10 esempi di OKR di prodotto per il 2024

La gestione dei prodotti non è un lavoro facile.

Ci sono tonnellate di cose che possono influenzare la vostra strategia di prodotto. Dai nuovi concorrenti alle mutevoli produttività dei clienti, Da fare per assicurarsi che il proprio prodotto rimanga **rilevante?

Anche se gestione della produttività è imprevedibile, potete comunque prevedere il vostro esito positivo attraverso gli OKR.

cercate gli OKR di prodotto perfetti?

In questo articolo spiegheremo cosa sono gli OKR di prodotto, esamineremo dieci fantastici esempi di OKR di gestione del prodotto e metteremo in evidenza i migliori OKR di prodotto software di project management per aiutarvi a gestire e monitorare gli OKR di prodotto.

Andiamo avanti!

Cos'è un OKR di gestione del prodotto?

Inizieremo con la scomposizione cosa sono gli OKR .

OKR è l'acronimo di Obiettivi e Risultati di qualità.

Il quadro OKR si concentra sull'impostazione degli obiettivi e vi aiuta a creare risultati misurabili che guidino la vostra azienda verso l'esito positivo.

Un oggetto è il punto in cui si vuole arrivare, e un risultato chiave è una strategia per come arrivarci.

Poiché gli OKR riguardano l'impostazione degli obiettivi, OKR per i responsabili della produttività devono essere l'impostazione degli obiettivi per rendere il vostro prodotto un esito positivo. La bellezza degli OKR sta nel fatto che possono aiutarvi a spuntare facilmente gli elementi che avete sul vostro roadmap della produttività .

A questo proposito, date un'occhiata ad alcuni prodotti_

**Esempi di OKR_

che ClickUp utilizza!

Prima di passare agli esempi di gestione del prodotto, ci sono alcune regole per scrivere OKR significativi.

Assicuratevi che i vostri OKR siano:

Allineati: assicuratevi che l'oggetto contribuisca alla visione generale dell'azienda

assicuratevi che l'oggetto contribuisca alla visione generale dell'azienda Specifici: simili aObiettivi SMART, è necessario definire con chiarezza l'oggetto e i risultati chiave

simili aObiettivi SMART, è necessario definire con chiarezza l'oggetto e i risultati chiave Time-bound: un buon OKR ha sempre un limite di tempo ⏳

un buon OKR ha sempre un limite di tempo ⏳ Misurabile: assicuratevi di impostare obiettivi misurabili in modo da poter quantificare il vostro esito positivo

assicuratevi di impostare obiettivi misurabili in modo da poter quantificare il vostro esito positivo Ambiziosi: e infine, non abbiate paura di sognare in grande! 💫

Utilizzare a

**Modello di scorecard bilanciata_

per identificare gli OKR del team!

10 esempi di OKR di prodotto

Ecco dieci esempi di OKR di prodotto che porteranno il vostro team di prodotto all'esito positivo:

A. OKR di marketing OKR di marketing vi aiutano con i vostri

strategia di marketing del prodotto .

Questi obiettivi si concentrano sul raggiungimento di l'adattamento del prodotto al mercato e assicurarsi che i clienti conoscano la vostra linea completa di produttività.

1. Oggetto: Implementare una newsletter settimanale con esito positivo

Risultati chiave:

Decidere e finalizzare la strategia dei contenuti, gli argomenti chiave e i messaggi per i sei mesi

Raggiungere un tasso di apertura del 45%

Aumentare la base di abbonati alle email del 10% ogni settimana

Raggiungere i 20.000 lettori entro il secondo trimestre

2.**Oggetto: Ottimizzare il nostro imbuto di marketing

**Risultati chiave

Eseguire 35 interviste agli utenti del traguardo

Aumentare il tasso di conversione dei visitatori in versione di prova dal 6% al 12%

Aumentare la conversione da prova a pagamento dal 18% al 45%

Oggetto : Migliorare il coinvolgimento del marchio

**Risultati chiave

Aumento del numero di utenti attivi da 1000 a 5000

Aumento del numero di storie di esito positivo dei clienti sul nostro sito web da 2 a 10

Aumentare il coinvolgimento su LinkedIn dal 20% al 60%

Aggiornamento e condivisione della nostra roadmap di prodotto

B. OKR commerciali OKR commerciali sono obiettivi che ogni leader di prodotto deve avere.

perché?

Gli OKR commerciali sono le vostre fonti di guadagno!

Mirano a far sì che le persone acquistare la produttività.

Ecco due esempi:

4. Obiettivo: Lanciare con esito positivo la seconda versione del nostro prodotto principale entro l'inizio del secondo trimestre.

Bonus:

Modelli di lancio del prodotto

**Risultati chiave

Quattro riunioni di scoperta del prodotto

Ottenere 900 nuove iscrizioni

Aumentare il rapporto tra iscrizioni e versioni di prova al 30%

Aumentare il rapporto tra versioni di prova e pagamenti al 50%

5. Obiettivo : Aumentare la portata del nostro prodotto a livello nazionale del 50% entro il primo trimestre dell'anno successivo

**Risultati chiave

Espandere il nostro canale di distribuzione fino a farlo diventare il terzo più grande dello Stato

Espandere le attività commerciali in un nuovo stato ogni tre mesi

Creare un sito web di e-commerce per espandere la portata della nostra produttività

6.Obiettivo: Partecipare con esito positivo a 10 eventi commerciali quest'anno

**Risultati chiave

Registrazione a 10 eventi commerciali

Fornire dimostrazioni dei prodotti a 30 potenziali clienti al giorno ad ogni evento

Raccogliere i dettagli di contatto di almeno 300 potenziali clienti per evento

C. OKR del cliente

Gli OKR dei clienti sono obiettivi che spingono i clienti a rimanere con il vostro prodotto.

Obiettivi come mantenere i clienti felici e fornire la giusta produttività faranno innamorare i clienti del vostro prodotto!

Ecco due esempi:

7. Obiettivo : Migliorare la soddisfazione dei clienti del 45% entro il terzo trimestre

**Risultati chiave

Aumentare il nostro punteggio di Net Promoter da 7,0 a 8,5

Ridurre il numero di richieste di supporto da 3,5 a 1,0 per utente al mese

Chiamare 50 clienti che hanno abbandonato l'azienda per scoprire il motivo del loro abbandono

Usare un Strumento CRM per gestire al meglio le relazioni con i client

8. Obiettivo: Migliorare il coinvolgimento dei clienti del 50% entro il terzo trimestre

*Risultati chiave:

Aumentare il tasso di fidelizzazione mensile dei clienti dal 40% al 60%

Aumentare il tempo medio di permanenza sulla nostra app da 10 a 20 minuti grazie all'implementazione di un sistema in-app stellarechattare* Aumentare il numero di visite uniche al nostro sito web da 500 a 1000 visite al giorno

D. OKR per il coinvolgimento dei dipendenti Impegno dei dipendenti Gli OKR mirano a migliorare le prestazioni e il coinvolgimento del team di prodotto.

Gli OKR del team di prodotto possono includere il miglioramento della sinergia del team o la formazione del team commerciale affinché impari ogni sorta di trucchi per promuovere il prodotto:

Ecco due esempi:

9. Obiettivo: Migliorare l'apprendimento del team di prodotto del 45% entro la fine dell'anno.

Risultati chiave: Si tratta di un'azienda che ha un'esperienza di apprendimento di qualità

Organizzare riunioni semestrali per i membri vecchi e nuovi del personale per educarli alla cultura e alla storia dell'azienda

Inviare quiz mensili per insegnare al team di prodotto le funzionalità/funzione vecchie e nuove

Conduzione di incontri settimanalicondivisione delle conoscenzesessioni tenute dai membri del team di prodotto

10. Obiettivo : Migliorare le prestazioni del nostro team di prodotto

Risultati chiave

Implementare una scorecard bilanciata e altre performancemetriche e KPI di performance per il team

Organizzare 2 riunioni annuali del team fuori sede per celebrare i nuovi rilasci dei prodotti (controllate le nostresugli strumenti di gestione dei rilasci!)

Implementare uno team-building al mese

Il modo migliore per gestire gli OKR di prodotto

Ora avete un elenco di oggetti e una strategia per raggiungerli.

Per assicurarvi che la vostra strategia di prodotto sia un esito positivo, dovete gestire e monitorare gli OKR.

da fare, quindi?

Un Strumento OKR vi aiuterà ad arrivare molto più lontano!

Software OKR come ClickUp può aiutarvi a impostare, tracciare e gestire tutti i vostri OKR di prodotto.

Inoltre, può aiutarvi a comunicare il vostro obiettivo di prodotto a tutta l'azienda, in modo che tutti i vostri dipendenti possano allineare gli obiettivi del loro team con l'obiettivo generale dell'azienda.

Ecco come ClickUp può aiutare i team della produttività :

1. Impostazione degli obiettivi (oggetti) Obiettivi sono contenitori di alto livello che possono essere suddivisi in obiettivi più piccoli e misurabili

Traguardi.

Dato che gli OKR servono a pianificare il futuro, cancelliamo un po' di confusione che potrebbe verificarsi in futuro:

I vostri oggetti = obiettivi di ClickUp

I vostri risultati chiave = Traguardi ClickUp

È anche molto facile impostare gli OKR di prodotto in ClickUp:

Andate su "Obiettivi" in ClickUp e create un nuovo obiettivo facendo clic sul pulsante "Nuovo Obiettivo".

È anche possibile modificare i dettagli del vostro Obiettivi :

Il nome del proprio Obiettivo

La data di scadenza dell'Obiettivo

Chi è responsabile dell'obiettivo

Chi ha accesso all'obiettivo

La descrizione dell'obiettivo

Volete sapere come impostare obiettivi_ team efficaci? Ecco gli 7 passaggi per fissare in modo efficace gli obiettivi del team.

2. Traguardi

Una volta fissato l'oggetto, è necessario definire alcuni risultati chiave.

Da fare cliccando sul pulsante "Aggiungi un traguardo".

Troverete i vostri Obiettivi proprio sotto il vostro Obiettivo generale.

È inoltre possibile modificare i dettagli dei propri traguardi, come ad esempio:

Il nome del vostro traguardo

Chi è responsabile dei traguardi

Tipo di traguardo

Ecco i diversi tipi di traguardo:

Numero: cifre numeriche come le entrate generate da nuovi prodotti

cifre numeriche come le entrate generate da nuovi prodotti Vero/Falso: inserire se qualcosa è stato terminato o meno

inserire se qualcosa è stato terminato o meno Valutazione: monitoraggio del vostro 💸

monitoraggio del vostro 💸 Attività: tiene traccia del numero di attività completate sul prodotto. Ad esempio, una lista di controllo per la fase di test pre-lancio

