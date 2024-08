Reporting KPI: Come creare rapporti attuabili per favorire la crescita

Tutti noi abbiamo familiarità con l'uso degli indicatori chiave di prestazione (KPI) per monitorare il nostro stato rispetto agli obiettivi nel tempo. Il vostro manager potrebbe monitorare i vostri KPI o voi potreste essere incaricati di impostarli per il vostro team.

Ma a cosa servono tutti questi dati se poi non se ne fa nulla?

È qui che entrano in gioco le reportistiche KPI. In questa guida spiegheremo in dettaglio cos'è la reportistica KPI, perché è importante, quali sono le metriche da monitorare e altro ancora. Immergiamoci in questa guida ed esploriamo tutto ciò che c'è da sapere sulla creazione e sulla gestione della reportistica KPI. 🙌

Che cos'è una reportistica KPI?

Un report KPI è un file fisico o digitale che raccoglie i dati sulle prestazioni di tutti i KPI attualmente monitorati. È essenzialmente il luogo in cui tutti i dati KPI vengono consolidati, di solito in un file di tipo KPI dashboard -in modo che sia più facile dare un senso ai dati e valutare gli indicatori di prestazione chiave.

I reportistici dei KPI sono in genere altamente visivi, in modo che voi e i membri del vostro team possiate interpretare rapidamente i dati per identificare le tendenze o le sfide tra gli obiettivi aziendali.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/image10-2.gif creazione di un dashboard KPI in ClickUp GIF /$$$img/

Creazione di dashboard KPI dettagliate in ClickUp per analizzare, visualizzare e dare priorità al vostro lavoro

Molti team utilizzano una dashboard KPI come interfaccia visiva per il monitoraggio dei KPI, mentre le reportistiche stesse dietro di essa offrono ulteriori dati e informazioni.

Perché la reportistica KPI è importante?

La reportistica KPI vi offre un modo per comprendere le vostre prestazioni rispetto a tutti i KPI più importanti in un unico luogo. Già questo lo rende prezioso, ma investire nel modo in cui monitorate gli indicatori di performance chiave porta ulteriori vantaggi.

La migliore reportistica KPI vi permette di:

Monitorare visivamente le metriche più importanti (anche in questo caso, di solito da dashboard KPI visivi)

Tracciare i dati storici e impostare parametri di riferimento e traguardi per il futuro

Personalizzare e identificare le metriche, le tendenze e i modelli della reportistica KPI

Identificare i colli di bottiglia, i problemi e levincoli del progetto* Dimostrare il proprio valore o lo stato di avanzamento agli stakeholder

Accedere a informazioni dettagliate e dati sulle prestazioni per prendere decisioni aziendali

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Dashboards-Improvement-Pie-Chart-Breakdowns.gif ClickUp Dashboard Miglioramento delle scomposizioni dei grafici a torta /$$$img/

Utilizzare il drill-down nei dashboard di ClickUp per modificare o aggiornare le attività all'interno del grafico per ottenere modifiche senza soluzione di continuità

Le reportistiche KPI non sono solo un'opzione migliore per la visualizzazione dei dati: vi guidano verso gli obiettivi, monitorano i vostri stati e dimostrano il vostro esito positivo fino a quel momento. 🏆

Metriche e KPI: Cosa li differenzia

Sebbene KPI e metriche aziendali sembrino simili, c'è una differenza chiave. Ecco come distinguere i KPI dalle metriche aziendali:

Se una metrica monitora le vostre prestazioni rispetto a una chiaveobiettivo aziendaleè un indicatore di performance chiave

Se una metrica monitora le prestazioni rispetto a qualsiasi obiettivo aziendale (core/non-core), è una metrica aziendale

Considerate i KPI come un sottoinsieme di metriche aziendali che si concentrano solo su ciò che conta di più per la vostra azienda.

Ad esempio, un indicatore chiave di performance all'interno del team commerciale potrebbe essere il totale delle vendite. Si tratta di dati che l'intero team può misurare e monitorare nel tempo. Inoltre, questi dati influenzano altre aree dell'azienda, come i KPI del marketing.

Una metrica aziendale correlata potrebbe essere il tasso di turnover, che è un fattore influenzato dal numero o dal volume delle vendite, ma ha una portata molto più ampia. ✅

Metriche che probabilmente vorrete includere nella reportistica KPI

Sebbene KPI e metriche siano diversi, entrambi hanno il loro posto all'interno di una dashboard KPI. Quando si riporta lo stato di avanzamento dei singoli KPI, è utile visualizzarli rispetto alle metriche aziendali complessive, ovvero le cifre che definiscono l'esito positivo rispetto agli obiettivi.

Alcune aziende considerano le metriche solo i punti salienti generali, mentre altre utilizzano metriche e KPI in modo molto più intercambiabile. Il Metriche KPI che vi interessano dipendono dal settore e dal ruolo che ricoprite, ma le metriche più comuni da inserire nelle reportistiche KPI includono:

Fatturato totale

Ritenzione dei clienti

Soddisfazione del cliente

Condivisione del mercato

Felicità dei dipendenti

Costo di acquisizione del cliente

Valore del ciclo di vita del cliente

Ritorno sull'investimento

Valutazione del tasso di abbandono

Margine di profitto netto

Crescita dei ricavi

Tasso di conversazione

Flusso di cassa

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/clickup-goals.png Reportistica KPI: La funzionalità Obiettivi di ClickUp /$$$img/

Monitorate i vostri obiettivi fino ai KPI più essenziali e visualizzate automaticamente i dettagli del vostro stato con la funzionalità/funzione Obiettivi di ClickUp

Considerate quali sono le metriche aziendali e le Esempi di KPI allinearsi strettamente al vostro ruolo e alle vostre responsabilità e inserirli nel vostro processo di reportistica KPI. Da fare in questo modo si visualizza meglio il modo in cui i singoli KPI sono collegati all'esito positivo su scala più ampia.

I 3 tipi comuni di reportistica KPI da conoscere

La maggior parte dei report KPI aziendali è incredibilmente completa e in grado di gestire tutti i tipi di dati sulle prestazioni.

Tuttavia, esistono ancora tre tipi distinti di reportistica da utilizzare per scopi diversi:

1. Reportistica operativa

I report operativi si concentrano sulle prestazioni effettive delle operazioni quotidiane dell'azienda. I dati contenuti nei report operativi vengono monitorati regolarmente per valutare le prestazioni effettive delle attività quotidiane e ripetitive e degli obiettivi aziendali. 💰

Esempi di reportistica operativa sono:

Commerciale (mensile, trimestrale o annuale)

Flusso di cassa

Debitori o creditori

Il monitoraggio regolare di queste metriche e KPI fornisce una visione delle prestazioni e crea l'opportunità di adeguarsi a potenziali blocchi, sfide o opportunità. I team che monitorano regolarmente il flusso commerciale o di cassa hanno la possibilità di intervenire più rapidamente, riducendo i problemi e aumentando la crescita.

2. Reportistica analitica

Questi report si concentrano sulla fornitura di informazioni analitiche dettagliate sulle prestazioni delle vostre chiavi di misura. Di solito evidenziano le tendenze degli indicatori di performance che mostrano se vi state muovendo nella giusta direzione. 🌻

Esempi di reportistica analitica sono:

Crescita delle vendite su base annua o trimestrale

Valutazione della fidelizzazione dei clienti

Punteggi di soddisfazione dei clienti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/ClickUp-Dashboards-Project-Overview-Elenco-Overview.png Panoramica del progetto ClickUp Dashboard (Elenco panoramico) /$$$img/

Visualizzate il lavoro dei vostri team in un colpo d'occhio, monitorando o categorizzando lo stato generale in ClickUp Dashboards

I report analitici sono un utile punto di riferimento per capire dove siete ora, dove siete stati e come potrebbe essere il vostro futuro. Utilizzate questi report per riflettere su ciò che ha funzionato bene e per identificare le aree che richiedono cambiamenti o miglioramenti prima che diventino un problema futuro.

3. Reportistica strategica

I report strategici si concentrano sull'analisi dettagliata dello stato attuale della strategia aziendale, della salute dell'azienda e dei suoi titoli. I responsabili delle decisioni utilizzano questi report per ottenere informazioni utili per la loro ulteriore crescita. 📈

Esempi di reportistica strategica sono:

Percentuale delle vendite di un prodotto specifico, di una campagna di marketing o di una regione

Condivisione del mercato nel tempo

Progetti imminenti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/ClickUp-Dashboards-Progress-Tracking-view.png ClickUp Dashboard Visualizzazione monitoraggio stato di avanzamento /$$$img/

Individuate più rapidamente i vostri colli di bottiglia e suddividete le attività in base allo stato con il monitoraggio dell'avanzamento in ClickUp Dashboards

Questi report strategici forniscono ai responsabili delle decisioni e agli stakeholder dati preziosi per prendere le decisioni più informate. L'identificazione di un picco nelle tendenze di una campagna di marketing significa che potete dare priorità alla spesa e regolare altre campagne per ottenere il massimo impatto.

L'elenco dei progetti in arrivo offre la certezza che il flusso di lavoro sia stabile o la motivazione per concludere nuovi affari.

Come creare un report KPI affidabile e ricco di informazioni

Conoscete le vostre metriche aziendali e i vostri KPI complessivi. Si spera che possiate capire il valore di un dashboard o di un report sui KPI per usufruire davvero di dati significativi.

Ora vi mostreremo come costruire il vostro report KPI per pianificare, costruire e condividere meglio le vostre metriche con l'aiuto di Software KPI .

1. Definire i propri obiettivi

Decidete cosa volete ottenere con la vostra reportistica KPI. Confermate l'oggetto del report, il modo in cui verrà utilizzato, il pubblico principale e le modalità di condivisione.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/image13.gif Reportistica KPI: creazione di obiettivi di alto livello con Obiettivi in ClickUp /$$$img/

Creare obiettivi di alto livello con gli Obiettivi in ClickUp, quindi suddividerli in Traguardi più piccoli per monitorare lo stato di avanzamento

Questi criteri non solo permettono di comprendere meglio i propri obiettivi strategici, ma informano anche il modo in cui ci si approccia alla progettazione e alla funzione della reportistica stessa. 🎯

2. Decidere quali KPI specifici monitorare

Esistono centinaia di esempi di reportistica KPI che potreste monitorare, ma non è necessario coprirli tutti. Decidete quali sono i KPI più importanti in base ai vostri oggetti e preparate i dati in modo che siano pronti per essere visualizzati.

Interrogate i vostri archivi interni per verificare se questo KPI viene già monitorato o se è necessario creare un nuovo sistema. Riflettete sull'accuratezza dell'origine dati, su chi è responsabile del suo aggiornamento e sui passaggi necessari per poterli utilizzare nella vostra reportistica.

I KPI non devono sempre riferirsi a valori monetari o numeri di produttività. Alcuni KPI da prendere in considerazione riguardano la gestione del tempo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Dashboards-Improvement-Rolling-Time-Period.gif ClickUp Dashboard Miglioramento del periodo di tempo continuo /$$$img/

Aggiornare e regolare automaticamente gli intervalli di tempo delle richieste o dei ticket in arrivo con Rolling Time Period nelle dashboard di ClickUp

Ecco perché la funzionalità/funzione "rolling time" di ClickUp all'interno di Dashboard è un'ottima scelta per monitoraggio delle attività tra i vari spazi e in un arco di tempo specifico.

3. Scegliere come visualizzare i KPI

I KPI grezzi hanno spesso il modulo di numeri o dichiarazioni e non sono facili da capire a prima vista. Per rendere utile la reportistica sui KPI, è necessario utilizzare la visualizzazione dei dati per comunicare le prestazioni aziendali in modo più significativo.

Decidete il modo migliore per presentare i vostri dati, quindi progettate grafici, diagrammi e diagrammi con un'idea di strumento di visualizzazione dei dati . Mantenete la presentazione semplice.

L'obiettivo è comunicare rapidamente intuizioni e tendenze. Gli stakeholder e i manager possono sempre approfondire i vostri esempi di reportistica KPI se vogliono estrarre maggiori dettagli. 📊

4. Usare un software per costruire una reportistica KPI

Creare manualmente i propri report KPI richiede molto tempo e può comportare errori. C'è un modo migliore per creare e monitorare i report KPI, ed è quello di utilizzare un software Obiettivi di ClickUp .

ClickUp Obiettivi introduce un nuovo modo per il team di monitorare i risultati ottenuti gli oggetti e i risultati chiave (OKR) e obiettivi. La nostra piattaforma altamente visiva consente ai membri del team di rimanere in carreggiata, grazie a traguardi chiari, Sequenza di facile utilizzo e monitoraggio automatico dello stato di avanzamento.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/03/Execute-and-revise.png Reportistica KPI: La funzionalità di monitoraggio degli obiettivi di ClickUp /$$$img/

Utilizzate la funzionalità di ClickUp Goal Tracking per rimanere in linea con i vostri obiettivi grazie a sequenze chiare, traguardi misurabili e monitoraggio automatico dello stato

Aggiungete i vostri obiettivi, traguardi o KPI e personalizzateli completamente. Tracciate lo stato con traguardi numerici, monetari, vero/falso o attività. Visualizzate questi dati in una dashboard di reportistica KPI altamente visiva che vi permette di vedere il vostro stato rispetto a più KPI contemporaneamente.

Creare la propria reportistica KPI è facile con ClickUp Obiettivi, ma se cercate un percorso ancora più semplice, vi abbiamo pensato noi. Il Modello KPI di ClickUp viene fornito già impostato e pronto con tutto ciò che serve per monitorare le metriche e i KPI: tutto ciò che dovete fare è aggiungerli al modello.

5. Condivisione della reportistica KPI

Una volta creato il vostro report KPI, potete iniziare a condividerlo con gli stakeholder, i leader decisionali, i membri del team e chiunque abbia interesse per il vostro stato.

Se si utilizza ClickUp per la vostra reportistica KPI, è facile condividere i vostri report con chiunque e in qualsiasi momento. La collaborazione e la comunicazione miglioreranno sempre il vostro processo, in modo da ottenere una strategia di reportistica KPI dall'esito positivo.

Utilizzate le preferenze di privacy e condivisione per personalizzare chi ha accesso a quali Obiettivi e taggate i membri del team in modo che possano monitorare la loro influenza individuale rispetto a obiettivi e traguardi specifici. 💬

9 esempi e modelli di reportistica KPI per semplificare il processo

È possibile creare un report KPI su qualsiasi metrica o KPI in qualsiasi team, che si tratti di commerciale, operativo, HR o marketing. Prendete spunto da questi esempi di report KPI per scoprire un nuovo modo di monitorare e presentare i dati utilizzando i nostri KPI preferiti software di reportistica e app per il monitoraggio degli obiettivi , ClickUp.

1. Modello di lavagna online per la Balanced Scorecard di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Balanced-Scorecard-Template.png Reportistica KPI: Modello di Balanced Scorecard di ClickUp /$$$img/

Che si tratti di monitorare lo stato individuale o di misurare la crescita dell'organizzazione, il modello di Balanced Scorecard di ClickUp vi aiuterà a tenere tutto sotto controllo

Il Modello di scheda di valutazione bilanciata di ClickUp è uno dei modi più visivi per monitorare i dati e vedere lo stato di un numero di KPI, tra cui KPI operativi, KPI di marketing e KPI finanziari.

Invitate i membri del team ad analizzare i dati, a comprendere le esigenze dei clienti, a fissare obiettivi e a monitorare lo stato dei diversi KPI con questo modello collaborativo.

2. Modello di OKR e Obiettivi dell'azienda ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/488a905b-1000.png Reportistica KPI: Modello di OKR e obiettivi aziendali /$$$img/

Costruite una gerarchia di obiettivi per il team, il reparto e l'azienda con il modello di obiettivi e OKR aziendali

Ogni azienda ha OKR, traguardi e obiettivi che desidera monitorare. Il Modello di OKR e obiettivi aziendali di ClickUp vi presenta un modo semplice Da fare all'interno del miglior modello di OKR e obiettivi aziendali di ClickUp Software OKR disponibile oggi.

Questo modello di impostazione degli obiettivi consente di dare priorità a obiettivi specifici e di allineare i membri del team agli stessi oggetti.

3. Modello di progetto per l'apprendimento e lo sviluppo ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUps-Learning-and-Development-Project-Template.jpg Screenshot del modello di progetto per l'apprendimento e lo sviluppo di ClickUp /$$$img/

Che si tratti di un progetto una tantum o di un'iniziativa continuativa, il modello di progetto per l'apprendimento e lo sviluppo di ClickUp ha tutti gli strumenti necessari per garantire un esito positivo

Per molte organizzazioni, il monitoraggio dell'apprendimento e dello sviluppo dei propri dipendenti è diventato un prezioso KPI. Utilizzate il Modello di progetto per l'apprendimento e lo sviluppo di ClickUp per stabilire un obiettivo per il vostro prossimo progetto di apprendimento, quindi monitorare lo stato dei KPI in modo da poter riferire sul suo impatto in modo più efficace.

4. Modello di rapporto mensile sullo stato aziendale di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Screen-Shot-2023-04-25-at-4.44.35-PM-1400x710.png Modello di reportistica aziendale mensile di ClickUp /$$$img/

Dai report commerciali all'analisi del feedback dei clienti, questo modello versatile vi aiuterà a tenere tutto sotto controllo, tutto in un unico posto!

Se vi viene richiesto di fornire un aggiornamento mensile o di lo stato di avanzamento di un progetto per il proprio team o reparto, il file Modello di reportistica mensile sullo stato aziendale di ClickUp è un esempio di reportistica KPI efficace per voi.

Questo report in stile memo consente di monitorare e visualizzare le metriche di performance e di aggiungere riepiloghi/riassunti e contesto accanto ad esse sotto forma di report.

5. Modello di struttura ClickUp OKR

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/OKR-Framework-1400x562.jpg Screenshot del modello di struttura di OKR /$$$img/

Il nostro modello di struttura per OKR manterrà tutti sulla stessa pagina e farà in modo che i vostri progetti rimangano in carreggiata

Il monitoraggio degli OKR per l'intera azienda può diventare eccessivo se non si dispone di un sistema che funzioni. Utilizzate il Modello di quadro OKR di ClickUp per introdurre un processo più robusto che consenta di impostare Obiettivi SMART e monitorare i loro stati in tempo reale.

6. Modello di revisione aziendale trimestrale di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-QBR-Template.png Modello QBR di ClickUp /$$$img/

Costruite relazioni più forti con i vostri clienti chiave e preparatevi a stupire durante la prossima Quarterly Business Review con il nostro modello QBR personalizzabile

Controllare i propri stati ogni trimestre è diventata un'abitudine utile per la maggior parte delle organizzazioni. Utilizzate il modello Modello di revisione aziendale trimestrale di ClickUp per snellire il processo e presentare lo stato dei vostri KPI in modo più visivo.

7. Modello di dashboard per i KPI commerciali di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUps-Sales-KPI-Template.jpg Screenshot del modello KPI commerciale di ClickUp /$$$img/

Con il modello KPI per le vendite di ClickUp, potete facilmente misurare e migliorare l'esito positivo del vostro processo commerciale, tutto in un unico posto

I KPI commerciali sono un must per qualsiasi team di vendita efficace. Utilizzate il modello Modello di KPI commerciali di ClickUp per motivare il team a raggiungere gli obiettivi condivisi, con un design che consente a tutti di vedere quali sono i KPI più importanti e quale sia lo stato di avanzamento.

8. Modello di dashboard KPI per il magazzino ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUps-Warehouse-KPI-Template.jpg Reportistica KPI: screenshot del modello KPI di ClickUp per il magazzino /$$$img/

Il modello KPI per il magazzino di ClickUp vi aiuta a monitorare, analizzare e ottimizzare le operazioni di magazzino

Come i team commerciali, anche i team di magazzino sono fortemente guidati dai loro KPI. Il Modello di KPI di magazzino di ClickUp è stato progettato appositamente per le esigenze dei team di magazzino con monitoraggio del tempo, visualizzazione dei dati in tempo reale e chiavi di lettura operative.

9. Modello di rapporto settimanale sullo stato di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Screen-Shot-2023-04-17-at-4.46.50-PM-1400x617.png Modello di reportistica settimanale di ClickUp /$$$img/

Il modello di report settimanale di ClickUp offre al team gli strumenti necessari per creare rapidamente report significativi, compresa una dashboard personalizzabile

Se la reportistica si basa su metriche che cambiano quotidianamente, una relazione settimanale per il team è un ottimo modo per tenere tutti informati e motivati a raggiungere gli obiettivi condivisi. Utilizzate il Modello di reportistica settimanale di ClickUp per comunicare lo stato di avanzamento settimana per settimana, in modo da poter monitorare i progressi e agire rapidamente.

Semplificare la reportistica KPI con ClickUp

L'utilizzo dei KPI è uno dei modi più semplici per tenere sotto controllo gli obiettivi aziendali chiave. Ma ricordate che la selezione dei KPI è solo una parte del processo: Occorre anche un modo per monitorarli.

Da fare con uno strumento avanzato di reportistica aziendale come ClickUp: la nostra piattaforma all-in-one ha tutto ciò che serve per tenere sotto controllo lo stato dei KPI e misurare le prestazioni. Provate gratuitamente ClickUp e sperimentate un modo migliore di affrontare la reportistica KPI. ✨