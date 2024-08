I 6 migliori strumenti di proofing per il 2024 (caratteristiche, pro, contro, prezzi)

state cercando il software di correzione perfetto?

La maggior parte degli strumenti di correzione di bozze aiuta a eliminare errori di ortografia, punteggiatura fuori posto e imbarazzanti errori grammaticali.

ma sapevate che i software di correzione di bozze online possono Da fare molto di più che correggere la grammatica e l'ortografia, o che non sono in grado di correggere la grammatica e l'ortografia? migliorare le vostre capacità di scrittura ?

Proprio così.

Pensate oltre la linea rossa del controllo ortografico!

I moderni strumenti di correzione di bozze possono essere il vostro creativo collaborazione hub definitivo.

Possono aiutarvi nella scrittura e nella modifica e anche nel ricevere e organizzare il feedback.

Questo è il processo completo di approvazione dei documenti!

Ma proprio come il numero di ortografie per "chili" (chili? chile?), l'elenco delle opzioni nel mercato del software di correzione di bozze online è infinito.

Quindi, se volete scegliere il sistema di correzione di bozze online giusto per il vostro lavoro, siete nel posto giusto. In questo articolo scoprirete cosa sono gli strumenti di correzione di bozze online, perché ne avete bisogno e i 6 migliori strumenti di correzione di bozze attualmente disponibili.

Che cos'è uno strumento di correzione di bozze?

Uno strumento per la correzione di bozze o un software per la correzione di bozze è uno strumento per la correzione di bozze strumento di gestione del flusso di lavoro è stato pensato per le esigenze degli autori di contenuti. È possibile utilizzarlo per creare un nuovo testo o un contenuto visivo e ricevere e rispondere ai feedback senza dover scaricare ogni volta il documento.

ma il mio dizionario, un file Google Doc e il correttore ortografico non sono sufficienti?

ho davvero bisogno di un software di correzione?

Sì, perché la creazione di contenuti è piena di incubi.

Inoltre, L'inglese è una lingua assurda !

Ci vogliono diverse riunioni, piani di contenuti, modifiche multiple e controlli ortografici, e alcune (cento) bozze per creare un post sul blog che piaccia a tutti.

fidatevi di noi, lo sappiamo fin troppo bene 🙁_

Anche in questo caso, errori grammaticali ostinati o un file di grafica fuori posto si ripresentano minuti prima dell'invio finale!

Da fare è solo urlare in silenzio.

o a voce alta. Dipende da voi, davvero

Naturalmente, l'uso di Ctrl+Z per annullare le cose e la pressione della chiave backspace possono alleviare notevolmente il dolore. (Immaginate di riscrivere un articolo di migliaia di parole per un solo _errore ortografico _. Fiuuu!){\an8}

Tuttavia, il flusso di lavoro tipico per la correzione di bozze rimane complicato e impegnativo.

Dovete sopportare:

Ritardi nella collaborazione

Mancanza di vecchie versioni del file MS Word o dell'opera d'arte

Ritardi nelle revisioni multiple

Ma non preoccupatevi.

Questi sono esattamente i problemi che uno strumento di revisione online è destinato a risolvere.

Quali sono i vantaggi di uno strumento di correzione di bozze online?

Un eccellente software di correzione di bozze vi aiuterà:

Creare contenuti (da soli o in collaborazione)

Condurre cicli dicontrollo grammaticale facilmente

Raccogliere feedback su di esso tramite vari formati (PDF, JPEG, MS Word, ecc.)

Monitoraggio dei feedback o delle schede di revisione dei contenuti

Tutto questo, a sua volta, dovrebbe aiutarvi a creare contenuti di qualità liberi da errori grammaticali con uno stile impeccabile!

Come scegliere uno strumento di correzione delle bozze

Un sistema di correzione di bozze online può essere di due tipi.

Alcuni sono semplici software di gestione del contenuto.

Altri sono elaborati, labirinti multifunzionali.

In ogni caso, lo strumento ideale per la correzione di bozze online dovrebbe combinare la facilità d'uso con una esperienza ricca di funzionalità/funzioni.

un ordine elevato? Non proprio

È probabile che la creazione di contenuti sia solo una delle tante cose in cui vi dilettate.

Dovete anche gestire del team, trattare con i client o i freelance, controllare le finanze, ecc.

Ma non sarete in grado di fare nulla di tutto questo con un software di Correzione di bozze di dimensioni ridotte.

Per questo, avete bisogno di software di project management .

Quindi, se decidete di investire in un software di correzione di bozze online, assicuratevi che vi aiuti con molto di più della semplice gestione dei contenuti.

Per fortuna, proprio come la vostra spugna gialla preferita, amiamo fare gli elenchi!

(Ma le nostre sono molto più brevi e meglio curate)

non sei uno che ama gli elenchi lunghi (o brevi)?

Salta a questa sezione

per vedere i nostri migliori suggerimenti per i software di project management.

Quali sono i 6 migliori strumenti di correzione di bozze da scegliere?

Documenti senza titolo. Email senza oggetto . Chiamate di aggiornamento non programmate.

queste sono alcune delle nostre meno favorite _cose

Ecco perché facciamo i nostri elenchi il più possibile Thoreau.

Oh, scusate. Volevamo dire "accurata"!

{\an8}(Vedi perché tutti hanno bisogno di un processo di correzione?){\an8}

Abbiamo elencato le caratteristiche chiave, i pro, i contro e i prezzi di ciascun sistema di correzione di bozze online, in modo che possiate fare la scelta più consapevole per il vostro team.

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/02/devices-graphic-1-1-1400x666.png dispositivi ClickUp /$$$img/ ClickUp è il sito del mondo strumento con la più alta valutazione per il project management, utilizzato da teams di ogni tipo e dimensione in tutto il mondo.

Grazie alla combinazione di funzionalità di creazione di contenuti e project management, ClickUp è il software definitivo per tutte le esigenze aziendali.

Ecco alcune funzionalità/funzione di ClickUp da tenere in considerazione.

Come ClickUp aiuta nel processo di correzione di bozze

Come tutte le altre funzioni di ClickUp, anche la funzione Correzione di bozze la funzionalità/funzione è anche orientata a una collaborazione efficiente.

È possibile utilizzarla per contrassegnare chiaramente le modifiche apportate a un file di grafica o per semplificare la revisione delle creazioni di marketing. Ogni volta che avete bisogno di comunicare qualcosa su un file , utilizzate lo strumento di $$$a correzione di bozze **per il lavoro

Troverete un ampio supporto per vari tipi di file (PNG, JPEG, PDF, ecc.).

Ecco come è facile correggere gli allegati alle attività di ClickUp:

Aprire l'allegato all'interno di un'attività

Fare clic su "Aggiungi commenti" in alto a destra nella finestra di anteprima

Fare clic sull'anteprima dell'allegato in cui si desidera aggiungere un commento

Aggiungete il vostro commento eassegnarlo a un membro del team per aiutarlo ad agire immediatamente

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/11/image12-2.gif assegnare commenti /$$$img/

Con funzionalità/funzione di correzione così facili da usare, nemmeno il più piccolo errore sfuggirà al vostro team creativo!

E questo si estende a tutta una serie di funzioni di creazione dei contenuti.

L'ambiente di lavoro creativo di ClickUp garantisce che non si debba mai lasciare la finestra durante la correzione delle bozze. Che si tratti di scrivere un post per il blog o di monitorare il tempo impiegato per le attività di ClickUp, tutto questo è possibile senza mai lasciare l'area di lavoro di ClickUp!

come?

È possibile dedicare Spazi all'interno dell'area di lavoro per varie funzioni aziendali come il marketing o le risorse umane.

E all'interno di questi spazi, Cartelle possono memorizzare in modo ordinato tutti i vostri scritti, insieme a Elenchi e Attività .

Altre funzionalità/funzione chiave di ClickUp

Team di marketing o freelance. Designer o CEO.

C'è un'opzione di Funzionalità/funzione di ClickUp per tutti .

vuoi sapere come ClickUp si rivolge a tutti? squadre remote ?

Consultate questi articoli:

14 modi per ottimizzare il project management per i team remoti

Remote Project Management 2021: Processi e strumenti

Ecco altre funzionalità di ClickUp che vi aiuteranno a semplificare il vostro flusso di lavoro di correzione di bozze:

1. Creazione di documenti con Documenti Se volete che il vostro testo sia facile da leggere e da redigere, date un'occhiata a ClickUp Docs.

Qui è possibile collaborare con altri utenti per creare documenti riccamente formati e organizzarli all'interno delle relative attività del progetto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2016/12/image14.gif documenti di ClickUp /$$$img/

2. Creare Attività per tutti i lavori relativi alla correzione di bozze

Scadenze o meno, ClickUp è sempre al passo con la vostra creatività.

Potete districarvi tra i progetti creando:

Attività eAttività secondarie per blog, articoli o qualsiasi altra attività e assegnarli a singoli membri del team o a un intero teamListe di controllo e alternative a Smartsheet .

Funzionalità/funzione chiave di Smartsheet

Foglio di progetto per controllare lo stato di avanzamento dei lavori

Controllo delle versioni con blocco automatico dei documenti

Ampio intervallo di integrazioni per una connessione senza soluzione di continuità

Grafici Gantt per visualizzare il piano del progetto

Vista Team dettagliata della pianificazione dei progetti

Automazioni del flusso di lavoro di correzione di bozze grazie alla combinazione di azioni multiple e percorsi a condizione

I professionisti di Smartsheet

Facile da adattare per chi si trova a proprio agio con il formato Excel

Reportistica on-demand in tempo reale sulla dashboard

Adatto per Agile , Mischia e Progetti a cascata Contro di Smartsheet

I fogli di calcolo sono inadeguati per il moderno project management

Nessun supporto per la collaborazione in tempo reale

Non è disponibile un'app desktop

Nessun piano gratuito

Prezzi di Smartsheet

Smartsheet non ha una versione gratis e il suo piano a pagamento parte da 14 dollari al mese.

Valutazioni degli utenti di Smartsheet

G2: 4.2/5 (oltre 2000 recensioni)

Capterra: 4.4/5 (oltre 1500 recensioni)

6. Ziflow

Ziflow è un software di Correzione di bozze online progettato specificamente con agenzie creative e marchi in mente. Si rivolge alle loro esigenze di condivisione, revisione e approvazione dei contenuti.

Funzionalità/funzione chiave di Ziflow

Revisione collaborativa in cui i membri del team creativo possono aggiungere commenti e rispondere in tempo reale

Condivisione flessibile con diverse impostazioni di autorizzazione per ogni correttore di bozze

Monitoraggio e confronto delle versioni con funzionalità/funzione di audit trail

Organizzatore di file integrato

Integrazioni con un ampio intervallo di strumenti di terze parti

Pro di Ziflow

Blocco del documento per impedire ulteriori commenti una volta che è stato finalizzato

Supporto per un ampio intervallo di tipi di file

Funzionalità/funzione di sicurezza di livello enterprise

Gruppi di revisione per facilitare la condivisione e la revisione dei file

Ziflow Contro

Nessuna piattaforma per app desktop

Nessuna funzionalità/funzione di gestione delle attività

Set di integrazioni limitato rispetto a software simili

Prezzi elevati per i piccoli team

Prezzi di Ziflow

Ziflow non offre un piano gratuito e il suo piano a pagamento parte da 10 dollari per utente al mese.

Valutazioni degli utenti di Ziflow

G2: 4.7/5 (59 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (102 recensioni)

Conclusione

Quando eravamo tutti molto più giovani, Microsoft Word, Powerpoint e l'intera suite Microsoft Office erano le cose più belle di sempre.

le possibilità creative erano infinite (WordArt ftw)!

Tuttavia, ora siamo più grandi e (si spera) molto più intelligenti.

E questo significa riconoscere i limiti di questi strumenti.

Se il lavoro creativo e le capacità di scrittura sono la essenza della vostra azienda o agenzia, è ora di passare a uno strumento di correzione di bozze online. Non potete più permettervi di scendere a compromessi.

Anche se strumenti come Filestage e Ziflow possono eliminare gli errori grammaticali, dovete pensare più in grande. Dovete pensare a ClickUp.

Grazie a funzionalità avanzate come correzione di bozze, documenti e mappe mentali, il lavoro creativo e il processo di approvazione diventeranno una passeggiata. E con tonnellate di altre funzionalità/funzione di project management, è in grado di soddisfare tutte le esigenze di cui potreste avere bisogno!

non siete ancora convinti?

Non c'è bisogno di contattare il nostro rappresentante commerciale.

Solo aprire il tuo account ClickUp gratis e provatelo voi stessi.

Vi garantiamo che vi aiuterà a diventare un re dei contenuti in pochissimo tempo!