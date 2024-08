10 Migliori software e strumenti di collaborazione per la progettazione grafica nel 2024

Siete designer, collaborate con designer e state cercando di lavorare in modo più efficiente con il vostro team?

Gli strumenti di collaborazione per la progettazione sono la soluzione giusta. In effetti, l'utilizzo di strumenti di collaborazione online possono portare fino a 10% produttività, cambiando per sempre il modo in cui dei team con funzioni trasversali, come designer, marketing, commerciali e altri reparti, lavorano insieme, collaborano in tempo reale o in modo asincrono, condividono feedback e così via.

Che siate freelance, piccole aziende o grandi organizzazioni, questa carrellata dei migliori strumenti di collaborazione per il design vi aiuterà a migliorare la collaborazione tra i team, a semplificare il flusso di lavoro, a velocizzare i processi in corso e a realizzare lavori di design di alta qualità. 👩‍🎨🎨

Che cos'è il software di collaborazione per la progettazione?

Il software di collaborazione per la progettazione è un potente strumento che consente ai team di progettazione di lavorare insieme ai progetti, condividere i feedback e gestire in modo efficiente i file di progettazione. Fornisce una piattaforma in cui designer, client e collaboratori possono comunicare e lavorare insieme in tempo reale, indipendentemente dalla posizione.

Il software di collaborazione per la progettazione sta diventando sempre più popolare nell'industria creativa perché aiuta i team a gestire meglio il proprio lavoro, a comunicare in modo efficiente e a conoscere tutti i dettagli del progetto quando necessario, senza dover chiedere ulteriori chiarimenti attraverso discussioni o riunioni.

Vantaggi del software di collaborazione per la progettazione

I vantaggi più importanti degli strumenti di collaborazione per la progettazione sono:

Migliorare la comunicazione e la collaborazione

Condivisione di idee, feedback e commenti con facilità

Gestione efficiente dei file

Risparmio di tempo e costi

Aumentare la produttività

Diversi tipi di utenti traggono vantaggio dal software di collaborazione per la progettazione:

Designer : Possono collaborare facilmente con altri designer e client e migliorare la comunicazione per finire i progetti più velocemente

: Possono collaborare facilmente con altri designer e client e migliorare la comunicazione per finire i progetti più velocemente Marketing o altre persone coinvolte in progetti di design : Uno strumento di collaborazione per il design può dare a marketer e designer una piattaforma centralizzata per tutti i loro progetti di design, il che può portare a un miglioramento della qualità del lavorogestione delle campagne di marketing e tenerli allineati sulinee guida del marchio in ogni momento

: Uno strumento di collaborazione per il design può dare a marketer e designer una piattaforma centralizzata per tutti i loro progetti di design, il che può portare a un miglioramento della qualità del lavorogestione delle campagne di marketing e tenerli allineati sulinee guida del marchio in ogni momento Client : Con gli strumenti di collaborazione per la progettazione, i client possono assicurarsi che il risultato finale del progetto sia all'altezza delle loro aspettative e fornire feedback con facilità

: Con gli strumenti di collaborazione per la progettazione, i client possono assicurarsi che il risultato finale del progetto sia all'altezza delle loro aspettative e fornire feedback con facilità Project management: Utilizzando tali strumenti, i project manager possono assegnare attività emonitorare lo stato di avanzamento dei lavoriaggiungere scadenze e dare feedback sulla stessa piattaforma

$$$a cosa si deve un buon software di collaborazione per la progettazione?

Le caratteristiche che dovreste considerare quando cercate il miglior software di collaborazione per voi o per il vostro team sono:

Collaborazione in tempo reale

Accessibilità

Controllo della versione

Feedback e commenti

Sicurezza e privacy

Facilità d'uso

Integrazione con altri strumenti utili

10 Migliori software di collaborazione per il design nel 2024

Ecco un elenco dei 10 migliori software di collaborazione per la progettazione in base alla loro popolarità e alle recensioni su diverse piattaforme come G2 e Capterra.

Il migliore per la collaborazione tra team e project management del design software

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Docs\_Chat-view\_List-view\_Homepage-4-1400x1055.png ClickUp Documenti, chat e vista Elenco in ClickUp /%img/

Monitorate gli aggiornamenti del progetto, gestite i flussi di lavoro e collaborate con il team, tutto dalla vostra area di lavoro di ClickUp

ClickUp è uno strumento di project management e collaborazione basato su cloud che aiuta i team e le aziende di tutte le dimensioni a gestire attività, documenti, obiettivi e scadenze. Offre una varietà di funzionalità/funzione, tra cui gestione delle attività , monitoraggio del tempo, calendari, modelli di progetto , la collaborazione del team e la reportistica.

Questo strumento è uno dei migliori strumenti di collaborazione per i team di progettazione perché l'intera piattaforma è completamente personalizzabile, il che significa che può essere configurata in qualsiasi modo per supportare le esigenze aziendali attuali e in crescita. Inoltre, questa flessibilità rende la gestione dei progetti più semplice e più facile da gestire permette ai team di organizzare il loro lavoro secondo il flusso di lavoro preferito: Agile, Scrum, Kanban o un processo personalizzato. Si integra anche con altri strumenti popolari come Google Drive, Trello o Slack.

Per quanto riguarda le funzionalità/funzione, ClickUp offre centinaia di funzioni personalizzabili, tra cui una lavagne online funzionalità/funzione che i Teams possono utilizzare per la collaborazione: i diversi membri del team possono lavorare insieme in tempo reale o in modo asincrono, fare brainstorming, elaborare strategie, mappare idee di progettazione e flussi di lavoro semplici e complessi e altro ancora.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Whiteboards-for-adding-Docs-and-visual-cues-for-team-collaboration.gif Lavagne online di ClickUp per l'aggiunta di documenti e spunti visivi per la collaborazione del team /$$$img/

Personalizzate facilmente le vostre lavagne online con l'aggiunta di documenti, attività e altro ancora

ClickUp offre anche una biblioteca di modelli per i team creativi e di progettazione per darvi la possibilità di creare un flusso di lavoro di progettazione perfettamente adattato a riflettere il vostro ideale processo di progettazione .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Graphic-Design-Template-by-ClickUp-1400x767.png Il modello di progettazione grafica di ClickUp è dotato di tre visualizzazioni personalizzate che aiutano a semplificare il processo di progettazione grafica dall'inizio alla fine /$$$img/

Il Modello di design grafico di ClickUp è dotato di tre visualizzazioni personalizzate che aiutano a snellire il processo di progettazione grafica dall'inizio alla fine

Inoltre, i professionisti della progettazione e i client possono usare I documenti di ClickUp con rilevamento collaborativo per elementi quali documenti di brief creativi e utilizza Correzione di bozze per l'annotazione di immagini, video e PDF o il registratore di schermo in app, Clip da ClickUp per trasmettere istruzioni chiare e accelerare il processo di feedback del progetto.

Le migliori funzionalità/funzione

Piattaforma completamente personalizzabile : Personalizzate ogni parte di ClickUp per adattarlo alle esigenze del vostro team e della vostra azienda

: Personalizzate ogni parte di ClickUp per adattarlo alle esigenze del vostro team e della vostra azienda 15+ visualizzazioni personalizzate : Scegliete tra oltre 15 modi per visualizzare il vostro lavoro, tra cui la visualizzazione chattare

: Scegliete tra oltre 15 modi per visualizzare il vostro lavoro, tra cui la visualizzazione chattare Visualizzazione chat : Invia messaggi istantanei al tuo team e conserva le conversazioni insieme al tuo lavoro

: Invia messaggi istantanei al tuo team e conserva le conversazioni insieme al tuo lavoro **Gestite tutte le vostre comunicazioni email in un unico posto senza dover ricorrere a programmi e software aggiuntivi. Inviate notizie aziendali, incarichi, attività, informazioni e messaggi critici in ClickUp senza dover cambiare scheda

Lavagne online: Crea supporti visivi per le riunioni virtuali e mappa progetti e idee per comunicare i piani ai tuoi team

Osservatori : Quando qualcuno viene assegnato come osservatore, riceverà automaticamente notifiche quando vengono effettuati aggiornamenti su un'attività, eliminando la necessità di seguirli manualmente

: Quando qualcuno viene assegnato come osservatore, riceverà automaticamente notifiche quando vengono effettuati aggiornamenti su un'attività, eliminando la necessità di seguirli manualmente Commenti e menzioni assegnati : Create elementi d'azione all'interno di un'attività e assegnateli ad altri o a voi stessi, e utilizzate la funzionalità/funzione di menzione per attirare la loro attenzione su elementi all'interno delle attività o della visualizzazione Chat

: Create elementi d'azione all'interno di un'attività e assegnateli ad altri o a voi stessi, e utilizzate la funzionalità/funzione di menzione per attirare la loro attenzione su elementi all'interno delle attività o della visualizzazione Chat Gestione delle attività : ClickUp offre un potente sistema di gestione delle attività che consente agli utenti di creare e assegnare compiti ai membri del team, monitorare lo stato di avanzamento, impostare scadenze e aggiungere allegati e liste di controllo

: ClickUp offre un potente sistema di gestione delle attività che consente agli utenti di creare e assegnare compiti ai membri del team, monitorare lo stato di avanzamento, impostare scadenze e aggiungere allegati e liste di controllo Strumenti di collaborazione : ClickUp offre numerosi strumenti di collaborazione, tra cui commenti in tempo reale, condivisione di file e integrazione con altri strumenti come Slack e Google Drive

: ClickUp offre numerosi strumenti di collaborazione, tra cui commenti in tempo reale, condivisione di file e integrazione con altri strumenti come Slack e Google Drive Funzionalità/funzione specifiche per il progetto: ClickUp dispone di funzionalità/funzione specifiche per la progettazione, come ad esempio unstrumento di Correzione di bozze online e uno strumento di feedback visivo, utili per la progettazione visiva

Limiti

Curva di apprendimento: Poiché ClickUp offre un ampio intervallo di funzionalità/funzione e opzioni personalizzate, imparare a usare la piattaforma per collaborare in modo efficace può richiedere un po' di tempo. Questo discorso vale soprattutto per i nuovi utenti, ma dopo aver cominciato a lavorare sulla piattaforma insieme al proprio team e aver lettoCentro assistenza istruzioni, potranno facilmente superare questo problema

Prezzi

Free Forever : Piano Free ricco di funzionalità/funzione

: Piano Free ricco di funzionalità/funzione Unlimitato : $7 al mese/utente

: $7 al mese/utente Business : $12 al mese/utente

: $12 al mese/utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2: 4,7 su 5 (oltre 2.000 recensioni)

4,7 su 5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4,7 su 5 (3.519+ recensioni) ### 2. Flipsnack

Il migliore per il design online e interattivo creazione di contenuti /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Flipsnack.png Strumento di progettazione Flipsnack /$$$img/

via Flipsnack Flipsnack è un software di progettazione interattiva che consente agli utenti di creare e pubblicare contenuti interattivi, tra cui riviste, brochure e cataloghi come flipbook. Flipsnack fa parte di questo elenco dei migliori strumenti di collaborazione per il design perché, grazie a un editor facile da usare e a una varietà di modelli e opzioni personalizzate, Flipsnack rende semplice per chiunque creare progetti interattivi.

Le migliori funzionalità/funzioni

**Correzione di bozze e commenti online: i collaboratori possono rivedere e commentare i progetti online, rendendo più semplice per qualsiasi team di progettazione raccogliere feedback e apportare revisioni in tempo reale

Area di lavoro collaborativa con cronologia delle versioni: Più team possono lavorare allo stesso progetto contemporaneamente, avendo un registro di tutte le modifiche e versioni

Più team possono lavorare allo stesso progetto contemporaneamente, avendo un registro di tutte le modifiche e versioni Modelli personalizzabili: Flipsnack offre una varietà di modelli dimodelli di progettazione grafica per diverse esigenze, rendendo facile la creazione rapida di progetti dall'aspetto professionale

Flipsnack offre una varietà di modelli dimodelli di progettazione grafica per diverse esigenze, rendendo facile la creazione rapida di progetti dall'aspetto professionale Pubblicazioni e flipbook incorporabili: Progetti eportfolio interattivi possono essere incorporati in siti web o condivisi attraverso i social media

Progetti eportfolio interattivi possono essere incorporati in siti web o condivisi attraverso i social media Integrazione con i più diffusi servizi di archiviazione cloud: Si integra con i più diffusi servizi di archiviazione cloud come Google Drive e Dropbox, facilitando l'importazione e l'esportazione dei file di design

limiti di ####

Pagine flipbook e spazio di archiviazione limitati per i piani più piccoli: Come utente gratis, si ottengono solo 30 pagine/flipbook e una dimensione totale di 100MB/flipbook. Soprattutto se siete un editore o lavorate per un'azienda, avrete bisogno di altri piani

Prezzi

Free (14 giorni di versione di prova gratuita)

(14 giorni di versione di prova gratuita) Starter: $14 al mese

$14 al mese Professionale : $35 al mese

: $35 al mese Business : $79 al mese

: $79 al mese Business Plus : $207,50 al mese

: $207,50 al mese Azienda : $355 al mese

: $355 al mese Personalizzato: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2: 4,5 su 5 (104 recensioni)

4,5 su 5 (104 recensioni) Capterra: 4,6 su 5 (241 recensioni)

3. Marvel

Il migliore per la prototipazione e i test

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Marvel-Design-App-Example.jpeg Strumento di collaborazione per la progettazione Marvel /$$$img/

Via Marvel Marvel è una piattaforma di progettazione basata sul web che consente agli utenti di creare prototipi interattivi e wireframe per siti web e app mobili. Grazie a un'interfaccia user-friendly e a strumenti intuitivi di drag-and-drop, Marvel facilita la creazione e la condivisione di prototipi con i colleghi, il team di progettazione e i collaboratori.

Migliori funzionalità/funzione

**I team creativi possono fornire a client e colleghi una rappresentazione più accurata del prodotto finale

**Strumenti di collaborazione per feedback e commenti: il team può fornire feedback e commenti direttamente sui prototipi di design, semplificando la raccolta e l'organizzazione dei commenti

**Marvel offre funzioni per gli sviluppatori, come l'esportazione del codice, che facilita l'invio dei progetti agli sviluppatori

Integrazione con altri software strumenti di progettazione più diffusi Come Sketch e Figma: Marvel si integra con i più diffusi strumenti di progettazione, rendendo facile l'importazione e l'esportazione dei file

strumenti di progettazione più diffusi Marvel si integra con i più diffusi strumenti di progettazione, rendendo facile l'importazione e l'esportazione dei file Test e analisi degli utenti: Marvel offre funzionalità di test e analisi degli utenti, rendendo più facile l'ottimizzazione dei progetti in base al feedback e al comportamento degli utenti

limiti di ####

Controllo della versione limitato: Per questo motivo, potrebbe essere difficile gestire le modifiche e le revisioni dei progetti

Prezzi

Gratis : $0

: $0 Pro : $12 al mese

: $12 al mese Team : $42 al mese

: $42 al mese Azienda : $84 al mese

: $84 al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2: 4,4 su 5 (224 recensioni)

4,4 su 5 (224 recensioni) Capterra: 4,6 su 5 (86 recensioni) Impara a conoscere i migliori CRM per i graphic designer !

4. Figma

Il migliore per creare disegni

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Figma-.png Strumento di progettazione Figma /$$$img/

via Figma Figma è uno strumento di progettazione basato su cloud che consente agli utenti di creare e collaborare a progetti digitali, tra cui interfacce utente, wireframe e grafica. Con un ampio intervallo di funzionalità/funzione e un potente sistema di collaborazione, Figma è una scelta popolare per i team creativi che lavorano a progetti complessi.

Migliori funzionalità/funzione

**Area di lavoro per la progettazione collaborativa in tempo reale: i team possono collaborare in tempo reale allo stesso progetto, rendendo più facile lavorare insieme e apportare modifiche rapidamente

Sistemi di progettazione per un design coerente ed efficiente: Questo permette ai team di creare progetti coerenti in modo più efficiente

Questo permette ai team di creare progetti coerenti in modo più efficiente Auto-layout per il responsive design: facilita la progettazione di layout responsivi per le diverse dimensioni dello schermo

facilita la progettazione di layout responsivi per le diverse dimensioni dello schermo Strumenti di prototipazione e animazione: Consentono ai team di creare prototipi interattivi

Consentono ai team di creare prototipi interattivi Plugin e integrazioni con i più diffusi strumenti di progettazione: Figma offre un ampio intervallo di plugin e integrazioni con i più diffusi strumenti di progettazione, rendendo più semplice l'estensione delle funzioni della piattaforma

limiti di ####

Accesso offline limitato: Poiché Figma è uno strumento basato su cloud, potrebbe non essere la soluzione migliore per gli utenti che hanno bisogno di lavorare offline o in aree con connettività internet limitata

Prezzi

Starter : $0

: $0 Figma Professional : $12 al mese

: $12 al mese Figma Organization : $45 al mese

: $45 al mese Figma Enterprise: $75 al mese

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2: 4,7 su 5 (809 recensioni)

4,7 su 5 (809 recensioni) Capterra: 4,7 su 5 (617 recensioni)

5. Librerie di Adobe Creative Cloud

Il migliore per la progettazione di sistemi e librerie

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Adobe-Creative-Cloud-Libraries--1400x990.jpeg Gestione delle risorse di progettazione con le librerie di Adobe Creative Cloud /$$$img/

via Librerie di Adobe Creative Cloud Librerie di Adobe Creative Cloud è una piattaforma di gestione delle risorse digitali integrata in Adobe Creative Cloud. Questa piattaforma consente agli utenti di archiviare, organizzare e condividere risorse creative come grafica, colori, stili di carattere e loghi in diverse app e progetti Adobe. Con Creative Cloud Libraries, i progettisti possono accedere e utilizzare le loro risorse senza problemi in più progetti, risparmiando tempo e ottimizzando i flussi di lavoro.

Migliori funzionalità/funzione

Risorse di progettazione centralizzate per una facile collaborazione : I team possono archiviare e condividere risorse di progettazione come colori, tipografia e grafica in una libreria centralizzata

: I team possono archiviare e condividere risorse di progettazione come colori, tipografia e grafica in una libreria centralizzata Librerie in condivisione : Le librerie possono essere condivise tra i team, facilitando l'accesso e l'utilizzo delle risorse di design in progetti diversi

: Le librerie possono essere condivise tra i team, facilitando l'accesso e l'utilizzo delle risorse di design in progetti diversi **Le librerie possono essere integrate con i più diffusi strumenti di progettazione Adobe, semplificando l'importazione e l'esportazione dei file

Accesso e autorizzazioni personalizzabili per diversi utenti: Le librerie possono essere personalizzate per dare a diversi utenti vari livelli di accesso e autorizzazioni

Le librerie possono essere personalizzate per dare a diversi utenti vari livelli di accesso e autorizzazioni Sincronizzazione automatica tra dispositivi e piattaforme: Questo semplifica il lavoro sui progetti da qualsiasi luogo

limiti di ####

Controllo della versione limitato: Il sistema di controllo della versione è alquanto limitato, il che potrebbe rendere difficile la gestione delle modifiche e delle revisioni dei progetti

Prezzi

Versione di prova gratuita : 7 giorni di versione di prova

: 7 giorni di versione di prova Singoli : $52,99 al mese

: $52,99 al mese Studenti e insegnanti :$19,99 al mese

:$19,99 al mese Aziende: $33,99 al mese

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2: 4,6 su 5 (34.906 recensioni)

4,6 su 5 (34.906 recensioni) Capterra: 4,7 su 5 (7090 recensioni)

Bonus: Prova_ **Generatore d'arte AI Software lavagna online per il brainstorming e l'ideazione: questostrumento per il pensiero progettualeha una lavagna online che facilita ai team il brainstorming di idee e la collaborazione in tempo reale

Modelli personalizzabili: Miro offre una varietà di modelli per diverse attività di progettazione, rendendo più facile iniziare rapidamente un progetto

Miro offre una varietà di modelli per diverse attività di progettazione, rendendo più facile iniziare rapidamente un progetto Integrazione con i più diffusi strumenti di progettazione come Figma e Sketch : Miro si integra con i più diffusi strumenti di progettazione, semplificando l'importazione e l'esportazione dei file

: Miro si integra con i più diffusi strumenti di progettazione, semplificando l'importazione e l'esportazione dei file Facile condivisione e commenti per il feedback e la collaborazione: Ogni membro del team può raccogliere feedback e apportare revisioni con facilità

Ogni membro del team può raccogliere feedback e apportare revisioni con facilità Video e audio: Offre la possibilità di aggiungere media interattivi

limiti di ####

Opzioni di personalizzazione degli oggetti e degli elementi limitate: Questo può limitare la creatività di designer e collaboratori

Prezzi

Versione gratuita : Disponibile

: Disponibile Team : $10 per membro/mese

: $10 per membro/mese Business : $20 per membro/mese

: $20 per membro/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2: 4,8 su 5 (4448 recensioni)

4,8 su 5 (4448 recensioni) Capterra: 4,7 su 5 (1194 recensioni)

7. InVision

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Invision-Design-Thinking-Tool.png Strumento self-service InVision per il design thinking /$$$img/

via InVision InVision è una piattaforma di collaborazione e progettazione digitale che consente ai team di creare e condividere prototipi, animazioni e progetti per applicazioni web e mobili. Grazie a funzionalità/funzione come i commenti e la collaborazione in tempo reale, InVision consente di lavorare insieme ai progetti ovunque ci si trovi.

Migliori funzionalità/funzione

Collaborazione in tempo reale con commenti e feedback: Questo permette ai team di aggiungere commenti e feedback ai progetti

Questo permette ai team di aggiungere commenti e feedback ai progetti Strumenti per la prototipazione e l'animazione del design: consente ai team di creare prototipi interattivi.

consente ai team di creare prototipi interattivi. Gestione del sistema di progettazione: Aiuta a creare un progetto coerente

Aiuta a creare un progetto coerente **Integrazione con i più diffusi strumenti di progettazione: può essere integrato con Sketch e Photoshop

Test e analisi degli utenti per l'ottimizzazione del design: Consente di ottimizzare facilmente i progetti in base al feedback e al comportamento degli utenti

limiti di ####

Funzionalità limitate per il controllo della versione e la gestione dei file, che possono rendere difficile per i designer tenere traccia delle modifiche e degli aggiornamenti

Prezzi

Versione gratuita : Disponibile

: Disponibile Starter : $15 al mese

: $15 al mese Professionale : $25 al mese

: $25 al mese Teams : $99 al mese

: $99 al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2: 4,4 su 5 (671 recensioni)

4,4 su 5 (671 recensioni) Capterra: 4,6 su 5 (722 recensioni)

8. Frame.io

Il migliore per i feedback e le recensioni dei membri del team e dei client

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/10/Frame.io\_ImageReview\_Zoom-1400x889.png Strumento di collaborazione per la progettazione online /$$$img/

via Frame.io Frame.io è una piattaforma di collaborazione video che consente ai team di collaborare a progetti video in tempo reale. Grazie a funzionalità/funzione come il controllo della versione, le annotazioni e la condivisione sicura, è un ottimo strumento per le revisioni e i feedback.

Migliori funzionalità/funzione

Commenti e feedback in tempo reale: Permette ai membri del team di lasciare commenti e feedback su parti specifiche di un video o di un'immagine

Permette ai membri del team di lasciare commenti e feedback su parti specifiche di un video o di un'immagine Controllo delle versioni: Consente al team di confrontare facilmente diverse versioni di un video o di un'immagine, potendo visualizzare le modifiche e tornare alle versioni precedenti, se necessario

Consente al team di confrontare facilmente diverse versioni di un video o di un'immagine, potendo visualizzare le modifiche e tornare alle versioni precedenti, se necessario Flussi di lavoro di collaborazione: Questo software semplifica l'assegnazione delle attività, la tracciabilità dello stato e il processo di approvazione

Questo software semplifica l'assegnazione delle attività, la tracciabilità dello stato e il processo di approvazione Condivisione sicura: semplifica la condivisione di risorse video e immagini con i client e gli altri membri del team, garantendo al contempo che rimangano private e sicure

semplifica la condivisione di risorse video e immagini con i client e gli altri membri del team, garantendo al contempo che rimangano private e sicure Integrazione con altri strumenti: Frame.io può integrarsi con un intervallo di altri strumenti e piattaforme, tra cui Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro e Slack

limiti di ####

Responsabilità nella connessione a Internet ad alta velocità: Questo può rendere difficile per i collaboratori remoti con velocità di internet inferiori collaborare in modo efficace

Prezzi

Versione gratuita : Disponibile

: Disponibile Pro : $15 al mese

: $15 al mese Teams : $25 al mese

: $25 al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2: 4,5 su 5 (60 recensioni)

4,5 su 5 (60 recensioni) Capterra: 4,6 su 5 (73 recensioni)

9. Milanote

Migliore per ricerca di progetti e creazione di Bacheche

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Milanote-1400x872.png Utilizzo di Milanote per la ricerca di progetti e per la creazione di Bacheca /$$$img/

via Milanote Milanote è una piattaforma che consente ai team di collaborare su un intervallo di attività, tra cui il brainstorming, la presa di note e il project management, nonché la creazione di moodboard e la realizzazione di ricerche per i loro progetti.

Migliori funzionalità/funzione

**Strumenti di collaborazione visiva : Semplifica la collaborazione dei team di progettazione su idee e concetti, con la possibilità di aggiungere note, immagini, link e altro a una lavagna condivisa

Semplifica la collaborazione dei team di progettazione su idee e concetti, con la possibilità di aggiungere note, immagini, link e altro a una lavagna condivisa Collaborazione in tempo reale: Permette a tutto il team di lavorare in tempo reale sulla stessa lavagna, con la possibilità di vedere modifiche e aggiornamenti

Permette a tutto il team di lavorare in tempo reale sulla stessa lavagna, con la possibilità di vedere modifiche e aggiornamenti Condivisione facile dei file: Rende facile la condivisione dei file e dei documenticollaborare ai progetticon la possibilità di caricare e condividere i file direttamente sulla Bacheca

Rende facile la condivisione dei file e dei documenticollaborare ai progetticon la possibilità di caricare e condividere i file direttamente sulla Bacheca Integrazioni: Questo software può integrarsi con un intervallo di strumenti e piattaforme, tra cui Adobe Creative Cloud, Figma e Sketch

Questo software può integrarsi con un intervallo di strumenti e piattaforme, tra cui Adobe Creative Cloud, Figma e Sketch Template: Offre un intervallo di modelli personalizzabili per qualsiasi progetto di design, compresi wireframe, moodboard e brief di design, rendendo la collaborazione più efficiente

limiti di ####

Le limitate opzioni di esportazione dei progetti possono limitare la possibilità di condividere o presentare i lavori terminati sulla piattaforma al di fuori dello strumento

Prezzi

Versione gratuita : Disponibile

: Disponibile Pagare per persona : $12.50 al mese

: $12.50 al mese Aggiornamento del team: $49 al mese per un massimo di 10 persone

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2: 4,5 su 5 (40 recensioni)

4,5 su 5 (40 recensioni) Capterra: 4,7 su 5 (52 recensioni)

10. Notion

Il migliore per raccogliere referenze

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image-74-1400x704.png

/$$$img/ Notion è un software che permette ai team di collaborare su diverse attività. È anche un software di strumento di project management e può essere utilizzato per prendere nota e condivisione della conoscenza .

Migliori funzionalità/funzione

Funzione di database : La funzionalità di database di Notion consente ai team di tenere traccia e gestire le risorse di progettazione, i feedback e gli stati di avanzamento in un unico luogo

: La funzionalità di database di Notion consente ai team di tenere traccia e gestire le risorse di progettazione, i feedback e gli stati di avanzamento in un unico luogo Collaborazione in tempo reale : consente a tutto il team di lavorare in tempo reale sullo stesso documento, facilitando l'ottenimento di feedback e modifiche in tempi rapidi

: consente a tutto il team di lavorare in tempo reale sullo stesso documento, facilitando l'ottenimento di feedback e modifiche in tempi rapidi Area di lavoro personalizzabile: Aggiunta di attività, pagine, note e altro ancora

Aggiunta di attività, pagine, note e altro ancora Multimedialità incorporata: Notion permette agli utenti di incorporare file multimediali, come immagini, video e audio, direttamente nei loro progetti

Notion permette agli utenti di incorporare file multimediali, come immagini, video e audio, direttamente nei loro progetti Integrazione con altri strumenti: Notion può essere integrato con Figma, Sketch e Adobe Creative Cloud

limiti di ####

Le capacità limitate per attività specifiche del design possono rendere difficile l'uso della piattaforma per progetti più complessi

Prezzi

Versione gratuita : Disponibile

: Disponibile Plus : $10 al mese

: $10 al mese Business : $18 al mese

: $18 al mese Aziende: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2: 4,7 su 5 (2.097 recensioni)

4,7 su 5 (2.097 recensioni) Capterra: 4,7 su 5 (1542 recensioni) Confronto Notion vs Confluence !

Realizzare progetti di esito positivo con il software di collaborazione per la progettazione

Moderni strumenti di collaborazione per la progettazione con collaborazione con il team le funzionalità/funzione consentono a più team di lavorare insieme senza problemi su progetti di design complessi. Migliorano la comunicazione tra i team, aumentano la produttività, stimolano la creatività, rendono le informazioni più accessibili e, soprattutto, mantengono tutti i team sulla stessa pagina.

Strumenti come ClickUp, Flipsnack, Marvel, Figma e altri strumenti di progettazione software di collaborazione può essere utilizzato per fornire al team di progettazione gli strumenti necessari per realizzare progetti dall'esito positivo nei tempi previsti. E con strumenti come ClickUp, è possibile gestire l'intero team di progettazione flusso di lavoro della progettazione del prodotto per semplificare il processo di progettazione e utilizzare le funzionalità di collaborazione avanzate per mantenere i team sempre connessi, allineati e informati.

Scrittore ospite:_

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Isabela-Boncila-Flipsnack.jpeg

/%img/

isabela Boncila è specialista di marketing presso Flipsnack, un software che trasforma i PDF in flipbook interattivi. È appassionata di marketing, scrittura e tecnologia