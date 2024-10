Immaginate questo: State presentando un nuovo progetto al vostro capo. Loro annuiscono, ma voi sapete che la prima domanda sarà: "Questa idea è redditizia?" È qui che entra in gioco il ROI, ovvero il ritorno sull'investimento, che vi mostra se il vostro progetto vi farà guadagnare una volta realizzato.

Pensate al ROI come a un modo per misurare il rapporto qualità-prezzo. Un ROI elevato significa che il progetto ha dato buoni frutti ed è stato un investimento/lavoro richiesto; un ROI basso significa che potrebbe essere il momento di ripensare la strategia o di tagliare le perdite.

Per i project manager, presentare numeri esaurienti che indichino un ROI positivo per la vostra idea rende molto più facile convincere il vostro capo o gli stakeholder.

Questo articolo illustra le basi del ROI e come calcolare il ROI di un progetto. Che siate project manager, analisti aziendali, responsabili finanziari o imprenditori, questo articolo vi fornirà gli strumenti e i metodi per calcolare il ROI e vi aiuterà a prendere decisioni informate.

Capire il ROI

Il ROI è la metrica di riferimento in ambito aziendale per determinare la redditività di qualsiasi progetto o investimento. Misura quanto guadagna un progetto rispetto al suo costo, espresso in percentuale.

La formula del ROI è: Sottrarre i costi del progetto dai ricavi, dividerli per i costi e moltiplicare il numero risultante per 100 per ottenere la percentuale.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-176.png Formula del ROI /$$$img/

Utilizzate questo calcolo di base del ROI per ottenere un numero. Se il numero è positivo, il progetto è redditizio. Un numero negativo indica una perdita finanziaria.

Il ROI aiuta le persone e le aziende a decidere se il lavoro richiesto vale l'investimento.

La saggezza convenzionale suggerisce che un ritorno annuale sull'investimento (ROI) di circa il 7% o superiore è considerato favorevole, ad esempio, per gli investimenti azionari. Il ROI di riferimento varia a seconda dei settori e delle iniziative.

Quando si parla di ROI di progetto, la posta in gioco diventa ancora più alta. Ogni progetto, dallo sviluppo di un prodotto a una campagna di marketing o a un'espansione operativa, comporta costi, rischi e risultati attesi.

Calcolare in anticipo il ROI del progetto vi darà una solida comprensione della sua fattibilità finanziaria prima di impegnare risorse significative.

Ad esempio, immaginiamo che un produttore stia pensando di costruire un nuovo stabilimento. Per prendere una decisione informata, dovrebbe considerare le spese per gli immobili, i materiali, la manodopera e le attrezzature (tra le altre cose) e valutare se il risultato commerciale derivante dalla produzione della fabbrica porterà a un ROI positivo.

In questo modo si può stimare se le entrate del nuovo stabilimento compenseranno l'investimento. La redditività non è solo una questione di termini assoluti: si tratta di capire quanto sarà redditizio il progetto rispetto ai rischi e alle risorse coinvolte. Questa conoscenza è fondamentale per prendere decisioni aziendali consapevoli.

Come il ROI aiuta nella misurazione delle prestazioni e nel processo decisionale

Il ROI ha anche un ruolo cruciale nel monitoraggio delle prestazioni e nel prendere decisioni una volta che il progetto è avanzato. Ad esempio, un'azienda di software investe nello sviluppo di una nuova funzionalità/funzione del prodotto. A sei mesi dall'inizio del progetto, potrebbe calcolare il ROI effettivo per determinare se sta riunendo le aspettative iniziali.

Confrontando i risultati effettivi con i progetti, è possibile identificare le aree in cui i costi sono stati sottostimati o in cui è possibile migliorare l'efficienza. Questo li aiuta a modificare il progetto in corso e a pianificare quelli futuri.

Un monitoraggio regolare del ROI consente di correggere la rotta e di garantire una buona gestione degli investimenti.

Passaggi per il calcolo del ROI di un progetto

Il ROI è la base per valutare se un progetto genera valore o drena risorse. L'obiettivo è sapere se tutto il lavoro richiesto è valso la pena.

Da fare, quindi, per calcolare il ROI di un progetto? Vediamo di analizzarlo passo per passo.

Passaggio 1: determinare il costo totale dell'investimento

Il primo passaggio per calcolare il ROI di un progetto consiste nell'identificare tutti i costi associati che comprendono spese ovvie come materiali, manodopera, attrezzature, strumenti e qualsiasi software o servizio acquistato per il progetto.

Ma non dimenticate i costi nascosti: utenze, supporto amministrativo e persino il tempo speso per le riunioni e il piano.

Tutto si somma, quindi è essenziale essere accurati. Una volta visualizzata con chiarezza l'investimento totale, si avranno le basi per ulteriori calcoli.

Passaggio 2: Calcolo del profitto netto

Il passaggio successivo consiste nel determinare il profitto netto, ovvero il guadagno finanziario del progetto meno i costi totali.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-177.png Formula del profitto netto /$$$img/

Questo passaggio è semplice nel caso di un progetto completato, poiché i ricavi e i costi sono già nelle vostre mani. Tuttavia, se state ancora elaborando i piani, il calcolo è terminato con cifre stimate ricavate dalle entrate sulla base di ricerche, prestazioni di progetti passati e standard del settore.

Passaggio 3: applicazione della formula del ROI

In questo passaggio si calcola il rapporto tra il profitto e l'investimento richiesto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-178.png Formula del ROI /$$$img/

Il ROI è il ritorno che si ottiene per ogni dollaro speso.

Ad esempio, se il vostro progetto genera 10.000 dollari di profitto e vi costa 5.000 dollari per realizzarlo, il ROI sarà:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-179.png Esempio di formula del ROI /$$$img/

Questo significa che state raddoppiando il vostro investimento, rendendo il progetto altamente redditizio.

$$$a Esempio di calcolo del ROI per una nuova campagna di marketing

Facciamo un esempio pratico. Supponiamo che stiate supervisionando una nuova campagna di marketing.

Le spese totali comprendono 2.000 dollari per le commissioni dell'agenzia creativa, 3.000 dollari per il tempo del personale e 1.000 dollari per le licenze software, gli annunci a pagamento, ecc. Una volta lanciata, la campagna genera 15.000 dollari di nuove entrate.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-180.png Esempio di calcolo del ROI /$$$img/

Un ROI del 150% significa che per ogni dollaro speso si ottengono 1,50 dollari di profitto.

Per ottimizzare la vostra strategia, è necessario conoscere anche il Rapporto di efficienza di marketing (MER) e il ROI del progetto. Il MER misura l'efficienza della spesa di marketing rispetto alle entrate, assicurandovi che non stiate spendendo troppo rispetto ai guadagni che state ottenendo. Il monitoraggio di entrambe le metriche assicura che il progetto si svolga senza intoppi e sia redditizio dall'inizio alla fine.

Best Practices per il calcolo del ROI

Ora che avete capito come calcolare il ROI di un progetto, discutiamo alcune best practice per il calcolo del ROI:

1. Utilizzare dati accurati

L'accuratezza è fondamentale quando si calcola il ritorno sull'investimento di un progetto. I dati utilizzati sono alla base di qualsiasi calcolo. Dati non accurati possono portare a un ROI non corretto, mettendo a rischio l'intero processo decisionale e, in ultima analisi, la direzione del progetto.

Attingete ai dati da fonti affidabili per evitare errori e includete tutte le spese e le entrate rilevanti. Ciò significa guardare oltre i costi più ovvi, come i materiali e la manodopera, e includere spese meno visibili come i costi amministrativi, la manutenzione delle attrezzature e persino i costi di opportunità.

Trascurare questi fattori può distorcere le cifre del ROI e portare a una rappresentazione errata del rendimento effettivo del progetto.

2. Aggiornare regolarmente i calcoli del ROI

Il ROI non è un dato statico. Con lo stato dei progetti possono sorgere nuove spese o possono materializzarsi flussi di entrate inaspettati.

L'aggiornamento regolare dei calcoli del ROI riflette anche i dati più recenti. In questo modo gli stakeholder vengono informati in tempo reale sull'andamento del progetto e le correzioni vengono aggiunte quando necessario.

Un progetto può sembrare redditizio nelle fasi iniziali, ma il ROI può cambiare notevolmente se i costi iniziano a lievitare a metà strada.

3. Considerare il quadro generale: le metriche del progetto

Quando si valuta la performance di un progetto, è essenziale considerare qualcosa di più del solo ROI. Sebbene il ROI sia fondamentale per comprendere i ritorni finanziari, il monitoraggio di altre chiavi di lettura è fondamentale per la valutazione del progetto metriche del progetto è necessario per visualizzare un quadro completo. Anche la Sequenza, la produttività del team e l'allocazione delle risorse aiutano a valutare l'efficacia della gestione del progetto.

Combinando queste metriche con il ROI si ottiene un quadro completo dell'efficienza complessiva del progetto. Questo approccio a tutto tondo garantisce il raggiungimento di buoni risultati finanziari, lo stato di avanzamento del progetto e l'utilizzo efficace delle risorse.

Come monitorare e migliorare il ROI dei progetti

Un software di project management può migliorare notevolmente la capacità di monitorare e migliorare il ROI. Questi strumenti forniscono una piattaforma centralizzata dove i membri del team possono collaborare, condividere gli aggiornamenti e comunicare in modo efficace. Questo assicura che tutti siano sulla stessa pagina, riducendo le incomprensioni e migliorando i risultati del progetto. ClickUp è uno di questi strumenti. Offre un intervallo di funzionalità/funzione che possono aiutarvi a monitorare e migliorare il ROI del vostro progetto in modo efficace e ad agire come un software per la definizione degli oggetti e dei risultati chiave (OKR) .

Ecco alcuni modi chiave in cui può aiutare:

Gestione delle attività Attività di ClickUp consente di suddividere il progetto in attività e sottoattività gestibili. Questa gestione dettagliata delle attività assicura che ogni aspetto del progetto sia contabilizzato e monitorato, compresi i costi e i lavori richiesti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-181.png Attività di ClickUp /$$$img/

Monitoraggio e visualizzazione delle attività di progetto con ClickUp Tasks

Visualizzando chiaramente tutte le attività, è possibile gestire meglio le scadenze e le dipendenze, per un'esecuzione più efficiente del progetto.

ClickUp aiuta il mio team a tenere traccia delle attività, delle sotto-attività, delle date di scadenza e della visibilità dei resoconti sullo stato di avanzamento e sul carico di lavoro. Abbiamo iniziato con attività semplici e ne abbiamo aggiunte altre man mano che trovavamo nuovi modi di organizzare e automatizzare"

Kira Kieffer, responsabile marketing di Renewal By Andersen

Impostazione degli obiettivi

È possibile impostare Obiettivi di ClickUp per aiutare ad allineare le attività e i progetti con gli oggetti strategici, assicurando che ogni attività migliori il ROI. Il monitoraggio regolare dello stato di avanzamento degli obiettivi consente di adeguare le strategie per rimanere in linea.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-182.png Obiettivi di ClickUp per aiutarvi a navigare Come calcolare il ROI di un progetto /$$$img/

Misurare i traguardi del progetto con ClickUp Obiettivi

Ecco come questa funzionalità/funzione può aiutarvi:

Definire oggetti chiari per allineare i lavori richiesti con i traguardi di ROI

Monitorare lo stato di avanzamento rispetto alle attività cardine per valutare gli obiettivi finanziari

Dare priorità alle attività in base al loro impatto sul ROI per un'efficace allocazione delle risorse

Definire indicatori di performance chiave (KPI) relativi al ROI per misurazioni e valutazioni regolari

Esplorare diversi scenari e il loro potenziale impatto sul ROI utilizzando gli Obiettivi

Dashboard e reportistica Dashboard di ClickUp e

strumenti di reportistica offrono informazioni in tempo reale sulle prestazioni del progetto. È possibile visualizzare le metriche chiave, come i costi, i benefici e il ROI, aiutandovi a prendere decisioni informate. Queste visualizzazioni facilitano la comunicazione dello stato del progetto e delle prestazioni finanziarie agli stakeholder.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-13.gif ClickUp Dashboard per capire come calcolare il ROI di un progetto /$$$img/

Visualizzare le metriche del progetto su ClickUp Dashboard

Ecco cosa si può fare con le dashboard:

Visualizzare le metriche chiave: Creare dashboard che visualizzano gli indicatori di performance chiave (KPI) relativi al ROI del progetto, come ricavi, costi e redditività

Creare dashboard che visualizzano gli indicatori di performance chiave (KPI) relativi al ROI del progetto, come ricavi, costi e redditività Monitorare i progressi in tempo reale: Utilizzare dashboard in tempo reale per monitorare lo stato del progetto e identificare potenziali problemi o opportunità che influiscono sul ROI

Utilizzare dashboard in tempo reale per monitorare lo stato del progetto e identificare potenziali problemi o opportunità che influiscono sul ROI Confrontare le prestazioni con i benchmark: Impostare i benchmark per il ROI e confrontare le prestazioni del progetto con questi benchmark per identificare le aree di miglioramento

Impostare i benchmark per il ROI e confrontare le prestazioni del progetto con questi benchmark per identificare le aree di miglioramento Identificare tendenze e modelli: Analizzare i dati della dashboard per identificare tendenze e modelli che possono informare il processo decisionale e migliorare il ROI

Analizzare i dati della dashboard per identificare tendenze e modelli che possono informare il processo decisionale e migliorare il ROI Condividere le informazioni con gli stakeholder: Utilizzare i dashboard per condividere lo stato del progetto e le informazioni sul ROI con gli stakeholder, incoraggiando la trasparenza e la responsabilità

Utilizzare i dashboard per condividere lo stato del progetto e le informazioni sul ROI con gli stakeholder, incoraggiando la trasparenza e la responsabilità Decisioni basate sui dati: Utilizzare le informazioni ottenute dai dashboard per prendere decisioni informate che possono migliorare il ROI del progetto

Monitoraggio del tempo

Con Monitoraggio del tempo di progetto di ClickUp di ClickUp consente di registrare le ore impiegate per ogni attività. Questo aiuta a calcolare con precisione il costo della manodopera, essenziale per determinare il costo totale del progetto e il ROI.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-183.png Il monitoraggio del tempo dei progetti di ClickUp può essere utilizzato per imparare a calcolare il ROI di un progetto /$$$img/

Traccia il tempo speso per il tuo progetto con il monitoraggio del tempo del progetto di ClickUp

Inoltre, fornisce informazioni su come viene utilizzato il tempo, aiutandovi a identificare le aree di miglioramento.

IA incorporata

L'assistente ClickUp AI integrato, ClickUp Brain può migliorare significativamente la capacità di monitorare e migliorare il ROI dei progetti. Centralizzando e organizzando le informazioni rilevanti, come i dati finanziari, le ricerche di mercato e le competenze del team, ClickUp Brain fornisce una risorsa preziosa per il processo decisionale e la condivisione delle conoscenze.

ClickUp Brain aiuta a identificare le lacune di conoscenza, assicurando che il team disponga delle informazioni e delle competenze necessarie per prendere decisioni informate.

Monitoraggio del ROI del progetto con ClickUp

Il calcolo del ROI è essenziale per qualsiasi progetto, poiché ne misura l'esito positivo. Comprendendo il il ritorno sull'investimento le aziende possono prendere decisioni informate sull'allocazione delle risorse, dare priorità ai progetti e dimostrare il proprio valore agli stakeholder.

ClickUp, con la sua suite completa di strumenti, offre una soluzione potente per il monitoraggio e il miglioramento del ROI. Dalla pianificazione del progetto e dal monitoraggio degli obiettivi alla misurazione delle prestazioni, ClickUp fornisce le funzionalità/funzione necessarie per raccogliere e analizzare i dati, calcolare il ROI e prendere decisioni basate sui dati.

Sfruttando le funzionalità di ClickUp, le aziende possono migliorare l'efficienza dei progetti, ridurre i costi e massimizzare i rendimenti, favorendo così una crescita sostenibile e un esito positivo. Iscriviti a ClickUp oggi stesso!