12 migliori strumenti software per il marketing di prodotto nel 2024

Nella vita reale, il viaggio di un acquirente verso un prodotto non è un percorso rettilineo, a forma di imbuto. È piuttosto un'autostrada tortuosa e piena di deviazioni inaspettate. È responsabilità dei responsabili del marketing di prodotto guidare i passeggeri verso la destinazione: l'acquisto del prodotto. 🛣️

Dalla presentazione del prodotto ai potenziali clienti alla comunicazione con altri reparti per campagne di marketing su larga scala, dovete destreggiarvi tra decine di parti in movimento per adattarvi a una realtà in continua evoluzione esigenze dell'acquirente . 🤹

È qui che entrano in gioco gli strumenti di marketing del prodotto come vostri fidati aiutanti. Vi aiutano a supervisionare e gestire i vostri lavori richiesti dal marketing indipendentemente dalla loro portata.

Abbiamo setacciato il mercato e selezionato i 12 migliori software per la produttività. Date un'occhiata al nostro elenco per trovare lo strumento ideale per aumentare la visibilità del vostro prodotto e per incrementare le vendite!

Che cos'è un software di marketing di prodotto?

Il software di marketing di prodotto è un insieme di strumenti progettati per aiutare gli addetti al marketing di prodotto a pianificare, eseguire e analizzare la loro strategia di marketing di prodotto. Di solito include funzionalità/funzione quali il piano e la gestione delle campagne, le ricerche di mercato, il budgeting e le automazioni. 💻

Cosa cercare in un software di marketing di prodotto?

Quando si sceglie un software di marketing di prodotto, questi sono i criteri da tenere d'occhio:

Interfaccia intuitiva : Lo strumento deve essere di facile utilizzo e aiutarvi a gestire più campagne, documentare ricerche di mercato e svolgere attività di marketing di prodotto con facilità

: Lo strumento deve essere di facile utilizzo e aiutarvi a gestire più campagne, documentare ricerche di mercato e svolgere attività di marketing di prodotto con facilità Personalizzazione : Deve essere abbastanza flessibile da soddisfare le vostre esigenze e i vostri obiettivi di marketing

: Deve essere abbastanza flessibile da soddisfare le vostre esigenze e i vostri obiettivi di marketing Collaborazione : Deve consentire una comunicazione continua all'interno dei team e tra di essi

: Deve consentire una comunicazione continua all'interno dei team e tra di essi Integrazione : Dovete essere in grado di utilizzare i vostri strumenti preferiti insieme ad esso

: Dovete essere in grado di utilizzare i vostri strumenti preferiti insieme ad esso Automazioni : Eliminando le attività ripetitive si ha più tempo per concentrarsi sul quadro generale

: Eliminando le attività ripetitive si ha più tempo per concentrarsi sul quadro generale Analitica: Lo strumento di marketing di prodotto deve fornire funzionalità/funzione di monitoraggio della pipeline e di misurazione dell'esito positivo delle campagne

12 Migliori strumenti di marketing di prodotto da utilizzare nel 2024 Marketing di prodotto gli strumenti di marketing aiutano a raggiungere un pubblico più ampio, a comunicare con i clienti e i collaboratori esistenti e a prendere decisioni informate per massimizzare il ciclo di vita e la redditività del prodotto. Una solida piattaforma di marketing ottimizza l'intero processo, facendo risparmiare tempo, lavoro richiesto e risorse preziose. 🤩

Date un'occhiata ai nostri software di marketing di prodotto preferiti e scoprite tutti i modi in cui possono aiutare le vostre campagne. Alcuni dei nostri preferiti, come ClickUp, offrono soluzioni di marketing di prodotto "tutto in uno" mentre altre, come Omnisend, Typeform e Userpilot, si concentrano su aspetti specifici del marketing.

Tenete sotto controllo tutti gli aspetti delle vostre campagne di marketing con ClickUp

ClickUp è un sistema di marketing gratuito e altamente scalabile project management, uno strumento gratuito e scalabile per i team di marketing di prodotto di qualsiasi dimensione e produttività. Che si tratti di costruzione di una strategia, di marketing per eventi o di gestione delle campagne la piattaforma funge da sala di controllo per tutti i lavori di marketing. 🕹️

Potete avviare la vostra campagna di marketing sui prodotti in pochi minuti con la piattaforma Modello di piano di marketing ClickUp . Il modello vi aiuta a cancellare obiettivi e priorità con traguardi raggiungibili. Potete anche ottimizzare aspetti specifici delle vostre attività di marketing con modelli per brief di progettazione , piani di lancio dei prodotti , mappe del viaggio del cliente e molto altro ancora!

Ottenere una prodotto di nuova produzione sul radar dei clienti richiede un lavoro richiesto da diversi dipartimenti. Con ClickUp è possibile organizzare e monitorare senza sforzo il lavoro del team e lo stato del progetto utilizzando oltre 15 viste.

Ad esempio, la Vista Carico di lavoro consente di valutare le capacità individuali, assegnare o riassegnare il lavoro e rimuovere le ridondanze lungo la gerarchia. Aggiungete liste di controllo, commenti e allegati per supportare la collaborazione tra team. ☘️

Le Viste Sequenza e Gantt sono molto esplicative e consentono di tenere sotto controllo le scadenze e i programmi di marketing. Indipendentemente dalla visualizzazione, è possibile personalizzare facilmente quasi tutti gli elementi grazie alla funzione drag-and-drop.

Per migliorare ulteriormente il flusso di lavoro, integrare ClickUp con la vostra email, il vostro CRM o altri software, e introdurre azioni di routine automatiche come il cambio di assegnatario e l'aggiornamento dello stato.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Campi e visualizzazioni personalizzate

Automazioni di attività ripetitive

Liste di controllo, commenti e allegati per intervenire sui feedback dei clienti

Dashboard personalizzate per il monitoraggio dello stato di avanzamento

Integrazione nativa con oltre 50 strumenti e altri 1.000 tramite Zapier

Accessibile su web e mobile

Modelli pronti per l'uso, progettati per i marketer della produttività

Strumenti di reportistica e di analisi di prim'ordine per costruire una strategia di marketing

Limiti di ClickUp

Il numero di funzionalità/funzione può essere eccessivo per i nuovi utenti

Il caricamento di grandi serie di dati potrebbe richiedere un po' più di tempo

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contatto per i prezzi *Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (6.000+ recensioni)

: 4.7/5 (6.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. Ampiezza

via Ampiezza Pensate ad Amplitude come alla vostra enciclopedia del comportamento dei clienti, ricca di preziose informazioni su come i clienti interagiscono con i vostri prodotti. Questa conoscenza vi permette di mettere a punto i vostri lavori richiesti dal marketing e, in ultima analisi, di incrementare le vendite e la crescita.

Amplitude fornisce una profonda comprensione dell'intero percorso del cliente, dall'acquisizione alla fidelizzazione, usando l'apprendimento automatico per rivelare tendenze e modelli. Con i suoi quattro strumenti, aiuta a prendere decisioni di marketing informate:

Analitica: Conoscere in modo approfondito i clienti e il loro comportamento Audiences: Acquisire dati di prima parte per personalizzare il vostro prodotto e il modo in cui lo commercializzate Sperimentare: Testare le strategie con diversi segmenti di pubblico CDP (Customer Data Platform): Migliorare la qualità dei dati, sincronizzare i dati tra le varie tecnologie e scoprire nuovi pubblici

Le migliori funzionalità/funzioni di Amplitude

Strumento analitico di facile utilizzo per il marketing

Visualizzazione end-to-end del percorso del cliente

Possibilità di sperimentare con diversi segmenti di pubblico

Coorti comportamentali

Integrazioni con Ad-Network

Integrazione con oltre 100 strumenti, comprese altre piattaforme di marketing

Limiti di Ampiezza

Prezzi di Amplitude (Analytics)

Starter : Gratis

: Gratis Crescita : Prezzi disponibili su richiesta

: Prezzi disponibili su richiesta Azienda: Prezzi disponibili su richiesta

Valutazioni e recensioni di Amplitude

G2 : 4.5/5 (1.000+ recensioni)

: 4.5/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 50 recensioni)

3. Omnisend

via Omnisend Omnisend è una potente piattaforma di marketing per l'e-commerce che sfrutta i dati dei clienti per migliorare il traguardo degli annunci, ottenere nuovi contatti e aumentare le conversioni. Le sue campagne automatizzate via email e SMS vi aiutano a superare la fase omnichannel comunicazione con i clienti ! ☎️

Creare email personalizzate è un gioco da ragazzi con Omnisend. È possibile creare segmenti per variabili come le fasi del ciclo di vita, il comportamento e l'impegno. Introducete e personalizzate popup, pagine di destinazione e teaser per catturare l'attenzione. Utilizzate il dashboard commerciale per monitorare i rapporti sulle campagne e sull'automazione e per capire cosa funziona per il vostro pubblico di riferimento.

Omnisend dispone di un'estesa libreria di modelli di comunicazione con i clienti per aiutarvi a creare messaggi professionali senza troppo lavoro richiesto. Sfogliate la libreria delle Automazioni per esplorare i messaggi più accattivanti flussi di lavoro preconfezionati !

Le migliori funzionalità/funzione di Omnisend

Comunicazione omnichannel

Email e flussi di lavoro personalizzabili

Dashboard commerciale per la reportistica

Account multi-negozio

oltre 80 integrazioni, compresi gli strumenti di e-commerce

Limiti di Omnisend

Non è disponibile su mobile

Alcuni utenti ritengono che il fileun limite all'editor di email* Potrebbe esserecostoso per le piccole aziende Prezzi di Omnisend

**Gratuito

Standard : $16/mese

: $16/mese Pro: $59/mese

Omnisend valutazioni e recensioni

G2 : 4.5/5 (800+ recensioni)

: 4.5/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (600+ recensioni)

4. Tipo di modulo

/$$$img/ https://lh4.googleusercontent.com/cv68ffUFBh\_zwdA3Tx5UmBFPer-oihfQMcqGV77AbHwZ2IlYr1h8tX\_tpQtgNXsr87bBUobPlEOc5gDPb5r4PjSeVzIH062sssuGEQBVdupcJj\_Gfxd4TBUSp3s7P-gSZ9rDmOEjFdS-0ETP2W86p4w

/$$$img/

via Tipo di modulo La frase che meglio descrive Forma del tipo è quello del Product Marketing Manager dell'azienda, Chris Cooning: "È come il coltellino svizzero della raccolta dati" È uno strumento versatile che consente di creare moduli multiuso per la raccolta dei dati degli utenti. 💫

Date il via ai vostri lavori di marketing con alcuni dei modelli di Typeform, che spaziano dai moduli per la raccolta di lead e feedback dei clienti ai sondaggi sulla soddisfazione dei clienti. Create moduli di marca e accattivanti e inseriteli in punti strategici per generare più contatti e raccogliere informazioni preziose dal vostro pubblico.

È possibile usufruire di un intero mondo di funzioni integrandosi con i vostri strumenti di CRM, automazione e collaborazione preferiti. Assegnate un punteggio ai lead, triggerate i follower, create gateway di pagamento e costruite il vostro flusso di lavoro ideale!

Typeform sta attualmente lavorando a un altro prodotto, Typeform Labs, che utilizza l'IA per rivoluzionare le interazioni con i clienti, rendendole più personali e coinvolgenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Typeform

Modelli di moduli multiuso

Numerose opzioni di personalizzazione

Si integra con oltre 120 strumenti

Conversazioni faccia a faccia con il pubblico con la funzionalità VideoAsk

Limiti di Typeform

Nessuna versione mobile

La versione gratuita èlimitata nelle funzionalità/funzione* Alcuni utenti potrebbero trovare la versionemisure di sicurezza inadeguate Prezzi di Typeform

**Gratuito

Basic : $25/mese

: $25/mese Plus : $50/mese

: $50/mese Business : $83/mese

: $83/mese Azienda: Prezzo personalizzato

*I prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Typeform

G2 : 4.5/5 (600+ recensioni)

: 4.5/5 (600+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (700+ recensioni)

5. Ottimizzare

via Ottimizzare Se i vostri lavori richiesti dal marketing ruotano intorno a creazione di contenuti optimizely potrebbe essere la soluzione ideale. La Content Marketing Platform (CMP) del software consente di monitorare i progetti con una pratica funzionalità/funzione di calendario. Utilizzate la piattaforma per gestire team e attività e ottenere informazioni utili sulle prestazioni delle vostre campagne. Optimizely promuove anche la collaborazione tra team di contenuti con funzionalità/funzione quali la modifica in-app.

La CMP offre tre prodotti proprietari:

Orchestrate: Per pianificare, creare e pubblicare contenuti coinvolgenti per il vostro sito web o per il vostro sito websocial media2. Sperimentazione: Per l'impostazione di test A/B per la sperimentazione di web e funzionalità/funzione, la generazione di informazioni sul comportamento e l'ottimizzazione del contenuto per ottenere i risultati desiderati Monetizzare: Per creare esperienze di e-commerce personalizzate che massimizzano i profitti

Le migliori funzionalità/funzioni di Optimizely

Creazione e modifica dei contenuti

Test e ottimizzazione dei contenuti

Calendario per la programmazione

Strumenti di collaborazione

Analisi delle prestazioni

Integrazione nativa con oltre 100 app

Limiti di Optimizely

Non accessibile sui dispositivi mobili

Funzionalità limitate di reportistica e dashboard

Prezzi ottimizzati (CMP)

Inizio : Gratis

: Gratis Gestione : $79/mese per utente

: $79/mese per utente Creare : Prezzo personalizzato

: Prezzo personalizzato Orchestrare: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Optimizely

G2 : 4.2/5 (30+ recensioni)

: 4.2/5 (30+ recensioni) Capterra: N/D

6. Pilota utente

via Pilota utente Userpilot è uno strumento di marketing per personalizzare e migliorare l'esperienza utente del vostro prodotto. Fornisce informazioni cruciali sui dati di comportamento, aiutandovi a raccogliere il massimo potenziale da ogni fase del percorso dell'acquirente.

Gli strumenti di marketing di prodotto della piattaforma aiutano:

Monitorare e analizzare lo stato della campagna Coinvolgere utenti nuovi ed esistenti Ottenere valore feedback degli utenti Con Userpilot, è possibile creare personalizzate esperienze di onboarding per gli utenti per aiutarli a comprendere il valore del prodotto fin dall'inizio. Controllate la messaggistica per massimizzare l'utilizzo del prodotto. Osservate il coinvolgimento e fidelizzate i clienti offrendo valore, come nuove funzionalità/funzione o assistenza alla piattaforma.

Userpilot rende facile gestire le risorse di marketing -Acquisire dati sull'utilizzo e altri dati importanti, individuare i principali collaboratori della produttività e impostare il vostro prodotto per un esito positivo! ✊

Le migliori funzionalità/funzioni di Userpilot

Monitoraggio automatico dell'utilizzo

Analisi del prodotto e monitoraggio degli obiettivi

Onboarding personalizzato dell'utente

Esperimenti di crescita per i segmenti di clienti

Raccolta di feedback

Limiti di Userpilot

Poche integrazioni native (otto a giugno 2024)

Capacità di personalizzazione limitate

Problemi occasionali

Prezzi del pilota utente

Starter : A partire da $249/mese (modello di fatturazione annuale)

: A partire da $249/mese (modello di fatturazione annuale) Crescita : Prezzi disponibili su richiesta

: Prezzi disponibili su richiesta Azienda: Prezzi disponibili su richiesta

Valutazioni e recensioni di Userpilot

G2 : 4.6/5 (200+ recensioni)

: 4.6/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (50+ recensioni)

7. Mixpanel

via Mixpanel Mixpanel è un'applicazione di strumento di analisi della produttività orientato principalmente alle aziende SaaS. La piattaforma aiuta a monitorare l'interazione degli utenti con l'applicazione, a tracciare le abitudini comuni dei consumatori e i punti di attrito e a prendere decisioni di marketing significative per facilitare la crescita del prodotto.

I team amano Mixpanel per la sua interfaccia utente pulita e interattiva. Le metriche a livello di azienda sono visualizzate con una chiarezza perfetta, ma è anche possibile utilizzare i filtri disponibili per mostrare gli approfondimenti relativi a un prodotto o a un aspetto specifico. Le funzionalità di test e di reportistica di Mixpanel forniscono le informazioni necessarie per prendere con sicurezza decisioni cruciali per il vostro mercato di riferimento.

La crescita dei prodotti e il marketing sono campi che si sovrappongono, ma quest'ultimo ha esigenze di reportistica uniche e gli autori di Mixpanel lo sanno bene. Recentemente, l'azienda ha introdotto la funzionalità MarketingAnalytics per aiutare gli addetti al marketing a ottenere approfondimenti su misura e a collaborare perfettamente con il reparto prodotti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mixpanel

Strumenti per l'analisi dei prodotti e del marketing

Interfaccia utente interattiva

Filtri per i dati

Strumenti completi di reportistica

più di 100 integrazioni standard

Limiti di Mixpanel

Nessuna versione mobile

Viene fornito con uncurva di apprendimento* Attualmentenon adatto a produttività che supportano più utenti per dispositivo Prezzi di Mixpanel

Starter : Gratuito

: Gratuito Crescita : Da $20/mese

: Da $20/mese Azienda: Da $833/mese

Valutazioni e recensioni di Mixpanel

G2 : 4.6/5 (1.000+ recensioni)

: 4.6/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

8. Forza vendita

via Forza vendita Se siete appassionati di CRM, probabilmente conoscete il nome Salesforce. Più che di un singolo strumento, si tratta di una matrice di produttività progettata per aiutarvi a capire i vostri clienti, a sviluppare i vostri prodotti e a usufruire del pieno potenziale della vostra azienda. 🔓

Una delle sue soluzioni è il Marketing Cloud, ricco di funzionalità/funzione per consentire processi legati al marketing dei prodotti, quali:

Archiviazione e organizzazione dei dati dei clienti

Automazioni per la distribuzione di contenuti su vari canali

Utilizzo di analisi basate sull'IA per ottimizzare le prestazioni delle campagne

Ottenere dati in tempo reale per personalizzare i momenti chiave per i consumatori

Creare esperienze VIP per i clienti più fedeli

Aggiungendo altri strumenti di Salesforce al mix, è possibile svelare altre funzioni per spingere la vostra azienda ad avere un'esperienza di marketing più completa obiettivi di marketing in avanti. Ad esempio, è possibile utilizzare la piattaforma per monitorare i lead, scalare i processi di assistenza clienti e sviluppare app CRM senza codice.

Le migliori funzionalità/funzione di Salesforce

Automazioni di marketing dedicate

Analitiche basate su IA

Acquisizione in tempo reale dei dati dei clienti

Automazioni per la gestione e la distribuzione dei contenuti

Accessibilità web e mobile

Limiti di Salesforce (Marketing Cloud)

La complessità del softwarerichiede un'elevata competenza tecnica* Gli utenti sembrano trovarlocostoso rispetto ai suoi concorrenti #### Prezzi di Salesforce

Salesforce ha un sistema di prezzi complicato, con diversi livelli di prezzo per ogni combinazione di prodotti e funzionalità. Per maggiori dettagli, consultate la pagina ufficiale dei prezzi.

Valutazioni e recensioni di Salesforce (Marketing Cloud)

G2 : 4.0/5 (4.000+ recensioni)

: 4.0/5 (4.000+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (oltre 300 recensioni) Verificate queste alternative a Salesforce !

9. Semrush

via Semrush Semrush è una suite software versatile che si rivolge sia ai principianti che ai professionisti del marketing digitale. È ricca di strumenti e funzionalità che aiutano le aziende a ottimizzare la loro presenza online, a guidare il traffico organico e a pagamento e a ottenere informazioni di mercato preziose e utili.

Con Semrush è possibile usufruire di un tesoro di parole chiave rilevanti per il proprio prodotto e utilizzarle per creare contenuti coinvolgenti per le campagne di marketing. Il software fornisce anche strumenti per ottimizzare la presenza sui social media e le prestazioni degli annunci a pagamento.

È anche una risorsa inestimabile per condurre ricerche sui concorrenti che vi permette di dare un'occhiata ai siti web e alle strategie dei vostri concorrenti. Utilizzate queste conoscenze per perfezionare il vostro approccio di marketing e ottenere un vantaggio competitivo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Semrush

Strumenti SEO per conoscere i visitatori del sito web

Assistenza per la creazione di contenuti

Software di analisi della concorrenza

Ottimizzazione del budget

Reportistica e visualizzazione dei dati personalizzabili

Integrazione nativa con oltre 20 strumenti

Versione mobile e web

Limiti di Semrush

Risultato della ricercapossono differire dalle classifiche di Google* Piccole aziende potrebbero trovare il prezzo troppo alto

Prezzi di Semrush

Pro : $99.95/mese

: $99.95/mese Guru : $191,62/mese

: $191,62/mese Business: $374,95/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Semrush

G2 : 4.5/5 (1.000+ recensioni)

: 4.5/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

10. Via del processo

tramite Via del processo Process Street è un'associazione di gestione dei processi piattaforma che consente agli addetti al marketing di prodotto di creare, gestire e automatizzare le attività e di raggrupparle in efficienti flussi di lavoro basati sull'IA. Lo strumento aiuta a sviluppare un approccio strutturato al piano, all'esecuzione e all'ottimizzazione delle campagne di marketing.

L'intuitiva interfaccia drag-and-drop consente di creare facilmente flussi di lavoro per il marketing per soddisfare esigenze specifiche. Process Street dispone di alcuni modelli predefiniti per iniziare, ma è anche possibile creare flussi di lavoro personalizzati partendo da zero.

Process Street è dotato di molti strumenti per ottimizzare le campagne di marketing con dati di grande impatto. Monitoraggio dello stato, tracciamento dei dati gli indicatori di performance chiave e raccogliere ulteriori informazioni sul cliente tramite moduli.

Un'altra funzionalità/funzione notevole di Process Street è pagina, un semplice editor di documenti. Utilizzatelo per creare un documento completo e aggiornato base di conoscenza per il team di marketing dei prodotti!

Funzionalità/funzione migliori di Process Street

Facile configurazione del flusso di lavoro con l'IA

Semplice ma efficace interfaccia utente drag-and-drop con liste di controllo

Moduli e analisi

Decine di integrazioni native

Limiti di Process Street

Processo Prezzi di strada

Startup : $100/mese

: $100/mese Pro : $415/mese

: $415/mese Azienda: $1.660/mese

Valutazioni e recensioni su Process Street

G2 : 4.6/5 (300+ recensioni)

: 4.6/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 500 recensioni)

11. Creatore di sondaggi ProProfs

Via Sondaggio di ProProfs ProProfs Survey Maker è uno strumento di marketing di prodotto che vi aiuta a raccogliere i feedback degli utenti e ad ottenere informazioni sulle opinioni dei clienti. Utilizzatelo per comprendere meglio le esigenze dei clienti, misurare i livelli di soddisfazione e identificare le aree in cui sono necessari miglioramenti in ordine all'ottimizzazione di prodotti, campagne o processi.

Funzionalità/funzione migliori di ProProfs Survey Maker

Creazione di sondaggi in pochi minuti

Generare approfondimenti con l'analisi dei dati in tempo reale

Accesso a modelli e temi di sondaggio moderni

Integrazione con oltre 100 app, tra cui ProProfs Knowledge Base e ProProfs Quiz Maker

Limiti di ProProfs Survey Maker

Nessuna versione mobile

Personalizzato al limite

Prezzi di ProProfs Survey Maker

Essenziale : $19/mese (fatturati annualmente)

: $19/mese (fatturati annualmente) Plus : $49/mese (fatturati annualmente)

: $49/mese (fatturati annualmente) Premium: $99/mese (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni su ProProfs Survey Maker

G2 : 4.3/5 (100+ recensioni)

: 4.3/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.4 /5 (50+ recensioni)

12. Hotjar

Via Hotjar Hotjar è una potente piattaforma per chi si occupa di marketing di prodotto, che fornisce intuizioni di grande impatto sul comportamento degli utenti. Con essa è possibile raccogliere dati e feedback sull'esperienza dei visitatori sul vostro sito web, comprese le aree in cui fanno clic, scorrono o muovono il cursore del mouse, e utilizzarli per massimizzare l'esito positivo dei prodotti.

Le migliori funzionalità di Hotjar

Heatmap per visualizzare il comportamento degli utenti

Registrazione delle azioni e delle attività degli utenti

Sondaggi online per raccogliere feedback

Analisi dell'imbuto e ottimizzazione del tasso di conversione (CRO)

Limiti di Hotjar

Nessuna integrazione con il software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM)

Mancanza di segmentazione dei clienti

Prezzi di Hotjar

Basic : Gratis

: Gratis Plus : $32/mese

: $32/mese Business: $80/mese

$80/mese Scala: $171/mese

Valutazioni e recensioni di Hotjar

G2 : 4.6 /5 (1.000+ recensioni)

: 4.6 /5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (300+ recensioni)

ClickUp: Il miglior software di marketing di prodotto per il tuo team

Il software di marketing di prodotto è un compagno affidabile nel vasto panorama del marketing, come una guida fidata che conduce gli esploratori attraverso territori inesplorati. Creare un account gratuito su ClickUp per scoprire gemme nascoste di comprensione dei consumatori, creare campagne d'impatto e spingere la vostra azienda verso nuovi traguardi. 📊