10 Migliori software e strumenti per la gestione dei contenuti nel 2024

Per rimanere competitivi nel frenetico mondo digitale di oggi, è fondamentale per la vostra azienda produrre contenuti di alta qualità. Il panorama dei software e degli strumenti per la gestione dei contenuti è in costante evoluzione, con oltre 800 sistemi di gestione dei contenuti tra cui scegliere nel 2024! Ma come si fa a determinare quale sia quello giusto per voi?

In questo articolo condivideremo i 10 migliori strumenti e software di gestione dei contenuti per il 2024. Che siate marketer, creatori di contenuti o proprietari di aziende, questa guida completa vi aiuterà. Scoprirete le soluzioni leader del settore che vi permetteranno di assumere il controllo dei vostri contenuti online.

Siete pronti a sbloccare il potenziale della gestione dei contenuti nel 2024 e a rivoluzionare il modo in cui create, gestite e distribuite i contenuti al vostro pubblico? Cominciamo!

Che cos'è un sistema di gestione dei contenuti?

Un sistema di gestione dei contenuti (CMS) è un'applicazione software che consente di creare, gestire e modificare i contenuti digitali. Fornisce un'interfaccia facile da usare per creare, modificare e pubblicare contenuti senza richiedere conoscenze tecniche approfondite o competenze di codifica.

Avete mai pubblicato un blog o modificato una pagina web? Allora avete usato un sistema di gestione dei contenuti!

Un CMS è costituito da due componenti principali:

Applicazione di gestione dei contenuti : consente di creare, modificare, organizzare e pubblicare contenuti digitali. Include editor di testo,calendari dei contenuti, strumenti di gestione dei media e profili utente. Tutto questo facilita la collaborazione tra i team per la creazione e la pubblicazione dei contenuti

: consente di creare, modificare, organizzare e pubblicare contenuti digitali. Include editor di testo,calendari dei contenuti, strumenti di gestione dei media e profili utente. Tutto questo facilita la collaborazione tra i team per la creazione e la pubblicazione dei contenuti **Questo componente gestisce la presentazione e la distribuzione dei contenuti agli utenti finali. Gestisce attività quali il recupero dei contenuti dal database del CMS, l'applicazione di modelli o temi e la distribuzione dei contenuti ai visitatori

Le piattaforme CMS offrono diverse altre funzionalità e caratteristiche, come ad esempio gestione delle risorse , plug-in ed estensioni e analisi.

Tipi di sistemi di gestione dei contenuti

Prima di scegliere una piattaforma CMS, è importante considerare attentamente i diversi tipi di sistemi di gestione dei contenuti. Ecco i tipi di CMS più comuni e i loro usi:

Sistema di gestione dei contenuti web (WCMS): comprende la costruzione di siti web, l'hosting web e i CMS open source

(WCMS): comprende la costruzione di siti web, l'hosting web e i CMS open source Sistema di gestione delle risorse digitali (DAM): Centralizza asset, contenuti, flussi di lavoro e operazioni tra più unità aziendali, reparti e team

Sistema di gestione dei contenuti aziendali (ECM): sistema che aiuta le organizzazioni a raccogliere, archiviare, distribuire e gestire i dati non strutturati. Include elementi come e-mail, documenti d'ufficio, documenti scansionati, report e altro ancora

(ECM): sistema che aiuta le organizzazioni a raccogliere, archiviare, distribuire e gestire i dati non strutturati. Include elementi come e-mail, documenti d'ufficio, documenti scansionati, report e altro ancora Sistema di gestione dei contenuti (CCMS): un CCMS consente alle organizzazioni di tenere traccia, gestire e archiviare in modo efficiente i contenuti in vari componenti come parole, paragrafi, frasi o foto

Vantaggi degli strumenti e del software di gestione dei contenuti

Produrre contenuti di qualità dovrebbe essere un aspetto primario della vostra strategia di marketing. Un CMS vi aiuta a farlo.

È possibile assumere influencer per cercare di vendere i vostri prodotti e servizi al posto vostro, e questo può essere utile in una certa misura. Ma senza i vostri contenuti, non sarete in grado di affermarvi come voce attendibile o di creare clienti fedeltà.

Individuare il CMS e gli strumenti di marketing giusti può consentire di snellire i flussi di lavoro, migliorare la collaborazione tra i team e, soprattutto, scalare l'azienda. Senza strumenti di gestione dei contenuti, sarebbe più difficile creare e distribuire contenuti su scala.

Fortunatamente, oggi sono disponibili diversi tipi di strumenti di gestione dei contenuti per aiutare il vostro team e la vostra azienda a gestire ogni parte del vostro lavoro. Questi sistemi di gestione dei contenuti possono funzionare in modo indipendente o congiunto per facilitare la creazione e la gestione dei contenuti, semplificare la collaborazione, garantire un branding coerente, migliorare l'ottimizzazione per i motori di ricerca e supportare le esigenze dell'azienda in fase di espansione.

Analizziamo ciascuno di questi sistemi.

1. Creazione semplice di contenuti

Un sistema di gestione dei contenuti consente alla vostra azienda di lavorare in diversi modi. Aggiornare le piattaforme digitali, migliorare la produttività e fornire contenuti rilevanti al vostro pubblico, il tutto senza bisogno di competenze tecniche. Un CMS semplifica il processo di creazione e gestione dei contenuti digitali e, grazie all'aiuto di Strumenti di scrittura AI che rendono il tutto ancora più semplice.

Le funzioni di reprompting consentono di riscrivere grandi quantità di contenuti per adattarli al tono di voce specifico dell'utente

Senza un CMS, è necessario uno sviluppatore professionista che conosca il codice. Con i CMS, il codice è già presente. Siete voi al posto di guida per creazione di contenuti risparmiando tempo e denaro.

2. Semplifica la collaborazione

Un CMS facilita la collaborazione tra i membri del team. Più utenti possono lavorare contemporaneamente, contribuendo alla creazione e alla modifica dei contenuti. Avere team interfunzionali che lavorano in sedi diverse? La gestione del flusso di lavoro e il controllo delle versioni sono indispensabili. Questo garantisce l'accuratezza dei contenuti e facilita un lavoro di squadra efficiente.

Migliorate la collaborazione del team, centralizzate i feedback e accelerate i processi di approvazione con Prove di stampa in ClickUp -Assegnare commenti direttamente agli allegati del compito, ai PDF, alle immagini e ai video

3. Offre flessibilità e supporta la scalabilità

Un CMS aiuta la vostra azienda a crescere e ad adattarsi. È possibile aggiungere nuove pagine, sezioni o funzionalità in base all'evoluzione delle esigenze. Questa flessibilità consente di soddisfare le esigenze in espansione senza richiedere modifiche o ristrutturazioni significative.

Le piattaforme CMS scalabili sono spesso dotate di funzioni di replica e distribuzione dei contenuti. Ciò consente di replicare i contenuti su più server. Ciò significa che i server non vengono sovraccaricati. In parole povere, aumenta le prestazioni in modo che il vostro sito web non scoppi con un traffico intenso.

4. Assicura un branding coerente

Da utilizzare i modelli di branding e temi, il vostro CMS assicura un aspetto unificato e professionale a tutta la vostra presenza digitale. Questo migliora l'identità del vostro marchio, rafforza il riconoscimento da parte dei clienti e migliora l'esperienza dell'utente per migliorare la qualità del sito il coinvolgimento dei vostri clienti .

Un CMS dovrebbe avere un catalogo centralizzato per la gestione delle risorse digitali, come loghi, grafica, immagini e video. In questo modo le risorse del marchio sono facilmente accessibili ai creatori di contenuti. Inoltre, riduce al minimo il rischio di utilizzare materiali obsoleti o non autorizzati. Mantenendo un sistema centrale di gestione delle risorse, il CMS garantisce la coerenza dell'intero sito web.

5. Migliora la SEO

Non è necessario essere un mago della SEO per far trovare il vostro sito web. Molte piattaforme CMS dispongono di strumenti SEO integrati. Volete ottimizzare la vostra home page, le pagine dei prodotti o i post del blog? Un buon CMS aumenterà il traffico organico e vi aiuterà a raggiungere il vostro pubblico di riferimento.

Un buon sistema di gestione dei contenuti che supporti Gestione del progetto SEO può fare una grande differenza per la vostra azienda. Vi farà risparmiare tempo, vi fornirà flessibilità e vi darà un maggiore controllo sui vostri contenuti online. In definitiva, il vostro CMS vi aiuta a offrire un'esperienza migliore al vostro pubblico e a raggiungere i vostri obiettivi aziendali.

Create un punto di accesso bidirezionale tra il vostro database di contenuti e i cluster, collegando la vostra Mappa Mentale direttamente alle attività con Lavagne ClickUp

Cosa rende un buon software di gestione dei contenuti?

Quando si sceglie il software di gestione dei contenuti giusto, bisogna considerare i seguenti elementi:

**Cercate un CMS con un'interfaccia intuitiva e funzioni semplici. La creazione, la modifica e la pubblicazione dei contenuti non dovrebbero richiedere competenze di codifica. Un CMS facile da usare consentirà al vostro team di gestire i contenuti in modo efficace

**Un buon CMS dovrebbe offrire un editor flessibile che consenta di creare e formattare facilmente i contenuti. Cercate strumenti comeWYSIWYG editor, drag-and-drop e gestione dei media. Questo snellisce il processo creativo e offre un'esperienza di editing senza soluzione di continuità

**Considerate un CMS che supporti le funzioni di collaborazione. Cercate ruoli e autorizzazioni, flussi di lavoro dei contenuti e controllo delle versioni. Queste funzioni consentono a molti utenti di lavorare insieme e di rivedere e approvare i contenuti, in modo che il vostro team non perda mai un colpo

**Scegliete un CMS che offra opzioni di personalizzazione per allinearsi ai vostri requisiti di branding e design. Cercate la possibilità di personalizzare modelli, temi e layout. Un CMS altamente personalizzabile vi permette di creare un'esperienza digitale unica e personalizzata per il vostro pubblico

Integrazioni : Verificate la compatibilità del vostro CMS con i più diffusi plugin, estensioni o API. Integrazioni comeGeneratori di contenuti AI,strumenti di marketing, otracciamento automatico del tempo possono rendervi la vita molto più facile. Lo scopo delle integrazioni è quello dimigliorare il vostro flusso di lavoro e sincronizzare i dati tra tutti i sistemi

: Verificate la compatibilità del vostro CMS con i più diffusi plugin, estensioni o API. Integrazioni comeGeneratori di contenuti AI,strumenti di marketing, otracciamento automatico del tempo possono rendervi la vita molto più facile. Lo scopo delle integrazioni è quello dimigliorare il vostro flusso di lavoro e sincronizzare i dati tra tutti i sistemi Supporto: Il vostro CMS dovrebbe essere dotato di un solido accesso al supporto. Cercate la documentazione, i forum per gli utenti e i canali di assistenza clienti. Un supporto reattivo può essere cruciale per la risoluzione di qualsiasi problema che si presenti

Considerando questi elementi, troverete un sistema di gestione dei contenuti che soddisfa le vostre esigenze, indipendentemente dalle dimensioni della vostra azienda.

I 10 migliori strumenti e software di gestione dei contenuti per il 2024

Iniziamo con un'avvertenza importante. Identificare il "miglior CMS" è impossibile. Nel leggere questo elenco, vi suggeriamo di considerare le caratteristiche di ogni CMS in base alle vostre esigenze prima di prendere una decisione. Valutate i pro e i contro e provatene alcuni. La maggior parte di essi offre una prova gratuita o una demo.

Detto questo, diamo un'occhiata alle 10 migliori opzioni di software di gestione dei contenuti disponibili.

1. ClickUp #### Ideale per la gestione delle risorse digitali, l'automazione dei flussi di lavoro e la collaborazione in team

Costruite una visione organizzata del vostro lavoro, ottimizzate i vostri sforzi di gestione dei contenuti e gestite ogni tipo di contenuto come post sui social media, blog, landing page e altro ancora in ClickUp

Quando si pensa a ClickUp, probabilmente si pensa a un software di gestione dei progetti. È vero. Ma perché si tratta di uno strumento di gestione dei progetti all-in-one che offre una piattaforma completamente personalizzabile, qualsiasi team, in tutti i dipartimenti e le aziende di tutte le dimensioni possono configurare ClickUp in base alle loro esigenze specifiche e ai vari casi d'uso, tra cui gestione dei contenuti . 🙌

ClickUp è in grado di gestire le vostre iniziative di content marketing con centinaia di funzionalità avanzate per il marketing e la collaborazione tra team, oltre a un'ampia modelli di marketing che possono essere personalizzati per adattarsi a qualsiasi caso d'uso e necessità, come ad esempio:

Queste funzioni di ClickUp possono essere i vostri aiutanti per snellire il processo di pianificazione e gestire i contenuti per i vari canali, tra cui il vostro sito web e il blog, social media e campagne e-mail.

Inoltre, ClickUp offre più di 15 modi per visualizzare il vostro lavoro, tra cui il Visualizzazione calendario per pianificare e programmare il calendario dei contenuti, la vista Elenco per gestire i progetti di contenuti, Vista scheda per una facile gestione dei contenuti e per il monitoraggio dei progressi, e molto altro ancora.

E non possiamo dimenticare ClickUp AI -un assistente di scrittura integrato in ClickUp, basato su ruoli. ✍️⚡️

ClickUp AI è costruito per aiutarvi a scrivere più velocemente, a comporre contenuti accattivanti, a perfezionare la vostra scrittura e ad aiutarvi a mantenere il vostro flusso creativo. Sia che stiate scrivendo un blog, sia che stiate elaborando un copy per un post sui social, sia che stiate creando strategie di content marketing e idee per una campagna, ClickUp AI può aiutarvi a sconfiggere il blocco dello scrittore e a ottenere di più in meno tempo.

Utilizzo di ClickUp AI per generare un post per il blog, social copy, idee per la strategia dei contenuti e molto altro in Documenti ClickUp Queste caratteristiche avanzate e altre ancora offrono un'esperienza senza soluzione di continuità in ClickUp e soluzioni funzionali per aiutarvi a gestire i vostri team e ogni parte del vostro flusso di lavoro di gestione dei contenuti.

Caratteristiche principali

Oltre 15 visualizzazioni di progetto personalizzate : Visualizzate il vostro lavoro a modo vostro conviste di progetto personalizzate in ClickUp, tra cui Calendario, Lavagna, Timeline e Vista modulo

: Visualizzate il vostro lavoro a modo vostro conviste di progetto personalizzate in ClickUp, tra cui Calendario, Lavagna, Timeline e Vista modulo Piattaforma completamente personalizzabile : Configurate ClickUp per adattarlo a qualsiasi esigenza, alle preferenze del flusso di lavoro e molto altro ancora, grazie a funzioni avanzate qualiClickApps *ClickUp AI: Assistente di scrittura AI in ClickUp per aiutarvi a scrivere più velocemente e a creare contenuti migliori

: Configurate ClickUp per adattarlo a qualsiasi esigenza, alle preferenze del flusso di lavoro e molto altro ancora, grazie a funzioni avanzate qualiClickApps *ClickUp AI: Assistente di scrittura AI in ClickUp per aiutarvi a scrivere più velocemente e a creare contenuti migliori Campi personalizzati : Aggiungete i vostriCampi personalizzati per costruire una vista potente e personalizzata, adatta ai vostri progetti, ai vostri team e a qualsiasi tipo di lavoro

: Aggiungete i vostriCampi personalizzati per costruire una vista potente e personalizzata, adatta ai vostri progetti, ai vostri team e a qualsiasi tipo di lavoro Stati personalizzati : Semplificate il flusso di lavoro dei contenuti e date a ogni fase di un progetto uno stato designato creando stati personalizzati

: Semplificate il flusso di lavoro dei contenuti e date a ogni fase di un progetto uno stato designato creando stati personalizzati Automazione del flusso di lavoro : utilizzate le ricette predefinite o create un'automazione del flusso di lavoro personalizzata in ClickUp per accelerare il flusso di lavoro e mantenere i processi coerenti

: utilizzate le ricette predefinite o create un'automazione del flusso di lavoro personalizzata in ClickUp per accelerare il flusso di lavoro e mantenere i processi coerenti Collaborazione e comunicazione di gruppo : Accesso a una suite di funzioni di collaborazione e comunicazione tra team, come le lavagne per il brainstorming e la pianificazione dei contenuti, i documenti per le SOP e i blog, la vista chat per la messaggistica istantanea, il proofing per le annotazioni e i commenti assegnati e molto altro ancora

: Accesso a una suite di funzioni di collaborazione e comunicazione tra team, come le lavagne per il brainstorming e la pianificazione dei contenuti, i documenti per le SOP e i blog, la vista chat per la messaggistica istantanea, il proofing per le annotazioni e i commenti assegnati e molto altro ancora Modelli personalizzabili: Scegliete tra oltre 1.000 modelli per ogni team e per vari casi d'uso per iniziare il vostro lavoro e personalizzateli in base alle vostre esigenze e preferenze

Limitazioni

Il numero di funzioni e di opzioni di personalizzazione disponibili può richiedere una curva di apprendimento, ma ClickUp offre risorse come la ClickUp University, blog educativi e un'assistenza clienti 24/7

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili nell'applicazione

Prezzi

Gratuito per sempre Piano

Unlimited: $5 per utente al mese

$5 per utente al mese Business: $12 per utente al mese

$12 per utente al mese Business Plus: $19 per utente al mese

$19 per utente al mese Enterprise: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI: È disponibile una prova gratuita; è possibile aggiungerla a qualsiasi Workspace a pagamento per soli $5 per membro/mese ### 2. WordPress

Il migliore per la creazione di siti web e la gestione dei contenuti web

Aspetto e temi di WordPress (via WordPress) WordPress è un CMS versatile e ampiamente utilizzato. È noto per la sua facilità d'uso, l'ampio ecosistema di plugin e i temi personalizzabili.

WordPress consente agli utenti di tutti i livelli di creare, gestire e personalizzare i propri siti web. Con migliaia di temi e plugin disponibili, WordPress offre opzioni di personalizzazione senza precedenti. Ha anche una comunità ampia e solidale, che fornisce risorse, aggiornamenti e patch di sicurezza.

WordPress è altamente scalabile, il che lo rende adatto sia alle piccole imprese che alle grandi aziende. Oltre il 40% di Internet si basa su WordPress. Questo dimostra che continuerà a svilupparsi e a rimanere compatibile con diversi fornitori di hosting e integrazioni.

È importante notare che esiste una differenza tra WordPress.org e WordPress.com. La differenza principale è che WordPress.com è un servizio di blogging in hosting che consente di creare un sito web con il software WordPress. WordPress.org è self-hosted, cioè il sito web è costruito da voi. WordPress.org è molto più personalizzabile e conveniente nel lungo periodo.

Migliori caratteristiche

Interfaccia intuitiva : WordPress rende facile per i principianti creare e gestire siti web senza conoscenze tecniche approfondite

: WordPress rende facile per i principianti creare e gestire siti web senza conoscenze tecniche approfondite Gestione flessibile dei contenuti: Crea, modifica e organizza senza problemi vari tipi di contenuti, tra cui post di blog, pagine, file multimediali e altro ancora

Crea, modifica e organizza senza problemi vari tipi di contenuti, tra cui post di blog, pagine, file multimediali e altro ancora Esistema di plugin esteso: I plugin coprono un'ampia gamma di funzionalità, tra cui e-commerce, SEO, integrazione con i social media, miglioramenti della sicurezza e molto altro ancora

I plugin coprono un'ampia gamma di funzionalità, tra cui e-commerce, SEO, integrazione con i social media, miglioramenti della sicurezza e molto altro ancora Opzioni di personalizzazione: Gli utenti possono personalizzare i loro siti utilizzando modelli personalizzati, stili, widget, menu, personalizzazione dei CSS e altro ancora

Gli utenti possono personalizzare i loro siti utilizzando modelli personalizzati, stili, widget, menu, personalizzazione dei CSS e altro ancora Forte supporto della comunità: Con milioni di utenti in tutto il mondo, WordPress beneficia di una fiorente comunità di sviluppatori, designer e appassionati che contribuiscono al suo sviluppo

Limitazioni

Sebbene WordPress sia una piattaforma versatile e altamente scalabile, i siti web possono incontrare difficoltà quando gestiscono grandi quantità di contenuti o un traffico elevato, richiedendo ulteriori esigenze di server

A causa della sua popolarità e della sua diffusione, WordPress può essere un bersaglio per hacker e malintenzionati

Prezzi

software open-source gratuito per WordPress.org

per WordPress.org Piani WordPress.com:

Gratuito per sempre Basic: $4/mese Premium: $8/mese Business: $25/mese Commercio: $45/mese Impresa: A partire da $25.000/anno



Recensioni e valutazioni dei clienti

G2: 4,5 su 5 (8.650 recensioni)

4,5 su 5 (8.650 recensioni) Capterra: 4,6 su 5 (14.635 recensioni)

3. Drupal

Il migliore framework open-source per la gestione dei contenuti per siti web semplici

Visualizzazione della dashboard in Drupal (via Drupal) Drupal è robusto, scalabile e molto flessibile. Offre potenti funzionalità di gestione dei contenuti. È altamente personalizzabile, il che lo rende adatto a siti web complessi e su larga scala.

L'architettura modulare di Drupal consente una facile integrazione con sistemi di terze parti. Ha anche ampie possibilità di personalizzazione per adattarsi al vostro marchio. Grazie ai controlli avanzati dei permessi e alle funzioni di sicurezza, è ideale per progetti di livello aziendale. Un'attiva comunità di utenti contribuisce a rendere Drupal miglioramento continuo . In questo modo avrete sempre aggiornamenti frequenti e una grande quantità di risorse.

Drupal è una scelta affidabile per le aziende con esigenze di gestione dei contenuti diverse e in continua evoluzione.

Le migliori caratteristiche

Architettura dei contenuti flessibile: Drupal offre un'architettura dei contenuti altamente flessibile che consente agli utenti di creare e organizzare tipi di contenuti complessi con campi personalizzati

Drupal offre un'architettura dei contenuti altamente flessibile che consente agli utenti di creare e organizzare tipi di contenuti complessi con campi personalizzati Scalabilità e prestazioni: Drupal è progettato per gestire siti web ad alto traffico e può scalare in modo efficiente grazie ai suoi meccanismi di caching integrati e al supporto per le reti di distribuzione dei contenuti

Drupal è progettato per gestire siti web ad alto traffico e può scalare in modo efficiente grazie ai suoi meccanismi di caching integrati e al supporto per le reti di distribuzione dei contenuti Esponente ecosistema di moduli: I moduli del CMS coprono molte funzionalità, tra cui e-commerce, SEO, gestione degli utenti, gestione dei media e altro ancora

I moduli del CMS coprono molte funzionalità, tra cui e-commerce, SEO, gestione degli utenti, gestione dei media e altro ancora Supporto multilingue: Il supporto multilingue e le funzionalità di traduzione integrate lo rendono una scelta ideale per i siti web globali

Il supporto multilingue e le funzionalità di traduzione integrate lo rendono una scelta ideale per i siti web globali Forte funzionalità di sicurezza: L'architettura di Drupal include diverse misure di sicurezza, come permessi utente granulari, filtraggio degli input e controlli di accesso, che aiutano a proteggere i siti web da potenziali minacce

Limitazioni

Gli utenti potrebbero dover investire più tempo e sforzi nell'apprendimento dei concetti, della configurazione e delle pratiche di sviluppo di Drupal

I moduli di Drupal possono richiedere un'attenta pianificazione e verifica per garantire la compatibilità ed evitare potenziali interruzioni della funzionalità del sito web

Prezzi

Software open-source gratuito

Recensioni e valutazioni dei clienti

G2: 3,8 su 5 (403 recensioni)

3,8 su 5 (403 recensioni) Capterra: 4.2 su 5 (427 recensioni)

4. Joomla

Il migliore per i CMS open source e la costruzione di siti web

Vista del cruscotto in Joomla (via Joomla) Joomla si basa sulla facilità d'uso, sull'estensibilità e sulla versatilità. Joomla offre un'interfaccia semplice, accessibile ai principianti e agli utenti non tecnici. La sua libreria di estensioni facilita la personalizzazione e l'integrazione.

Joomla è altamente scalabile e in grado di gestire siti web e applicazioni complesse. Come Drupal, enfatizza lo sviluppo guidato dalla comunità. Avrete sempre aggiornamenti regolari, patch di sicurezza e una comunità di utenti che vi supporta. Con la sua combinazione di funzioni, flessibilità ed estensioni, Joomla è una scelta eccellente se cercate una soluzione CMS potente e adattabile.

Migliori caratteristiche

**Joomla offre una dashboard amministrativa chiara e intuitiva che semplifica le attività di gestione del sito web

Potente gestione dei contenuti: Caratteristiche come il versionamento degli articoli, la programmazione dei contenuti e l'etichettatura dei contenuti consentono una gestione efficiente dei contenuti

Caratteristiche come il versionamento degli articoli, la programmazione dei contenuti e l'etichettatura dei contenuti consentono una gestione efficiente dei contenuti Ampia gamma di estensioni: Le estensioni includono template, moduli, componenti e plugin, che consentono agli utenti di personalizzare i loro siti web in base alle loro specifiche esigenze.

Le estensioni includono template, moduli, componenti e plugin, che consentono agli utenti di personalizzare i loro siti web in base alle loro specifiche esigenze. Supporto multilingue: Joomla offre un supporto multilingue integrato, che consente agli utenti di creare siti web in più lingue

Joomla offre un supporto multilingue integrato, che consente agli utenti di creare siti web in più lingue Controllo degli accessi e gestione degli utenti: Joomla offre funzioni complete di controllo degli accessi e gestione degli utenti, come la creazione di gruppi di utenti, l'assegnazione di permessi specifici a utenti o gruppi di utenti e la gestione dei metodi di autenticazione degli utenti

Limitazioni

Come Drupal, gli utenti possono trovare Joomla una curva di apprendimento ripida a causa della sua struttura complessa.

Sebbene Joomla fornisca una serie di modelli gratuiti, le opzioni di design predefinite potrebbero essere più limitate rispetto ad altre piattaforme CMS.

Prezzi

Software open-source gratuito

Recensioni

G2: 4.0 su 5 (375 recensioni)

4.0 su 5 (375 recensioni) Capterra: 4.1 su 5 (583 recensioni)

Imparare a conoscere il_

**I migliori strumenti per sviluppatori Mac_

!

5. Piattaforma Sitecore Experience

La migliore per la gestione multi-sito e il supporto omnichannel

Vista della dashboard in Sitecore (via Sitecore)

Siete pronti a creare esperienze digitali potenti e personali? Date un'occhiata a Sitecore. Piattaforma di esperienza Sitecore è un CMS completo. La sua piattaforma di esperienza digitale, le sue capacità di personalizzazione e le sue caratteristiche di livello enterprise lo rendono una solida opzione CMS. Include la pubblicazione multicanale, i flussi di lavoro, il versioning dei contenuti e un vasto ecosistema di integrazioni.

Siete alla ricerca di opzioni di targettizzazione dei contenuti? Gli strumenti avanzati di personalizzazione e di gestione dell'esperienza del cliente di Sitecore se ne occupano. Offre una piattaforma scalabile e sicura, ideale per i progetti più grandi.

Le migliori caratteristiche

Robusta personalizzazione: Sitecore offre potenti capacità di personalizzazione, consentendo alle aziende di fornire contenuti mirati e pertinenti ai visitatori dei loro siti web

Sitecore offre potenti capacità di personalizzazione, consentendo alle aziende di fornire contenuti mirati e pertinenti ai visitatori dei loro siti web **Flusso di lavoro per la gestione dei contenuti: Sitecore offre un sistema completo di gestione dei contenuti (CMS) con strumenti di editing intuitivi, controllo delle versioni e gestione del flusso di lavoro

Automazione di marketing avanzata: Consente di gestire in modo efficacegestione dei leademail marketing, A/B testing, integrazione di analytics e altro ancora per ottimizzare gli sforzi di marketing

Consente di gestire in modo efficacegestione dei leademail marketing, A/B testing, integrazione di analytics e altro ancora per ottimizzare gli sforzi di marketing **Sitecore consente di distribuire i contenuti su più canali, tra cui siti web, dispositivi mobili, social media ed e-mail

Scalabilità e funzionalità di livello enterprise: È costruito per gestire le esigenze dei siti web aziendali su larga scala

Limitazioni

Sitecore è progettato per essere una piattaforma di fascia alta di livello aziendale e i costi di licenza e di implementazione possono essere elevati

Sitecore è una piattaforma ricca di funzionalità e altamente personalizzabile, che può risultare complessa per le persone prive di competenze tecniche

Prezzi

I prezzi non sono elencati online

Recensioni

G2: 3,9 su 5 (362 recensioni)

3,9 su 5 (362 recensioni) Capterra: 4.2 su 5 (4 recensioni)

6. Contenuto

Il migliore per gestire e distribuire contenuti su qualsiasi piattaforma

Vista della dashboard in Contentful (via Contentful) Contentful Il CMS è un sistema di gestione dei contenuti senza testa . È noto per la sua flessibilità, scalabilità e facilità d'uso. Separa la creazione e l'archiviazione dei contenuti dalla loro presentazione. Ciò significa che le aziende possono distribuire i contenuti senza problemi attraverso i canali e i dispositivi.

Contentful ha un approccio API-first. Questo rende facile per gli sviluppatori integrare e fornire contenuti a qualsiasi applicazione. Grazie alla sua interfaccia utente intuitiva, gli utenti non tecnici possono creare e gestire i contenuti.

Cercate una soluzione CMS che piaccia agli sviluppatori? Contentful soddisfa anche questa esigenza. Gli sviluppatori amano la sua architettura basata sul cloud.

Le migliori caratteristiche

Architettura CMS senza testa: Questo permette una certa flessibilità nella distribuzione dei contenuti su varie piattaforme e dispositivi, tra cui siti web, applicazioni mobili, dispositivi intelligenti e altro ancora

Questo permette una certa flessibilità nella distribuzione dei contenuti su varie piattaforme e dispositivi, tra cui siti web, applicazioni mobili, dispositivi intelligenti e altro ancora Modellazione dei contenuti e contenuti strutturati: Organizzazione efficiente dei contenuti, riutilizzo e coerenza tra i diversi canali e applicazioni

Organizzazione efficiente dei contenuti, riutilizzo e coerenza tra i diversi canali e applicazioni Approccio basato sulle API: Offre una facile integrazione con altri sistemi, applicazioni e servizi, facilitando la creazione di esperienze personalizzate e dinamiche su diverse piattaforme

Offre una facile integrazione con altri sistemi, applicazioni e servizi, facilitando la creazione di esperienze personalizzate e dinamiche su diverse piattaforme Collaborazione e versioning in tempo reale: Contentful offre aggiornamenti in tempo reale, controllo delle versioni e la possibilità di tracciare le modifiche, rendendo più facile per i team collaborare e mantenere la qualità dei contenuti

Contentful offre aggiornamenti in tempo reale, controllo delle versioni e la possibilità di tracciare le modifiche, rendendo più facile per i team collaborare e mantenere la qualità dei contenuti Scalabilità e prestazioni: L'infrastruttura di Contentful, le reti globali di distribuzione dei contenuti (CDN) e i meccanismi di caching garantiscono prestazioni e scalabilità eccellenti

Limitazioni

L'impostazione e la configurazione di Contentful possono richiedere conoscenze tecniche o assistenza

Essendo un CMS basato sul cloud, le aziende che operano in aree con accesso a Internet limitato o inaffidabile possono incontrare difficoltà nell'accesso e nella gestione efficace dei contenuti

Prezzi

Gratuito: Per individui e progetti di base

Per individui e progetti di base Basic: $300/mese per 20 utenti

$300/mese per 20 utenti Premium: prezzi personalizzati

Recensioni e valutazioni dei clienti

G2: 4,2 su 5 (286 recensioni)

4,2 su 5 (286 recensioni) Capterra: 4,4 su 5 (55 recensioni)

7. CMS HubSpot

Il migliore per costruire e gestire un sito web

Vista del cruscotto di Hubspot CMS (via Hubspot) CMS HubSpot è uno strumento completo di gestione dei contenuti. Combina lo sviluppo di siti web, il marketing, strumenti di sensibilizzazione e altro ancora. HubSpot CMS consente alle aziende di creare siti web reattivi e ottimizzati con facilità. Si integra perfettamente con altri strumenti HubSpot come monitoraggio delle e-mail , marketing automation, lead management e relazioni con i clienti . Il loro mercato delle app offre oltre 1.000 integrazioni tra cui una con ClickUp.

Il CMS di HubSpot vi permette di offrire esperienze altamente personalizzate al vostro pubblico. Funzionalità come la personalizzazione dinamica e i contenuti intelligenti vi aiuteranno in questo senso. È una soluzione all-in-one che consente a marketer e sviluppatori di creare, ottimizzare e monitorare le prestazioni dei contenuti e delle campagne digitali.

Le migliori caratteristiche

Creazione e gestione dei contenuti: HubSpot CMS offre un editor drag-and-drop, editing in linea e modelli personalizzabili, che rendono facile la creazione e l'aggiornamento di pagine web, post di blog, landing page e altro ancora senza la necessità di conoscenze di codifica

HubSpot CMS offre un editor drag-and-drop, editing in linea e modelli personalizzabili, che rendono facile la creazione e l'aggiornamento di pagine web, post di blog, landing page e altro ancora senza la necessità di conoscenze di codifica Personalizzazione dinamica: È possibile adattare i contenuti per fornire esperienze personalizzate, aumentando il coinvolgimento e i tassi di conversione

È possibile adattare i contenuti per fornire esperienze personalizzate, aumentando il coinvolgimento e i tassi di conversione Ottimizzazione SEO: HubSpot CMS include strumenti SEO integrati e raccomandazioni di ottimizzazione per migliorare la visibilità del sito web nei motori di ricerca

HubSpot CMS include strumenti SEO integrati e raccomandazioni di ottimizzazione per migliorare la visibilità del sito web nei motori di ricerca **HubSpot CMS assicura che il vostro sito web sia reattivo e ottimizzato per diversi dispositivi, inclusi desktop, tablet e dispositivi mobili

Integrazione con il marketing: Si integra perfettamente con il CRM di Hubspot per semplificare i processi di lead generation e nurturing

Limitazioni

La personalizzazione del layout o del design al di là dei modelli disponibili può richiedere conoscenze avanzate di codifica o l'assistenza di uno sviluppatore

Il costo dell'utilizzo di HubSpot CMS può essere uno svantaggio per le aziende che non necessitano dell'intera gamma di funzionalità di marketing di HubSpot

Prezzi

**Gratuito

Starter: $23/mese

$23/mese Professionale: $360/mese

$360/mese Impresa: $1.200/mese

Recensioni e valutazioni dei clienti

G2: 4,5 su 5 (1.505 recensioni)

4,5 su 5 (1.505 recensioni) Capterra: 4,7 su 5 (69 recensioni)

8. Statico

Il migliore per costruire e gestire siti web

Modifica delle descrizioni in Statamic (vis Statamic) Statistica è un CMS unico in questa carrellata. È per scrittori, editori e sviluppatori. Statamic ha vinto il premio 2021 CMS Critics Choice Award per il miglior CMS flat-file. Il suo editor di contenuti a blocchi ha ricevuto recensioni entusiastiche.

Offre un'interfaccia utente pulita e intuitiva, che rende la gestione e la modifica dei contenuti un gioco da ragazzi. Grazie alla sua architettura flat-file, Statamic elimina la necessità di un database. Ciò si traduce in prestazioni più rapide e in una distribuzione più semplice. Il potente sistema di template e i campi personalizzabili di Statamic consentono una facile personalizzazione dei contenuti. Inoltre, offre eccellenti strumenti per gli sviluppatori, come una robusta API e un'ampia documentazione.

Statamic è una scelta eccellente se siete alla ricerca di una soluzione CMS leggera ma potente.

Migliori caratteristiche

Architettura flat-file: Statamic memorizza i contenuti e i dati in semplici file di testo invece di affidarsi a un database, quindi non c'è bisogno di complesse configurazioni di database

Statamic memorizza i contenuti e i dati in semplici file di testo invece di affidarsi a un database, quindi non c'è bisogno di complesse configurazioni di database Modellazione flessibile dei contenuti: Definizione di tipi di contenuto personalizzati con campi, relazioni e tassonomie per strutturare e organizzare i contenuti in modo sensato

Definizione di tipi di contenuto personalizzati con campi, relazioni e tassonomie per strutturare e organizzare i contenuti in modo sensato Pannello di controllo di facile utilizzo: Un'interfaccia pulita e intuitiva per autori e redattori di contenuti per creare e aggiornare i contenuti senza bisogno di conoscenze tecniche

Un'interfaccia pulita e intuitiva per autori e redattori di contenuti per creare e aggiornare i contenuti senza bisogno di conoscenze tecniche Controllo di versione integrato: Traccia e gestione delle modifiche apportate ai contenuti e facile ripristino delle versioni precedenti, confronto delle modifiche e collaborazione con più membri del team

Traccia e gestione delle modifiche apportate ai contenuti e facile ripristino delle versioni precedenti, confronto delle modifiche e collaborazione con più membri del team Estensibilità con i componenti aggiuntivi: I componenti aggiuntivi coprono aree come l'e-commerce, il SEO, i formatori, la gestione degli utenti e molto altro ancora

Limitazioni

Gli utenti non tecnici potrebbero trovare difficile iniziare a lavorare con Statamic senza una formazione o un'assistenza aggiuntiva

Sebbene Statamic abbia una comunità attiva e solidale, potrebbe avere una base di utenti più piccola rispetto a piattaforme CMS più diffuse

Prezzi

Solo: Gratuito per sempre

Gratuito per sempre Pro: $259 una tantum per progetto; aggiornamenti gratuiti per un anno poi $59/anno

$259 una tantum per progetto; aggiornamenti gratuiti per un anno poi $59/anno Impresa: Prezzi personalizzati

Recensioni e valutazioni dei clienti

G2: 4,8 su 5 (2 recensioni)

4,8 su 5 (2 recensioni) Capterra: 4,8 su 5 (18 recensioni)

9. Adobe Commerce (ex Magento)

Il migliore per la gestione di esperienze di acquisto e shopping end-to-end

Gestione di esperienze di acquisto e shopping end-to-end in Adobe Commerce (tramite Adobe Commerce) Adobe Commerce , ex Magento, è un potente CMS open-source. È un sistema di gestione dei contenuti molto diffuso, progettato specificamente per i siti web di e-commerce. Offre potenti funzionalità per la gestione dei prodotti, l'elaborazione degli ordini e l'integrazione dei pagamenti. Magento è la scelta ideale per le aziende che vendono prodotti online.

Offre una piattaforma altamente personalizzabile con un'architettura flessibile. Gli sviluppatori utilizzano il suo mercato delle estensioni per migliorare le funzionalità e integrarsi con sistemi di terze parti. È una soluzione CMS scalabile e sicura. Adobe Commerce può aiutare la vostra azienda a crescere e gestire le operazioni di e-commerce efficacemente.

Le migliori caratteristiche

Robusta funzionalità di e-Commerce: Adobe Commerce fornisce una suite completa di strumenti per creare e gestire in modo efficiente i negozi online

Adobe Commerce fornisce una suite completa di strumenti per creare e gestire in modo efficiente i negozi online Personalizzazione ed estensibilità flessibili: Fornisce un'architettura modulare che consente agli sviluppatori di creare temi, estensioni e integrazioni personalizzate per soddisfare specifiche esigenze aziendali

Fornisce un'architettura modulare che consente agli sviluppatori di creare temi, estensioni e integrazioni personalizzate per soddisfare specifiche esigenze aziendali Scalabilità e prestazioni: incorpora tecniche avanzate di caching, architettura distribuita e query di database ottimizzate per offrire prestazioni veloci e scalabili

incorpora tecniche avanzate di caching, architettura distribuita e query di database ottimizzate per offrire prestazioni veloci e scalabili Funzionalità omnicanale: Integrazione perfetta con i più diffusi marketplace come Amazon ed eBay, oltre a strumenti per la gestione dell'inventario e degli ordini su diversi canali

Integrazione perfetta con i più diffusi marketplace come Amazon ed eBay, oltre a strumenti per la gestione dell'inventario e degli ordini su diversi canali Strumenti di analisi e marketing: Funzioni come la segmentazione dei clienti, le raccomandazioni personalizzate, le newsletter, le promozioni e i programmi di fidelizzazione migliorano le vostre attività di marketing

Limitazioni

Ricco di funzioni e destinato a esigenze di livello aziendale, Adobe Commerce può essere accompagnato da costi elevati che lo rendono meno accessibile per le piccole imprese

Prezzi

I prezzi non sono elencati online

Prezzi e recensioni dei clienti

G2: 4,0 su 5 (493 recensioni)

4,0 su 5 (493 recensioni) Capterra: 4,3 su 5 (591 recensioni)

10. Spazio quadrato

Il migliore per costruire siti web personalizzati

Un esempio di sito web personalizzato costruito con Squarespace (via Squarespace) Squarespace è un popolare software di gestione dei contenuti. Con una semplice interfaccia drag-and-drop, gli utenti possono creare splendidi siti web senza avere conoscenze di codifica. I modelli e i layout reattivi di Squarespace creano siti straordinari in un attimo. Include gestione dei contenuti, blogging, e-commerce, strumenti SEO e altro ancora.

Squarespace gestisce anche l'hosting, la sicurezza e gli aggiornamenti del software, semplificando la manutenzione del sito. Con la sua interfaccia intuitiva e i suoi design raffinati, Squarespace è una soluzione all-in-one per le vostre esigenze di CMS.

Migliori caratteristiche

Modelli: Squarespace offre un'ampia gamma di modelli dal design professionale, visivamente straordinari e moderni

Squarespace offre un'ampia gamma di modelli dal design professionale, visivamente straordinari e moderni Editor drag-and-drop: Un editor drag-and-drop facile da usare rende facile personalizzare il layout del sito, aggiungere blocchi di contenuto e riorganizzare gli elementi

Un editor drag-and-drop facile da usare rende facile personalizzare il layout del sito, aggiungere blocchi di contenuto e riorganizzare gli elementi **Tutti i template Squarespace sono progettati per essere reattivi per i dispositivi mobili.

Strumenti SEO integrati: Squarespace incorpora funzioni di ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO), aiutando il vostro sito web a posizionarsi bene nei risultati dei motori di ricerca

Squarespace incorpora funzioni di ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO), aiutando il vostro sito web a posizionarsi bene nei risultati dei motori di ricerca Funzionalità e-commerce: Configurate facilmente il vostro negozio online con la funzione e-commerce integrata di Squarespace

Limitazioni

La personalizzazione avanzata, come la modifica del codice sottostante o la creazione di complesse funzionalità personalizzate, potrebbe essere limitata

Se avete requisiti complessi o altamente specifici, come un'ampia integrazione con sistemi esterni o uno sviluppo personalizzato, potreste trovare Squarespace limitante in termini di risultati che potete ottenere

Prezzi

Personale: 16$/mese

16$/mese Aziendale: 23$/mese

23$/mese Commerce (Basic): $27/mese

$27/mese Commercio (avanzato): $49/mese

Recensioni e valutazioni dei clienti

G2: 4,5 su 5 (1.031 recensioni)

4,5 su 5 (1.031 recensioni) Capterra: 4,6 su 5 (2.827 recensioni)

Potenziate il vostro flusso di lavoro con gli strumenti e il software di gestione dei contenuti

Il contenuto è il re. Ma per creare grandi contenuti, è necessario un CMS di cui fidarsi. Il panorama digitale è in rapida evoluzione. Le migliori piattaforme CMS del 2024 sono in grado di adattarsi e soddisfare le esigenze di aziende e privati.

Che siate piccoli imprenditori o grandi aziende, esiste una soluzione CMS adatta alle vostre esigenze specifiche. Grazie a queste opzioni, potete avere fiducia nel vostro percorso di creazione di contenuti. E ricordate che i contenuti di qualità, nel tempo, portano alla crescita del business.

Indipendentemente dal CMS scelto, ClickUp può contribuire a migliorare la produttività e la collaborazione del vostro team. Con il nostro software, consolidiamo tutto il lavoro sui contenuti in un unico luogo.

Scrittore ospite:_

freya è una consulente SEO che aiuta i marchi a scalare il loro traffico organico con la creazione e la distribuzione di contenuti. È citata in diverse pubblicazioni online, tra cui Business Insider, Fox Business, Yahoo Finance e Huffington Post. È anche proprietaria di CollectingCents, un blog di finanza personale che ha creato da zero