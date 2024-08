10 Strumenti software di collaborazione visiva nel 2024

La collaborazione visiva è diventata una parola d'ordine: il problema è che non esiste una definizione chiara. Alcuni ritengono che rappresenti un ambiente basato su cloud con funzionalità/funzioni che consentono di lavorare in ufficio, in modo ibrido e in dipendenti remoti di lavorare insieme. Altri sostengono che la collaborazione visiva non è altro che una lavagna online .

Con l'aumentare della popolarità del termine, molte lavagne visive sono diventate software di collaborazione sono passati in fase gli strumenti di collaborazione visiva. E poiché non c'è accordo su cosa significhi realmente collaborazione visiva, questi strumenti hanno spesso funzionalità/funzioni diverse.

Una cosa è certa: sono come supereroi sotto mentite spoglie, che assicurano ai dipendenti la possibilità di lavorare insieme e di risolvere problemi con idee complesse in tempo reale. 🦸

Qui discuteremo i migliori 10 software di collaborazione visiva che possono essere utilizzati in qualsiasi settore e portare il lavoro di squadra e la comunicazione a un livello superiore! 📈

Cosa cercare in un software di collaborazione visiva?

Gli strumenti di collaborazione visiva efficaci devono offrire i seguenti vantaggi:

Collaborazione: La piattaforma deve consentireai membri del team di lavorare insieme in tempo reale senza dover essere nella stessa stanza, in modo che i compagni di squadra possano lasciare commenti e note, fare brainstorming e assegnare e monitorare le attività Versatilità: Le sue opzioni dovrebbero adattarsi a diversi settori, dipartimenti e ambiti di progetto per condividere le idee Modelli: La piattaforma deve offrire modelli preconfezionati per aiutare l'utenterisparmiare tempo e fornire una guida, il tutto con la possibilità di collaborare e modificare questi documenti senza problemi Integrazioni: Dovrebbe integrarsi con le più diffuse piattaforme di comunicazione, produttività e monitoraggio del tempo per aiutarvi a semplificare il lavoro sulla vostra piattaforma di collaborazione visiva Personalizzazione: Lo strumento deve consentire di aggiungere elementi visivi (grafici, diagrammi, video o tabelle) che possano favorire la collaborazione in tempo reale

ClickUp Whiteboards è il vostro hub visivo centralizzato per trasformare in modo collaborativo le idee del team in azioni coordinate

I 10 migliori strumenti e software di collaborazione visiva da utilizzare nel 2024

Abbiamo analizzato decine di piattaforme di collaborazione visiva e abbiamo scelto la crème de la crème che combina funzioni e personalizzazione e unifica i membri del team in modo trasversale. Ognuna di queste piattaforme può essere un potente alleato, indipendentemente dalla nicchia e dalle dimensioni del team.

Personalizzate facilmente le vostre lavagne online con l'aggiunta di documenti, attività e altro ancora

Quando si tratta di collaborazione visiva, Lavagne online ClickUp è difficile da battere. È esattamente quello che sembra: un'enorme lavagna online che funge da parco giochi per il team. 🛝

È possibile utilizzarla per il brainstorming, la gestione e la discussione di un progetto , pianificazione dell'esecuzione, sviluppo di mappe mentali e molto altro ancora. Con le lavagne online di ClickUp, ogni membro del team sarà sulla stessa pagina, sia che si tratti di team remoti o ibridi.

Questo strumento di lavagna online può contribuire in modo proporzionale al raggiungimento degli obiettivi, sia che si tratti dello sviluppo di una nuova app, del lancio di un prodotto o della creazione di un piano di marketing efficace.

ClickUp Whiteboards offre personalizzabilità e versatilità impareggiabili. Aggiungete file multimediali, documenti, collegamenti, note adesive e commenti alla vostra lavagna online. Potete anche creare forme, grafici e diagrammi, modificare colori, font e stili e creare un ambiente unico in cui il vostro team si sentirà a casa. 🏠

A seconda delle esigenze della lavagna online, è possibile costruirne una nuova da zero o utilizzare una delle tante lavagne modificabili Modelli di lavagna online che servono a sviluppare la propria esperienza collaborativa.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

La collaborazione visiva è facilitata dalle funzionalità della lavagna online di ClickUp

Assistenza in tempo reale e collaborazione asincrona * Consente la personalizzazione tra i team per mantenere una reale collaborazione e non attenersi alle preferenze di un solo team

Offre modelli preconfezionati per vari casi d'uso per aiutare i team a lavorare insieme

Offre potenti opzioni di project management e di gestione delle attività

Si integra con oltre 1.000 app

Adatto perteam interfunzionali sia per il lavoro da remoto che per la collaborazione in azienda

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti riferiscono di aver riscontrato dei tempi di inattività

L'enorme numero di opzioni personalizzabili può far sentire i nuovi utenti sopraffatti

Prezzi di ClickUp

Free Forever : $0

: $0 Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.300+ recensioni)

: 4.7/5 (8.300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 3.500 recensioni)

2. Scheda concettuale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Conceptboard.png Uno screenshot di Conceptboard /%img/

Via: Scheda concettuale Cercate una piattaforma facile da usare, pulita e sicura che si concentri specificamente sulla collaborazione visiva? Conceptboard potrebbe fare al caso vostro. 🪧

Conceptboard è stata sviluppata con una semplice idea in mente: consentire agli utenti di creare bacheche funzionali e di facile collaborazione ricche di funzionalità/funzione.

Ogni persona che lavora su una bacheca riceve un cursore in tempo reale con il proprio nome, supportando così la collaborazione tra le persone la collaborazione in tempo reale . Il vantaggio di una tela infinita è che la piattaforma non limita la vostra creatività e libertà.

Con vari strumenti di disegno, è possibile esprimere rapidamente la propria idea. Conceptboard consente di utilizzare le note adesive lasciare commenti e creare caselle di testo con note. Tutte le Bacheca vengono salvate automaticamente, evitando così di perdere informazioni e di interrompere la comunicazione.

La piattaforma consente di condividere le Bacheca con collaboratori interni ed esterni. Da fare è inviare ai destinatari un link protetto da password e potranno salire a bordo. 🚢

Le migliori funzionalità/funzione di Conceptboard

I cursori in tempo reale con i nomi degli utenti consentono una condivisione di chi sta facendo cosa

oltre 100 modelli pronti per l'uso

Condivisione semplice della Bacheca con collegamenti protetti da password per la collaborazione

Adatto a tutti i settori, a team interni o remoti e a imprese di qualsiasi dimensione

Funzionalità/funzione di salvataggio automatico e cronologia della Bacheca

Limiti di Conceptboard

Alcuni utenti sottolineano il prezzo più alto rispetto ad altre piattaforme che offrono maggiori funzionalità/funzione

L'interfaccia potrebbe essere migliorata

Prezzi di Conceptboard

Gratis : $0

: $0 Premio : $6/mese per utente

: $6/mese per utente Business : $9,50/mese per utente

: $9,50/mese per utente Aziende : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi Settore pubblico : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi Data Center Edition: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Conceptboard

G2 : 4.6/5 (90+ recensioni)

: 4.6/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (30+ recensioni)

3. Canva

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Canva.png Screenshot della lavagna online di Canva /$$$img/

Via: Canva Canva è famoso per le sue incredibili opzioni di design: si può usare per creare annunci, immagini, video, infografiche e presentazioni. Ma Canva non è solo questo! La piattaforma offre anche eccellenti funzionalità di collaborazione visiva.

Canva semplifica i flussi di lavoro con le lavagne collaborative. Considerate una lavagna online di Canva come il punto di incontro del vostro team: è il luogo di nascita di nuove idee e il luogo perfetto per discussioni costruttive.

In una lavagna online si può fare praticamente tutto quello che si vuole, dall'assegnazione di attività e approvazioni all'impostazione di autorizzazioni e alla visualizzazione di informazioni sulle attività del team.

Poiché Canva è un'app per il design, le sue lavagne online sono incentrate sulla semplificazione dei processi creativi. Per questo non sorprende che la piattaforma offra funzionalità/funzione come la progettazione e la programmazione di post sui social media e la condivisione di progetti direttamente dalle lavagne. Potete portare il vostro gioco di design a un livello completamente nuovo con ben 600.000 modelli personalizzabili! 🎨

Le migliori funzionalità di Canva

Strumento eccellente per i team di design e marketing

Facile assegnazione delle attività per team interni o remoti

Editor drag-and-drop

Impostazione semplice delle autorizzazioni e condivisione della lavagna online

oltre 600.000 modelli

Limiti di Canva

Alcuni utenti sostengono che alcuni elementi del modello non possono essere modificati facilmente

La versione gratuita offre funzionalità/funzioni limitate

Prezzi di Canva

Canva Free : $0

: $0 Canva Pro : $119,99/anno per utente

: $119,99/anno per utente Canva for Teams: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Canva

G2 : 4.7/5 (4.200+ recensioni)

: 4.7/5 (4.200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (11.300+ recensioni)

4. Murale

Via: Murale No, Mural non vi farà arrampicare sulle impalcature e dipingere sui muri. 👷

Al contrario, consente a voi e al vostro team di dipingere su una lavagna online che si concentra su due aspetti:

Facile collaborazione e comunicazione Guida per migliorare le capacità di collaborazione

Tutto si svolge in un ambiente visivo flessibile e dinamico (murale). Offre tele infinite e ridimensionabili e un facile controllo delle autorizzazioni, in modo da poterle adattare ai propri obiettivi, che si tratti di brainstorming, mappa mentale, discussione di un progetto o altro.

Aggiungete le vostre idee al murale usando note adesive e/o caselle di testo, rappresentate i vostri pensieri aggiungendo file multimediali e condividete i vostri murales con link ipertestuali.

Mural offre anche funzionalità/funzione come l'impostazione di timer, l'invito ai partecipanti a controllare una sezione specifica della lavagna online e il blocco degli oggetti (per evitare che vengano spostati). Queste opzioni rendono molto più gestibile la condivisione delle riunioni e la garanzia che tutti facciano la loro parte.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mural

Diverse opzioni per il canvas

Controlli delle autorizzazioni con diverse impostazioni

Impostazione di timer per tenere il passo con il programma

Modalità privata

Facile condivisione del murale per team remoti o interni all'azienda

Limiti del murale

L'esperienza mobile potrebbe essere migliore

Alcuni utenti menzionano il fatto che la piattaforma si rallenta quando c'è molta attività

Prezzi di Mural

Gratis : $0

: $0 Teams+ : $9,99/mese per utente

: $9,99/mese per utente Business : $17,99/mese per utente

: $17,99/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Murales

G2 : 4.6/5 (1.300+ recensioni)

: 4.6/5 (1.300+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

5. Miro

Via: Miro Volete una piattaforma di collaborazione visiva versatile che permetta ai team di unire le forze e affrontare progetti di qualsiasi tipo e dimensione senza sforzo? Allora Miro può essere il vostro supereroe! 🦸

Questo strumento di valutazione riunisce i membri del team e fornisce loro un'area di lavoro collaborativa sotto forma di lavagna virtuale infinita. Avete a disposizione numerosi strumenti per esprimere i vostri pensieri e le vostre idee, tra cui emoji, note adesive, immagini, forme, linee di connessione e una penna digitale. 💡

Miro offre funzionalità/funzione uniche come il voto anonimo e le reazioni in diretta che aiutano a prendere decisioni critiche su processi e progetti. Il Timer incorporato consente di rispettare i tempi e di completare tutte le attività entro le scadenze.

Mantenere un'atmosfera divertente è essenziale per aumentare la motivazione e il lavoro di squadra nelle aziende, indipendentemente dal settore. Miro lo sa, per questo offre Icebreakers, ovvero giochi e attività il cui scopo è mettere le persone a proprio agio tra loro, anche quando non sono fisicamente vicine.

Le migliori funzionalità/funzioni di Miro

Infinite lavagne online

Eccellente per la creazione di grafici, tabelle e diagrammi

più di 1.000 modelli

Eccellente personalizzazione

Giochi e attività che si concentrano sull'avvicinamento tra le persone

Limiti di Miro

Il modello di prezzo potrebbe beneficiare di una ristrutturazione

Invitare una persona a una lavagna online a volte può non funzionare correttamente

Prezzi di Miro

Gratis : $0

: $0 Starter : $8/mese per utente

: $8/mese per utente Business : $16/mese per utente

: $16/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Miro valutazioni e recensioni

G2 : 4.8/5 (4.800+ recensioni)

: 4.8/5 (4.800+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.300+ recensioni)

6. Lucidspark

Via: Lucidspark Accendi una scintilla nella mente dei membri del tuo team con le esclusive opzioni di collaborazione visiva di Lucidspark! 🎇

Questa piattaforma e la sua firma lavagna virtuale intuitiva possono unire qualsiasi team.

Ogni persona su una lavagna online riceve un cursore in tempo reale con il proprio nome, il che rende più semplice il monitoraggio di ciò che ognuno sta facendo e previene la confusione.

Una delle funzionalità/funzione più interessanti di Lucidspark sono le Bacheche. Con esse è possibile dividere il lavoro in parti, lavorarci in gruppi più piccoli e sincronizzarle con la lavagna principale una volta terminato.

Lucidspark offre un timer per assicurarsi che ogni attività venga svolta secondo il programma. Quando si vuole attirare l'attenzione di tutti, si può usare l'opzione Chiamate gli altri a me, che porta tutti i partecipanti nello stesso punto della Bacheca.

Non sapete come decidere tra più idee? Utilizzate l'opzione voting e contate i voti in pochi clic.

Le migliori funzionalità/funzioni di Lucidspark

Schede di breakout

Timer incorporato

Possibilità di portare l'attenzione di tutti sulla stessa area della Bacheca

Consente di raggruppare le idee

Si integra con le app di comunicazione e PM

Limiti di Lucidspark

Alcuni utenti menzionano che alcuni modelli sono più difficili da utilizzare

L'app mobile offre funzionalità/funzioni limitate

Prezzi di Lucidspark

Gratis : $0

: $0 Individuale : A partire da $7,95/mese per utente

: A partire da $7,95/mese per utente Team : A partire da $9/mese per utente

: A partire da $9/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Lucidspark

G2 : 4.5/5 (2.200+ recensioni)

: 4.5/5 (2.200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 350 recensioni)

7. Creately

Via: Creately Creately è noto per due cose: la collaborazione visiva e la creazione di diagrammi. 📊

Per quanto riguarda la collaborazione visiva, la funzionalità/funzione superstar di Creately è una cartella visiva infinita. È qui che potete visualizzare le vostre idee, lavorarci insieme ai vostri colleghi e trasformarle in attività realizzabili.

Creately rende la collaborazione più snella ed efficiente grazie alla superveloce sincronizzazione dell'anteprima: la vostra bacheca si aggiorna non appena qualcun altro la modifica. La latenza di un millisecondo vi farà sentire come se steste guardando lo schermo di un altro utente! 💻

È disponibile anche l'opzione videoconferenza proprio all'interno di Creately: non dovrete lasciare la vostra tela e usare un'altra app per comunicare con gli altri collaboratori.

È possibile lasciare commenti sulla bacheca, avviare un thread di discussione, assegnare e monitorare attività, mettere in evidenza i collaboratori, prendere note e creare grafici, diagrammi e mappe mentre si scrive.

Ogni collaboratore sull'area di lavoro riceve un cursore di testo e un puntatore del mouse in tempo reale, in modo da poter vedere chi sta facendo cosa in qualsiasi momento. Spostare le cose nell'area di lavoro visiva di Creately è facile, grazie al design drag-and-drop.

Le migliori funzionalità/funzioni di Creately

Rapida sincronizzazione delle anteprime

Eccellenti opzioni di diagramma

Videoconferenze integrate

Interfaccia completamente personalizzabile

Design drag-and-drop

Limiti di Creately

Alcuni utenti menzionano il fatto che a volte l'app impiega tempo per caricarsi

La navigazione nella piattaforma è difficile per alcuni utenti

Prezzi di Creately

Gratis : $0

: $0 Starter : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Business : $89/mese per utenti illimitati

: $89/mese per utenti illimitati Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Creately

G2 : 4.4/5 (840+ recensioni)

: 4.4/5 (840+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (160+ recensioni)

8. Coperchio di stormo

Via: Scheda di memoria Stormboard è una piattaforma di area di lavoro digitale progettata per aziende e imprese. Consente di mantenere un'eccellente collaborazione con i membri del team, indipendentemente dal fatto che si trovino a pochi metri o a qualche migliaio di chilometri di distanza.

Le aree di lavoro digitali (lavagne online) di Stormboard si chiamano Storms. 🌪️

Ogni Storm offre a voi e ai vostri provider decine di strumenti utili per semplificare la comunicazione, rappresentare le idee e decidere i passaggi successivi. Oltre al testo, è possibile aggiungere note adesive, immagini, video e file agli Storm. È anche possibile raggruppare idee e concetti simili e mantenere le idee essenziali nella sezione dei riflettori.

Stormboard dispone di potenti funzioni di esportazione. In pochi clic, trasformate la vostra Tempesta in Documenti Google e inviatela a investitori, dirigenti e altre parti interessate nell'area di lavoro di Google. 📃

L'ultima opzione di Stormboard, chiamata StormAI, cambia le carte in tavola. Questo co-collaboratore con intelligenza aumentata aiuta a generare idee, offre una prospettiva nuova e migliora la produttività e l'efficienza dell'intero team! 🤖

Le migliori funzionalità/funzione di Stormboard

Eccellenti funzionalità/funzione di esportazione

Co-collaboratore con tecnologia IA

250+ modelli per vari scopi

Raggruppamento di idee e concetti in pochi clic

Assistenza a team numerosi e progetti complessi

Limiti di Stormboard

Alcuni utenti riferiscono che l'impostazione della piattaforma può risultare difficoltosa

Potrebbe beneficiare di un aggiornamento della struttura dei prezzi

Prezzi di Stormboard

Personale : $0

: $0 Aziendale : $8,33/mese per utente

: $8,33/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Stormboard

G2 : 4.4/5 (oltre 40 recensioni)

: 4.4/5 (oltre 40 recensioni) Capterra: 4.5/5 (30+ recensioni)

9. Google Jamboard

Via: Google Jamboard Aumenta la collaborazione con Google Jamboard! 💃

Questa piattaforma per lavagne online consente di collaborare in modo più efficiente utilizzando spazi personalizzabili chiamati jam.

Come si può intuire, uno dei principali vantaggi di Google Jamboard è che fa parte dell'ecosistema Google. È possibile effettuare ricerche su Google e aggiungere immagini e/o pagine web alle proprie jam, utilizzare Google Meet per discutere e presentare le jam, allegare documenti Google, Slides o Fogli e visualizzare gli eventi di Google Calendar.

A differenza di altre piattaforme di cui abbiamo parlato, questa ha un proprio dispositivo, opportunamente chiamato Jamboard. Si tratta di una lavagna digitale da 55 pollici che si integra con tutti i servizi G Suite. È dotata di uno stilo che si può usare per scrivere e disegnare. È possibile spostare e ridimensionare immagini e testi con le sole dita. 🫰

Google Jamboard offre alcune funzionalità/funzioni uniche come il riconoscimento della scrittura e delle immagini. Può convertire la vostra scrittura a mano in testo e i vostri schizzi in immagini nitide.

Non avete un dispositivo Jamboard? Niente paura: la piattaforma è disponibile su computer e dispositivi mobili. Indipendentemente dal dispositivo utilizzato, potrete godere di un'eccezionale personalizzazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Jamboard

Parte dell'ecosistema Google

Lavora su diverse piattaforme, compresi i dispositivi speciali Jamboard

Riconoscimento della scrittura e delle immagini

Eccellente per gli educatori e i team interni

Interfaccia user-friendly

Limiti di Google Jamboard

La disponibilità delle funzionalità/funzione dipende dalla piattaforma selezionata

La piattaforma può presentare problemi quando molte persone la utilizzano contemporaneamente

Prezzi di Google Jamboard

Gratis

Il dispositivo Jamboard è opzionale e costa 4.999 dollari + 600 dollari all'anno per la gestione e l'assistenza

Valutazioni e recensioni di Google Jamboard

G2 : 4.2/5 (20+ recensioni)

: 4.2/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (90+ recensioni)

10. Freehand by InVision

Via: A mano libera Con le sue solide funzionalità/funzione e la sua facilità d'uso, Freehand di InVision aumenta le capacità di collaborazione e produttività e aiuta a visualizzare i flussi di lavoro. 💪

La piattaforma consente a voi e ai vostri colleghi di esprimere le vostre idee e di collaborare utilizzando una tela intelligente, infinita e multiplayer.

Questa tela è personalizzabile e flessibile, in modo da poterla adattare ai vostri obiettivi, che si tratti di pianificazione, ideazione o brainstorming. Create elenchi di cose da fare, aggiungete note adesive, lasciate commenti, aggiungete sondaggi di voto e usate le schede per rendere la collaborazione il più agevole possibile.

Se volete innescare un po' di sana competizione, potete utilizzare l'opzione leaderboard della piattaforma. 🥇

La piattaforma offre incredibili opzioni di gestione delle attività. Create schede di attività e aggiungete persone ad esse utilizzando la funzione drag-and-drop. Grazie agli oggetti intelligenti di Freehand, ai connettori facili da usare e ai layout multipli delle attività, è possibile delineare ogni compito, guardarlo da diverse angolazioni e assicurarsi che venga completato in tempo.

Nutrire lo spirito di squadra è fondamentale per ogni team che funzioni bene. Freehand di InVision lo riconosce e consente di aggiungere al canvas sfide, giochi ed esercizi di team-building diversi.

Le migliori funzionalità di Freehand by InVision

Adatto a diversi settori e dimensioni aziendali

Offre un'opzione di leaderboard

Robuste funzionalità/funzione di gestione delle attività

Incoraggia lo spirito di squadra

Limiti di Freehand by InVision

Alcuni utenti hanno riscontrato problemi con lo Zoom utilizzando il mousepad

Integrazioni limitate

Prezzi di Freehand by InVision

Gratis : $0

: $0 Pro : $4/mese per utente

: $4/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Freehand by InVision valutazioni e recensioni

G2 : 4.3/5 (300+ recensioni)

: 4.3/5 (300+ recensioni) TrustRadius:8.2/10 (130+ recensioni)

Migliorate la vostra collaborazione visiva con le piattaforme giuste

Le piattaforme di collaborazione visiva uniscono i membri del team e li mantengono orientati verso l'obiettivo, indipendentemente dalla loro posizione. Questi strumenti e le loro solide funzionalità/funzioni trasformano i dipendenti in artisti e li aiutano a trasmettere le loro idee senza sforzo, garantendo la massima trasparenza e il lavoro di squadra. 🎨