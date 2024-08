Le 10 migliori alternative a Midjourney per la generazione di immagini AI 2024

Midjourney ha trasformato il modo in cui ci esprimiamo attraverso l'arte, fornendo una piattaforma unica che trasforma i prompt di testo in capolavori visivi grazie al suo generatore di immagini IA. 🖼️

Per coloro che non hanno capacità artistiche convenzionali, è diventata una porta d'accesso alla creatività e per gli artisti un nuovo campo di gioco per esplorare e mostrare il proprio talento con l'aiuto di Strumenti di IA .

Midjourney potrebbe però non soddisfare le preferenze di tutti gli utenti di strumenti per l'arte digitale e la modifica delle immagini. Alcuni utenti potrebbero essere oggetto della recente transizione a un modello a pagamento, mentre altri potrebbero desiderare un supporto clienti più diretto per la risoluzione dei problemi legati al prodotto.

Per questo motivo abbiamo terminato le ricerche e abbiamo stilato un elenco delle 10 migliori alternative Midjourney per la generazione di immagini IA. Abbiamo esaminato attentamente le loro funzionalità/funzione e i loro prezzi per aiutarvi a trovare la soluzione perfetta per le vostre esigenze.

E come extra, vi presenteremo una piattaforma che potrebbe aprire nuove strade per affrontare le vostre attività creative e sfruttare la potenza dell'IA in un contesto più ampio. 🤖

Cosa cercare nelle alternative a Midjourney?

Prima di immergerci nella nostra selezione di alternative a Midjourney, gratis e a pagamento, vediamo alcune funzionalità/funzioni che contraddistinguono un generatore di arte IA:

Interfaccia facile da usare: Lo strumento per le immagini deve essere facile da navigare, anche per gli utenti che non hanno competenze tecniche o di design Generazione rapida di immagini: Anche se un tempo di generazione più lungo può portare a immagini più complesse, il generatore dovrebbe essere in grado di produrre rapidamente immagini di alta qualità ⏱️ Flessibilità degli input di prompt: Lo strumento dovrebbe accettare diversi parametri per la generazione di arte IA. Alcuni utenti preferiscono un'interfaccia linguistica semplice, mentre altri potrebbero voler utilizzare comandi e caratteri più avanzati nei loro generatori di IA Opzioni di modifica: Le opzioni di modifica post-generazione, come l'upscaling, la variazione e la sostituzione degli oggetti, possono migliorare l'utilità del modello di IA ✂️ **Selezione di temi e stili artistici: la possibilità di scegliere diversi temi e stili artistici in base agli input dell'utente può portare la generazione di immagini a un livello superiore Uso commerciale: In dipendenza degli obiettivi, il provider dovrebbe fornire informazioni chiare sui diritti di utilizzo delle immagini generate, soprattutto per scopi commerciali Opzioni gratuite e a pagamento: In dipendenza del vostro budget, la disponibilità di opzioni sia gratuite che a pagamento può essere un fattore vitale 💸

Le 10 migliori alternative a Midjourney da usare nel 2024

Ora che sappiamo cosa cercare in Generatori di arte IA , diamo un'occhiata a le 10 migliori alternative a Midjourney che hanno colpito nel 2024.

1. DALL-E 2

Via: DALL-E 2 Creato da OpenAI, DALL-E 2 è entrato in scena nel 2022 e ha rapidamente conquistato gli utenti con la sua intuitiva generazione di arte IA. Da fare è digitare la propria visione e in pochi secondi si ottengono quattro immagini uniche che riflettono i propri pensieri.

Gli utenti che sono saliti a bordo prima dell'aprile 2024 hanno diritto a un'offerta vantaggiosa di crediti mensili gratis. Ma sono i nuovi utenti a doverci pensare due volte. Con un requisito di acquisto minimo di crediti di $$$a, l'emozione di sperimentare questo originale generatore di immagini IA ha ora un costo per il generatore di immagini IA. 💲

Le migliori funzionalità/funzione di DALL-E 2

Titolarità dell'utente sulle immagini generate, compreso il diritto di vendere, ristampare e commercializzare le immagini

Integrazione con le piattaforme supportate da Microsoft, come Bing

Le protezioni contro la generazione di immagini violente, odiose o per adulti assicurano l'adeguatezza dei contenuti

Aggiornamenti regolari per fornire agli utenti le più recenti funzionalità/funzione dell'IA

Limiti di DALL-E 2

Trascura i prompt se sono troppo lunghi

Manca di opzioni di modifica

DALL-E 2 prezzi

**Gratis: per gli utenti che si sono iscritti prima del 6 aprile 2024

115 crediti: $15 (1 credito corrisponde a 1 prompt di testo)

DALL-E 2 valutazioni e recensioni

G2 : 4/5 (21 recensioni)

: 4/5 (21 recensioni) Capterra: 5/5 (1 recensione)

2. Diffusione stabile

Via: Diffusione stabile Stable Diffusion è un generatore d'arte IA addestrato a generare nuove immagini sulla base di testi o immagini in ingresso. Creato da Stability IA, incorpora algoritmi avanzati e tecniche di deep learning, offrendo un processo di generazione di immagini veloce e sicuro.

Una caratteristica distintiva è la capacità di funzionare senza problemi su hardware di livello consumer, che richiede una GPU con almeno 8 GB di VRAM. Questa caratteristica lo distingue dai servizi cloud-only come DALL-E e Midjourney e lo rende un'opzione più accessibile per molti utenti.

E la ciliegina sulla torta? È completamente gratis. 🙌

Funzionalità/funzione migliori di Stable Diffusion

Generazione rapida di immagini di alta qualità

Non richiede alcuna informazione personale per cominciare

Viene fornito con una comoda libreria di prompt per ispirare le vostre creazioni

Permette parametri definiti dall'utente per una dettagliata personalizzazione dell'immagine

Capacità di generare immagini fotorealistiche

Supporta le trasformazioni da testo a immagine e da immagine a immagine

Uno dei pochi generatori d'arte IA gratis disponibili

Limiti di diffusione stabile

È necessario installare un'app di terze parti sul dispositivo

Alcuni computer non soddisfano i requisiti tecnici minimi per eseguire Stable Diffusion

Prezzi di Stable Diffusion

**Gratis

Diffusione stabile valutazioni e recensioni

G2 : 4.3/5 (2 recensioni)

: 4.3/5 (2 recensioni) Capterra: 5/5 (1 recensione)

3. Arte del diaspro

Via: Arte di Gaspare Jasper Art si distingue per la sua intuitiva interfaccia utente e per la capacità di generare immagini uniche e prive di filigrana a partire da semplici prompt di testo. Le sue versatili opzioni di personalizzazione includono stili, atmosfere e mezzi, offrendo agli utenti un ampio spettro creativo. 🎨

Questo strumento di generazione di immagini IA consente di risparmiare tempo e lavoro richiesto generando numerose immagini in pochi secondi, il che lo rende uno dei generatori di immagini IA più veloci. Il prezzo è elevato rispetto ad altre piattaforme, ma è possibile generare un numero illimitato di immagini al mese.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jasper Art

Generazione rapida di immagini

Interfaccia utente semplice e intuitiva

Permette la personalizzazione in base a vari stili e preferenze

Immagini prive di filigrana

Può generare immagini che includono personaggi famosi

Limiti di Jasper Art

Non supporta le trasformazioni da immagine a immagine

Non è possibile proteggere con il copyright le immagini generate

Prezzi di Jasper Art

Autore: $49/mese

$49/mese Teams: $125/mese

$125/mese Business: Contattare il team commerciale di Jasper per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Jasper Art

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

Consulta questi_ CLICKUP AI come ClickUp Docs per la gestione dei documenti documenti di brief creativo e Correzione di bozze per l'annotazione di immagini, video e PDF . Queste funzionalità garantiscono istruzioni e feedback chiari, accelerando il processo di revisione dei progetti.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Trasforma la scrittura in pochi secondi per renderla più professionale, diretta o coinvolgente

Creare contenuti di alta qualità rapidamente utilizzando i prompt dell'IA

Evidenziate qualsiasi testo e lasciate che la barra degli strumenti IA lo ottimizzi

Generare istantaneamente riepiloghi/riassunti per semplificare le attività amministrative

Traduzione di lingue e controllo ortografico e grammaticale all'interno della piattaforma ClickUp

Dare vita alle idee in pochi minuti con le lavagne online per la collaborazione in tempo reale o asincrona

Creare un flusso di lavoro di progettazione che rispecchi il vostro processo ideale con la libreria di modelli

Gestite in modo collaborativo i documenti di briefing creativo con ClickUp Docs

Trasmettete istruzioni chiare e accelerate il processo di feedback del progetto con la Correzione di bozze

Limiti di ClickUp:

Può sembrare tutto lavoro e niente divertimento, perché non ci sono opzioni di gamification

Alcuni utenti ritengono che l'opzione di monitoraggio del tempo debba essere migliorata

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Mettiti in contatto con ilcommerciale per un piano personalizzato

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.000+ recensioni)

: 4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

Sfruttare il potere dell'IA: dalle immagini alle parole

Navigando nel panorama delle alternative a Midjourney, è chiaro che la portata va oltre la semplice sostituzione di uno strumento con un altro. Si tratta di trovare una soluzione che aggiunga valore in diversi modi, come ClickUp, con la sua ricca matrice di funzionalità/funzione.

Mentre valutate le vostre opzioni, ricordate che l'innovazione spesso proviene da luoghi inaspettati. Forse un cambiamento di prospettiva, dalla generazione di immagini all'inclusione di un'ampia gamma di funzionalità l'ottimizzazione del flusso di lavoro potrebbe usufruire di nuovi livelli di efficienza e creatività. Dopo tutto, gli strumenti migliori non solo risolvono i problemi esistenti, ma aprono nuove opportunità! 🎉