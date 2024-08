15 Migliori software OKR nel 2024 (Recensioni e prezzi)

Quando sono passato da collaboratore individuale a gestore di un team di grandi dimensioni, ho avuto un importante momento Eureka! Ho capito cosa rende un'azienda forte e positiva: Non si tratta di costruire un'enorme linea di prodotti o di inseguire numeri come se non ci fosse un domani; si tratta di allineare gli sforzi di tutti verso gli obiettivi dell'organizzazione.

Inizialmente, mi sono affidato ai documenti Google e ai fogli di calcolo per creare e monitorare i nostri oggetti e risultati chiave (OKR). Gli strumenti erano semplici e diretti, e Da fare quando il nostro team era piccolo.

Tuttavia, quando siamo cresciuti, i semplici fogli di calcolo hanno lasciato molto a desiderare. Avevo bisogno di visibilità OKR di produttività e OKR agili , analisi e reportistica avanzate e la possibilità di collegare gli OKR individuali e di team agli OKR di reparto, che questi semplici strumenti non offrivano.

La mia ricerca del miglior software OKR è stata lunga. Tuttavia, dalla ricerca condotta con il mio team è risultato un elenco di 15 strumenti OKR che consideriamo il meglio del meglio.

In questo articolo condivideremo le nostre intuizioni ed esperienze con gli strumenti di gestione del team OKR, evidenziando cosa ha funzionato bene e cosa no, per aiutarvi a trovare la soluzione migliore per il vostro team.

Iniziamo!

Cosa cercare negli strumenti software OKR?

Prima di passare all'elenco, parliamo delle basi. Ecco alcune funzionalità/funzione a cui dovete dare priorità quando investite in un software di gestione OKR:

OKR dashboard: lo strumento deve includere unDashboard OKR che consolidi tutti i dati in un unico luogo, visualizzando a volo d'uccello come lavorano insieme gli OKR e i KPI

lo strumento deve includere unDashboard OKR che consolidi tutti i dati in un unico luogo, visualizzando a volo d'uccello come lavorano insieme gli OKR e i KPI **Cercate funzionalità/funzione che permettano il monitoraggio in tempo reale dello stato degli OKR con grafici Gantt, tavole Kanban e altro ancora, consentendo a tutti i dipendenti e ai manager di monitorare i risultatiLe metriche degli obiettivi e prendere decisioni informate

Capacità di integrazione: Assicuratevi che il software OKR si integri perfettamente con lo stack tecnologico esistente, come il software di project management, i sistemi CRM o le piattaforme di comunicazione

Assicuratevi che il software OKR si integri perfettamente con lo stack tecnologico esistente, come il software di project management, i sistemi CRM o le piattaforme di comunicazione Opzioni di personalizzazione: Cercate uno strumento che vi permetta di personalizzare il vostro lavoroModelli di OKRflussi di lavoro e la reportistica per allinearsi alle vostre esigenzeStrategia di impostazione degli obiettivi* **Il software deve facilitare la collaborazione tra i membri del team, consentendo loro di allinearsi sugli obiettivi, condividere gli aggiornamenti e fornire feedback

Cercate uno strumento che vi permetta di personalizzare il vostro lavoroModelli di OKRflussi di lavoro e la reportistica per allinearsi alle vostre esigenzeStrategia di impostazione degli obiettivi* **Il software deve facilitare la collaborazione tra i membri del team, consentendo loro di allinearsi sugli obiettivi, condividere gli aggiornamenti e fornire feedback Scalabilità: Scegliete uno strumento in grado di scalare con la crescita dell'organizzazione, in grado di accogliere un numero crescente di utenti, OKR e team senza compromettere le prestazioni

Scegliete uno strumento in grado di scalare con la crescita dell'organizzazione, in grado di accogliere un numero crescente di utenti, OKR e team senza compromettere le prestazioni Interfaccia facile da usare: Privilegiate un'interfaccia utente intuitiva e facile da usare sia per i team tecnici che per quelli non tecnici

Privilegiate un'interfaccia utente intuitiva e facile da usare sia per i team tecnici che per quelli non tecnici Reportistica e analisi: Scegliete un software che fornisca funzionalità complete di reportistica e analisi. Potrete ottenere informazioni sulle prestazioni del vostro team e identificare le aree di miglioramento

$$$a Software a colpo d'occhio

Il grafico illustra i dettagli chiave della mia scelta di strumenti software OKR.

I 15 migliori strumenti software OKR da utilizzare nel 2024

Diamo un'occhiata agli strumenti OKR che sono entrati nel mio elenco dei 15 migliori. Ne ho evidenziato le funzionalità/funzioni chiave, i limiti, i prezzi e le valutazioni per aiutarvi a scegliere lo strumento migliore per la vostra azienda.

Create, raggiungete e monitorate tutti i vostri OKR tra team e reparti in un unico luogo con ClickUp

Chiamateci pure prevenuti, ma ClickUp non è secondo a nessuno nel project management basato sugli OKR. Con funzionalità avanzate di revisione delle prestazioni e un'efficace gestione a distanza gestione del team da remoto clickUp offre un valore maggiore rispetto alla maggior parte delle software gratuiti per il project management e strumenti OKR. È adatto ad aziende di tutte le dimensioni e può essere personalizzato per monitorare e gestire gli OKR in tutti i settori.

Il migliore per il project management delle OKR

ClickUp è la mia piattaforma di gestione degli OKR. La uso per definire gli obiettivi di marketing dei contenuti allineati con gli obiettivi generali del nostro marketing di acquisizione.

L'uso di ClickUp aumenta la trasparenza tra i vari reparti e mi permette di tenere sotto controllo la gestione delle prestazioni del mio piccolo ma potente team.

Ecco come le funzionalità di OKR di ClickUp contribuiscono al mio flusso di lavoro:

Gestire tutti gli obiettivi in un unico posto con ClickUp Obiettivi

Impostazione di obiettivi strategici in linea con gli obiettivi generali dell'azienda con ClickUp Obiettivi

Utilizzo Obiettivi di ClickUp per gestire gli OKR in un hub centrale.

Questa funzionalità/funzione si adatta perfettamente a diverse impostazioni di obiettivi, dagli OKR personali agli obiettivi aziendali. Posso personalizzare facilmente gli obiettivi dando loro un nome, impostando una data di scadenza, aggiungendo assegnatari responsabili degli obiettivi, controllando l'accesso e condividendo una ripartizione dettagliata di ogni obiettivo in obiettivi misurabili e attività cardine.

Con ClickUp Obiettivi è possibile suddividere gli obiettivi in traguardi più piccoli, fissare scadenze e monitorare lo stato di avanzamento

Uso ClickUp Obiettivi per suddividere gli obiettivi più grandi in attività gestibili. Posso impostare più traguardi per ogni obiettivo e personalizzare i loro nomi, le descrizioni, i titolari e le metriche di monitoraggio (come valuta, attività e numeri).

Ecco un esempio: Se l'obiettivo è ottenere un aumento del 25% delle registrazioni dai nostri post sul blog entro tre mesi, lo suddivido in obiettivi/traguardi più piccoli, come ad esempio

Pubblicare 100 nuovi post sul blog al mese

Ottimizzare i primi 50 post del blog esistenti in base al traffico per le conversazioni, aggiungendo CTA interattive

Creare 20 lead magnet scaricabili e ricchi di valore come risorse gratuite che accompagnino i nostri post più importanti del blog

Questo approccio offre una tabella di marcia a tappe per raggiungere i nostri obiettivi generali, tenendomi al contempo aggiornato sullo stato di ciascun traguardo.

Organizzare gli OKR utilizzando i modelli di ClickUp

Non devo più creare e gestire gli OKR da zero, grazie alla ricca libreria di modelli di ClickUp.

Modello OKR di ClickUp fornisce una struttura per organizzare gli OKR secondo le mie preferenze: posso ordinare gli obiettivi per priorità, provider, stato, sequenza e altro ancora. Il Planning Cadence delinea una struttura per creare gli OKR e gli Elenchi di OKR suddividono gli obiettivi in azioni.

Con cinque campi personalizzati e tipi di visualizzazione, oltre a sette stati per un monitoraggio accurato degli OKR, questo modello consente di rimanere in linea con gli obiettivi.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-131.png Offrite visibilità agli OKR a livello aziendale, monitorate lo stato di avanzamento, mantenete la trasparenza e consolidate le azioni quotidiane per raggiungere obiettivi più grandi con il modello OKR Framework di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-234154748 Scaricare questo modello /%cta/

In alternativa, preferisco Modello di struttura OKR di ClickUp per progetti complessi che coinvolgono un numero elevato di persone. In questo modo tutti sono sulla stessa pagina, si elimina l'ambiguità e si migliora l'account dei membri del team.

Io e il mio team utilizziamo il modello per:

CreareObiettivi SMART allineati con gli oggetti del team

Monitoraggio dello stato in tempo reale

Identificare gli ostacoli e intraprendere azioni rapide

Rimanere concentrati sulle priorità

Questo si rivela utile anche durante le riunioni del team Riunioni OKR quando devo recuperare le relazioni sullo stato di avanzamento per esaminare le prestazioni e decidere un piano d'azione per migliorare il nostro approccio.

Generazione di OKR con ClickUp Brain

Creare rapidamente OKR contestuali utilizzando ClickUp Brain

Da fare senza ClickUp Brain per il brainstorming e l'ideazione! Questo Strumento di IA suggerisce gli OKR più rilevanti da monitorare in base alla mia Attività di ClickUp e le attività in tempo reale nell'area di lavoro di ClickUp.

Ecco come procedere:

**ClickUp Brain analizza le attività e i compiti all'interno dell'area di lavoro per fornire informazioni rilevanti per la generazione degli OKR. Inserisco i dati necessari o permetto a ClickUp Brain di raccogliere automaticamente le informazioni dall'area di lavoro di ClickUp

**Una volta analizzati i dati, ClickUp Brain suggerisce gli OKR in base alle attività e ai compiti analizzati. Questi OKR sono adattati a contesti di lavoro e obiettivi specifici

Rivedere e modificare: Rivedere gli OKR suggeriti e apportare le modifiche o gli aggiustamenti necessari per assicurarsi che siano in linea con gli oggetti e i risultati chiave

Rivedere gli OKR suggeriti e apportare le modifiche o gli aggiustamenti necessari per assicurarsi che siano in linea con gli oggetti e i risultati chiave **Una volta soddisfatti degli OKR generati, li finalizzo e li implemento nel mio flusso di lavoro, monitorando lo stato di avanzamento grazie alle funzionalità/funzione di ClickUp

Fornendo semplicemente il contesto necessario, come l'area di interesse, il risultato desiderato o le metriche chiave, posso generare gli OKR senza alcun lavoro richiesto. In questo modo risparmio molto tempo e mi assicuro che gli OKR siano supportati da dati e allineati con gli oggetti dell'organizzazione.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Organizzare obiettivi simili tramite cartelle e visualizzare la percentuale di stato in un'unica visualizzazione

Aggiungere descrizioni uniche per ogni Obiettivo e Traguardo, in modo che i membri del team sappiano a cosa stanno lavorando

CollegatoAttività di ClickUp a un Obiettivo e monitorare automaticamente lo stato

Impostazione e monitoraggio di risultati chiave misurabili, come numeri (ad esempio, creazione di 15 post sul blog a settimana), valori monetari (ad esempio, raggiungimento di 75.000 dollari di entrate mensili) o traguardi vero/falso (ad esempio, pagamenti terminati per gli appaltatori: sì/no)

Assegnate uno o più titolari per gli Obiettivi, gestite le autorizzazioni di visualizzazione e modifica e mantenete il controllo su chi può accedere ai vostri OKR

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti possono trovare la matrice di funzionalità/funzione di ClickUp eccessiva

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/utente al mese

$7/utente al mese Business: $12/utente al mese

$12/utente al mese Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile su qualsiasi piano a pagamento al costo di $5 per membro per area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4.000+ recensioni) Altri utenti amano il modo in cui ClickUp migliora l'account e chiarisce i ruoli per i diversi progetti.

La possibilità di definire ruoli specifici e assegnare attività è stata fondamentale per aumentare la trasparenza all'interno del team. Ognuno sa esattamente di cosa è responsabile, riducendo in modo significativo le sovrapposizioni e la confusione. Siamo più coesi di prima"

2. Weekdone

via Settimana Weekdone è uno strumento software OKR che aiuta a comunicare la strategia aziendale annuale a tutti i dipendenti e ad attuarla con obiettivi trimestrali a livello di team.

Questo strumento è utile per aumentare il morale dei dipendenti, grazie alla Leaderboard, che permette ai membri del team di votarsi a vicenda. Questo riconoscimento stabilisce una cultura di supporto, assicura che i singoli collaboratori siano notati e motiva i membri del team a dare il meglio di sé.

Il migliore per misurare gli stati settimanali

Uno stato di avanzamento sostenibile richiede azioni quotidiane coerenti e significative. Quando ho impostato i miei OKR trimestrali, li rivedo alla fine di ogni settimana per verificare i miei stati e assicurarmi che i miei lavori richiesti vadano nella giusta direzione.

Testando le funzionalità di Weekdone, ho apprezzato la funzione/funzione degli aggiornamenti settimanali e l'opzione di organizzare riunioni settimanali di verifica.

Per i progetti che mi richiedono un maggiore impegno, in genere preferisco organizzare standup giornalieri con il mio team. Ma gli scontri di programma si verificano più spesso di quanto vorremmo!

In questi casi, il newsfeed giornaliero di Weekdone è utile: mi tiene aggiornato su ciò che i membri del mio team stanno lavorando e posso anche elogiare i miei compagni per un lavoro ben terminato o condividere il feedback.

Le migliori funzionalità/funzione di Weekdone

Impostazione degli oggetti e dei risultati chiave per i singoli reparti e per l'intera organizzazione

Definire le priorità dei progetti ad alto impatto con obiettivi e aggiornamenti settimanali

Promuovete i dipendenti più performanti con la Leaderboard

Chiarire come i team e le attività sono connessi alla strategia principale grazie alla gerarchia ad albero

Collaborazione e condivisione di informazioni con team remoti

Limiti di Weekdone

Supporta fino a tre persone nel piano Free

L'impostazione degli obiettivi è semplice, ma la creazione di OKR specifici è un po' più impegnativa

Prezzi di Weekdone

**Gratis

**A partire da 108 dollari al mese (pacchetto da 10 utenti, a 10,80 dollari al mese per utente)

Valutazioni e recensioni di Weekdone

G2: 4.1/5 (30+ recensioni)

4.1/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (60+ recensioni)

3. Lavagna

via Lavagna di lavoro Workboard offre solide funzionalità di OKR che facilitano il feedback in tempo reale, la visibilità degli obiettivi e il monitoraggio dello stato. L'interfaccia può non essere la migliore, ma Da fare per mantenere la rotta verso il raggiungimento dei traguardi.

Migliore per migliorare la produttività del team

Alcune funzionalità/funzione che mi hanno colpito sono le integrazioni con i più diffusi strumenti aziendali come Microsoft Teams, Jira, Slack e Outlook, le dashboard intuitive e il monitoraggio dettagliato degli stati.

**Ho trovato utili anche le Programmazioni intelligenti che registrano gli apprendimenti e i risultati chiave per rendere le riunioni più produttive e creare una cultura della responsabilità e del miglioramento continuo

Funzionalità/funzione migliori di Workboard

Impostazione di obiettivi e OKR, riepilogo/riassunto dello stato e istantanee dei progressi dei dipendenti con Co-Author (lo strumento di IA di Workboard)

Assegnazione di elementi d'azione direttamente durante una riunione e monitoraggio dello stato nello spazio collaborativo di Workboard, Workstream

Aumentate la responsabilità grazie a promemoria e aggiornamenti automatici

Prendete decisioni informate con analisi avanzate che offrono una visione approfondita delle metriche di performance

Ottenere reportistica personalizzabile e condividerla tra team e stakeholder

Limiti di Workboard

Il software può essere complesso da navigare per i nuovi utenti

Prezzi di Workboard

Non disponibile

Valutazioni e recensioni di Workboard

G2: 4.5/5 (15+ recensioni)

4.5/5 (15+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (90+ recensioni)

4. Lattice

via Lattice Ho visto spesso organizzazioni ignorare un fattore cruciale nella misurazione delle prestazioni: I dipendenti devono vedere quanto hanno fatto e come il loro lavoro si inserisce nel grande schema delle cose: un modo sicuro per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti!

I migliori per la gestione delle prestazioni e il coinvolgimento dei dipendenti

Strumento di gestione delle persone, Lattice aiuta a connettere i contributi individuali all'esito positivo dell'organizzazione.

Lo strumento integra gli OKR nella strategia di gestione delle prestazioni dell'azienda, assicurando che i lavori richiesti dal team siano allineati alle principali priorità aziendali.

**Mi ha permesso di impostare incontri 1:1 con i membri del team e di condurre rapidamente dei check-in sulle prestazioni, assicurando che ogni azione sia intenzionale e orientata agli obiettivi e che i problemi vengano risolti senza perdere tempo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Lattice

Allineare gli obiettivi strategici in tutta l'organizzazione con gli strumenti di allineamento di Lattice, facili da usare

Monitoraggio efficiente dello stato di avanzamento con dashboard intuitive e personalizzabili

Facilitare la comunicazione attraverso strumenti integrati che supportano il feedback e la collaborazione

Personalizzare gli OKR con modelli che rispondono alle esigenze e agli obiettivi aziendali specifici

Integrazione dello strumento con Jira, Salesforce e Microsoft Teams

Limiti di Lattice

Integrazioni di terze parti limitate rispetto ai concorrenti, che possono ostacolare il flusso di lavoro in ambienti tecnologicamente diversi

Le funzioni dell'app per dispositivi mobili sono limitate, il che potrebbe influire sull'esperienza dell'utente

Prezzi di Lattice

Gestione delle prestazioni + OKR e Obiettivi : $11/mese per utente

: $11/mese per utente Engagement : +$4/mese per utente

: +$4/mese per utente Crescita : +$4/mese per utente

: +$4/mese per utente Compensazione: +$6/mese per utente

Lattice valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (3.800+ recensioni)

4.7/5 (3.800+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (120+ recensioni)

Alcuni di Le funzionalità/funzioni più amate di Lattice includono i sondaggi sul coinvolgimento, il monitoraggio degli OKR e le revisioni delle prestazioni.

Mi piace il design dell'interfaccia utente dell'intera piattaforma. La facilità e la semplicità non solo dell'amministrazione dello strumento, ma anche di tutto il materiale di coinvolgimento e di formazione, compresi la Lattice University e l'Help Desk di Lattice. Utilizziamo moltissime funzionalità, tra cui 1:1, aggiornamenti, feedback, sondaggi sul coinvolgimento, monitoraggio degli obiettivi e revisioni delle prestazioni.

5. 15Five

via 15Cinque 15Five è una piattaforma SaaS per le risorse umane e uno strumento OKR che aumenta il coinvolgimento dei dipendenti e migliora la gestione delle prestazioni attraverso l'impostazione efficace degli obiettivi e il riconoscimento dei dipendenti.

È il migliore per il monitoraggio delle OKR basato sul feedback

Ho apprezzato l'interfaccia di facile utilizzo e l'enfasi posta sul supporto di un ciclo di feedback continuo tra manager e dipendenti. Il dashboard Best-Self Review è un'ottima aggiunta: integra la crescita personale dei dipendenti con la gestione delle prestazioni.

In qualità di gestore del team, uso il dashboard di revisione per vedere i progressi del mio team, mentre i singoli collaboratori possono usarlo per misurare lo stato dei loro cicli di revisione personale.

Un altro dei preferiti è High Fives, uno strumento di riconoscimento tra pari che promuove una cultura del lavoro positiva. I membri del team possono darsi il "cinque" a vicenda per mostrare il loro apprezzamento e i team leader possono usarlo per celebrare vittorie e contributi.

Inoltre, 15Five include potenti strumenti di reportistica e integrazioni con i più diffusi software aziendali. Mi è piaciuta molto la perfetta integrazione con Google Calendar: è stato velocissimo e facile programmare incontri individuali con i membri del mio team direttamente dall'app.

Le migliori funzionalità di 15Five

Fornite e raccogliete feedback con la funzionalità/funzione di check-in settimanale che incoraggia la comunicazione aperta tra manager e dipendenti

Migliora l'allineamento strategico grazie alla connessione tra gli obiettivi dei singoli dipendenti e gli obiettivi aziendali generali

Tracciare e analizzare le prestazioni con strumenti di reportistica completi e ottenere approfondimenti praticabili

Integrazione perfetta con altri strumenti come Slack, Microsoft Teams e piattaforme HRIS per migliorare l'efficienza del flusso di lavoro

limiti di #### 15Five

Dipendenza dal contributo regolare degli utenti: l'efficacia dello strumento diminuisce senza la partecipazione costante di tutti gli utenti

15Prezzi

Engage : $4/mese per utente (solo fatturazione annuale)

: $4/mese per utente (solo fatturazione annuale) Perform : $10/mese per utente (solo fatturazione annuale)

: $10/mese per utente (solo fatturazione annuale) Total Platform: $16/mese per utente (solo fatturazione annuale)

15Five valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (1.700+ recensioni)

4.6/5 (1.700+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (880+ recensioni)

6. Asana

via Asana Asana, ampiamente riconosciuto per le sue capacità di project management, può funzionare anche come strumento di OKR per aiutare le aziende a ottimizzare i processi di impostazione e monitoraggio degli obiettivi.

Il migliore per il project management e la gestione delle attività

La piattaforma integra la gestione delle attività con gli oggetti strategici, assicurando che ogni membro del team sia allineato con la visione dell'azienda e che i suoi contributi individuali siano chiaramente visibili.

Mi è piaciuta in particolare la funzionalità di monitoraggio del tempo di Asana, con chiari indicatori visivi e aggiornamenti in tempo reale che mantengono i team connessi e informati. Questi sono particolarmente utili quando si sta pianificando di scrivere OKR efficaci e monitorarli su scala.

Inoltre, Asana supporta un intervallo di integrazioni con altri strumenti aziendali, mantenendo lo stack tecnologico snello e i flussi di lavoro fluidi.

Le migliori funzionalità/funzione di Asana

Assegnazione di priorità e attività in modo efficiente nella vista Elenco

Automazioni di attività ripetitive, per risparmiare tempo e ridurre il lavoro richiesto

Pianifica sprint e imposta attività cardine per mantenere il team concentrato e in linea con i tempi

Monitorare lo stato degli OKR del team in tempo reale con i portfolios

Limiti di Asana

Il piano Free consente solo un massimo di 15 utenti per team

È orientato principalmente alle attività, il che potrebbe diluire l'attenzione sugli obiettivi strategici di livello più alto

Non è possibile assegnare attività a più membri del team, il che complica la collaborazione sugli obiettivi

Prezzi di Asana

**Gratis

Starter : $13,49/mese per utente

: $13,49/mese per utente Avanzato : $30,49/mese per utente

: $30,49/mese per utente Enterprise: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Enterprise+: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,3/5 (9.900+ recensioni)

4,3/5 (9.900+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (12.000+ recensioni)

Agli utenti piace come Asana aiuti a tenere tutto in un unico posto:

OKR e impostazione degli obiettivi dall'alto verso il basso. Dagli oggetti principali alle tattiche dettagliate.

7. Lavori migliori

via Lavori migliori Betterworks è un software di gestione delle prestazioni che aiuta a impostare gli OKR per guidare l'esito positivo dell'organizzazione e l'allineamento dei dipendenti. Integra il monitoraggio degli obiettivi con il coaching continuo delle prestazioni.

Il migliore per il feedback e la comunicazione

Abbiamo trovato impressionante la capacità di Betterworks di scalare gli OKR in grandi aziende, con strumenti che supportano una comunicazione trasparente, l'allineamento degli obiettivi e frequenti valutazioni dello stato.

Mi è piaciuto molto il modo in cui questo strumento mantiene l'attenzione sui membri del team, mantenendosi impegnato sul loro stato, investendo nel loro apprendimento e risolvendo i loro problemi Ho potuto impostare istantaneamente incontri 1:1 con i membri del mio team, fornire feedback in tempo reale e raccogliere feedback da loro su come la gestione può migliorare la loro esperienza.

Grazie a questo strumento, è facile creare un ambiente di lavoro mirato e di miglioramento continuo, che in ultima analisi porta l'organizzazione più vicina ai suoi obiettivi.

Le migliori funzionalità/funzione di Betterworks

Mappare gli sviluppi trimestrali e fissare attività cardine per tenere traccia dello stato di avanzamento

Utilizzare il feedback dei manager e dei colleghi per migliorare le prestazioni individuali

Eseguire calibrazioni e ottenere informazioni accurate e imparziali sulle prestazioni dei dipendenti

Trasformare i manager in coach e coltivare il potenziale della vostra forza lavoro

Limiti di Betterworks

Ha una curva di apprendimento ripida

Il feedback in tempo reale e a più valutatori è disponibile solo nel piano Enterprise

Prezzi di Betterworks

Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Medio mercato: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Betterworks

G2: 4.2/5 (120+ recensioni)

4.2/5 (120+ recensioni) Capterra: 3.9/5 (15+ recensioni)

8. Scatola delle persone

via Scatola delle persone Peoplebox unisce la definizione degli obiettivi alla gestione dei talenti, rendendo gli OKR parte integrante del flusso di lavoro di tutti.

Il meglio per costruire una cultura ad alte prestazioni

Peoplebox è dotato di una serie di potenti funzionalità, come l'aggiornamento automatico degli obiettivi, il feedback in tempo reale e le riunioni one-to-one integrate, che garantiscono un allineamento continuo e discussioni sulle prestazioni.

I suoi potenti dati analitici mi hanno aiutato a estrarre informazioni approfondite sull'allineamento del team. Ho potuto identificare i potenziali blocchi (nel mio caso, un team con poco personale che non riusciva a rispettare le scadenze) e prendere decisioni migliori per risolverli

Peoplebox si integra anche con strumenti popolari come Slack e Microsoft Teams, in modo che i team possano integrarlo senza problemi nello stack tecnologico esistente.

Le migliori funzionalità/funzione di Peoplebox

Allinea in modo efficiente gli obiettivi del team con le strategie dell'organizzazione attraverso un semplice monitoraggio degli OKR

Facilita il feedback in tempo reale per mantenere i membri del team impegnati e informati sui loro stati

Conduzione di riunioni one-to-one produttive con programmi integrati e azioni di follower direttamente collegate agli OKR

Automazioni degli aggiornamenti per ridurre al minimo la voce manuale e tenere tutti aggiornati sullo stato degli obiettivi

Limiti di Peoplebox

Ha una curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti che devono navigare tra le funzionalità/funzione avanzate

Non ha piani mensili

Prezzi di Peoplebox

Gestione dei talenti : $7/mese per utente (solo fatturazione annuale)

: $7/mese per utente (solo fatturazione annuale) PiattaformaOKR : $8/mese per utente (solo fatturazione annuale)

: $8/mese per utente (solo fatturazione annuale) Full-Suite Professional : $12/mese per utente (solo fatturazione annuale)

: $12/mese per utente (solo fatturazione annuale) Full-Suite Premium : $15/mese per utente (solo fatturazione annuale)

: $15/mese per utente (solo fatturazione annuale) Piano Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Peoplebox

G2: 4.5/5 (300 recensioni)

4.5/5 (300 recensioni) Capterra: 4.6/5 (229 recensioni)

9. Esegui Cantiere

via Esegui cantiere Progettato per supportare le organizzazioni nel raggiungimento dell'allineamento strategico, PerformYard consente una chiara impostazione, monitoraggio e gestione degli OKR a tutti i livelli aziendali. Si concentra sulla facilità d'uso per distinguersi dalla concorrenza. **PerformYard dovrebbe funzionare a meraviglia per le piccole aziende che si avvicinano per la prima volta agli OKR e alle valutazioni delle prestazioni.

Il migliore per le valutazioni delle prestazioni personalizzabili

Le funzionalità che aggiungo ai preferiti sono la cascata flessibile di obiettivi, i cicli di revisione personalizzabili e i meccanismi di feedback in tempo reale. Queste funzionalità assicurano che gli obiettivi siano coerentemente allineati con gli oggetti aziendali, aiutando chiunque a gestire attivamente e ottimizzare le prestazioni dei dipendenti.

PerformYard si integra inoltre perfettamente con i sistemi HR esistenti, fornendo un'esperienza coesa che supporta una cultura orientata alle prestazioni.

Le migliori funzionalità di PerformYard

Semplificare i processi di impostazione degli obiettivi con modelli di OKR personalizzabili e flessibili

Migliorare l'allineamento strategico attraverso un'efficace trasmissione degli obiettivi tra i vari reparti

Facilitare il feedback in tempo reale per garantire una comunicazione continua e l'adeguamento degli oggetti

Personalizzare le valutazioni delle prestazioni per adattarle alle Sequenze e ai criteri unici della vostra organizzazione

Integrazione efficace con i sistemi HR esistenti per mantenere la continuità dei dati e ridurre le spese amministrative

Limiti di PerformYard

Limitate integrazioni di terze parti rispetto ad altri strumenti OKR

Manca la trasparenza dei prezzi, in quanto i dettagli non sono prontamente disponibili sul sito web, richiedendo un contatto diretto per le quotazioni

Prezzi di PerformYard

Gestione delle prestazioni : $5-$10/mese per utente (solo fatturazione annuale)

: $5-$10/mese per utente (solo fatturazione annuale) Ingaggio dei dipendenti: A partire da $1-$3/mese per utente (solo fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni su PerformYard

G2: 4.7/5 (800+ recensioni)

4.7/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (80+ recensioni)

10. Libro delle assunzioni

via Libro di noleggio Hirebook organizza le pratiche di gestione caotiche e guida i dipendenti a contribuire in modo più efficace. Lo strumento converte automaticamente le attività quotidiane in risultati chiave, in modo che i dipendenti possano vedere chiaramente l'impatto che hanno e sentirsi motivati a dare il meglio.

Il migliore per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti

Per le piccole aziende e i team remoti che desiderano migliorare il coinvolgimento e integrare il monitoraggio delle prestazioni, Hirebook offre una serie di funzionalità ben progettate. Alcune di queste favoriscono la comunicazione regolare e i cicli di feedback positivi: check-in, aggiornamenti sui risultati chiave, incontri individuali e altro ancora.

Ho trovato che i grafici organici si adattano bene al mio flusso di lavoro.

Poiché il nostro team sta crescendo rapidamente, diventa difficile tenere sotto controllo chi lavora in quale reparto e in quale progetto. **Con Org Charts, ho potuto recuperare rapidamente le informazioni sui nuovi membri, controllare il loro stato a livello granulare e offrire l'aiuto necessario attraverso i check-in

Le migliori funzionalità/funzioni di Hirebook

Visualizzate lo stato di avanzamento con gli OKR a cascata e incoraggiate i dipendenti a rimanere aggiornati sul loro contributo individuale

Ricevere reportistica sugli OKR nelle email o sui dispositivi mobili

Personalizzate i check-in per reparti, team o singoli individui: ponete domande pertinenti e raccogliete feedback accurati dai dipendenti

Consentite ai dipendenti di effettuare i check-in in modalità asincrona

Limiti di Hirebook

Non c'è un piano Free

Non può assegnare obiettivi o attività a più membri del team

Prezzi di Hirebook

Aziendale : $15/mese per utente

: $15/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Hirebook

G2: 4.9/5 (300+ recensioni)

4.9/5 (300+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

Gli utenti di Mot apprezzano la semplicità e l'intuitività dell'utilizzo dello strumento e sono sorpresi dalle sue numerose capacità.

_Anche se ho acquistato hirebook per le sue funzionalità di allineamento OKR, sono rimasto piacevolmente sorpreso nello scoprire le altre funzionalità che offre (ad esempio, la creazione di riunioni con i compagni di squadra e la possibilità di seguire diversi elementi dell'agenda nel tempo, l'impostazione di KPI giornalieri per i dipendenti più operativi, il check-in in modo che i vostri riporti diretti possano dirvi regolarmente come si sentono e cosa li preoccupa) Le funzionalità OKR sono eccellenti, intuitive e visive. È possibile allineare gli OKR per l'intera organizzazione e avere un'idea di come i diversi team stiano avanzando verso i loro obiettivi._ > > _Le funzionalità OKR sono eccellenti, intuitive e visive

11. Risultati Quantive

via Risultati quantificabili Progettato per le piccole aziende e le imprese, il software OKR di Quantive aggiunge molta flessibilità al processo di gestione degli OKR. Importa automaticamente i dati da app di terze parti e aggiorna gli OKR, senza richiedere alcun lavoro manuale!

Il migliore per la reportistica di benchmarking

Durante i nostri test, una funzionalità/funzione che si è distinta è stata la possibilità di effettuare un benchmark dello stato e dei processi per identificare i margini di miglioramento.

Nel mio caso, l'oggetto era l'aumento del 20% del traffico organico sul nostro sito web. Man mano che procedevamo e il sistema disponeva di dati sufficienti per lavorare, potevo confrontare i miei progressi e i risultati con quelli di altri clienti Quantive con obiettivi simili.

**Questo processo di benchmarking mi ha aiutato a comprendere meglio lo scenario del traffico organico. Poiché eravamo quasi alla pari con il benchmark, ho avuto la certezza che eravamo sulla strada giusta

Funzionalità/funzione migliori di Quantive Results

Evidenzia i maggiori risultati di un team o di un individuo e premia le prestazioni con badge, gif e commenti per mantenere alti i livelli di coinvolgimento

Rimanere aggiornati sulle attività OKR del team e mantenere un audit trail con la cronologia delle attività

Rimanete in contatto con i team e collaborate su obiettivi e attività in tempo reale grazie all'integrazione con Slack e Microsoft Teams

Creazione automatica di un grafico organizzativo per aiutare i membri del team a comprendere la struttura aziendale

Limiti dei risultati Quantive

La configurazione iniziale e la formazione richiedono tempo e risorse per sfruttare appieno le capacità della piattaforma

Prezzi di Quantive Results

Essenziale : Gratis

: Gratis Scala : $9/mese per utente

: $9/mese per utente Azienda: Prezzi personalizzati

Quantive Risultati valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (100+ recensioni)

4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (80+ recensioni)

12. Kallidus Esegui

via Kallidus Eseguire Kallidus Perform è uno strumento software OKR progettato per semplificare la gestione delle prestazioni e migliorare i processi di impostazione degli obiettivi all'interno delle organizzazioni. Consente alle aziende di definire e monitorare chiaramente gli oggetti e i risultati chiave a livello individuale e di team, promuovendo una cultura di alte prestazioni e di miglioramento continuo.

Il migliore per la gestione di L&D e del ciclo di vita dei dipendenti

Mi ha colpito la sua interfaccia user-friendly. Ho apprezzato il modo in cui semplifica il monitoraggio e la gestione degli OKR a più livelli, rendendoli accessibili a tutti i dipendenti.

Ma la forza di Kallidus va oltre le già eccellenti funzionalità/funzione di OKR. È un ecosistema ben costruito per supportare tutti i tipi di programmi di apprendimento e sviluppo. Ho provato a reindirizzare le campagne di formazione attraverso Kallidus, personalizzando i modelli e progettando i moduli, e ho ricevuto un feedback positivo da tutto il team.

Kallidus Perform supporta anche un ciclo continuo di gestione delle prestazioni, integrando check-in regolari e feedback in tempo reale che mantengono i team allineati e concentrati sugli obiettivi. Lo consiglio alle organizzazioni che vogliono mantenere agilità e adattabilità nelle loro operazioni strategiche.

Le migliori funzionalità/funzione di Kallidus Perform

Semplificare l'impostazione degli obiettivi con modelli di OKR personalizzabili, facili da adattare e da allineare alle strategie aziendali

Migliorare il coinvolgimento dei dipendenti consentendo feedback e check-in regolari, promuovendo una cultura del miglioramento continuo

Semplificare il monitoraggio delle prestazioni con un'interfaccia di facile utilizzo che facilita l'adozione e l'utilizzo degli OKR da parte di tutti

Personalizzare le revisioni delle prestazioni per soddisfare le esigenze e le sequenze dei diversi team

Integrare le opportunità di apprendimento e sviluppo nel processo di gestione delle prestazioni

Limiti di Kallidus Perform

La curva di apprendimento per i nuovi utenti può essere molto ripida a causa della profondità delle funzionalità/funzioni e delle opzioni di personalizzazione disponibili

Le capacità di integrazione con altri sistemi sono limitate

Prezzi di Kallidus Perform

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Kallidus Perform

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

13. Profitto.co

via Profitto.co Profit.co è un altro strumento software OKR diventato popolare per il suo approccio completo alla gestione degli obiettivi e dei risultati chiave, che consente alle aziende di perfezionare il piano strategico e l'esecuzione.

Ha flussi utente ben progettati e personalizzazioni granulari che rendono lo strumento un piacere da usare.

Il migliore per la gestione personalizzata degli OKR

Profit.co offre una serie di funzionalità/funzione che promuovono l'allineamento tra tutti i livelli di un'organizzazione, assicurando che tutti si muovano in sincronizzazione verso obiettivi comuni. **Sono rimasto colpito dagli oltre 400 KPI integrati e personalizzati per misurare le prestazioni in modo efficiente

Durante l'utilizzo di Profit.co, ho spesso sottolineato ai miei colleghi quanto fossero visivi i dashboard. Come spazio all-in-one per la condivisione di aggiornamenti, feedback e risorse relative agli obiettivi, Profit.co lavora molto bene: mi ha aiutato a esplorare gli aggiornamenti in tempo reale e a tenere sotto controllo gli OKR mentre collaboravo con i membri del team. Potete anche creare un OKR per il team con l'aiuto di guide e modelli di OKR.

Ho apprezzato il fatto che la piattaforma si concentri sull'offerta di risorse educative. I moduli di formazione aiutano gli utenti a massimizzare i benefici degli OKR e a migliorare le prestazioni a livello aziendale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Profit.co

Fornisce ai dipendenti una panoramica della visione dell'azienda attraverso dashboard di allineamento

Sfruttare oltre 400 KPI integrati e personalizzati per misurare le prestazioni in modo efficiente

Personalizzare e creare un periodo di OKR o un ciclo di revisione delle prestazioni con un titolo e una durata a scelta

Limiti di Profit.co

Nel piano Free non è possibile creare campi personalizzati per gli OKR

Integrazioni limitate con altri strumenti di project management come Asana, Trello, Proofhub

Impossibilità di visualizzare le attività in vista Gantt

Prezzi di Profit.co

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Profit.co

G2: 4.8/5 (200+ recensioni)

4.8/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (80+ recensioni)

14. Obiettivi Viva

via Obiettivi Viva Microsoft Viva Obiettivi è uno strumento software di OKR strategico integrato nella suite Microsoft Viva, progettato per allineare i lavori richiesti dal team agli obiettivi più critici dell'organizzazione.

È il migliore per la definizione e il monitoraggio degli obiettivi, grazie a modelli predefiniti

Sfruttando la solida infrastruttura dell'ecosistema Microsoft, Viva Obiettivi consente di impostare, monitorare e gestire obiettivi e risultati chiave sia a livello di team che di organizzazione.

La rapida e perfetta integrazione con altre produttività Microsoft, come Teams e Azure DevOps, è una funzionalità indispensabile.

Inoltre, Viva Obiettivi è in grado di automatizzare gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento e di fornire informazioni utili attraverso analisi avanzate. Sono rimasto sorpreso anche dal numero di opzioni personalizzabili OKR e modelli di impostazione degli obiettivi **che si adattano a numerosi casi d'uso, facilitando l'impostazione e il monitoraggio delle prestazioni su scala

Funzionalità/funzione migliori di Viva Obiettivi

Si integra facilmente con gli strumenti e i servizi di Microsoft Office per mantenere un flusso di lavoro unificato

Automazioni nel monitoraggio del tempo per fornire aggiornamenti in tempo reale e ridurre la voce manuale dei dati

Allineamento strategico grazie al chiaro collegamento degli obiettivi individuali e del team con gli obiettivi aziendali generali

Migliorare il processo decisionale con analisi avanzate che offrono approfondimenti sulle prestazioni OKR

Facilitare la collaborazione sfruttando Microsoft Teams per la comunicazione e gli aggiornamenti relativi agli OKR

Limiti di Viva Obiettivi

La dipendenza dall'ecosistema Microsoft può limitare la sua attrattiva per le organizzazioni non completamente integrate con i prodotti Microsoft

Il costo può essere un ostacolo per le piccole aziende o le startup, in quanto il prezzo è tipicamente in bundle con altri prodotti Viva o Microsoft 365

La configurazione e l'adozione iniziale possono richiedere tempo e lavoro significativi, soprattutto per le organizzazioni che non hanno mai avuto a che fare con l'interfaccia di Microsoft

Obiettivi di Viva Prezzi

Microsoft Viva in Microsoft 365: Disponibile come parte del piano Enterprise di Microsoft 365

Disponibile come parte del piano Enterprise di Microsoft 365 Microsoft Viva Employee Communications and Communities: $2/mese per utente (solo con fatturazione annuale)

$2/mese per utente (solo con fatturazione annuale) Microsoft Viva Workplace Analytics and Employee Feedback: $6/mese per utente (solo fatturazione annuale)

$6/mese per utente (solo fatturazione annuale) Microsoft Viva Suite: $12/mese per utente (solo fatturazione annuale)

Obiettivi Viva valutazioni e recensioni

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

15. Campo lunare

via Mooncamp Mooncamp è un software per creare e comunicare la strategia aziendale agli addetti ai lavori e incoraggiare l'allineamento a livello aziendale utilizzando gli OKR.

Il migliore per la progettazione di strategie gerarchiche

Ho provato la funzionalità dell'Albero della strategia per offrire a tutti una prospettiva di alto livello della nostra strategia organizzativa. La tavola da disegno modificabile mi ha permesso di mappare le nostre aree chiave per il trimestre, gli obiettivi e le iniziative per gerarchia.

Ad esempio, la gerarchia degli obiettivi trimestrali per i team che si occupano dell'esito positivo dei clienti si presentava in questo modo:

Area di interesse: Eccellenza del servizio clienti

Oggetto: Migliorare la capacità di risposta e l'efficacia del supporto clienti

Risultato chiave 1: Ridurre il tempo medio di risposta alle richieste dei clienti del 20%

Ridurre il tempo medio di risposta alle richieste dei clienti del 20% Risultato chiave 2: Raggiungere un tasso di risoluzione al primo contatto del 90%

Raggiungere un tasso di risoluzione al primo contatto del 90% Risultato chiave 3: Aumentare la valutazione della soddisfazione del supporto clienti all'85%

Iniziative:

Implementazione di un nuovo sistema di ticketing per un migliore monitoraggio e gestione delle richieste di informazioni

Formazione dei rappresentanti del servizio clienti su tecniche avanzate di risoluzione dei problemi

Creare una base di conoscenze sul servizio clienti per una più rapida consultazione

Il software ha permesso al mio team di comprendere a colpo d'occhio la gerarchia dei passaggi e di agire di conseguenza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mooncamp

Modificate gli obiettivi in blocco usando operazioni come modifica, cancellazione o duplicazione

Rendere gli obiettivi visibili pubblicamente o mantenerli privati: il controllo è nelle vostre mani

Integrare lo strumento con Slack o Microsoft Teams ed eseguire check-in regolari

Aggiungere proprietà personalizzate agli obiettivi utilizzando la terminologia specifica del settore

Limiti di Mooncamp

L'esperienza mobile non è fluida come la versione desktop

Prezzi di Mooncamp

Essenziale : $6/mese per utente (solo fatturazione annuale)

: $6/mese per utente (solo fatturazione annuale) Professionale : $10/mese per utente (solo fatturazione annuale)

: $10/mese per utente (solo fatturazione annuale) Azienda: Prezzi personalizzati

Mooncamp valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (200+ recensioni)

4.8/5 (200+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

Quasi tutti gli utenti di Mooncamp (come me) ammirano la semplicità e la facilità d'uso dello strumento e gli attribuiscono il merito di aver reso più semplice la gestione degli OKR.

_Uso Mooncamp per il monitoraggio degli OKR e mi è stato molto utile per rimanere al passo con i miei obiettivi. Ho già utilizzato altri strumenti di monitoraggio degli OKR, ma con Mooncamp sono riuscito a essere più coerente. Questo è dovuto in gran parte alla sua facilità d'uso e alla sua flessibilità, che è davvero importante nelle startup, dato che le priorità possono cambiare continuamente"

Vantaggi dell'uso degli strumenti OKR

Gli strumenti software OKR offrono una serie di vantaggi che possono migliorare significativamente il modo in cui le organizzazioni fissano gli obiettivi e misurano le prestazioni. Ecco i principali vantaggi:

1. Allineamento e trasparenza

Gli strumenti OKR aiutano a garantire che tutti i membri dell'organizzazione comprendano gli obiettivi strategici e vedano come i loro lavori richiesti contribuiscano al raggiungimento di tali obiettivi.

La trasparenza aiuta ad allineare i lavori richiesti tra i diversi reparti e team, favorendo un approccio unitario agli obiettivi organizzativi.

2. Maggiore concentrazione e chiarezza

Impostando obiettivi chiari e misurabili, gli strumenti OKR aiutano i team e gli individui a stabilire le priorità del proprio lavoro e a concentrarsi sulle attività di maggiore impatto.

Per noi ha significato non sprecare più il lavoro richiesto per attività a bassa priorità e garantire un'allocazione efficiente delle risorse.

3. Coinvolgimento migliorato

Quando i dipendenti capiscono come il loro lavoro contribuisce agli obiettivi dell'azienda, il loro impegno e la loro motivazione aumentano.

Utilizzando ClickUp per il monitoraggio degli OKR, siamo stati in grado di promuovere un senso di titolarità e responsabilità ancora maggiore, in quanto i dipendenti possono vedere i risultati dei loro lavori richiesti e comprendere il loro ruolo nell'esito positivo dell'azienda.

4. Agilità e adattabilità

Gli strumenti OKR incoraggiano check-in e aggiornamenti regolari, consentendo ai team di adeguare rapidamente le proprie strategie in risposta alle condizioni volatili del mercato.

Questa agilità assicura che l'organizzazione rimanga reattiva e possa capitalizzare le opportunità.

Con gli strumenti OKR, il processo decisionale diventa più orientato ai dati. I leader possono monitorare lo stato in tempo reale, analizzare i risultati e prendere decisioni informate basate su dati reali di performance piuttosto che su ipotesi, con conseguenti aggiustamenti strategici e risultati migliori.

Ad esempio, possiamo capire rapidamente se la produzione di più contenuti è correlata a un maggior numero di registrazioni o se è meglio concentrare i lavori richiesti sull'ottimizzazione dei pezzi esistenti.

6. Miglioramento della gestione delle prestazioni

Con metriche e oggetti chiari per valutare le prestazioni dei dipendenti, il processo di revisione delle prestazioni diventa più snello.

L'approccio strutturato degli strumenti OKR apre la strada a revisioni delle prestazioni oggettive, trasparenti e imparziali e aiuta a identificare le aree di miglioramento.

7. Facilitazione del miglioramento continuo

Le funzionalità di misurazione e reportistica regolare degli strumenti OKR incoraggiano un ciclo continuo di impostazione degli obiettivi, misurazione dei risultati e affinamento delle strategie.

Questo processo continuo promuove una cultura del miglioramento continuo all'interno dell'organizzazione. In ClickUp è evidente anche in uno dei nostri valori fondamentali: Crescere dell'1% ogni giorno.

8. Scalabilità

Gli strumenti OKR sono scalabili e possono essere utilizzati efficacemente da organizzazioni di tutte le dimensioni, dalle startup alle grandi aziende.

Man mano che l'organizzazione cresce, gli strumenti possono adattarsi a strutture più complesse e accogliere più utenti.

Tendenze degli strumenti OKR

Il software OKR è in costante evoluzione, poiché le organizzazioni riconoscono la crescente importanza dell'impostazione e dell'allineamento degli obiettivi strategici. Ecco alcune tendenze chiave nel panorama degli strumenti OKR da tenere d'occhio:

1. Gli OKR si stanno espandendo al di là delle aziende

Le organizzazioni non profit, le istituzioni educative e persino i singoli individui stanno adottando il framework OKR per l'impostazione degli obiettivi.

Inoltre, nelle aziende più grandi e tradizionali si sta diffondendo la tendenza a combinare gli OKR con i KPI per migliorare l'agilità e incorporare obiettivi trimestrali a breve termine per progetti con KPI di esito positivo annuali più rigidi.

2. Gli strumenti OKR sono sempre più dotati di funzionalità analitiche avanzate e di reportistica più sofisticata

Le organizzazioni sono alla ricerca di approfondimenti sui dati di performance e sulle tendenze che possono guidare le decisioni strategiche.

Gli strumenti di OKR stanno incorporando funzionalità/funzione analitiche più robuste per fornire queste informazioni, tra cui l'analisi predittiva e le raccomandazioni guidate dall'IA.

3. L'esperienza dell'utente e l'accessibilità stanno migliorando

C'è una tendenza verso strumenti OKR più facili da usare e accessibili.

Man mano che questi strumenti diventano una parte centrale della cultura organizzativa, aumenta la richiesta di piattaforme facili da usare e accessibili da vari dispositivi, compresi quelli mobili.

L'obiettivo è incoraggiare tutti i dipendenti a partecipare attivamente al processo di OKR.

4. Il coaching e la formazione OKR stanno diventando sempre più importanti

Con la crescente adozione delle metodologie OKR, cresce anche la necessità di una formazione e di un supporto adeguati.

Molti provider di strumenti OKR offrono ora servizi di coaching professionale, risorse educative e moduli di formazione per garantire un esito positivo dell'implementazione dell'OKR e un utilizzo duraturo.

Ad esempio, la ClickUp University (una piattaforma di apprendimento online per padroneggiare ClickUp) organizza la Implementare e monitorare gli OKR in modo efficace per aiutare gli utenti nel loro percorso di monitoraggio degli obiettivi.

5. Le funzionalità/funzione di automazione la fanno da padrone

Le automazioni negli strumenti OKR sono in aumento, con funzionalità/funzione quali aggiornamenti automatici sullo stato di avanzamento, sistemi di notifica e promemoria automatici che stanno diventando standard.

Queste funzionalità/funzione aiutano a ridurre il carico amministrativo e a tenere tutti aggiornati sugli sviluppi chiave. Automazioni di ClickUp è un caso emblematico!

6. L'attenzione è rivolta alla sostenibilità e agli obiettivi di impatto sociale

È in aumento la tendenza a incorporare gli obiettivi di sostenibilità e impatto sociale nel quadro delle OKR.

Per istanza, Patagonia, il popolare marchio di abbigliamento e attrezzature per l'outdoor, ha fissato diversi obiettivi climatici, come rendere i suoi imballaggi completamente riutilizzabili entro il 2025, eliminare i materiali di petrolio vergine nelle sue produttività entro il 2025 e diventare net zero entro il 2024.

Le organizzazioni utilizzano gli strumenti OKR per impostare, gestire e rendicontare gli obiettivi relativi all'impatto ambientale e alla responsabilità sociale, allineando le strategie aziendali con gli obiettivi sociali più ampi.

7. Le aziende raddoppiano il coinvolgimento dei dipendenti

Con il diffondersi del lavoro da remoto, cresce l'importanza di utilizzare gli strumenti OKR per coinvolgere i dipendenti.

Le funzionalità/funzione che promuovono il riconoscimento, lo sviluppo personale e il feedback continuo sono prioritarie per mantenere i team remoti motivati e connessi agli obiettivi dell'organizzazione.

8. Trasparenza migliorata

La trasparenza, la collaborazione tra i team e l'allineamento sono le chiavi per un esito positivo dell'implementazione delle OKR. Grazie all'uso di strumenti OKR, gli OKR e i dati sugli esiti positivi stanno diventando meno isolati nelle organizzazioni.

I Teams stanno combinando OKR strategici dall'alto verso il basso con OKR dal basso verso l'alto, guidati dai team, per colmare il divario tra la direzione generale e i contributi individuali.

Per questo motivo sono sempre favorevole a rendere visibili gli OKR a ogni livello dell'organizzazione e a organizzare workshop sugli OKR tra i team per impostare, ad esempio, gli OKR relativi ai progetti o alla customer experience.

Scegliere il miglior strumento software OKR per il vostro team

Le opzioni di software OKR che abbiamo elencato in questo articolo si rivolgono a organizzazioni di diverse dimensioni. Offrono una tabella di marcia per impostare e monitorare gli OKR e vi incoraggiano a realizzare i vostri ambiziosi traguardi.

Pur disponendo di sistemi di definizione degli obiettivi senza soluzione di continuità, non tutti sono abbastanza completi da riunire le persone, i processi e i sistemi dell'intera organizzazione sotto un unico tetto. Alcuni lavorano bene come strumenti autonomi di monitoraggio degli OKR, mentre altri supportano capacità di collaborazione limitate.

Le organizzazioni in rapida espansione hanno bisogno di qualcosa di più potente di un software di monitoraggio OKR isolato. Il software OKR giusto si integra nel vostro flusso di lavoro e nel sistema di project management, mantiene i team sulla stessa pagina e scala con voi.

Tenendo conto di questi fattori, ClickUp è un chiaro vincitore.

ClickUp Obiettivi collega gli obiettivi individuali a una visione aziendale più ampia, consente ai team di comunicare tra loro e di visualizzare gli stati di avanzamento, vi aiuta a creare OKR in modo rapido e sistematico utilizzando modelli e, per finire, avete ClickUp Brain per ideare OKR basati sulle attività. Iniziare a lavorare con ClickUp oggi stesso!

FAQ del software OKR

1. Che cos'è il software OKR?

Il software OKR è una piattaforma di esecuzione della strategia progettata per aiutare le organizzazioni a impostare, monitorare e gestire gli obiettivi e i risultati chiave (OKR) per team e dipendenti. Fornisce ai team una piattaforma centralizzata per creare, allineare e monitorare i propri obiettivi, mantenendo trasparenza e responsabilità.

2. Il software OKR è adatto a tutti i tipi di organizzazioni?

Il software OKR è adatto a organizzazioni di varie dimensioni e settori. Sebbene sia comunemente utilizzato nelle aziende tecnologiche e nelle startup, anche altri settori, come quello sanitario, educativo e finanziario, hanno adottato gli OKR per favorire le prestazioni e la crescita.

3. Quali sono le funzionalità/funzione da ricercare in un software OKR?

Quando scegliete un software OKR, considerate funzionalità/funzione come l'impostazione e il monitoraggio degli obiettivi, la visualizzazione dello stato, le capacità di integrazione con altri strumenti (come i software di project management) e la facilità d'uso. Assicuratevi che il software sia in linea con le esigenze e gli obiettivi specifici della vostra organizzazione.

4. Qual è la differenza tra OKR e Balanced Scorecard (BSC)?

Nel discutere OKR vs. Schede di valutazione bilanciate gli OKR si concentrano su risultati specifici e misurabili per promuovere l'innovazione, mentre le Balanced Scorecard allineano le attività aziendali alla strategia organizzativa, utilizzando un mix di metriche di performance per una visualizzazione completa.