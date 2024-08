10 modelli gratuiti di pipeline commerciale per chiudere più trattative

Cosa rende positivo un team commerciale? È il talento, la dimensione o gli strumenti sofisticati? Sebbene tutti questi elementi siano fondamentali, i migliori team commerciali si concentrano senza sosta sulla gestione e sulla crescita della pipeline di vendita.

La pipeline commerciale è una parte fondamentale della previsione dei ricavi e della formazione di una solida strategia di vendita.

Tuttavia, i team commerciali si trovano spesso ad affrontare sfide come la disorganizzazione dei lead, la mancanza di visibilità sul percorso di vendita dei prospect e le difficoltà nel processo di monitoraggio durante la strutturazione della pipeline di vendita.

Un modello di pipeline di vendita può aiutarvi a semplificare il processo di vendita, a gestire i lead, a monitorare lo stato commerciale e a migliorare i tassi di conversione.

Questo articolo condivide 10 modelli gratuiti di pipeline di vendita che potete utilizzare per rafforzare la vostra pipeline commerciale e migliorare l'efficienza e le prestazioni delle vendite.

Cos'è un modello di pipeline commerciale?

Un modello di pipeline commerciale mappa visivamente tutte le fasi del processo di vendita, tra cui la prospezione, la qualificazione dei lead, il loro nutrimento e la finalizzazione degli accordi. Aiuta a contestualizzare tutti i dati della pipeline commerciale in modo da poter monitorare efficacemente le offerte, concentrarsi sulle opportunità giuste e attuare una strategia ben pianificata.

Un modello efficace di pipeline commerciale fornisce un quadro chiaro che può essere suddiviso in generazione di lead, qualificazione, outreach, follow-up, negoziazione e chiusura dell'affare. Se non volete che i vostri affari vadano persi, un modello di pipeline commerciale è un'ottima aggiunta al vostro arsenale di strumenti software per il monitoraggio delle vendite strumenti e risorse.

I reparti commerciali utilizzano questi modelli per fissare obiettivi realistici, identificare gli ostacoli e le opportunità di vendita, monitorare lo stato della pipeline commerciale e fare previsioni sulle vendite.

Ogni modello di pipeline commerciale dovrebbe idealmente includere i seguenti componenti:

Numero di opportunità nella pipeline : Da fare: Numero di opportunità nella pipeline : la pipeline ha un numero sufficiente di opportunità da trasformare in commerciali?

: Da fare: : la pipeline ha un numero sufficiente di opportunità da trasformare in commerciali? Dimensione e valore di ogni opportunità : qual è la dimensione media dell'affare e i record dell'affare? Quali commerciali stanno lavorando all'accordo, ecc

: qual è la dimensione media dell'affare e i record dell'affare? Quali commerciali stanno lavorando all'accordo, ecc Tempo tra le fasi della pipeline commerciale: Quanto tempo impiega ogni opportunità a passare da una fase all'altra, compresa la data di chiusura prevista, la probabilità di vittoria, il tempo complessivo per la chiusura degli affari

Prima di adottarne uno per il vostro team, è utile capire cosa rende un buon modello di pipeline commerciale.

Cosa rende un buon modello di pipeline commerciale?

Il modello di pipeline commerciale deve essere una risorsa, non una distrazione, che vi consenta di gestire la pipeline commerciale in modo efficiente e di raggiungere gli obiettivi di fatturato.

Per ottenere il massimo ROI dal vostro modello di pipeline commerciale, ecco cosa dovete cercare:

Fasi ben definite

È necessario definire ogni fase del processo commerciale per garantire che i rappresentanti siano sulla stessa pagina nel portare un'opportunità dalla generazione del lead alla qualificazione e alla chiusura e per evitare errori di comunicazione.

Rappresentazione visiva

Un modello efficace di pipeline commerciale deve consentire una rappresentazione visiva delle fasi critiche del processo di vendita metriche della pipeline commerciale e KPI.

Funzionalità/funzione di collaborazione

Scegliete un modello di reportistica sulla pipeline commerciale con modifiche in tempo reale, funzionalità/funzione di formattazione per rendere il modello visivamente accattivante e la possibilità di collaborare utilizzando menzioni, tag e commenti.

Funzionalità di reportistica

Il modello gratuito per la pipeline di vendita deve fornire un'analisi dettagliata dello stato di salute della pipeline e dei dati di vendita, oltre a tracciare le prestazioni dei rappresentanti commerciali.

Integrazione con i flussi di lavoro

Infine, i team commerciali devono essere in grado di integrare questo modello nei loro flussi di lavoro esistenti. Ad esempio, dovreste essere in grado di importare automaticamente i dati della pipeline dal modello nel vostro CRM per un flusso di dati privo di errori.

10 Modelli di pipeline commerciali gratis

Se siete pronti a costruire la vostra prima pipeline commerciale, ecco i 10 migliori modelli che potete scaricare gratis e utilizzare oggi stesso.

1. ClickUp Passi per creare un modello di imbuto commerciale

Utilizzate il modello "Passi per creare l'imbuto di vendita" di ClickUp per ottenere rapidamente informazioni sui clienti, sviluppare consapevolezza e creare automaticamente attività di ClickUp

Una componente chiave della pipeline commerciale è l'imbuto di vendita. Esso mostra il numero di lead commerciali che passano dalla conoscenza del vostro marchio all'acquisto finale.

Il I passaggi di ClickUp per creare un modello di imbuto commerciale assiste i team commerciali nella navigazione dei clienti da prospect a lead a clienti e visualizza le diverse fasi dell'imbuto per prevedere, gestire e migliorare le prestazioni di vendita.

Questo modello include Vista Bacheca di ClickUp che si può utilizzare per visualizzare tutti i passaggi, tra cui la generazione di lead, la qualificazione, il nurturing e la conversione.

Con questo modello, è possibile monitorare costantemente come un lead qualificato si muove attraverso ogni fase e intraprendere le azioni appropriate in risposta. L'analisi di queste fasi della trattativa vi aiuta a costruire e curare trame e contenuti mirati per coltivare efficacemente i clienti potenziali. ClickUp Brain clickUp AI, l'assistente integrato di ClickUp, alleggerisce il team commerciale precompilando i dati nei modelli della pipeline commerciale. Inoltre, ClickUp Brain aiuta:

Comprendere le preferenze dei clienti

Identificare rapidamente i potenziali clienti

Coinvolgere i clienti in modo immediato

Ad istanza, i team commerciali possono utilizzare ClickUp Brain per scrivere email coinvolgenti ai clienti quando le loro sottoscrizioni stanno per scadere.

Utilizzo di ClickUp Brain per generare email di rinnovo della sottoscrizione per i clienti attivi

Ecco un altro caso di utilizzo dell'IA nel settore commerciale : Utilizzo di ClickUp Brain con ClickUp Clip per creare video con trascrizioni generate dall'IA.

Questa funzionalità/funzione è utile per l'onboarding di un nuovo cliente e per la creazione di video dimostrativi personalizzati per spiegare concetti complessi.

registrare e condividere brevi video con ClickUp Clips

2. Modello di pipeline commerciale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-619.png Gestite ogni fase del processo commerciale con il modello ClickUp Sales Pipeline https://app.clickup.com/signup?template=t-54070788&department=sales-crm Scarica questo modello /$$$cta/

La vostra pipeline commerciale è la fonte di tutte le vostre entrate. Tenere sotto controllo i lead commerciali dall'inizio alla fine vi aiuta a ottimizzare i numeri.

È necessario che il Modello di pipeline commerciale di ClickUp per visualizzare il processo commerciale e dare priorità ai contatti in base a criteri quali l'urgenza e il potenziale.

Aggiungete i lead raccolti da telefonate, referral ed email e segregateli gradualmente nelle diverse fasi del ciclo commerciale. Quindi, delegate i vostri rappresentanti ad altre impostazioni di lead o a diverse fasi della pipeline commerciale.

Questo modello gratuito di pipeline commerciale vi aiuta a costruire flussi di lavoro efficienti e a etichettare le attività in stati personalizzati come "churned", "follow-up" e "attention-need". Una pipeline di vendita efficace porta a previsioni più accurate sulle vendite future e a uno sviluppo più rapido dei prodotti. Inoltre, vi avvicina ai vostri clienti obiettivi commerciali .

**L'utilizzo di un software CRM affidabile per centralizzare i dati dei client e gestire tutti i movimenti dei lead può rendere i team commerciali più produttivi. Questo elenco curato di_ 20 migliori software CRM vi aiuteranno a iniziare

3. Modello di tracciatore commerciale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/Sales-Tracker-Template.png Monitorate e analizzate tutte le parti in movimento del vostro processo commerciale utilizzando il modello Sales Tracker di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182104365&department=sales-crm Scarica questo modello /$$$cta/

Affinché i rappresentanti commerciali possano dare il meglio di sé, è necessario un processo di vendita completo. Utilizzate il Modello di tracciatore commerciale ClickUp per visualizzare ogni parte mobile del vostro processo commerciale.

Questo modello vi aiuta a costruire un piano di vendita a prova di bomba, monitorando le vostre prestazioni rispetto agli obiettivi commerciali e ottenendo visibilità sulle prestazioni individuali e del team.

I responsabili commerciali possono monitorare ogni interazione tra il potenziale cliente e il rappresentante, acquisire feedback e programmare email di follow-up tempestive.

Utilizzo ClickUp Dashboard all'interno del vostro modelli di piano commerciale per identificare e monitorare le metriche chiave come il valore della vita del cliente. Aggiungete una tabella delle offerte standard, la probabilità di vittoria e il ricavo medio per cliente, come preferite.

💡Pro Tip: Attività cardine di ClickUp suddivide i traguardi più grandi in attività più piccole, mantenendo tutti allineati verso i traguardi chiave. Non dimenticate di festeggiare le piccole vittorie per mantenere il team motivato!

4. Modello di reportistica commerciale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Screen-Shot-2023-03-31-at-2.14.09-PM.png Utilizzate il modello di reportistica commerciale di ClickUp per monitorare e analizzare le prestazioni delle vendite https://app.clickup.com/signup?template=t-234012457&department=sales-crm Scarica questo modello /$$$cta/

Modello di reportistica commerciale di ClickUp è un foglio di calcolo semplice per monitorare le metriche chiave e ottenere informazioni sui vostri stati e piani futuri.

I grafici visivi consentono di individuare le opportunità e le tendenze, di analizzare le prestazioni commerciali e di ottimizzare il vostro lavoro piani commerciali e operativi (S&OP) .

È possibile creare reportistica commerciale su fogli di calcolo Excel, modelli di reportistica commerciale offrono visualizzazioni di progetti comparabili e funzionalità di automazione per aumentare la produttività.

5. Modello di mappa del viaggio del cliente di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-16.jpeg Tracciate il percorso del vostro client attraverso le diverse fasi dell'imbuto commerciale utilizzando il modello di mappa del viaggio del cliente di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6322650&department=professional-services Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di Mappa del Viaggio del Cliente ClickUp è un modello di lavagna online che aiuta a comprendere l'esperienza dei clienti con il proprio marchio. Questo modello rappresenta i punti dolenti, le azioni, le esigenze e le aspettative dei clienti per migliorare il customer journey in ogni punto di contatto.

I commerciali che lavorano a contratti complessi possono utilizzare questo modello per ottenere una conoscenza più approfondita dei comportamenti e delle sensibilità dei clienti, consentendo loro di proporre i prodotti in modo più efficace.

💡Pro tip: Per supportare i vostri lavori di mappatura del percorso del cliente, prendete in considerazione l'ipotesi di investire in un software per database di clienti che sia in linea con le vostre esigenze. Questo vi aiuterà a ottenere preziose informazioni sulle interazioni con i vostri clienti

6. Modello di piano per l'esito positivo di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-18.jpeg Con il modello di piano di successo per i clienti di ClickUp, potete ottenere informazioni sul comportamento dei clienti per migliorare le vostre offerte https://app.clickup.com/signup?template=t-900200003620&department=support Scaricare questo modello /$$$cta/

Modello di piano di esito positivo per i clienti di ClickUp delinea la strategia e i processi di un piano completo di gestione della pipeline commerciale. È ideale per i team che desiderano migliorare l'esperienza del cliente durante tutto il suo ciclo di vita.

Questo modello di pipeline commerciale offre i seguenti vantaggi:

Definire i criteri di esito positivo specifici per ogni cliente, con stati personalizzati come sottoscrizione attiva, a rischio, rinuncia e nuovo cliente

Organizzare le attività di onboarding, formazione ed esito positivo e salvare le informazioni vitali su ogni cliente in base al tipo di sottoscrizione, alla fase dell'account, al contratto e alla descrizione del problema

Migliorate il monitoraggio dell'esito positivo dei clienti con attività secondarie annidate, tag, etichette di priorità e assegnatari

Suggerimento professionale: Acquistate uno di questi strumenti per l'automazione commerciale per automatizzare le attività che richiedono tempo, snellire i flussi di lavoro, concentrarsi sulla gestione e sul monitoraggio della pipeline e _aumentare la produttività del team

7. Modello di reportistica commerciale settimanale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Screen-Shot-2023-03-31-at-2.20.47-PM.png Il modello di reportistica commerciale settimanale di ClickUp aiuta a valutare le metriche e le prestazioni settimanali dei team di vendita https://app.clickup.com/signup?template=t-205427069&department=sales-crm Scarica questo modello /$$$cta/

In qualità di esperti di vendite, desiderate monitorare regolarmente KPI cruciali, come il rapporto lead-to-opportunità, il tasso di conversione dei lead, le vendite per regione e il volume delle vendite per canale. Modello di reportistica commerciale settimanale di ClickUp è un ottimo modo per monitorare le metriche chiave, pianificare il futuro esito positivo e ottimizzare le prestazioni del team in un luogo centralizzato, invece di destreggiarsi tra più strumenti per raccogliere queste informazioni.

Utilizzate questo modello per analizzare i dati essenziali per le vostre relazioni settimanali sulle vendite, come il numero di contatti e di vendite commerciali generate.

Analizzate questi dati rispetto alle performance commerciali precedenti, come i report settimanali, mensili o trimestrali, per individuare modelli nella pipeline di vendita, anomalie nella fase delle trattative e margini di miglioramento nelle attività di vendita.

Nell'assegnare le attività settimanali al team commerciale, utilizzare Vista Carico di lavoro di ClickUp per valutare il carico di lavoro, assicurarsi che tutti lavorino alla loro capacità ottimale e riassegnare il lavoro in base ai risultati ottenuti per evitare il burnout.

💡 Pro tip: Potenziate il vostro team commerciale con strumenti e risorse che lo aiutino a dare il meglio di sé. Ecco un elenco di principali strumenti per l'abilitazione commerciale per migliorare la vostra strategia commerciale_.

8. Foglio di calcolo per il monitoraggio della pipeline commerciale da Sales Hacker

via Hacker commerciale Siete alla ricerca di un semplice modello di pipeline commerciale che si concentri principalmente sui numeri? Allora il Foglio di calcolo per il monitoraggio della pipeline commerciale di Sales Hacker potrebbe essere una buona opzione. Fornisce una panoramica dei dati commerciali trimestre per trimestre, consentendo di rimanere organizzati e di prendere decisioni basate sui dati per incrementare le decisioni commerciali.

Bonus: Verificate questo elenco di 30+ strumenti commerciali è necessario anticipare la curva e costruire un processo commerciale più efficiente

9. Modello di pipeline commerciale in Excel di OnePageCRM

via UnaPaginaCRM utilizzate il modello di pipeline commerciale in Excel di OnePageCRM per mappare la vostra strategia di pipeline commerciale

Il Modello di pipeline commerciale in Excel di OnePageCRM è costruito per mappare la vostra strategia di pipeline da zero e impostare il vostro team commerciale per un esito positivo.

Include tutto ciò di cui i rappresentanti commerciali hanno bisogno per gestire la pipeline, dal nome del contatto, all'organizzazione, alla fase dell'affare, alla probabilità di vittoria, alla data di chiusura prevista e alla previsione ponderata. Inserite i vostri dati in questo foglio Excel e iniziate a monitorare la vostra pipeline commerciale.

10. Modello di imbuto commerciale in Excel di SalesFlare

via SalesFlare Il Modello di imbuto commerciale in Excel di SalesFlare è perfetto per costruire fasi personalizzate dell'imbuto commerciale che corrispondono al vostro processo di vendita unico.

È possibile aggiungere e rimuovere fasi, gestire i membri del team, creare traguardi e persino impostare promemoria per i follow-up con i contatti.

Questo modello gratuito è disponibile nei formati Fogli Google ed Excel, per un processo di ottimizzazione delle vendite semplice ma efficace.

Importate questo modello di gestione della pipeline commerciale nel vostro CRM Salesflare, eliminate la voce manuale e concentratevi sulla costruzione di relazioni più forti. Salesflare invia anche comode notifiche per seguire e tenere sotto controllo le attività.

Concludete più affari con i modelli di pipeline commerciale di ClickUp

Se siete stanchi di inserire manualmente i dati per gestire la vostra pipeline commerciale e i clienti in Excel, provate i modelli pre-costruiti e gratuiti di ClickUp per la pipeline commerciale.

La suite di funzionalità di ClickUp, da ClickUp Brain per automatizzare la precompilazione dei modelli, alle attività cardine per visualizzare lo stato di avanzamento, alle Automazioni per eliminare i lavori più impegnativi, al CRM per importare tutti i dati relativi alle interazioni con i clienti e i lead in una piattaforma centralizzata, è ampiamente utilizzata dai team commerciali più performanti. Iscrivetevi gratuitamente a ClickUp e scaricate subito il nostro modello gratuito di pipeline commerciale.