese, aiutandovi a identificare gli schemi e a prevedere le vendite future. Oppure, potete usare la vista Volume di vendite per prodotto per esplorare la qualità del ROI dei vostri prodotti più popolari.

Tenere traccia delle vendite da soli può essere un compito gravoso, soprattutto se la vostra azienda vende migliaia di unità ogni mese. Questo non è un problema con questo modello: offre ottime funzionalità per collaborare e delegare i compiti ai vostri colleghi.

E grazie a Le ricche opzioni di personalizzazione di ClickUp vi permettono di creare un tracker delle vendite che si adatta alla vostra azienda come un guanto! Scarica questo modello

3. Modello di pipeline di vendita ClickUp

Modello di pipeline di vendita ClickUp

Tenere traccia dei potenziali clienti è una priorità assoluta per qualsiasi azienda. Ma siamo onesti, prendersi cura dei lead, delle conversioni e delle viaggi dei clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non è una passeggiata.

Una banale svista può far perdere credibilità ai clienti e, in ultima analisi, danneggiare il vostro ROI. Ma grazie a Modello di pipeline di vendita di ClickUp vi permette di osservare la vostra pipeline di vendita come un falco, giorno dopo giorno!

Il modello offre una serie di funzioni intelligenti per migliorare la gestione dei clienti . Le sue multiple visualizzazioni e le sezioni accuratamente progettate consentono di visualizzare l'imbuto di vendita dall'alto verso il basso, di rivedere, dare priorità e gestire i contatti con un'interfaccia drag-and-drop.

Questo modello è diviso in due sezioni:

Gestione della pipeline2. Gestione dei conti

Entrambe le parti forniscono una visione approfondita dei processi di vendita.

Per prevedere le vendite e i ROI futuri con grande precisione, si consiglia di suddividere la pipeline in fasi più piccole, come la qualificazione dei lead, il contatto, la negoziazione e la chiusura. Assegnate i compiti ai membri in ogni fase, stabilendo la responsabilità del processo.

La gestione dell'account si basa sul monitoraggio dei clienti, sulla gestione dei feedback e delle richieste di assistenza e sull'identificazione delle aree di miglioramento. Aggiungete gli attributi Stato del cliente e Ultimo contatto a ciascun cliente per mantenere il vostro Flusso di lavoro del CRM coerente e produttivo!

Siete preoccupati di dover modificare manualmente il modello ogni giorno? Non preoccupatevi! Questo modello è dotato di tre Automazioni ClickUp per aggiornare gli elenchi e gli assegnatari in modo automatico. Scarica questo modello

4. Modello di piano d'azione immobiliare ClickUp

Modello di piano d'azione immobiliare ClickUp

Il Modello di piano d'azione immobiliare ClickUp è forse l'unica opzione specifica per il settore della nostra lista, ma credeteci quando vi diciamo che può aiutarvi a fare proiezioni finanziarie per qualsiasi nicchia.

Questo modello è stato progettato per servire agenti immobiliari e gestori di immobili . Permette di organizzare e dare priorità alle attività attraverso piani d'azione giornalieri, aiutandovi a creare una tabella di marcia per il vostro percorso di investimento e confrontate le proprietà in base al ROI.

Questo modello ha come obiettivo principale la prospezione di potenziali opportunità di investimento per aumentare il vostro ROI. Le sue caratteristiche di confronto basate sulla redditività lo rendono uno strumento versatile di analisi del ROI per qualsiasi progetto o portafoglio.

Ecco come utilizzare il modello per misurare la crescita dei vostri investimenti:

Definire obiettivi misurabili: annotare i profitti target e gli obiettivi di crescitametriche chiave per misurare il successo. È possibile utilizzareDocumenti ClickUp per la registrazione Identificate i vostri investimenti: Aggiungete dettagli uniformi su tutte le vostre vie di investimento per facilitare il confronto. È possibile generare proiezioni del ROI per tutti i progetti o per progetti specifici Confrontare i ROI: Sfruttare le cifre del ROI per selezionare i progetti in cui vale la pena investire

Si tratta però solo di un abbozzo, in quanto decine di processi si frappongono tra voi e il vostro ROI desiderato. Ma ricordate che questo è un modello di piano d'azione e vi aiuterà a costruire un piano dettagliato per aumentare il vostro rendimento nel lungo periodo. 🤑 Scarica questo modello

5. Modello di KPI delle vendite ClickUp

Modello KPI vendite ClickUp

Per capire e incrementare il vostro ROI, dovete innanzitutto analizzare le metriche di vendita da diverse angolazioni. Il Modello di KPI per le vendite di ClickUp vi offre un hub centrale per misurare le prestazioni del vostro team e pianificare l'aumento del potenziale di guadagno! 📈

Il modello presenta i KPI di vendita in tre sezioni:

Rapporto settimanale Rapporto mensile Quadro delle entrate per mese (un display in stile Kanban che mostra le vendite settimanali per un mese)

Il modello offre 15 campi personalizzati che rappresentano metriche come il numero di vendite, il fatturato totale, i tentativi di upsell, gli upsell riusciti e il numero di preventivi.

Volete analizzare metriche particolari? È possibile ordinare i campi utilizzando filtri e generare rapporti mirati con i dati sul profitto netto per ogni settimana o mese.

Oltre ad aiutarvi a monitorare il vostro ROI, questo modello offre molti strumenti di collaborazione e personalizzazione. È possibile codificare i colori delle sezioni, giocare con le colonne e creare layout unici per promuovere una visione immediata dei KPI rilevanti. Scarica questo modello

6. Modello di ROI di marketing di SlideTeam

Rappresenta il ritorno sull'investimento delle tue iniziative di marketing e traccia il successo delle tue campagne

Uno dei modi più rapidi per far sì che un maggior numero di persone venga a conoscenza della vostra azienda è attraverso i contenuti di marketing e le campagne di marketing, siano esse via e-mail, social media annunci, volantini o cartelloni pubblicitari. Ma vorreste investire denaro in progetti di marketing senza calcolare il ROI?

Un modello di ROI specifico per il marketing aiuta a prevedere il successo dei vostri sforzi, stimando la redditività della spesa relativa. Viene utilizzato per preventivare o giustificare i costi di marketing, come le pubblicità, i sondaggi tra i clienti, i compensi delle agenzie e gli stipendi del personale.

Utilizzate il Modello ROI di marketing di SlideTeam e create una perfetta rappresentazione visiva delle vostre campagne passate o future per i vostri interlocutori. Questo modello di PowerPoint è dotato di diapositive modificabili al 100%, icone e forme personalizzate.

Mentre le diapositive predefinite hanno elementi predefiniti, spetta al vostro team di marketing modificarli in base al vostro pubblico e al vostro marchio. È possibile personalizzare i colori e i caratteri e aggiungere finestre di dialogo per rendere la presentazione di facile comprensione per chi la guarda per la prima volta.

Questo modello è utile soprattutto per comunicare i vostri piani con la leadership o con i team di contabili nelle riunioni di budget. Scarica questo modello

7. Modello di rapporto di monitoraggio del ROI in PowerPoint di SlideTeam

Rappresenta i dettagli del tuo ROI con il modello di rapporto di monitoraggio del ROI in PowerPoint di SlideTeam

Calcolare il ROI non è un grosso problema, ma sapere come presentare i dati in modo coerente a un pubblico generico è un compito difficile. Nella maggior parte dei casi, l'ostacolo più grande è comunicare i numeri a persone che non hanno un background in finanza o contabilità.

Il modello di PowerPoint ROI Tracking Report di SlideTeam risolve questo problema. La sua semplice struttura a tabelle presenta le basi numeriche senza sopraffare il pubblico. È possibile elencare il costo di un investimento e le entrate generate e collegarle al valore del ROI in un'unica finestra!

Rappresentare i numeri dei profitti può essere ancora più impegnativo se si presenta più di un investimento, come spesso accade. Con questo modello, invece, avrete più spazio a disposizione per illustrare più investimenti e creare rapporti sul loro confronto.

Uno dei vantaggi più significativi di questo modello è la sua facilità d'uso. Trattandosi di un modello di PowerPoint, la maggior parte degli utenti apprezza il senso di familiarità che offre.

Ogni elemento del modello è personalizzabile: si possono aggiungere o eliminare sezioni, cambiare i colori o usare icone e simboli per aggiungere carattere alla presentazione! Scarica questo modello

8. Modello di ROI in Excel di 365FinancialAnalyst

Calcolate il vostro ROI con il modello Excel ROI di 365FinancialAnalyst

Se avete bisogno di un calcolatore del ROI per investimenti o progetti molto complicati, il modello Excel ROI Template di 365FinancialAnalyst fa al caso vostro.

Questo modello è intricatamente progettato per calcoli di ROI complessi che dipendono da diverse variabili, come le commissioni dei team di vendita, le tasse e i rendimenti dei dividendi. Impegnarsi in calcoli così laboriosi e a rischio di errori non è fattibile manualmente.

Un piccolo errore potrebbe creare un quadro distorto della salute della vostra azienda. Di conseguenza, si potrebbe finire per prendere le mosse sbagliate e danneggiare l'azienda.

Questo modello gratuito di foglio di calcolo Excel per il ROI è stato pensato per semplificare i calcoli. È dotato di formule definite per estrarre il tasso di rendimento corretto dopo aver tenuto conto di tutte le variabili; tutto ciò che dovete fare è inserire i dati nelle celle richieste.

Il modello privilegia la funzionalità rispetto all'estetica, quindi non aspettatevi funzioni di personalizzazione o collaborazione. Scarica questo modello

Misurare la redditività dell'azienda con i modelli di ROI

I modelli di ROI sono strumenti preziosi per determinare la redditività dell'azienda. Utilizzando questi modelli, è possibile tracciare con facilità e precisione gli investimenti, misurarne i rendimenti e, infine, prendere decisioni informate sulle finanze.

Ricordate che la chiave per aumentare la redditività della vostra azienda sta nel monitoraggio e nell'analisi costanti. I modelli di ROI possono fungere da guida in questo processo, aiutandovi a navigare nel complesso panorama della finanza aziendale. Creare un account ClickUp gratuito e organizza tutto il tuo lavoro in un unico posto!